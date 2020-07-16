Самое важное за сегодня

фото: паблик "События. Петрозаводск.Карелия.Россия"

Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

Рабочие экскаватором повредили деревья, которые простояли 60-70 лет на проспекте Ленина.

В паблике "События.Петрозаводск.Карелия.Россия" петрозаводчанка опубликовала крик души и фото, на которых запечатлела поломанные и поврежденные деревья.

"В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет", - написала автор фото.

Возмущенная и расстроенная всем происходящим горожанка отметила, что яблони росли не на газоне, где выкапывали поребрики, и корни их не разрушали асфальт, "просто огромному трактору деревья мешали заехать на тротуар.

"Если бы трактор был небольших размеров, яблони бы уцелели, - сказал петрозаводчанка. - Это всё равно что топором ногти стричь, так менять поребрики. Делая, казалось бы, хорошее дело, портят остальное. Слов нет, одни слёзы".

Напомним, что ранее рабочие во время благоустройства газонов в центре Петрозаводска повредили молодые клены.

фото: Администрация Сортавальского поселения/vk.com/public182704199

В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Сегодня городской суд Сортавалы отменил решение местного горсовета об удалении Крупина в отставку. Сергей Крупин восстановлен в должности. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщил депутат Заксобрания Карелии Александр Федичев, представляющий в парламенте фракцию "Справедливая Россия".

"Никаких оснований для его удаления не было. Это было наглое решение", - так Федичев прокомментировал действия представителей сортавальского горсовета, ранее сместивших Крупина с поста.

По оценке парламентария Федичева, сегодняшнее решение суда перечеркивает схему карельского правительства по объединению Сортавальского и Хелюльского поселений. Именно с этими планами региональных чиновников не соглашался Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Затем Сергей Крупин подал в суд административный иск с намерением оспорить свое увольнение. Сегодня суд поддержал требование избранного главы Сортавалы.

фото: © pixabay.com

Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, с 16 июля в республике возобновляют работу кинотеатры. Соответствующее распоряжение руководитель региона подписал накануне.

Как отметил Парфенчиков, работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Они были утверждены руководителем Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом России.



Еще один пункт распоряжения касается посещения природного парка "Валаамский архипелаг". С 16 июля и до отмены режима повышенной готовности посещение парка разрешается в составе организованных туристских и паломнических групп.

фото: Pixabay

Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии

Число выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось до 1852, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в республике подтверждено 47 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 26 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Кварцитный, ст. Шуйская), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вуорио), в Медвежьегорске – 1 человек, Лоухский район – 4 (поселок Лоухи – 3, поселок Пяозерский – 1), в Суоярвском районе – 4 человека (Суоярви – 3, поселок Леппясюрья – 1), в Муезерском районе – 2 человека (поселок Муезерский и село Реболы), в Костомукшском городском округе – 2 человека (деревня Вокнаволок), в Пудожском районе – 4 человека (деревня Усть-Река), в Кондопоге – 1 человек.

За сутки 61 человек выздоровел: в Петрозаводске - 42, в Кондопожском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Лахденпохском районе - 2, в Пряжинском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 3, в Сегежском районе - 1, в Пудожском районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Муезерском районе - 6, в Олонецком районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 301,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 508,6 случая, по Северо-Западу – 485,9.

Напомним, с начала пандемии скончались от коронавируса 11 человек.

Ранее Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной.

фото: © Управление Роскомнадзора по Республике Карелия/10.rkn.gov.ru

Начальника управления Роскомнадзора по Карелии Артюхина будут судить за пьяную езду

Мировой суд в Петрозаводске определит наказание начальнику управления Роскомнадзора по Карелии Дмитрию Артюхину, который был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судья 7 участка мирового суда Петрозаводска Ирина Дмитриева рассмотрит дело о совершенном Дмитрием Артюхиным административном правонарушении.

На официальном сайте петрозаводского мирового суда содержится информация о полученном им из Госавтоинспекции деле об административном правонарушении, совершенном начальником Управления Роскомнадзора по Республике Карелия Дмитрием Артюхиным. Полиция вменяет ему в вину статью 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в четверг 9 июля в 7.30 руководитель регионального управления федерального надзорного органа Дмитрий Артюхин на служебном автомобиле Ford Focus ехал по улице Гвардейской и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке Артюхина на состояние опьянения алкотестер дал положительный результат.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое передано в мировой суд.

