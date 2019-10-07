Все, что случилось сегодня

фото: gov.karelia.ru

Город в Карелии рискует замерзнуть из-за поломки на котельной

В Суоярви на котельной ООО "Экотоп" вышел из строя большой котел, сообщает "Суоярвский вестник".

На котельной ООО "Экотоп" (ранее ООО "Питэр Пит") сегодня работает только один маленький котел, мощности которого не хватает. При минус 15 градусах котельная может встать. Как пояснил Иван Миронов, руководитель "Экотопа", специалисты из Финляндии готовы приехать, но только после того, как поступит предоплата. Пока же у компании нет возможностей оплатить 1 млн 340 тыс рублей, так как от "Карелэнергоресурса" с 26 июля средств не поступало.

"Экотоп" помимо жилого фонда Суоярви отапливает школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств.

"Суоярвский вестник" напоминает, что "Карелэнергоресурс" задолжал "Питэр Пит" более 70 млн рублей. В сентябре предприятию обещали перечислить хотя бы 10 млн рублей, но на дворе октябрь, а обещаний никто не спешит выполнять.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Петрозаводске появилось граффити-поздравление Путину (ФОТО)

Граффитист Эдуард Хомченко на улице Чапаева в Петрозаводске в честь дня рождения президента России Владимира Путина написал на стене его цитату.

В разных регионах страны в ночь с 6 на 7 октября появились граффити-поздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, пишет ruposters.

В Подмосковье на фасаде 9-этажного здания появилось изображение древнегреческого мифологического персонажа с земным шаром на плечах. Лицо Атланта – лицо Владимира Путина, рядом надпись: "Ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя!"



Автором граффити художник Иван Пчелин из Екатеринбурга,

Также в ночь с 6 на 7 октября в нескольких городах России на проходимых местах, во дворах, общественных местах были нанесены цитаты Владимира Путина.

В Петрозаводске на ул. Чапаева рядом с автовокзалом у железнодорожного путепровода появилась цитата: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Автором надписи стал граффитист Эдуард Хомченко.



Автор: Эдуард Хомченко

"Сегодня у нашего лидера день рождения! Мы гордимся им, своими словами и действиями он показывает примером для многих. Поэтому мы выбрали одну из цитат президента: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Уверен, что эта фраза станет для гостей и жителей города отличной мотивацией", - считает художник.

фото: © Рixabay/raincarnation40

Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)

В Надвоицах волк напал на 6-летнего мальчика, сообщили в Минприроды Карелии.

В Надвоицах 4 октября волк напал на ребенка, сообщили в Минприроды соссылкой на информацию, поступившую от полиции Надвоиц. Ситуацию с выходом хищника в населенный пункт взяло на контроль Минприроды.

"В пятницу, 4 октября, начались оперативные мероприятия по добыче зверя, - сообщили в ведомстве. - Министерство природных ресурсов Карелии совместно с полицией поселка ведет работу по устранению хищника. 4 октября в ведомство стали поступать сигналы от встревоженных жителей поселка Надвоицы о том, что волк выходит на территорию населенного пункта. По первому сигналу о появлении хищника инспектором Минприроды был организован выезд оперативной группы. Десять охотников и сотрудников полиции были привлечены для устранения волка".

Как сообщили "Столице на Онего" в ведомстве поиски волка будут продолжаться до ликвидации зверя.

"С первых попыток устранить хищника не удалось. Все необходимые меры для удержания ситуации под контролем приняты", - заверили в Минприроды.

В паблике "Надвоицы online" местный житель опубликовал видео, на котором запечатлел, как серый хищник идет по дороге в поселке.

фото: Столица на Онего

Фельдшер БСМП рассказала о последствиях "итальянской забастовки"

Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения.

Уже три недели в Петрозаводске проходит "итальянская забастовка", в которой участвуют сотрудники станции скорой помощи, отказавшиеся от переработок. Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. В Петрозаводске участники акции протеста отказались от работы в составе неполных бригад и совместительства и трудятся только на одну ставку. Водители "скорой" не работают в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции выступают против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

Одна из активных участниц "итальянской забастовки", фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", рассказала о ситуации в больнице и первых последствиях акции протеста.

"Уже длительное время анализирую происходящее на скорой помощи Петрозаводска. Жители города получают информацию из СМИ, которая где-то правдива, а где-то нет. Но что мы, сами работники скорой видим, вращаясь внутри всей этой ситуации? Давайте по порядку, - написала Ольга Чайка. – Во-первых, идет явное настраивание в коллективе против своих же. Также в ответ на нашу борьбу развернуты репрессии, иногда вызывающие смех и недоумение".

