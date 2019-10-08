Все, что случилось сегодня

фото: Минстрой Карелии

Котельную в поселке на севере Карелии, где люди остались без тепла, строят всем миром

Работы осложняются тяжелыми погодными условиями, включая ураганные порывы ветра и обильные осадки, сообщили в Минстрое Карелии.

В настоящее время на объекте занято 13 человек. В помощь к монтажникам из Екатеринбурга на объекте работает бригада слесарей Кемского участка ГУП "КарелКоммунЭнерго".

После установки последней, пятой дымовой трубы к работе по ремонту здания приступила бригада строителей, которые сейчас занимаются каркасными работами, обвязкой здания. На котельную завезены все необходимые для ремонта материалы.

Запуск котельной планируется до 10 октября 2019 года.

"Чтобы не допустить увеличение платы за ЖКУ и компенсировать жителям поселка понесенные расходы за электроэнергию, за сентябрь и частично октябрь – период отсутствия отопления – плата за теплоэнергию выставляться не будет, – пообещали в Минстрое Карелии.

Напомним, отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

В поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы.



Комитет по жизнеобеспечению направил в Рабочеостровск электроотопители.

Петрозаводчанин погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце (ВИДЕО)

Инцидент произошел ранним утром 8 октября в Череповце, сообщили в Следкоме по Вологодской области.

Проводится проверка обстоятельств гибели мужчины на улице Моченкова в городе Череповце.

По данным следствия, около 5.00 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



На месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: pixabay.com / cre8tivehome0

Трудный ребенок в Карелии терроризирует школу

В парламенте Карелии обсудили ситуацию в одной из школ Беломорского района, где учится "уникальный ребенок", с которым не могут справиться взрослые.

Беломорский третьеклассник своим поведением поставил в тупик администрацию школы и местные власти. Чиновники готовы привлечь к ответственности мать трудного ребенка, а родители переводят своих детей в другой класс. Власти района называют ситуацию уникальной.

"Я недавно был в Беломорском районе, в третьей школе. Павел Андреевич говорит, директор, что там у него есть такой ученик начальных классов, который терроризирует там всю школу и класс. Он не преступник. И нигде не зарегистрирован, как преступник, но от него покоя нет ни ученикам, ни родителям", - сказал депутат Заксобрания Валерий Шоттуев.

Заместитель главы главы администрации Беломорского района Елена Котинова заявила, что о ситуации ей известно.

"Это уникальный ребенок. Такого за всю мою 25-летнюю работу ребенка я еще не видела. Дети разные бывают, конечно. Но здесь осложнено еще и тем, что мама воспринимает это не так, как надо. Вот на сегодняшний день они уже три недели не посещают школу без уважительной причины", - сказала Елена Котинова. Она пояснила, что власти намерены привлечь мать школьника к ответственности.

"Но дело-то не в том, чтобы привлечь, а в том, чтобы ребенка вернуть в школу. И самое-то страшное, что в классе 30 человек – около 20 родителей написали заявление о переводе в другой класс. То есть мы сейчас ищем возможность, как организовать обучение данного ребенка. Возможно, мы будем рассматривать форму семейного образования с зачетной формой работы, чтобы хотя бы как-то он приступил к работе. Потому что на индивидуальное обучение мы его не можем перевести, это должны быть показания медицинские и согласие мамы, на что мама категорически не идет", - добавила Котинова.

"Такого ребенка мы еще не встречали. И даже не столько такого ребенка, сколько такой мамы", - сказала замглавы администрации. О том, чем конкретно провинился школьник из Беломорья, на комитете не говорили

фото: pixabay.com / WilliamCho

Бывший сторож здания суда претендует на должность мирового судьи в Карелии

Комитет Заксобрания Карелии рекомендовал назначить на должность мирового судьи Ольгу Кохвакко, которая ранее трудилась сторожем в Кондопожском городском суде.

Ольга Кохвакко претендует на пост мирового судьи судебного участка №1 Кондопожского района. Кандидатура соискательницы сегодня была одобрена членами комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии.

В справке, в которой описана трудовая деятельность Ольги Кохвакко, указано, что она начала карьеру в качестве менеджера в петрозаводском филиале одного из банков, затем с апреля по декабрь 2007 года трудилась сторожем в Кондопожском городском суде. В декабре 2007 года она была назначена на пост секретаря суда. Затем трудилась секретарем судебного заседания в управлении республики по обеспечению деятельности мировых судей и после в той же должности – в Кондопожском горсуде. В феврале 2015 года Ольга Кохвакко получила пост помощника судьи Кондопожского городского суда.