Если вина Дмитрия Артюхина подтвердится, ему грозит лишение прав на управление транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, начальник управления государственного автодорожного надзора по Карелии Владимир Молодинский потерял должность после того, как его лишили права управления транспортным средством за отказ от прохождения медосвидетельствования.

фото: © кадр из видео

Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО)

На Кукковке водитель автомобиля "ВАЗ" сбил мужчину, который преградил ему путь на пешеходной дорожке.

Сегодня утром, 16 июля в 8.00, на улице Генерала Фролова водитель автомобиля "ВАЗ" пытался проехать по тротуару, но на его пути встал пешеход.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец инцидента опубликовал видео, на котором запечатлел, как мужчина вступил в конфликт с водителем.

Когда водитель, несмотря на замечания пешехода, все же предпринял попытку проехать по тротуару, мужчина лег на капот автомобиля нарушителя.

В результате через несколько метров мужчина упал под колеса нарушителю, не удержавшись на капоте. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия.

По информации ГИБДД Петрозаводска, сегодня в 8.05 в дежурную службу ГИБДД Петрозаводска поступило заявление о наезде на пешехода. Подробности ДТП выясняются.

фото: © из личного архива Андрея Малафеева

Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"

Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев рассказал о молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.

Когда плановая медицинская помощь в учреждениях здравоохранения Карелии была временно ограничена из-за эпидемии коронавируса, экстренная кардиологическая служба Регионального сосудистого центра не прекращала принимать пациентов. В случаях с такими больными счет идет на минуты. Среди пациентов центра все чаще встречаются далеко не пенсионеры.

"Действительно, раньше увидеть в нашем отделении пациента до 45 лет было редкостью. Сейчас 40-45 лет – почти "стандартный" возраст, когда инфаркт возникает впервые. В основном это курящие мужчины с давлением, плохой наследственностью, повышенным холестерином. Мужчины – это "кардиологический слабый пол". У женщин есть соответствующие гормоны, которые продлевают их молодость и здоровье. Конечно, бывают молодые больные без факторов риска, но это исключение, а не правило", - считает главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова Андрей Малафеев.

По мнению кардиолога, основной врач, который продлевает жизнь людей, это терапевт поликлиники. Ведь когда пациент доставляется в больницу с инфарктом или инсультом, что уже не делай, здоровье потом всегда будет хуже, чем до этой сосудистой катастрофы, уверен доктор.

"Скажу интересную мысль, что есть три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения (и это вовсе не ангиограф или томограф): тонометр, который измеряет давление, глюкометр, измеряющий уровень сахара крови, и прибор для определения холестерина крови", - рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии.

Подробнее о том, как развивается карельская кардиология, читайте в нашей рубрике "Здравствуйте, доктор!"

фото: © страница Вконтакте Олега Липовецкого/vk.com/lipovetsky

Хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска (ФОТО)

Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий запечатлел разрушенный детский городок, который подарил Петрозаводску фонд "Обнаженные сердца".

На своей странице в соцсети Олег Липовецкий разместил фото, на которых запечатлел полуразрушенную, изуродованную неприличными рисунками и нецензурными надписями детскую площадку в центре Петрозаводска.

"Так выглядит самая большая детская площадка в центре Петрозаводска, подаренная городу Фонд "Обнажённые сердца", -написал Липовецкий в комментарии к фото. - К сожалению, снимать лица запрещено, а то можно было бы к этому прибавить фотографии и видео толп пятнадцатилетних матярящихся подростков оккупировавших детские горки".

Олег Липовецкий отмечает, что детский городок – это, по его мнению, как раз то место, которое нужно охранять от вандалов.

фото: © Столица на Онего

Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса

Расписание пригородных и междугородных рейсов 17 июля изменится, сообщается на сайте "Карелавтотранса".

Изменяются рейсы:

- № 122 "Вилга" в 16:45 (обратно в 17:25) будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО,

- № 122 "Вилга" в 19:30 (обратно в 20:05) ПЕРЕНОСИТСЯ на 19:00 (обратно в 19:40),

- № 135 "Киндасово" в 11:30 по пт, сб, вс ПЕРЕНОСИТСЯ на 12:00 (обратно в 13:35)

- № 135 "Киндасово" в 16:45 по пятницам ПЕРЕНОСИТСЯ на 20:00 (обратно в 21:30)

- № 121 "ст. Деревянка" в 9.05 и 19.05 будут осуществляться С ЗАЕЗДОМ на 31 км (Сосновый Бор). Отправление из Соснового бора в 10:05 и 20:05, со ст.Деревянка в 10:25 и 20:25 ежедневно.

