Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Илья Тимин

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай

Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 81 новый случай коронавируса подтвержден в регионе. COVID-19 выявлен у 51 рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе (поселок Пуйккола).

Кроме того, коронавирус подтвержден: в Петрозаводске - 6 человек, в Прионежье – 3 человека (1 - село Деревянное, 2 - поселок Чална-1), в Беломорске – 1 человек, в Суоярвском районе – 3 человека (Суоярви, поселки Поросозеро и Найстенъярви), в Олонецком районе – 5 человек (1 – в Олонце и 4 – в деревне Юргелице), в Лоухи – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Хелюля), в Лахденпохье – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Мансила), в Муезерском районе – 5 человек (село Реболы), еще 3 человека – это рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 15 человек: Петрозаводск -12, по одному – в Олонецком, Лоухском и Суоярвском районах.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заболели 783 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 127,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,7 раза выше и составляет 342,4 случая, по Северо-Западу – 287,6.

Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола.

фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом "вадовцев"

В Сортавальской ЦРБ работникам из дорожного городка за ночь выполнили 29 КТ-исследований, выявили 7 пневмоний, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Все пациенты госпитализированы в ковид-отделение. Тяжелых и средне-тяжелых нет. Лечение назначено", - пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Михаила Охлопкова, 21 "вадовец" транспортирован в Петрозаводск, компьютерную томографию им выполнят в Республиканском противотуберкулезном диспансере. В зависимости от результатов КТ пациенты будут госпитализированы в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн или в ковид-отделение на базе Республиканского наркологического диспансера.

Местонахождение одного работника из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе устанавливается.

Напомним, за минувшие сутки прирост количества выявленных случаев коронавируса в Карелии – 81, при этом 51 положительный результат на ковид получен у "вадовцев" в поселке Пуйколла Сортавальского района.

фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov

Жителей соседнего с городком "вадовцев" поселка Карелии проверят на коронавирус

Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

"Сегодня и завтра мы осуществим забор биоматериала у жителей Пуйккола и вновь выполним мазки у оставшихся в изоляции рабочих-вахтовиков. Сегодня ожидаем приезд в населенный пункт передвижного ФАПа, где будет вести приём наш опытный медработник", - сообщил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов в паблике больницы.

По словам руководителя центральной районной больницы, минувшая ночь выдалась очень напряженной для учреждения. Силами медицинской службы Сортавальской ЦРБ выполнена эвакуация 50 сотрудников-вахтовиков ЗАО "ВАД" из временного городка возле Пуйкколы.

"21 человек отправлены в Петрозаводск. 29 пациентам за ночь выполнена компьютерная томография легких, выявлено 7 пневмоний, несмотря на то, что заболевание у всех протекало бессимптомно. Все 29 человек госпитализированы в подготовленное инфекционное отделение нашего учреждения", - рассказал главврач.

Александр Романов поблагодарил своих коллег за проделанную непростую работу, которая выпала на их плечи в прошедшие сутки.

Напомним, более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.

фото: ДТП ПТЗ

"Легковушка" улетела в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на 531-м километре автодороги А-119 "Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск".

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля произошла 11 июня в районе затяжного поворота дороги недалеко от деревни Пяльма. Машину занесло, после она съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Ранее групповое ДТП произошло на мосту в Карелии.

В Петрозаводске завершены работы по благоустройству двух дворов

Дворы благоустроили в микрорайоне Ключевая, сообщили в администрации города.

Завершена реализация двух проектов на улице Антонова, 6А и на улице Репникова, 3. Там выполнено асфальтирование, установлены урны и скамейки, устроено освещение и парковки, снесены деревья. Сейчас специалисты принимают работы.

Благоустройство 41 дворовой территории в городе продолжается. Так, устанавливается освещение возле 16 многоквартирных домов, на 11 дворовых территориях снесены деревья, на 14 объектах идет асфальтирование.

По остальным территориям управляющие компании закупают необходимое оборудование. Всего этим летом будут благоустроены территории 71 многоквартирного дома.

Ранее глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.

фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"

В Петрозаводске исполнили гимн России (ВИДЕО)

Немногочисленные жители столицы Карелии поддержали всероссийскую акцию по исполнению гимна страны в День России у "Птицы счастья".

