Самые читаемые новости за 28 мая

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек

Сегодня в городском суде состоялось оглашение приговора трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Судья городского суда Александр Смирнов в четверг, 28 мая, вынес оправдательный приговор трем сотрудникам управления МВД по Петрозаводску, обвиняемым в халатности.

Старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий, старший следователь Екатерина Хорина и заместитель начальника следственного управления Иван Воронов оправданы. Об этом заявил корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Константин Кибизов, представляющий в суде интересы полицейского Ивана Воронова.

Прессу на оглашение приговора не пустили из-за принятых в здании суда ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Ранее гособвинитель Александр Вешняков просил суд назначить пять лет лишения свободы в колонии-поселении для каждого из трех фигурантов дела о халатности. Вешняков также требовал, чтобы суд запретил сотрудникам полиции занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок три года. При этом, по оценке гособвинителя, подсудимой Хориной следовало отсрочить наказание до наступления 14-летнего возраста ее ребенку.

Потерпевшими по делу были признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник.

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года. Затем адвокат Виктор Бережной, представляющий в суде интересы Ипатова, подал жалобу в суд апелляционной инстанции с целью обжаловать этот приговор. Однако второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении "петрозаводского маньяка". Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии особого режима.

фото: © кадр из видео

Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Страшные кадры ДТП на проспекте Ленина запечатлела камера наружного наблюдения.

Сегодня утром, в 8.12, на проспекте Ленина, в районе дома №37, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для медосмотра.

Видеокамера компании Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: © Столица на Онего

Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации по коронавирусной инфекции.

По словам главного государственного санитарного врача Карелии, если оценивать эпидситуацию по республике (интенсивные показатели – заболеваемость на 100 тысяч населения), то она лучше, чем в Северо-Западном федеральном округе и России. При этом ситуация в Карелии остается напряженной в связи с тем, что есть очаговая заболеваемость в ряде районов.

"Очаги зарегистрированы в Олонецком и Беломорском районах. Они сегодня влияют на показатели распространения инфекции. Это уже немного другой показатель. Он считается за 8 дней, оценивается в динамике. Если он имеет тенденцию к стабилизации или снижению, то мы можем говорить об улучшении эпидемической ситуации. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот показатель в республике выше единицы и держится уже неделю. Поэтому ситуация не совсем устойчивая, и говорить о том, что вышли мы или не вышли на плато, рано. Главное, чтобы всеми мерами, которые были введены в республике и еще будут вводиться дополнительно, если того потребует ситуация, не допустить пикового роста заболевания", - отметила Людмила Котович.

По мнению Котович, нам предстоит еще не один месяц жить в этой эпидемической ситуации, поэтому необходимо приспосабливаться и привыкать жить в данных условиях.

Подробнее о коронавирусе, пневмонии, тестах и вынужденных мерах из-за пандемии читайте в рубрике "Больной вопрос".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Статистика СOVID-19 по Карелии: Еще 11 новых случаев коронавируса выявлено в республике

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 382 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 11 человек, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом. Семь случаев – в Петрозаводске, два – в Сегеже и по одному – в деревне Толвуя Медвежьегорского района и в Суоярви.

Выздоровели еще восемь человек, все в Петрозаводске.

Практически все заболевшие контактировали с COVID–положительными людьми, отметил глава Карелии.

Проведено 37408 исследований (+1069 за сутки).

На самокарантине находятся 4651 человек (-50 за сутки).

В местах обсервации – 16 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 62,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,1 раза выше и составляет 252,6 случая, по Северо-Западу – 197.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 28 мая в городе возобновил работу пассажирский транспорт.

Напомним, с четверга в Петрозаводске возобновили работу маршрутки.

"Конечно, и водитель, и пассажиры должны соблюдать необходимые меры предосторожности – быть в защитных масках и перчатках. Нужно помнить, что это реальный способ максимально снизить риск заражения. Кроме того, число пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест. На входах в автобусы установят дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами", – написал ранее глава Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" горожане, в автобусах нет антисептиков для обработки рук, а также наклеек на сидениях, как в троллейбусах – нет никакой социальной дистанции.

"Люди сидят вплотную, занимают все места. Водители с масками, но носят их в большинстве случаев под носом", – говорят читатели.

