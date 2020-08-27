Чем запомнился этот день

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе Карелии.
Всего в Карелии за время пандемии умерло 28 человек.
Общее число заболевших – 3018 человек.
За минувшие сутки в Карелии подтверждено 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кеми – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Кинелахта), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Тоунан), в Сортвальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля).
Общее число выздоровевших – 2229, за сутки выписались по выздоровлению 40 пациентов: в Петрозаводске – 19, в Питкярантском районе – 1, в Костомукше – 6, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Суоярвском районе - 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3.
На самокарантине находятся 839 человек (+7 за сутки).
В местах обсервации пребывают 26 человек.
Всего в Карелии проведено 140331 исследование на коронавирус (+1158 за сутки).
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 491,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 661,6 случая, по Северо-Западу – 661.Смотреть подробнее
Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.
Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил полномочия руководителя муниципального образования, чтобы заниматься социальными и культурными проектами. Об этом он сообщил "Столице на Онего", комментируя свою отставку.
"Я сложил полномочия по собственному желанию, - рассказал Михаил Третьяков. - Решение принято давно и связано с концентрацией на работе с социальной и культурной проектной деятельностью"
По словам Третьякова, он собирается реализовывать "ряд выигранных перспективных проектов, которые не имеют права иметь политическую подложку". "Я хочу заниматься в той сфере, которая в действительности принесет пользу моим землякам", - подчеркнул экс-глава района.
Напомним, ушедший в отставку муниципальный руководитель возглавлял Беломорский район Карелии менее двух лет. 9 сентября 2018 года Михаил Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября стал главой Беломорского муниципального района.Смотреть подробнее
После нового дорожного ремонта на улице Кирова вновь образовалась огромная лужа.
Житель Петрозаводска сфотографировал лужу на лице Кирова и разместил снимок на своей странице в соцсети, прокомментировав фото словами: "И все-таки море останется морем..."
Напомним, что в 2019 году на улице Кирова уже проводился ремонт дороги, тогда на этом же участке была огромная лужа, которая мешала пешеходам переходить дорогу.
"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал год назад автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"Смотреть подробнее
Теплоход "Мустай Карим" сделает остановку в музее-заповеднике "Кижи".
Напомним, в свой первый рейс теплоход вышел 22 августа и направился из Москвы. На пути у судна: Углич, Горицы, Кижи, Мандрога и Сортавала.
"Мустай Карим" является первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи, за последние 60 лет. Его построили на нижегородском заводе "Красное Сормово". Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду. Стоимость теплохода составила 3,2 миллиарда рублей.
Фото теплохода появились в паблике "Музея-заповедника".Смотреть подробнее
Петрозаводчанин на выигрыш купит маме путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире, сообщили в пресс-службе "Столото".
Петрозаводчанин Евгений из Петрозаводска стал обладателем 600 тысяч рублей. Ему повезло в 1337-м тираже "Русского лото".
Счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении.
"На этот тираж остался всего один билет. Видимо он никому не приглянулся или ждал меня", – отметил горожанин.
О выигрыше Евгению рассказала мама, которой он доверил следить за ходом тиража по телевизору.
"Мама не стала по телефону сообщать эту новость. Дождалась, пока с братом приедем к ней в гости. Мы тут же зашли на сайт "Столото", чтобы увидеть сумму своими глазами", – делится счастливчик.
На призовые деньги Евгений порадует маму: купит путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире.
Мужчина работает на предприятии по утилизации отходов.
Ранее жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей.Смотреть подробнее
Артистка побывала на острове Кижи, вулканах Гирваса, водопаде Кивач и в Рускеале.
Российская актриса Екатерина Копанова побывала в Карелии и посетила излюбленные туристами достопримечательности: музей-заповедник "Кижи", вулканы Гирвас, водопад Кивач и горный парк "Рускеала".
"Рускеала. Мраморный каньон. Третий раз здесь", – написала Екатерина на своей странице в Instagram.
Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова и Марина Александрова и другие.Смотреть подробнее
ДТП с участие кроссовера и троллейбуса произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская.
Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 августа в 8.53 на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотская иномарка въехала в троллейбус.
Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", Renault Duster выехал на перекресток, собираясь совершить разворот, но из-за стоявшего на встречной полосе автомобиля маневр не удался. Водитель кроссовера Renault Duster начал сдавать назад и въехал в троллейбус, выехавший в тот момент на перекресток.Смотреть подробнее
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Ключевой.
Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 27 августа в 22.38 камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП, которое произошло на пересечении улиц Ключевая и Корабелов.
Один из участников ДТП выехал на перекрёсток с нерегулируемым движением с улицы Корабелов, а второй двигался вверх по улице Ключевая. Произошло столкновение.
От удара автомобили разбросало по дороге. Транспортные средства получили механические повреждения.
По информации ГИБДД Карелии, 25-летний водитель автомобиля Ford Focus не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Volvo XC90.
В результате ДТП травмы получила 50-летняя пассажирка Volvo, пострадавшей оказана медицинская помощь.Смотреть подробнее
С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, согласно которому гражданам, досрочно погасившим свои кредиты, вернут часть страховой премии.
Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, до сих пор заемщикам зачастую приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.
“Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан”, — сказал Володин.
Какие еще законы вступают в силу в сентябре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Авария, в которой пострадала 11-летняя девочка, произошла на улице Калинина в Петрозаводске.
В Петрозаводске в четверг, 27 августа, водитель автомобиля "Волга" совершил наезда на 11-летнюю девочку в районе дома № 79 на улице Калинина.
Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, школьница перебегала дорогу в неустановленном месте.
После ДТП ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Предварительный диагноз - ушибы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.Смотреть подробнее
Стоимость почти всех видов жилищно-коммунальных услуг в Карелии в июле увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январю-июль 2020 года.
Например, горячее водоснабжение подорожало по сравнению с июнем на 3,9%. Средний тариф на эту услугу составляет теперь 175 рублей 8 копеек за кубометр.
Как выросли тарифы на остальные услуги ЖКХ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Размер платы за жилье в государственном и муниципальном жилищных фондах вырос в Карелии в течение последней недели.
Об этом говорят данные проводимого Карелистатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 18 по 24 августа.
Плата за жилье в муниципальном и государственном жилых фондах составила 34 рубля 82 копейки за кв. метр, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.
Также Карелиястат приводит средние цены на коммунальные услуги по состоянию на 24 августа.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Энергетики временно отключат электроснабжение в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня, сообщили в администрации Петрозаводска.
Неудобства связаны с плановыми работами на сетях.
Так, 31 августа с 9 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня.
Временные неудобства коснутся потребителей в связи с работами на объектах электросетевого хозяйства АО "Прионежская сетевая компания".
Власти напоминают, что по этой же причине электроснабжение в перечисленных районах отключат сегодня с 10 до 16 часов.Смотреть подробнее
Матвей Елисеев вместе с отцом побывал в Карелии.
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Матвей Елисеев на своей странице в Instagram рассказал о поездке в Карелию вместе с отцом Павлом Елисеевым, который является его личным тренером.
"10 дней наедине с тренером и комарами. Рыбалка как всегда на высоте! Но так как мы были вдвоём, то около 80% пойманного было отпущено. Нам столько было не съесть... Этот поход был испытанием, уровень воды в реках упал до невозможности, все камни на порогах обнажились. На первом же серьёзном препятствии я сломал весло...Надеюсь смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного виде, – поделился спортсмен. – P.s. @yurlovaeka (прим.ред. – Екатерина Юрлова) я всё таки добрался в этом году до морошки. мы набрали целый котелок (около 6кг) и сварили варенье".
Ранее солист группы "Руки вверх" зарядился энергетикой острова Кижи.Смотреть подробнее
Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат, рассказал о выздоровлении.
Напомним, 3 августа Дмитрий Петров сообщил том, что заболел коронавирусом. По результатам компьютерной томографии в Беломорской ЦРБ он был отправлен на самоизоляцию. О своем состоянии он писал в "Хронике ковидной интоксикации" в соцсетях.
