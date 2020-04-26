Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 12 человек и составило 56, сообщает оперштаб в Карелии.

Так, 12 человек за сутки заболели коронавирусом в Петрозаводске, в том числе четверо детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. При этом 10 заболевших - из одного близкого круга общения. Много раз было сказано: ходить по гостям, собираться компаниями сейчас недопустимо. Если игнорировать эти правила, пренебрегать рекомендациями врачей, будет рост заражений. Вот и подтверждение.

По оперативной информации о коронавирусе в Карелии на 26 апреля, общее число заболевших составляет 56 человек.

12 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за последние сутки, в том числе у 85-летнего мужчины и четверых детей – в возрасте 2 лет, 4 лет, 8 лет и 16 лет.

Всего проведено 11601 исследование (+288 за сутки).

На самокарантине находится 2045 человек (0 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).

фото: © кадр из видео

Правоохранительные органы разберутся с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, заявил Парфенчиков

В нашей республике за сутки 12 человек заразились коронавирусной инфекцией, при этом 10 человек – это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

Утро Артур Парфенчиков начал не с очень добрых новостей на своей странице в соцсети, так как в Карелии за сутки произошел резкий скачок заболевания коронавирусом – заразились сразу 12 человек. Все – в Петрозаводске. Среди них 4 детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина. 10 человек – из одного круга контактов!

Как стало известно "Столице на Онего", "10 человек из одного круга" - это представители одной из национальных диаспор в Карелии.

"Друзья, вы сами видите, что происходит, когда кто-то решил, что ему никакой вирус не страшен, - написал Артур Парфенчиков. - Ограничительные меры в период пандемии Covid-19 - это не прихоть власти, а необходимое и главное условие для того, чтобы остановить его распространение! Поэтому давайте все-таки будем ответственными и разумными людьми. Иначе легко перечеркнуть наши усилия прошедших недель. Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости".

Напомним, по оперативным данным на 26 апреля:

- 56 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки);

- 5 человек выписаны;

- всего проведено 11601 исследований (+288 за сутки);

- 2045 жителей Карелии находятся на самокарантине (за сутки их количество не изменилось);

- 28 человек остаются в местах обсервации;

фото: со страницы Артура Парфенчикова

Парфенчиков проверил, как в Карелии идет строительство дороги за миллиард рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков прогулялся по дороге, на строительство которой планируется потратить миллиард рублей.

На своей станице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что 25 апреля вместе с министром по дорожному хозяйству транспорту и связи Сергеем Щебекиным посмотрел, как идёт работа по ремонту и строительству дорог к популярных туристическим объектам.

"Побывали на участке дороги "Шуйская-Гирвас", - напсал глава Карелии. - Сейчас здесь продолжается обновление дорожного полотна, начатое в прошлом году. Ежегодно этой трассой пользуются до 200 тысяч туристов, которые посещают Марциальные воды, заповедник "Кивач" и вулканы близ поселка Гирвас. К осени эту дорогу полностью приведем в порядок".

По словам Артура Парфенчикова, компания "ВАД" обустраивает основание дороги, прокладывает новые водопропускные трубы, заменяет асфальтовое покрытие, а также здесь планируется нанести дорожную разметку, оборудовать ограждения и пешеходные переходы.

"Параллельно идут работы по строительству дороги – "Великая Губа – Оятевщина", - отметил Парфенчиков. - Это будет сухопутный маршрут практически до самого заповедника "Кижи". Дорога будет оканчиваться разворотной площадкой, откуда до острова рукой подать: всего 700 метров по озеру. В этом сегодня убедился, побывав на объекте. Сейчас здесь продолжаются земляные работы, началось устройство дорожной одежды. Строительство идёт в соответствии с графиком".

Глава напомнил, что средства на дорогу выделяются из федерального бюджета, общая стоимость работ – порядка 1 млрд рублей. Новая, соответствующая всем требованиям безопасности трасса протяженностью более 31 километра, должна появиться уже в следующем году.

фото: со страницы Михаила Охлопкова

Глава Минздрава Карелии посетил районную больницу, откуда уволились врачи, не желая работать с заболевшими коронавирусом

Михаил Охлопков совершил рабочую поездку в Сортавальский и Питкярантский район и проверил готовность медучреждений к приему заболевших коронавирусом.

"Субботу посвятил работе в Сортавальском и Питкярантском районах, - написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. - Сейчас не до выходных. Вместе с руководителем Территориального органа Росздравнадзора Натальей Ивановной Юрчак посетили центральные районные больницы".