Фотокорреспондент Николай Смирнов подготовил репортаж. Посмотреть его можно здесь.

На фото видно, что пассажиры принимают не все меры предосторожности – практически ни у кого нет перчаток.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала работу трех транспортных компаний и выявила нарушения.

фото: Камера наблюдения / скриншот

Стало известно, где в Карелии установлены камеры автоматической фиксации нарушений

На дорогах республики начали работать новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, в автоматическом режиме нарушения фиксируются на аварийных участках дорог федерального и регионального значения, на улицах городов и поселков республики.

Камеры способны фиксировать нарушения скоростного режима, нарушения проезда пешеходного перехода и перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, а также рядность движения на перекрёстке.

Всего функционируют 58 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе 11 комплексов введены в эксплуатацию в этом году.

Новые комплексы, фиксирующие нарушения превышения скорости, установлены на региональных дорогах (автодорога "Шуйская – Гирвас" п. Марциальные Воды Прионежского района; 8 км. автодороги подъезд к г. Сегежа Сегежского района; 58 км. автодороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта" п. Видлица Олонецского района; 18 км. автодороги "Петрозаводск – Суоярви" Прионежского района).

В Петрозаводске установлено 7 камер, которые фиксируют не только превышение скорости движения, но и непропуск пешеходов:

- наб. Варкауса, д. 21;

- пр. Ленина, д. 21;

- пр. Лесной, д. 5;

- пр. Комсомольский, д. 21.

С момента начала работы комплексов, с 14 апреля, зафиксировано 59 нарушений водителями при проезде пешеходного перехода.



Еще три камеры, фиксирующие нарушение проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение рядности движения на перекрёстке, установлены на пересечении:

- ул. Гоголя – ул. Антикайнена;

- ул. Кирова – пр. К. Маркса;

- ул. Чапаева – ул. Ватутина.

С начала марта там зафиксировано 213 нарушений проезда на запрещающий сигнал, 10 водителей повторно допустили нарушения правил проезда светофора.

Ранее сообщалось, что водители в Петрозаводске устроили разборку на дороге.

фото: pixabay

Владелец ресторанов в Петрозаводске увидел возможность позитивного влияния эпидемии на общепит

Известный в Петрозаводске ресторатор Александр Лукьянов считает, что пандемия коронавируса поможет справиться с "хаосом", который наблюдался в общепите до введения карантинных мер.

Такое мнение бизнесмен высказал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По словам Лукьянова, общепиту не хватало пристального внимания со стороны Роспотребнадзора. "Такого хаоса, который сейчас творится в общепите, его никогда не было. Мы же должны людей защищать не только когда у нас коронавирус, а в принципе должны защищать людей всегда. Поэтому, если бы государство навело там порядок – для этого даже денег никаких не надо, а просто-напросто выполнять добросовестно более или менее свою работу. А не как у нас – в каждом подъезде, везде-везде что только не делают: там суши, там кебаб, все на свете…Наведение порядка в общественном питании было бы большим делом на самом деле. И эта ситуация с коронавирусом и со всеми запретами может быть как-то что-то у нас перезагрузит наконец-то", - считает ресторатор. Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общественного питания по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива

Транспортные полицейские задержали с поличным группу похитителей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Во время рейда на перегоне станций Пертозеро - Ледмозеро-2 правоохранители поймали нарушителей на краже дизельного топлива – двух работников железной дороги и жителя Костомукшского района.





Машинист и его помощник в рабочее время остановили на перегоне тепловоз, а третий подельник на микроавтобусе подвез к путям для перевозки похищенного емкость объемом 1000 литров.



С помощью мотопомпы и резиновых шлангов злоумышленники слили 600 литров топлива.





Ущерб превысил 21 тысячу рублей.



Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее безработные жители Карелии украли 400-килограммовый трансформатор.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Денис Вилков: "Дело шито белыми нитками"

Обвиняемый по "террористической" статье житель посёлка Надвоицы в Карелии дал показания военному суду.

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда заслушала 28 мая показания жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Напомним, поводом для уголовного преследования Вилкова послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Путина.

