Самое важное за сегодня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парада Победы в Петрозаводске 24 июня не будет

Заявки на проведение парада Победы не поступало, сообщили в администрации Петрозаводска.

Парад Победы пройдет 24 июня в 28 российских городах, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России.

"Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России. В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также РИА Новости сообщают, что Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Столица на Онего" узнала в администрации Петрозаводска, планируется ли проведение парада Победы в столице Карелии?

"Мэрия не занимается организацией парадов, - сказали в пресс-службе администрации. – Это в ведении военкомата. На сегодняшний день к нам заявки на проведение парада не поступало".

Как стало известно "Столице на Онего", принято решение, что парад Победы в Петрозаводске 24 июня проводиться не будет в связи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, его собираются перенести на сентябрь.

Напомним, в 2019 году, пока готовились к проведению парада Победы, в городе несколько раз проводились репетиции, а также проезжали танки, пролетали самолеты.

В этом году никаких репетиций по данному поводу в Петрозаводске не наблюдалось.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Еще больше, чем прежде, зарегистрировано за 24 часа новых случаев заболевания коронавирусом в Карелии

Так, 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 43 новых подтвержденных заражений: в Петрозаводске – 13 человек, в Костомукше -1 человек, в поселке Муезерский - 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Хелюля) – 1 человек, в Олонецком районе - 12 человек (Олонец, деревни Верховье и Тулокса), в Суоярви – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 10 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 3 работников АО "ВАД".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 912 человек.

Выздоровели 345 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 17 человек: в Петрозаводске - 3, в Суоярви - 4, в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 4, в Кондопожском районе - 1, в Прионежье - 1, в Олонецком районе - 4.

Всего проведено 60197 исследований (+1197 за сутки).

Находятся на самокарантине 2613 человек (-143 за сутки).

В местах обсервации пребывают 167 человек (-22 за сутки).

Напомним, 16 июня число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 38 человек.

фото: © shutterstock.com

Мертвую петрозаводчанку нашли в собственной квартире

Тело обнаружили 16 июня на улице Советской, 49 в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.04 в пожарно-спасательную службу поступил звонок с просьбой о помощи – соцработник не мог попасть в квартиру подопечной.

Пожарные приехали к месту вызова, вскрыли дверь и нашли в квартире труп хозяйки.

Напомним, 15 июня в квартире на улице Лыжной нашли мертвого мужчину.

фото: © Столица на Онего

Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Трагический случай произошел сегодня днем в дачном кооперативе в Пряжинском районе.

Как стало известно "Столице на Онего", в дачном кооперативе "Мичуринец" сегодня днем погибла 58-летняя женщина.

Ее достали из воды и откачали. Но позже женщина умерла.

Проходящие мимо дачники увидели на берегу прикрытое чем-то тело и плачущую женщину. Утонувшая была ее подругой.

Напомним, 15 июня в Петрозаводске утонули двое человек: 9-летняя девочка, купавшаяся в Лососинке, и 57-летний мужчина – его тело было найдено в Онежском озере.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Девушка из Санкт-Петербурга приехала к маме в Карелию и заразила ее коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал подробную информацию по заболеванию коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на сегодняшний день в республике продолжает действовать режим повышенной готовности.

За минувшие сутки в Карелии подтвердились 43 новых случая коронавирусной инфекции. Из них: 13 в Петрозаводске, 1 – в Костомукше, 2 – в поселке Муезерский, 1 – в поселке Хелюля Сортавальского района, 1 – в Суоярви. Кроме того, инфекция подтверждена еще у 3 «вадовцев» и у 10 работников ГЭС.

"В Олонецком районе прирост сразу на 12 человек, 7 из них – это жители самого Олонца, 4 – деревни Тулокса и 1 – Верховье (снова "завозной" случай: в деревню к родителям приехала дочь из Санкт-Петербурга, в итоге заболела ее мама), - возмущен Артур Парфенчиков. - Исключение не только внесемейных контактов, но и контактов среди самых близких родственников, проживающих в разных населенных пунктах, это сегодня главный способ остановить распространение коронавируса, а значит, сберечь здоровье родных. Учитывая, что именно пожилые люди наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом, нужно максимально оградить их от контактов".

