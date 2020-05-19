Самое важное за сегодня

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Второй летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован в Карелии

Умерла 83-летняя жительница Сегежи, сообщили в оперштабе Карелии по коронавирусу.

В Карелии в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус.



Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией.

Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Напомним, 11 мая в ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии.

фото: Столица на Онего

Снег возвращается в Петрозаводск

Карелия попала в гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха.

Как сообщается в паблике "Погода в Петрозаводске и Карелии", в среду, 20 мая, в столице Карелии ожидается облачная погода, вечером пройдет умеренный мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью похолодает до 0...-2, днём воздух прогреется до +6...+8, а к вечеру вновь похолодает до +1.

В четверг, 21 мая, неблагоприятная погода сохранится в Петрозаводске. Будет облачно, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью температура снизится до +1...+3 градусов, днём потеплеет до +6...+8.

В пятницу, 22 мая, характер погоды значительно не изменится. Все также будет облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, ночью +1...-1, днём +8...+10.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН, ждать теплой погоды россиянам придется до лета.

"Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным - с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое", - объяснил синоптик.

фото: © Скриншот / covidmap10.ru

В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии 19 мая расширилась за счет новых заболевших.

Адресная информация на онлайн-карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

В Петрозаводске на сегодняшний день выявлено 78 очагов распространения ковидной инфекции – это дома, в которых проживают инфицированные люди.

Больше всего очагов зафиксировано на Древлянке – 18 домов. На Голиковке – 13, на Перевалке – 12, в микрорайоне Октябрьский – 9, на Кукковке – 8.

При наведении курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения вируса и проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, в Карелии на 19 мая общее число заболевших коронавирусом составило 241. От COVID-19 умерли уже два человека.

фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов

Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину

Зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев заключил досудебное соглашение со следствием, сообщают источники в правоохранительных органах.

Как стало известно "Столице на Онего", зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев и фактический руководитель занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александр Ивин заключили досудебное соглашение со следствием. Эту информацию нам сообщили источники в правоохранительных органах.

Заключение досудебного соглашения означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимому назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае уголовного срока.

Есть и другие тонкости заключения досудебного соглашения. Его подписывают в случае, если обвиняемый не только признает свою вину, но и сообщает об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дает показания в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что 12 мая решением Петрозаводского городского суда Матвеев и Ивин были освобождены из-под стражи, в отношении них применили более мягкую меру пресечения, так называемый ЗОД – запрет определенных действий. Им, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн. рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.

Можем предположить, что заключение досудебного соглашения Валерием Матвеевым способно привести к новым резонансным уголовным делам.

фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru

Карелия оказалась в центре церковного скандала

Первый епископ Костомукшской епархии РПЦ отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.

Нынешняя неделя началась в Карелии с церковного скандала. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

Читайте подробнее в статье "Архиерей под наблюдением".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Число выявленных случаев коронавируса в Карелии выросло до 241

На 19 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 241.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 8 человек: пять человек – в Петрозаводске, один – в Сегеже, два – в поселке Элисенваара Лахденпохского района.

Еще восемь человек выздоровели – в Беломорске и Петрозаводске. Всего в Карелии вылечили 85 инфицированных.

Проведено 28152 исследований (+ 372 за сутки).

На самокарантине находятся 5582 человека (-21 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему находятся 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 39,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 198,1 случая, по Северо-Западу – 147.

Напомним, в Карелии от COVID-19 умерли уже два человека.

фото: © ИА "Республика" / Максим Смирнов

Глава администрации Лахденпохского района Карелии раскрыл причину заражения коронавирусом двоих односельчан

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов рассказал, как два жителя поселка заразились COVID-19.

Сегодня в оперативной сводке оперштаба Карелии сообщалось, что число заразившихся коронавирусом увеличилось на 8 и достигло 241 человека. Среди заболевших - два жителя поселка Элисенваара Лахденпохского района.

В своем телеграм-канале Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов рассказал, что, оказывается, зараженными COVID-19 стали мать с сыном, которые, по предварительной информации, на майские праздники ездили в гости в Беломорск на поезде.

