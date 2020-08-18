Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © ИА "Республика"

Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал 18 августа данные о своих доходах за 2019 год. Их общая сумма достигла 9,9 миллиона рублей – как указано на губернаторской странице на официальном сервере органов республиканской власти, с учетом поступлений от сдачи в аренду квартиры Парфенчикова, которые составили 2,4 миллиона. По сравнению с 2018 годом доходы главы Карелии выросли на 1,6 миллиона.

В собственности Артура Парфенчикова по-прежнему находятся две квартиры площадью 159,3 и 102,9 квадратных метров. Кроме того, карельский губернатор является совладельцем земельного участка площадью 700 квадратных метров и дачного дома площадью 50 квадратных метров.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок. Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников из-за пандемии. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель. Но, как уточнили в правительстве Карелии, согласно приказу Минтруда РФ, данные о доходах должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней. В результате глава Карелии не нарушил действующее законодательство.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Около 30 новых случаев ковидной инфекции выявлено в Карелии за последние сутки

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 18 августа составило 2752, сообщили в оперштабе РК

В республике зафиксировано 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Костомукше – 6, в Прионежском районе – 2 (поселок Пай и деревня Бесовец), в Пряжинском районе – 1 (поселок Эссойла), в Беломорске – 1, в Кеми – 1, в Кондопожском районе – 3 (Кондопога – 2, село Спасская Губа – 1).

Выздоровели еще 12 человек: в Петрозаводске – 5, в Лоухском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Сегежском районе – 1, в Прионежском районе – 1. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1986 человек.

С начала эпидемии в Карелии зарегистрировано 24 летальных исхода.

Проведено 131622 исследований (+901)

На самокарантине находятся 853 человек (-43 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 448,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 632,2 случая, по Северо-Западу – 659,9.

фото: © ИА "Республика" / Сергей Юдин

Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов

В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Правительство Карелии обнародовало 18 августа на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2019 год. Самым богатым из них оказался вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов: его доход в прошлом году составил с учетом продажи недвижимого имущества около 8,6 миллиона рублей.

Ненамного отстал от вице-премьера Родионова министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Его доход также с учетом продажи недвижимости составил 7,3 миллиона рублей.

Замыкает тройку самых богатых карельских чиновников глава губернаторской администрации Татьяна Игнатьева. Ее прошлогодний доход превысил 5,9 миллиона рублей.

Ранее о доходах отчитался глава Карелии.

фото: © кадр из видео

ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)

Водитель внедорожника проехал с нарушением перекресток в Петрозаводске, и теперь его разыскивает ГИБДД.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Land Cruiser черного цвета 17 августа в 17.44 на перекрестке улиц Горького и Красноармейской.

ГИБДД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о водителе, позвонить в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам 715-900 и 784-444.

Ранее факт нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © pixabay.com

Три района Петрозаводска на время отключат от электричества

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Завтра, 19 августа, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в районах Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег.



Оно будет осуществляться в связи с производством плановых работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".

фото: © Лидия Мухамадеева/ТАСС

Глава Карелии: "Лучше вторая смена, чем дистанционка дома"

Артур Парфенчиков назвал переход школ Карелии на работу в две смены в новом учебном году форс-мажорным обстоятельством.

В ходе совещания в правительстве республики глава Карелии Артур Парфенчиков высказал сегодня свои предложения по организации учебного процесса в условиях пандемии.

"Нам важно максимально сохранить нормальный учебный процесс. Родители в первую очередь в этом заинтересованы. Не надо сейчас бояться второй смены. Это форс-мажорные обстоятельства. Лучше вторая смена, чем дистанционка дома. Думаю, что с этим согласятся 95 процентов родителей", - заявил руководитель республики.

По мнению главы региона, накануне учебного года необходимо предусмотреть все возможности, чтобы минимизировать массовое, межклассное общение детей. Для этого не ученики должны ходить по классам, а учителя. Физкультуру будут проводить только на улице в ближайшие месяцы. Уроки для учеников начальной школы и не только также могут проходить на свежем воздухе, считает глава региона.