Охлопков рассказал, что на базе Питкярантской ЦРБ организовано отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в которое должны госпитализироваться жители Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов.

"Помещения отдельно стоящего корпуса отвечают всем условиям, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, техническое оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь больным с тяжелыми легочными осложнениями, - отметил Михаил Охлопков. - Есть запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Завершается ремонт в гостинице для медицинских работников, которые будут приезжать в Питкярантскую ЦРБ для работы в ковид-центре, а также ремонт крыльца к мельцеровским боксам".

В Сортавальской ЦРБ создается резервное инфекционное отделение для больных с COVID-19, которое будет использоваться при условии большого потока пациентов в Питкярантском монопрофильном центре. Туда же будут направляться пациенты для долечивания.

Ранее сообщалось, что из Питкярантской районной больницы уволились реаниматологи и анестезиологи, мотивировав своё решение нежеланием работать с пациентами, у которых обнаружится коронавирусная инфекция, так как, по их словам, "работать не с чем, лечить нечем, и они боятся, что не справятся".

фото: со страницы Игоря Шихова

Житель Карелии не смог сделать "смертельный укол" собаке

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района местный житель спас собаку, которую неизвестные сбили на дороге и бросили умирать.

На свое странице в соцсети житель села Пиндуши рассказал историю спасения собаки Тоси, которую от отчаяния хотел усыпить, но не смог, увидев ее глаза.

"Мой телефон сегодня весь вечер рвало от звонков, - написал Игорь. - Напротив кладбища сбили собаку, и меня слёзно просили помочь. Взяв ориентировку, я поехал. Приехав на место, я обнаружил собаку - больше никого не было. Её просто отволокли в сторону и оставили на холодной земле. Я осмотрел её (я не врач) и всё, что я увидел, это сломанная передняя лапа. Я обзвонил многих, но всё, что я понял: это "ты обнаружил, твои и проблемы". Только один человек не отказалась и приехала на место. Это ветврач Полина. Она осмотрела и поставила неутешительный диагноз. Передняя и две задние лапы сломаны. Разорвана шкура между задними лапами. По внутренней части сказать ничего нельзя без обследования".

Игорь сказал, что был в панике.

"Что делать? У меня не хватит совести опять просить у людей денег, - объяснил спаситель. - Я ещё за кошку не отчитался (она до сих пор на лечении). Я взял собаку в машину и повёз на усыпление. Можете считать меня живодёром! Но я не видел другого выхода. Руки опускаются. В самый последний момент я не позволил сделать укол, но шприц взял. Я долго сидел и смотрел в её глаза, я так не хочу, чтобы она мучилась! Но я не смог и, наверное, никогда не смогу. Я привёз её к себе в гараж, что будет только богу известно. Теперь я в таком же положении, как и эта собака. Мне нужна помощь, чтобы эту помощь отдать Тосе (так я её назвал за её тоскливый взгляд)".

Игорь написал номер карты для перевода и стал ждать.

Чудо произошло. Люди перевели деньги, которых хватило, чтобы спасти Тосю.

Сейчас на странице Игоря можно увидеть фото поправляющейся собаки. Мужчина благодарит всех неравнодушных.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

За сутки в Карелии 13 человек госпитализированы с пневмонией

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как сообщает Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 216 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+13 за сутки), 31 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов за 25 апреля не зарегистрировано.

По словам главы Карелии, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что 25 апреля от пневмонии скончались 81-летняя женщина и 60-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тест на коронавирус отрицательный.

фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Потерпите с нами: Предприниматели Карелии предложили перевести чиновников и депутатов на зарплату в 12 тысяч рублей

Во время ограничительных мер из-за коронавируса предприниматели Карелии предложили перевести чиновников на зарплату в 12 130 рублей, а освободившиеся деньги отдать нуждающимся.

В паблике "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" появилось предложение, которое позволит чиновникам в период ограничительных мер из-за коронавируса прочувствовать на себе всю меру поддержки, которая "оказывается" бизнесменам.

"Мы просим установить оплату чиновников, госслужащих, депутатов и работников госучреждений высшего звена в размере 12 130 рублей на время ограничительных мер, - предлагают предприниматели. - Освободившиеся средства направить на прямые выплаты людям, оставшимся без дохода и попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию".

Предприниматели отмечают: "Вы просите нас потерпеть? Потерпите с нами!".

Напомним, ранее глава Карелии утвердил порядок предоставления финансовой помощи индивидуальным предпринимателям.

