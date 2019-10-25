Что случилось в Петрозаводске и Карелии 25 октября

фото: Источник: News.Ykt.Ru

Мужчина украл пожертвования для больного ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут мужчину, который украл деньги, собранные на лечение больного малыша.

Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, в минувшую среду, 23 октября, в 15.00 в магазине на Лесном проспекте неизвестный мужчина совершил открытое хищение ящика для пожертвований на лечение больного ребенка.

Похититель скрылся с деньгами. В настоящий момент ведутся мероприятия по установке личности злоумышленника.

По словам руководителя благотворительного фонда им. Арины Тубис Юлии Тубис, деньги собирали на лечение 3-летнего Владика Макарьева, которому срочно нужна операция, чтобы жить.

"Директор магазина предложила установить ящик для пожертвований у нее в магазине, - сказала Юлия. – Мы утром поставили коробку, а днем ее уже украли".

Директор магазина рассказала, что мужчина зашел в магазин специально, чтобы совершить кражу.

"Он ничего не покупал, попросил карандаш что-то записать, а потом схватил ящик и побежал, - вспомнила события того дня хозяйка магазина. – Мы попытались задержать, но, видимо, у него еще были сообщники. Мы нажали тревожную кнопку, приехала полиция, все оформили".

По словам девушки, кражи в магазине случались и раньше, но это были бутылки с вином, шоколадки.

"А здесь я решила все-таки вызвать полицию, потому что человек совершил низкий поступок, - объяснила хозяйка торговой точки. – Мы утром туда деньги положили, знакомые мои приходили, тоже помогли. Конечно, там небольшая сумма была, но ее собирали для ребенка маленького, а мужчина украл, лишив малыша такой нужной помощи. За такое надо наказывать. Надеюсь, его найдут".

В редакции есть видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник, но мы ее не публикуем, чтобы не помешать розыскным мероприятиям.

фото: Валерий Поташов

"Кареллеспром" ждет роспуск совета директоров

Внеочередное собрание акционеров компании назначено на конец декабря.

Совет директоров леспромышленной холдинговой компании "Кареллеспром" объявил о проведении 27 декабря внеочередного собрания акционеров. Главным вопросом повестки дня станет досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров холдинга и выборы нового совета.

Как отмечает "Лесной портал Карелии", созыв внеочередного собрания акционеров компании связан с изменениями состава ее собственников. В сентябре нынешнего года компания "Карелия Палп" приобрела 43,88% акций "Кареллеспрома" у республиканского правительства и стала крупнейшим совладельцем холдинга вместе с Segezha Group, которой принадлежит такая же доля его собственности. Сумма сделки составила более миллиарда рублей. При этом в распоряжении правительства Карелии остались около 6% акций "Кареллеспрома", который является одним из самых больших арендаторов лесфонда республики.

фото: © EPA/REDRIK VON ERICHSEN

Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца

Пропавшего в Сегежском районе мужчину нашли мертвым в лесу.

Напомним, в паблике "Доброспас" 24 октбяря сообщили, что было найдено тело пропавшего 6 октября жителя Петербурга, который ушел из гостиницы в Сегеже и пропал.

Поиски пропавшего вели волонтеры. В четверг, 24 октября, тело петребуржцабыло обнаружено в лесополосе.

По информации правоохранительных органов, мужчина умер своей смертью.

"Криминальной составляющей в смерти нет. Суицида тоже", –рассказали правоохранители.

фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Вернувшийся с зоны педофил в Карелии довел мать до гроба, мучая людей у нее на глазах

Жителя поселка Муезерский осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей и женщин, житель пгт. Муезерский спустя менее года после освобождения вновь пошел на преступления.

26 октября 2018 года злоумышленник пытался задушить собутыльника и сломал ему хрящ гортани. В результате конфликта потерпевший скончался, но не отудушения, а от проблем с сердцем.

Кроме того, рецидивист около суток незаконно удерживал у себя в квартире сожительницу погибшего: избивал ее и угрожал топором.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Всего через неделю после совершения преступлений умерла престарелая мать оусжденного, которая не смогла пережить случившегося. Оказывается, сын удерживал ее в квартире и совершал все преступления на ее глазах.

фото: ©ГИБДД Карелии

Женщина погибла на трассе в Карелии

ДТП произошло 25 октября в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 15.00 на 432 км автодороги А-119 Медвежьегорск-Вологда водитель автомобиля Chery не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.



В результате ДТП погибла пассажирка, три человека получили различные травмы.



Сведения о погибшей и пострадавших уточняются. Обстоятельства выясняются.

фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

Женская консультация Роддома имени К.А. Гуткина переедет

Минздрав Карелии планирует перевести женскую консультацию с улицы Кузьмина в помещения Республиканского паллиативного центра.

Освободившиеся помещения паллиативного центра на улице Мичуринской могут стать новым домом для консультации Роддома Петрозаводска. Минздрав Карелии рассматривает сегодня такую возможность для учреждения, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Необходимость переезда женской консультации обусловлена тем, что амбулаторная помощь женщинам сегодня оказывается в приспособленных помещениях здания, состояние которых оставляет желать лучшего.

"Помещения, в которые планируется перевести консультацию, пригодны для организации медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на уровне современных стандартов ее оказания. Для этого необходимо выполнить незначительные планировочные работы и работы по обеспечению санитарно-противоэпидемических требований", - пишет министр.

