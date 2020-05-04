Самое важное за сегодня

фото: Минздрав Карелии, страница Михаила Охлопкова

Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне

В Карелии зафиксировано еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подтверждено еще два новых случая заражения COVID-19 в Петрозаводске и Сегеже. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в республике диагноз подтвержден у 91 человека.

Четыре человека за сутки выздоровели от коронавируса. Это три жителя Петрозаводска и житель Сегежи. Общее число выздоровевших в Карелии достигло 17 человек.

"Общая заболеваемость в Карелии – 14,8 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 6 раз выше и составляет 90,8 случаев, по Северо-Западу – 73,7", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего проведено 17558 исследований на коронавирус. В минувшие сутки - 764 теста.

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине - 4236 человек, их число за сутки выросло на 896 человек.

Ранее глава Карелии подвел итоги первого "карантинного" месяца.

фото: "Новости Костомукши"

Адвокат высказался о законности губернаторского указа об ужесточении въезда в Карелию

Адвокат Николай Флеганов прокомментировал ужесточение правил въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Николай Флеганов заявил "Столице на Онего", что указ главы республики, согласно которому ужесточены правила въезда в Карелию, устанавливает правовые барьеры для въезжающих граждан. При этом подобного рода запреты, по оценке юриста, должны вводится "в рамках другого правового режима".

"Указ главы вызывает много вопросов. Фактически, он устанавливает некие цензы для въезда в республику для граждан из других регионов, также разрешает въезд в республику только исключительно с какой-либо целью, указанной же в указе. Кроме того, он устанавливает правовые барьеры для беспрепятственного прибытия и передвижения по республике Карелия. Фактически, лицу, прибывающему в республику с частным визитом, может быть отказано во въезде, если строго следовать указу. Убежден, что подобные меры должны проводиться не в рамках режима повышенной готовности, а в рамках другого правового режима. При этом, продолжительность данных мер должна быть строго ограничена установленными законом сроками, а не вводится на неопределенное время. Но пока на введение режима ЧС руководство республики не решается", - сообщил Николай Флеганов.

Адвокат также пояснил принцип действия введенных в регионе ужесточенных правил въезда.

"По сути, речь идёт о возможности пропуска на территорию республики только 4-х категорий граждан. Сегрегация проведена по следующим признакам: те, кто приехал работать; те, кто приехал, условно говоря, на отдых - для проживания в гостиницах и турбазах; те, кто владеет садовыми или дачными домами или иной недвижимостью в республике, годной для проживания; а также транзитные проезжающие. По тексту указа видно, что любой из граждан должен доказать свою принадлежность к той или иной группе. В тексте документа даже приведены виды доказательств (договор, бронь, документы о собственности и т.д.)", - пояснил Флеганов.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава призвал жителей Карелии "начать жить иначе" в период распространения COVID-19

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков обратился к жителям региона с просьбой проявлять бдительность во время распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава регионального Минздрава заявил, что жители Карелии должны внимательнее следить за безопасностью. По оценке министра, человек с бессимптомным характером протекающего заболевания может быть опасен для окружающих.

"Надо начать жить иначе. Инфицированный может и не знать, что заражен коронавирусом. При этом он подвергает опасности других. Особенно людей старшего возраста - более 60 лет, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, имеющих проблемы с легкими. Для них коронавирусная инфекция очень опасна", - написал в соцсети Охлопков.

Михаил Охлопков также сообщил о состоянии пожилой пациентки, госпитализированной с коронавирусом. Ее состояние "крайне тяжелое, но относительно стабильное", считает он.

"В ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому. Мы оцениваем ее состояние как крайне тяжелое, но относительно стабильное. Все необходимые препараты по современным протоколам лечения COVID-19 пациентка получает", - рассказал министр.

Ранее власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

В Карелии Роспотребнадзор определил круг контактов больного COVID-19 из Олонца

Тринадцать человек находились в окружении больного коронавирусом из Олонца, двое из них могут быть заражены.

Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные карельского Роспотребнадзора.

