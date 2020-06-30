Самые значимые события вторника

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Сегодня, 30 июня, во время прямой линии Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

В Карелии отменена 14-дневная самоизоляция для граждан, прибывших из других регионов.

По словам Артура Парфенчикова, на такое решение повлияли многочисленные обращения граждан: люди планируют отпуска, хотят приехать к родственникам.

"Мы режим самоизоляции снимаем. Мы понимаем, что он сыграл колоссальную роль", – отметил губернатор.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 43 человека

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 1337 человек, сообщается в паблике правительства.

За минувшие сутки 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: Петрозаводск – 29 человек, Костомукша – 1 человек, Пряжинский район (село Крошнозеро) – 1 человек, Беломорск — 3 человека, Сортавальский район (посёлок Вуорио) – 1 человек, Питкяранта – 1 человек, Лахденпохский район (посёлок Вялимяки) – 1 человек, Пудожский район (посёлок Колово) — 1 человек, Олонецкий район (поселок Ковера) – 1 человек, Медвежьегорский район (посёлок Повенец — 2, село Толвуя — 1) — 3.

Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 рабочего со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 1337 человек.

ЗА время пандемии выздоровели 599 человек, 30 человек выписали по выздоровлению за минувшие сутки: Петрозаводск – 16, Суоярвский район – 2, Беломорский район – 1, Кондопожский район – 1, Лахденпохский район – 1, Медвежьегорский район — 1.Также выписаны 4 работника АО "ВАД" и 4 — Белопорожской ГЭС.

Проведено в Карелии 78162 исследования (+1498 за сутки).

На самокарантине находятся 1457 человек (-32 за сутки).

В местах обсервации пребывает 21 человек (-7 за сутки).

фото: © кадр из видео

Автобус с туристами загорелся по дороге к ладожским шхерам (ФОТО, ВИДЕО)

Автобус с путешественниками вспыхнул во Всеволожском районе Ленобласти в 10.30.

Как стало известно 47news, на 27 километре Приозерского шоссе на трассе "Сортавала" у поворота на деревню Агалатово загорелся туристический автобус.

"Ехали на экскурсию по ладожским шхерам. Должны были добраться до Сосново, затем – в сторону Приозерска. В дороге почувствовали сильный запах солярки, затем гари. Машина остановилась, все высыпали из салона, нас человек 40 было внутри", – рассказала пассажирка



По словам очевидца, огонь начал выбиваться из моторного отсека. Пламя безуспешно пытались потушить огнетушителями.





В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место выехали дежурные смены ближайших пожарно-спасательных частей –девять человек и две единицы техники.

фото: vk.com/omsk24online

Глава Карелии рассказал, когда продавцы в Карелии смогут работать без масок

Артур Парфенчиков считает, что продавцы смогут прекратить носить медицинские маски, если в магазинах будут установлены защитные экраны.

"Я сам общался с этими девчонками, которые сидят на кассах. Конечно, лучше поставить ей хороший защитный экран, который, в принципе, .. может быть, исключит необходимость и маску носить. Если он грамотно сделан, большой, качественный, высокий… В этой ситуации можно даже дать возможность человеку работать в привычных условиях. Не только без очков, без экрана, но и без маски", - заявил Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии

Эксперты взяли пробы воды водоемов в местах массового отдыха жителей Петрозаводска.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, были взяты пробы из Онежского озера на ул. Московской и в местечке Пески, из Лососинки на наб. Гюллинга.

Установлено, что все пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В водоемах обнаружили переизбыток общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.

Ранее в Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места.

фото: © кадр из видео

ГИБДД ищет водителя, который чуть не устроил смертельное ДТП в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту публикации в средствах массовой видео, где запечатлено, как водитель иномарки чуть не устроил ДТП на проспекте Ленина.

Напомним, 27 июня в 21.50 на перекрестке пр. Ленина - ул. Антикайнена лихач на Audi чуть не устроил смертельное ДТП.

Трагедии удалось избежать благодаря внимательному водителю на Lancer.