Напомним, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 912 человек. Выздоровели 345 человек.

фото: © pixabay.com

Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного

Жительница поселка Кривой Порог Кемского района убила своего ребенка, чтобы удержать возлюбленного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что неработающая 39-летняя жительница Кемского района в июле 2017 года, находясь в своей квартире в поселке Кривой Порог, стремясь скрыть от своего нового знакомого факт наличия у нее на иждивении малолетнего сына, сохранив тем самым с ним близкие отношения, задушила своего ребенка, которому на тот момент не было и двух месяцев.

На следующий день она с целью сокрытия совершенного преступления выбросила труп ребенка в мусорный контейнер, находящийся около дома.

В ходе судебного следствия женщина периодически отрицала вину в совершении преступления, меняя показания. В соответствии с позицией прокурора республики приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Осуждённая взята под стражу в зале суда.

фото: Следственный комитет

Генпрокурор России заявил, что в Карелии простаивает без дела дорогое медоборудование

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в лечебных учреждениях республики имеется дорогостоящая медицинская техника, которая при этом не используется по своему предназначению.

Игорь Краснов включил Карелию в список регионов, где закупленная медицинская техника длительное время простаивала без использования. Об этом генпрокурор заявил в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

"Не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на надлежащем уровне. Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы. Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. Вместе с тем, в республиках Дагестан, Карелия, Чеченской республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования", - заявил Краснов.

Доклад генпрокурора был посвящен состоянию законности и правопорядка. Он был основан на материалах надзорной практики прокуроров и результатах работы правоохранительных органов в 2019 году.

Ранее сообщалось, что медучреждения Карелии продолжают ремонтировать.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Двое жителей Карелии застряли на Гоа из-за коронавируса

Житель Петрозаводска 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

Подробную историю о затянувшемся путешествии читайте в статье "Билет в одну сторону".

фото: © ГИБДД Карелии

Женщина с ребенком пострадали в жесткой аварии в Карелии

ДТП произошло 16 июня в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 759 км автодороги "Кола" в 12.15 61-летний водитель Mitsubishi L200 не справился с управлением и съехал в кювет – автомобиль опрокинулся.



В результате ДТП 55-летняя пассажирка была госпитализирована в Сегежскую ЦРБ, а 10-летнему пассажиру автомобиля медицинская помощь оказана на месте происшествия.

Ранее ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии.

фото: фото: © photogoroda / Fen

Парфенчиков рассказал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника

Чтобы разместить в здании бывшего Дома культуры ОТЗ театр "Творческая мастерская", в нем придется проводить реконструкцию, сообщил глава Карелии.

Как напомнил глава Карелии Артур Парфенчиков, власти республики выкупают у частного собственника бывший Дом культуры ОТЗ в Петрозаводске. На приобретение здания и земельного участка выделяется из регионального бюджета 60 миллионов рублей. В настоящее время проходит документальное оформление сделки. Решение о приобретении здания на улице Гоголя было принято в ноябре прошлого года под размещение "Творческой мастерской".

"Сейчас театр располагается в здании Карельской филармонии, там небольшой зрительный зал, всего на 100 мест, актеры и работники театральных цехов работают в тесных помещениях, которых не хватает. И конечно, театру, который пользуется большой любовью зрителей, отдельное здание необходимо", - отметил Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Дом культуры ОТЗ был выбран не случайно: он расположен в центре города, имеет статус объекта культурного наследия, кроме того здание подходит для театра и по техническим параметрам.

