Важные новости 28 июня

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Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.

В минувшую субботу, 27 июня, около 16.00 житель Карелии достал из воды утопленника, положил тело на берег и уехал.

Позже в соцсети "спасатель" написал, что "сегодня в Лососинном, в бывшем лагере "Искорка" доставал утонувшего мужчину лет 50. Не смог дождаться полицию, был с маленькими ребенком. Уехал".

А дальше мужчина приложил контактные данные с предложением звонить ему, если кто хочет узнать подробности ситуации.

Корреспондент "Столицы на Онего" дозвонился до автора сообщения и узнал, что инцидент произошел на пляже, где отдыхало много народу.

"Мы приехали купаться всей семьей, - рассказал петрозаводчанин. – Когда я выходил из воды, ко мне подбежала женщина и попросила найти ее мужа: мол, пошел купаться, на берегу только тапочки остались. Я поплыл в сторону, куда показала женщина, и нашел мужчину, но он был уже синий. Еще одна из женщин помогла мне его вытащить. С озера я крикнул людям на берегу, чтобы они вызывали скорую и полицию. Мы вытащили тело мужчины на берег, а дальше я уехал, так как со мной был маленький ребенок. На вид утонувшему было лет 50, почему он утонул, не знаю, но был запах алкоголя".

В МВД Карелии подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что трагедия произошла 27 июня в 16.17. Звонок о том, что тело 64-летнего мужчину подняли с озера, поступил от врачей скорой помощи.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа.

Следком Карелии проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 30 человек

За минувшие сутки 30 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, сообщили в оперштабе.

В Петрозаводске за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 19 человек, в Беломорске – 4 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (в селах Крошнозеро и Святозеро), в Сортавале – 1 человек, в Лахденпохье – 3 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ууксу).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1266 человек.

Выздоровели 558 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 человек: в Петрозаводске - 8, в Суоярвском районе - 4, в Кондопожском районе - 4, в Сегежском районе - 3, в Лахденпохском районе – 3, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) – 3. Также выписаны еще 2 работника АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 75370 исследований на коронавирус (1160 за сутки).

На самокарантине находятся 1444 (-137 за сутки).

В местах обсервации пребывают 33 человека (-1 за сутки).

Мчавшаяся по главному проспекту Петрозаводска иномарка чуть не устроила смертельное ДТП (ВИДЕО)

На проспекте Ленина в Петрозаводске осторожный водитель предотвратил смертельное ДТП.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель написал обращение к лихачу на рубиновой иномарке, который мог стать виновником смертельного ДТП.

"Надеюсь, что ты успел детально рассмотреть всю свою жизнь, пролетевшую перед глазами в этот момент, водитель Audi рубинового цвета! Привет от водителя на красном Lancer, которого ты чуть было не отправил на тот свет", - написал автор обращения в паблике.

Также водитель отметил, что жертвой лихача мог стать не только он, но и пешеходы, стоявшие на перекрестке.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гонки.

фото: pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

В Кондопожском районе Карелии временно перекроют трассу (СРОЧНО)

Сегодня движение автодороги Кола в районе Сопохи будет временно перекрыто, сообщили в ГИБДД Карелии.

На федеральной автодороге Кола 493 км +700м, в районе деревни Сопоха Кондопожского района с 15 до 16 часов будут проводиться ремонтные работы.

Движение автодороги Кола будет временно перекрыто!

фото: МЧС Карелии

После взрыва газового баллона в пятиэтажке Петрозаводска вылетели стекла

В одной из квартир Петрозаводска взорвался туристический газовый баллон, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 27 июня, в 14.30 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Краснофлотской произошел взрыв туристического газового баллона.

В результате взрыв, на кухне в квартире выбило стекла, а также было повреждено имущество.

Возникший пожар, по информации МЧС, был ликвидирован до прибытия пожарных.

К ликвидации происшествия привлекались 12 сотрудников МЧС, работники газовой службы и медики.

По словам пресс-службы МЧС, во время происшествия никто не пострадал.

Но источник ИА "Республика" сообщает, что баллон примерной емкостью 0,5 литра взорвался в руках мужчины. Его с ожогами головы и рук госпитализировали в больницу.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Гастарбайтер с коронавирусом госпитализирован в Карелии

В Костомукше в инфекционное отделение доставлен заболевший коронавирусом иногородний, прибывший на работу.

Из инфекционного отделения выписаны с выздоровлением 3 пациента, жители Муезерского района.