Сегодня Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту публикации в средствах массовой видео, содержащего признаки административного правонарушения, допущенного водителем автомобиля Audi.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля Audi. Всех кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

фото: ГИБДД Карелии

Арестован водитель, сбивший в Петрозаводске велосипедистку и сбежавший с места ДТП

Водитель, который сбил в Сайнаволоке велосипедистку и скрылся с места ДТП, найден и теперь его ждет наказание.

Напомним, что 28 июня на пересечении переулка Водлицкого и Родникового проезда в 20.10 неустановленный водитель "ВАЗ-21099" сбил 37-летнюю велосипедистку и уехал, бросив пострадавшую на месте аварии.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя автомобиля, совершившего наезд на велосипедистку и скрывшегося с места происшествия.

Им оказался петрозаводчанин, 1991 года рождения, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя составлены административные материалы:

- по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ – управление ТС, водителем, не имеющим права управления;

- по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ – невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен;

- по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является.

За уезд с места ДТП судом назначено наказание в виде административного ареста на срок 3 суток.

фото: Столица на Онего

В поселке Карелии семья с шестью маленькими детьми после расселения аварийного дома осталась ни с чем

Многодетная семья из поселка Чална Пряжинского района Карелии осталась без жилья после расселения аварийного дома.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Живут они тихо, скромно, ни у кого ничего не просят, растят детей. Дела до них никому нет. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

Как рассказала корреспонденту "Столицы на Онего" многодетная мама, проживающая в этом аварийном строении, о предстоящем выселении семье сообщила глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.

"Пришла Ерюшкина и сказала: дом надо освободить в ближайшие дни, а если не выедете, то трактор все равно приедет". И ушла.

О ситуации, в которую попала молодая семья из Чалны, читайте здесь.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Артур Парфенчиков: Рано еще расслабляться и жить без оглядки на коварную инфекцию

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что заболеваемость коронавирусом в Карелии носит волнообразный характер: число новых случаев колеблется от 24 до 50.

"Конечно, мы серьезно увеличили количество тестов, которые проводят наши лаборатории, - объяснил Парфенчиков. - Но, к сожалению, больше стало и не слишком ответственного отношения к соблюдению мер безопасности: многие жители машут на них рукой, не только подвергая риску свое здоровье, но и ставя под угрозу здоровье окружающих. Друзья, рано еще расслабляться, собираться шумными компаниями и жить без оглядки на коварную инфекцию".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 43 новых случая коронавируса.

фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Тему обращения Песков не уточнил.

О предстоящем выступлении сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня", – ответил он на вопрос журналистов.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.

фото: источник информационное издание "Великий Новогород"

Замначальника Управления Росгвардии Карелии Сергей Исаков получил новую должность в Новгородской области

Полковник полиции Сергей Исаков стал временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области.

Как сообщает информационное издание "Великий Новгород", 29 июня губернатор Андрей Никитин встретился с временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области, полковником полиции Сергеем Исаковым. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия.

"За три с половиной года моей работы в должности губернатора Новгородской области взаимодействие правительства с Росгвардией всегда строилось тесно и корректно, все задачи выполняются. Уверен, вы продолжите эти традиции", – подчеркнул Андрей Никитин.

Издание отмечает, что Сергей Александрович Исаков родился 30 июня 1974 года в поселке Софпорог Лоухского района Республики Карелия. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году. С 2005 по 2016 гг. занимал руководящие должности в отряде милиции специального назначения и СОБР МВД по Республике Карелия. В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника отдела (по материальному и техническому обеспечению) Отдела Росгвардии по Республике Карелия, в 2018 – на должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Карелия.

фото: © gettyimages.com

Экс-кандидата на пост главы поселения в Карелии обвиняют в экстремизме

Житель Петрозаводска предстанет перед судом по террористической и экстремистской статьям.

Второй Западный окружной военный суд принял в производство уголовное дело в отношении жителя Петрозаводска Игоря Россихина, которого обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использование сети "Интернет") и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия.

Россихин был зарегистрированным кандидатом на досрочные выборы главы Михайловского сельского поселения Олонецкого района, которые проходили 8 сентября 2019 года, кандидат был выдвинут от партии ЛДПР.

Также он был судим за дачу взятки. Судимость погашена в октябре 2008 года.

