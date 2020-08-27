Чем запомнился этот день

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Очередная смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе Карелии.

Всего в Карелии за время пандемии умерло 28 человек.

Общее число заболевших – 3018 человек.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Кинелахта), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Тоунан), в Сортвальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля).

Общее число выздоровевших – 2229, за сутки выписались по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 19, в Питкярантском районе – 1, в Костомукше – 6, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Суоярвском районе - 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3.

На самокарантине находятся 839 человек (+7 за сутки).

В местах обсервации пребывают 26 человек.

Всего в Карелии проведено 140331 исследование на коронавирус (+1158 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 491,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 661,6 случая, по Северо-Западу – 661.

фото: Фото с личной страницы Михаила Третьякова в ВК

Глава Беломорского района Карелии сложил полномочия, чтобы заниматься социальными и культурными проектами

Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил полномочия руководителя муниципального образования, чтобы заниматься социальными и культурными проектами. Об этом он сообщил "Столице на Онего", комментируя свою отставку.

"Я сложил полномочия по собственному желанию, - рассказал Михаил Третьяков. - Решение принято давно и связано с концентрацией на работе с социальной и культурной проектной деятельностью"

По словам Третьякова, он собирается реализовывать "ряд выигранных перспективных проектов, которые не имеют права иметь политическую подложку". "Я хочу заниматься в той сфере, которая в действительности принесет пользу моим землякам", - подчеркнул экс-глава района.

Напомним, ушедший в отставку муниципальный руководитель возглавлял Беломорский район Карелии менее двух лет. 9 сентября 2018 года Михаил Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября стал главой Беломорского муниципального района.

фото: Армас Машин/https://vk.com/id75441303?w=wall75441303_16081%2Fall

Дорожники бессильны: огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска (ФОТО)

После нового дорожного ремонта на улице Кирова вновь образовалась огромная лужа.

Житель Петрозаводска сфотографировал лужу на лице Кирова и разместил снимок на своей странице в соцсети, прокомментировав фото словами: "И все-таки море останется морем..."



фото Армас Машин

Напомним, что в 2019 году на улице Кирова уже проводился ремонт дороги, тогда на этом же участке была огромная лужа, которая мешала пешеходам переходить дорогу.



фото читателя Столицы на Онего

"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал год назад автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"

фото: © vk.com/kizhi_museum/ Eugenia Matasova

Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей приплыл в Карелию (ФОТО)

Теплоход "Мустай Карим" сделает остановку в музее-заповеднике "Кижи".

Напомним, в свой первый рейс теплоход вышел 22 августа и направился из Москвы. На пути у судна: Углич, Горицы, Кижи, Мандрога и Сортавала.

"Мустай Карим" является первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи, за последние 60 лет. Его построили на нижегородском заводе "Красное Сормово". Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду. Стоимость теплохода составила 3,2 миллиарда рублей.

Фото теплохода появились в паблике "Музея-заповедника".

фото: © EPA/KIMMO BRANDT

Житель Карелии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Петрозаводчанин на выигрыш купит маме путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире, сообщили в пресс-службе "Столото".

Петрозаводчанин Евгений из Петрозаводска стал обладателем 600 тысяч рублей. Ему повезло в 1337-м тираже "Русского лото".

Счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении.

"На этот тираж остался всего один билет. Видимо он никому не приглянулся или ждал меня", – отметил горожанин.

О выигрыше Евгению рассказала мама, которой он доверил следить за ходом тиража по телевизору.

"Мама не стала по телефону сообщать эту новость. Дождалась, пока с братом приедем к ней в гости. Мы тут же зашли на сайт "Столото", чтобы увидеть сумму своими глазами", – делится счастливчик.

На призовые деньги Евгений порадует маму: купит путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире.

Мужчина работает на предприятии по утилизации отходов.

Ранее жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей.

фото: © instagram.com/ekaterina_kopanova

Актриса Екатерина Копанова отдохнула в Карелии (ФОТО)

Артистка побывала на острове Кижи, вулканах Гирваса, водопаде Кивач и в Рускеале.

Российская актриса Екатерина Копанова побывала в Карелии и посетила излюбленные туристами достопримечательности: музей-заповедник "Кижи", вулканы Гирвас, водопад Кивач и горный парк "Рускеала".

"Рускеала. Мраморный каньон. Третий раз здесь", – написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова и Марина Александрова и другие.