Одним из главных мероприятий празднования Дня России в стране сегодня стало исполнение Гимна РФ. Оно прошло в 12 часов в 12 минут. Жители Карелии могли спеть гимн одновременно со всей страной.

Музыку транслировали из громкоговорителей на улицах Правды и Попова, проспекте Карла Маркса, на бульваре Победы в районе памятника "Птица счастья", на сцене в сквере Кукковский Петух, у торгового центра "Десяточка" на Ключевой, сообщили в правительстве республики.

Так, на бульваре Победы у монумента "Птица счастья" были установлены колонки, откуда и звучал гимн. Но петь было практически некому. Горожан на бульваре собралось немного.

Ранее юные фигуристки поздравили жителей республики танцем.

фото: © shutterstock.com

Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

От пневмонии скончался мужчина, 1929 года рождаения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За сутки 13 человек попали в клиники с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, внебольничная пневмония унесла жизнь пожилого жителя Карелии двумя сутками ранее. Умер 82-летний мужчина.

фото: Из архива Михаила Сергеева

Врач РЭДиЛ в Карелии: "В прошлом году у нас были 25-30-летние пациенты с инфарктами"

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев рассказал об операциях, которые востребованы у пациентов.

По словам Михаила Сергеева, раньше встретить в ангиографии человека до 40 лет было нонсенсом. За последние 10 лет пациенты сильно помолодели. Так, в прошлом году в ангиографическом отделении проходили лечение 25-30-летние с инфарктами. Хотя чаще доктор Михайлов работает с возрастными пациентами.

"Конечно, людей с проблемами с сердцем много, но помощь мы оказываем не только им. За последнее время ввели несколько новых операций. Стали заниматься пациентами отделения гемодиализа, у которых фистулы для экстракорпоральной очистки крови. Если сказать просто, фистула – это свищ, благодаря которому можно напрямую соединить артерию и вену. Но с этими фистулами бывают проблемы: либо в них, либо в венах, которые отводят кровь от фистул, возникают сужения, и они перестают работать. Мы лечим таких больных", - рассказал Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

В отделении Михаила Сергеева выполняют операции при критической ишемии нижних конечностей, когда человек не может ходить из-за боли в ногах, когда у него чернеют пальцы и появляются язвы на ногах. Это проблема сосудов на бедре и голени.

"Мы открываем сосуды, баллонируем и запускаем кровь. А дальше уже хирург заживляет язвы. Так пациенту помогаем спасти ногу", - добавил врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения.

Подробнее об операциях, где пациентам открывают и закрывают сосуды, читайте в рубрике "Здравствуйте, доктор!"

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших выросло до 511,4 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.

На 12 июня 2020 в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 987 человек.

Лидерами среди регионов по приросту заболевших стали Москва и Подмосковье. За сутки там выявили 1714 и 730 новых случаев соответственно. Эти же регионы занимают первое и второе место по общему количеству зараженных. Кроме них, в пятерку лидеров входят: Санкт-Петербург (всего — 20 тыс. заболевших, 274 — за сутки), Нижегородская (всего — 13,5 тыс., 221 — за сутки) и Свердловская области (8,8 тыс. — всего, 320 — за сутки).

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 6 715 человек, сегодня зафиксировано 183 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 235 338 человек, из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.31%.

Общее количество вылечившихся увеличилось до 269,3 тыс. человек. За сутки выписали 8220 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Суточный прирост по жертвам за последнее время составляет более 100 человек. По данным на 12 июня, в России за сутки зарегистрировано 183 умерших. Всего с начала распространения вируса скончались 6715 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай.

фото: © Минспорта Карелии

Гонщица из Карелии стала одним из лидеров кибергонок W Series

Ирина Сидоркова, гонщица программы SMP Racing, взяла два подиума в виртуальной серии Esports League, которую проводит женский чемпионат W Series.

Карельская гонщица в этом году должна была стать одной из участниц женского гоночного турнира W Series. Однако на фоне пандемии коронавируса чемпионат этого года был отменен – и организаторы были вынуждены ограничиться проведением киберспортивных соревнований. В четверг прошел первый этап W Series Esports League – спортсменки соревновались на цифровой копии трассы в Монце, пишет "Motorsport.com Россия".

