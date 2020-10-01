Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

В Петрозаводске появился очередной мемориал с грамматическими ошибками. В День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, который ежегодно отмечается в республике 30 сентября, в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы", установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево Дружбы".



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками. Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая. А в другом барельефе в надписи "Первая мировая война – великая и забытая" не хватает тире после слова "война".



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, что это не единственный мемориал в Петрозаводске, где обнаружены грамматические ошибки. На Аллее памяти и славы в высеченном на камне названии одного из боевых соединений Карельского фронта – Медвежьегорской оперативной группы – в слове "Медвежьегорская" пропущен мягкий знак.

О другом "безграмотном" памятнике – Герою Советского Союза Анне Лисицыной, который установлен на улице, носящей ее имя, городским властям и жителям Петрозаводска также хорошо известно. Фамилия советской партизанки на этом памятнике высечена с буквой "и", хотя в названии улицы "Лисицына" пишется через "ы", и это можно увидеть на всех адресных указателях карельской столицы. Четыре года назад в городскую администрацию даже обращались горожане с просьбой исправить орфографическую ошибку, но комиссия по культурно-историческому наследию сочла нецелесообразным вмешиваться в грамматику на монументе, поскольку это потребует реконструкции всего памятника и дополнительных бюджетных расходов.

фото: Столица на Онего

Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими

Осужденный за педофилию на 13 лет строгого режима поисковик Юрий Дмитриев рассказал подробности расследования дела.

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания исследователю сталинский репрессий Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет строгого режима, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

"Новая газета" опубликовала письмо Дмитриева фотографу Виктории Ивлевой.

"Вика, привет! По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по "оправданным статьям" — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда.[...]

[...]Я так понимаю, еще повоюем.

[...]"Новая" порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне не ведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни "адвокат" положняковый.

По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.

[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.

Как там Катька это переживет?

29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор.Петрозаводск"

Ранее в программе "Дежурная часть", которая выходит на государственном телеканале "Россия-24", показали шокирующие снимки. Фотографии предположительно взяты из личного архива карельского поисковика, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 63 человека

Около 50 новых случаев COVID-19 пришлось на Петрозаводск.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 63 новых случая коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 47 человек, в Питкярантском районе – 6 человек (Питкяранта – 4, поселок Ляскеля – 2), в Беломорске – 3 человека, в Кондопоге – 4 человека, в Сортавале – 2 человека, в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы).

Всего с начала пандемии заболели 4060 человек.

За сутки выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 29, в Кемском районе – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2. Всего выздоровевших – 3377 пациентов.

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано. За время пандемии в Карелии умерли 37 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 661,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 801,6 случая, по Северо-Западу – 819,3.

Напомним, накануне в столице Карелии от коронавируса скончался 69-летний пациент больницы.

фото: © pixabay.com

Жителям Карелии старше 65 лет рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 разработал новые рекомендации для жителей республики.

В связи с подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперштаб подготовил новые рекомендации.

Жителей Карелии старше 65 лет просят ограничить число контактов и по возможности без острой необходимости не покидать место проживания. При необходимости получения медицинской помощи пенсионерам рекомендуют вызывать врача на дом. Торговые точки людям старше 65 лет лучше посещать в период наименьшего скопления покупателей. А гулять и заниматься физической культурой и спортом советуют в нелюдных местах.

Всем остальным жителям республики рекомендовано строго соблюдать противоэпидемические мероприятия: носить маски и перчатки, особенно в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 63. Всего с начала пандемии заболели 4060 человек.

В поезде "Ласточка" умер 70-летний житель Петрозаводска

В поезде "Ласточка", следовавшем из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, скоропостижно скончался 70-летний петрозаводчанин, сообщили в транспортной полиции Санкт-Петербурга.