По информации межрайонной больницы Костомукши, в минувшую субботу, 27 июня, в отделение поступили 4 пациента из Муезерского района, у всех выявлена ковидная пневмония.

Кроме того, в инфекционное отделение госпитализирован иногородний, прибывший в Костомукшу на работу. В мазке у него выявлен коронавирус.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Найти в Карелии желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематично, заявили бизнесмены

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента.

Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Опрошенные "Столицей на Онего" представитель конкурирующей бизнес-структуры и экс-сотрудник "Русбиоальянса" утверждают, что компанию погрузили в кризис слабый менеджмент и нереалистичные ожидания руководства в отношении "ягодного актива".

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель компании "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов, на сегодняшний день спрос потребителей на продукцию из дикоросов снижается.

Бизнесмены связывают спад потребления ягод с их дороговизной и параллельным снижением покупательной способности населения.

Также предприниматели заявляют о том, что им приходится сталкиваться с проблемами при рекрутинге сборщиков ягод.

Бизнесмены поясняют, что население стремительно покидает проблемные карельские деревни, поэтому найти желающих заняться сбором дикоросов становится все более проблематичным занятием. Вместе с тем, ягодные места Карелии зачастую труднодоступны из-за плохого качества региональных дорог.

О ситуации, которая сложилась с одним из крупнейших в Карелии предприятий по переработке ягод, читайте здесь.

фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте

Глава Карелии напомнил про врачей тем, кто ленится надевать маску

Руководитель региона Артур Парфенчиков написал комментарий к оперативной сводке по коронавирусу в Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии за минувшие сутки подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 - в Петрозаводске, 4 - в Беломорске, 3 – в Лахденпохье, 2 - в Пряжинском районе (в селах Крошнозеро и Святозеро), 1 - в Сортавале и 1 – в деревне Ууксу Питкярантского района.

Продолжается госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией.

Также глава Карелии еще раз напомнил о "масочном режиме".

"Друзья, понимаю, что в условиях установившейся жаркой погоды носить защитную маску в магазинах, на транспорте и в других местах скопления людей тяжело, -сказал Парфенчиков. - Но вспомните наших врачей, медсестер, весь медицинский персонал, которые вынуждены работать в средствах индивидуальной защиты не в пример дольше! Им гораздо труднее! Поэтому еще раз убедительно прошу соблюдать все необходимые меры профилактики. Берегите себя и своих близких!"

фото: ГИБДД Карелии

"Пьяные гонки" на питбайке и нетрезвая езда на малолитражке плачевно закончились для жителей Карелии

В городе горняков остановлены три нетрезвых водителя, их ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы в Костомукше, на улице Калевала в 23.00 отстранили от управления автомобилем Daewoo Matiz пьяную автоледи, не имеющую права на управление транспортными средствами. В отношении нарушительницы составлены административные материалы.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или административный штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Решение примет суд.

В этот же день, 27 июня, в 3.25 на пр. Горняков в Костомукше был остановлен питбайк под управлением 29-летнего нетрезвого водителя, который так же не имеет право управления данным видом транспортного средства. В отношении водителя составлены административные материалы.

Сегодня, 28 июня, в 9 утра на ул.Калевала местный житель, 37-летний водитель автомобиля Nissan отстранен от управления за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя перемещен на штрафстоянку. Водителя ждет лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

фото: Глава Сортавалы Сергей Крупин. © паблик Вести Приладожья

В Карелии глава Сортавалы Сергей Крупин отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов

Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

"Я против этого объединения, поскольку оно ударит по Сортавале и приведет к дополнительным расходам нашего бюджета", – пояснил свою позицию "Столице на Онего" сам Крупин.

Не добившись взаимопонимания у главы Сортавалы, который, как и депутаты, является избранным руководителем муниципального образования, городской совет обратился в местный суд.

Как события развивались дальше, читайте здесь.

фото: администрация Петрозаводска

За 367 млн рублей подрядчик устранит деформации и повреждения асфальта в столице Карелии

Начался ремонт дорожного полотна на улице Кирова в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" продолжает устранять деформации и повреждения дорожного полотна на городских магистралях. 27 июня подрядчик приступил к ремонту улицы Кирова: покрытие фрезеруют на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова. Кроме того, фрезерование идёт на Вознесенском шоссе от Гвардейской улицы до границы города.

Всего по муниципальному контракту, заключенному с ООО "Кондопожское ДРСУ", планируется привести в нормативное состояние 15 магистралей общей протяжённостью 7,8 км (площадью 97 900 кв. м) и 15 тротуаров протяжённостью 9,64 км (площадью 81 100 кв. м). Стоимость работ - 367 млн рублей.

