Самые читаемые новости за 28 октября

Новости по теме
Столицу Карелии замело снегом.
Как и обещали синоптики, в Петрозаводск и в Карелию пришло похолодание со снегом и небольшими минусовыми температурами. Осадки в виде дождя и мокрого снега выпали уже в воскресенье. По прогнозам, на этой неделе еще подморозит.
Напомним, обслуживающий городские трассы подрядчик ООО "Техрент" перешёл на зимний режим содержания улично-дорожной сети.
Красивый снежный Петрозаводск - в фоторепортаже Николая Смирнова смотрите здесь.Смотреть подробнее
Как паразит попал в глаз, объяснила доктор Офтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова.
Врач-диагност ОФтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова дала большое интервью "Столице на Онего" и открыла тайну: что можно увидеть в глазах у людей.
Вы сталкивались с какой-то необычной, сложной ситуацией в своей практике?
- Да, в моей практике был такой случай. Однажды на прием пришел пациент с жалобой на инородное тело в глазу и покраснение.
При детальном осмотре под слизистой обнаружила паразита, вероятно, дирофилярию длиной около 5 см. Паразит начал реагировать на свет и мигрировал в орбиту за считанные минуты. В течение 15 минут мы собирали консилиум, позднее проконсультировались у инфекционистов, которые помогли выбрать наиболее безопасную тактику. Такие случаи были уже в Карелии.
Как червь оказался в глазу жительницы Карелии, читайте здесь.
Лицензия на мединскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019Смотреть подробнее
В поселке Луусалми Калевальского района Карелии на глазах у жителей полностью сгорело здание школы – в сети появились фото и видео очевидцев с места событий.
Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.
"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", - пишут в соцсетях.
"Школу не удалось спасти, кое что успели вынести, вся Луусальми была на пожарище".
Многие не только потрясены случившимся, но и требуют привлечь к ответу власти.
"Потрясены этим случаем, вот к чему приводят эти оптимизации (дневные сторожа сокращены, пожарной машины нет и т.д). Надо всем районом потребовать, чтобы построили новую школу, дет.садик. И мы все, кто когда-то жил в Луусалми, учился, поддержим. Надо расшевелить нашу власть!".
"Надо наше руководство района наказать по строгости не однократно говорили, что на поселок нужна была пожарная машина, а нашей власти было до лампочки, вот вам итог".
Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.
Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не смогли сделать. Здание было полностью уничтожено огнем.
Смотреть подробнее
О призах жительница Пудожа пока не говорит, чтобы сохранить интригу.
Жительница Пудожа Ольга Величко стала победительницей шоу "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. Эфир программы с участием Ольги выйдет 22 ноября.
"Было очень волнительно. Я очень сильно нервничала и переживала. Но верила в свою победу. Ехала с настроем победить. Пудож в меня верил. И я все смогла преодолеть. Безмерно счастлива. Про подарки пока не говорю до эфира 22 ноября", – поделилась со "Столицей на Онего" Ольга.Смотреть подробнее
Инцидент произошел 25 октября в Кеми.
В паблике "ВКонтакте" "КЕМЬ iNFO" сообщается, что ночью на улице Машинистов медведь напал на собаку. Хозяева пса пытались спасти питомца, но медведь не реагировал на действия людей. В итоге прогнать хищника удалось, но пес уже был мертв.
Охотоведы устроили засаду, но хищник так и не появился. Отмечается, что до нападения медведь долго крутился около дома.
"Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался сегодня ночью во дворе с медведем. Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь. Медведь не реагировал на крик, на свет", – написали хозяева пса.
"Жители района жалуются на отсутствие освещения. Дети ходят в школу по темным улицам, а тут опасность еще и из леса пришла. Сообщения о медведях в этой части Кеми звучать регулярно уже в течении нескольких лет. Косолапые основательно обжились в районе рыбзавода, городского кладбища и заправки", – сообщают в паблике.Смотреть подробнее
Автобус, в котором находилось 18 детей, перевернулся в Пряжинском районе Карелии.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в воскресенье, 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви".
По предварительным данным, в 20:20 водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых человека. По факту происшествия проводится проверка.
Как сообщили "Итерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, дети в сопровождении взрослых ехали на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога. После ДТП их сразу отвезли в близлежащий поселок Эссойла Пряжинского района.
"В медицинской помощи никто не нуждается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Карелии.Смотреть подробнее
ДТП произошло 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, в 20.20 водитель заказного автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых, сообщили в госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка.
Автобус следовал из поселка Пийтсиеки Суоярвского района в Кондопогу.
