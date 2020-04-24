Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Столица на Онего

Власти Карелии не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска

Глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.

Власти Карелии не намерены в ближайшее время закрывать въезд в Петрозаводск из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков, выступая 24 апреля во время "прямой линии" в социальной сети "ВКонтакте". "Мы так вопрос не ставим", - сказал губернатор.

По его словам, перед республиканскими властями стоит задача обеспечить максимальный контроль за въезжающими в регион на его административных границах, каждый из которых будет предупреждаться о действующих карантинных мерах. При этом Парфенчиков подчеркнул, что жители других городов и областей Российской Федерации, у которых есть недвижимость в Карелии, могут приехать в республику на майские праздники, но с обязательным соблюдением самоизоляции.

Глава Карелии также пообещал выпустить население самой республики на майские праздники на дачи.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля.

Согласно документу до конца апреля не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа, пишут в паблике " Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Ранее стало известно, что временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 29 апреля.

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42

Еще у пяти человек в Карелии за сутки выявлена коронавирусная инфекция.

В паблике правительства Карелии появилась оперативная сводка по ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 24 апреля.

Так, за сутки еще у пяти человек выявлен коронавирус, в результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 42.

Все пять новых случаев короновирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: это двое мужчин (62 года и 44 года) и 3 женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

Всего проведено исследований на коронавирус 10658 (+530 за сутки).

На самокарантине находятся 1997 человек, и за прошедшие сутки это число не изменилось.

В местах обсервации пребывают 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

фото: Правительство Карелии

Парфенчиков расскажет о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет сегодня еженедельную "прямую линию" в "Вконтакте".

Парфенчиков ответит сегодня, 24 апреля, на вопросы жителей республики, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Вместе с главой Карелии в прямой линии примут участие руководители Минздрава и Роспотребнадзора.

Также Артур Парфенчиков расскажет о том, какое решение принято по дальнейшей организации образовательного процесса в школах Карелии, сообщили в правительстве республики.

Начало прямой линии в 12.00.

Трансляция будет доступна здесь.

Ранее стало известно, что руководитель региона установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

фото: © Столица на Онего

Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками

В МВД Карелии рассказали, почему у всех патрульных машин, которые ездят по городу, работает проблесковый сигнал.

Читатели "Столицы на Онего" задали вопрос: почему с недавних пор все полицейские машины ездят по Петрозаводску с включенными проблесковыми маячками без звукового сигнала?

В пресс-службе МВД Карелии пояснили, что данная мера введена в связи с тем, что в Карелии действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

С 1 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. Жители должны оставаться дома. Выходить можно в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

По словам сотрудников полиции, включенные проблесковые маячки на патрульных машинах служат горожанам напоминанием о введенных ограничениях, которые необходимо соблюдать для собственной безопасности.

Напомним, нарушающим режим самоизоляции, грозит административное наказание.

Дела о нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Петрозаводска были расмотрены в городском суде.

Всем нарушителям выписали предупреждения. За совершение повторного правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

фото: © паблик "Художественная галерея "Дом куклы"

Хозяйка "Дома куклы" в Петрозаводске распродает свои работы

Единственная частная галерея в столице оказалась на грани выживания из-за пандемии коронавируса.

Хозяйка частной художественной галереи "Дом куклы" Мария Бабаева разместила на Авито объявление о продаже кукол.

"Дорогие друзья. Никаких мер поддержки "Дом Куклы", существующий в Петрозаводске более 20 лет, к сожалению, не получил. Чтобы оплатить аренду и коммуналку "Дома Куклы" за май (а это больше 30 тыс.руб.), я продаю своих кукол на авито", - написала Мария на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, галерея "Дом куклы" была создана в 1999 году Заслуженным деятелем искусств Карелии, художником Татьяной Калининой. Этот маленький музей состоит из 3 выставочных залов и мастерских. За несколько лет существования галереи в ее стенах прошло несколько десятков выставок живописи, графики, скульптуры, фотографии, гобелена, батика.

