Главные новости сегодняшнего дня

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Дочь Кайдалова: "Возможно, он был избит" (ВИДЕО)
19
Сегодня 15:23
Стало известно имя третьего фигуранта "дела Кайдалова"
8
Сегодня 18:07
Главврач онкодиспансера Карелии: "Если мои коллеги хулиганят, то я, конечно, этому не рад"
3
Сегодня 13:17
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:24
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22:20, 07 Февраля 2020
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06.02.2020 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
05.02.2020 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
04.02.2020 22:20
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Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
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Аналитика
Сегодня 14:25
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Камера вместо квартиры в Испании
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Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
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Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
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Не торговые войны, а торговый мир
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06.02.2020 09:06
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06.02.2020 14:54
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"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор"
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В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
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05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
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"СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" на ТНТ-ОНЕГО.
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