Ранее военный суд приговорил жителя карельского поселка Надвоицы к штрафу в 350 тысяч рублей по "террористической" статье.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия вконтакте

Глава Карелии: "Сумма выплаты детям не зависит от того, когда будет принято решение"

Глава республики Артур Парфенчиков во время "прямой линии" 30 июня разъяснил порядок выплат на детей и заверил, что все выплаты семьям будут обеспечены в установленные сроки.

По словам Артура Парфенчикова, ежедневно ему поступает множество обращений, четвертая часть которых касается выплат на детей.

Большинство вопросов вызывает выплата на детей от 3 до 7 лет, которая положена семьям с небольшим доходом, не превышающим величину прожиточного минимума (чуть более 14 тысяч рублей на человека).

Люди отправляют заявления, но их очень долго рассматривают. Как отметил Артур Парфенчиков, - проблемы в межведомственном взаимодействии и анализе дохода семьи.

Министр социальной защиты Ольга Соколова во время дискуссии подчеркнула, что даже если заявителям приходит отказ, не нужно расстраиваться – заявление можно подать повторно.

"Каких-то сведений может не хватать, и специалисты просят принести недостающие документы. Если люди не успели предоставить документы, и сроки уже подошли, Минсоцзащиты вынуждено отказать заявителям. Но человек имеет право подать заявление повторно. Тогда оно рассматривается быстрее", – сказала Ольга Соколова.

Часть отказов связана с тем, что граждане указывают неполные сведения. К примеру, при подаче заявления вписывают только одного ребенка, на которого предполагается эта выплата. А в семье, например, еще есть дети. Из-за недостоверных данных невозможно рассчитать среднедушевой доход. Обязательно нужно указывать всех членов семьи, призвала министр.

Также жителей Карелии призывают оформить учетную запись на портале Госуслуг, поскольку именно там собраны все персональные данные, что позволяет соцслужбам получить все необходимые данные.

"Жители республики должны иметь в виду, что сумма выплаты не зависит от того, когда будет принято решение. Даже если вопрос затянется, и человек получит, скажем, свое решение в июле, то вся сумма будет перечислена", – отметил Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день уже 4300 семей получили выплату на детей от 3 до 7 лет. На эти цели было направлено 160 млн рублей.

Жители Карелии за разъяснениями могут обратиться на "горячую линию" министерства соцзащиты, а также воспользоваться сайтом и группой "ВКонтакте".

Напомним, в апреле власти Карелии ввели единоразовую региональную выплату в размере 5 тысяч рублей для тех, кто получает детские пособия. Выплата была перечислена 30 апреля вместе с пособиями.

Важно, что те, кто не получают пособие на ребенка, до 31 июля могут обратиться в органы соцзащиты. И если им одобрят право на получение пособия, они автоматически получат выплату в размере 5 тысяч рублей.

В июле Пенсионный фонд начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ.



Особенностью новой выплаты является то, что за ней не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства.

фото: © Столица на Онего

Стало известно, сколько человек в Карелии проголосовало по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня и продолжится по 1 июля.

Как сообщили в ЦИК Карелии, желающие могут проголосовать на избирательных участках, на открытых площадках, а также дома.

Сколько человек в Карелии уже проголосовали по поправкам в Конституцию, смотрите здесь.

фото: © Segezha Group

Segezha Group предоставляет адресную помощь Сегежской ЦРБ

В больницу поступили два транспортировочных изолирующих бокса (Bio-Bag EBV 30/40).

В Сегеже 30 июня управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов принял участие в церемонии передачи коллективу Сегежской ЦРБ медицинского оборудования, приобретенного Segezha Group (входит в АФК "Система") в рамках благотворительной помощи медперсоналу в борьбе с распространением COVID-19.



В больницу поступили два транспортировочных изолирующих бокса (Bio-Bag EBV 30/40). Такие боксы появились в Сегежской ЦРБ впервые. Они предназначены для инфекционных отделений больниц и установки в каретах скорой помощи. Это оборудование используется при перевозке лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями. Боксы полностью герметичны, оборудованы автономной вентиляцией с входными и выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Благодаря им пациентов можно будет перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса или других инфекций.