Отделения Республиканского паллиативного центра с улицы Мичуринской в свою очередь справят в новоселье в здании бывшего перинатального центра на улице Льва Толстого.

фото: Следком Карелии

"Петрозаводский маньяк" рассказал, как убил двух девушек

Ипатов рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.

В минувший четверг, 24 октября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Процесс ведет судья Денис Катанандов. На каждом заседании присутствующие слышат одну за другой страшные истории из жизни "петрозаводского маньяка".

В четверг заседание было особенно тяжелым для пострадавших: родителям рассказали, как Ипатов убивал их детей, за что он лишил жизни двух незнакомых ему девушек.

Сам подсудимый полностью признал свою вину в преступлениях и раскаялся в содеянном, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Его рассказ об убийствах и избиениях зачитал из материалов дела прокурор Сергей Скворцов.

Ипатов без всяких эмоций слушал прокурора, лишь рука подергивалась от пульсирующей вены, а напротив сидели родители убитых и изрезанных девушек и плакали.

Казалось, что не будет конца цинизму, жестокости и пьяному безумству. Выяснилось, что все преступления Ипатов совершил в пьяном угаре, выпив предварительно по 1,5-2 литра водки. В буквальном смысле, он не понимал, что творит. Люди, попадавшиеся на пути пьяного "петрозаводского маньяка", становились его жертвами.

"Я не помню про удары, пьян очень сильно был, - рассказал следователю Ипатов. - Последние два месяца я был в запое. Спиртное каждый день пил по 2 литра. Последние две недели провалы в памяти, в один день все сливается. Я предлагал Ксюше забрать меня подальше от города в деревню, чтобы отойти от пьянки, прийти в чувства".

Какие два вопроса задал Ипатов девушкам за несколько минут до их убийства, читайте здесь.

фото: Кадр из видео

Охотники в Карелии заманили в капкан медведя с волком (ВИДЕО)

Медведь и волк пришли на запах еды 23 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Камера охотпользователя засняла встречу волка с медведем у выложенной привады в Медвежьегорском районе вблизи села Челмужи.



Привада – это прикармливание хищника на месте предполагаемой охоты, один из старинных способов охоты на хищного зверя. В основном используется при охоте на волка, лисицу, медведя и в редких случаях на кабана.

Цирк, где медведь напал на артиста, уехал из Карелии

Цирк "Шапито", где во время представления медведь напал на дрессировщика, прекратил гастроли в Карелии.

Об этом "Столице на Онего" сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Сараев сказал, что, по его информации, цирк "Шапито", где произошло нападение медведя на артиста во время представления в Олонце, должен был проследовать в Сортавалу, но сегодня отменил свои гастроли по малым городам Карелии.

"Мы взяли ситуацию на контроль, - сказал Геннадий Сараев. – будем разбираться, откуда они взялись, чтобы такого больше не повторилось".

По словам детского омбудсмена, конечно, требования к проведению такого рода представлений надо ужесточать.

"Но и родители сами должны понимать: если пришел в цирк и видишь, что там опасно, то сдай билеты – уйди", - посоветовал Геннадий Сараев.

Ранее сообщали, что ЧП в цирке "Шапито" произошло 23 октября в Олонце во время представления, когда огромный медведь напал на дрессировщика.

Отогнать зверя удалось только после применения силы. По словам представителей цирка, артист не получил травм, зрители не пострадали.

После ЧП в Олонце цирк решили исключить этот номер из программы.

Следком Карелии начал проверку по факту произошедшего.

Дрессировщик определил судьбу "косолапого артиста".

Видео с нападением медведя опубликовала в соцстети "ВКонтакте" жительница Олонца Галина Гурьева, побывавшая на представлении.

фото: Столица на Онего

Гендиректор "Кареллеспрома" потребовал миллион с заслуженного журналиста Карелии

В такую сумму руководитель лесопромышленной компании оценил моральный вред от статьи о своей многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Казалось бы, после волны публикаций в российской прессе о премии в 26 миллионов рублей, которую решило выплатить собрание акционеров холдинга "Кареллеспром" его генеральному директору Павлу Дегтяреву, герой громкого скандала должен приложить все усилия для того, чтобы он скорее утих. Однако гендиректор лесопромышленной холдинговой компании, где на момент проведения собрания контрольный пакет акций находился в распоряжении республиканского правительства, предпочел судиться с журналистом деловой Интернет-газеты "Вести Карелии" Светланой Лысенко, которая первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства. Господин Дегтярев направил в городской суд Петрозаводска исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором потребовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии, а также с делового издания, где 11 июля нынешнего года была опубликована статья "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева. В частности, Лысенко обратила особое внимание читателей на тот факт, что за многомилионную премию генеральному директору проголосовали почти 54% участников собрания акционеров, а около 46% высказались против. Журналисту удалось выяснить, что другой крупный собственник компании – Segezha Group, владеющий 43% акций "Кареллеспрома", выступил против выплаты такого огромного вознаграждения господину Дегтяреву, после чего стало очевидным, что за скандальным решением о премии стоят акционеры, представлявшие республиканское правительство, которому тогда принадлежал контрольный пакет акций холдинга.

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