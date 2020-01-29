Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле
9
Сегодня 13:23
Зарегистрирован первый в Карелии официальный миллиардер
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Сегодня 16:01
Камеру фиксации скорости установили на проспекте в Петрозаводске
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Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
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Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
13.01.2020, 14:23
Как бывшему главе Минстроя Карелии устроили новую должность в Госэкспертизе
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
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Сегодня 22:01
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"Чтобы услышали и прониклись"
Бывший генеральный директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев хотел получить с журналиста миллион, но суд отказал отставному топ-менеджеру, ставшему высокопоставленным карельским чиновником.
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24.01.2020 12:59
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Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
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