Чем запомнился этот день

фото: © covidmap10.ru

Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица, сообщил Артур Парфенчиков.

"Ежедневно с 10.00 до 12.00 она будет обновляться в соответствии с оперативной информацией за минувшие сутки", - заверил Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

Артур Парфенчиков объяснил, что по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый. Также пользователям доступна инфографика по динамике заболеваемости в Карелии (кнопка в верхнем правом углу).

"Мы впервые запускаем такой проект и не исключаем, что в процессе его использования появятся дополнительные функции, - сказал Парфенчиков. - Буду благодарен за обратную связь и предложения".

На сегодняшний день на онлайн-карте распространения коронавируса отмечено 26 домов в Петрозаводске. Видно, что больше всего заболевших на Голиковке – 6 домов, на Перевалке – 5, Древлянка – 4, Октябрьский проспект – 3 дома, на Кукковке, Ключевой и в Центре – по 2 дома, а на Зареке и в Сулажгоре – по одному.

Также указывается дата выявления заболевших и отмечается, проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, на 30 апреля в Карелии выявлено 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

фото: Фото: ИА «Республика» / Максим Смирнов

Коронавирус выявлен у заключенных СИЗО Петрозаводска

Глава Карели Артур Парфенчиков рассказал о восьми заболевших коронавирусом, которых выявили 29 апреля.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и составило 74, сообщал ранее оперштаб.

Артур Парфенчиков уточнил, что 6 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске. Из них 4 человека – жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми; 2 случая – это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине.

"В учреждении УФСИН проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, определен круг контактов при этапировании, проводятся тесты на COVID-19", - написал у себя на странице в соцсети глава Карелии.

Еще один случай зарегистрирован в Сегеже - он также из числа "контактных" - заболевшая находилась в режиме изоляции под наблюдением врачей с тестированием на заболевание.

Первый случай коронавируса выявлен в Кеми. COVID-19 подтвержден у мужчины 64 лет. Ранее он обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ, лечился амбулаторно, сейчас госпитализирован с пневмонией. Его близкие находятся в изоляции, устанавливается круг контактов заболевшего.

Напомним, 17 апреля Артур Парфенчиков сообщал, что коронавирус был выявлен у 25-летней работницы УФСИН из Сегежи, которая поступила с признаками ОРВИ.

фото: ©Столица на Онего

Бывшие жители Карелии, приехавшие во время эпидемии в Россию, смогут вернуться в Финляндию

Россиянам, проживающим за рубежом и оказавшимся на карантине в РФ, открыли границу для однократного выезда из страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в распоряжение правительства РФ от 27 марта, которое наложило "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого документа сотни россиян, проживающих в Финляндии и оказавшихся на момент принятия распоряжения на территории РФ, не смогли вернуться в свои финские дома.

Внесенные Мишустиным изменения позволяют гражданам России, имеющим также гражданство другого государства или вид на жительство за пределами РФ, покинуть российскую территорию. Правда, это право им предоставлено для "однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания".

Читайте подробнее в статье "Ничего больше не просим от этого государства! ".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и составило 74, сообщает оперштаб.

По оперативным данным на 30 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 74 человека.

Восемь новых подтвержденных случаев коронавируса в Карелии за минувшие сутки. Заболевшие, по информации оперштаба, это жители Петрозаводска, Сегежи и Кеми.

Число выздоровевших – 11.

Всего проведено исследований на коронавирус - 14549 (+823 за сутки).

Находятся на самокарантине - 1627 (-169 за сутки).

В местах обсервации находятся 25 человек.

Общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Карелия 12 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше - 67,7 человек на 100 тысяч, по Северо-Западу - 54,7.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще двое медиков в Карелии заразились коронавирусом

Cоvid-19 подтвердился еще у трех человек в Сегеже, двое из них - медицинские работники.

Об этом сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, коронавирус начал "расползаться" по Карелии. Сегодня стало известно о подтвержденном случае в Кеми, где до этого заболевших не было. А только что мне сообщили, что Cоvid-19 подтвердился еще у трех человек в Сегеже. Причем двое из них - медицинские работники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения. Они проходили плановое тестирование, которое проводится у нас еженедельно для медиков как группы риска. И тесты дали положительные результаты. Еще у одной женщины вирус обнаружили при диагностике перед госпитализацией, связанной с другим заболеванием. Катаральных явлений ни у кого из троих нет, все изолированы", - пишет руководитель региона.