Как рассказали "Столице на Онего" в транспортной полиции Санкт-Петербурга, 29 сентября в 21.00 в дежурную часть полиции в Волховстрое поступило сообщение от начальника поезда "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург- Петрозаводск" о том, что пассажиру 1950 года рождения неожиданно стало плохо.

"На станцию Волховстрой к поезду была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала скоропостижную смерть 70-летнего мужчины", - сообщили в пресс-службе транспортной полиции СПб.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов прокомментировал ситуацию с отсутствием знаков препинания на барельефах стелы "Город воинской славы".

"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

По словам заместителя главы Петрозаводска, данная практика сложилась в связи с тем, что у каждого барельефа есть собственное художественное решение. Знаки препинания: запятые и тире становятся дополнительными акцентами, которые попросту нарушают целостность восприятия объекта. Художественный образ, который создавал автор, требовал лаконичности и строгости оформления, поскольку барельефы наполнены историческими деталями и подробностями представленных на них эпох, отмечает Евгений Перов.

"По той же причине все буквы на наших барельефах – заглавные, что также противоречит курсу школьной грамматики. Такие "ошибки" часто встречаются на крупных, известных, знаменитых художественных объектах в Москве и Петербурге", - уверен Перов.

Напомним, 30 сентября в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками. Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая. А в другом барельефе в надписи "Первая мировая война – великая и забытая" не хватает тире после слова "война".

фото: © ГИБДД Карелии

Ребенок в Петрозаводске попал под колеса автомобиля

В Петрозаводске в ДТП пострадал 7-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 30 сентября, в 13.53, в районе дома №11 по ул.Ригачина 34-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал из-за стоящего транспортного средства.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

фото: © ГИБДД Карелии

Подробности смертельного ДТП с погибшим ребенком и пенсионером рассказали в ГИБДД Карелии

В Лахденпохском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок и 82-летний водитель, еще два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в 12.15, Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины – пассажирки с травмами госпитализированы.

В ГИБДД рассказали, что смертельная авария произошла из-за того, что пожилой водитель выехал на полосу встречного движения, а после перевернулся в кювет.



© МЧС Карелии

В результате ДТП водитель и его 11-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Мальчик располагался на заднем пассажирском сидении, был пристёгнут ремнём безопасности. Также травмы получили две пассажирки – женщины 38 и 65 лет. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Причина ДТП будет установлена в ходе проверки, предварительно, полицейские рассматривают версию внезапного ухудшения здоровья водителя. По факту ДТП проводится проверка.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

Школьников и студентов в Карелии продолжают отправлять на "дистант" из-за COVID-19

Еще три класса в школах и одна группа в техникуме переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Так, за сутки из-за коронавируса отправлены домой один класс в школе поселка Мелиоративный, один класс в школе поселка Шуя, один класс в петрозаводской школе №48 и одна группа в Петрозаводском кооперативном техникуме.

Накануне пять классов и одна группа колледжа были переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Обгон на перекрестке в Петрозаводске закончился ДТП (ВИДЕО)

Легковой автомобиль попытался обогнать внедорожник и попал в ДТП.

Сегодня, 1 октября, камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент, как на ул. Зайцева, 47, в районе Дома культуры, водитель легкового автомобиля решил обогнать внедорожник, который выполнял левый поворот.

Маневр обгона не удался. "Легковушка" задела внедорожник, и ее от удара отбросило на встречную полосу.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: © Правительство Карелии

Замминистра обороны РФ подарил Музею Карельского фронта уникальный экспонат

Заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов передал в экспозицию нового музея, открывшегося 30 сентября в Беломорске, знамя героической олене-лыжной бригады.

В церемонии открытия Музея Карельского фронта принял участие заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Он вручил директору нового музея знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады.