За ходом ремонта, который осуществляется в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Карелия, следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Пассажиров с температурой на Кижи не повезут

С сегодняшнего дня на остров Кижи начали ходить "Кометы".

Стартовала продажа билетов на «Кометы», следующие на остров Кижи, сообщает "365news.Biz".

Стоимость билетов для взрослых в этом году составит 2950 рублей, для детей до 16 лет — 1800 рублей в обе стороны.

Пассажиров комет просят использовать антисептик и маску при входе на борт. Также сообщается, что перед началом рейса путешественникам будут измерять температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия средств защиты перевозчик может отказать пассажиру в поездке с возвращением денег за билет.

фото: ЦИК Карелии

На территории Карелии по поправкам в Конституцию уже проголосовало более 70 тысяч человек

В Карелии идет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня и продолжится по 1 июля. Проголосовать можно в любой из этих дней с 8.00 до 20.00.

По информации ЦИК республики, по состоянию на 27 июня в Карелии уже проголосовали 71 257 человек.

Подробнее читайте на информационной площадке, посвященной проведению Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституции.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией в Карелии продолжается

За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 740 пациентов, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Более 6 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлен 6 791 заболевший коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Число выздоровевших пациентов выросло до 399 087. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 735 человек.

Летальных случаев в России за все время: 9 073. За последние сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки проведено тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 июня остаются тысячи человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕБОИ С БЕНЗИНОМ, ЕЩЕ РАЗ ПО 10 ТЫСЯЧ ДЕТЯМ И ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА ПРИЕХАТЬ В КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-новости

Перебои с бензином начались в столице Карелии

В Петрозаводске на заправках компании "Роснефть" закончился 95-й бензин. Автомобилистам пришлось искать топливо на других заправках

Путин решил выплатить детям еще по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб.

Владимир Путин собирается посетить Карелию

Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Вирус не отступает

В Карелии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией

На 24 июня в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 26 июня составило 1177. Выздоровели 505.

Начиная с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Город преображается

Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО)

В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

Город украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), а также "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.

Как в Петрозаводске демонтировали старый шпиль железнодорожного вокзала (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии рабочие произвели демонтаж старого шпиля железнодорожного вокзала.

И установили новый, который был изготовлен в Санкт-Петербурге, - с "золотой" звездой.

фото: Столица на Онего

Ночью 29 июня в Карелии похолодает до нуля

О погоде на 29 июня сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, юго-восточный слабый.

Ночью похолодает до +5, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +4, +9, местами преимущественно по северным и восточным районам похолодает до 0.

Днем потеплеет до +15, +20, местами до +23 градусов.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 28 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +12 ° …+15 ° 3 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 58% день Облачно с прояснениями, +16 ° …+17 ° 3 м/с СВ 756 мм.рт.ст. 45% вечер Облачно с прояснениями, +12 ° …+16 ° 2 м/с СВ 756 мм.рт.ст. 57% ночь Ясно, +9 ° …+11 ° 1 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 77%

фото: pixabay

Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной

На фермах из-за коронакризиса находится меньше иностранных сезонных рабочих, нежели обычно, и нехватка рук сказывается на скорости сбора урожая.

По оценкам фермеров, урожай клубники в этом году созревает даже чересчур быстро, и часть ягод может остаться несобранной, сообщает служба новостей Yle.

Жаркая погода ускорила созревание клубники. В то же время на фермах из-за коронакризиса находится меньше иностранных сезонных рабочих, нежели обычно, и нехватка рук сказывается на скорости сбора урожая.

Быстро поспевающая клубника угрожает остаться на грядках. Качество ягод ухудшается, если их не собрать вовремя.

Ассоциация земледельцев Pro Agria сообщает, что ситуация варьируется в зависимости от фермы: в некоторых хозяйствах рабочих рук достаточно.

фото: ГИБДД Карелии

Житель Санкт-Петербурга катался пьяным по дачному кооперативу в Карелии

В трех районах Карелии сотрудники ГИБДД остановили пьяных водителей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы спецвзвода проверили порядок на дорогах в Олонецком, Кондопожском и Пряжинском районах.

В Кондопожском районе остановлен автомобиль Lada Priora, за рулем которой находился 20-летний местный житель. Молодой человек оказался пьян.

В Олонецком районе в поселке Ильинский, остановлен 51-летний водитель за рулем мопеда. Выяснилось, что в нетрезвом состоянии водитель повторно сел за руль транспортного средства. В отношении водителя составлены материалы по статье Уголовного кодекса 264 пр.1. Также водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.7.2. Кодекса: Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, - влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Решение примет суд.