Ранее в Минэке заявили, что у карельских предпринимателей появилась возможность получить всю информацию о мерах господдержки в период пандемии коронавируса в специальном разделе на сайте Корпорации развития республики.

фото: © скриншот из прямой линии/паблик "Республика Карелия"

Парфенчиков предложил жителям Карелии отвезти одиноких пенсионеров на дачи

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил органы власти, предприятия и жителей республики оказать помощь одиноким пенсионерам в доставке их на дачи на майские праздники.

Руководитель региона в ходе прямой линии высказал предложение отвезти пожилых людей загород на майские праздники.

"Сегодня я бы просил все предприятия посмотреть всех своих пенсионеров. Нужно в индивидуальном порядке посмотреть. Это и федеральные органы должны сделать, и региональным я просто поручаю принять меры. Надо постараться помочь каждому пенсионеру спокойно выехать на дачу, в деревенский дом, помочь там обустроиться, отвезти вещи. Мне кажется это нормально", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что там, где предложенный им рецепт не сработает, помогут волонтеры: отвезут пенсионеров на дачу.

"Мы сделаем ресурс, где любой человек сможет, если захочет сделать доброе дело, зарегистрироваться и заявить о своем намерении", - отметил руководитель региона.

По словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, в течение ближайших дней будет организована группа в социальной сети, где все желающие смогут оставить свои номера телефонов.

Ранее глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.

фото: © Fotolia

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом младенца

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что четырехмесячного малыша с коронавирусом скоро выпишут из больницы.

Во время прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова, посвященной ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе, глава Минздрава сегодня сообщил, как чувствует себя госпитализированный с коронавирусом младенец.

"Состояние ребенка пока стабильное. Мы не можем сказать, что оно удовлетворительное, потому что есть определенные критерии для того, чтобы установить степени тяжести. Но думаю, что скоро мы ребенка выпишем", - отметил Михаил Охлопков.

Напомним, семья из четырех человек, среди которых был четырехмесячный младенец, попала в больницу в середине апреля.

"У мамы ребенка изначально тест показал отрицательный результат. Но в последующем динамике мы получили положительный результат. Это яркий пример отсутствия социальной ответственности у гражданина, который поехал в неблагополучный регион, а потом заразил всю семью. Семья контактировала активно с родственниками. В результате более 10 человек заразилось новой коронавирусной инфекцией", - рассказал министр здравоохранения Карелии.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Парфенчиков разрешил помянуть родственников на кладбище на Радоницу

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит никаких проблем в посещении жителями республики кладбищ в День поминовения усопших, несмотря на коронавирус.

В ходе прямой линии глава Карелии сегодня ответил на вопрос о том, смогут ли жители республики выехать на кладбища на Радоницу. День общецерковного поминовения усопших, который православные отмечают на второй неделе после Пасхи, выпадает в этом году на 28 апреля.

"Учитывая, что общественный транспорт не работает, и мы его не будем запускать, потому что прекрасно понимаем, что это один из главных источников заражений, на машинах, помогая друг другу, - пожалуйста. Можно ехать на кладбища. Я думаю, что это святое дело. Но опять таки не устраивать там массовые гуляния. Приехали спокойно, поклонились родным могилам, посидели на свежем воздухе, помянули по русскому обычаю. Я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии заявил, что власти республики не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска из-за коронавируса.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии продлил запрет на работу общественного транспорта до конца апреля

Временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 29 апреля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси. Запрет на работу перевозчиков продлен с 24 до 29 апреля. До этого времени не будут осуществляться рейсы пригородных и междугородных автобусов, а также не будет ходить общественный транспорт в Петрозаводске.

Напомним, в Карелии приостановлена деятельность перевозчиков из-за коронавируса с 29 марта.

