Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

Суд обязал власти принять меры по сохранению Варваринской церкви

Медвежьегорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску управления по охране объектов культурного наследия Карелии, сообщается на сайте суда.

Иск об обязании выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия был подан к территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Мурманской области и Республике Карелия, к приходу храма пророка Илии в Медвежьегорске Петрозаводской и Карельской Епархии РПЦ (Московский патриархат).

Решением суда исковые требования были удовлетворены.

На управление агентства по управлению государственным имуществом возложена обязанность до осуществления полного комплекса работ по реставрации обеспечить сохранность и безопасность всех элементов Варваринской церкви, которые после демонтажа, произведенного в 2015 году, складированы на территории деревни Типиницы и села Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия.

В удовлетворении исковых требований к приходу храма пророка Илии отказано.

"С учетом наличия реальной угрозы физической утраты памятника, принимая во внимание значимость Варваринской церкви как памятника архитектуры и объекта культурного наследия федерального значения, решение обращено к немедленному исполнению. В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.

Варваринскую церковь - памятник деревянного зодчества XVII века, превращающийся в дрова в Заонежье, перевезут в Петрозаводск, ранее заявили в Минкультуры РФ.

Еще в 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей.

Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

фото: © Beeki / pixabay.com, © Архив ТАСС/EPA/ALI ALI

Жителя Карелии отправят в колонию на 20 лет за зверское убийство двух человек

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводчанин признан виновным в совершении убийства и умышленном уничтожение чужого имущества.

Как установлено в судебном заседании, 46-летний подсудимый в декабре 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения внутри деревянного строения хозяйственно-бытового назначения вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной. После внезапной ссоры он решил их убить. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом мужчине в область головы и шеи, а затем поджег конструкции строения и находящиеся в нем предметы. После того как произошло возгорание, он вышел на улицу и плотно закрыл входную дверь, подперев ее снаружи вилами.

Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

На следствии и в суде подсудимый выдвигал различные версии в свою защиту. По его словам, пожар мог возникнуть из-за неосторожно брошенного им окурка или же из-за неисправной электропроводки.

Присяжные заседатели вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: @ ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков

Автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два человека пострадали в ДТП в Пятом поселке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в понедельник на улице Пограничной около дома №7 водитель ВАЗ-1111 сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одному из них, 49-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, а 61-летняя пострадавшая госпитализирована.

фото: © Сергей Юдин / ИА "Республика"

Главой администрации Пряжинского района стала экс-сотрудница Минсельхоза Карелии

Главой администрации Пряжинского района стала Оксана Гаврош.

Об этом сообщила Ольга Шмаеник в своем паблике "Депутат ЗС РК Ольга Шмаеник".

"Главный вопрос сессии Совета Пряжинского муниципального национального района – выборы главы администрации района. Только что объявили итоги. Главой стала Гаврош Оксана Михайловна", – рассказала депутат.

Ранее Оксана Гаврош занимала должность первого замминистра Минсельхоза Карелии.

фото: сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru

Люди в камуфляжах обезвредили "вооруженных преступников" на церковном празднике (ФОТО)

Празднование перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петрозаводске украсили люди в камуфляже со служебными собаками.

Прямо перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооруженных преступников, а местные казаки – как умеют пользоваться шашками. Фотографии необычного торжества представителей РПЦ очевидцы опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 сентября.

В местной епархии "Фонтанке" пояснили, что впервые в 2019 году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков.



© Игорь Ягупов / fontanka.ru



© Игорь Ягупов / fontanka.ru

"Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и все. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать", – пояснил помощник владыки, отец Константин.



© Игорь Ягупов / fontanka.ru

За умением обезвреживать человека с огнестрельным оружием и размахивать шашкой в том числе наблюдали дети, кадеты местных корпусов.