"Бесспорно, оно нуждается в ремонте и реконструкции: необходимо будет возвести пристройку, где разместится сцена и зрительный зал. Обследование здания и подготовка проекта - это первое, что нам предстоит сделать после завершения сделки. Объем работ предстоит серьезный, но, уверен, новоселье "Творческой мастерской" уже не за горами", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

А вы пойдете голосовать по поправкам в Конституцию? (ОПРОС)

"Столица на Онего" решила спросить у своих читателей, собираются ли они участвовать в Общероссийском голосовании по изменению Конституции.

Совсем скоро состоится Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию. Досрочное голосование начнется с 25 июня, официальным днем проведения мероприятий станет 1 июля.

В настоящее время по всей стране под эгидой властей идет массированная агитационная кампания, призывающая граждан проголосовать и поддержать поправки. Одновременно оппозиция предлагает либо проголосовать против новых конституционных норм, либо отказаться от голосования, называя это активным бойкотом.

Пока политологи и социологи делают прогнозы явки и результатов, "Столицв на Онего" решила провести опрос среди своих читателей, жителей Карелии, будут ли они участвовать в голосовании, и какую позицию займут – за или против.

Проголосовать можно здесь.

фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в педофилии

По версии следствия, мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в настоящее время в Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, проживая в Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно, какие заведения в Карелии могут в июле возобновить работу

Власти Карелии рассмотрят возможность в июле ослабить карантинные ограничения для шести сфер бизнеса, которые все еще остаются под запретом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Карелии Дмитрий Родинов в ходе онлайн-брифинга на странице правительства республики Вконтакте.

"Это и наши игровые зоны, это и кинотеатры, это и компьютерные игры… Не исключено, что с июля месяца мы будем принимать дальнейшие меры послабления в отношении тех оставшихся шести видов экономической деятельности, которые сегодня находятся под ограничением", - сказал Родионов. Он подчеркнул, что дальнейшее ослабление ограничений для экономики возможно лишь при соблюдении ряда условий. Об этих условиях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию

В Кремле российским туристам назвали подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом.

Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал на пресс-конференции об интересных туристических направлениях внутри страны, пишет Lenta.ru.

По его словам, в России – от запада до востока, как и с севера на юг – есть множество интересных путешественникам локаций.



"Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала – красотища", – заметил Иванов.

Напомним, "Интурист" начал предлагать россиянам туры в Карелию.

Также Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.

фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия оштрафовала рабочих, разбиравших брусчатку в парке Петрозаводска

В Петрозаводске оштрафована фирма, которая проводит благоустройство Зарецкого парка, сообщили в городской мэрии.

В Петрозаводске началось благоустройство Зарецкого парка. Работы выполняет ООО "Евромодуль" в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Стоимость объекта - 12,2 млн рублей.

Проектом предусматривается ремонт смотровой площадки, где установлен памятник "Пушка", устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы будут вымощены с использованием брусчатки из натурального камня. В парке также появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек будут восстановлены газоны.

Отметим, что подрядная организация оштрафована на 15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих конструкций и аншлага с информацией о выполняемых работах. В настоящее время недостатки устранены.

фото: © Администрация Петрозаводска

Около набережной Петрозаводска появилась "формула карельского леса" (ФОТО)

В честь юбилея республики в парке Победы вблизи Онежской набережной установлен еще один арт-объект, сообщили в администрации Петрозаводска.

Автор работы "Карельский лес - формула древостоя" Владимир Зорин отразил в нескольких знаках характерные для республики породы деревьев.

Четыре сосны, три ели, две березы и одна осина - таково соотношение насаждений в обычном карельском лесу (типовой биотоп). Определить зашифрованную породу можно по резным деревянным вставкам. "Формула" сделана из металла и древесины, обработана специальным составом, который сохранит ее на долгие годы.

Напомним, к юбилею республики в Петрозаводске появится восемь арт-объектов: "Медведь", "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Карельский лес - формула древостоя", "Расставим точки над А", - автор Владимир Зорин, "Калитка", "Фотозона" - автор Александр Савельев, "Онежские ФишКи" - автор Александр Ким.