Сидоркова стала одним из лидеров соревнований: в квалификации гонщица, выступающая при поддержке программы SMP Racing, показала 5-й результат, а три гонки этапа закончила на 2-м, 3-м и 4-м местах. Причем в заезде, где девушка из Петрозаводска финишировала на 4-й позиции, она стартовала только 19-й.

В итоге в общем зачете кибертурнира Ирина занимает второе место, всего на три очка отставая от лидирующей Бейтске Виссер – вице-чемпионка прошлого сезона выиграла два виртуальных заезда из трех.

Всего W Series Esports League состоит из 10 этапов, которые будут проходить еженедельно по четвергам вплоть до 13 августа. Таким образом, девушки продолжат борьбу на виртуальных трассах 18 июня, сообщает издание.

Напомним, в прошлом году Ирина Сидоркова дебютировала в испанской Формуле 4.

фото: Администрация Петрозаводска

Паровозный сквер благоустроят в Петрозаводске

Власти города планируют навести порядок в парке, связывающем железнодорожный и автовокзалы, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувший четверг глава Карелии Артур Парфенчиков и глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетили железнодорожный вокзал, где продолжается масштабная реконструкция. Отдельное внимание в ходе осмотра было уделено прилегающим к вокзальному комплексу территориям. В частности, глава города сообщила о планах по благоустройству Паровозного сквера, связывающего железнодорожный и автовокзал. Там запланирован снос деревьев, отсыпка дорожек, устройство освещения и другие виды работ.

Кроме того, завершается ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Максима Горького. Сделана облицовка плиткой, требуется завершить обустройство освещения и асфальтирование прилегающей территории.

Представители РЖД рассказали о том, что специалисты петербургского "Музея железных дорог России" занимаются реставрацией стоящего рядом с вокзалом исторического локомотива. Ведутся работы по организации парковки вблизи железнодорожного вокзала.

Напомним, реконструкцию вокзала планируют завершить в сентябре.

фото: Кадр из видео

Праздничный сюжет о Карелии покажут в программе Ирады Зейналовой на НТВ (ВИДЕО)

Еще один сюжет к 100-летнему юбилею республики выйдет на федеральном телеканале.

В это воскресенье, 14 июня, в программе Итоги недели с Ирадой Зейналовой покажут материл о Карелии. Корреспондент программы "Сегодня" Николай Булкин побывал в Горном парке Рускеала, музее-заповеднике Кижи и новом аэровокзальном комплексе Петрозаводска. Он пообщался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который проанонсировал выход телесюжета и опубликовал работу Булкина на своей странице в "ВКонтакте".

"О нашей Карелии, о юбилее республики, о людях, которые здесь живут, рассказали многие центральные телеканалы. И каждый журналист нашел здесь что-то особенное. Кстати, на этой неделе в республике работала еще одна группа НТВ, сюжет выйдет в эфир в воскресенье", - пишет глава Карелии.

Ранее о Карелии рассказал Первый телеканал.

фото: ЦИК РФ

Как проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно, рассказали в Центризбиркоме России

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко рассказал, как будет организовано досрочное голосование по вопросу изменения Конституции.

- Одним из элементов обеспечения безопасности участников Общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию является возможность проголосовать не только 1 июля, но и заранее, начиная с 25 июня этого года, - рассказал Евгений Шевченко. - И такая возможность проголосовать есть как на ближайшем избирательном участке, так и у себя дома.

Подробнее – смотрите в видеообращении Евгения Шевченко.

фото: Правительство Карелии/gov.karelia.ru/

"Окна России" появились в Карелии (ФОТО)

Карелия присоединилась к всероссийской акции "Окна России", приуроченной ко Дню России.

Участниками флешмоба "Окна России" могли стать все желающие. Для этого было необходимо украсить свои окна к празднику рисунками и надписями, посвященными России и своей малой родине, и выложить фото в соцсети с хештегом #ОкнаРОССИИ, сообщается на сайте правительства республики.

В рамках еще одной всероссийской акции "Флаги России" в окнах и балконах домов вывешиваются российский триколоры.

В Карелии также проводится флешмоб "Дом дружбы Карелии". Жителям региона предлагается рассказать о национальных традициях своего народа, поделиться интересными пословицами, поговорками, сказками, народными танцами и мелодиями, фотографиями народного костюма и предметов, связанных с самобытной культурой народов, проживающих в Карелии.