"Маму и сына из поселка Элисенваара госпитализировали в Питкярантскую больницу", - сообщил Болгов. - Также в Питкярантскую ЦРБ с признаками коронавируса доставлены трое жителей посёлка Куркиеки".

Напомним, 1 мая Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19 в Лахденпохском районе.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ресторатор Карелии: "Мы готовы открываться на любых условиях"

Предпрниматель Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.

В минувший понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков провел с предпринимателями онлайн-совещание, темой которого стала безопасная работа предприятий в условиях пандемии. В мероприятии, которое длилось более 5,5 часов, принял участие и руководитель ассоциации предприятий общественного питания республики, совладелец популярного кафе-бистро "Дежавю" в Петрозаводске, Роман Ли. Рестораны и кафе в Карелии по-прежнему не работают. А откроются ли они после снятия ограничений? Роман Ли высказал свое мнение на совещании.

"К сожалению, вынужден вас, может быть, разочаровать, но с условием тех значительных ограничений, которые мы сейчас обсуждаем, я сомневаюсь, что предприятия смогут заработать деньги для того, чтобы выплачивать заработную плату своим работникам, - сказал Роман Ли. - При этом мы, конечно же, готовы и согласны открываться на любых условиях, которые будут нам предложены, и которые мы согласуем. Но я хочу, чтобы было понимание – это не является бизнес-процессом".

Подробнее о позиции известного ресторатора читайте в рубрике "Личное мнение".

фото: © Столица на Онего

Поликлиника в центре Петрозаводска осталась без парковки (ФОТО)

В мэрии Петрозаводска объяснили, почему у поликлиники №1 по улице Свердлова,20 нет парковки.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился инвалид II группы и сообщил, что он приехал в поликлинику №1 на улице Свердлова, но не смог найти место для парковки, поэтому вынужден был поставить автомобиль "за три квартала".

"Остановка любых машин запрещена, – возмутился петрозаводчанин. – Не забрать ни инвалида, ни пенсионера. Подъехать невозможно. Все останавливаются на дороге. Нет знака, разрешающего временную остановку транспорта. У каждого здания, у госучреждения, от 10 до 20% парковки должно отдаваться инвалидам, иначе это будет нарушением Федерального закона о защите прав инвалидов". Отметим, что у поликлиники №1 на ул.Свердлова в принципе отсутствует парковка. С обеих сторон дороги установлены знаки, запрещающие остановку. Знак 3.27 "Остановка запрещена" не позволяет останавливаться более чем на 5 минут.

Обратившийся в редакцию инвалид отметил, что на данном участке удобнее был бы знак 3.28 "Стоянка запрещена", разрешающий останавливаться на автомобиле более чем на 5 минут.

За комментарием по ситуации с отсутствием парковки у госучреждения – поликлиники №1 "Столица на Онего" обратилась в мэрию Петрозаводска.

"Место для автостоянки инвалидов у поликлиники есть, – рассказали в пресс-службе администрации. – Оно расположено между учреждением и новым здание офис-центра, и расстояние от поликлиники до него составляет 50 метров, что укладывается в действующий норматив".

Правда, в мэрии отметили, что часто парковку для инвалидов занимают другие водители, автомобили которых регулярно увозят на штраф-стоянку сотрудники ГИБДД.

На вопрос, возможно ли установить вдоль дорог у поликлиники знаки "Стоянка запрещена", а не "Остановка запрещена", специалисты отдела транспорта прямого ответа не дали.

При этом отметили, что есть правила градостроения, согласно которым объект должен иметь парковку.

"Если это не решено своевременно, как в случае с поликлиникой, то учреждение для выполнение требования норм должно самостоятельно решать вопрос с выделением мест для стоянки транспорта, с нанесением дорожной разметки и установкой соответствующих дорожных знаков, в том числе и для инвалидов", - сказали в администрации города.

фото: Николай Смирнов / ИА "Республика"

Парфенчиков поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о планах по возобновлению деятельности заведений общественного питания, закрытых в период ограничительных мер, вызванных пандемией.