фото: © pixabay.com

Жительницу Карелии внесли в список террористов за экстремистские призывы

Женщину приговорили к условному сроку.

На прошлой неделе в Олонецком районе судили 52-летнюю жительницу поселка Верхнеолонецкий за призывы экстремистского содержания в адрес представителей еврейской национальности, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием Интернета, на два года.

Местная жительница внесена в список экстремистов и террористов.

Ранее военный суд приговорил жителя карельского поселка Надвоицы к штрафу в 350 тысяч рублей по "террористической" статье.

Камеры сняли, как пьяный гонщик в Карелии перевернулся на иномарке (ВИДЕО)

ДТП произошло около полуночи 16 июня в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщали, что в Сегеже на Хвойном переулке, 2 в 23.25 пьяный 23-летний водитель Audi 80, не имея права управления, на большой скорости "не вписался" в поворот – автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы. Бригада скорой помощи на месте происшествия оказала ему медицинскую помощь.



ГИБДД Карелии

Видео аварии появилось на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © МВД Карелии

Жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли

Мужчины сняли в Петрозаводске квартиру для выращивания наркотика, сообщили в МВД Карелии.

Двое жителей Петрозаводска оказались причастны к производству и сбыту растительного наркотика. Для незаконного бизнеса двое приятелей в возрасте 30 лет арендовали в спальном районе города однокомнатную квартиру и оборудовали ее для выращивания конопли.



Наркотики мужчины продвали знакомым.

При обыске изъято более 1,1 килограмма марихуаны, несколько кустов конопли и оборудование.

Возбуждено 4 уголовных дела.



Ведется следствие.

Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяная жительница Карелии решила прокатить детей на квадроцикле

Женщину остановили 15 июня в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник инспекторы ГИБДД остановили пьяную 35-летнюю местную жительницу, водителя квадроцикла. Женщина перевозила двух малолетних детей. От прохождения медицинского освидетельствования нарушительница отказалась. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

На водителя составлены административные материалы. Решение примет суд.

Ранее в Петрозаводске водитель легковушки травмировал квадроциклиста.

фото: © Столица на Онего

Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

Проведение торжественного марша 24 июня в республике изначально не планировалось, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков ранее доложил Командующему войсками Западного военного округа генерал-полковнику А.А. Журавлеву.

Для проведения Парада Победы в столице Карелии выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков. 30 сентября 1944 года Карелия была полностью освобождена от вражеских войск и началось послевоенное восстановление и развитие карельского края.

Традиционно Парад состоится на площади Кирова. В нем планируется участие войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур. Также предполагается участие военной техники из состава частей Западного военного округа.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина главы регионов наделены дополнительными полномочиями по самостоятельному принятию решений в условиях пандемии, в том числе о проведении праздничных мероприятий.

фото: © Петросовет

Геннадий Боднарчук: "Необходимо полностью исключить участие недобросовестных подрядчиков в муниципальных аукционах"

Сегодня Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук ознакомился с результатом ремонта улицы Ватутина и принял участие в отборе проб нового асфальта на объекте.

Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина на площади более 6,4 тысяч кв м был выполнен в течение прошлой недели компанией "АБЗ-Дорстрой" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках муниципального контракта специалисты подрядной организации также произвели регулировку и замену люков колодцев. В настоящее время завершается подготовка объекта к сдаче и произведен отбор кернов нового асфальтобетонного покрытия для лабораторного исследования. В общей сложности в четырех местах улицы на экспертизу специалистами отобрано порядка 50 кернов. В этом году для осуществления лабораторного контроля как применяемых асфальтобетонных смесей, так и готового покрытия привлечена независимая организация – ФКУ Упрдор "Кола".