"Индивидуальным предпринимателям с апреля и до отмены режима повышенной готовности будет ежемесячно предоставляться финансовая помощь в размере 12 тыс. 130 руб", - сообщалось на сайте правительства.

Начальника управления экологии Петрозаводска проверили на коронавирус, после того как она сломала ногу

Начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина попала в больницу с переломом, и ее сразу проверили на коронавирус.

На своей странице в соцсети Анна Дудырина написала: "Ну что...шёл, упал, очнулся - гипс. Зато взяли тест на коронавирус".

Теперь чиновница лежит в больнице и, по ее словам, прямо на больничной койке ведет прием по вопросам ЖКХ для пациентов и медперсонала. "Поступили заявка на отлов собак, ремонт детской площадки и кап.ремонт дороги", - написала Анна Дудырина.

Ранее врио руководителя Роспотребнадзора Людмила Котович заявила, что в Карелии сдать анализ на коронавирус по желанию нельзя.

фото: Столица на Онего

Стало известно, что нашли в особняке арестованного за взятки экс-министра транспорта Карелии Кайдалова

После задержания Алексея Кайдалова сотрудники Следкома Карелии вместе с оперативниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции МВД республики в рамках уголовного дела проверили ряд обысков.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства Карелии, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк". Что особенно любопытно, красивый кирпичный дом располагается буквально по соседству со знаменитым Павловским парком, в котором любил отдыхать царь Павел I с семьей.

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая. Интересно, что, по нашей информации, особняк рядом с Павловским парком находится в собственности 29-летней дочери экс-министра.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов (на фото) торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих.

Подробнее читайте здесь.

фото: ГИБДД Карелии

Тягач с прицепом не удержался на дороге в Карелии и упал в кювет

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель грузового автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 25 апреля, в 10.20 в Медвежьегорском районе, на 625 км автородороги "Кола", 48-летний водитель тягача Renault Premium с полуприцепом, житель Белгородской области, вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП травмирован сам водитель. Мужчина с ушибами и переломами госпитализирован в Медвежьегорскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: Столица на Онего

Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что большинство людей сидят дома

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 26 апреля на 14.30 составил 3,8 – большинство людей дома.

Напомним, что за сутки в Карелии выявлено сразу 12 заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших составило 56 человек.

Теперь, по словам Парфенчикова, правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости

фото: со страницы Даниила Жукова

Юный житель Карелии бесплатно печет пироги для нуждающихся во время коронавируса

Студент костомукшского колледжа Даниил Жуков готовит свежую выпечку для тех, у кого сейчас проблемы с финансами.

Даниил Жуков изучает поварское искусство в костомукшском колледже. На днях он написал в соцсети, что готов приготовить выпечку для людей, которые испытывают финансовые трудности во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

"Хочу приготовить свежую выпечку для нуждающихся людей, - написал Даниил. - Если у вас есть такие соседи, знакомые, прошу вас в л.с оставить их адреса".

По словам Даниила, пока все, кто обращался, спрашивали цену, но ничего не просили привезти.

И вот сегодня первая партия выпечки уехала деревню Вокнаволок, в дом престарелых.

Обращаться за помощью к Даниилу можно через его страницу в соцсети.

фото: В Кинерме. Фото: Ольга Гоккоева

Жители старинной карельской деревни подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

"Столица на Онего" связалась с жителями исторической деревни Кинерма и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

Первой на наши вопросы ответила председатель республиканской организации "Дом карельского языка" и член правления финляндского общества "Друзья Кинермы" Ольга Гоккоева.

– Ольга, сильно ли изменилась жизнь в деревне после введения в Карелии режима "всеобщей самоизоляции"?

– Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней. Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить.

Что местная жительница рассказала о туристах, проверках полиции и медицинской помощи, читайте здесь.

фото: Pixabay

За сутки в России коронавирс выявлен у 6361 человека

На 26 апреля в России подтвержден 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, из 6361 заболевшего 45,9% не имели клинических проявлений болезни. "Зафиксировано 66 летальных исходов, - сообщается в оперштабе. - За сутки в России полностью выздоровели 517 человек".

По данным штаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.



фото: со страницы Валентина Дорофеева

Глава Сегежского района Карелии накормил бездомных собак во время коронавируса

Валентин Дорофеев вместе с членом экологического совета Сегежского района Антоном Фадеевым оказали помощь приюту для бездомных животных.

На своей странице в соцсети Глава Сегежского района Карелии Дорофеев сообщил, что вместе с членом экологического совета Сегежского района, главным экологом Сегежского ЦБК Антоном Фадеевым посетил приют для животных и отвез туда корм.

