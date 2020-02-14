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В Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека 1
14.02.2020 16:16
Выступившая на "Первом канале" девушка-инвалид из поселка Карелии переехала в Петрозаводск (ВИДЕО) 2
14.02.2020 11:19
Несчастный случай произошел в одном из детсадов в Карелии 3
14.02.2020 12:22
Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации 3
14.02.2020 09:30
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
14.02.2020 07:15

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Новости. Хроника дня
22:20, 14 Февраля 2020
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"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
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Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
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