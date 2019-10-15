Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Валерий Поташов

Власти Карелии надеются исключить из ФЦП развития республики 10 объектов

Правительство республики направило на согласование в Минэк РФ проект постановления с корректировками федеральной целевой программы развития республики до 2020 года, пишет ТАСС.

"С учетом необходимости сохранения предельного объема финансирования мероприятий ФЦП из федерального бюджета в объеме не более 3 млрд рублей ежегодно и в целях необходимости завершения мероприятий программы проектом постановления предусмотрено исключение из программы 10 объектов, по которым отсутствует проектно-сметная документация или ожидается увеличение сметной стоимости по итогам полученного сводного сметного расчета", - говорится в официальном ответе на редакционный запрос ТАСС.

По словам вице-премьера Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, если предложенную корректировку программы одобрят в Москве, то проблем с ее исполнением власти региона не ожидают. Несмотря на то, что объем федеральной поддержки останется прежним, в республиканском бюджете на реализацию программы предусмотрят дополнительные 254,1 млн рублей. Таким образом, после внесения изменений до 2020 года в рамках федеральной целевой программы в Карелии реализуют 52 объекта: 18 - до конца 2019 года и 36 - до конца 2020 года.

"Ранее, при утверждении ФЦП, мы не знали точной стоимости, которую определяет только проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. К примеру, строительство психоневрологического диспансера в Суоярвском районе. В изначальной редакции ФЦП 2016 года лимиты на указанный объект были одни, без утвержденной проектно-сметной документации. Тогда ее просто не было", - рассказал Родионов ТАСС.

Помимо психоневрологического диспансера, из программы также планируется убрать строительство взлетных полос в Костомукше и Сортавале. Выпавшие из ФЦП 10 объектов правительство республики намерено включить в проект индивидуальной стратегии опережающего развития - она формируется при участии правительства РФ для регионов с низкими социально-экономическими показателями.

Напомним, в конце сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Карелия может не успеть выполнить часть мероприятий, которые запланированы в рамках ФЦП на 2019 год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.

На прошлой неделе Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.

фото: Валерий Поташов

Конституционный суд Карелии завершил рассмотрение иска о выплатах ветеранам труда

Решение по делу ожидается в ноябре.

В Конституционном суде Карелии завершилось слушание по делу о ветеранских выплатах. Утром 15 октября с заключительной речью выступили истцы, попросившие суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона N827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", а также представители губернатора и республиканского парламента. Напомним, этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы.



Конституционный суд Карелии. Фото: Валерий Поташов

"Частью 3 статьи 4 закона Республики Карелия N827 предусмотрено, что индексация ежемесячных денежных выплат производится в порядке, установленном законодательством. При этом вышеназванная статья не содержит правового механизма индексации ежемесячных денежных выплат, вследствие чего на протяжении длительного времени – более десяти лет – ежемесячная денежная выплата не индексируется. Тем самым снижается уровень социальной поддержки граждан", – сказала в заключительной речи истец Светлана Соловьева.

Представитель республиканского парламента Никита Савинов в свою очередь заявил, что "существующая норма части 3 статьи 4 закона N827 в полной мере соответствует Конституции Республики Карелия", а представитель губернатора Сергей Егоров заметил, что граждане, обратившиеся в суд, обосновывают "неконституционность" оспариваемого положения закона неудовлетворенностью размерами ежемесячной денежной выплаты.

"Следуя такой логике, полагаю, что если бы наряду с оспариваемой нормой существовал бы некий закон Республики Карелия об индексации единовременной денежной выплаты, то, наверное, вопрос о конституционности оспариваемой нормы не обсуждался", – считает Егоров.



Сергей Егоров. Фото: Валерий Поташов

Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии составляет 700 рублей. Эта сумма была установлена республиканским парламентом в 2008 году, но как было отмечено на судебном заседании, с тех пор суммарная инфляция в республике превысила 112%.

После выступления сторон Конституционный суд Карелии удалился для вынесения решения. Как ожидается, оно может занять несколько недель.

Подробнее об иске читайте в статье "Подрыв доверия к государству и закону".

фото: РЖД

Поезд между Москвой и Петрозаводском через Санкт-Петербург и Сортавалу начнет курсировать со 2 декабря

РЖД запускает новый ежедневный поезд № 159/160 в дополнение к фирменному "Карелия" Москва - Петрозаводск.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути – около 20 часов, сообщается на официальном сайте РЖД.