Ранее Парфенчиков запретил возить в такси более двух пассажиров.

фото: © ГИБДД Карелии

Водителя лесовоза в Карелии будут судить за смертельное ДТП

Житель Сегежского района обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь за рулем большегрузного автомобиля, двигался по федеральной трассе "Санкт-Петербург – Мурманск".

Напомним, выпавшие из лесовоза бревна убили водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

ДТП произошло 19 декабря в 12.00 на 758 км "Колы". Водитель Volvo допустил занос прицепа с последующим его опрокидыванием и выпадением на проезжую часть бревен.

В результате падения бревен был поврежден встречный фургон Mercedes, 38-летний водитель которого получил смертельные травмы и скончался на месте аварии до приезда врачей.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: © Евгений Софронеев/ТАСС

Школьников Карелии планируют отправить на каникулы с 1 по 11 мая

Об этом сообщил глава Карелии 24 апреля во время прямой линии "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова, сегодня будет принято решение об отправке школьников 5-11 классов на каникулы с 1 по 11 мая.



"Мы объявим каникулы всем школьникам. Чтобы семьи с учениками могли уехать… И надеемся, что за счет этих 10 дней мы нанесем удар по источникам распространения (вируса)", – рассказал губернатор.

Ранее глава республики установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

фото: © паблик вконтакте "Husky Moa | Отдых и туризм в Карелии | Cкифы тур"/vk.com/skif_tour

В Карелии голодают ездовые собаки, покорившие Арктику

Питомцы эко-комплекса Карелии остались без еды из-за введения ограничительных мер по коронавирусу.

Хозяева эко-комплекса "Husky Moa" обратились ко всем жителям республики за помощью. После введения запрета на туристическую деятельность из-за угрозы распространения коронавируса комплекс, где живет 90 ездовых собак, которые участвуют в мировых экспедициях и покорили Арктику, не принимает гостей уже более месяца. Кроме того, в этом году снега было мало, зима была теплая и короткая. Многие программы отменили. В результате предприниматели не смогли сформировать достаточную финансовую подушку безопасности и сейчас испытывают серьезные трудности. Питомцы, в числе которых единственный в мире пес Черке, который прошел через весь Северный ледовитый океан от берега России до Северного полюса и далее в Канаду, вынуждены голодать.

"Источника дохода для кормления животных нет. Кормить и ухаживать за пушистыми хвостами нужно каждый день. Это не может подождать. Мы долго держались и старались решить вопрос собственными средствами. Но сейчас вынуждены обратиться за вашей поддержкой. Корма осталось всего на одну неделю", - пишут в паблике эко-комплекса "Husky Moa".

Представители комплекса вслед за коллегами из "Карьяла Парк" предлагают всем желающим помочь приобрести сертификаты на 500, 1000, 3000 или 5000 рублей в счет оказания услуг.

"Вы сможете использовать сертификат в любое удобное время и для любого вида отдыха, предоставляемого эко-комплексом. Собранные средства будут потрачены на корм, ветеринарные услуги и уход за нашими пушистыми друзьями", - пишут в паблике "Husky Moa".

Напомним, известный путешественник Федор Конюхов планирует в этом году установить памятный знак собаке Черке. Именно с ней Конюхов вместе с коллегой из Карелии Виктором Симоновым прошли от Северного полюса до побережья Канады на собачьих упряжках.

Ранее стало известно о продлении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Карелии. Согласно распоряжению главы республики до 30 апреля не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа.

фото: https://vk.com/muezerskyru

В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.

В поселке Муезерский на севере Карелии впервые открылся траурный зал. Он располагается в здании бывшей музыкальной школы, которое давно не использовалось и стало приходить в упадок.

Как сообщил официальный паблик Муезерского района в социальной сети "ВКонтакте", один из местных предпринимателей провел в здании ремонтные работы, и теперь в нем разместился магазин ритуальных принадлежностей и зал гражданских панихид. "Как ни парадоксально это прозвучит, но первое, что отмечаешь при входе в Зал прощаний – комфорт", – написал районный паблик.