"Вот я вспоминаю наши уроки ботаники в 4 классе. Мы шли в парк, гуляли и слушали урок. Что в этом плохого? Важно подумать, как минимизировать нахождение детей в помещениях. Любая возможность любого урока должна выноситься за пределы школы. Максимально нужно развести уроки. Где-то пораньше начинать. Ничего страшного в этом нет. Главного, чтобы не было дистанционки, чтобы мы не вернулись к ситуации, чтобы детей рассаживать по квартирам. Мы понимаем, что живем в особых условиях. И вторая смена - это не на всю жизнь", - сказал глава Карелии.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Уволенная с поста главврача Елена Аксентьева возглавила медколледж Петрозаводска

Экс-руководитель Городской детской больницы Елена Аксентьева назначена на должность директора Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Об этом сообщается в официальном паблике колледжа.

Напомним, Елена Ивановна попала в число главных врачей, которые получили уведомления об увольнении с 30 сентября. Их возраст 65+, и по федеральному законодательству они не могут продолжать занимать посты руководителей медорганизаций.

"В соответствии с законом Минздравом сделано все верно, - прокомментировала тогда ситуацию Главный врач Городской детской больницы Петрозаводска Елена Аксентьева. - Я не была удивлена. Со мной разговоры были. Но в законе написано, что по желанию коллектива и по согласованию с министерством главный врач может работать до 70 лет. Мне исполнилось уже более 70 лет. Поэтому меня не могут оставить в этой должности. Правда, глава региона и министр здравоохранения при личной встрече мне предложили другую руководящую работу. Я приняла это предложение. На днях перейду туда работать. А у всех остальных главных врачей есть запас, еще несколько лет, чтобы работать до 70-ти".

Аксентьева призналась, что ей очень жалко оставлять коллектив больницы, которым она руководила с июля 2004 года до августа 2020 года.

"Коллеги не хотят, чтобы я уходила. Мы очень дружно работаем. У меня хорошая команда. Но закон не на моей стороне, - отметила уже экс-главврач Городской детской больницы.

Елена Аксентьева после окончания медицинского факультета ПетрГУ отработала врачом акушером-гинекологом, начмедом в Куньинской Центральной районной больнице Псковской области. В 1978 году вернулась в Карелию. 10 лет работала в Центральной районной больнице Кондопоги врачом акушером-гинекологом. С 1987 года по 1998 год была главным акушером-гинекологом Минздрава Карельской АССР. С октября 1998 года по июль 2004 года работала главным врачом Республиканского Центра планирования семи и репродукции.

Напомним, ранее медколледж возглавляла экс-министр образования Карелии Татьяна Васильева.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

"Наше экономическое благополучие зависит от ответственности каждого жителя республики. Распространяются какие-то слухи, что с какого-то числа (будет введен карантин – прим. ред.). Это все зависит от нас…Мы маски уже не считаем нужным носить, а потом удивляемся, что месяцы проходят, а инфекция продолжается и продолжается", - сказал глава Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Школам Карелии не хватает 290 учителей

Больше всего открытых вакансий педагогов зарегистрировано в Петрозаводске.

Министр образования Карелии Роман Голубев в ходе заседания правительства, где рассматривался вопрос подготовки школ к новому учебному году, сообщил о 290 вакансиях.

"Сегодня в школах Карелии работают 6400 педагогических работников. На 1 августа было заявлено 290 вакансий. Ситуация достаточно напряженная. Но в прошлом году вакансий было 400", - отметил министр.

По словам Голубева, традиционно не хватает педагогов Петрозаводске. Есть спрос на учителей русского языка, математики, иностранных языков, учителей начальных классов.