фото: © кадр из видео

Двигавшийся задним ходом по перекрестку автомобиль протаранил троллейбус в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участие кроссовера и троллейбуса произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 августа в 8.53 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская иномарка въехала в троллейбус.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", Renault Duster выехал на перекресток, собираясь совершить разворот, но из-за стоявшего на встречной полосе автомобиля маневр не удался. Водитель кроссовера Renault Duster начал сдавать назад и въехал в троллейбус, выехавший в тот момент на перекресток.

фото: © кадр из видео

Автомобили разлетелись по перекрестку в Петрозаводске после столкновения (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Ключевой.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 27 августа в 22.38 камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Ключевая и Корабелов.

Один из участников ДТП выехал на перекрёсток с нерегулируемым движением с улицы Корабелов, а второй двигался вверх по улице Ключевая. Произошло столкновение.

От удара автомобили разбросало по дороге. Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации ГИБДД Карелии, 25-летний водитель автомобиля Ford Focus не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC90.

В результате ДТП травмы получила 50-летняя пассажирка Volvo, пострадавшей оказана медицинская помощь.

фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Досрочно погасившим кредиты гражданам вернут часть денег за страховку

С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, согласно которому гражданам, досрочно погасившим свои кредиты, вернут часть страховой премии.

Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, до сих пор заемщикам зачастую приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

“Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан”, — сказал Володин.

Какие еще законы вступают в силу в сентябре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске автомобилист сбил школьницу (ФОТО)

Авария, в которой пострадала 11-летняя девочка, произошла на улице Калинина в Петрозаводске.

В Петрозаводске в четверг, 27 августа, водитель автомобиля "Волга" совершил наезда на 11-летнюю девочку в районе дома № 79 на улице Калинина.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, школьница перебегала дорогу в неустановленном месте.

После ДТП ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Предварительный диагноз - ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Стало известно, на сколько выросли тарифы на услуги ЖКХ в Карелии в июле

Стоимость почти всех видов жилищно-коммунальных услуг в Карелии в июле увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январю-июль 2020 года.

Например, горячее водоснабжение подорожало по сравнению с июнем на 3,9%. Средний тариф на эту услугу составляет теперь 175 рублей 8 копеек за кубометр. Как выросли тарифы на остальные услуги ЖКХ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Выросла плата за муниципальное и государственное жилье в Карелии

Размер платы за жилье в государственном и муниципальном жилищных фондах вырос в Карелии в течение последней недели.

Об этом говорят данные проводимого Карелистатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 18 по 24 августа.

Плата за жилье в муниципальном и государственном жилых фондах составила 34 рубля 82 копейки за кв. метр, что на 0,4% больше, чем неделей ранее. Также Карелиястат приводит средние цены на коммунальные услуги по состоянию на 24 августа. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © freepik.com

Три района Петрозаводска временно останутся без электричества

Энергетики временно отключат электроснабжение в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Неудобства связаны с плановыми работами на сетях.

Так, 31 августа с 9 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня.

Временные неудобства коснутся потребителей в связи с работами на объектах электросетевого хозяйства АО "Прионежская сетевая компания".

Власти напоминают, что по этой же причине электроснабжение в перечисленных районах отключат сегодня с 10 до 16 часов.

фото: © instagram.com/m_eliseev93

Российский биатлонист рассказал о 10-дневном походе в Карелии (ФОТО)

Матвей Елисеев вместе с отцом побывал в Карелии.

Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Матвей Елисеев на своей странице в Instagram рассказал о поездке в Карелию вместе с отцом Павлом Елисеевым, который является его личным тренером.

"10 дней наедине с тренером и комарами. Рыбалка как всегда на высоте! Но так как мы были вдвоём, то около 80% пойманного было отпущено. Нам столько было не съесть... Этот поход был испытанием, уровень воды в реках упал до невозможности, все камни на порогах обнажились. На первом же серьёзном препятствии я сломал весло...Надеюсь смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного виде, – поделился спортсмен. – P.s. @yurlovaeka (прим.ред. – Екатерина Юрлова) я всё таки добрался в этом году до морошки. мы набрали целый котелок (около 6кг) и сварили варенье".

Ранее солист группы "Руки вверх" зарядился энергетикой острова Кижи.

фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Глава районной администрации в Карелии вылечился от коронавируса

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат, рассказал о выздоровлении.