Траурный зал в поселке собираются оборудовать системой кондиционирования воздуха.

фото: © Столица на Онего

Жители Петрозаводска не хотят сидеть дома, показал индекс самоизоляции

Многие жители столицы Карелии вышли на улицы города днем 24 апреля.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 15.31 составил 2.5 – на улице много людей. Вчера показатель был аналогичен.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42.

фото: © скриншот из прямой линии/паблик "Республика Карелия"

Глава Минздрава Карелии: Под аппаратом ИВЛ сейчас никто не лежит

Министр здравоохранения республики рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков отметил положительную динамику в лечении заболевших коронавирусной инфекцией в республике. По словам Охлопкова, под аппаратом искусственной вентиляции легких сейчас никто не лежит.

Как заметил министр, он пока не знает, чем объясняется такая положительная динамика – то ли тем, что рано выявляется заболевание, то ли прививками БЦЖ. В лечении пациентов с коронавирусом в Карелии применяются противовирусные и противомалярийные препараты и препараты, повышающие иммунитет.

Напомним, в настоящее время в республике выявлены 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Двое из них выздоровели. В то же время только за сутки в Карелии скончались от пневмонии три человека, у которых не был обнаружен коронавирус.

фото: © shutterstock.com

Риэлторы Карелии обратились к главе республики за помощью

Предприниматели, осуществляющие операции с недвижимостью, просят главу Карелии Артура Парфенчикова оказать им поддержку в период пандемии коронавируса.

Рэлтерское сообщество республики направило в адрес руководителя региона обращение с просьбой рассмотреть предложение о включении их бизнеса в Список отдельных сфер деятельности, которые наиболее пострадали в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции для оказания первоочередной адресной поддержки. Правительство РФ не включило субъекты, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в этот список. Тем не менее, в период наступившего экономического кризиса, потребность в поддержке риелторов для реализации национальных проектов, для осуществления внутренней экономической деятельности. И речь не только о продаже квадратных метров, а о реализации строительных проектов, заработке людей, связанных напрямую или косвенно с поставкой услуг, говорится в обращении.

"Специфика деятельности по сопровождению операций на рынке недвижимости связана с привлечением финансовых инструментов, а также участием в обороте имеющихся объектов недвижимости, реализации государственных программ для приобретения жилья, поддержкой формирующей экономическое благосостояние страны, строительной отрасли, созданием инфраструктуры и новых рабочих мест. В текущем состоянии рынка все технологические прорывы нацелены только лишь на ускорение процессов и не учитывают многие потребности потенциальных участников рынка недвижимости. Банковское сообщество и строительные компании рассматривают агентства недвижимости, как неотъемлемую часть своей деятельности, на которых сосредоточены до 50 процентов продаж", - пишут предприниматели, работающие на рынке недвижимости.

Кроме этого ряд задач государственной важности, включая отчетности перед Росфинмониторингом, Росстатом, Роскомнадзором, также ложатся на плечи предпринимателей, руководителей агентств недвижимости.

Риэлторы отметили, что их бизнес, был и остается социально значимым. Основным потребителем услуг на рынке операций с недвижимым имуществом являются граждане. В сложившейся на сегодняшний день ситуации наблюдается существенный отток заказчиков услуг, однако сохраняются обязательства субъектов предпринимательской деятельности перед государством, своими работниками, партнерами (порталами, банками, страховыми компаниями).

"В настоящий момент в сфере агентских услуг по сопровождению сделок по продаже недвижимости работают более 700 человек, дополнительно, кроме указанного количества агентов по недвижимости, 200 человек — это технический персонал (юристы, бухгалтеры, секретари, маркетологи и др). И нам очень хотелось бы сохранить рабочие места и выполнить все свои обязательства перед работниками, бюджетом, банками, что очень тяжело сделать в связи с приостановлением деятельности на период введения в регионе ограничительных мер. Включение в Список отдельных сфер деятельности нашу деятельность помогло бы нам получить адресную поддержку от государства, для выполнения всех своих обязательств и сохранения рабочих мест",- уверены риэлторы.