"Поручил детально проработать вопросы открытия кафе на "чистых" территориях. В остальных районах - пока только уличные террасы. Тем, кто не попадает под данный формат, должны быть оказаны меры поддержки, которые мы сейчас будем корректировать с тем, чтобы повысить их адресность и направить именно на те отрасли, которые до сих пор остаются под ограничительными мерами. Предприниматели сегодня пожаловались, что часть мер многим оказалась недоступна - будем детально разбираться с каждым случаем", - сообщил Артур Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: скриншот трансляции / ВК

Парфенчиков предложил дарить медицинские маски покупателям в магазинах

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил владельцам торговых точек предусмотреть выдачу бесплатных средств защиты от коронавируса при определенных условиях покупки.

На прямой линии в соцсети Артур Парфенчиков предложил предпринимателям мотивировать посетителей торговых точек, выдвавая им бесплатные маски при определенных условиях покупок.

"Я бы просил сферу торговли, особенно крупные центры, все-таки предусмотреть такую мотивацию покупателей. Какая-то сумма покупки все-таки могла бы иметь в виде гранта бесплатные маски, какие-то, может быть, дезинфекторы. Сегодня это тоже часть, наверно, торговой культуры. Купил .. товар, получил бесплатно маски", - заявил Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске женщина осталась без подарка из-за пьянства мужа за рулем (ВИДЕО)

Нетрезвого водителя остановили утром 19 мая около филармонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 6.30 дежурному ГИБДД поступило сообщение от петрозаводчанина, который заметил пьяного водителя за рулем Kia Rio.

Автоинспекторы обнаружили автомобиль, схожий по ориентировке, на перекрестке проспекта К.Маркса и улицы Правды.

Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения у 30-летнего водителя.

Выяснилось, что накануне мужчина купил автомобиль для жены. Подарок отправился на штрафстоянку.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

Ранее пьяный водитель устроил групповое ДТП в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Три человека скончались от пневмонии в Карелии за сутки

Число умерших от внебольничной пневмонии в республике за полтора месяца увеличилось до 46.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от внебольничной пневмонии. Умерли мужчина 1938 года рождения и женщина 1928 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Их тесты на COVID-19 были отрицательными.

Кроме того, как уже сообщалось, в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка 1936 года рождения c ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией, пишут в паблике оперштаба.

За сутки восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

С 1 апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 398 пациентов. 46 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее в Минздраве рассказали, как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса.

фото: © shutterstock.com

Поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска

Инцидент произошел 15 мая на станции скорой медицинской помощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Мужчина приехал в медучреждение на обследование с травмой ноги. Попав на осмотр к врачу, больной начал вести себя агрессивно, ругаться матом. И в итоге отказался от медицинской помощи.

Росгвардейцы задержали 25-летнего петрозаводчанина и передали его полиции.

Нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее мужчина избил врача в одной из больниц Петрозаводска.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Учителя из Карелии уехали работать на Камчатку

Десять педагогов будут трудоустроены в школах отдаленных районов Камчатки по программе "Земский учитель".

На Камчатке завершился отбор претендентов на замещение вакантных должностей в школах Олюторского, Карагинского, Усть-Большерецкого и Мильковского районов в рамках президентской программы. Об этом сообщили в министерстве образования региона, пишет интернет-газета "Глас народа".

"Заседание комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты состоялось 7 мая. По его результатам определился список из 10 педагогов, которые трудоустроятся в школы отдалённых районов полуострова. Двое из них жители Камчатки, остальные из разных регионов России: Ставропольского края, республики Коми, республики Башкортостан, республики Дагестан, Республики Карелия, Республики Алтай, Забайкальского края, Краснодарского края. Итоговые документы конкурса размещены на сайте федеральной программы "Земский учитель", победители оповещены уведомлениями. До 1 сентября 2020 года с ними будут заключены трудовые договоры", – рассказали в министерстве.

Там отметили, что реализация программы в Камчатском крае позволит не только привлечь учителей на вакантные должности, но и пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования в школах.