Как заявил Денис Вилков, он не понимает, в чем его обвиняют. По словам жителя Надвоиц, разместить репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" мог, кто угодно. Однако сам он в этот момент был за рулём автомобиля, о чем свидетельствуют данные билинга сотовой связи. В то время, когда запись появилась на странице Вилкова, он проводил дочь на вокзал и связался по телефону с женой, которая находилась в Петрозаводске, где был госпитализирован их сын. Житель Надвоиц также отметил, что администрация социальной сети "ВКонтакте" почему-то не указала следствию номер IP-адреса, с которого был произведён репост публикации на страницу Вилкова. Примечательно, что сама публикация, которую якобы репостнул подсудимый, до сих не удалена с первоисточника.

"Я считаю, что дело шито белыми нитками", – сказал подсудимый.

Как уже рассказывала "Столица на Онего", Денису Вилкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет"). Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Денис Вилков известен в республике, как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Ночью в Петрозаводске на пожаре погиб человек

Пожар произошел 28 мая на Вытегорском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 22 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на Вытегорском ш., 23. В 4.18 пожар ликвидирован.

Сгорела одна из квартир.

На пепелище обнаружили тело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, 14 мая в деревянном многоквартирном доме в Орзеге сгорели три человека.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов (ФОТО)

Ирина Мирошник лично проверила состояние салонов городских автобусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня автобусы карельской столицы вновь вышли на маршруты. Глава Петрозаводска проинспектировала работу трех транспортных компаний. По итогам поездок на нескольких автобусах Ирина Мирошник оценила санитарное состояние салонов как неудовлетворительное и взяла на личный контроль чистоту автобусов и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.





На исправление замечаний транспортным компаниям даётся один день.

Ряд замечаний вызывает и санитарное состояние троллейбусов.

Специалисты администрации проверили качество межрейсовой обработки в период простоя на конечных станциях. По результатам проверки было составлено два протокола. Сотрудники транспортных компаний объяснили, что не обрабатывают салоны автобусов, т.к. дезинфекция проводится на противоположной конечной станции.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков 27 мая подписал распоряжение, согласно которому с четверга возобновил работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

фото: © Елена Трукшанина

Ветер сменится и принесет в районы Карелии кратковременные дожди

О погоде на конец мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Сегодня пройдет атмосферный фронт, ветер сменится с юго-западного на северо-западный, северный, - рассказала синоптик карельского Гидрометцентра. – Из-за смены ветра воздушные массы станут чуть прохладнее, по северным и восточным районам Карелии пройдут кратковременные дожди".

По информации синоптиков, на севере республики ночные температуры составят +3...+8, днем ожидается +12...+16.

"Дождь пройдет в основном в северной части, заденет восточные районы республики, - уточнили в Гидрометцентре. – В Петрозаводске осадков не ожидается, смена ветра принесет лишь облачную погоду, тепло сохранится до +16…+20 градусов".

Такая погода сохраниться до конца мая, сообщили специалисты, а в первой декаде июня будет хорошая летняя погода, воздух прогреется до +20… +25 градусов.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Эти материалы свидетельствуют о негативном отношении обвиняемого к лидеру страны"

Гособвинение огласило в суде материалы прослушки и частную переписку жителя посёлка Надвоицы в Карелии, обвиняемого по "террористической" статье.

На судебном процессе по делу жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", утром 28 мая были оглашены следственные материалы, которые легли в основу обвинения. Среди них оказались записи телефонных переговоров Вилкова с женой и его переписки в социальных сетях с другими пользователями, где подсудимый весьма жёстко отзывался о президенте Путине и ситуации в России. Как считает гособвинение, эти материалы свидетельствуют о "негативном отношении к правящей партии и лидеру страны".

Напомним, Денису Вилкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет"). Формальным поводом для возбуждения этого уголовного дела послужила публикация в социальной сети "Вконтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице Вилков. В публикации, по оценке стороны обвинения, содержались призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Денис Вилков свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста этой публикации.

Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело Вилкова рассматривает в Петрозаводске выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Детские сады Петрозаводска готовятся открыть дежурные группы

Дошкольные образовательные учреждения столицы Карелии ведут подготовку к приему воспитанников, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске откроются 54 детсада для пяти тысяч воспитанников. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики с 26 мая разрешено открытие дежурных групп или дежурных детских садов.