По словам Парфенчикова, в Сегежском районе очаг заболеваемости разрастается – там уже 11 человек с коронавирусом. В связи с эти он дал поручение органам местного самоуправления и правоохранительным органам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

"Министерство экономики создаёт рабочую группу, которая с завтрашнего дня будет находиться в Сегеже для контроля за соблюдением санитарных требований организациями, в первую очередь торговыми", - сообщил глава республики.

Накануне стало известно, что в Сегежской ЦРБ выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, в Петрозаводске врач скорой помощи заразилась коронавирусом.

фото: © dtpptz.ru

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник

В аварии, произошедшей утром 30 апреля на пересечении улиц Герцена и Гоголя, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в 9.02 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись внедорожник Volkswagen Amarok и Toyota Avensis. От удар пикап опрокинулся на крышу.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем Volkswagen находилась 44-летняя женщина. Медосвидетельствование показало, что женщина была трезва. Водительское удостоверение имелось.

Автомобилем Toyota управлял 50-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель внедорожника не уступила дорогу.

В результате происшествия пострадали два пассажира. Им оказана разовая медицинская помощь.

фото: © паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском

ДТП стало причиной затора под Петрозаводском, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, сегодня днем, около 14.00, на 1 км автодороги "Подъезд в Петрозаводску" 35-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь из Петрозаводска в сторону Бесовца, совершил наезд на спецавтомобиль дорожных служб "Газель".

В результате ДТП, по предварительным данным ГИБДД, пострадала 29-летняя пассажирка иномарки.

Пострадавшую из автомобиля достают спасатели.



Столица на Онего



Столица на Онего

Отметим, что в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители публиковали фото, на которых была запечатлена пробка из нескольких десятков автомобилей, скопившаяся в районе СКЗ.

фото: © Администрация Петрозаводска

На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Петрозаводска организована регистрация граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей.

Сегодня пассажиров московского поезда встретили сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации, а также волонтеры молодежного центра "Смена".





Прибывшие в Петрозаводск граждане были опрошены и проинформированы о правилах личной и общественной безопасности в период распространения коронавируса. Полученные у девятнадцати пассажиров данные направлены для дальнейшего контроля в территориальное управление Роспотребнадзора, Минздрав республики и правоохранительные органы.

Сейчас в карельскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области ежедневно прибывает шесть поездов.

С 30 апреля пассажирам данных поездов будут выдаваться анкеты. На основании полученных сведений администрация города составит списки для контроля за соблюдением приезжими режима самоизоляции. В случае выявления фактов нарушения карантина граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных регионов, будут регистрировать до окончания действия ограничительных мер.

Администрация города напоминает: в соответствии с распоряжением Главы республики № 127-р граждане обязаны:

- сообщить о прибытии из других регионов на горячую линию Министерства здравоохранения РК по номеру 8-800-201-06-57;

- в течение 14 дней соблюдать режим полной самоизоляции.

фото: © dtpptz.ru

Легковушка "завалила" внедорожник на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

ДТП произошло утром 30 апреля на пересечении улиц Герцена и Гоголя.

В 9.02 на на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись внедорожник Volkswagen Amarok и Toyota Avensis.

По камерам видно, что от столкновения внедорожник опрокинулся на крышу.



Информация о пострадавших выясняется.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Глава Минстроя Карелии сообщил о результатах проверки на коронавирус

Министр строительства ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, первый тест на коронавирус у которого оказался положительным, рассказал об окончательных итогах исследования.

Напомним, глава Минстроя Карелии был госпитализирован 22 апреля в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Первая проба дала положительный результат. Два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию. Россыпнову был поставлен диагноз ОРВИ. Сотрудников Минстроя, которые контактировали с министром и были помещены в обсерватор, отпустили домой.

"В связи с тем, что результаты моего первоначального теста на короновирусную инфекцию были широко освещены, считаю необходимым также опубликовать информацию об их проверке. На сегодняшний день лабораторными исследованиями установлено, что все три теста, в том числе первоначальный, являются отрицательными", - сообщил Россыпнов на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил министр, из данной ситуации он и весь коллектив Министерства строительства извлекли выводы о необходимости максимального сокращения контактов на период пандемии.