- № 606 "Кинелахта/Савиново" в 13:15 ПЕРЕНОСИТСЯ на 10:15 (из Кинелахты пт.14:00, вс.13:00, из Савиново пт.12:15, вс.14:30)

- № 604 из Верхних Важин в 19:30 по пт,вс ПЕРЕНОСИТСЯ на 19:

- № 519 "Олонец" в 18:15 будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО (из Олонца в 13:10)

- № 519 "Олонец" в 19:30 будет выполняться КРОМЕ СУББОТЫ (из Олонца в 16:50)



Отменяются рейсы:

- № 114 "Сосновый Бор, 31 км" в 10:30 и 17:00,

- № 610 "Савиново/Ведлозеро" в 6:30 (пн, пт) и 13:15 (пн.)

- № 135 "Киндасово" в 16:45 по сб. и вс.

- № 519 "Олонец" в 18:45 кроме вс.

фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии

Депутаты от "Единой России" выбрали нового лидера фракции в Заксобрании Карелии

Вместо Ларисы Ждановой возглавлять фракцию единороссов в карельском парламенте будет Леонид Лиминчук.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне состоялось последнее в этом сезоне заседание фракции "Единой России", на котором был поднят вопрос о смене лидера. Вместо Ларисы Ждановой председателем фракции стал Леонид Лиминчук.

За кандидатуру Леонида Лиминчука проголосовало 15 из 16 присутствовавших на заседании депутатов. Только 1 депутат-единоросс проголосовал против.

Напомним, что Лиминчук возглавляет в Заксобрании Карелии комитет по строительству, ЖКХ и энергетике.

По мнению экспертов, его назначение руководителем фракции "Единой России" означает усиление группы влияния депутата ЗС РК Виталия Красулина и замглавы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского.

фото: © кадр из видео

Вандалы вновь сломали питьевой фонтан у Онежского озера в Петрозаводске

В благоустроенном сквере на набережной Варкауса питьевой фонтанчик в очередной раз пострадал от действий вандалов.

В минувшую среду, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в паблике организации.

Напомним, в сквере, который еще не успели официально открыть, у питьевого фонтанчика украли кран. Из-за этого огромная струя из фонтана лилась прямо на дорожку сквера. Фонтан временно закрыли коробом, опасаясь новых нападок вандалов.

"Столько сил и времени было вложено в создание нового места отдыха для петрозаводчан, и вот что мы получаем в ответ – вандализм. Уважаемые жители города, если вы видите, что кто-то разрушает сквер, не проходите мимо! Не хочется, чтобы этим же летом сквер перестал быть украшением города. Новый уголок для отдыха создан радовать гостей и жителей Петрозаводска, давайте относиться к скверу бережно", - пишут в паблике "РКС-Петрозаводск".

Ранее петрозаводчане пожаловались на мусор, которым завалили сквер с питьевым фонтанчиком.

фото: кадр с видео

Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло накануне вечером на улице Сортавальская в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне в 17 час. 21 мин. на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская на Кукковке.

Легковой автомобиль двигался по улице Сортавальская со стороны улицы Ровио. Велосипедист, двигаясь по проезжей части улицы Питкярантская, выехал на пешеходный переход, слева направо по ходу движения транспортного средства.

На пешеходном переходе велосипедист врезался в левый борт автомобиля.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: кадр с видео

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло накануне вечером на Перевалке на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, групповая авария с участием автомобилей Nissan X-Trail, Mitsubishi L200 и Subaru Forester произошла накануне около 16 часов на пересечении улиц Ватутина и Пархоменко.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Nissan X-Trail пересекал перекрёсток по улице Ватутина, двигаясь в прямом направлении. Mitsubishi L200 выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко.

После столкновения Nissan отбросило на стоящий на полосе встречного движения Subaru Forester.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Подрядчик затянул реконструкцию лестниц в Петрозаводске и попал под штрафные санкции

Компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под штрафные санкции, сообщили в городской администрации.

Представители администрации карельской столицы и компании по строительному контролю накануне проинспектировали ход реконструкции лестничных спусков в Петрозаводске.