В детсадах производятся генеральные уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, силами МЧС будут обработаны территории учреждений, закупаются средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

На этой неделе проходит предварительная оценка эпидемиологического статуса и проводятся медицинские осмотры воспитанников и сотрудников дежурных групп.

В дежурные группы принимают воспитанников, чьи родители вынуждены находиться на работе, которая требует непосредственного присутствия на рабочем месте; а также дети, родители которых не могут перевестись на дистанционную работу либо получить отпуск.

Родителям необходимо представить справку от работодателя, подтверждающую необходимость присутствия на рабочем месте, составленную в свободной форме.

В дежурные группы не допускаются дети, проживающие с лицами старше 65 лет; дети с признаками ОРВИ; дети, находившиеся в контакте с заболевшими COVID-19, до получения разрешения от медицинской организации; а также дети, выезжавшие за пределы городского округа менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп и (или) контактировавшие с лицами, прибывшими из других муниципальных районов (городских округов), менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп.

Ранее сообщалось, что решение об открытии дежурных групп в детских садах будут принимать местные власти с учетом развития ситуации с распространением коронавируса.

фото: © Столица на Онего

Туристы, приезжающие в Рускеалу, могут не сидеть на двухнедельном самокарантине

Глава Карелии сообщил, что иногородним туристам, приезжающим в Рускеалу, не нужно соблюдать самоизоляцию.

Горный парк "Рускеала" откроется 30 мая.

Согласно правилам, граждане, приезжающие в Карелию из других регионов, должны две недели сидеть на самокарантине.

"На тех туристов, которые будут приезжать из других регионов в ретропоезде по маршруту Сортавала – станция Горный парк "Рускеала", обязательство самоизоляции не распространяется. Это связано с тем, что за пределы парка они выходить не будут", – написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, в первые недели мраморный каньон начнет принимать туристов, прибывших только по железной дороге "Рускеальским экспрессом", выходящим из Сортавалы, потом планируется открыть въезд со стороны автомобильной дороги, отметил Артемьев. В день "Рускелала" будет принимать не более 300 человек, между группами установят расстояние в 50 метров. Первые недели обязательным будет ношение масок и перчаток – средства индивидуальной защиты будут предоставлять всем прибывшим на входе. Кафе на территории парка также откроются, но только на вынос, а кассы, хоть и будут обслуживать гостей, но всем рекомендовано приобретать входной билет онлайн.

фото: КАРЕЛФОРНИЯ NEWS Вконтакте

УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева

Владелец сети гипермаркетов ЦСК Евгений Михеев объяснил УФАС, почему в начале пандемии коронавируса в одном из магазинов дезинфицирующий гель для рук продавался по цене почти 10 тыс. рублей.

Объяснения бизнесмена приведены в материалах антимонопольного расследования, которое УФАС провело по многочисленным жалобам жителей Петрозаводска.

УФАС установило, что гель для рук на основе спирта с антибактериальным эффектом в емкости объемом 5 литров продавался за 9990 рублей. При этом сам магазин купил его за 2166 рублей. Такой же гель в емкости объемом 800 мл стоил в ЦСК 5490 рублей при закупочной цене 489 рублей. Как это объяснил Михеев, и что решили в УФАС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Гособвинение потребовало для Дениса Вилкова 5 лет лишения свободы

Дело жителя карельского поселка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске военный суд.

На судебном процессе по делу жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", днём 28 мая начались прения сторон.

Представитель гособвинения Ирина Кириллович потребовала признать Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и запретить ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Дело жителя карельского посёлка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

Напомним, поводом для возбуждения против Дениса Вилкова послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сам житель посёлка Надвоицы свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста публикации, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Расследованием этого дела занимались сотрудники республиканского управления ФСБ России.

Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что его "ведут на поводке" сотрудники правоохранительных органов.

фото: © кадр из видео

Групповое ДТП произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 27 мая на Первомайском проспекте.

В 16.29 авария с участием трех автомобилей произошла в районе пересечения с улицей Грибоедова, сообщили на сайте DtpPtz.ru.

ДТП произошло перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда один из участников наехал сзади на остановившиеся автомобили.

Никто не пострадал.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент произошедшего.