"Из-за пандемии и самоизоляции граждан помощь для приюта животных в Сегеже совсем ослабла, написал Валентин Дорофеев. - Сегодня с Антоном Михайловичем Фадеевым посетили местный приют для животных, привезли корм для собак. Заодно посмотрел, как реализуется программа по оказанию помощи приюту (за счет государственной субсидии были построены вальеры). Животные находятся в достойных условиях".

Также Валентин Дорофеев напомнил, что с 24 апреля в Сегежском районе начал производиться отлов собак по заявкам от граждан.

"Как показала практика, не все собаки оказались бездомные, у некоторых есть хозяева, которые отпускают животных на самовыгул, - отметил глава Сегежского района. - В отношении данных лиц будут составлены материалы и будут взысканы расходы по отлову и содержанию".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ, СМЕРТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ И ДЕЛО О ГЕНОЦИДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

Также принято решение об отправке школьников 5-11 классов на каникулы с 1 по 10 мая.

За неделю 6 человек умерли в Карелии от пневмонии

Всего с 1 апреля в больницы Карелии с диагнозом внебольничная пневмония попали 185 человек, 29 – умерли.

Парфенчиков решил не закрывать Петрозаводск

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом увеличивается и на 24 апреля составляет уже 42 человека, глава Карелии решил не закрывать город и не ставить блок-посты на въезде в столицу Карелии, как это было сделано в Костомукше, Питкяранте, Кондопоге и Сегеже.

В связи с чем жители Петрозаводска могут смело отправляться на майские праздники на приусадебные участки, не боясь, что их накажут за нарушение режима самоизоляции.

Сами ограничительные меры, принятые в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, Артур Парфенчиков продлил до 30 апреля.

Общественный транспорт также не будет ходить до конца апреля.

Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками

В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.

Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав

Инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили грузовой автомобиль, ехавший в Медгоре по "встречке", сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В ГИБДД отмечают, что использование тахографов положительно влияет на безопасность дорожного движения. Тахограф позволяет установить утомившегося водителя грузовика, а также контролировать скоростной режим.

Так, в Олонецком районе на федеральной автодороге Кола, водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушения правил пользования тахографом.

В Медвежьегорске, на улице Дзержинского, 22, водитель грузового автомобиля двигался по дороге с односторонним движением. При проверке документов водитель не предоставил тахограммы для проверки. Тахограф неисправен. В отношении водителя составлены административные материалы за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, влечет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

За нарушение пользованием тахографом предусмотрен штраф на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, 0 ° …+3 ° 3 м/с З 741 мм.рт.ст. 75% день Небольшой снег, +3 ° …+4 ° 3 м/с З 743 мм.рт.ст. 61% вечер Небольшой снег, 0 ° …+4 ° 2 м/с СЗ 744 мм.рт.ст. 73% ночь Небольшой снег, -1 ° …0 ° 1 м/с З 746 мм.рт.ст. 92%

фото: Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в розовых трусиках потрясла фанатов

Телезвезда не упускает шанса порадовать поклонников эффектными образами.

На этот раз 34-летняя ведущая скандального реалити-шоу перевоплотилась в Барби. Она надела розовый свитшот и трусики в тон. Ольга сделала даже маникюр такого же оттенка и нанесла розовые тени на веки, пишет "Космополитен".

Артистка опубликовала серию фото, каждое из которых оказалось откровеннее другого. Ольга принимала томные позы около дивана, заполненного мягкими игрушками.



Ольга Бузова в образе Барби instagram.com/buzova86

Возлюбленная Давида Манукяна восхитила поклонников и прессом. Бузова похвасталась стройной фигурой, практически не оставив простора для воображения. Звезда кокетливо попросила выбрать лучшее фото, но подписчики заверили ее, что все кадры одинаково прекрасны.

"Шикарная! А есть такая мужская с надписью "Ken"?", "Красотка невероятная!", "Ну что за куколка такая!", "Ты прекрасна как царица, люблю тебя, Олечка", "Настоящая Барби", "Невозможно красивая!", "Провокация какая! От Кена кто-то получит по этой красивой попе!" — написали фолловеры в Instagram.

фото: ГИБДД Карелии

Дама без шлема в 5 утра перевернулась на квадроцикле в районе Карелии

В Сортавальском районе в ДТП с квадроциклом пострадала 31-летняя женщина, сообщилИ в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля в поселке Токкарлахти Сортавальского района в результате ДТП пострадала женщина, управлявшая квадроциклом.