Свои рассказы, а также фотографии и видеоролики можно выложить на страницах в соцсетях с хэштегом #ДомДружбыКарелия. Лучшие материалы войдут в сборник о культуре и традициях народов, проживающих в Карелии, который готовится к изданию в год 100-летия республики.

фото: Кадр из видео

Юные фигуристки поздравили жителей Петрозаводска с Днем России (ВИДЕО)

Воспитанницы петрозаводской спортивной школы № 6 исполнили танец.

В паблике Минисертсва спорта Карелии выложили видео с номером юных петрозаводских гимнасток. Воспитанницы спортивной школы исполнили танец на спортплощадке по песню "Россия, давай!"

Ранее росгвардейцы Карелии поздравили жителей республики, приняв участие в акции "Флаги России". А в преддверии государственного праздника администрация Петрозаводска присоединилась к патриотическому флешмобу. Российский триколор украсил здание, залы и кабинеты учреждения.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Ресторатор из Карелии: "Особых надежд на то, что в ближайшем будущем бизнес восстановится, нет"

Петрозаводский ресторатор Роман Ли рассказал, что ждет карельский общепит.

Как отметил Роман Ли, особых надежд на то, что в ближайшем будущем бизнес восстановится, нет.

"Региональные власти пообещали свои меры поддержки даже раньше федеральных. Но пока наше предприятие никаких других денег, кроме 12130 рублей от налоговой службы, которые просто "передало" своим сотрудникам, не получало. Надеюсь, что все эти объявленные механизмы все-таки тоже заработают. Просто уж слишком медленно некоторые вещи претворяются в жизнь. Мы были в карантине больше двух месяцев, нам даже разрешили снова открыться, а помощь все еще "в пути"! Хотя рассказали о ней столько, что уже как будто складывать негде", - рассказал ресторатор.

Подробнее читайте здесь.

фото: управление Росгвардии Карелии

Росгвардейцы Карелии присоединились к всероссийской акции "Флаги России" (ФОТО)

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии с семьями поздравили земляков с Днем России.

Росгвардейцы приняли участие в ней активное участие в акции "Флаги России". С российским триколором в руках они вместе со своими семьями поздравили жителей республики с праздником и напомнили о его значимости для народного единства.

"Флаг России – один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Он олицетворяет независимость, защиту, державность и единство. О многом говорят и сами цвета флага Российской Федерации. Белый символизирует благородство, чистоту помыслов и свободу. Синий – это неизменный цвет Богородицы, главной покровительницы россиян. Красный говорит о силе и мужестве российского народа", - напомнили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее Мирошник и Боднарчук пожелали петрозаводчанам бодрости духа в День России.

фото: © страница "Вконтакте" Артура Парфенчикова

Бутафорский финский концлагерь в Карелии за 2,8 млн рублей так и не построен

Благотворительный фонд "Открытые возможности" получил грант на строительство в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов", но проект не реализован.

Поначалу "историческую реконструкцию" предполагалось устроить в дачной деревне Шайдома. Причем, для "восстановления внешнего вида и конструкций объекта" авторы проекта решили использовать декорации художественного фильма "Весури", посвященного малолетним узникам, который снимали в Карелии в прошлом году.

Однако в Шайдому декорации "переехали" ненадолго. Минувшей весной их вывезли куда-то из дачной деревни, и этот факт даже попал на страницы одного из крупнейших изданий соседней Финляндии Ilta-Sanomat. "В Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг.¸и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря", – отметила журналистка Ilta-Sanomat Арья Паананен.

Новой площадкой для размещения "музея памяти" должна была стать набережная Онежского озера в Кондопоге, где планируется создание "национальной деревни" Международного центра народно-художественных промыслов. Но общественники выступили против.

Между тем, как следует из информации, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, заявителям проекта "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" уже перечислено 2 миллиона 860 тысяч рублей, т.е. почти вся сумма выделенного гранта, которая составляет 2 миллиона 896 тысяч. За эти деньги придется отчитываться, а бутафорский финский концлагерь в Карелии не только не построен, но и вызывает возмущение у настоящих бывших узников.

Подробнее читайте в материале "Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место".