"У одного рабочего из строительной бригады, работающей в Олонце вахтовым методом, при плановом обследовании был получен положительный результат теста на COVID-19. Незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе определен круг контактных в количестве 13 человек, проведен их медицинский осмотр, отбор материала для проведения исследований на COVID-19. По предварительным данным, у двух человек результат положительный", - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщается, что данные исследования будут подтверждаться в референс-лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия".

На данный момент трое человек с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Все лица, находившиеся в контакте, помещены под обсервацию и медицинское наблюдение сроком на две недели.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщил новые подробности о распространении коронавирусной инфекции в Олонце.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Дальнобойщики могли завезти коронавирус в Олонец, считает Глава Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил новые подробности о распространении коронавирусной инфекции в Олонце.

Парфенчиков заявил, что после тестирования выявлен вероятный источник заражения дорожных рабочих, трудящихся в Олонце.

"Вчера выявлен возможный источник инфекции в Олонце среди нескольких рабочих вологодской подрядной организации, привлечённой к ремонту автодороги Олонец - Видлица. Предварительные данные получены в результате комплексного тестирования всех работников строительной организации. С учётом результатов расследования установлен наиболее вероятный источник заражения - водители дальних рейсов, проживавшие в гостинице совместно с вахтовиками. Сами дорожные строители уже больше месяца находятся на вахте и возможность завоза инфекции ими исключается", - написал в соцсети губернатор.

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры для профилактики заражения вахтовиков.

"Вчера принял решение о запрете размещения в гостиницах и хостелах кого-либо совместно с вахтовыми рабочими, здоровью которых должно уделяться максимальное внимание", - заявил он.

Ранее сообщалось, что мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии.

По информации "Столицы на Онего", заболевший коронавирусной инфекцией является работником известной организации, которая занимается строительством и ремонтом дорог.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Транзит транспорта максимально ограничили в одном из городов Карелии

В Питкяранте ограничено движение транспорта через город из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки транзит через Питкяранту максимально ограничен", - информирует паблик Питкярантского района.

Власти района ссылаются на соответствующий указ главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Исключения: спецтранспорт и доставка товаров первой необходимости в магазины", - говорится в сообщении.

Напомним, власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

фото: Ирина Ларионова

"Пойдем не на жизнь, а на смерть бороться"

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Он возглавляет отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом.

- Готовы ли Вы к пиковой нагрузке? И что для Карелии и для госпиталя будет считаться пиковой нагрузкой?

- Тут нужно разделять: готовность материально-техническая – это одно, а человеческая, кадровая – это другое.

Конечно, у нас есть надежда, что все будет развиваться достаточно плавно. Материально-техническая готовность у нас на высоком уровне. Это 100-120 обычных коек и 25 реанимационных. Все койки оснащены, мы готовы работать. При большом потоке больных может возникнуть недостаток кадров.

Что будем делать? Порядка 20-25 тяжелых пациентов и 100 пациентов средней тяжести мы можем взять на себя. При большом количестве больных подключатся другие стационары, поэтому эти цифры и в два, и в три раза увеличатся, если нужно.

Если вдруг эпидемия начнет развиваться по негативному сценарию, то и кадровый вопрос мы решим. Подключится резерв. Это как на войне: пойдем не на жизнь, а на смерть бороться, и все! И днем, и ночью!

Полный текст интервью читайте далее.

фото: Общественный контроль г. Кемь / ВК

Завалы мусора "пострашнее коронавируса" обнаружены в одном из районов Карелии (ФОТО)

Жители Кеми сообщают, что антисанитария, царящая на одной из городских улиц, достигла небывалого размаха.

Авторы паблика "Общественный контроль г. Кемь" сообщили, что улица Калинина в их городе утопает в мусоре.

"Это наша Кемь, исторический город, в котором живут люди, оплачивающие счета за вывоз ТКО, техническое обслуживание домов. Коронавирус не самая страшная напасть, с короткой могут столкнуться жители Кеми. Антисанитария по ул. Калинина куда страшнее будет", - говорится в сообщении.