Как сообщили в мэрии, ООО "Свой дом" нарушило сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на Вольной и Пушкинской улицах. Объекты должны были закончить до 1 июля. Представитель компании по строительному контролю ООО "Юник" вынес подрядчику предписание по устранению нарушений, допущенных в конструктивных элементах бетонных оснований спусков. Ранее замечания по устройству опалубки были исправлены на лестничных спусках на улицах Фрунзе и Пушкинской. Сейчас на этих объектах подрядчик приступил к заливке ступеней.





Задержка работ по ремонту спусков на улице Кузьмина и Карельском проспекте связана с производством монолитных ступеней. На Лососинской набережной срыв сроков произошел из-за несогласования работ в охранной зоне инженерных сетей.





Специалисты комитета ЖКХ и компании по строительному надзору указали подрядчику на необходимость соблюдения всех проектных решений. В противном случае контракт с ним будет расторгнут, предупредили в администрации.

Сейчас к подрядной организации применены штрафные санкции.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

У двоих детей, привезенных из Москвы в Карелию, выявлен коронавирус

Пришло лабораторное подтверждение о выявлении коронавирусной инфекции у двоих детей, прибывших из Москвы с родителями в поселок Вокнаволок.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы в Костомукше, в минувшую среду, 15 июля, пришло лабораторное подтверждение о выявлении коронавирусной инфекции у двоих детей, прибывших из Москвы с родителями в поселок Вокнаволок.

"Течение заболевания легкое, - отмечается в сообщении больницы. - Ранее у родителей была выявлена коронавирусная инфекция, они убыли по месту жительства в Москву до получения результатов анализа".

Напомним, 5 июля межрайонная больница Костомукши информировала, что в деревне Вокнаволок выявили два случая коронавируса, тест на COVID-19 оказался положительным у семейной пары, приехавшей из Москвы к родственникам.

фото: © кадр из видео

Белая лошадь проскакала по Кукковскому кольцу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели лошадь без седока, бегавшую по дороге в Петрозаводске.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 14 июля в 20.40 на пересечении Карельского и Комсомольского проспектов бегала лошадь без седока.

Ранее по Гоголевскому мосту пробежал козел.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Федеральный центр намерен бесплатно раздавать земли на севере Карелии

В правительстве России подготовлен законопроект об "арктическом гектаре"

Четыре года назад в России вступил в действие "закон о дальневосточном гектаре", согласно которому любой житель страны может бесплатно получить в безвозмездное пользование до гектара земли на Дальнем Востоке для строительства жилья и ведения фермерской или предпринимательской деятельности. В российском правительстве опыт "дальневосточного гектара" сочли успешным и захотели распространить его на арктическую зону страны.

Как утверждают в федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство России ответило на "просьбы из регионов" разработкой законопроекта, который позволит гражданам бесплатно получить до гектара земли на территории арктических регионов, к которым частично относится и Карелия.

Читайте подробнее в статье "Север Карелии раздадут на "арктические гектары".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Отношение к собственности неудовлетворительное": как депутаты голосовали за продажу хлебозавода в Карелии

"Суоярвский хлебозавод" в Карелии будет приватизирован:власти региона решили избавиться от актива.

Решение властей включить "Суоярвский хлебозавод" в план приватизации вызвало споры в стенах парламента: часть депутатов посчитала вопрос о продаже предприятия плохо проработанным.

"Отношение нашего государства, республики Карелия, к своей собственности неудовлетворительное. Мы раз за разом видим, что спасение нам дадут только инвесторы", - сказал депутат Виктор Степанов.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Ремонт двух километров проспекта в Петрозаводске обойдется в 32 млн рублей

Два километра дорожного покрытия Первомайского проспекта в карельской столице отремонтируют за 33, 2 млн рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик АО "АБЗ-Дорстрой" намерен отремонтировать более 28 тысяч кв. метров дорожного покрытия (2 км.) на Первомайском проспекте, отрегулировать высотное положение 88 люков колодцев, заменить люки 44 колодцев.

Стоимость ремонтных работ – 33,2 млн руб.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Протоптанные дорожки в сквере с танком в Петрозаводске замостят брусчаткой и подсветят (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук проверили ход работ по благоустройству сквера Ивана Молчанова на Первомайском проспекте.