Пряжинский район, СНТ "Родники". 38-летний водитель автомобиля Kia, житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения отстранен инспекторами от управления автомобилем. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Пьяные водители, в соответствии с законом, будут лишены водительских прав на срок от полутора до двух лет и заплатят штраф 30 тысяч рублей.

ГИБДД Карелии проверки на дорогах продолжает. Напомним, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района, в Петрозаводске: 715 - 900, либо на короткий номер 102, 112 - с мобильного телефона.

фото: Столица на Онего

Карелия возглавила рейтинг мест для самой лучшей рыбалки

В россии названы топ-10 мест для самой лучшей рыбалки.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки – в ТОП-10 регионов возглавила Карелия.

Большинство россиян (по 30,51%%) предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте — Крым: 18,64% туристов с удовольствием ловят морепродукты.

По данным опроса про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край (5,93%), Волгоградскую область (3,39%), а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области (по 2,54%). Самые худшие места для рыболовства пользователи соцсетей назвали в Иркутской области — 0,85% голосов.

фото: © pixabay.com

Петрозаводчанка обокрала магазин бытовой техники

Женщина незаметно вынесла беспроводные наушники, стереогарнитуру и карту памяти, сообщили в МВД Карелии.

В середине июня в дежурную часть полиции в Петрозаводске поступило заявление из магазина бытовой техники, расположенного в центре города. В ходе просмотра камеры видеонаблюдения там был выявлен факт хищения товара на сумму 10800 рублей. Как выяснилось, одна из посетительниц выбрала беспроводные наушники, стереогарнитуру и карту памяти, спрятала под одежду и ушла, не заплатив.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 31-летняя горожанка, на счету которой это уже не первое имущественное преступление. Всю портативную технику женщина успела сбыть.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

Пассажирские перевозки внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Кабмин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей.

В список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, включены пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет 47news.

Согласно данным правительства России, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.

"Поэтому было принято решение помочь этим секторам", - отмечается в сообщении.

В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться предприятия из пострадавших отраслей, – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.

фото: Depositphotos

Ученые узнали, переносят ли комары коронавирус

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил возможность распространения коронавируса насекомыми.

Ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, пишкт "Известия" со ссылкой на портал Medical Xpress.

"Исследование показало, что вирус, который когда-то передавался комару через поглощение зараженной крови, не мог размножаться", — говорится в заявлении.

Специалисты также опровергли в целом возможность передачи COVID-19 через укусы кровососущих насекомых, в частности тигровых комаров, которые распространяют лихорадку Денге.

6 мая доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил возможность распространения коронавируса насекомыми. По его словам, комары распространять инфекцию не могут. Свою точку зрения он объяснил "сложным путем", который коронавирусу придется пройти в этом возможном случае передачи.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии COVID-19

Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.

"Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счёт политического характера", - сказал Путин.

Он отметил, что попытки скомпрометировать "благородные действия и порывы" РФ заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.

"На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция РФ, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами", - добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, "а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование" на международной арене, "ведут в тупик", не дают возможность эффективно функционировать всему международному сообществу.

фото: rusevik.ru

Врачи назвали главную опасность жары для здоровья

Врач-ангионевролог назвал главную опасность жары для здоровья.

В первую очередь такая погода несет риск для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей. Об этом рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы "Стоп-инсульт" Евгений Широков в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК, пишет "Лента.ру".

"В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление", — объяснил эксперт.

Недостаток жидкости в организме также приводит к сгущению крови, в связи с чем люди, больные атеросклерозом, испытывают дефицит питания тканей кровью. С этим врач связал частые инсульты и инфаркты в жаркое время года.

Кроме того, жара оказывает дополнительную нагрузку на дыхательные органы, из-за чего люди с хроническими заболеваниями легких зачастую чувствуют себя плохо. На здоровье также негативно могут отразиться солнечные ожоги — они могут привести к повышенной свертываемости крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития тромбоза у людей с атеросклерозом.

В жаркую погоду рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок, носить головной убор, надевать легкую одежду из натуральных тканей. Также нужно пользоваться солнцезащитными кремами и закрывать кожу от прямых солнечных лучей.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что во время жары утолять жажду лучше всего водой комнатной температуры без сахара и без газа. По его словам, теплая вода лучше утоляет жажду. К тому же, она не спровоцирует ангину.