В паблике размещены фотографии, сделанные на месте мусорных завалов.

Ранее сообщалось, что сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Роспотребнадзор намерен снять запрет на массовые мероприятия в последнюю очередь

Массовые мероприятия после снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции разрешат в последнюю очередь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью главы Роспотребнадзора, которое она дала "России 24".

"Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой",— сказала Попова

Ранее Анна Попова заяляла, что послабления начнутся с отмены запрета на занятия спортом на свежем воздухе и прогулки небольшими группами.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что сейчас есть надежда на снятие ограничений с 12 мая. Однако это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Если обстановка не улучшится, и россияне будет нарушать режим самоизоляции, ограничения могут продлить.

Попова отметила, что темпы роста заболеваемости снижаются. "Мы идем в правильном направлении, чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть",— сказала она.

В России до 11 мая действует нерабочий период, граждане должны соблюдать режим самоизоляции. После этого могут приниматься решения о поэтапном снятии запретов в зависимости от ситуации с COVID–19.

В Карелии проведение массовых мероприятий было запрещено из-за коронавируса в середине марта.

фото: © EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH

В России коронавирус выявили у более чем 10,5 тысяч человек за сутки

Всего в стране с начала пандемии заразилось более 145 тысяч человек.

За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения оперативного штаба по противодействию инфекции.



Всего в стране с начала пандемии заразилось 145 268 человек, из них сейчас проходят лечение 125 817 человек.



Регионом с самым активным распространением вируса остается Москва. Также непростая обстановка сложилась в Московской области и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России выздоровело 1456 человек, у которых был диагностирован коронавирус, общее число излечившихся — 18 095.



В Карелии диагноз COVID-19 подтвержден у 91 человека.

фото: © Столица на Онего

Ночной туман и гололедица ожидают районы Карелии

О погоде на пятое мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Во вторник, пятого мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман, на севере на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный; на юге северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью: +2,+7 градуса, при прояснениях до -2 градусов.

Днем: +11, +16 градусов, на севере и у водоемов до +7 градусов.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью: +2, +4 градуса. Днем: +12, +14 градусов.

фото: Михаил Охлопков / ВК

Врачи оценят комфорт станции скорой помощи после ремонта, считает глава Минздрава Карелии (ФОТО)

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о наступлении завершающей стадии ремонта станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети заявил о том, что работы на петрозаводской станции скорой медицинской помощи подходят к финалу.

"Здесь выполнен косметический ремонт и реконструкция помещений первого этажа, обустроены система вентиляции и сети электроснабжения. В диспетчерской теперь можно разместить 15 специалистов, до ремонта – только пять", - рассказал министр.

Глава карельского Минздрава пояснил, что медучреждение после ремонта станет более комфортным.

"Коллектив станции, конечно, помнит, в каком ужасающем состоянии были помещения для персонала. Именно для удобства и комфортного расположения работников затеян ремонт. Теперь зоны отдыха и приема пищи для фельдшеров, водителей и диспетчеров будут отвечать самым взыскательным требованиям. Из республиканского бюджета на ремонт станции направлено около 11,5 миллионов рублей, 800 тысяч рублей - на приобретение мебели. Осталось отремонтировать только вход в здание с улицы", - сообшил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что Segezha Group приобретет для Сегежской ЦРБ Карелии автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование, необходимое при борьбе с коронавирусом.

фото: © Столица на Онего

Жители Карелии предложили запустить флешмоб по уборке улиц от мусора

В Карелии горожане намерены выходить на улицу со своими пакетами и собирать в него разбросанный мусор.

"У нас возникла идея запустить флешмоб (как это стало модно говорить) или, по-русски, - акцию "положи в карман пакет"! ... Жители Костомукши и других городов! Если вы идёте гулять, просто возьмите с собой ёмкость для сбора мусора! Прогуливаясь, мы можем помочь, в первую очередь, себе! Сохранить наш дом в чистоте", - написала в соцсети жительница Карелии Анастасия Настина.