"Понимаем, что в этом году 80 процентов выпускников педагогического колледжа пойдут работать в школы и дести кие сады. Видим, что более 100 выпускников ПетрГУ планируют работу в школах. Во второй половине августа происходит заключение трудовых договоров. Вопрос с оставшимися вакансиями решается перераспределением нагрузки среди педагогов и привлечением совместителей в школы", - сказал глава Минобра республики.

Как отметил Роман Голубев, сегодня республике помогает решать ситуацию с вакансиями федеральная программа "Земский учитель", которая предполагает выплату 1 млн рублей для педагогов, приехавших в малые города и на село.

"За три года нам подтверждено финансирование на 51 вакансию. В этом году приехали 19 учителей, победители конкурсного отбора. Они начнут работать в 11 районах республики", - сообщил министр образования.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал переход школ республики на работу в две смены в новом учебном году форс-мажорным обстоятельством.

фото: © EPA/SERGEY VAGANOV, архив

Житель Карелии подорвался на боеприпасе во время сбора грибов

Инцидент произошел вечером 16 августа в Московской области.

Раненых грибников привезли в клинскую больницу с 88-го километра автодороги М10 "Россия". Один из грибников из Башкирии, а другой из Карелии, пишет "360" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

У одного из них осколочные ранения ягодицы, голени и передней брюшной стенки. Мужчину отправили лечиться домой. Второго оставили в больнице. У него ранения голени и шеи.

Пострадавшие живут в Зеленограде и работают в Москве. За грибами они отправились в лес возле поселка Лесной под Клином, где и нашли предмет, который сдетонировал, когда его отбросили в сторону.

фото: © коллаж dtpptz/мэрия Петрозаводска

Третий год подряд в центре Петрозаводска проваливается асфальт (ФОТО)

Асфальт просел на пересечении проспекта Ленина с улицей Дзержинского, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Асфальт провалился около канализационного люка в том же месте, где проседал и в 2018, и в 2019 годах.

В 2019 году, перед проведением работ по ремонту дорожного полотна по проспекту Ленина указанный участок вскрывали, устраняли недостатки и проводили комиссионное обследование совместно со специалистами. Однако в этом году ситуация повторилась.





АО "ПКС-Водоканал" разберет покрытие на площади, превышающей площадь просадки, осуществит выемку грунта и подготовит новое уплотненное основание.



Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в рамках гарантийного обслуживания заасфальтирует участок.



Укладка дорожного полотна намечена на начало сентября.

фото: pixabay.com

Рыбаки в Карелии спасли дрейфующих в озере туристов

В Костомукше туристов на лодке унесло в озеро.

Руководитель инспекторского участка ГИМС по Костомукше Николай Гуртов рассказал о том, как 16 августа сотрудники МЧС весь день искали двух рыбаков-туристов на озере Верхнее Куйтто.

Как сообщает "64 параллель", группа костомукшан из 12 человек, в том числе и дети, решили провести выходные на берегу озера в районе мыса Ристиниеми. Двое "смельчаков" на рафте с мотором захотели порыбачить на спиннинги. Ушли с места стоянки примерно в 17.00 без телефонов и весел. Вскоре подул сильный ветер, с которым не мог справиться пятисильный подвесной мотор. Через некоторое время кончился бензин. Товарищи пробовали искать незадачливых рыбаков своими силами, но тщетно. И утром 16 августа они вынуждены были обратиться за помощью в МЧС. На розыски отправились две мотолодки из Вокнаволока.

Горе-рыбаков отнесло от места стоянки на 15-18 километров. Сообщить о своем местонахождении они смогли только на следующий день. Туристам повезло: они встретили более подготовленных рыбаков. Те приютили незадачливых путешественников, обогрели, накормили, снабдили бензином и, как только стих ветер, отправили в обратный путь.

"Организаторы турпохода нарушили правила безопасности на водных объектах в Карелии, а именно, не проинформировали МЧС о своих планах, допустили выход на воду неподготовленного экипажа маломерного судна. Сами рыбаки виноваты перед своими товарищами, членами семей и всеми, кому они испортили выходные", — считает руководитель инспекторского участка ГИМС по Костомукше Николай Гуртов.