Напомним, федеральная программа "Земский учитель" запущена с января 2020 года и рассчитана на три года. Учителя, прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, имеют право на компенсационные выплаты в размере 1 миллион рублей, для Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, эта сумма составляет 2 миллиона рублей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора"

Заслуженный врач Карелии назвал причины вялотекущей эпидемии коронавируса в республике.

Известный карельский эпидемиолог Александр Гаврилов дал объяснение тому, почему республика выглядит относительно благополучно на фоне других регионов Северо-Запада России c точки зрения распространения коронавирусной инфекции. По мнению заслуженного врача Карелии, причина не только в ограничительных мерах, введенных в регионе.

"Вялотекущий эпидемический процесс в республике можно объяснить и уникальными природно-климатическими условиями, и низкой плотностью населения, и "почтительностью" северян к личному пространству друг друга. Мы не склонны, например, как южные народы, его нарушать и без эпидемии", – заявил Гаврилов в интервью "Столице на Онего".

В качестве положительного фактора врач-эпидемиолог назвал также отсутствие в Карелии метро.

"Метро – самое предпочтительное место диверсионного распыления биологического оружия и наиболее удобное, с точки зрения передачи вируса от человека к человеку воздушным путем. Кроме того, мы завтракаем, в основном, дома, в отличие от наших западных друзей, где кафе и рестораны полны посетителей с утра и до вечера. У нас нет многотысячных трудовых коллективов, собирающихся изо дня в день на рабочих местах. А во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора! Мы, например, разуваемся, приходя в гости или домой, ходим по чужому или своему дому исключительно в тапочках. Для нас дико выглядит западная манера складывать на стол ноги в уличной обуви. В общем, речь идет о конкретных социальных, экономических и культурологических условиях, способствующих или препятствующих заражению. Конечно, какую-то роль сыграли и ограничительные мероприятия. Но, повторюсь, полностью исключить движение эпидемии только ограничительными мерами – невозможно", – сказал Александр Гаврилов.

Напомним, к утру 19 мая в Карелии выявлен 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 85 человек выздоровели, двое скончались.

Читайте полностью интервью с врачом-эпидемиологом Александром Гавриловым в рубрике "Тема недели".

фото: Илья Тимин

В Петрозаводске мужчина упал с семиметрового обрыва и отделался царапинами

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили молодого человека, упавшего на камни на Ключевском карьере.

Инцидент произошел 15 мая. К оперативному дежурному КРПСС поступил сигнал, что на Каменном карьере в районе Ключевой мужчина упал с обрыва на скалы и не может самостоятельно выбраться, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Через пять минут группа спасателей из четырех человек уже была на месте. Выяснилось, что после совместного распития с приятелем спиртных напитков мужчина 1991 года рождения подошел к краю обрыва и упал на камни с семиметровой высоты. После этого скатился вниз примерно еще на один метр.

Спасатели помогли молодому человеку, используя альпинистское снаряжение. Подняв его наверх, оказали первую доврачебную помощь, уложили на спасательные сани и, несмотря на сопротивление, обездвижили, а после передали прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи.

На момент эвакуации мужчина находился в сознании разговаривал. Внешний осмотр показал несколько царапин и ссадин, уточнили в Госкомитете.

Ранее спасатели Петрозаводска освободили палец подростка из "металлического плена".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Фитнес-клубы в Карелии откроют в начале лета, пообещал вице-премьер правительства Родионов

В ходе онлайн-совещания с предпринимателями глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов обсудили сроки и условия открытия фитнес-залов и тренажерных клубов в регионе.

В минувший понедельник, 18 мая, глава Карелии Артур Парфенчиков провел онлайн-встречу с предпринимателями республики.

В ходе диалога бизнеса и власти предприниматель Артем Чепарев, представлявший фитнес-клуб "Олимп", обратился с вопросом о возможных сроках и условиях открытия тренажерных залов.

"Спорт для многих является неотъемлемой части жизни, - сказал Артем Чепарев. – Люди звонят и спрашивают: когда мы уже откроемся".

В своем выступлении предприниматель заверил власти, что готов на любые условия, лишь бы фитнес-центру разрешили открыться.