"Дело не только в опасности заражения, но и в том, что следствием любого положительного теста является долгая изоляция любого из контактировавших, невозможность заниматься многими личными и рабочими делами. На собственном опыте мы убедились в том, что это влечет большие затруднения", - пишет глава Минстроя Карелии.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе

В оперштабе Мурманской области по коронавирусу появилась оперативная информация о заболевших.

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе, Мурманской области, выявлен 101 новый случай заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1227, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 1002 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и на 30 апреля составило 74.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал до 2,3

На улицах Петрозаводска много людей, показал сервис "Яндекс".

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 30 апреля на 13.11 составил 2,3 – на улице очень много людей.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.

фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

В каких сферах стало легче найти работу по время эпидемии в Карелии

Службы занятости Карелии зарегистрировали рост числа вакансий по специальностям, которые стали более востребованы в связи карантинными мероприятиями и режимом самоизоляции.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"У нас еще появились новые вакансии в связи со спецификой момента. То есть резко возрос спрос, например, на клининговые услуги – требуются уборщики помещений, потому что объемы этих работ возросли (из-за необходимости дезинфекции помещений – прим. ред.)", - сообщила Фролова. Какие еще специалисты стали особенно востребованы в "коронавирусное" время, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В Карелии за прошедшие сутки зафиксировано три летальных случая от пневмонии

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на 14 человек.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 265 пациентов.

С начала апреля 38 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии. За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода: мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения. Тест на коронавирус у всех отрицательный, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Согласно статистике за 29 апреля, от пневмонии скончался мужчина 1925 года рождения.

фото: Кадр из видео

Часть кровли сдуло ветром на припаркованные авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел днем 29 апреля на Первомайском проспекте.

В 14.25 на Первомайском проспекте около дома №40 оторвало лист кровельного покрытия. Покрытие повредило два припаркованных автомобиля, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

фото: © Столица на Онего

Кадеты президентского училища в Петрозаводске ушли на каникулы досрочно

Учебный год для учащихся Петрозаводского президентского кадетского училища заканчивается с 1 мая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны в начале этой недели. Уже со вторника, 28 апреля, кадеты президентского училища в Петрозаводске могли покинуть образовательное учреждение. Но основная часть учащихся разъезжается по домам сегодня, 30 апреля – последний день нынешнего учебного года для учреждений образования военного ведомства..

Напомним, кадеты президентского училища вынуждены были сидеть в казарме в течение нескольких месяцев. Ребята не были в увольнительных с января, поскольку в учреждении был введен карантин. На длинные каникулы, которые начались в Карелии с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, кадетов также не отпустили домой, чем были недовольны их родители.

В течение четвертой четверти кадеты учились дистанционно, как и все школьники республики. Учителя давали уроки онлайн. Воспитатели приводили в класс по 10 учащихся.

Напомним, учебный год досрочно завершается в Карелии и для учащихся начальной школы.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Карелия попала в топ направлений для снятия стресса после самоизоляции

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил направления, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

Как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, более половины туристов поедет в Крым (51.61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% – за озеро Байкал и 10.08% – за курорты Краснодарского края.

Также в число популярных направлений для релакс-отдыха и лечения вошла Карелия.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии лиса "заступила на смену" вместе с автонспектором (ФОТО)

На автодороге "Кола" лиса подошла к сотрудникам ДПС, сообщили в ГИБДД Карелии.

Лиса вышла на дорогу, где дежурил наряд ДПС. Автоинспекторы запечатлели зверька.

"Вот такой необычный напарник помогал автоинспектору контролировать безопасность дорожного движения на автодороге "Кола" в Беломорском районе", – отметили в ГИБДД Карелии.

фото: РИА Новости

СМИ: Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности, сообщает russian.rt.

"Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", — сказал председатель правительства.

Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи… В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова", — добавил он.

Путин пожелал Мишустину выздоровления как можно быстрее.

фото: © pixabay.com

Житель Карелии утопил останки лося, чтобы скрыть следы браконьерства

В полицию Лоухского района поступила оперативная информация о возможном браконьерстве, сообщили в МВД Карелии.