Сегодня на своей странице "ВКонтакте" он сообщил о своем выздоровлении.
"Выздоровел. Допущен к труду. Работаю. Пульс, давление в норме. Настроение положительное. Тесты ПЦР отрицательные. Температура под постоянным контролем ответственных сотрудников. Соскучился по коллективу администрации, который практически в полном составе продолжает выполнять непростую работу по поддержанию районной инфраструктуры в боевой готовности", – отметил Петров.Смотреть подробнее
В очень запутанной истории с угонами разобрались следователи Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Калевальского района обратился 34-летний мужчина и сообщил о совершенном с месяц назад угоне автомобиля "Лада". Автомобиль, по словам владельца, был незапертым оставлен во дворе, а впоследствии оказался разбитым на дороге. К оперативникам, отрабатывавшим версии случившегося, обратился местный житель, который сознался в угоне. Но в деле имелись нестыковки.
Несколько недель спустя владелец авто изменил показания. Он пояснил, что машину угоняли дважды, но так как он в тот период не всегда бывал трезв, то перепутал подробности, а еще не сразу вспомнил, что знает настоящего подозреваемого.
Следователи собрали доказательства того, что цепь злоключений автолюбителя развивалась следующим образом.
Компания приятелей в субботу начала праздновать день рождения одного из товарищей. Спиртного было много, общение продолжилось и в воскресенье, но влиял алкоголь на всех по-разному. Шло обсуждение местных событий, в том числе вспоминали, как недавно именинник угнал у одного из местных жителей "Ладу", вырвав при этом провода в замке зажигания. С тех пор заводить двигатель приходилось только таким оригинальным способом. Хозяин авто также заглядывал на огонек, но большей частью его досуг проходил по иному адресу.
Около полудня зашла уроженка поселка, работающая в районном центре. Она спросила, сможет ли кто-нибудь отвезти ее в Калевалу, так как в понедельник начиналась рабочая смена. Один из гостей ответил утвердительно. И вскоре трое участников застолья и барышня уже сидели в машине с ранее вырванными проводами зажигания, а за рулем оказался 34-летний пятый участник посиделок. О том, разрешал ли хозяин транспорта эту поездку, никто не задумывался.
Впрочем, вояж не удался. На проселочной дороге сидевший рядом с водителем мужчина дернул руль, и "Лада", перевернувшись на крышу, оказалась в кювете. Из пятерки путешествующих никто не пострадал. Но кузов машины был сильно помят, заднее и переднее стекла, зеркала разбились, значительные повреждения имелись в салоне, пострадали элементы системы двигателя. Поставив авто на колеса и вернув на дорогу, приятели решили не продолжать рискованную поездку и вернулись в поселок.
Как впоследствии указывали те, кто мог в точности припомнить событие, гражданин, имевший намерение на чужом авто доехать до Калевалы и почти воплотивший это желание, повинился перед владельцем транспорта. Объяснив, что разбил машину, он предложил выкупить ее. Но тот забыл об этом разговоре, так как вел нездоровый образ жизни. А время спустя, не дождавшись ни от кого извинений и не вспомнив договоренностей, обратился в полицию. Впрочем, следует отметить, что и обвиняемый, собираясь уйти от ответственности, затем делал вид, что ему давали разрешение прокатить друзей.
Впоследствии, когда началось разбирательство, тот самый пассажир, дернувший руль, решил взять вину на себя и признался в угоне, которого не совершал. Но эта уловка была раскрыта.
Оценку действиям обвиняемого даст суд. В связи с первоначальным угоном потерпевший также обратился в полицию, уголовное дело с участием упомянутого ранее именинника уже расследовано.Смотреть подробнее
В Пудоже 6-летний ребенок сломал руку во время прогулки в детском саду, поскользнувшись на тротуаре, сообщили в Пудожском горсуде.
В Пудоже суд рассмотрел гражданское дело по иску матери ребенка к детскому саду №1 о взыскании расходов на лечение ребенка, проезд к месту лечения, компенсации морального вреда.