"В Финляндии фитнес-клубы посещают, - отметил Чепарев. – И посетители там находятся в масках. Существуют специальные маски для занятий спортом, которые используют для тренировки выносливости. Я готов работать хоть круглосуточно, чтобы соблюсти технические перерывы на проветривание, например".

На все доводы по поводу открытия фитнес-клубов и тренажерных залов Артур Парфенчиков и Дмитрий Родионов ответили, что, в принципе, готовы открыть их, но при жестком соблюдении всех требований.

Одним из таких условий к открытию тренажерных и фитнес-залов, стало ношение маски.

"По поводу масок, - сказал Артур Парфенчиков. – Наверное, процесс кардиотренировки в маске имеет свои преимущества, потому что фактически моделируется тренировка в горах. Надо рекомендовать людям, когда они занимаются в маске, снижать нагрузки. В первую очередь, следить за пульсом. В маске ты будешь выполнять меньший объем тренировок. В условиях большего потребления углекислого газа - это достаточно хороший и полезный тренировочный эффект. Кому-то, может быть, и понравится в маске тренироваться. Это требование времени, надо быть к этому готовым. Не хочешь в маске, - мы сегодня разрешили бегать на свежем воздухе".

Вторым условием стали перегородки.

"Есть такая европейская практика, как установка разделительных кабин у тренажеров, - заявил Парфенчиков. - Это все делается из легких материалов, даже плотный полиэтилен подойдет. Не глобальные вещи".

Ну и, конечно, соблюдение социального расстояния, проветривание помещений, ограничение количества занимающихся… И тогда можно подумать об открытии.

"Я бы предложил фитнес-центры с начала лета попробовать открывать, разрешить им работу, но без бассейнов и групповых программ", - сказал Дмитрий Родионов.

фото: Правительство Карелии

В Карелии откроются два новых детских сада при школах

Дошкольные учреждения появятся к 1 сентября в двух поселках Прионежского района.

Здания в Шуе и Заозерье, возведенные в рамках нацпроекта "Демография", уже выкуплены у застройщика. Кроме того, ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района.

Сегодня ход работ оценила заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник. Вместе с министром образования Романом Голубевым и руководством района она побывала в новых дошкольных учреждениях.

В Шуе, где построен детсад на 80 детей, приступают к монтажу уличного игрового оборудования. Здесь уже ведется благоустройство территории, приобретена часть мебели, установлена сантехника, заказана необходимая техника в пищеблок. Планируется, что поставка оборудования будет завершена к середине июля. Затем учреждение пройдет лицензирование и будет готово к открытию. Благодаря новому зданию, в котором разместятся 4 ясельные группы, в поселке будет решен вопрос с устройством в детский сад ребят в возрасте от 1 года до 3 лет.

Аналогичные работы завершаются в детском саду в Заозерье. В учреждение частично завезено оборудование, проведены подготовительные работы для установки игровых комплексов и теневых навесов. Детский сад полностью обеспечен необходимыми кадрами.

"Новое учреждение помогает решить сразу два серьезных вопроса, - отметила Лариса Подсадник. – Мы переводим детей из здания, непригодного для дальнейшего использования, и в то же время мы увеличиваем количество мест и полностью закрываем вопрос с очередью на устройство детей в детский сад для этого поселка".

Во время визита вице-премьер осмотрела группы, медицинский кабинет и помещение, где разместится спортивный зал. Отдельное внимание – развивающему оборудованию.

"Сегодня ребята очень любознательные, они хотят получить ответы на известные детские вопросы – Что? Где? Как? Почему? Интерактивное оборудование, которое мы приобретаем для наших учреждений, поможет им расти любознательными, общительными и, самое главное, счастливыми", - подчеркнула Лариса Подсадник.

Оба дошкольных учреждения должны быть открыты в Прионежье к 1 сентября. "Это важные социальные проекты. Сегодня очередь в дошкольные учреждения есть не во всех районах, но благодаря нацпроекту мы этот вопрос решаем, - сказала Подсадник.