На школьном автобусе детей доставили сначала в Эссойлу, а в 00.30 – в Кондопогу, сообщили в МЧС Карелии.
Врачи осмотрели детей и передали родителям.Смотреть подробнее
ДТП произошло вечером 27 октября, сообщили в ГИБДД Карелии.
По уточненным данным, 27 октября в Пряжинском районе на 81 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в темное время около 19.30 55-летний водитель автобуса "ПАЗ", осуществляющий перевозку группы детей, не справился с управлением и съехал в кювет.
В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира – 14 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 2 сопровождающих (преподаватели) и 6 родителей. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в ГИБДД Карелии сообщали, что в салоне находились 18 детей и 4 взрослых.
©ГИБДД Карелии
ДТП произошло утром 28 октября на 2 км трассы "Кола" - подъезд к Петрозаводску, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 7.50 32-летняя женщина, водитель Citroen С4, не учла погодные условия – автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате Citroen С4 столкнулся с автомобилем Kia Spectra, за рулем которого находился 26-летний мужчина.
Водитель Kia пострадал.
У водителя Citroen С4 стаж вождения – 7 лет.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец (©Олег Едошин) выложил видео с места аварии.Смотреть подробнее
Для ликвидации пожара 27 октября в поселке Луусалми Калевальского района привлекался 21 человек, сообщили в МЧС Карелии.
Напомним, информация о пожаре в школе в п. Луусалми на ул. Советской, 2 поступила в МЧС в 16.00.
В тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная дружина – 21 человек, 7 единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать в 18.35. Ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.
В результате здание школы на площади 1,5 тысяч кв м сгорело.
На момент пожара в школе никого не было. Погибших и пострадавших нет.
Всего там обучалось 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.
"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", – пишут в соцсетях.Смотреть подробнее
На Ключевой на несколько часов остановят теплоснабжение, сообщили в мэрии Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 2
Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько – о давлении на бизнес, застрявших инвестициях и чиновниках, которые "попутали берега". ПодробнееКомментарии: 2
Министр образования Роман Голубев работает в Калевальском муниципальном районе, где 27 октября произошел пожар в школе поселка Луусалми, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии. ПодробнееКомментарии: 4
Администрация Петрозаводска выставила на торги сгоревшее здание, где когда-то работал Городской комбинат по благоустройству и озеленению. ПодробнееКомментарии: 15
Более 200 известных россиян подписали заявление в защиту лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. ПодробнееКомментарии: 16
Экспертный совет конкурса «Лидеры Карелии 2019» назвал имена 10 победителей – их отобрали по итогам защиты проектов социально-экономического развития республики. ПодробнееКомментарии: 5
Из-за плачевного состояния дороги в Беломорском районе рейсовый автобус не ездит. ПодробнееКомментарии: 20
В рамках системы Гарантированного пенсионного плана (ГПП) россияне смогут начать получать пенсии через 30 лет после начала отчислений даже до наступления пенсионного возраста. ПодробнееКомментарии: 7
Более 200 известных россиян подписали заявление в защиту лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. ПодробнееКомментарии: 6
Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов, считает политолог Олег Реут. ПодробнееКомментарии: 8
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам в Карелии – ООО "Автоспецтранс" - будет добиваться увеличения тарифа с целью включения в него расходов на приобретение контейнеров. ПодробнееКомментарии: 5
Инцидент произошел 26 октября в Лахденпохье в темное время суток при отсутствии освещения. ПодробнееКомментарии: 4
Памятник архитектуры XIX века, который находится в частной собственности, выставлен на продажу в Сортавале. Подробнее
Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько рассказал о том, почему бизнес должен быть социально ответственным. ПодробнееКомментарии: 1
С 1 по 30 ноября 2019 года Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" в Карелии проводит акцию по списанию пени при единовременной оплате суммы долга за горячую воду и отопление в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районам. ПодробнееКомментарии: 3
В мэрии сообщили, что в столице Карелии из-за ухудшения погодных условий начались работы по зимнему содержанию дорог. ПодробнееКомментарии: 1
Политолог Олег Реут рассказал о возможных изменениях пропорции, применяемой в избирательной системе. ПодробнееКомментарии: 2
Погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку и привести к образованию снежных заносов, накату, гололеду, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее
В школьных столовых Петрозаводска могут появиться рыбники и уха в честь празднования Дней карельской кухни. ПодробнееКомментарии: 13
Карелия остается в числе неблагополучных российских регионов по напряженности на рынке труда, но, вместе с тем, жители республики могут быстрее найти работу. ПодробнееКомментарии: 3
Комментарии