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru

"Для пользы духовно-патриотического воспитания молодежи, на благо Отечества и вящего прославления небесного покровителя города Петрозаводска была учреждена ежегодная именная стипендия в честь святого благоверного князя Александра Невского в размере пяти тысяч рублей из средств кафедрального собора г. Петрозаводска", – уточняет сайт карельской епархии.



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru



сайт Петрозаводской и Карельской епархии / eparhia.karelia.ru



© Игорь Ягупов / fontanka.ru

фото: Столица на Онего

"У меня теперь проблемы с головой" – показания потерпевшего по делу "петрозаводского маньяка"

Верховный суд Карелии допросил жителя Петрозаводска, которого, по версии следствия, накануне убийств двух девушек жестоко избил "петрозаводский маньяк" Антон Ипатов.

Во вторник в суд в первый раз пришел один из потерпевших по делу Ипатова – безработный 31-летний Игорь Круковский. Именно его, по версии следствия, жестоко избил "петрозаводский маньяк" за два месяца до совершений убийств.

Как утверждает Круковский, он почти ничего не помнит. В основном он строит свои показания на том, что рассказали его друзья, бывшие с ним в тот день в одной компании. По его словам, 9 июня 2018 года он выпивал в квартире друга на улице Лизы Чайкиной. Тем же вечером его приятель пригласил в гости Ипатова с подругой Ксенией.

В какой-то момент Круковский ушел спать. После этого момента, утверждает потерпевший, он уже ничего не помнит.

"Я был пьян вообще сильно. Из-за этого не помню… Я очнулся только в больнице на следующий день, в БСМП, - рассказал Круковский. – У меня теперь, когда выпиваю, у меня иногда случаются порывы, контузия у меня осталась маленькая. Иногда бывает, срываюсь. Я врачам все это говорил. Они говорят, это у меня контузия осталась".

Согласно информации, прозвучавшей в суде – у Круковского серьезные травмы головы.

"У меня из-за него теперь проблемы с головой", - произнес потерпевший.

Круковский, ссылаясь на то, что ему рассказали друзья, пояснил в суде, когда он лег спать, к нему прилегла подруга Ипатова Ксения, а он "машинально мог положить руку на нее". Это все увидел Ипатов и начал избивать собутыльника. Сначала в комнате, потом на кухне. Ничего этого сам Красильников вспомнить не может. Более того, он не помнит, как общался с прибывшими на вызов нарядом ППС и врачами "скорой помощи".

Впоследствии, вспоминает Круковский, Ипатов приходил к нему в больницу и извинялся, помогал с лекарствами после выписки. Видимо, это обстоятельство послужило поводом тому, чтобы Круковский отказался писать заявление на Ипатова. Сначала ему об этом говорил участковый, а в сентябре 2018 года следователь МВД Карелии.

Прокурор в суде зачитал этот документ: "Ипатов причинил мне телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, и прошу по данному факту Ипатова строго не наказывать, не лишать его свободы в связи с тем, что он попросил за свои действия прощения, частично возместил мне денежные средства за медицинские препараты. Я его простил".

Однако на вопрос прокурора, какого наказания заслуживает Ипатов, если он будет признан виновным, Круковский на заседании во вторник ответил: "Строгого". И при этом отказался заявлять гражданский иск для компенсации морального или материального ущерба.

О показаниях свидетелей по делу "петрозаводского маньяка" можно прочитать здесь и здесь.

Жители Карелии обнаружили сброс промышленных отходов в Онежское озеро (ВИДЕО)

Видеозапись опубликовала в соцсетях депутат из Рыбреки Елена Тимбаева.

В группе "Древенька моя)))" Елена 22 сентября опубликовала видео, как мутная жидкость течет в ручей в деревне Другая Река.

"Варварское отношение к живому. Эта речушка бежит в Онежское озеро, скоро в озере рыбы не будет вообще! Ручей в речушку с водой грязного цвета бежит с карьеров", – написала депутат.

23 сентября жительница Рыборецкого поселения написала обращение в природоохранную прокуратуру.