Также медикам вручили 20 защитных костюмов многоразового использования (костюм противочумный 1 типа "Защита") и два изолирующих скафандра. Такие средства индивидуальной защиты востребованы в инфекционном отделении больницы при работе с пациентами COVID-19. Они обеспечивают максимальный уровень защиты медперсонала.



В ближайшее время ожидается поставка в Сегежскую ЦРБ двух стационарных аппаратов ИВЛ и пяти мониторов пациентов.





Справочно:



В конце апреля с.г. Segezha Group передала в больницу два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованных медицинским оборудованием, в том числе портативными аппаратами ИВЛ. Общая сумма благотворительной помощи Segezha Group, оказанной ГБУЗ "Сегежская ЦРБ", – около 18 млн рублей.



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Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group – крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,42 млн га лесных участков, 85,7% (6,36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. Segezha Group занимает 1-е место в России и 2-е место в Европе по производству бумажных мешков; 1-е место в России и 3-е место в мире – по производству коричневой мешочной бумаги; 5-е место в мире – по производству большеформатной березовой фанеры; 1-е место в России – по производству пиломатериалов и домокомплектов из клееного бруса. Сайт: http://segezha-group.com/

фото: © Паблик "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Съехавший в кювет автомобиль "устроил" лесной пожар в Карелии (ФОТО)

ДТП и пожар произошли 29 июня в Олонецком районе.

В 23.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи деревни Нурмолицы произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и загорелся, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Огонь перекинулся на лес.

Спасатели потушили горящий лес и авто.

Подробности выясняются.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, с начала сезона в лесах республики на 29 июня было зарегистрировано 92 лесных пожара на общей площади 385,4 га.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Предпринимателям в Карелии предоставят еще одну меру поддержки

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал о мерах поддержки предпринимателей.

В ходе "прямой линии" с жителями республики глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер правительства Дмитрий Родионов обсудили меры поддержки предпринимателей.

Дмитрий Родионов отметил, что на сегодняшний день продолжаются выплаты материальной помощи в размере 1 МРОТ предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей.

"За апрель у нас практически все выплаты предпринимателям выплачены, - сказал Дмитрий Родионов. - За май порядка тысячи заявлений было удовлетворено центрами занятости республики. Работа, думаю, полностью завершена, и все выплаты за май будут погашены к концу следующей недели".

По словам вице-премьера Родионова, май – это последний месяц, когда соответствующая мера поддержки работает и предприниматели могут обратиться за компенсацией.

"За июнь центры занятости заявления принимать уже не будут, - предупредил Дмитрий Родионов. - Тем не менее, мы оставляем еще одну меру поддержки, которая связана с компенсацией затрат работодателя на необходимость выплачивать заработную плату. Те предприниматели, у которых еще не весь персонал вышел на работу и находится в вынужденном простое, смогут обратиться в центры занятости за компенсацией затрат выплаты зарплат этим работникам и за июнь включительно".

Родионов отметил, что 8 июня Минэкономики Карелии объявил отбор на новые меры поддержки для предпринимателей, которые находились в вынужденном простое, включая апрель-май.

"В первую очередь сегодня объявлена и закончена заявочная кампания по компенсации затрат на уплату аренды, коммунальных платежей, а также затрат на приобретение оборудования, - рассказал вице-премьер правительства по вопросам экономики. - По этим трем видам поддержки к нам за 20 дней поступило рекордное количество заявок – 700. Эти заявки будут в июле рассмотрены, и деньги предпринимателям будут выплачены".

Расширен, по словам Родионова, и список пострадавших отраслей экономики: туда добавили ряд отраслей, которые находились в вынужденном простое на протяжении двух месяцев, это предприятия в сфере здравоохранения и предприятия в сфере НХП (народно-художественный промысел).

"Эти предприниматели, которые вошли в список пострадавших, сегодня имеют возможность обратиться в Минэкономики Карелии с заявлением для получения материальной помощи за апрель, - пояснил Родионов. - Им выплаты будут проведены уже на следующей неделе".

В ходе диалога с главой Карелии Дмитрий Родионов не исключил возможности получения предпринимателями компенсации на затраты при покупке СИЗ (средств-индивидуальной защиты) и оборудования для безопасности (экранов, ширм).