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук сообщил, что на данном этапе отклонений качества устроенного дорожного покрытия по всем объектам ремонта в Петрозаводске, свидетельствующих о нарушении компанией "АБЗ-Дорстрой" технологии производства работ, нет.

"Благодаря конструктивной работе федерального центра, Правительства РК, администрации Петрозаводска многие крупные проекты благоустройства и ремонта получили серьезное финансирование из вышестоящих бюджетов. И сегодня на первый план выходит вопрос качества их реализации. Это волнует и жителей, и депутатский корпус Петросовета. "АБЗ-Дорстрой" зарекомендовала себя как добросовестный подрядчик. Мы надеемся, что в этом году все работы по контракту будут выполнены качественно и в срок", –сказал Геннадий Боднарчук.

Председатель Петросовета также подчеркнул, что конечный результат работ во многом зависит как раз от добросовестности подрядных организаций.

"Сегодня на всех этапах проведения ремонтов за действиями подрядчиков организован усиленный контроль со стороны городских властей, депутатского корпуса и общественников, однако пока нерешенными до конца остаются некоторые организационные вопросы по проведению конкурсных процедур, по результатам которых победителями порой оказываются компании, неспособные соблюсти необходимые сроки и надлежащее качество", – отметил председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук.

По словам спикера городского Совета, в Петрозаводске имеются факты того, что на конкурсы пытаются "заходить" компании, которые используют поддельные документы или зачастую для победы стараются максимально понизить стоимость своих работ. Подобный подход организаций негативно отражается на результатах выполнения ими контрактов.





"В связи с этим Городской Совет планирует обсудить с региональным правительством, городской администрацией и антимонопольной службой ряд предложений и мер, которые позволили бы полностью исключить участие в муниципальных конкурсных процедурах недобросовестных подрядчиков, сохранив при этом принцип конкуренции среди участников аукционов", – подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и восемь километров соответственно. Все этапы работ в оперативном режиме контролируются специалистами комитета ЖКХ Администрации, депутатами Петросовета, общественниками и специализированной организацией.

фото: © pixabay.com

Депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом

Модернизировать удаленное место депутата было решено после того, как выяснили, что видеосвязь, используемая при видеоконференциях, недостаточна для качественного общения.

Как сообщил "Столице на Онего" один из депутатов Заксобрания Карелии, был проведен анализ заседаний комитетов ЗС, которые с апреля проходили в режиме видеосвязи. Проверка показала, что при использовании участниками заседаний программы Skype, а также смартфонов, планшетных ПК качество видеосвязи не достаточно для проведения заседаний.

В результате комиссия по вопросам модернизации конгресс-системы и внедрения системы электронного документооборота в карельском парламенте решила для организации унифицированного удаленного рабочего места депутата приобрести народным избранникам ноутбуки, куда установить программное обеспечение, позволяющее проводить видеоконференции с 50 участниками в защищенном режиме.

И сегодня депутатам парламента Карелии пришло приглашение прибыть 17 июня в Законодательное Собрание для заключения договора о предоставлении ноутбуков в безвозмездное пользование и их получения.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске проверяют качество асфальта на улице Ватутина (ФОТО)

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник присутствовали при заборе проб асфальта на отремонтированном участке дороги на улице Ватутина.

В среду, 17 июня, во время выездного совещания по ремонту дорог, подрядная организация в присутствии главы города, спикера Перозаводского городского совета, председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева и журналистов карельских СМИ взяли пробы асфальта на улице Ватутина. Толщина выпиленных кернов составила почти 6 см.



Место было выбрано произвольно, чтобы исключить возможность фальсификаций. Согласно технологии забрали три пробы асфальта. Керны отправлены на лабораторную экспертизу, в ходе которой асфальт проверят на прочность, водостойкость и содержание битума.

© Столица на Онего



По словам главы Петрозаводска, если какие-то пробы не будут соответствовать ГОСТам, то подрядчик будет обязан переделать работу и устранить недостатки. Лабораторные исследования будут служить основанием оплаты или неоплаты за предоставленные услуги.