Инспекторский участок ГИМС по Костомукше призывает жителей и гостей города: находясь на водоемах и в лесу, соблюдайте элементарные правила безопасности!

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Готовы ли вы сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

Российская вакцина от COVID-19 защитит организм минимум два года, заверили ученые.

Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", – сказал он.

Гинцбург также отметил, что отечественный вакцинный препарат полностью безопасен и был зарегистрирован согласно всем нормам и правилам законодательства.

Сегодня, когда угроза заражения коронавирусом все еще сохраняется, "Столица на Онего" интересуется у читателей: А вы готовы сделать прививку от коронавируса?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: pixabay

Альтернативные способы вложения денег становятся все популярнее среди населения Карелии

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Карелии выросло по сравнению с прошлым годом на 5,4%.

С начала года в республике было открыто около 3200 новых ИИС.

Об этом сообщил управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан. "Жители Карелии стали активнее выходить на фондовый рынок. Такая тенденция наблюдается и в целом по России – российские граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения сбережений. В условиях снижения процентных ставок по банковским вкладам ИИС может стать хорошей альтернативой для получения пассивного дохода", – пояснил Чекан. Что такое индивидуальный инвестиционный счет и как его открыть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Игорь Георгиевский

Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.

Самый знаменитый памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.

Торжественное открытие храма после реставрации планировалось на 19 августа. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции руководство музея-заповедника "Кижи" перенесло торжества на следующий год. Между тем за месяц до планировавшегося открытия храма на заповедном острове побывала комиссия территориального управления министерства культуры России, которая должна была принять выполненные реставрационные работы. Но комиссия отказалась подписывать акт приемки работ.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Минздрав Карелии больше не сообщает о пациентах с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний

Графа с числом пациентов с коронавирусом, умерших от соматических заболеваний, временно пропала из таблицы Минздрава Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети публикует таблицу, где содержится информация о ситуации по коронавирусу в республике.

До 14 августа в таблице под 15 порядковым номером была строка с указанием числа пациентов с коронавирусом, которые умерли от соматических заболеваний, а 15 августа строка пропала, и до сегодняшнего дня, 18 августа, число умерших от соматических заболеваний пациентов с коронавирусом не появилось.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также перестал упоминать данную цифру в своих отчетах в соцсети.

Как объяснили в карельском Минздраве, строку "сняли, чтобы никого не путать". По словам Михаила Охлопкова, строка с числом ковидных больных, умерших от соматических заболеваний, исчезла на время.

Ранее, 6 августа, Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии скончались 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус, но они не вошли в статистику. Позже, 7 и 8 августа, было сообщено 14 и 15 смерти соответственно.

фото: © Столица на Онего

Неизвестный водитель сбил школьницу под Петрозаводском и уехал с места ДТП

В Прионежском районе 14-летнюю девочку госпитализировали с места ДТП, которое совершил неизвестный водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 17 августа, в 17.21 на региональной автодороге "Соломенное-Суйсарь" неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая двигалась по правой обочине в сторону Петрозаводска.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Обстоятельства ДТП, автомобиль и личность водителя устанавливаются.

За оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

фото: "Столица на Онего"

Детский сад Петрозаводска, закрытый из-за угрозы обрушения после реконструкции, отремонтировали

Завершены ремонтные работы в детском саду на улице Ленинградская, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Глава Минобраза региона, докладывая на совещании в правительстве республики о готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщил о судьбе скандального детсада на улице Ленинградская.

По его словам, ремонт в здании садика на 210 мест, который был закрыт спустя несколько месяцев после многомилионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, завершен.

"В сентябре планируется завершить монтаж пожарного оборудования. После чего здание детского сада будет возвращено в систему дошкольного образования Петрозаводска", - отметил Роман Голубев.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской , 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад №53 открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей

В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.