Ранее жители Прионежского района выразили возмущение решением правительства Карелии об открытии 9 новых карьеров по добыче щебня. По их словам, в окрестностях уже работает 7 карьеров, пыль от которых не дает местному населению спокойно жить. Авторы обращения попросили Путина не допустить открытия новых предприятий рядом с их домами.

Власти Карелии пообещали не открывать новых карьеров в Рыбреке.

фото: © КПРФ

Жители Пудожа вышли на митинг, чтобы выразить недоверие местным властям

В Пудоже состоялся митинг в защиту директора школы №3 Светланы Вшивковой, которую увольняют без объяснения причин.

Во вторник, 14 сентября, комитет Пудожского районного отделения КПРФ по инициативе родителей учащихся школы №3, не согласных с увольнением директора Вшивковой Светланы Валерьевны, провел митинг, на который собрались несколько десятков человек.



© КПРФ

Участники акции протеста выразили недоверие администрации Пудожского района и потребовали от главы района Андрея Ладыгина отменить свое решение о снятии с должности директора школы №3 Светланы Вшивковой.

Пришедшие на митинг люди держали в руках плакаты с надписями "Не губите еще одну школу", "Верните директора", "Мы за Вшивкову"...



© КПРФ

Также манифестанты потребовали от депутатов городского и районного советов принять решения по отставке главы городского и районного советов Елены Гроль как участника конфликтов и руководителя района, не принимавшего мер по его урегулированию.

Участники митинга указали в резолюции, что требуют от депутатов Заксобрания Карелии вернуть выборы глав муниципальных образований и иницировать отмену статьи 278 пункт 2 Трудового Кодекса об увольнении без объяснения причин.



© КПРФ

Ранее сообщалось, что администрация Пудожского района в лице Ладыгина Андрея Владимировича приняла решение о снятии с должности директора школы №3 Вшивковой Светланы Валерьевны без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации. Освободить кресло руководителя Светлана Вшивкова должна будет 29 октября.

Родители учеников третьей пудожской школы считают, что снятие с должности директора учебного заведения негативно скажется на учебном процессе.



© КПРФ

В связи с чем пудожане обратились с письмами к главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву, депутату Заксобрания Евгению Ульянову и президенту России Владимиру Путину. Они просят "разобраться в критической ситуации, которая сложилась в их районе".

Также лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и правительство Карелии с просьбой разобраться в ситуации с увольнением директора школы в Пудоже.



© КПРФ

фото: Валерий Поташов

Конституционный суд Карелии рассмотрит вопрос об индексации выплат ветеранам труда

Единовременные денежные выплаты карельским льготникам не индексировались почти 11 лет.

Конституционный суд Карелии постановил сегодня принять к рассмотрению заявление группы жителей республики о проверке на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 республиканского закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Заседание суда по рассмотрению этого иска назначено на 14 октября.

Комментируя по просьбе "Столицы на Онего" принятое сегодня решение, одна из истцов, руководитель общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Елена Ильина назвала вердикт справедливым. "Мы будем готовиться к заседанию 14 октября", - сказала Ильина.

Напомним, закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как было отмечено на судебном заседании, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске завершится через 5 дней

В оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на очередном выездном совещании.

Во вторник Ирина Мирошник и специалисты администрации провели очередное выездное совещание по контролю качества ремонта дорог в Петрозаводске.

Глава отметила, что ремонт дорог подходит к завершению.

"Уже можно подводить итоги, потому что в оставшуюся неделю до конца сроков контракта будут завершены работы по проспекту Ленина – асфальтирование тротуаров и проезжей части проспекта Александра Невского. Мы сейчас в стадии приемки работ", - отметила Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, приемка работ и последующая оплата возможны лишь на основании проб. Пробы берет компания "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество".

"Всего данная организация должна взять 140 проб, - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев. - Чуть больше 100 уже сделано. Сегодня финальный этап по отбору проб. Все остальное оставим в запасе. Если будут неудовлетворительные пробы, то по замечаниям будем отрабатывать".