На трассе "Кола" неподалеку от лесного озера наряд ГИБДД остановил снегоходы, на которых передвигались трое людей.

Мужчины, жители Прионежья, Петрозаводска и Лоухского района, пояснили, что рыбачили. Однако в ходе осмотра полицейские обнаружили в санях разделанную тушу лося и рыбу. У рыбака из Прионежского района при себе были два карабина и патроны. По его словам, он захватил оружие на рыбалку, чтобы показать приятелю и договориться о продаже.

В дальнейшем он сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он остался на озере один, когда на берег вышел лось. Мужчина сходил за оружием, зарядил его и выстрелил. Тушу убитого животного он разделал на месте. Голову, шкуру и копыта выкинул в озеро, чтобы избавиться от улик.

Полицейские изъяли оружие, почти 100 кг мяса, а также около 10 кг рыбы, сети, эхолот, ледобур и навигатор. Установлен факт вылова рыбы сетями, что является нарушением. За это рыбакам грозит административная ответственность.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободны сроком до двух лет или штраф до пятисот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Московской области предстанет перед судом за незаконную охоту на лося.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра России

Президент подписал Указ "Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации".

Как сообщается на kremlin.ru в тексте Указа Владимира Путина: В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти постановляю: Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.

Ранее Мишустин в ходе видеосовещания сообщил, что заразился коронавирусом.

фото: © Администрация Сортавальского городского поселения

Горсовет Сортавалы намерен отменить решения прежнего депутатского корпуса, распущенного властями Карелии

Избранные в марте депутаты соберутся на очередную сессию.

В Сортавале 30 апреля назначено проведение сессии городского совета, избранного на мартовских муниципальных выборах. В повестке дня – отчет главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина за 2019 год, вопрос о преобразовании самого поселения, а также о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, проходившим муниципальную службу и замещавшим муниципальные должности. Кроме того, новый депутатский корпус намерен отменить целый ряд решений прежнего состава городского совета, распущенного властями Карелии в конце прошлого года.

Напомним, по итогам мартовского голосования 12 из 15 депутатских мандатов Сортавальского горсовета достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. Однако главный конкурент "единороссов" на этих выборах – партия "Справедливая Россия" – объявила о том, что она не признает результаты состоявшегося голосования из-за "многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения".

Между тем судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске Сортавальского горсовета. Законопроект был инициирован главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета"

фото: © Петросовет

Депутат горсовета Петрозаводска помогает горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса

Одним из волонтеров является депутат Петросовета, руководитель общественного движения "Петрозаводск - любимая столица" Екатерина Реутова.

Депутат выполнила очередную поступившую заявку и с соблюдением всех мер предосторожности доставила набор жизненно важных лекарств жителю района Ключевая, сообщили в Петросовете.

"Радует, что работа наших добровольцев очень востребована у населения, что в волонтерский центр поступает много заявок. Мы всегда готовы прийти на помощь. Хочется еще раз обратить внимание петрозаводчан на необходимость соблюдения рекомендаций по профилактике распространения коронавируса, а также призвать всех в эти дни оставаться дома. В ситуации пандемии только все вместе, помогая друг другу, мы сможем остановить распространение серьезного заболевания и справимся с любыми трудностями", – подчеркнула Екатерина Реутова.





Волонтерский центр партии "Единая Россия", оказывающий поддержку гражданам в доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также консультативную и психологическую помощь, работает в карельской столице уже месяц.

По словам координатора волонтерского центра по городу Петрозаводску Валерии Сафоновой, ежедневно поступает и обрабатывается порядка десяти заявок от нуждающихся.

Оставить заявку на оказание помощи граждане могут по телефонам волонтёрского центра "Единой России": с 8.00 до 20.00 – 8-814-2-767-454, после 20.00 – 8-921-468-00-03; 8-911-402-10-60.

фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Новые квартиры в Карелии выросли в цене

Стоимость новых квартир в Карелии в первом квартале 2020 года выросла по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата о ценах на жилье.

По сравнению с предыдущим кварталом квартиры в новостройках подорожали на 0,7%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года – на 2,5%. В результате средняя стоимость квадратного метра достигла 51535 рублей. Как изменились цены на разные типы квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Салют и авиапарад: Путин рассказал, как в России отметят День Победы

В России 9 мая пройдет авиационный парад, а в городах будут салюты.