В прошлом году доход премьер-министра Карелии Александра Чепика составил 5,4 миллиона рублей. Такие данные опубликовало 18 августа на своем официальном сайте республиканское правительство. По сравнению с 2018 годом доход карельского премьера вырос на 1,5 миллиона.

В собственности господина Чепика по-прежнему находится жилой дом площадью 107 квадратных метров, земельный участок площадью 1000 квадратных метров и квартира площадью 42,3 квадратных метра. Руководитель республиканского правительства является также совладельцем еще одной квартиры площадью 75 квадратных метров. Кроме того, Александру Чепику принадлежит автомобиль Toyota RAV4.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Полиция разыскивает водителя, сбившего школьницу под Петрозаводском

По информации ГИБДД Карелии, в минувший понедельник, 17 августа, водитель сбил 14-летнюю девочку и сбежал с места ДТП.

Напомним, в 17.21 на региональной автодороге "Соломенное-Суйсарь" автомобиль сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Подростка доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Сотрудниками полиции по Прионежскому району устанавливается личность водителя автомобиля темного цвета, который совершил ДТП.



Всех, кто был очевидцем аварии или обладает сведениями о данном происшествии, просят незамедлительно сообщить информацию по телефонам: (814-2)579-616, 739-022 или +7-911-437-63-01.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: pxhere.com

Собчак, Варламов или Соловьев: пресс-тур для звезд все-таки может состояться в Карелии

Организаторы пресс-тура для знаменитостей не отказались от идеи привезти в Карелию звезд журналистики, однако изменили условия подбора участников.

На сайте госзакупок обновлена информация о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабную пиар-акцию с привлечением знаменитостей. Мероприятие, согласно измененным данным, может пройти в республике в сентябре. Власти готовы потратить на организацию пресс-тура для вип-персон 6,4 млн рублей, эта сумма осталась неизменной.

В техзадании произошли изменения, которые фактически снимают прежние жесткие рамки отбора гостей, позволяя несколько расширить круг персон для визита. В документации указано, что исполнитель должен пригласить для участия в туре не менее одного и не более двух российских блогеров, которые входят в ТОП-10 самых цитируемых российских журналистов за 2019 год по рейтингу компании "Медиалогия". В указанном списке, который доступен в Сети, на сегодняшний день находятся: Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев, Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ольга Скабеева, Илья Варламов, Иван Голунов, Дмитрий Киселев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в угоне

Мужчина скрылся от дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от дознания 33-летнего Дмитрия Г. Он подозревается в угоне.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: +7911-415-25-87, 739-154 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчикову не понравился пессимизм прогноза о влиянии коронавируса на сокращение бюджета

Глава Карелии считает преждевременными любые прогнозы по наполнению бюджета во второй половине 2020 года и особенно пессимистичные оценки Минфина, вызванные последствиями пандемии коронавируса.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Сейчас рано делать прогнозы, как позитивные, так и отрицательные. Мы не знаем, что будет", - сказал Парфенчиков. Он против сокращения расходов бюджета за счет переноса финансирования ряда проектов на 2021 год. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Минфин Карелии предлагает не увеличивать соцподдержку ради экономии бюджетных денег

Министерство финансов Карелии разрабатывает программу экономии бюджетных средств, чтобы не допустить значительного увеличения дефицита бюджета и госдолга из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства глава Минфина Елена Антошина.

По ее словам, резкое сокращение доходов бюджета, вызванное последствиями эпидемии, может привести к росту дефицита и госдолга "до предельных значений, установленных законодательством". "На сегодняшний день необходимо принимать, по нашему мнению, дополнительные решения по экономии расходов бюджета", - сказала Антошина. По ее мнению, в целях экономии надо отказаться, например, от увеличения мер социальной поддержки. О каких еще решениях идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Елена Афонина/ТАСС

Власти Карелии будут добиваться легализации пассажирских перевозок на маломерных судах

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает необходимым ввести в правовое поле деятельность частных владельцев лодок и катеров по перевозке туристов.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"Надо ввести частные водные перевозки в правовое поле – разумное, удобное для всех и обеспечивающее безопасность", - сказал Парфенчиков. Почему это непросто сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии

Почему промышленность Карелии растет, а доходы бюджета падают: объяснения министра

Рост промышленного производства в Карелии не смог компенсировать падение прибыли предприятий - большинство из них ориентировано на экспорт, а цены на мировых рынках упали.