Кроме того, сейчас ведется подготовка к строительству современного детского сада в поселке Чална Пряжинского района. По результатам аукциона работы проведет компания "Карелстроймеханизация". Новое учреждение будет рассчитано на 300 мест, в том числе 80 - для ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сдача объекта намечена на конец этого года.

Напомним, в прошлом году в детских садах республики было создано 830 мест: администрация Петрозаводска приобрела три здания детских садов на 150, 300 и 300 мест в микрорайоне Древлянка. Два из них работают с осени 2019 года. Открытие третьего намечено на сентябрь этого года.

фото: © shutterstock.com

Участники опроса в Карелии признались, на чем экономят в период самоизоляции

Более 600 человек рассказали, на чем им приходится экономить в период всеобщей самоизоляции.

С 1 апреля в Карелии Артур Парфенчиков объявил всеобщую самоизоляцию, при которой людей обязали находиться дома, а на улицу выходить в случаях крайней необходимости.

Общественный транспорт не ходит, большинство магазинов закрыто, организации перевели сотрудников на удаленную работу, кого-то отправили в вынужденный отпуск – где-то в оплачиваемый, а где-то нет, многие фирмы просто закрылись, люди лишились заработка.

Уже более двух месяцев жители Карелии находятся на самоизоляции. Все учатся жить в новых условиях, все реже заглядывая в будущее, все больше, решая вопросы сегодняшнего дня.

"Столица на Онего" интересовалась: На чем приходится экономить в период всеобщей самоизоляции?

В опросе приняли участие 626 человек, большинство из которых – 261 (41%) ответили, что экономить приходится буквально на всем – от еды до услуг.

Чуть меньшее количество человек – 200 (31%) признались, что как жили, так и живут. 70 участников опроса (11%) из-за самоизоляции отложили дорогие покупки, 64 (10%) экономят на застольях и развлечениях, и лишь 30 респондентов (4%) были вынуждены отменить такие оплаты, как кредиты и ЖКХ.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

В России за сутки от COVID-19 умерли 115 человек

На 19 мая в России зарегистрировано 299941 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9263, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 3988 из них нет симптомов заболевания.

Вчера было выявлено 8926 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончался 115 человек. Всего умерли 2837 зараженных.

Выздоровели – 76130 человек (+5921 за сутки).

Напомним, в Карелии от коронавируса умерли уже два человека.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков наградил полпреда президента в Уральском округе медалью "За заслуги перед Карелией"

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой РК бывшего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.

Так, 18 мая Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой Республики Карелия.

"За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Карелией и ее жителями наградить медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Николая Николаевича Цуканова – полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", - значится в Указе главы.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом в СЗФО 28 июля 2016 года, а в ноябре 2018 года на этом посту его сменил Александр Гуцан.

фото: ИА "Республика"/Сергей Макеев

Власти Карелии намерены построить роботизированную ферму за полмиллиарда рублей

Роботизированная молочная ферма может появиться на базе совхоза "Ведлозерский", который власти прежде пытались продать из-за его убыточности.

В парламент Карелии внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Как указано в пояснительной записке к документу, часть предусмотренных проектом средств будет направлена на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Совхоз "Ведлозерский". Предполагется выделить более 505 млн рублей на возведение там роботизированной молочной фермы. При этом 500 млн рублей будут обеспечены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а 5 млн 050 тыс. рублей - за счет средств резерва на софинансирование федеральных проектов и программ.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии ребенок едва не погиб после удара током

Следком Карелии проводит проверку по факту получения травмы 11-летним мальчиком в поселке Повенец Медвежьегорского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 16 мая несовершеннолетний в поселке Повенец забрался на металлическую конструкцию, которая подключена к линии электропередач и находится под напряжением, где получил удар электрическим током. После удара 11-летний мальчик упал с высоты на землю и травмировался. В настоящее время мальчик проходит лечение в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Правительство Карелии расширило список пострадавших во время эпидемии отраслей экономики

Власти республики опубликовали расширенный перечень отраслей экономики, пострадавших от ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Новая редакция перечня пострадавших отраслей действует с 18 мая, сообщили в Минэке республики.