© Столица на Онего

"По поручению министра обороны России Сергея Шойгу хочу вручить на хранение в музей Карельского фронта знамя одного из уникальных соединений, всю войну провоевавшего практически в составе фронта: это знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая была сформирована 25 сентября 1942 года, воевала на северном фланге фронта в Мурманской области на реке Западная Лица. Завершила боевые действия здесь, на Севере, в составе фронта в 1944 году в Норвегии, откуда была переброшена в Польшу, участвовала в освобождении Праги и закончила Великую Отечественную войну в Приморье во время операции по разгрому милитаристской Японии", - сказал на церемонии открытия музея Андрей Картаполов.



© Столица на Онего

Помимо знамени Музей Карельского фронта получил в дар от Минобороны копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Благодаря министерству во дворе музея появилась военная техника. Пушки и гаубицы, установленные у исторического здания, где располагался Штаб Карельского фронта, были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну.



© Столица на Онего

Напомним, 30 сентября в Беломорске открылся Музей Карельского фронта. Он создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона.

фото: © Столица на Онего

В Финляндии рекомендовано носить медицинские маски по всей стране

Ухудшение эпидемической ситуации отмечено на границе с российской Карелией.

Власти Финляндии обратились к гражданам с рекомендацией носить медицинские маски по всей стране. Поводом для этого послужило резкое ухудшение эпидемической ситуации.

Как сообщила финская телекомпания Yle, в течение последних суток выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее количество заразившихся превысило 10 тысяч человек. В число тех регионов, где коронавирус распространяется ускоренными темпами попала не только столица Финляндии Хельсинки, но и, в частности, Северная Карелия, которая граничит с российской Республикой Карелия.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Суд в Санкт-Петербурге подтвердил: участок под детский сад на Ключевой выделен законно

Продолжаются судебные разбирательства вокруг строительства детского сада на пересечении Ключевского шоссе и улицы Репникова в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Верховного суда Карелии о незаконности выделения городской администрацией участка в парке "Каменный бор" под строительство детсада.

Напомним, конфликт начался в феврале этого года, когда стало известно о том, что в микрорайоне Ключевая в рамках федеральной целевой программы появится современный детский сад на 280 мест. Группа граждан потребовала остановить строительство социально значимого объекта, а затем обратилась в суд и попыталась оспорить перевод части рекреационной зоны в районе Ключевского карьера под возведение детского сада.

Этот иск был удовлетворен - 18 июня судья Верховного суда Республики Карелия Елена Кудряшова признала незаконным решение сессии Петросовета от 26 апреля 2012 года "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа", на которой было изменено назначение земли в районе парка "Каменный Бор". На ней разрешили строить объекты здравоохранения, к которым относятся и детские сады.

Однако решение Верховного суда Карелии оспорили во Втором апелляционном суде общей юрисдикции сразу четыре организации - администрация Петрозаводска, министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, Петросовет и Управление капитального строительства республики Карелия.

29 сентября судья Наталья Буткова полностью отменила решение Верховного суда Республики Карелия. Таким образом, выделение земли под детский сад признано законным.

Возле Ключевского карьера появится современное трехэтажное здание с лифтами, спортивными площадками и игровыми модулями. Это позволит заметно сократить очереди в детские сады Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Юрист объяснила, почему следует продолжать борьбу за Каменный бор в Петрозаводске

Защитники Каменного бора намерены продолжат отстаивать парк, поскольку считают, что суд в Петербурге вынес юридически противоречивое решение.

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Верховного суда Карелии о незаконности выделения городской администрацией участка в парке "Каменный бор" под строительство детсада.

Защитники парка считают, что, согласно решению апелляционного суда, образуется противоречие между генеральным планом и правилами землепользования и застройки городских территорий, которое недопустимо по закону. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова, представляющая интересы защитников Каменного бора.

По словам Тужиковой, согласно генплану, Каменный бор является рекреационной зоной зеленых насаждений общего пользования. Одновременно с этим правила землепользования и застройки предполагают возведение там детсада. По оценке юриста, в таком случае генеральный план и ПЗЗ вступают в противоречие друг с другом, но при этом большую юридическую силу имеет именно генплан, не предполагающий никакой стройки в зоне конфликта интересов.