Ирина Мирошник рассказала, что на основании неудовлетворительных проб "АБЗ-Дорстрой" переделал асфальтирование проезжих частей на площади Гагарина, проспектах Карла Маркса и Ленина, а также устранил нарушения на пешеходной части улицы Пушкинской.

"Около 30% выполненных работ уже приняты и оплачены, - сообщила Ирина Мирошник. - Остальные дорожные объекты в стадии диагностики и последующего определения нашей позиции".

В ходе выездного совещания на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Варламова специалисты компании "ИДК – Испытания.Диагностика.Качество" также взяли пробы асфальтового покрытия проезжей части.

"Визуально здесь все соответствует нормативам, - сказал специалист компании ИДК, показывая керн. – Верхний слой 5 см и 3 - нижний. Качество самой асфальтовой смеси будет проверено уже в лаборатории".

По словам Андрея Бекелева, все работы по ремонту дорог в Петрозаводске завершатся в сентябре.

"Дальше трудиться не позволит погода, да и объемы практически все исчерпаны, осталось подводить результаты", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Бекелев.

Напомним, в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" выполняет работы по ремонту дорожной сети и тротуаров.

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта добавилось еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

По словам заместителя председателя Петросовет Александра Ханцевича, ограничения коснутся деятельности мелких недобросовестных питейных заведений, которые маскируются под точки общепита и таким образом обходят запрет на торговлю спиртным в ночное время. Подробнее

ГГосударственная компания «Корпорация развития Республики Карелия», где за восемь лет назначен шестой руководитель, в очередной раз перестраивает свою работу, чтобы выполнить задачу по привлечению инвестиций. Подробнее

Выплаты клиентам страховых компаний в Карелии в первом полугодии 2019 года выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее

Власти Карелии выделили 1,6 млн рублей карельской компании ООО "Ярмарка ППИ" в рамках стратегии поддержки малого и среднего бизнеса. Подробнее

Национальный театр Карелии 5 октября представит премьеру "Любовь и голуби", сообщает министерство культуры республики. Подробнее

Темпы ежегодного роста числа семей, имеющих трех и более детей, в Карелии за 5 лет выросли на 22,4% благодаря мерам социальной поддержки, в том числе, выплатам ежемесячных детских пособий. Подробнее

Спад промышленного производства, наблюдаемый в Карелии в течение почти всего 2019 года, не затронул целый ряд видов деятельности, где показатели улучшились по сравнению с 2018 годом. Подробнее

Нацбанк по Карелии отметил, что количество выявленных поддельных банкнот в первой половине 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, однако выросла их денежная сумма. Подробнее

В Карелии начался конкурс на предоставление субсидий муниципальным домам культуры. Подробнее

По информации Нацбанка, в первой половине текущего года кредитные организации выдали жителям Карелии около 29 млрд рублей в виде кредитов. Подробнее

Мошенники от имени патриарха Кирилла рассылают письма в епархии с требованиями перечислить деньги. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 24 сентября. Подробнее

Горсовет решил разместить птицу на гербе муниципального образования. Подробнее

Компания РЖД рекомендовала пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билетов, чтобы получать sms-сообщения об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования. Подробнее

Сотрудники вневедомственной охраны помогли гражданам, пострадавшим в драке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии. Подробнее

Для выездных бригад петрозаводской станции скорой медицинской помощи закуплены 30 планшетов, сообщает Минздрав Карелии. Подробнее

Перед судом предстанет житель поселка Лоухи, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее

Пара познакомилась еще до того, как мужчина попал в колонию, сообщили в УФСИН по Карелии. Подробнее

Женщина задолжала микрофинансовой организации 26 тысяч рублей, сообщили на сайте управления судебных приставов по Карелии. Подробнее

Очередной рейд по выявлению лиц без определенного места жительства состоялся в столице Карелии. Подробнее