Ранее водитель фуры получил травмы в групповом ДТП на трассе в Карелии.

фото: официальный сайт Сортавальского суда

Бездействие совета Сортавалы признано незаконным

Поздно вечером 27 мая в Сортавальском суде завершилось заседание по повторному рассмотрению дела по административному иску Любови Маршенко, жительницы Сортавалы и депутата Хелюльского городского поселения.

Ответчиком по иску являлся совет Сортавальского городского поселения. На заседании присутствовали, как представители ныне действующего совета депутатов, так и представители прошлого четвертого созыва. По итогу рассмотрения – результат остался прежним. Бездействие совета признанно незаконным.

Напомним, что по мнению истицы, совет поселения нарушил закон, не собирая правомочные заседания более трех месяцев и уклоняясь от решения важных для города вопросов. Данный иск уже был удовлетворен Сортавальским судом в июле 2019 года, однако 25 марта 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции (Сотравальский суд). Указав, что обстоятельства дела должны быть более тщательно изучены.

Повторное рассмотрение 27 мая длилось более восьми часов. По итогам судебного марафона и дополнительного представления доводов результат остался тем же, что и в прошлом году – требования Любови Маршенко полностью удовлетворены, а бездействие совета признано незаконным.

Представитель Любови Маршенко в суде юрист Никита Сысоев прокомментировал судебное заседание следующим образом: "На суде разрешалось два вопроса. Первое – факт того, что сортавальский совет четвертого созыва не работал в течение трех месяцев, второе – нарушал тем самым законные интересы истицы. По первому вопросу все было слишком очевидно – нарушение требований закона к периодичности проведения сессий не отрицалось и кассационным судом, отсутствие сессий в течение трех месяцев было подтверждено сегодня и большинством депутатов, и главой города Крупиным. По второму вопросу разгорелась дискуссия, в которой удалось доказать, что бездействие совета привело к срыву принятия важных решений и нарушило права и законные интересы жителей Сортавалы и Хелюли".

Председатель Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва Владимир Головченко, комментируя итоги судебного заседания отметил, что "случилось то, что должно было случиться: суд подтвердил, что совет работал с нарушениями. Не принимал важные для города правовые акты. Кроме того, бойкотировал работу, игнорируя свои обязанности и нарушая права избирателей. Пока некоторые удовлетворяли свои личные непонятные амбиции, страдали простые люди. Не принимались законы, которые должны работать на благо и развитие территории. Разве таких людей можно назвать народными избранниками? Считаю решение суда априори верным".

фото: © shutterstock.com

Сторона защиты потребовала вернуть дело Дениса Вилкова следствию

Адвокат обвиняемого по "террористической" статье жителя посёлка Надвоицы в Карелии считает, что в деле нет обвинения.

Судебный защитник жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности", потребовал его оправдания из-за отсутствия события и состава преступления. Об этом адвокат Михаил Шогин заявил, выступая 28 мая во время прения сторон на процессе по делу Вилкова, который проходит сейчас в Петрозаводске. Дело рассматривает выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

По словам Шогина, обвинения в деле нет, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации, является возвращение этого дела следствию. "Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину, - сказал во время своего выступления Шогин. - Раз этот человек плохо относится к Путину, значит, его нужно привлечь к ответственности".

Напомним, ранее представитель гособвинения Ирина Кириллович потребовала признать Дениса Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и запретить ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Как уже сообщала "Столица на Онего", поводом для возбуждения против жителя посёлка Надвоицы уголовного дела послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сам житель посёлка Надвоицы свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста публикации, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. По утверждению Вилкова, о репосте публикации на своей странице в "ВКонтакте" он узнал от следователя. Следствие по этому делу вели сотрудники республиканского управления ФСБ РФ.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Цех по обработке камня горел утром в Петрозаводске

Пожар произошел утром на Ключевой, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.47 произошел пожар в ангаре, где находится цех по обработке камня, на ул. Онежской флотилии, 1, строение 9.

Для ликвидации пожара привлекались 24 спасателя и 9 единиц техники. В 7.02 огонь удалось потушить.

Площадь пожара составила 100 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в Арбитражном суде Карелии вспыхнул пожар из-за лампочки.