Автор флешмоба предлагает взять с собой пакет на улицу, собрать в него мусор, сфотографировать результат и разместить в соцсети с хештегом #положивкарманпакет.

"Вместе по капле мы наполним океан и сделаем этот мир немного прекраснее!", - считает автор флешмоба.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии

фото: Общественный контроль г. Кемь / ВК

"Автоспецтранс" пообещал обратиться в надзорные органы с жалобой на горы мусора в Кеми

В Карелии регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ответил на жалобы жителей Кеми, сообщивших про антисанитарию на улицах города.

Компания "Автоспецтранс" заявила, что организация уборки территории контейнерной площадки в Кеми является обязанностью местной администрации.

Ранее жители Кеми сообщили, что улица Калинина в их городе утопает в мусоре. Регоператор фактически подтвердил оценку ситуации, которую ранее местные жители.

"Состояние многих контейнерных площадок (КП) в Кеми оставляет желать лучшего: отсутствуют ограждения и бетонные основания, контейнеры без крышек, из-за чего мусор разносится ветром, животными и птицами. Итог – неопрятный вид городской территории и появление несанкционированных свалок", - говорится в сообщении "Автоспецтранса".

Региональный оператор пояснил, что постановление Правительства РФ № 1039 обязывает органы местного самоуправления содержать и обустраивать контейнерные площадки. Кроме того, содержание площадок возлагается и на лиц (как правило, это УК или ТСЖ), осуществляющих управление общим имуществом собственников многоквартирного дома.

"Для решения вопроса уборки территории КП, находящихся на муниципальной территории, руководством администрации Кемского района совместно с управляющими компаниями и оператором по вывозу ТКО УК «САС» был составлен график. В частности, уборка мест накопления ТКО по ул. Загородная, 8 и Загородная,17, а также по ул. Вокзальная, Мосорина, Подужемская будет осуществлена силами управляющих компаний и «УК «САС». Приведение в порядок КП на ул. Калинина, 1 было предложено организовать кемской администрации. Срок выполнения работ по уборке контейнерных площадок – до 9 мая", - сообщили в "Автоспецтрансе".

Компания пообещала обратиться в надзорные органы, если территория мест накопления ТКО в Кеми не будет приведена в порядок.

Ранее жители Кеми сообщали, что антисанитария, царящая на одной из городских улиц, достигла небывалого размаха.

фото: Прионежский район / ВК

Власти сообщили, как работают "антивирусные" КПП на дорогах Карелии (ФОТО)

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет проверил, как устроена работа на контрольно-пропускном пункте на въезде в Карелию.

Григорий Шемет посетил КПП на въезде в Карелию, который расположен на 136 км. автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску (в районе деревни Каскесручей). Об этом информирует паблик Прионежского района.

Сообщается, что на посту постоянно несут дежурство пять человек: сотрудники ГИБДД, Росгвардии, ЧОПов и медицинский работник.

"На контрольном посту жители других регионов заполняют анкету, где указывают паспортные и контактные данные, срок и адрес места пребывания в республике, наличие контактов с заболевшими людьми. Медицинский работник осматривает граждан на наличие признаков респираторных заболеваний. Всех въезжающих предупреждают об ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Погода в Петрозаводске сегодня, 4 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +6 ° …+13 ° 2 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 75% день Пасмурно, +13 ° …+14 ° 3 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 52% вечер Облачно с прояснениями, +7 ° …+14 ° 2 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 63% ночь Малооблачно, +4 ° …+6 ° 1 м/с З 756 мм.рт.ст. 90%

фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Парфенчиков поздравил мэра Петрозаводска с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Артур Парфенчиков указал в своем поздравлении на то, что Петрозаводск "заметно преобразился" в период руководства городом Ириной Мирошник.

"Уважаемая Ирина Юрьевна, на вас лежит большая ответственность за столицу нашей республики. Ваша взвешенная позиция, дипломатичность и при этом настойчивость помогают решать важные для экономики и социальной сферы города задачи. В последние годы Петрозаводск заметно преобразился, и эти перемены замечают и жители, и гости города. Благодарю вас за совместную работу на благо нашего края. Уверен, сотрудничество городской и республиканской власти – важная составляющая успешного развития всего региона", - написал Парфенчиков.