Напомним, 3 августа Дмитрий Петров сообщил том, что заболел коронавирусом. По результатам компьютерной томографии в Беломорской ЦРБ он был отправлен на самоизоляцию. О своем состоянии он писал в "Хронике ковидной интоксикации" в соцсетях.

Сегодня на своей странице "ВКонтакте" он сообщил о своем выздоровлении.

"Выздоровел. Допущен к труду. Работаю. Пульс, давление в норме. Настроение положительное. Тесты ПЦР отрицательные. Температура под постоянным контролем ответственных сотрудников. Соскучился по коллективу администрации, который практически в полном составе продолжает выполнять непростую работу по поддержанию районной инфраструктуры в боевой готовности", – отметил Петров.

фото: © Столица на Онего

Пятеро жителей поселка Карелии, разбившие в пьяном угаре автомобиль, запутали полицию показаниями

В очень запутанной истории с угонами разобрались следователи Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Калевальского района обратился 34-летний мужчина и сообщил о совершенном с месяц назад угоне автомобиля "Лада". Автомобиль, по словам владельца, был незапертым оставлен во дворе, а впоследствии оказался разбитым на дороге. К оперативникам, отрабатывавшим версии случившегося, обратился местный житель, который сознался в угоне. Но в деле имелись нестыковки.

Несколько недель спустя владелец авто изменил показания. Он пояснил, что машину угоняли дважды, но так как он в тот период не всегда бывал трезв, то перепутал подробности, а еще не сразу вспомнил, что знает настоящего подозреваемого.

Следователи собрали доказательства того, что цепь злоключений автолюбителя развивалась следующим образом.

Компания приятелей в субботу начала праздновать день рождения одного из товарищей. Спиртного было много, общение продолжилось и в воскресенье, но влиял алкоголь на всех по-разному. Шло обсуждение местных событий, в том числе вспоминали, как недавно именинник угнал у одного из местных жителей "Ладу", вырвав при этом провода в замке зажигания. С тех пор заводить двигатель приходилось только таким оригинальным способом. Хозяин авто также заглядывал на огонек, но большей частью его досуг проходил по иному адресу.

Около полудня зашла уроженка поселка, работающая в районном центре. Она спросила, сможет ли кто-нибудь отвезти ее в Калевалу, так как в понедельник начиналась рабочая смена. Один из гостей ответил утвердительно. И вскоре трое участников застолья и барышня уже сидели в машине с ранее вырванными проводами зажигания, а за рулем оказался 34-летний пятый участник посиделок. О том, разрешал ли хозяин транспорта эту поездку, никто не задумывался.

Впрочем, вояж не удался. На проселочной дороге сидевший рядом с водителем мужчина дернул руль, и "Лада", перевернувшись на крышу, оказалась в кювете. Из пятерки путешествующих никто не пострадал. Но кузов машины был сильно помят, заднее и переднее стекла, зеркала разбились, значительные повреждения имелись в салоне, пострадали элементы системы двигателя. Поставив авто на колеса и вернув на дорогу, приятели решили не продолжать рискованную поездку и вернулись в поселок.

Как впоследствии указывали те, кто мог в точности припомнить событие, гражданин, имевший намерение на чужом авто доехать до Калевалы и почти воплотивший это желание, повинился перед владельцем транспорта. Объяснив, что разбил машину, он предложил выкупить ее. Но тот забыл об этом разговоре, так как вел нездоровый образ жизни. А время спустя, не дождавшись ни от кого извинений и не вспомнив договоренностей, обратился в полицию. Впрочем, следует отметить, что и обвиняемый, собираясь уйти от ответственности, затем делал вид, что ему давали разрешение прокатить друзей.

Впоследствии, когда началось разбирательство, тот самый пассажир, дернувший руль, решил взять вину на себя и признался в угоне, которого не совершал. Но эта уловка была раскрыта.

Оценку действиям обвиняемого даст суд. В связи с первоначальным угоном потерпевший также обратился в полицию, уголовное дело с участием упомянутого ранее именинника уже расследовано.

фото: Столица на Онего

Суд в Карелии обязал детсад выплатить 100 тысяч родителям ребенка, сломавшего руку на прогулке

В Пудоже 6-летний ребенок сломал руку во время прогулки в детском саду, поскользнувшись на тротуаре, сообщили в Пудожском горсуде.

В Пудоже суд рассмотрел гражданское дело по иску матери ребенка к детскому саду №1 о взыскании расходов на лечение ребенка, проезд к месту лечения, компенсации морального вреда.