Иск заявлен по тем основаниям, что 6-летний ребенок, являясь воспитанником детского сада №1 в Пудоже, в январе во время дневной прогулки поскользнулся и упал, получив травму руки в виде закрытого перелома. Длительное время дошкольник находился на лечении в больнице Пудожа, а также республиканской детской больнице. По мнению матери ребенка, в связи с отсутствием противогололедной подсыпки территории детского сада, а также недостаточным присмотром со стороны воспитателей детского сада, ребенок получил травму.
В суде представители детского сада, а также администрации Пудожского района с иском не согласились, указав, что травма получена в результате несчастного случая, вызванного шалостью несовершеннолетнего, который проигнорировал указание воспитателя о недопустимости использования в игре скользкой поверхности. Территория, на которой осуществлялась прогулка детей, была обработана противогололедными материалами и была полностью подготовлена для проведения прогулок. Просили в иске отказать.
Но в процессе рассмотрения дела вина детсада в причинении вреда ребенку нашла свое подтверждение. В связи с чем суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу матери воспитанника расходы на лечение ребенка, расходы на проезд к месту лечения, в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.Смотреть подробнее
Мужчина ушел в лес 25 августа и пропал, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками полиции по Прионежскому району разыскивается 56-летний Сергей М., житель деревни Малечкино Вологодской области, который вечером 25 августа ушел из поселка Новая Вилга в лес за грибами и пропал.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в темно-синюю тканевую куртку, футболку с серо-розовыми полосками, темно-болотные брюки.
Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-911-403-62-66, а также (814-2) 57-96-16, 739-022.Смотреть подробнее
Карелия готовится к внедрению выдачи электронных виз для иностранных граждан в следующем году, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Въехать по электронной визе можно будет через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, сообщил в соцсети Парфенчиков. По оценке главы, там подготовительная работа находится на завершающей стадии.
"Электронные визы позволят увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран", - пояснил губернатор.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Карелия не вошла в число пилотных регионов, где будут выдаваться сертификаты для льготников, которыми получатели соцпомощи смогут расплатиться за необходимые товары и услуги.
С первого сентября вступает в силу закон о социальном заказе, информирует сайт Госдумы РФ. Закон предполагает получение льготниками специальных сертификатов, которыми они могут расплачиваться за выбранные ими товары и услуги.
Карелия не вошла в число пилотных регионов, в которых льготники смогут получить социальные сертификаты. Пенсионный фонд РФ на данный момент не утвердил перечень субъектов, где будет действовать данный закон.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В Карелии отряд пожарных Олонца ликвидировал пожар в двух припаркованных автомобилях.
Как сообщается в паблике пожарных спасателей Олонецкого района, 26 августа в 21.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце на переулке Ягодный, у дома №11 произошел пожар: горят два автомобиля.
Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава пожарной части №35 по охране Олонца и две единицы спецтехники. Руководитель тушения пожара заместитель начальника отряда сообщил, что 21.25 пожар был ликвидирован.
Транспортные средства значительно повреждены.Смотреть подробнее
Из бюджета республики выделены средства на устранение недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о распределении на 2020 год средств из региональной казны бюджетам муниципалитетов. Согласно документу, свыше 5,8 млн рублей будут направлены на мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
Как пояснили "Вестям Карелии" в Минстрое республики, деньги предназначаются для домов, в которых не представляется возможным устранить недостатки силами застройщиков.
Подробности - на сайте "Вести карелии".Смотреть подробнее
Функционирование приостановлено в связи с аварийным отключением электроснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.
На Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе временно не работают светофорные объекты.
Связано это с аварийным отключением электроснабжения.
Подрядчик уже занимается устранением проблемы.
Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.Смотреть подробнее
Летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1160 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.Смотреть подробнее
В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.
Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Карелия Алексей Мишев рассказал на сайте МВД России о состоянии аварийности в республике по вине нетрезвых водителей.
В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.
За 7 месяцев текущего года на дорогах республики по вине пьяных водителей произошло 40 ДТП, в которых пострадали 53 человека и 2 погибли. В этом году каждая десятая авария по вине пьяных водителей произошла с участием детей – пострадали 4 ребенка.