Ранее Ирина Мирошник сообщала о корректировке планов по проведению Дня города из-за коронавируса.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Как выглядит новая жена Макаревича (ФОТО)

Новость о тайной свадьбе лидера "Машины времени" взволновала всех поклонников группы.

Хотя сам Андрей Макаревич не стал подробно рассказывать о своей тайной супруге, лишь отделавшись фразой, что она "молодая, красивая, умная", удалось найти о ней кое-какую информацию, сообщает сайт Womanhit.ru.

Полное имя жены музыканта — Эйнат Кляйн. Она — создатель и руководитель довольно крупного туристического проекта. Проводит исторические туры и фото-туры по всей Эфиопии и другим странам Ближнего Востока и Африки. Профессиональный историк и журналист, публикующаяся в таких изданиях, как National Geographic, GEO, "Моя планета" и других. Когда у нее есть время, она лично сопровождает туры, проводя увлекательнейшие экскурсии. Именно во время одного такого тура Эйнат и познакомилась с будущим мужем. "Встретились мы во время путешествия по Эфиопии, продолжаем путешествовать и получаем от этого много удовольствия", — поведал сам Макаревич.

У самой Эйнат в ее профиле в соцсетях лишь одно фото, которое хоть как-то дает понять, что Андрей Макаревич — не чужой ей человек. В одном из постов опубликован снимок ноутбука, на котором виден Макаревич с гитарой. "Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это „все на свете“ включает в себя неограниченный сон и игристое, — подписала фото Эйнат. — Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться".

Сегодня супруги из-за пандемии коронавируса оказались разлучены и проводят карантин в разных странах. Эйнат буквально на один день задержалась в Израиле, и в итоге застряла там — рейсы отменили, границы закрылись. Так что сейчас молодожены общаются в Zoom и ждут, когда же у них появится возможность встретиться.

фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк

В Петрозаводске администратор "обчистила" свой магазин

Девушка похитила картриджи для электронной системы нагревания табака, понадеявшись, что товар спишут в процессе ревизии.

В дежурную часть отдела петрозаводской полиции обратился представитель одной из торговых сетей с сообщением о том, что из магазина пропало два блока табачных стиков – картриджей для электронной системы нагревания табака. Ущерб превысил 4700 рублей. Об этом сообщает сайт МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летней подозреваемой - администратора торговой точки. Женщина рассказала полицейским, что похитила стики для себя. Она надеялась, что товар спишут на ближайшей ревизии и ей удастся избежать ответственности.

Работница выбрала момент, когда никого не было поблизости и спрятала приглянувшийся товар в подсобке, в мусорном ведре. После она убрала пакет к себе в машину под предлогом выноса мусора. Впоследствии девушка использовала табачную продукцию по назначению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

Пять пациентов с внебольничной пневмонией поступили в клиники Карелии за сутки

В медицинские учреждения республики поступили пять пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония.

Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 295 пациентов, 38 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии за сутки подтверждено еще два новых случая заражения COVID-19.

фото: "Столица на Онего"

Пьяный житель Карелии угнал старую "Оку" у пенсионерки

Молодой человек не смог пройти мимо автомобиля, дверь которого была открыта, а ключ находился в замке зажигания.

В дежурную часть отдела полиции по Кондопожскому району обратилась 66-летняя гражданка, которая сообщила, что у нее пропала машина. Об этом сообщает сайт МВД по Карелии.

В день происшествия потерпевшая с супругом находились в частном секторе города. Свою "Оку" они припарковали возле дома. При этом владельцы не стали закрывать двери машины, а ключ оставили в замке зажигания. Женщина была уверена, что ее старый автомобиль никому не приглянется.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили машину на одной из улиц города. В дальнейшем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

Молодой человек признался, что поступок совершил под воздействием алкоголя. Обнаружив готовую к поездке машину, он не смог пройти мимо и сел за руль. Он накатался по городу, затем отправился домой, сообщают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки.