Обращение подписали такие петрозаводские компании, как ООО "Баренц Недвижимость", (АН "Баренц Групп"), ООО "Метраж" (АН "Метраж"), ИП Копылов Алексей Алексеевич (Риэлтерское бюро Копылова), ИП Грудницая А.А. (АН "Город"), ООО "Недвижимость и Инвестиции" (АН "Недвижимость и Инвестиции"), ИП Дианова Ирина Евгеньевна (АН "Лидер"), ООО "Регион", ООО "МФЦН", Группа компаний "Недвижимость Карелии", Century 21 Alfa.

Ранее правительство Карелии предложило меры поддержки арендаторам госимущества.

фото: © neo-city.ru

Власти хотят выкупить у частника садик на Древлянке-8 в Петрозаводске

Ведутся переговоры о покупке детского сада в жилом комплексе "Чистый город", сообщили в Минстрое Карелии.

Правительство республики ведет переговоры с компанией "Чистый город" для приобретения в собственность и начала эксплуатации детского сада, расположенного в переулке Облачный, 2.

Ранее сад не был приобретен ввиду несоответствия изменившимся нормам по противопожарной безопасности и требованиям к обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В настоящее время ООО "Чистый город", являющийся собственником детского сада, обратился в надзорные органы, чтобы получить заключения о возможности использовать дошкольное учреждение по назначению. Заключение МЧС уже получено, и собственник готов устранить выявленные специалистами недостатки. Ведется проверка Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Карелии создадут более двух тысяч мест в детсадах и более четырех тысяч мест в школах.

фото: sa-kuva.fi

В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

Директор Национального архива Финляндии опроверг число погибших в финских лагерях, которое указал в своем заявлении Следственный комитет России.

Директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева назвал неожиданным заявление Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР во время финской оккупации в 1941-1944 годах. По словам Нуортева, в этом заявлении российская сторона приводит факты, не подтвержденные документально. В частности, о том, что финны умерщвляли людей в газовых камерах и закапывали живьем.

"После войны проводились многочисленные проверки, мы работали вместе с российскими историками, включая представителей ФСБ, и ничего подобного не встречалось в документации. Российские коллеги придерживались того же мнения", – рассказал Нуортева финской телекомпании Yle .

У директора Национального архива Финляндии вызвало удивление и количество погибших мирных жителей в финских лагерях на территории Советской Карелии, которое указал в своем заявлении Следком РФ. Так российская сторона говорит о 8000 погибших мирных жителей, однако в финских архивах имеются данные о 4060, причем со всеми именами.

Как отметили в Национальном архиве Финляндии, еще в 2010-2011 году российской стороне были переданы учетные карточки всех советских военнопленных, скончавшихся в в финских лагерях. По этим данным, в лагерях на территории Советской Карелии умерли 1998 советских военнопленных, а общее количество погибших пленных в 1941-44 составило около 20 тысяч человек.

Напомним, накануне Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

Как сообщили в Следкоме, после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией Финляндии было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации Карелии с 1941 по 1944 годы в финских лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей. Сейчас в Карелии проживают свыше 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств захватчиков. "Свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", – заявили в Следкоме России.

Читайте подробнее в статье "Эхо Сандармоха? "

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле рассказали о возможной новой дате голосования по поправкам в Конституцию

Новые сроки голосования по Конституции будут зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможных датах проведения Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

Что ответил по этому поводу Дмитрий Песков – читайте на страницах совместного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Трое пенсионеров умерли в Карелии от пневмонии за последние сутки

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 185 человек, 29 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Три летальных случая за последние сутки: две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

Напомним, на днях от пневмонии умерли 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска ликвидируют аварию в Железнодорожном сквере (ФОТО)

В районе Гоголевского моста забился ливневой коллектор, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сотрудники Администрации и МКУ "Служба заказчика" приступили к ликвидации аварийной ситуации на территории Железнодорожного сквера.