фото: Новости Костомукши/vk.com/novkos

Жители города горняков в Карелии очистили от мусора берег озера Контокки (ФОТО)

Костомукшане собрали 340 кг мусора на береговой линии Контокки.

В минувший четверг жители Костомукши провели субботник в рамках акции "Вода России". 60 костомукшан пришли к озеру Контокки, чтобы совместными усилиями очистить береговую линию от накопившегося там мусора, пишут "Новости Костомукши".

Участников акции ждали одноразовые стаканчики, окурки, жестяные банки, стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов, обертки и стекло, осколками которого, словно ковром, были устланы тропинки вдоль озера.

В этом году мусора было собрано не так много, как в предыдущие – 340 килограмм или 36 мешков.

Большой вклад в уборку внесли неравнодушные костомукшане, своими силами проводившие субботники, и организация "Чистый город", занимавшаяся очисткой берега ранее.

Ранее глава Петрозаводска навела порядок в парке Сенаторка.

фото: СК "Век"

Власти Петрозаводска обещают не дать построить многоэтажки вместо садика и школы на Древлянке

Администрация Петрозаводска считает необходимым строительство детского сада и школы на территории жилого комплекса "Каскад" микрорайона "Древлянка -9", сообщили в мэрии города.

После появления в СМИ информации о планах застройщика возвести многоэтажные дома вместо детского сада и школы в районе "Каскада" в администрации города заявили, что согласно действующему законодательству строительство объектов микрорайона "Древлянка-9" должно осуществляться в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

"Застройщику будет отказано в разрешении на строительство многоквартирных домов на данных земельных участках, в случае поступления такового", - отметили в мэрии города.

На Древлянке-9 по утвежденной докуменации должны посроить детский сад на 190 мест и школу на 520 мест.

"Администрация Петрозаводского городского округа строго придерживается позиции необходимости строительства образовательных учреждений на территории жилого комплекса "Каскад" микрорайона "Древлянка-9" и считает необходимым использовать земельные участки по их назначению, предусмотренному документацией по планировке территории», - заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам, пишут РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года. Их цель — предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией.

Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Сотрудникам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — отмечается в материалах ведомства.

Кроме того, над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешая доступность от рабочего места.

Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, какие перегородки установят в магазинах Карелии из-за коронавируса.

Прогноз погоды на пятницу



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фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяного водителя отстранили от вождения в деревне Карелии

Водителя подшофе поймали в деревне Ялгуба Прионежского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня в 10:40. В деревне Ялгуба автоинспекторы отстранили от управления 45-летнего нетрезвого водителя "ВАЗ-2114".

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Санкция за данное грубое нарушение-штраф 30000 рублей и лишение права управления.

Напомним, с начала года инспекторы остановили почти 1000 нетрезвых водителей, 110 из них сели за руль пьяными повторно.

фото: © Столица на Онего

Реконструкцию железнодорожного вокзала Петрозаводска завершат осенью

На вокзале столицы Карелии продолжаются строительно-монтажные работы в рамках проекта реконструкции.

По сообщению пресс-службы РЖД, в данный момент идет строительство двух досмотровых павильонов, отделка бизнес-зала, реконструкция ротонды здания и пассажирского павильона на платформе №2, облицовка нового металлического каркаса шпиля. Вблизи вокзала будет размещена парковка.

Ранее на вокзале была реконструирована платформа №1, завершен ремонт основных помещений здания вокзала и билетно-багажного центра. Открыты залы ожидания, кассы дальнего и пригородного сообщения, камеры хранения, санитарные комнаты, пешеходный тоннель к платформе № 2.

Обновлены инженерные системы, в здании вокзала уже установлен и готовится к вводу в эксплуатацию лифт для маломобильных групп населения. В рамках отдельного проекта проводится реконструкция пешеходного моста над железнодорожными путями.

Проект реконструкции вокзала реализуется за счет средств ОАО "РЖД".

Завершение работ запланировано на третий квартал 2020 года.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Шесть пьяных водителей поймали на дорогах Карелии за сутки

С начала года инспекторы остановили почти 1000 нетрезвых водителей, 110 из них сели за руль пьяными повторно, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За минувшие сутки от управления автомобилем были отстранены шесть нетрезвых водителей. Так, в поселке Летнереченский Беломорского района сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль "Жигули" седьмой модели. 24-летний водитель был пьян, управлял автомобилем без прав. В отношении нарушителя составлены административные материалы. Нарушение влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

В поселке Пяльма 23-летний водитель "Жигули" шестой модели повторно сел за руль в пьяном виде. Автоинспекторы составили материалы по статье 264 прим.1 УК РФ. Водитель отстранен от управления автомобилем.