фото: Полиция Беломорска / ВК

Нетрезвый водитель без прав пойман в районе Карелии

Дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем 31- летнего водителя в Сумском Посаде Беломорского района.

У водителя имелись явные признаки опьянения, сообщает паблик "Полиция Беломорска".

При проверке гражданина по базам данных установлено, что он не имеет права управления, ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В действиях водителя усмотриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В отношении владельца автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав в поселке Карелии сбил женщину.

фото: Питкярантский район / ВК

В Карелии благоустроили братскую могилу в Долине героев

В Питкярантском районе приведена в порядок территория воинского захоронения.

Об этом информирует паблик Питкярантского района.

"Среди воинских захоронений в Питкярантском районе есть в Долине героев братская могила № 50 – одно из напоминаний нам, живым, о павших в Советско-Финляндской войне 1939-1940 годов. 29 апреля на этой могиле был наведен порядок и возложены венки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 75-летию Победы в России восстановят свыше 9,5 тысячи воинских захоронений.

фото: ЦИК Карелии

"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле"

Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.

Напомним, легитимность выборов в горсовет Сортавалы оказалась под вопросом после признания Третьим кассационным судом незаконности роспуска предыдущего Сортавальского городского совета. Возникшую коллизию прокомментировала Наталья Баринова, кандидат юридических наук, заслуженный юрист республики Карелия, заместитель министра национальной и региональной политики, член региональной ЦИК.

"1 марта 2020 года состоялись выборы в Сортавальский городской совет. Совет сформирован в новом составе в количестве 15 депутатов, и в настоящее время нет оснований ставить под сомнение легитимность нового состава Сортавальского городского Совета.

Постановлением Третьего кассационного суда (г. Санкт Петербург) от 25 марта 2020 года решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 21 октября 2019 года были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Сортавальский городской суд.

И полагаю нужным особо отметить, что кассационная инстанция не ставит под сомнение установленный нижестоящими судами факт бездействия представительного органа, и не принимала решение об отказе заявителю в удовлетворении иска.

Анализируя постановление Третьего кассационного суда, можно прийти к выводу, что судами не установлены в полном объеме обстоятельства, что данное бездействие Совета привело к нарушению прав и законных интересов, поэтому нужно установить новые юридически значимые обстоятельства, и в соответствии с этим новыми обстоятельствами спор необходимо повторно рассмотреть в суде первой инстанции (в Сортавальском городском суде)", - заявила Наталья Баринова.

Подробности читайте далее.

фото: © Первый канал

Снимки постаревшего Андрея Губина появились в Сети (ФОТО)

Певец Андрей Губин последние годы ведет затворнический образ жизни, редко выбираясь из дома для встреч с друзьями.

30 апреля российскому певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. День рождения звезда отмечал скромно в кругу знакомых и коллег в Подмосковье, среди них можно было заметить композитора Ульяну Каракоз, а также близкого друга Тараса Ващишина. Судя по фото, компания хорошо провела время и поддержала музыканта, который последние годы редко появляется на публике. Об этом сообщает сайт "Starhit.ru".

В социальных сетях обратили внимание на то, что Губин заметно постарел и осунулся .

"Я все равно вижу: он счастлив", "Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность", "Я бы его не узнала", "Постарел", — оставляют комментарии в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году появилась новость о возвращении Губина на сцену. Информацию об этом сообщил Ващишин, опубликовав кадр из студии и подписав: "У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки", — сказал Тарас.

Но радость поклонников была недолгой — через несколько дней певец сам вышел на связь и опроверг эту новость. "Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал", — уверяет певец.

Ранее у Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию лица — недуг нервной системы, вызывающий постоянные боли и судороги в области лица. Медики говорят, что он появляется из-за стресса или хронической усталости. Сейчас звезда 90-х живет в московской квартире, где у него оборудована музыкальная студия — там он записывает новые композиции.