Таким образом, в суде защитники бора оспаривают правомерность формирования территориальной зоны для возведения детсада в парке Каменный бор, который является зоной зеленых насаждений. Сперва суд в Карелии признал незаконным формирование такой территориальной зоны, а затем апелляционный суд отменил это решение, посчитав, что власти действовали в рамках закона.

"Мне непонятно, чем они будут обосновывать такое решение, поэтому вот мы с нетерпением ждем мотивировки. То есть они должны в течение десяти дней после оглашения вынести мотивированное апелляционное определение, где указать, почему они решили, что законно противоречие ПЗЗ генплану", - сказал Ольга Тужикова.

Юрист заявила, что защитники будут обжаловать новое судебное решение в Третьем кассационном суде.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Затем активисты восстановили памятный знак.

Защитники парка требуют от городских и республиканских властей остановить стройку.

Лиса забежала на огонек к жителям Карелии (ВИДЕО)

В поселке Салми Птикярантского района местные жители сняли на видео лису.

В паблике "Подслушано в Салми" местные жительницы опубликовали видео на котором запечатлели, как лиса прибежала к дому, когда они вечером сидели на веранде.

"Сидим на веранде в Салми, разговариваем, а тут…", - написала автор видео.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Важные законопроекты вступят в силу в октябре

Сразу несколько законопроектов, затрагивающих финансовые интересы физических и юридических лиц, вступают в силу в России в октябре.

Это следует из обзора изменений в законодательстве, подготовленном пресс-службой Госдумы.

Например, с 1 октября пенсии, пособия по безработице, пособия на детей с 3 до 7 лет и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карты "Мир".

Со 2 октября для получения выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которая предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, россиянам нужно будет подать заявление.

С 19 октября будет упрощено заключение договора ОСАГО, а с 30 октября в заведениях общественного питания будут запрещены кальяны.

О других вступающих в силу законах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"

Госавтоинспекция наказала водителя внедорожника, нарушившего ПДД на главной площади Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска провела проверку по факту нарушения правил дорожного движения в центре города.

Напомним утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Госавтоиспекция объявила в розыск нарушителя.

Как сообщили в ГИБДД, в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения на перекрестке улиц Куйбышева и К. Маркса, составлены административные материалы:

- по ч. 2 ст. 12. 12 КоАП РФ - за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп - линией.

- по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ - за движение по тротуару,

- по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Кроме этого, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - за нарушение ПДД пешеходом.

Инцидент попал также в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: © shutterstock.com/Aigars Reinholds

Жители деревень в Карелии остались без дорог из-за строительства газопровода

Депутаты Олонецкого района обратились в Минтранс Карелии с просьбой выделить средства на ремонт дорог, которые были разрушены из-за прокладки газопровода.

Глава Коткозарского сельского поселения, депутат Совета района Надежда Рубец направила депутатский запрос в республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, пишет на своей странице в "ВКонтакте" руководитель аппарата Совета Олонецкого района Елена Чогина. Строительство распределительных газопроводов в Видлице, Коткозере, Мегреге и других населенных пунктах сказалось на состоянии дорожного покрытия муниципальных автодорог (полосы отвода, дренажные канавы, ямы и др.)

Для восстановления дорог требуются значительные средства. В бюджетах поселений таких средств нет. Депутаты поддержали депутатский запрос с просьбой рассмотреть вопрос о выделении субсидий из дорожного фонда республики для приведения дорог в нормативное состояние, отмечается в сообщении.

"Сложившаяся на сегодняшний день ситуация вызывает недовольство граждан, проживающих на территории поселений, а также негативное отношение к реализации строительства газораспределительных объектов", - пишет руководитель аппарата Совета Олонецкого района.