Иск заявлен по тем основаниям, что 6-летний ребенок, являясь воспитанником детского сада №1 в Пудоже, в январе во время дневной прогулки поскользнулся и упал, получив травму руки в виде закрытого перелома. Длительное время дошкольник находился на лечении в больнице Пудожа, а также республиканской детской больнице. По мнению матери ребенка, в связи с отсутствием противогололедной подсыпки территории детского сада, а также недостаточным присмотром со стороны воспитателей детского сада, ребенок получил травму.

В суде представители детского сада, а также администрации Пудожского района с иском не согласились, указав, что травма получена в результате несчастного случая, вызванного шалостью несовершеннолетнего, который проигнорировал указание воспитателя о недопустимости использования в игре скользкой поверхности. Территория, на которой осуществлялась прогулка детей, была обработана противогололедными материалами и была полностью подготовлена для проведения прогулок. Просили в иске отказать.

Но в процессе рассмотрения дела вина детсада в причинении вреда ребенку нашла свое подтверждение. В связи с чем суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу матери воспитанника расходы на лечение ребенка, расходы на проезд к месту лечения, в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

фото: © МВД Карелии

Розыск: Вологжанин заблудился в карельском лесу

Мужчина ушел в лес 25 августа и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Прионежскому району разыскивается 56-летний Сергей М., житель деревни Малечкино Вологодской области, который вечером 25 августа ушел из поселка Новая Вилга в лес за грибами и пропал.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в темно-синюю тканевую куртку, футболку с серо-розовыми полосками, темно-болотные брюки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-911-403-62-66, а также (814-2) 57-96-16, 739-022.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии пообещал выдавать иностранцам электронные визы с 2021 года

Карелия готовится к внедрению выдачи электронных виз для иностранных граждан в следующем году, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Въехать по электронной визе можно будет через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, сообщил в соцсети Парфенчиков. По оценке главы, там подготовительная работа находится на завершающей стадии.

"Электронные визы позволят увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран", - пояснил губернатор.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый закон о сертификатах для льготников не будет действовать в Карелии

Карелия не вошла в число пилотных регионов, где будут выдаваться сертификаты для льготников, которыми получатели соцпомощи смогут расплатиться за необходимые товары и услуги.

С первого сентября вступает в силу закон о социальном заказе, информирует сайт Госдумы РФ. Закон предполагает получение льготниками специальных сертификатов, которыми они могут расплачиваться за выбранные ими товары и услуги.

Карелия не вошла в число пилотных регионов, в которых льготники смогут получить социальные сертификаты. Пенсионный фонд РФ на данный момент не утвердил перечень субъектов, где будет действовать данный закон.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: паблик пожарных спасателей Олонецкого района/https://vk.com/club176813874

Два автомобиля сгорели в Олонце (ФОТО)

В Карелии отряд пожарных Олонца ликвидировал пожар в двух припаркованных автомобилях.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей Олонецкого района, 26 августа в 21.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце на переулке Ягодный, у дома №11 произошел пожар: горят два автомобиля.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава пожарной части №35 по охране Олонца и две единицы спецтехники. Руководитель тушения пожара заместитель начальника отряда сообщил, что 21.25 пожар был ликвидирован.

Транспортные средства значительно повреждены.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Власти Карелии направили более 5,8 млн рублей на ремонт новых домов для переселенцев

Из бюджета республики выделены средства на устранение недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о распределении на 2020 год средств из региональной казны бюджетам муниципалитетов. Согласно документу, свыше 5,8 млн рублей будут направлены на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

Как пояснили "Вестям Карелии" в Минстрое республики, деньги предназначаются для домов, в которых не представляется возможным устранить недостатки силами застройщиков.

Подробности - на сайте "Вести карелии".

фото: © Столица на Онего

Автомобилистам: На Лесном проспекте не работают светофоры

Функционирование приостановлено в связи с аварийным отключением электроснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе временно не работают светофорные объекты.



Связано это с аварийным отключением электроснабжения.

Подрядчик уже занимается устранением проблемы.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

За сутки число больных пневмонией в Карелии увеличилось на 12 человек

Летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1160 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки

В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Карелия Алексей Мишев рассказал на сайте МВД России о состоянии аварийности в республике по вине нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.

За 7 месяцев текущего года на дорогах республики по вине пьяных водителей произошло 40 ДТП, в которых пострадали 53 человека и 2 погибли. В этом году каждая десятая авария по вине пьяных водителей произошла с участием детей – пострадали 4 ребенка.