Такую оценку ситуации в экономике Карелии дал министр экономического развития республики Олег Ермолаев на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, за 7 месяцев 2020 года промышленное производство в Карелии выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но прибыль предприятий сократилась в 2 раза. Это объясняется падением цен на мировых рынках, считает министр. Его объяснения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://vk.com/vuonnini

Лесозаготовители пообещали жителям деревни на севере Карелии убрать остановку лесовозов

Арендатор леса отреагировал на обращение местного населения.

Руководство лесопромышленной компании "Карелиан Вуд Кампани" пообещало убрать свой контрольный пост на дороге общего пользования в деревне Войница. Об этом говорится в ответе генерального директора компании Антона Цхая на коллективное обращение жителей деревни, которые пожаловались ему на остановку лесовозов в Войнице, создающих немало проблем местному населению. По словам деревенских жителей, тяжелая техника вызывает шум и дорожные опасности, а также перекрывает проезд к дизельной электростанции.

"Перенос поста контроля будет организован ориентировочно в конце сентября – начале октября после утверждения в установленном порядке разрешительных документов для организации поста контроля на ином участке", – сообщил господин Цхай в своем ответе жителям Войницы.

Напомним, они уже направляли лесозаготовителям похожее обращение в прошлом году, и тогда руководство "Карелиан Вуд Кампани" сразу пошло навстречу населению Войницы. В начале нынешнего года у компании сменился собственник – она вошла в состав Segеzha Group, и лесовозы снова стали останавливаться в деревне.

Жители Войницы пришлось обратить внимание на то, что Segеzha Group позиционирует себя как группу компаний, руководствующуюся принципами устойчивого развития, вносящую вклад в гармоничное развитие экономической, экологической и социальной общественной среды. Кроме того, Segezha Group является участником Глобального договора ООН – инициативы ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которая на глобальном уровне объединяет бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации.

фото: © ГИБДД Карелии

Два подростка устроили в поселке Карелии ДТП с пострадавшими

В Муезерском районе подросток на мопеде пострадал при столкновении с автомобилем "ГАЗ" под управлением второго несовершеннолетнего водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 17 августа, в 17.10 в районе дома №9 по улице Школьной посёлка Волома 15-летний подросток, управляя мопедом, не имея водительских прав, совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", которым также управлял несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортными средствами.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства.

В ГИБДД напоминают, что управлять мопедом могут только лица с 16 лет, имея водительское удостоверение категории "М". Для управления легковым автомобилем необходимо достичь 18-летнего возраста и получить водительское удостоверение категории "В".

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортным средством, законом предусмотрен штраф в размере от 5 до 1,5 тыс. рублей. Автовладельцам следует помнить, что за передачу управления транспортным средством также предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

фото: © ООО "Автоспецтранс"

Свыше 200 кубометров мусора вывезли с несанкционированной свалки в Карелии (ФОТО)

Несанкционированная свалка ТКО ликвидирована в Беломорском районе, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Свалка находилась в поселке Новое Машозеро на территории бывшего места накопления мусора.





Ликвидация свалки заняла около трех недель. Всего было вывезено более 200 кубометров твердых коммунальных отходов.



Альтернативой свалке был выбран контейнерный способ накопления. По согласованию с населением поселка местная администрация определила места установки мусоросборников.

В настоящее время в Новом Машозере установлено 16 контейнеров.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Свыше 6,5 тысяч человек за сутки вылечились от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4748 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 932493 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровели 742628 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6527 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15872, за минувшие 24 часа подтверждено 132 летальных случаев.

Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.