© Столица на Онего



На ремонт данной дороги было выделено около 10 млн рублей.



"Дорога давно нуждалась в ремонте не только в силу своей изношенности, но и в связи с тем, что здесь очень активно прокладывались инженерные сети, были множественные разрытия, что привело к ухудшению качества всей дорожной магистрали, – отметила Ирина Мирошник. – Уже 2/3 работ выполнено по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На протяжении всех этапов работ подрядной организации ЗАО "АБЗ-Дорстрой" администрация следит за качеством асфальтобетонного покрытия. Уже порядка 50 отправлено в лаборатории. Надеемся, что дороги будут не только качественными и безопасными, но и долговечными".



© Администрация Петрозаводска



Не все подрядчики качественно выполняют свою работу. Ранее в Петрозаводске одна из подрядных организаций подменила керны и ввела в заблуждение сотрудников городской администрации, в результате чего беспрепятственно сдала некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получила за них оплату.



В связи с этим депутаты Петросовета решили выступить с инициативой – не допускать недобросовестных подрядчиков к участию в аукционах.



"На первый план и для депутатского корпуса, и для петрозаводчан, конечно же, выходит качество выполняемых работ. Петрозаводский городской совет будет обсуждать с городской администрацией, правительством и антимонопольной службой ряд мероприятий, которые смогут ограничить выход на аукционы недобросовестных подрядчиков. Установлено, что подрядчики уже пытались участвовать в аукционах с поддельными документами, с явным понижением стоимости работ для того, чтобы забирать крупные контракты", - отметил Геннадий Боднарчук.



© Столица на Онего



Как сообщил Андрей Бекелев, результаты ранее отобранных проб оказались удовлетворительными. Уже приняты решения по приемке работ по двум объектам – улице Гвардейской и Вытегорскому шоссе. Документация проверяется специалистами администрации.



© Столица на Онего



В ближайшее время "АБЗ-Дорстрой" приступит к работам на Первомайском проспекте и улице Калинина. В июле работы уже завершатся.



Напомним, порядка одного миллиарда рублей предоставлено бюджету Петрозаводска на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги " и по республиканской субсидии в рамах столетия Карелии.

Администрацией заключены договоры на выполнение работ по проведению строительного контроля с Дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии и ФКУ Упрдор "Кола".



Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации карельской столицы. Каждый этап работ контролируют специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства.

фото: Республиканская больница им.В.А.Баранова

"Все медицинское оборудование в Карелии активно задействуется"

В Минздраве Карелии прокомментировали выступление генпрокурора РФ о простаивании в республике дорогого медоборудования.

Как сообщили в Минздраве Карелии, в республике большое внимание уделяется оснащению медицинских организаций медицинским оборудованием и его эффективному использованию. Только в 2019 году на приобретение современной медицинской техники было направлено более 600 млн рублей.

Все оборудование активно задействуется для оказания медицинской помощи и не используется только в период профилактического обслуживания или проведения ремонтов, которые имеют место в связи с большой востребованностью техники и интенсивностью эксплуатации.

За 2019 год на двух магнитно-резонансных томографах в Республиканском перинатальном центре и Республиканской больнице имени В.А. Баранова выполнено 6300 исследований. На всех спиральных компьютерных томографах выполнено 56200 исследований.

В прошлом году удалось приобрести сразу три новых СКТ. На этих аппаратах специалисты в Республиканской больнице сделали 6783 исследования, в Беломорской ЦРБ - 3250, в Республиканском онкологическом диспансере – 4500.

Проведено 62 тысячи эндоскопических исследований, 24 тысячи маммографий, 130 тысяч исследований на современных аппаратах УЗИ, 400 тысяч рентгенодиагностических исследований, 6 тысяч рентгенохирургических вмешательств.

Следует отметить, что все исследования проводятся по медицинским показаниям и по назначению лечащего врача.