С начала года более 1,5 тыс. пьяных водителей привлечены к ответственности. В том числе, в отношении 170 нарушителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Большинство из пьяных нарушителей являются жителями республики. Среди иногородних отстранены от управления 18 жителей Санкт-Петербурга, 11 из Мурманской области, 6 из Московской области и 3 водителей с Урала.

Наибольшее число пьяных водителей отстранено в Петрозаводске (более 440 фактов) и в Сегежском районе (132 нетрезвых нарушителя).

Чаще всего пренебрегают запретом на управление транспортом в состоянии опьянения водители в возрасте от 30 до 39 лет. В этом же возрасте пьяные водители чаще управляют без водительских прав (85), отказываются от прохождения медицинского освидетельствования (75) и повторно пьяными садятся за руль, подвергаясь уголовному преследованию (77).

Таким образом, можно составить среднестатистический портрет пьяного водителя: это мужчина в возрасте 30-39 лет; его средняя доза алкоголя выше 0,6 промилле (ориентировочно стакан водки для крепкого мужчины); он имеет стаж вождения более 10 лет.

В этом году почти вдвое увеличилось число нетрезвых женщин-водителей. Из 104 нарушительниц в отношении 4 возбуждены уголовные дела за повторное управление в нетрезвом состоянии; 25 женщин сели за руль пьяными, не имея водительских прав.

Вместе с пьяными нарушителями ответственность понесли 45 владельцев автотранспорта за передачу управления транспорта нетрезвому водителю. За данное нарушение в отношении автовладельца предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ежедневно в полицию Карелии обращается до 10 граждан, которые информируют о нетрезвых водителях. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют такие сообщения, каждое третье подтверждается.

ГИБДД призывает всех: если Вы видите, что пьяный водитель сел за руль автомобиля, пожалуйста, позвоните в отдел полиции и сообщите регистрационный номер автомобиля (цвет, модель), место и в каком направлении двигается нарушитель.

Единый номер телефона – 102 или 112. Телефон дежурной группы ГИБДД г. Петрозаводска: 715-900.

фото: © Администрация Петрозаводска

Выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к новому микрорайону Петрозаводска

Администрация Петрозаводска запланировала изменения в бюджете, согласно которым будут выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к ЖК "Скандинавия".

Это следует из проекта изменений в бюджете, который мэрия направила в Петросовет.

Часть средств планируется направить на обустройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе. Она свяжет жилой комплекс "Скандинавия" с остановкой общественного транспорта на улице Хейкконена.

Стоимость работ составит 884 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка.

Завершить работы планируют в середине сентября.

На какие еще цели будут потрачены дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Забронировать жилье в Петрозаводске стоит дороже, чем в других городах, популярных среди туристов

Стоимость бронирования жилья в Петрозаводске уходящим летом была самой высокой среди городов России, вошедших в топ-5 самых популярных мест для отдыха.

Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru, какие города пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.



В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Петрозаводск.

По популярности среди путешественников столица Карелии заняла пятое место, но по стоимости – первое. Сколько стоит забронировать жилье в Петрозаводске и сколько в других городах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в России излечилось от коронавируса больше человек, чем заболело

В России за минувшие сутки выявлено 4 711 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 975 576 человек.

Выздоровели за время пандемии в России 792 561 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 411 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16 804, за последние сутки подтвержден 121 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус, за сутки - 295 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 августа остаются 211 410 человек.

фото: сайт партии "Единая Россия"

В Карелии дефицит казны достиг почти 1,5 млрд рублей к августу

Министерство финансов Карелии опубликовало информацию об исполнении основных показателей бюджета региона: в минусе у республики почти полтора миллиарда рублей.

Как информирует сайт Минфина, за январь-июль этого года поступление доходов составило 30 млрд 267,6 млн рублей. Расходные обязательства исполнены в сумме 31 млрд 758,1 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета Карелии составил - 1 млрд 490,5 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Деньги на доплаты педагогам за классное руководство заложат в бюджет Петрозаводска

Администрация Петрозаводска подготовила проект изменений в бюджете города, согласно которым будут предусмотрены ассигнования на доплаты педагогам за классное руководство.

Согласно документу, на 2020 год закладывается сумма в размере 51,8 млн рублей, на 2021 год – 160 ,1 млн рублей, на 2022 год – 162, 1 млн рублей.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк пообещал, что учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".