Представители администрации города, Петрозаводского городского совета и подрядной организации побывали сегодня в сквере Ивана Молчанова, который попал в число объектов для благоустройства в рамках подготовки к 100-летию Карелии. До 30 августа здесь должны замостить пешеходные дорожки брусчаткой серого и красного цвета. Одна дорожка будет вести к остановочному комплексу, вторая, сквозная, – по Первомайскому проспекту. В сквере приведут в порядок газоны и клумбы, установят 25 опор наружного освещения, благоустроят территорию у остановки.

Изменения произойдут и с памятным знаком танку Т-34: постамент покрасят, надпись "1941-1945" сделают в новом композитном материале с подсветкой. Рядом установят три стационарных флагштока.

Кроме того, в сквере появится еще один памятник – монумент первому военному коменданту Петрозаводска после окончания советско-финской войны Ивану Сергеевичу Молчанову. Памятник выполнен архитектором Алексеем Варухиным по заказу администрации города в 2019 году.

"Сейчас идут работы по планировке дорожек и прокладке траншей для установки уличного освещения. Делается упор на транзитную комфортную зону для передвижения, чтобы здесь не было грязи. Вся система озеленения сквера будет сохранена", – отметила в ходе выездного совещания начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина.

По мнению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, народные тропы в сквере необходимо оформить, чтобы было красиво и эстетично. Но, а самое главное, что они будут рядом с танком и памятником Ивану Молчанову.

"Я считаю правильным, когда объекты в память о Великой Отечественной войне находятся в городской инфраструктуре. Это не отдаленные обособленные места, до которых еще нужно добираться. Они здесь, в нашей жизни. И мы можем каждый день, что и делаем, отдавать дань памяти героям Великой Отечественной войны", – сказала Ирина Мирошник.

Представители подрядчика, ООО "КарелСтройУправление", обещают выполнить работы в срок. Хотя сложности при выполнении благоустройства есть – стесненность территории, отсутствие подъездов, и деревья, которые рабочие боятся повредить.

Участники совещания отметили, что технический надзор за работами в сквере проводятся постоянно.

"При том объеме работ, которые сейчас выполняется в Петрозаводске, конечно, и для депутатского корпуса, и для горожан на первый план выходит качество и сроки. Мы принимаем ряд мер. Так, с совместно с УФАС будем разрабатывать документацию, которая не позволит нерадивым подрядчикам выходить на контракты в следующем году, когда в городе также планируем провести большой комплекс работ по дорожному строительству, благоустройству территорий. Сейчас есть определенные отставания по благоустройству. Они частично объективны, частично нет. Только после приемки работ администрация Петрозаводска будет принимать решения по подрядным организациям: кому стоит выходить на городские контракты, а кому нет", – заявил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

фото: © Александр Погожев/ТАСС

Роспотребнадзор проверил пляжи Приладожья в Карелии

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды в Питкярантском районе.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, специалисты провели мониторинг рекреационных зон в устье реки Келиоя в Питкяранте (Питкярантский залив Ладожского озера), на побережье реки Тулиманеки в поселке Салми по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам проверки установлено, что из 4-х проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 1 проба воды и 1 проба почвы в устье реки Келиоя.

Ранее Роспотребнадзор признал безопасными пляжи на севере Карелии.

фото: © youtube.com / Vesti Karelia

Власти Карелии приватизируют объекты в Шуйской Чупе

Депутаты Законодательного собрания республики одобрили включение нескольких объектов в деревне Шуйская Чупа в прогнозный план приватизации.

На сессии парламента в четверг, 16 июля, депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации госимущества Карелии, который, в частности, предполагает продажу нескольких объектов в Шуйской Чупе Проект закона был принят во втором, окончательном чтении.



Речь идет о постройках, находящихся по адресам: деревня Шуйская Чупа, дома №4, №5, №18. Также предполагается приватизировать местное овощехранилище. Все здания являются нежилыми. При этом дом №5 находится в аренде до середины декабря 2056 года, отмечено в тексте законопроекта.



Подробности – на сайте "Вести Карелии"

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России выявлено 752 797 случаев заражения коронавирусом

Статистические данные о заболеваемости COVID-19 на 16 июля в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 428 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Общее число заболевших коронавирусом в России за все время пандемии составило 752 797 человек.

Выздоровели за время пандемии 531 692, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 443 человека.

Летальных случаев за все время: 11 937, за последние сутки подтверждено 167 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 24 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 298 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 июля остаются 273 267 человек.