Поезд проследует с остановками на таких станциях, как Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална. Приехав в Сортавалу в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который доставит их до горного парка Рускеала. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно будет в 20:25.

Состав будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении – от 2 012 рублей, а в плацкартный – от 1 347 рублей.

Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва – Санкт-Петербург – Петрозаводск уже открыта.

Напомним, в июле этого года Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД открыла прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск.

фото: Сайт "Коллегия адвокатов "Закатов и Партнеры"

Адвокатскую палату Карелии возглавил новый президент

Адвокат Андрей Закатов 14 октября приступил к исполнению обязанностей, сообщили на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ.

Новый президент имеет более 19 лет адвокатского стажа, отмечен успехами в защите интересов доверителей в суде, а также длительное время активно участвовал в деятельности палаты.

Андрей Закатов был избран президентом 10 октября в связи с истечением полномочий Михаила Ямчитского, который занимал должность президента АП РК два срока подряд.

Закатов получил статус адвоката в 2000 годц. Он успешно представлял интересы доверителей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Трижды ему удалось добиться оправдательных приговоров в судах с участием присяжных заседателей.

фото: Столица на Онего

Консул Финляндии покидает Карелию

Власти Финляндии меняют своего консула в Петрозаводске.

Как стало известно "МК" в Карелии", назначенный летом 2017 года Тарво Ниеминен в скором времени покинет нашу республику. Как подтвердили в консульстве, случится это в декабре. Уже известно, что он получил новое назначение.

Подробнее читайте в "МК" в Карелии".

фото: Столица на Онего

Геннадий Боднарчук: "Гости города уже приезжают сюда и делают селфи"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание в створе улицы Титова, где восстановили смотровую площадку.

Во вторник, 15 октября, спикер Петросовета проверил ход выполнения работ по реконструкции смотровой площадки и лестничного спуска к Онежскому озеру. Общая стоимость работ превышает 21 млн рублей.

"Хочется поблагодарить горожан, которые поддержали проект обустройства этого общественного места. Сейчас мы видим, что город благоустраивается: улучшается транспортная инфраструктура, ведутся работы на дворовых территориях. Видно, что первый этап этого проекта удался. Пока готова только смотровая площадка, но гости города уже приезжают сюда и делают селфи на этом месте. Это значит, что проект живой и будет развиваться", – отметил Геннадий Боднарчук.

Уже залили новый фундамент, установили каркас площадки и новые лестницы. Весь комплекс облицован натуральным камнем – это и дымовский гранит, и малиновый кварцит, и белый мрамор с габбро-диабазом. Основание смотровой площадки со стороны улицы Пушкинской асфальтобетонное.

"Изменили сам фундамент. Сделали монолитную плиту. Заново собрали из декоративного камня балкон, лестницы. Сохранили кладку, размеры... Балкон был сделан в 50-х годах прошлого века. Сюда приезжал Хрущев, смотрел на город и говорил, что он похож на Сан-Франциско", – рассказала руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В ходе выполнения второго этапа работ в створе улицы Титова появятся три партерных газона, фонари, скамейки и клумбы в стиле ретро. По словам Боднарчука, там же планируют установить памятник карельскому ювелиру Фаберже Михаилу Перхину.

Напомним, с предложением увековечить память золотых дел мастера выступил Союз ювелиров России и клуб "Российская ювелирная торговля". Монумент размером почти 5 метров будет выполнен из бронзы и малинового кварцита. Чтобы передать полное портретное сходство Перхина, в работе будут использоваться его три прижизненные фотографии.

В 2018 году Геннадий Боднарчук выступил с инициативой восстановить исторический облик комплекса. И на общегородском голосовании по программе "Комфортная городская среда", реализуемой в Петрозаводске уже третий год, проект спуска на Титова стал победителем и вошел в десятку лучших.

Спикер Петросовета призвал горожан принять активное участие в рейтинговом интернет-голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году.

"Именно от горожан сейчас зависит, какие общественные территории будут обустраиваться в следующем году в Петрозаводске. Поэтому я призываю всех активно подключиться к процессу. С 18 октября будет запущено интернет-голосование. И проект, который наберет большее количество голосов, будет реализован в следующем году", - добавил председатель Петрозаводского городского совета.