фото: Сайт АО «Карельский окатыш»

Промышленность в Карелии резко выросла во время эпидемии

Промышленное производство в Карелии в апреле выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, несмотря на то, что из-за эпидемии была прекращена работа многих предприятий.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года.

Сокращение произошло в сферах деятельности, наиболее зависимых от режима самоизоляции – общественном питании, розничной торговле и сфере услуг. Как повлиял карантин на экономику республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Единственный стационарный лагерь в Карелии может не открыться

Летняя оздоровительная кампания в Карелии пройдет в пришкольных лагерях, сообщила главный санитарный врач республики.

Этим летом дети в Карелии будут отдыхать в дневных лагерях при школах. Стационарный лагерь "Старт" в Кондопожском районе, скорее всего, не откроется.

"Открытие "Старта" под большим вопросом. К сожалению, он пока не готов. Мы понимаем, что в Карелии дети будут отдыхать в дневных лагерях при школах", - отметила врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Карельское управление еще до рекомендаций Роспотребнадзора разработало и согласовало с Министерством образования республики свои мероприятия по недопущению распространения инфекции в лагерях.

"Скоро будут готовы новые правила и на федеральном уровне. Поэтому только при выполнении жестких условий с 1 июля в России планируется начать оздоровительную кампанию", - отметила Котович.

Подробнее о прогнозах главного санитарного врача на летний отдых для жителей Карелии читайте здесь.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число умерших от коронавируса в России продолжает расти

На 28 мая в России зарегистрировано 379051 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8371, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 174 человека. По статистике на 26 мая, суточный прирост летальных случаев также равнялся 174. Всего умерли 4142 зараженных.

Выздоровели –150993 человека (+8785 за сутки).

Напомним, количество выявленных заболевших коронавирусом в Карелии на 28 мая составило 382 человека.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске поймали нелегальных уличных торговцев

Рейды прошли в районе Лососинского и Шуйского шоссе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ходе рейда обнаружили двух нелегальных предпринимателей. Им грозят штрафы.

Администрация Петрозаводска призывает горожан избегать точек несанкционированной торговли. Как правило, в таких местах реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов.

Рейды по пресечению нелегальной торговли будут продолжены.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Работа ЗАГСов в Карелии приостановлена еще на месяц

Глава Карелии продлил прием заявлений в загсах о заключении брака до 1 июля.

Артур Парфенчиков 27 мая подписал новое распоряжение, в котором говорится, что прием заявлений в загсах о заключении брака будет приостановлен до конца июня.

"Поэтому, если молодожены хотят сыграть пышную свадьбу, ее лучше назначить после этой даты. А пока зарегистрировать брак можно без присутствия близких и родных", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на сайте правительства 3 апреля было опубликовано распоряжение губернатора. Отдельный пункт документа касался организации работы ЗАГСов на территории Карелии – им было предписано приостановить прием заявлений о заключении и расторжении браков, если указанные регистрации определены на дату до 1 июня 2020 года.

фото: Столица на Онего

За 24 часа в Карелии 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 475 пациентов, 52 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © паблик ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Опубликованы кадры с места пожара хозпостроек в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 27 мая в Кеми.

Напомним, в 18.34 пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Кеми на ул. Калинина. Сгорела баня, а также стоявшие рядом два гаража и хозпостройка. Общая площадь пожара составила 84 кв м.

В паблике "ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" появились фото с места пожара.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Арбитражном суде Карелии вспыхнул пожар из-за лампочки

Пожар произошел утром 27 мая на улице Красноармейской, сообщили в МЧС Карелии.

Около 11.00 произошел пожар в здании Арбитражного суда Карелии.

Сгорел потолок.

Предварительная причина – неисправная проводка – вспыхнула лампочка.



Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.



Напомним, ночью 28 мая в Петрозаводске на пожаре погиб человек.

фото: pixabay

Кинотеатрам могут разрешить работать при определенных условиях

Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей в кинозалах с учетом дистанции не менее, чем в один метр.

Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра", - указано в рекомендациях. В то же время эти ограничения предлагается не распространять на членов одной семьи или же зрителей, проживающих вместе. Также Роспотребнадзор рекомендует зрителям носить маски в кинотеатрах. Сотрудников же кинотеатров предлагается обязать носить маски и перчатки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".