"На уровне Российской Федерации готовятся нормативно-правовые документы по предоставлению налоговой инспекции выплат предпринимателям на приобретение СИЗов, - сказал Родионов. – Думаю, когда он будет принят, у предпринимателей появится еще одна возможность получить компенсацию".

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция Петрозаводска разыскивает пенсионерку, подозреваемую в краже (ФОТО)

Оперативники устанавливают личность женщины, возможно, причастной к преступлению, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность пожилой женщины, запечатленной на скриншоте. Она подозревается в имущественном преступлении.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщить информацию о ней по номерам телефонов: +7981405 5996 и +7 9114065201

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Talegram-канал Леонида Лиминчука

Депутат сравнил улицы Петрозаводска и Уфы: дома оказалось хуже

Депутат Заксобрания республики Леонид Лиминчук возмутился ремонтом одной из улиц Петрозаводска, ямы на которой засыпали остатками старого асфальта.

Леонид Лиминчук в своем Telegram-канале предложил сравнить результат ремонта дорог в Петрозаводске и Уфе. Парламентарий приложил два снимка. На одном из них, по его словам, запечатлена набережная Уфы, на другом - отремонтированная улице Медвежьегорская в столице Карелии.

"Новая набережная в Уфе vs улица Медвежьегорская в Петрозаводске. Найдите 10 отличий", - написал Лиминчук.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Россиянам пообещали по-настоящему теплый июль

Температура воздуха на всей территории страны в июле будет выше или около нормы.

Об этом рассказал на онлайн пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".

По его словам, июль ожидается по-настоящему теплым. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться. В западных регионах во второй месяц лета будет теплее обычного. В восточных и в Поволжье температура окажется в пределах нормы. Жарким июль обещает быть в Западной Сибири, Красноярском крае и в Якутии. В Якутии наблюдается повторяемость антициклонов из-за изменения климата. Поэтому температура в этом холодном регионе уже второй месяц будет высокая.

В ближайшие пять дней ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале. На азиатской территории очаг тепла с Якутии переместится на Красноярск.

фото: © Минспорта Карелии

Юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта (ФОТО)

Карельские танцоры Дмитрий Нелединский и Александра Каблова приняли участие в онлайн-конкурсе Just Dance, сообщили в Минспорта Карелии.

В начале июня, после двух месяцев карантина, карельские танцоры Дмитрий Нелединский и Александра Каблова приняли участие в онлайн-конкурсе Just Dance, организованном Академией WDSF совместно с исследователями из Стэнфордского университета.



В турнире принимали участие танцоры со всего мира.

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Конкурсные работы Just Dance оценивала коллегия из трех международных судей Всемирной федерации танцевального спорта: Евгения Имрекова (Россия), Джека Цяня (Китай) и Сильвии Питтон (Италия). Они основывались на том, насколько креативны, увлекательны или аутентичны видео.

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Ролик Дмитрия Нелединского и Александры Кабловой вошёл в ТОП-10 победителей конкурса.



Ранее сообщалось, что спортивная школа в Петрозаводске приобрела новый инвентарь.

фото: © shutterstock.com

Женщина-инвалид в поселке Карелии "страдает от промедления чиновников"

В Крошнозере женщина, ставшая беспомощным инвалидом после инсульта, не может дождаться денежных выплат из-за бюрократии.

Как пишет газета "Наша жизнь", жительница Крошнозера Елена лишена возможности двигаться самостоятельно. В ноябре прошлого года у нее случился инсульт. Некогда здоровую и энергичную женщину недуг приковал к постели.

С тех пор муж, сыновья и родственники всеми силам стараются хоть как-то улучшить условия жизни 55-летней женщины: готовят еду и кормят ее с ложечки, делают вместе лечебную гимнастику. Неравнодушная селянка отдала Елене инвалидную коляску.

Как правило, такие больные незамедлительно получают статус инвалидности, который дает возможность пользоваться некоторыми денежными выплатами и льготами. К сожалению, в случае с Еленой процесс с оформления документов растянулся на долгие восемь месяцев.