В День Победы в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты. Об этом по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявил президент Владимир Путин, пишет РБК.

"Соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции, мы отметим наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это", – заверил президент.

По его словам, мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

"Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего – вдвойне – для наших ветеранов", – пообещал Путин.

16 апреля Путин из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в Москве и регионах. Движение "Волонтеры Победы" объявило, что акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Перенести парад на более позднюю дату ранее попросили три российские организации, которые объединяют ветеранов войны. Они считают, что провести его нужно, после того как эпидемиологическая ситуация в стране придет в норму.

фото: pixabay.com / StartupStockPhotos

В Карелии самоизолированные граждане перегрузили Интернет во время карантина

В Карелии компании-провайдеры, предоставляющие Интернет-услуги, зафиксировали рост нагрузки на сети из-за повышенной активности самоизолированных граждан.

Карельские провайдеры рассказали о значительной нагрузке на сети, вызванной изменением активности пользователей в период карантина.

Директор по связям с общественностью компании «Ситилинк» Илья Тимин сообщил о стабильности на рынке предоставления Интернет-услуг в период карантина. По словам представителя провайдера, число абонентов сохранилось в прежнем виде, однако изменилась интенсивность использования Интернета со стороны клиентов.

"Количество абонентов и людей, которые пользуются, осталось стабильным. Но возросла нагрузка на сети.. У нас так все было оптимизировано, что основная нагрузка на сети связи приходится на вторую половину дня, на вечер. То сейчас эта нагрузка более-менее распределилась ровно. Единственно, что она, конечно, стала высокой, и нам пришлось все резервы каналов связи, которые были определены на случай каких-то аварий, задействовать, пустить в работу. А кое-где даже была необходимость заменить оборудование, потому что то оборудование, которое стояло, перестало справляться с пиковыми нагрузками, пропускными нагрузками на сеть", - рассказал Илья Тимин.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Продолжается ремонт подземного перехода у ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

АО "РЖДстрой" продолжает ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями между улицами Фурманова и Максима Горького, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации провели повторное обследование на месте производства работ.

Подрядная организация в полном объёме демонтировала покрытия стен, потолка и пола тоннеля. Продолжается работа по заделке швов и стыков конструкций. Подрядчик приступил к грунтованию стен. На лестничном спуске со стороны улицы Фурманова ведётся оштукатуривание покрытий. Завершен ремонт кровли павильона тепловых сетей.

В подземном переходе заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета.





На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

Ранее сообщалось, что приведение в порядок пешеходного тоннеля – подарок Республике Карелия к 100-летию.

фото: © МЧС Карелии

Ж/д вокзал Петрозаводска продезинфицировали с помощью "Иглы" (ФОТО)

Подразделения Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона провели дезинфекцию зданий железнодорожного вокзала и прилегающей территории, сообщили в МЧС Карелии.

Общая площадь обработки составила более двух тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания осуществили обработку зданий снаружи и внутри, а также выход на перрон и поручни лестниц. Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных.

Для обработки применялась аварийно-спасательная машина для проведения радиационных и химических работ (АСМ-РХ), к которой была подключена катушка со стволом высокого давления. Все сотрудники находились в костюмах химической защиты. Помимо специализированной техники, применялись ранцевые установки импульсного пожаротушения РУПТ "Игла", в которых находилось дезинфицирующее средство.

Напомним, в Карелии провели дезинфекцию территорий возле домов-интернатов.

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 100 тысяч

На сегодняшний день в России зарегистрировано 106498 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 7099, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 5841 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончался 101 человек. Всего умерли 1073 зараженных.

Всего выздоровели – 11619 человек (+1333 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 30 апреля составляет 74 человека.

фото: © паблик "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Деревянный гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Пожар произошел 29 апреля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.21 пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже в поселке Лоухи.

Сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль Opel Vectra.

"По прибытии к месту пожара было обнаружено, внутри гаража происходит интенсивное горение с выходом огня на крышу здания, площадь пожара составила 40 кв м, для ликвидации пожара было подано 3 пожарных ствола. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было эвакуировано три кислородных баллона", – сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, человека спасли на пожаре в Петрозаводске.