В новый перечень включен 41 вид экономической деятельности: деятельность сухопутного и воздушного пассажирского транспорта, туристических агентств, деятельность в области фотографии, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, образовательных и социальных услуг, различные виды торговли, деятельность библиотек, музеев, архивов, в области спорта, отдыха и развлечений и др.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Стало известно, когда могут открыться детские лагеря

Минпросвещения сообщило о предварительных планах по открытию детских лагерей отдыха.

Регионам рекомендовано открыть летние детские лагеря отдыха 1 июля, однако власти регионов могут самостоятельно назначить дату открытия лагерей, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила заместитель министра просвещения Янина Голубева в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Минэк Карелии пообещал налоговые послабления пострадавшему от COVID-19 бизнесу

Глава Минэка республики Олег Ермолаев заявил о разработке законопроекта, который должен облегчить налоговую нагрузку на предпринимателей, пострадавших после ограничений из-за пандемии.

Минэк региона совместно с Минфином республики разработали законопроект о внесении изменений в Закон «О налогах на территории Республики Карелия». Изменения предполагают снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для некоторых видов экономической деятельности.

Цель законопроекта - поддержка предпринимателей в сложный экономический период.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Индекс самоизоляции в Петрозаводске оказался в два раза ниже показателя воскресенья

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 19 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 19 мая в 13.41 составил 1.7 – на улице очень много людей. В воскресенье индекс был равен 3.4, что в два раза больше, чем сегодня.



Аналогичные показатели самоизоляции зафиксированы также в Саратове, Иркутске, Курске, Сочи, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Саранске, Орле, Вологде, Новочеркасске, Геленджике и других городах.

Напомним, в Карелии общее число заболевших коронавирусом составило 241. От COVID-19 умерли уже два человека.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Более 10 тысяч семей с детьми до 3 лет в Карелии подали заявления на выплату из-за коронавируса

Так, 10 тысяч 714 заявлений на выплату семьям с детьми до 3 лет подано в Пенсионный фонд Карелии, сообщили в правительстве республики.

Напомним, по указу Президента России от 11 мая 2020 года расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая предоставляется с апреля по июнь на детей до трех лет.

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но фактически все российские семьи с детьми, родившимися с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года.

Заявления на эту выплату можно подать через сайт pfrf.ru и портал gosuslugi.ru. Также предусмотрена возможность личного обращения как в территориальный орган ПФР, так и в МФЦ – в режиме предварительной записи. Выплата - ежемесячно с апреля по июнь.

От семьи подается только одно заявление: если детей, попадающих под выплату, двое или более, то они все указываются в одном заявлении.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября. В случае подачи заявления 1 июля или позже заявителю выплачивается сразу вся сумма. К примеру, если семья с одним ребенком имеет право на выплату за апрель, май и июнь, то в случае подачи заявления начиная с 1 июля, она получит выплату сразу 15 тысяч рублей.

Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не принимаются. Возможна подача заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ по предварительной записи.

Ряд семей могут претендовать на обе выплаты. Это касается семей, в которых ребенку исполняется три года в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Родители могут подать заявление на выплату 5 тысяч рублей и параллельно – на выплату 10 тысяч рублей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Бюджетные слушания в парламенте Карелии хотят проводить на "удаленке"

Члены парламентской фракции "Единой России" предложили предусмотреть возможность организации дистанционных публичных слушаний по региональному бюджету в условиях карантина или чрезвычайной ситуации.

Депутаты Законодательного собрания Карелии Николай Зайков и Вадим Андронов выступили с инициативой изменения Порядка организации и проведения в республиканском парламенте публичных слушаний. Речь идет о ежегодных публичных слушаниях по проекту регионального бюджета и по отчету об исполнении основного финансового закона республики.

Члены парламентской фракции "Единой России" предложили коллегам по депутатскому корпусу предусмотреть возможность проведения бюджетных слушаний дистанционно – с использованием систем видеоконференцсвязи и информационно-телекоммуникационных технологий. Публичные слушания на "удаленке" предполагается организовывать при введении в республике режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или карантинных мер.