"Пенсии по старости жены едва хватает на покупку лекарств и памперсов. Я недавно полпенсии на медицинские товары потратил. Денег совсем не хватает. Документы для подтверждения недееспособности супруги давно были собраны и переданы медработникам. Только лед до сих пор не тронулся. Проблема осталась нерешенной. Те, кто ухаживает за лежачими больными, знает, как дорого обходится абсорбирующее белье, — возмущается Сергей. — Сколько можно еще ждать? Обидно, что Елена, проработавшая в медицине не один год, невольно страдает от промедления чиновников".

Пока справки и документы путешествуют по кабинетам различных инстанций, Сергей продолжает заботиться о больной супруге. А Елена Михайловна, тем временем, находит утешение в прочтении книг.

фото: © Столица на Онего

Путин наградил администрацию Петрозаводска медалью

Администрация Петрозаводска отмечена за участие в Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Администрация карельской столицы удостоена памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе". Грамота подписана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Таким образом отмечена помощь администрации во время пандемии. Напомним, служебный автотранспорт на регулярной основе выделялся для доставки продуктов и лекарственных препаратов волонтерами к нуждающимся.

Медаль общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" присуждена 42 волонтёрам Карелии, а также Карельскому региональному центру молодежи и Петрозаводскому государственному университету за существенную помощь пожилым, маломобильным и нуждающимся гражданам в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.

фото: © Леонид Николаев/ИА "Республика"

Суд Петрозаводска оставил за решеткой экс-министра Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Волчека

Городской суд Петрозаводска продлил арест экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Игоря Волчека до 5 августа.

В июне судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов по ходатайству карельского Следкома продлил арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова и также бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека до 5 августа.

Напомним, что оба они были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получения взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

Взятку, считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. При этом активно способствовавший расследованию этого преступления Сергей Фурсов официально следствием не задерживался и по закону его собирались освободить от уголовной ответственности, после чего по делу он, вероятно, стал бы свидетелем. Однако, как мы ранее сообщали, Сергей Фурсов, которому 24 января исполнилось всего 39 лет, не так давно, к сожалению, скоропостижно скончался по причине серьезных проблем с сердцем. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки.

Кроме того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники специальной краской заранее пометили словом "взятка". Кстати, по имеющейся информации, в уголовном деле Алексея Кайдалова скоро могут появиться новые эпизоды.

Отметим, что Кайдалов и Волчек, которые содержатся в разных камерах ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) ИК № 9 в Петрозаводске, показаний по-прежнему не дают.

Также ставло известно, что Верховный суд Карелии, куда с апелляционной жалобой на решение городского суда о продлении ареста Кайдалова и Волчека обратились их адвокаты, оставил его в силе.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Российский омбудсмен готова помочь жительнице Карелии, осужденной за оправдание терроризма

Молодая мать не может получить президентские выплаты на больного ребенка.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова окажет помощь жительнице карельского города Медвежьегорска Екатерине Павлючене (Мурановой) в получении президентских выплат для ее 7-летнего больного сына. Как сообщило информационное агентство "Общественная служба новостей", российский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации, в которой оказалась молодая женщина из Карелии.

Напомним, в конце прошлого года Екатерина Павлюченя (Муранова) была признана виновной в публичном оправдании терроризма. 2-й Западный окружной военный суд приговорил молодую мать, воспитывающую больного ребенка, к выплате в пользу государства 350 тысяч рублей.

Поводом для уголовного преследования Екатерины Павлючени послужили записи молодой женщины в социальной сети "Вконтакте" после взрыва в управлении ФСБ в Архангельске, который устроил осенью 2018 года учащийся местного колледжа. Сама Павлюченя отказалась признать себя виновной, подчеркнув на заседании суда, что никогда не оправдывала терроризм, поскольку является противником любого насилия.

Еще до суда жительница Медвежьегорска была включена Росфинмониторингом в список экстремистов, и, по словам Екатерины, это стало основанием для того, что она не смогла получить президентские выплаты на своего ребенка. "В данном случае страдает ребенок. Конечно, я обязательно этим займусь. Для этого нужно обращение и решение [банка об отказе в открытии счета]. И это, конечно, несправедливая ситуация. Мне в любом случае нужно от нее обращение, так как федеральный закон определяет, что мы работаем через волеизъявление. Конечно, я обязательно буду стараться разобраться в этой ситуации", - цитирует уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову "Общественная служба новостей".

