Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Правительство республики направило на согласование в Минэк РФ проект постановления с корректировками федеральной целевой программы развития республики до 2020 года, пишет ТАСС.
"С учетом необходимости сохранения предельного объема финансирования мероприятий ФЦП из федерального бюджета в объеме не более 3 млрд рублей ежегодно и в целях необходимости завершения мероприятий программы проектом постановления предусмотрено исключение из программы 10 объектов, по которым отсутствует проектно-сметная документация или ожидается увеличение сметной стоимости по итогам полученного сводного сметного расчета", - говорится в официальном ответе на редакционный запрос ТАСС.
По словам вице-премьера Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, если предложенную корректировку программы одобрят в Москве, то проблем с ее исполнением власти региона не ожидают. Несмотря на то, что объем федеральной поддержки останется прежним, в республиканском бюджете на реализацию программы предусмотрят дополнительные 254,1 млн рублей. Таким образом, после внесения изменений до 2020 года в рамках федеральной целевой программы в Карелии реализуют 52 объекта: 18 - до конца 2019 года и 36 - до конца 2020 года.
"Ранее, при утверждении ФЦП, мы не знали точной стоимости, которую определяет только проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. К примеру, строительство психоневрологического диспансера в Суоярвском районе. В изначальной редакции ФЦП 2016 года лимиты на указанный объект были одни, без утвержденной проектно-сметной документации. Тогда ее просто не было", - рассказал Родионов ТАСС.
Помимо психоневрологического диспансера, из программы также планируется убрать строительство взлетных полос в Костомукше и Сортавале. Выпавшие из ФЦП 10 объектов правительство республики намерено включить в проект индивидуальной стратегии опережающего развития - она формируется при участии правительства РФ для регионов с низкими социально-экономическими показателями.
Напомним, в конце сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Карелия может не успеть выполнить часть мероприятий, которые запланированы в рамках ФЦП на 2019 год.
Глава Карелии Артур Парфенчиков также заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.
На прошлой неделе Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.Смотреть подробнее
Решение по делу ожидается в ноябре.
В Конституционном суде Карелии завершилось слушание по делу о ветеранских выплатах. Утром 15 октября с заключительной речью выступили истцы, попросившие суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона N827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", а также представители губернатора и республиканского парламента. Напомним, этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы.
Конституционный суд Карелии. Фото: Валерий Поташов
"Частью 3 статьи 4 закона Республики Карелия N827 предусмотрено, что индексация ежемесячных денежных выплат производится в порядке, установленном законодательством. При этом вышеназванная статья не содержит правового механизма индексации ежемесячных денежных выплат, вследствие чего на протяжении длительного времени – более десяти лет – ежемесячная денежная выплата не индексируется. Тем самым снижается уровень социальной поддержки граждан", – сказала в заключительной речи истец Светлана Соловьева.
Представитель республиканского парламента Никита Савинов в свою очередь заявил, что "существующая норма части 3 статьи 4 закона N827 в полной мере соответствует Конституции Республики Карелия", а представитель губернатора Сергей Егоров заметил, что граждане, обратившиеся в суд, обосновывают "неконституционность" оспариваемого положения закона неудовлетворенностью размерами ежемесячной денежной выплаты.
"Следуя такой логике, полагаю, что если бы наряду с оспариваемой нормой существовал бы некий закон Республики Карелия об индексации единовременной денежной выплаты, то, наверное, вопрос о конституционности оспариваемой нормы не обсуждался", – считает Егоров.
Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии составляет 700 рублей. Эта сумма была установлена республиканским парламентом в 2008 году, но как было отмечено на судебном заседании, с тех пор суммарная инфляция в республике превысила 112%.
После выступления сторон Конституционный суд Карелии удалился для вынесения решения. Как ожидается, оно может занять несколько недель.
Подробнее об иске читайте в статье "Подрыв доверия к государству и закону".Смотреть подробнее
РЖД запускает новый ежедневный поезд № 159/160 в дополнение к фирменному "Карелия" Москва - Петрозаводск.
Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути – около 20 часов, сообщается на официальном сайте РЖД.
Поезд проследует с остановками на таких станциях, как Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална. Приехав в Сортавалу в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который доставит их до горного парка Рускеала. Уехать обратно в Москву со станции Сортавала можно будет в 20:25.
Состав будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов, предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость билета в купейный вагон от Москвы до Петрозаводска и в обратном направлении – от 2 012 рублей, а в плацкартный – от 1 347 рублей.
Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва – Санкт-Петербург – Петрозаводск уже открыта.
Напомним, в июле этого года Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД открыла прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск.Смотреть подробнее
Адвокат Андрей Закатов 14 октября приступил к исполнению обязанностей, сообщили на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ.
Новый президент имеет более 19 лет адвокатского стажа, отмечен успехами в защите интересов доверителей в суде, а также длительное время активно участвовал в деятельности палаты.
Андрей Закатов был избран президентом 10 октября в связи с истечением полномочий Михаила Ямчитского, который занимал должность президента АП РК два срока подряд.