фото: © "Ягоды Карелии"

Представители завода "Ягоды Карелии" опровергли информацию о ненадлежащем качестве продукции

Завод "Ягоды Карелии" прошел ежегодный аудит качества.

На днях в одном из карельских сетевых изданий появилась информация, касающаяся завода "Ягоды Карелии". В новости со ссылкой на анонимный источник рассказывается, что якобы "в продукции "Ягоды Карелии", похоже, найдены запрещенные вещества, и в ближайшее время в крупнейших торговых сетях может быть приостановлена продажа данных товаров".

Между тем, завод "Ягоды Карелии" – один из лидеров по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов – прошел очередной ежегодный аудит компании SGS по стандарту FSSC22000, а это – самое передовое, что есть в области системы безопасности менеджмента качества. Эта схема сертификации в области пищевой безопасности признана организацией GFSI – Глобальной инициативой пищевой безопасности. Такой контроль качества предприятие успешно проходит уже в течение пяти лет. Об этом нашему изданию рассказал руководитель завода "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов.

- К сожалению, журналисты не обратились за комментарием непосредственно к нам, – сообщил руководитель завода "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов. – У нас несколько производственных линий, на них установлено новое оборудование мирового уровня. Мы проходим проверку на соответствие стандартам качества с завидной регулярностью. С проверками на завод регулярно приезжают представители компаний, которым мы поставляем продукцию. У завода заключены договоры на поставки с федеральными российскими и зарубежными торговыми сетями, которые также регулярно контролируют условия производства. Никаких претензий в наш адрес от них не поступало. А очередной аудит доказал, что мы по праву считаемся брендом Карелии.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Кишечная палочка на пляже в Петрозаводске в 10 раз превышает норму

Роспотребнадзор проверил почву в популярном у петрозаводчан месте отдыха на улице Московская.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, исследования показали, что по санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба почвы на стихийном пляже на Московской соответствует требованиям санитарного законодательства. Не прошла проверку проба по микробиологическим показателям: по индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки) величина допустимого уровня была превышена в 10 раз.

"Информация о несоответствии проб почвы установленным требованиям доведена до сведения администрации города", - говорится в сообщении Управления.

Ранее Роспотребнадзор проверил пляжи Приладожья в Карелии.

фото: Столица на Онего

Власти оценили ремонт дорог в Карелии

Региональные власти дали оценку выполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и подвели итоги ремонта трасс в республике.

На сегодня работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнены в среднем на 60 процентов. Об этом сообщает паблик карельского правительства "Республика Карелия".

По информации правительства, на данный момент рабочие обновляют улицы в Калевале, реконструируют мост через Неглинку в Петрозаводске, также готовится проект продления улицы Куйбышева. Объявлен конкурс на определение подрядчика для ремонта дороги к поселку Харлу.

Информация о ремонте других магистралей - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Подростку в Карелии грозит 6 лет лишения свободы за квартирную кражу

В Беломорском районе перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в краже, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 17-летний подросток в селе Нюхча Беломорского района, совершил кражу чужого имущества, проникнув в квартиру, где похитил аудиоколонку, причинив потерпевшей имущественный вред. С места происшествия обвиняемый скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Летальных случаев от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано

Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 64 человека с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 895 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: pixabay.com / Free-Photos

Власти Карелии вводят новые меры поддержки инвесторов

Депутаты Заксобрания республики проголосовали за внедрение в регионе новых мер поддержки инвесторов

На состоявшемся заседании парламента депутаты внесли изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в республике Карелия".

Законопроект был принят во втором, окончательном чтении. Он предполагает введение новых мер поддержки инвесторов.

О конкретных мерах поддержки - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Эксперты обнаружили увеличение числа мошеннических сайтов по предоставлению выплат

Число мошеннических сайтов, связанных с соцвыплатами, выросло в 5 раз в текущем году, утверждают эксперты.

Число мошеннических сайтов в русскоязычном сегменте интернета, связанных с социальными выплатами, в I полугодии 2020 года выросло в пять раз. Об этом информирует "Лаборатория Касперского".

"Отдельно стоит отметить рост количества мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты. С начала 2020 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили почти в пять раз больше подобных страниц, чем в первые шесть месяцев 2019 года. Злоумышленники часто имитируют оповещения от вымышленных фондов по поводу финансовой помощи, доплат, пособий, страховых взносов и других видов выплат", - отмечается в сообщении.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".