Будет выбрано семь проектов. Чтобы голосование состоялось, необходимо задействовать более 9% горожан.

фото: Столица на Онего

Зарплаты педагогов в Карелии отличаются от «общих цифр», заявила Пивненко

Депутат Госдумы Валентина Пивненко ответила на обращения карельских педагогов, которые недовольны тем, как в республике выполняются указы президента РФ о повышении зарплаты бюджетникам.

«Обращений очень много поступило от работников образовательных учреждений. Эти обращения касаются неудовлетворенности наших педагогов, организаторов образования, как выполняются «майские указы» президента и как выполняются национальные проекты…», - сообщила Пивненко.

По ее словам, общие показатели уровня зарплат педагогов, достигнутые в Карелии, не соответствуют размеру реального заработка конкретных учителей. Какие суммы назвала депутат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Банду преступников отправили в колонию за похищение петрозаводчанина

Вынесен приговор в отношении четверых мужчин по обвинению в похищении человека и самоуправстве, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Ранее судимые мужчины признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья и в самоуправстве.

В январе 2018 года злоумышленники похитили петрозаводчанина, который завладел деньгами одного из подсудимых.



Цель похищения – заставить вернуть деньги.



Петрозаводчанина посадили в автомобиль, отвезли в лес, а затем на съемную квартиру. Мужчину избили и вынудили написать расписку о задолженности в размере свыше 300 тысяч рублей, которые тот обязался возвратить. После потерпевшего отпустили.



Мужчину, который организовал похищение, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.



Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

фото: Корпорация развития РК

Бывший вице-премьер Карелии заявил, что чиновники принимают решения на основе фейков

Бывший заместитель председателя правительства Карелии Юрий Савельев считает, что в органах власти важные управленческие решения часто принимаются не по объективным данным, а по "слухам и сплетням".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Фейками и внутренним недоверием пропитана вся чиновничья среда, в которой смешивается объективный информационный контент с фейковым в некую гремучую смесь, которая и ложится в основу принимаемых решений", - считает Савельев.

По его словам, он был свидетелем принятия таких управленческих решений и испытал на себе их последствия.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

После убийства 9-летней девочки в Саратове разгорелась дискуссия об отмене моратория на смертную казнь. Подробнее

ДТП произошло на 263 км федеральной автодороги "А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Бывший эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества работ Управления автодорог Карелии обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Депутат Госдумы Валентина Пивненко согласилась с критикой, которую высказывали сельхозпредприятия Карелии в адрес министерства сельского хозяйства из-за расходования средств федерального бюджета. Подробнее

Власти Карелии сами закладывают предпосылки для неподготовки в срок проектно-сметной документации по объектам, софинансируемым из федерального бюджета. Подробнее

Министерство национальной и региональной политики Карелии объявило победителей конкурса президентских грантов среди некоммерческих общественных организаций республики, которые получили почти 41 млн рублей на свои проекты. Подробнее

Авария на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района произошла несколько дней назад. Подробнее

Советскую площадь в Петрозаводске вымостят натуральным камнем, сообщили в администрации Петрозаводска. Подробнее

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" делают домашние заготовки, потому что так надежнее. Подробнее

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии стали искать в горах жителя Петрозаводска, пропавшего больше недели назад, с помощью трех вертолетов. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 15 октября. Подробнее

Тело обнаружили пожарные в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В ряде федеральных телеграмм-каналов появилась информация о том, что "итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска якобы организована людьми, близкими к оппозиционеру Алексею Навальному. Подробнее

В Карелии 14 октября сформирована рабочая группа по вопросам реорганизации Больницы скорой медицинской помощи. Соответствующий приказ вышел за подписью министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Подробнее

Мужчину остановили на 500 км автодороги Р-21 Кола, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Ремонт фасадов многоквартирных домов начнется в столице Карелии в 2020 году. Подробнее

Подозреваемый в убийстве арестован, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Правительство России заявило о готовности поддержать законопроект о создании единого платежного документа (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ. Подробнее

В полицию Пряжинского района с заявление о краже обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Переправы появятся через реки Тереонкоски, Журавлева и Семча. Подробнее