Как рассказала "Столице на Онего" сама Екатерина Павлюченя (Муранова), к ней пока никто из аппарата российского омбудсмена не обращался, и она также не писала никаких обращений, связанных с получением президентских выплат.

фото: https://vk.com/vuonnini

В год 100-летия Республики Карелия жители старинной карельской деревни Войница остались без магазина

Ближайшие торговые точки находятся в десятках километрах от деревни.

В старинной карельской деревне Войница закрылся единственный магазин. По словам местных жителей, теперь им приходится отправляться за продуктами за десятки километров от деревни. Ближайшие торговые точки находятся в деревне Вокнаволок или районном центре Калевала, которые расположены в 38 и 53 километрах от Войницы.

Жители деревни рассказали о ситуации администрациям Луусалмского сельского поселения и Калевальского национального района еще месяц назад, но муниципальные чиновники помочь ничем не смогли. Населению Войницы пришлось обратиться к министру культуры Карелии Алексею Лесонену, который является куратором Калевальского района в республиканском правительстве, а пока жители старинной карельской деревни грустно шутят, что в год 100-летия Республики Карелия они остались без магазина.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Глава Карелии предложил разрешить петь в ресторанах в период карантина

Артур Парфенчиков считает, что нужно в индивидуальном порядке рассматривать заявления предпринимателей, желающих восстановить бизнес после карантина из-за COVID-19.

Артур Парфенчиков заявил, что следует в индивидуальном порядке рассмотреть случаи предпринимателей, чей бизнес был остановлен из-за распространения коронавируса. По оценке главы республики, в некоторых ситуациях следует помочь предпринимателям возобновить их работу.

"Мне сейчас человек задал вопрос: почему нельзя, например, разрешить деятельность по музыкальному какому-то выступлению, игре там, пению в ресторане. Ну а что, если предусмотреть какие-то вещи: если социальная дистанция соблюдается между отдыхающими и, собственно, музыкантом и певцом", - заявил глава Карелии в ходе прямой линии в соцсети.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © goodfon.ru.

Программа льготной ипотеки в России будет расширена

Правительство России подготовило изменения в правила выдачи льготных ипотечных кредитов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн руб. в регионах и 12 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге.

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов — с 3 до 6 млн рублей", — сказал он.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Салоны и парикмахерские Карелии обязали установить ширмы и защитные экраны

Вице-премьер регионального правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов заявил о введение дополнительных ограничений в салонах красоты и парикмахерских.

"С 1 июля, согласно распоряжению главы региона, во всех парикмахерских и салонах красоты при обслуживании в помещении более чем одного человека необходима установка защитных экранов и ширм", – сказал Дмитрий Родионов во время "прямой линии" с главой Карелии 30 июня.

Напомним, работа парикмахерских и косметических салонов возобновилась с 12 мая.

Ранее глава Карелии сообщил о введении дополнительных ограничений в учреждениях, где работники контактируют с посетителями.

"Мы с 22 июня вводим обязательное ношение защитных очков и экранов или установку стационарных экранов в учреждениях, где происходит контакт работника с неограниченным кругом лиц. Это магазины, почта, госучреждения", – говорил глава региона.

Отметим, сегодня во время прямой линии Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Музей Карельского фронта откроется в конце сентября

В Беломорске 30 сентября запланировано торжественное открытие Музея Карельского фронта, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Открытие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это первый и единственный музей в Российской Федерации, посвященный Карельскому фронту.

Музейная экспозиция будет представлена в девяти залах. Здесь нашли место предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на полях бывших сражений; семейные реликвии, бережно сохраненные и переданные музею; точные копии солдатских святынь – боевых знамен. Эффект от экспозиции усилит множество фотографий и документов военного времени. Кроме интерьерной экспозиции планируется открытая площадка для показа единиц военной техники образца 1941–1945 годов.



В настоящее время фонды продолжают комплектоваться, происходит постоянный поиск, отбор и реставрация предметов.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.