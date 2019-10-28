Самые читаемые новости за 28 октября

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Зима пришла в Петрозаводск (ФОТО)

Столицу Карелии замело снегом.

Как и обещали синоптики, в Петрозаводск и в Карелию пришло похолодание со снегом и небольшими минусовыми температурами. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпали уже в воскресенье. По прогнозам, на этой неделе еще подморозит.

Напомним, обслуживающий городские трассы подрядчик ООО "Техрент" перешёл на зимний режим содержания улично-дорожной сети.

Красивый снежный Петрозаводск - в фоторепортаже Николая Смирнова смотрите здесь.

фото: Столица на Онего

Червя нашли в глазу у жительницы Карелии

Как паразит попал в глаз, объяснила доктор Офтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова.

Врач-диагност ОФтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова дала большое интервью "Столице на Онего" и открыла тайну: что можно увидеть в глазах у людей.

Вы сталкивались с какой-то необычной, сложной ситуацией в своей практике?

- Да, в моей практике был такой случай. Однажды на прием пришел пациент с жалобой на инородное тело в глазу и покраснение.

При детальном осмотре под слизистой обнаружила паразита, вероятно, дирофилярию длиной около 5 см. Паразит начал реагировать на свет и мигрировал в орбиту за считанные минуты. В течение 15 минут мы собирали консилиум, позднее проконсультировались у инфекционистов, которые помогли выбрать наиболее безопасную тактику. Такие случаи были уже в Карелии.

Как червь оказался в глазу жительницы Карелии, читайте здесь.

Лицензия на мединскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

фото: фото из группы ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (https://vk.com/club18625908)

"Стояли и плакали" - жители поселка в Карелии два часа смотрели, как горит их родная школа (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке Луусалми Калевальского района Карелии на глазах у жителей полностью сгорело здание школы – в сети появились фото и видео очевидцев с места событий.

Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.

"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", - пишут в соцсетях.

"Школу не удалось спасти, кое что успели вынести, вся Луусальми была на пожарище".

Многие не только потрясены случившимся, но и требуют привлечь к ответу власти.

"Потрясены этим случаем, вот к чему приводят эти оптимизации (дневные сторожа сокращены, пожарной машины нет и т.д). Надо всем районом потребовать, чтобы построили новую школу, дет.садик. И мы все, кто когда-то жил в Луусалми, учился, поддержим. Надо расшевелить нашу власть!".

"Надо наше руководство района наказать по строгости не однократно говорили, что на поселок нужна была пожарная машина, а нашей власти было до лампочки, вот вам итог".

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не смогли сделать. Здание было полностью уничтожено огнем.

фото: из личного архива в соцсети

Жительница Карелии победила в финале телешоу "Поле чудес"

О призах жительница Пудожа пока не говорит, чтобы сохранить интригу.

Жительница Пудожа Ольга Величко стала победительницей шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Эфир программы с участием Ольги выйдет 22 ноября.

"Было очень волнительно. Я очень сильно нервничала и переживала. Но верила в свою победу. Ехала с настроем победить. Пудож в меня верил. И я все смогла преодолеть. Безмерно счастлива. Про подарки пока не говорю до эфира 22 ноября", – поделилась со "Столицей на Онего" Ольга.

фото: © Архив EPA/KOEN VAN WEEL

Медведь убил собаку в одном из городов Карелии

Инцидент произошел 25 октября в Кеми.

В паблике "ВКонтакте" "КЕМЬ iNFO" сообщается, что ночью на улице Машинистов медведь напал на собаку. Хозяева пса пытались спасти питомца, но медведь не реагировал на действия людей. В итоге прогнать хищника удалось, но пес уже был мертв.



Охотоведы устроили засаду, но хищник так и не появился. Отмечается, что до нападения медведь долго крутился около дома.

"Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался сегодня ночью во дворе с медведем. Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь. Медведь не реагировал на крик, на свет", – написали хозяева пса.

"Жители района жалуются на отсутствие освещения. Дети ходят в школу по темным улицам, а тут опасность еще и из леса пришла. Сообщения о медведях в этой части Кеми звучать регулярно уже в течении нескольких лет. Косолапые основательно обжились в районе рыбзавода, городского кладбища и заправки", – сообщают в паблике.

фото: ГИБДД Карелии

Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Автобус, в котором находилось 18 детей, перевернулся в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в воскресенье, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви".



По предварительным данным, в 20:20 водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых человека. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили "Итерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, дети в сопровождении взрослых ехали на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога. После ДТП их сразу отвезли в близлежащий поселок Эссойла Пряжинского района.

"В медицинской помощи никто не нуждается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Карелии.

фото: МЧС Карелии

Появились фото с места ДТП в Карелии, где перевернулся автобус с детьми

ДТП произошло 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 20.20 водитель заказного автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых, сообщили в госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка.

Автобус следовал из поселка Пийтсиеки Суоярвского района в Кондопогу.

На школьном автобусе детей доставили сначала в Эссойлу, а в 00.30 – в Кондопогу, сообщили в МЧС Карелии.

Врачи осмотрели детей и передали родителям.

фото: ©МЧС Карелии

Появились подробности ДТП в Карелии, где автобус с детьми съехал в кювет

ДТП произошло вечером 27 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.

По уточненным данным, 27 октября в Пряжинском районе на 81 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в темное время около 19.30 55-летний водитель автобуса "ПАЗ", осуществляющий перевозку группы детей, не справился с управлением и съехал в кювет.



В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира – 14 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 2 сопровождающих (преподаватели) и 6 родителей. В результате происшествия никто не пострадал.







©ГИБДД Карелии Ранее



в ГИБДД Карелии сообщали, что в салоне находились 18 детей и 4 взрослых.

фото: Кадр из видео

Водитель иномарки пострадал в ДТП под Петрозаводском (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 28 октября на 2 км трассы "Кола" - подъезд к Петрозаводску, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, перевозил детей в соответствии с действующими требованиями, водитель трезв. Автобус 2014 года выпуска, оснащен тахографом и навигационной системой ГЛОНАС, технический осмотр пройден в августе 2019 года, 25 пассажирских мест (все сидения оборудованы ремнями безопасности), шины установлены в соответствии с сезоном, наличие документов в соответствии с ПДД РФ. Смотреть подробнее

В 7.50 32-летняя женщина, водитель Citroen С4, не учла погодные условия – автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате Citroen С4 столкнулся с автомобилем Kia Spectra, за рулем которого находился 26-летний мужчина.



Водитель Kia пострадал.

У водителя Citroen С4 стаж вождения – 7 лет.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец (©Олег Едошин) выложил видео с места аварии.

фото: © Паблик "ВКонтакте" "ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА"

Появились подробности пожара в школе на севере Карелии

Для ликвидации пожара 27 октября в поселке Луусалми Калевальского района привлекался 21 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, информация о пожаре в школе в п. Луусалми на ул. Советской, 2 поступила в МЧС в 16.00.

В тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная дружина – 21 человек, 7 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 18.35. Ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

В результате здание школы на площади 1,5 тысяч кв м сгорело.

На момент пожара в школе никого не было. Погибших и пострадавших нет.

Всего там обучалось 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.

"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", – пишут в соцсетях.

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