С начала года более 1,5 тыс. пьяных водителей привлечены к ответственности. В том числе, в отношении 170 нарушителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Большинство из пьяных нарушителей являются жителями республики. Среди иногородних отстранены от управления 18 жителей Санкт-Петербурга, 11 из Мурманской области, 6 из Московской области и 3 водителей с Урала.
Наибольшее число пьяных водителей отстранено в Петрозаводске (более 440 фактов) и в Сегежском районе (132 нетрезвых нарушителя).
Чаще всего пренебрегают запретом на управление транспортом в состоянии опьянения водители в возрасте от 30 до 39 лет. В этом же возрасте пьяные водители чаще управляют без водительских прав (85), отказываются от прохождения медицинского освидетельствования (75) и повторно пьяными садятся за руль, подвергаясь уголовному преследованию (77).
Таким образом, можно составить среднестатистический портрет пьяного водителя: это мужчина в возрасте 30-39 лет; его средняя доза алкоголя выше 0,6 промилле (ориентировочно стакан водки для крепкого мужчины); он имеет стаж вождения более 10 лет.
В этом году почти вдвое увеличилось число нетрезвых женщин-водителей. Из 104 нарушительниц в отношении 4 возбуждены уголовные дела за повторное управление в нетрезвом состоянии; 25 женщин сели за руль пьяными, не имея водительских прав.
Вместе с пьяными нарушителями ответственность понесли 45 владельцев автотранспорта за передачу управления транспорта нетрезвому водителю. За данное нарушение в отношении автовладельца предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.
Ежедневно в полицию Карелии обращается до 10 граждан, которые информируют о нетрезвых водителях. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют такие сообщения, каждое третье подтверждается.
ГИБДД призывает всех: если Вы видите, что пьяный водитель сел за руль автомобиля, пожалуйста, позвоните в отдел полиции и сообщите регистрационный номер автомобиля (цвет, модель), место и в каком направлении двигается нарушитель.
Единый номер телефона – 102 или 112. Телефон дежурной группы ГИБДД г. Петрозаводска: 715-900.
Администрация Петрозаводска запланировала изменения в бюджете, согласно которым будут выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к ЖК "Скандинавия".
Это следует из проекта изменений в бюджете, который мэрия направила в Петросовет.
Часть средств планируется направить на обустройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе. Она свяжет жилой комплекс "Скандинавия" с остановкой общественного транспорта на улице Хейкконена.
Стоимость работ составит 884 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка.
Завершить работы планируют в середине сентября.
На какие еще цели будут потрачены дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Стоимость бронирования жилья в Петрозаводске уходящим летом была самой высокой среди городов России, вошедших в топ-5 самых популярных мест для отдыха.
Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru, какие города пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.
В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Петрозаводск.
По популярности среди путешественников столица Карелии заняла пятое место, но по стоимости – первое.
Сколько стоит забронировать жилье в Петрозаводске и сколько в других городах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
В России за минувшие сутки выявлено 4 711 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.
Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 975 576 человек.
Выздоровели за время пандемии в России 792 561 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 411 пациентов.
Летальных случаев за все время: 16 804, за последние сутки подтвержден 121 летальный исход.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус, за сутки - 295 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 августа остаются 211 410 человек.Смотреть подробнее
Министерство финансов Карелии опубликовало информацию об исполнении основных показателей бюджета региона: в минусе у республики почти полтора миллиарда рублей.
Как информирует сайт Минфина, за январь-июль этого года поступление доходов составило 30 млрд 267,6 млн рублей. Расходные обязательства исполнены в сумме 31 млрд 758,1 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета Карелии составил - 1 млрд 490,5 млн рублей.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Администрация Петрозаводска подготовила проект изменений в бюджете города, согласно которым будут предусмотрены ассигнования на доплаты педагогам за классное руководство.
Согласно документу, на 2020 год закладывается сумма в размере 51,8 млн рублей, на 2021 год – 160 ,1 млн рублей, на 2022 год – 162, 1 млн рублей.
Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк пообещал, что учителя будут получать надбавку за классное руководство отдельной выплатой.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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