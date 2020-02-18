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В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена
2
Сегодня 10:36
Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО)
4
Сегодня 15:39
Лужа 20-летней давности перекрыла жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд (ФОТО)
21
Сегодня 09:50
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
Сегодня 12:06
Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов
3
Сегодня 14:58
Самые значимые события вторника
Новости. Хроника дня
22:20, 18 Февраля 2020
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16.02.2020 22:20
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15.02.2020 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
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11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
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Сегодня 16:00
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"Мы должны с ними бороться"
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Депутат Петросовета предложил выпустить "зубров пиара" против вечно недовольных граждан.
Как захватили лесное озеро в Карелии
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17.02.2020 17:15
Каменные головы
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17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть
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17.02.2020 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки
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14.02.2020 17:15
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13.02.2020 11:35
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"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор"
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"Сегодня вечером": Евгений Ульянов. Закон об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда
Сегодня 16:20
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