Разлитие воды привело к усыханию деревьев в сквере. Их спилом занимается подрядная организация.





На оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.

фото: pixabay

Карельские салоны красоты, закрытые из-за коронавируса, обратились к Путину

Инициативная группа предпринимателей в Карелии направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой снять запрет на работу салонов красоты и парикмахерских.

Предприниматели сообщили президенту, что они находятся в тяжелом экономическом положении и несут убытки. Авторы обращения указали на то, что региональный запрет на работу их заведений провоцирует теневую деятельность мастеров на дому.

Бизнесмены заявили, что гарантируют полное соблюдение правил и готовы ужесточить меры безопасности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © В.Чалых

Карелия готовится к празднованию 100-летия республики, несмотря на коронавирус

Подготовка к крупным культурным событиям, приуроченным к празднованию столетнего юбилея республики, продолжится.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в даты проведения больших событийных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Карелии и утвержденных Госкомиссией под председательством Секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева. Однако подготовка к этим мероприятиям продолжится, чтобы республика, несмотря на все трудности, смогла достойно отпраздновать вековой юбилей.

Серия мероприятий, посвященных 100-летию и представляющих культуру, традиции, историю Карелии, началась в 2019 году. Два из них прошли за пределами региона: Дни культуры Республики Карелия в Санкт-Петербурге и Москве. Самые масштабные мероприятия состоялись в самой Карелии. В их числе – фестиваль "Кижи – остров рождения бренда" и Международный песенный праздник в Сортавала. В Петрозаводске первые состоялся фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita", где прозвучали лучшие оперные голоса российской сцены - Большого театра, Мариинского театра, "Геликон-оперы", Пермского театра оперы и балета и др.

В третий раз состоялось одно из самых массовых событийных мероприятий Карелии – музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в горном парке "Рускеала". В 2019 году он собрал рекордные 10 тысяч зрителей. Планируется, что в этом августе Ruskeala Symphony состоится вновь, и снова будет проходить в течение трех дней. Сейчас, несмотря на ограничения из-за коронавируса, ведутся переговоры с артистами, и разрабатывается программа. Четвертый фестиваль Ruskeala Symphony также войдет в серию крупных мероприятий, посвященных столетию Карелии в этом году.





Центральным из них, безусловно, станет День Республики Карелия. Планировавшаяся дата проведения Дня Республики пока остается неизменной – 5 сентября. Праздник, который ежегодно меняет прописку и проходит в разных карельских городах, в год столетия встретят в Петрозаводске. В столице Карелии развернутся несколько праздничных и концертных площадок, пройдет серия мероприятий, в том числе Международный фестиваль профессиональных коллективов и государственных ансамблей финно-угорского мира "Легенды кантеле", гала-концерт лучших творческих коллективов республики "Эстафета культур". В интерактивной части праздника будут работать площадки, представляющие известные карельские фестивали и узнаваемые образы из разных концов Карелии: "Калакунда", вотчины Паккайне и Талви Укко, Международный зимний фестиваль "Гиперборея", народное гулянье "Марьяне", жилище Деда Халы, Фестиваль калитки Piipun Piha, "Кижская регата", праздник юмора "Киндасово", фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры", вепсский праздник "Древо жизни" и др.

Предполагалось, что весной в преддверии юбилея в Карелии пройдет несколько мероприятий в сфере культуры: в апреле – I Республиканский фестиваль любительских театров и Всероссийская художественная выставка "Русский Север" в Музее изобразительных искусств, а в мае – Всероссийский библиотечный конгресс. Однако из-за угрозы распространения коронавируса все эти массовые мероприятия перенесут на более поздний срок.