"Ольга Сергеевна, а вот известный судья, заслуженный юрист республики Кохвакко Валерий Васильевич с арбитражного суда он вам родственник?", - спросил парламентарий Валерий Шоттуев.

"Родственник бывшего супруга", - ответила претендент на судейскую должность Ольга Кохвакко.

"Ну все равно. Такие династии. Фамилия на слуху", - заключил депутат Шоттуев.

Вопрос о назначении Ольги Кохвакко на должность мирового судьи будет рассмотрен 10 октября на сессии парламента Карелии.

фото: instagram.com/dorozhko

Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)

Бразильский нападающий Луис Адриано подарил возлюбленной Екатерине Дорожко из Петрозаводска щенка.

"Какой счастливый день. Теперь у нас есть собачка, а о ней я мечтала всю жизнь. Спасибо, моя любовь", – подписала фото в Инстаграме Екатерина.

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche.

Футболист бросил жену с тремя детьми и ушел к модели.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

Пенсионерка, живущая в заброшенном санатории в Карелии, рассказала о своих проблемах на "Первом канале" (ВИДЕО)

Пенсионерка Римма Квашникова приехала на шоу "Мужское / Женское" на "Первом канале".

Жительница Сортавалы рассказала в эфире шоу о том, что десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Покинуть разрушающееся здание женщина не может, поскольку идти ей некуда.

Пенсионерка стоит в очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор волокитят принятие решения.

На шоу Юлии Барановской и Александра Гордона "Мужское / Женское" также приехал глава города Сергей Крупин.

"Наступают холода, и Римма Яковлевна не может там проживать. Мы предоставляем ей квартиру, как маневринный фонд. Квартира не менее той, что занимает Римма Яковлевна. Она больше по площади, благоустроенная, в городе Сортавала", – отметил Сергей Крупин.

Пенсионерка боится, что останется вообще без жилья, если куда-то переедет.

Александр Гордон предложил зрителям и присутствующим скинуться на квартиру для пенсионерки. Стоимость жилья составляет около полумиллиона рублей. Сам он перевел 50 тысяч рублей.



Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную проверку о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки из Сортавалы.

Газель на скорости врезалась в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло во вторник, 8 октября.

В 12.26 "Газель" въехала в Nissa Tiida около пешеходного перехода на Лесном проспекте в сторону Сулажгоры, сообщили в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Информация о пострадавших и подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: Валерий Поташов

Бывшего руководителя управления потребительского рынка Петрозаводска "прокляли аллахом"

Уличная торговка потребовала в суде вернуть ей товар, увезенный городскими властями на свалку.

Суд Петрозаводска рассмотрел 7 октября иск жительницы карельской столицы Зайнаб Абакаровой к бывшему руководителю управления потребительского рынка городской администрации Надежде Курбатовой, которая в недавнем прошлом отвечала в мэрии за борьбу с незаконной торговлей. Собственно, эта борьба и оказалась причиной иска госпожи Абакаровой, которая считает себя пострадавшей от рейда городских властей по пресечению несанкционированных торговых точек. Во время июньского рейда, который проводила экс-руководитель управления потребительского рынка вместе со своими подчиненными, сотрудники муниципального унитарного предприятия "Автоспецтранс" вывезли на свалку товар Абакаровой, и та потребовала от бывшей чиновницы его вернуть. Как утверждает пострадавшая, у нее забрали пуховые платки и шерстяные носки, которые она сама вязала, и теперь ей нечем заплатить за съем жилья.

Надежда Курбатова отказалась признать иск, подчеркнув, что действовала по закону. Во время рассмотрения дела бывшая чиновница сообщила суду, что когда сотрудники МУП "Автоспецранс" погрузили товар госпожи Абакаровой в мусорную машину, истица подошла к ней и "прокляла ее аллахом". "Бог вам судья!", – ответила на эти проклятья Курбатова.

Читайте подробнее в репортаже со слушания дела.

фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Стало известно, кто сменил уроженца Карелии на посту главы ФСИН России

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников.

Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее Калашников занимал пост начальника УФСБ по Красноярскому краю, пишет "Московский комсомолец".

Ранее сообщалось, что директор ФСИН России Геннадий Корниенко, выходец из Карелии, освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста.

фото: Столица на Онего

Платную автопарковку планируют открыть возле ж/д вокзала в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует передать в аренду участок на площади Гагарина для организации там платной автопарковки.

С этой целью проводился аукцион среди предпринимателей, его результаты будут объявлены 11 октября.

Согласно конкурсной документации, под платную автопарку будет передан участок напротив дома №2, где обычно оставляют машины водители, приезжающие встречать и провожать поезда. Сколько будут стоить услуги автопарковки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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