Напомним, сегодня в ходе выступления на заседании Совета Федерации генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что в лечебных учреждениях Карелии имеется дорогостоящая медицинская техника, которая при этом не используется по своему предназначению.

фото: пресс-служба Петросовета

Первые дворы отремонтировали в Петрозаводске

Всего этим летом будут приведены в порядок дворовые территории 71 многоквартирного дома в разных районах карельской столицы, сообщили в Петросовете.

Во дворе дома №6А на улице Антонова и во дворе двора №3 Репникова выполнено асфальтирование, обустроены парковки и освещение, установлены урны и скамейки. В настоящее время специалисты приступили к приемке работ. Контроль всех этапов ремонта совместно с администрацией города и жителями ведется депутатами Петросовета.





- Масштабные работы по обустройству дворовых территорий продолжаются. Радует, что программа "Комфортная городская среда" очень востребована у петрозаводчан – количество заявок от инициативных групп граждан с каждым годом увеличивается. До конца этого лета запланирован ремонт 71 придомовой территорий. На сегодняшний день первые два двора на Ключевой уже приведены в порядок, ведется благоустройство еще на 41-м объекте в разных районах города. Со своей стороны, депутатский корпус оказывает помощь в реализации проектов: поддерживает обратную связь с жителями, следит за выполнением каждого из этапов работ и обязательно вместе с горожанами проконтролирует конечный результат, - подчеркнул председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук.



Общая стоимость работ по благоустройству 71 двора составляет порядка 124 млн. рублей, в том числе средства субсидии из бюджетов составляет свыше 117 млн. рублей. Всего за период 2017- 2019 годов в рамках программы "Комфортная городская среда" приведено в порядок 157 дворовых территорий Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 635 пациентов, 57 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, что 16 июня в Карелии два человека, заболевших пневмонией, скончались.

фото: Алексей БУЛАТОВ/ural.kp.ru

Кинотеатры, выставки, бассейны: что еще могут открыть в Карелии в июле

Министерство экономического развития Карелии разъяснило, с каких видов деятельности в июле могут быть сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

О возможности отмены запрета для 6 отраслей ранее сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

Минэкономразвития предоставило перечень этих 6 сфер бизнеса по Общероссийскому классификатору видов экономическое деятельности (ОКВЭД). Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами. Деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14). Полный перечень читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Подсчитано, какими стали пособия на детей с 1 июня в Карелии с учетом надбавок

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия подсчитало минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после 1 июня с учетом районных коэффициентов в различных районах республики.

Согласно федеральному законодательству, с 1 июня пособие выросло до 6752 рублей, но в Карелии оно будет больше за счет районных коэффициентов.

Например, в Петрозаводске размер пособия с 1 июня составляет 7764,8 рубля. Какие суммы положены жителям других городов и районов республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Деньги кончились, бизнесу в Карелии перестали давать "антикризисные" кредиты на зарплату

Предприниматели в Карелии получают 100%-ные отказы от банков в предоставлении льготных кредитов, которые им были обещаны для выплаты зарплаты сотрудникам.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Речь идет о федеральной программе кредитования, принятой для господдержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Банки выдают кредиты под 2% работодателям, чтобы они могли выплатить зарплату сотрудникам. А убытки банков компенсируются за счет федерального бюджета в пределах денежных лимитов, установленных правительством. "Появилась очень серьезная проблема по двухпроцентному кредиту, поскольку очень много отказов для субъектов предпринимательской деятельности. Они пошли за этими кредитами, которые выдаются на заработную плату, и практически 100% получают отказ. Менеджеры (банков – прим. ред.), когда работают с клиентами, они говорят о том, что закончились лимиты и соответственно кредитов, скорее всего, не будет в ближайшее время", - сказала Гнетова. Она попросила прокомментировать эту проблему управляющего Национального банка по Республике Карелия – отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадима Чекана. Что он ответил, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".