То же можно сказать и о многих других мероприятиях в Петрозаводске и районах Карелии – театральных премьерах, выставках, фестивалях, праздниках, акциях.

фото: © УФСИН Карелии

Сотрудники УФСИН и МВД задержали на вокзале в Петрозаводске рецидивиста с наркотиками

Сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, 20-летний житель Петрозаводска ранее был осужден за кражу и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Данный гражданин состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции Петрозаводска и уклонялся от контроля. По оперативной информации, осужденный скрывался на территории Санкт - Петербурга и Пермского края.





Но 23 апреля в 23.00 на железнодорожном вокзале Петрозаводска в результате межведомственной операции сотрудниками ведомств он был задержан, когда приехал поездом из Санкт-Петербурга.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством в крупном размере. Общий вес изъятого вещества составил не менее10 граммов.

По данному факту следственными органами проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: Группа Республики Карелия Вконтакте

Эпидемия вынудила остановить работу лишь 5% предприятий Карелии, заявил Парфенчиков

Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность из-за эпидемии, в Карелии составляет около 5% от общей численности хозяйствующих субъектов.

Такой вывод следует из оценки экономической ситуации в республике, которую в ходе "Прямой линии" Вконтакте дал руководитель региона Артур Парфенчиков.

"У нас 95% экономики работает", - заявил глава Карелии. "Если у нас не работают парикмахерские и кафе, это не значит, что экономика рухнула", - добавил губернатор. Ранее министерство экономического развития обновило перечень видов экономической деятельности, которые приостановлены в Карелии из-за пандемии коронавируса. Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: паблик "Олонецкий район"/vk.com/club142234272

В Карелии вандалы разгромили площадку детского сада (ФОТО)

Подростки сломали деревянные постройки на участке детского садика в Олонце.

Заведующая дошкольного учреждения "Радуга" из Олонца обратилась к местным жителям за помощью в поиске вандалов.

"Помогите найти подростков, которые ломают деревянные постройки на участке детского сада на улице Школьной. Все, что для наших детей сделано руками работников детского сада и родителями наших воспитанников", - говорится в обращении, опубликованным на официальной странице Олонецкого национального муниципального района в соцсети.

По словам заведующей дошкольного учреждения, подобные инциденты с участием подростков были и раньше. Но сейчас, когда детский сад закрыт, эти вандалы крушат все вокруг, курят на территории и распивают спиртные напитки.

Администрация детского сада планирует обратиться в полицию.

Ранее вандалы разворотили дорожку в парке в отдаленном микрорайоне Петрозаводска.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Пьяный мужчина пытался угнать автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видеозаписи.



Он может быть причастен к совершению попытки угона.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, просят сообщать в полицию по телефонам: +7-953-529-77-26, +7-911-409-00-17.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: © shutterstock.com

Выпускники школ и студенты сузов в Карелии продолжат учиться дистанционно

Сроки окончания учебного года для выпускных классов школ, студентов колледжей и техникумов не изменятся, несмотря на коронавирус.

Согласно распоряжению главы Карелии ученикам 9 и 11 классов будет обеспечено освоение образовательных программ с последующим выходом на государственную итоговую аттестацию. Выпускники по-прежнему будут готовиться к экзаменам дистанционно.

Колледжи и техникумы также продолжат дистанционное обучение.

Напомним, глава республики установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса. Учебный год учащихся 1-4 классов закончится 30 апреля. Ученики 5-8 классов и десятиклассники отправятся на каникулы 25 мая.

фото: © shutterstock.com

Порывистый ветер обрушится в субботу на Карелию

Плохая погода ожидается завтра на севере республики, сообщили в МЧС Карелии.

Начиная с 3-6 часов 25 апреля с сохранением в дневные часы преимущественно по северным районам Карелии, ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы и Костомукши.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.