О каких еще последствиях "итальянской забастовки" работников БСМП рассказала Ольга Чайка, читайте здесь.

фото: 10.mchs.gov.ru

Появились кадры с места смертельного ДТП, где разбился молодой житель Карелии (ФОТО)

В Сегежском районе в ДТП на трассе погиб 22-летний житель поселка Надвоицы.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, сегодня, 7 октября, в 7.15 утра в Сегежском районе на автомобильной дороге "Кола" на 690 км 22 - летний водитель Lada Priora опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель - житель поселка Надвоицы - погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Фото с места смертельного ДТП опубликованы на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Молодой водитель погиб на трассе в Карелии

Сегодня утром в Сегежском районе произошла смертельная авария, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 7 октября, в 7.15 утра в Сегежском районе на автомобильной дороге "Кола" на 690 км 22 - летний водитель Lada Priora опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель - житель поселка Надвоицы - погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: Ладожский поисково-спасательный отряд

Спасатели нашли на Ладоге перевернувшийся в Карелии катамаран с пассажирами

На Ладоге успешно завершились поиски катамарана, перевернувшегося в Карелии с пятью пассажирами на борту.

"В результате 5-суточного поиска катамарана на просторах Ладоги, катамаран найден, - сообщается в паблике Ладожский поисково-спасательный отряд. - Особая благодарность сотрудникам ГИМС Лахденпохья, спасателям ЛПСО, СП Воронов Форпост и всем-всем судовладельцам Карелии и Приозерского района, которые приняли участие в поисково-спасательных работах".

Напомним, в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера перевернулся парусный катамаран. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. Всех доставили на берег.

Катамаран же продолжил дрейф. Позже были организованы поиски судна.

Водитель ВАЗ устроила на перекрестке в Петрозаводске аварию с пострадавшими (ВИДЕО)

ДТП с постртрадавшими произошло на перекрестке улица Куйбышева – проспект Ленина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 6 октября, в 18.31 наперекрестке ул. Куйбышева - пр. Ленина водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате столкновения пострадала 32-летня пассажирка Lada Granta. Ей назначено амбулаторное лечение.

фото: pixabay.com

После ликвидации школы-сада в деревне в Карелии малыши вынуждены сидеть дома

Жители поселка Новые Пески Пряжинского района не дождались обещанного чиновниками подвоза детей в детский сад Эссойлы.

Родители малышей в поселке Новые Пески чувствуют себя обманутыми. Ликвидация школы-сада в деревне Улялега, куда ходили их дети, завершилась. Здание школы закрыто, работники попали под сокращение. Детей школьного возраста теперь возят в Эссойльскую школу.

С 1 сентября местные дошкольники должны были стать воспитанниками детского сада "Теремок" в Эссойле, расположенного в 15 километрах от Новых Песков. Учитывая качество дорог и погодные условия, ежедневно преодолевать заданный маршрут не всем малышам под силу. Но даже к таким трудностям мамы и папы были готовы. За летний период подготовили ребятишек: сдали необходимые анализы, собрали справки, накупили различных принадлежностей для занятий и стали ждать заветного числа. Но чуда не произошло: с наступлением осени для подвоза малышей не нашлось ни автобуса, ни водителя для него, пишет газета "Наша жизнь".

Самостоятельно возить детей в садик местные жители не могут. Удовольствие это не из дешевых. А бесконечные письма в различные инстанции, включая министерство образования республики, не дали никакого результата.

"На все просьбы родителей следует лаконичный ответ: "Ситуация под контролем…". Еще большее негодование вызвало предложение местных властей: отдать детей в круглосуточный детский сад. На это мамы и папы не согласились и продолжают осаждать кабинеты чиновников", - сообщает районка.

Родители малышей не теряют надежду добиться подвоза детей в детское учреждение. Осталось всего две "инстанции", куда они еще не писали: главе Карелии и президенту России.

фото: © Николай Галкин/ТАСС

Москва добавит в бюджет Карелии 2,3 млрд рублей, и уже известно, как их потратят

Правительство Карелии рассчитывает на увеличение доходов бюджета до конца 2019 года на 2,6 млрд рублей, основная часть – поступления из федеральной казны.

Согласно проекту закона о внесении изменений в республиканский бюджет, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличится на 2,3 млрд рублей.

На какие статьи расходов пойдут эти деньги, сказано в пояснительной записке к законопроекту, который правительство направило в парламент. Например, планируется увеличить финансирование расходов, связанных с ростом заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в "майских указах" президента Российской Федерации. О том, куда еще будут потрачены дополнительные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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