Закатов получил статус адвоката в 2000 годц. Он успешно представлял интересы доверителей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Трижды ему удалось добиться оправдательных приговоров в судах с участием присяжных заседателей.
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Власти Финляндии меняют своего консула в Петрозаводске.
Как стало известно "МК" в Карелии", назначенный летом 2017 года Тарво Ниеминен в скором времени покинет нашу республику. Как подтвердили в консульстве, случится это в декабре. Уже известно, что он получил новое назначение.
Подробнее читайте в "МК" в Карелии".Смотреть подробнее
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание в створе улицы Титова, где восстановили смотровую площадку.
Во вторник, 15 октября, спикер Петросовета проверил ход выполнения работ по реконструкции смотровой площадки и лестничного спуска к Онежскому озеру. Общая стоимость работ превышает 21 млн рублей.
"Хочется поблагодарить горожан, которые поддержали проект обустройства этого общественного места. Сейчас мы видим, что город благоустраивается: улучшается транспортная инфраструктура, ведутся работы на дворовых территориях. Видно, что первый этап этого проекта удался. Пока готова только смотровая площадка, но гости города уже приезжают сюда и делают селфи на этом месте. Это значит, что проект живой и будет развиваться", – отметил Геннадий Боднарчук.
Уже залили новый фундамент, установили каркас площадки и новые лестницы. Весь комплекс облицован натуральным камнем – это и дымовский гранит, и малиновый кварцит, и белый мрамор с габбро-диабазом. Основание смотровой площадки со стороны улицы Пушкинской асфальтобетонное.
"Изменили сам фундамент. Сделали монолитную плиту. Заново собрали из декоративного камня балкон, лестницы. Сохранили кладку, размеры... Балкон был сделан в 50-х годах прошлого века. Сюда приезжал Хрущев, смотрел на город и говорил, что он похож на Сан-Франциско", – рассказала руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
В ходе выполнения второго этапа работ в створе улицы Титова появятся три партерных газона, фонари, скамейки и клумбы в стиле ретро. По словам Боднарчука, там же планируют установить памятник карельскому ювелиру Фаберже Михаилу Перхину.
Напомним, с предложением увековечить память золотых дел мастера выступил Союз ювелиров России и клуб "Российская ювелирная торговля". Монумент размером почти 5 метров будет выполнен из бронзы и малинового кварцита. Чтобы передать полное портретное сходство Перхина, в работе будут использоваться его три прижизненные фотографии.
В 2018 году Геннадий Боднарчук выступил с инициативой восстановить исторический облик комплекса. И на общегородском голосовании по программе "Комфортная городская среда", реализуемой в Петрозаводске уже третий год, проект спуска на Титова стал победителем и вошел в десятку лучших.
Спикер Петросовета призвал горожан принять активное участие в рейтинговом интернет-голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году.
"Именно от горожан сейчас зависит, какие общественные территории будут обустраиваться в следующем году в Петрозаводске. Поэтому я призываю всех активно подключиться к процессу. С 18 октября будет запущено интернет-голосование. И проект, который наберет большее количество голосов, будет реализован в следующем году", - добавил председатель Петрозаводского городского совета.
Будет выбрано семь проектов. Чтобы голосование состоялось, необходимо задействовать более 9% горожан.Смотреть подробнее
Депутат Госдумы Валентина Пивненко ответила на обращения карельских педагогов, которые недовольны тем, как в республике выполняются указы президента РФ о повышении зарплаты бюджетникам.
«Обращений очень много поступило от работников образовательных учреждений. Эти обращения касаются неудовлетворенности наших педагогов, организаторов образования, как выполняются «майские указы» президента и как выполняются национальные проекты…», - сообщила Пивненко.
По ее словам, общие показатели уровня зарплат педагогов, достигнутые в Карелии, не соответствуют размеру реального заработка конкретных учителей.
Какие суммы назвала депутат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Вынесен приговор в отношении четверых мужчин по обвинению в похищении человека и самоуправстве, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.
Ранее судимые мужчины признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья и в самоуправстве.
В январе 2018 года злоумышленники похитили петрозаводчанина, который завладел деньгами одного из подсудимых.
Цель похищения – заставить вернуть деньги.
Петрозаводчанина посадили в автомобиль, отвезли в лес, а затем на съемную квартиру. Мужчину избили и вынудили написать расписку о задолженности в размере свыше 300 тысяч рублей, которые тот обязался возвратить. После потерпевшего отпустили.
Мужчину, который организовал похищение, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Бывший заместитель председателя правительства Карелии Юрий Савельев считает, что в органах власти важные управленческие решения часто принимаются не по объективным данным, а по "слухам и сплетням".
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Фейками и внутренним недоверием пропитана вся чиновничья среда, в которой смешивается объективный информационный контент с фейковым в некую гремучую смесь, которая и ложится в основу принимаемых решений", - считает Савельев.
По его словам, он был свидетелем принятия таких управленческих решений и испытал на себе их последствия.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".Смотреть подробнее
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