Автоинспекторы выяснили, что в 5.45 утра 31-летняя женщина, управляя квадроциклом на 6 км (+870 м) автодороги "Нукутталахти-Ламберг" не справилась с управлением И УПАЛА в кювет.

Специального права на управление данным видом транспортного средства женщина не имеет. К тому же нарушительница находилась без мотошлема.

фото: Столица на Онего

Снег и холод прогнозируют синоптики в Карелии на 27 апреля

О погоде на 27 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 апреля будет облачно с прояснениями.

Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +4, +6.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночная температура -1, -6, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного водителя остановили на федеральной трассе в Карелии

В Пряжинском районе поймали пьяного водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 26 апреля в 11.00 в Пряжинском районе, на 376 км автодороги "Кола", автоинспекторы отстранили от управления 36-летнего водителя автомобиля "ВАЗ", который находился в состоянии опьянения.

Цена поездки пьяного водителя – 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прапв отправлен в камеру.

фото: ГИБДД Карелии

Нетрезвый водитель остановлен сотрудниками ГИБДД Карелии в городе бумажников

В Кондопоге остановлен водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщил в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля в Кондопоге на Октябрьском шоссе автоинспекторы отстранили от управление водителя с признаками опьянения. Однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что стало поводом привлечения его к административной ответственности.

Нарушителю предстоит понести наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

"Не позволяйте алкоголю управлять вами!" - советует ГИБДД.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Еще два отделения для лечения больных коронавирусом появилось в Карелии

Практически готовы к приему пациентов еще два отделения для лечения больных с коронавирусной инфекцией в районах республики – Беломорске и Питкяранте.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы, в Беломорской ЦРБ организован стационар на 25 коек. Здесь выполнен ремонт, палаты обустроили кислородной подводкой. Установлено все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, палатный рентген, мониторы, пульмоксиметры, лабораторная и другая техника. Дополнительную партию медоборудования ждут на следующей неделе.

Подготовка вспомогательных помещений в больнице пока продолжается.

Всем условиям, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, отвечает и отделение в Питкярантской ЦРБ. Сюда будут направлять жителей Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов. Ковид-центр оснащен всем необходимым для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе пациентам с тяжелыми легочными осложнениями.

"А для тех врачей и медицинского персонала, которые приедут для работы в этом центре, мы готовим гостиницу – в ближайшие дни в ней завершится ремонт, - написал Артур Парфенчиков. - Добавлю также, что в обоих отделениях – Беломорском и Питкярантском, имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников".

Артур Парфенчиков уточнил, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса у беломорчан нет, а вот в Питкярантском районе Covid-19 обнаружен у пяти человек. С введением в эксплуатацию отделений в районах отпадает необходимость отправлять пациентов на лечение в Петрозаводск, всю специализированную помощь пациентам будут оказывать на месте.

фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске пьяного водителя без прав отправили в камеру

Мужчину отправили в камеру для административно задержанных за управление автомобиля в состоянии опьянения и без прав, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В субботу 25 апреля в 9.22 у дома №7 по набережной Варкауса в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления водитель автомобиля Kia Spectra, не имеющего права управления транспортным средством.

Проведенное на месте освидетельствование показало, что 33-летний мужчина пьян. Автомобиль переместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлен протокол.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Нарушителя отправили в камеру для административно задержанных за управление автомобиля в состоянии опьянения и без прав.

фото: instagram.com/jesswright77

Звезды запустили новый "карантинный" челлендж "Голые в одеялах"

Недавно весь мир охватил "карантинный" челлендж с подушками, а теперь ему на смену пришел новый, не менее сексуальный и креативный.

Находясь в условиях самоизоляции звезды тоже стараются черпать вдохновение в обыденных вещах, "Космоплитен".

"Одеяло-челлендж" запустила американская актриса и звезда шоу Towie Джессика Райт. Она нарядилась в кремовое одеяло, сделав из него стильный наряд с помощью ремня Gucci. Дополнением образа стала обувь на высоком каблуке.



Джессика Райт instagram.com/jesswright77

Джессика красиво уложила волосы и сделала дерзкий макияж. "Ну что, я ждала всю неделю, чтобы нарядиться в это одеяло. А сейчас я отправляюсь на кухню", — с юмором прокомментировала Джессика.

Пользователи Instagram с радостью подхватили эту идею и тоже стали делиться снимками в одеялах. При этом все участницы акции оказываются обнаженными.



Флешмоб набирает популярность соцсети