Меру наказания для нетрезвых водителей определит суд.

Напомним, рейды по выявлению пьяных водителей пройдут до 15 июня по всей Карелии.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает достижения к столетию республики вкладом региона в развитие страны.

"Друзья, сегодня мы отмечаем День России – страны, объединившей множество национальностей и религий. Ее неповторимый облик создает славная история, самобытная культура, уникальные достижения в самых разных областях", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По мнению Парфенчикова, этот праздник напоминает о победах и подвигах наших соотечественников, которые вдохновляют нас на новые свершения, помогают сплотиться в трудную минуту. Сегодня мы столкнулись с новым вызовом – пандемией коронавируса. И все вместе мы смогли ему противостоять, добавил глава республики.

"В этом году наша республика отмечает столетие, мы подошли к этой дате с модернизированными предприятиями, новыми учебными заведениями, спортивными и социальными объектами. Это наш общий вклад в развитие страны", - считает Артур Парфенчиков, пожелав землякам крепкого здоровья, семейного тепла и мирного неба.

фото: © Столица на Онего

Теплую погоду без осадков обещают синоптики в субботу в Карелии

О погоде на 13 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра на территории Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +4, +9, местами до 0 градусов. Днем будет +16, +21, на севере до +24 градуса.

В Петрозаводске небольшая облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +5, +7 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов.

фото: gov.karelia.ru

Мирошник и Боднарчук пожелали петрозаводчанам бодрости духа в День России

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили горожан с Днем России.

По словам руководителей города, День России, государственный праздник, стал символом укрепления российской государственности. Он олицетворяет силу и могущество родного Отечества, ответственность каждого за настоящее и будущее нашей страны, объединяет всех, кто любит свою Родину и с уважением относится к ее многовековой истории и традициям, считают глава Петрозаводска и председатель Петросовета.

"Многонациональный народ – самое главное богатство и достояние нашей страны, движущий механизм всех главных перемен к лучшему. Каждый гражданин России вносит свой вклад в развитие и укрепление государства своим трудом, знаниями, изобретениями, открытиями", - говорится в поздравлении.

Ирина Мирошник и Геннадий Боднарчук пожелали горожанам и их близким крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в любых начинаниях на благо России, Карелии и Петрозаводска.

Ранее жителей Карелии с Днем России поздравил руководитель региона Артур Парфенчиков.

фото: © instagram.com/kativarnava

Изменившуюся Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой

35-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава стала похожа на супругу пресс-секретаря президента России – фигуристку Татьяну Навку.

Звезда юмористического телешоу продолжает экспериментировать со своим стилем и выкладывать фото в соцсетях. На новом снимке Варнава запечатлена в белой блузке, частично обнажающей грудь юмористки. А вместо привычных струящихся рыжих локонов – аккуратно сложенный в пучок блонд. Екатерина пояснила, что ее задумчивое выражение лица на снимке символизирует взгляд в "более-менее нормальное будущее", пишут "Дни.Ру".

Своей новой метаморфозой Екатерина Варнава восхитила поклонников.

"Красавица", "Вы, Катя, только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди", "Нежная и очень красивая", "Как с обложки Vogue", "Невероятно красивая", "Вам очень идет быть блондинкой", "Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести", "Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет", "Татьяна Навка", "Ой, я подумала, это Татьяна Навка", — обсуждают в комментариях.

фото: © instagram.com/ververa

Полуобнаженная Вера Брежнева станцевала в новом клипе (ВИДЕО)

В Сети появился новый клип на песню Веры Брежневой и Дмитрия Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье, пишут "Дни.Ру"

"Я хочу, чтобы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках.

Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.

"Мы давно мечтали снять видеоработу в Барселоне, а у клипмейкера Тани Муиньо сразу нашлась подходящая по всем параметрам локация. Безбашенный дом, так мы его прозвали, потому что в нем нет крыши, и вообще дизайн интереснейший", — комментировал певец в личном блоге.