Ранее сообщалось, "Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Вернувшееся в госсобственность после банкротства с/х предприятие в Карелии начало возрождаться

В Карелии началось восстановление производственных мощностей бывшего сельхозпредприятия АО "Пряжинское", скандально обанкроченного два года назад, и возвращенного в государственную собственность.

В этом году животноводческую ферму и другое имущество компании приобрело государственное сельхозпредприятие - ОАО "Совхоз "Ведлозерский".

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, сейчас "Ведлозерский" завершает ремонт животноводческих помещений, на ферму завезена первая партия молодняка крупного рогатого скота. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Иномарки в Карелии снова подорожали за неделю

Стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии в конце сентября достигла, в среднем, 1 млн 125 тыс. рублей.

Об этом говорят данные проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 сентября.

По сравнению с предыдущей неделей цена на иномарки выросла на 16 тыс. рублей или на 1,4%. О причинах подорожания читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией 1 октября достигло 1374 человека, сообщили в оперштабе Карелии.

За последние 24 часа число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось на 13 человек.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1374 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске обжалуют решение апелляционного суда

Гражданские активисты готовы дойти до Европейского суда по правам человека.

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске намерены обжаловать вердикт Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил решение Верховного суда Карелии о незаконности выделения городской администрацией земельного участка на территории парка под строительство детского сада. Как сообщили активисты "Столице на Онего", они ждут мотивированного определения суда, после чего подготовят кассацию. Защитники парка выразили готовность пройти все судебные инстанции и даже обратиться в Европейский суд по правам человека, если им не удастся добиться справедливости в России.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако в конце сентября Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение карельского суда.

фото: Артем Коротаев/ТАСС

Цена на бензин АИ-92 в Петрозаводске снизилась за неделю

Стоимость бензина АИ-92 в Петрозаводске за неделю снизилась на 0,2%.

Об этом говорят данные проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 сентября.

Средняя цена на бензин АИ-92 составила 43 рубля 4 копейки. Одновременно за ту же неделю дизельное топливо подорожало на 0,2% - до 49 рублей 49 копеек. Стоимость других марок бензина не изменилась. Ранее агентство РИА Рейтинг рассчитало, сколько бензина могут приобрести на свои зарплаты жители разных регионов России,в том числе в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

Спасатели в Карелии достали девочку, застрявшую между веток дерева

В Сегеже маленькая девочка застряла между веток дерева, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 30 сентября, в 18.50 на пульт спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.

Девочка-дошкольница во время игры застряла ногой в дереве и не смогла самостоятельно освободиться.

Прибывшие к месту вызова спасатели, используя специнструмент, отжали ветки дерева и освободили девочку.

По словам спасателей, госпитализация ребенку не потребовалась, все обошлось без тяжелых последствий.

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Бизнесу в Карелии компенсируют расходы на маркировку товаров за счет бюджета

Расходы торговых организаций на маркировку различных видов товаров, которая становится обязательной согласно новому законодательству, в Карелии будут компенсироваться за счет муниципальных бюджетов.

Об этом говорится в разъяснениях изменений в законодательстве, подготовленных министерством экономического развития Карелии.

С 1 октября 2020 года вступил в силу запрет на оборот парфюмерной продукции, фотокамер и фотовспышек, немаркированных специальными средствами идентификации. С 1 ноября вступают в силу требования к обязательной маркировке автомобильных шин и покрышек, а с 1 января - рабочей одежды, трикотажных изделий, пальто, плащей, курток, постельного, столового, туалетного и кухонного белья. Как будут помогать бизнесу справиться с возросшей нагрузкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Названы новые сроки моратория на банкротство компаний

Правительство продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до начала 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вёл телеканал "Россия 24".

"И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Работодателям Карелии рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленный режим работы

Оперштаб по борьбе с коронавирусом просит руководителей органов власти и предприятий принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

Новые рекомендации оперштаба касаются органов исполнительной власти и муниципалитетов, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Руководителей просят установить режим допуска в зданиях организаций. Рекомендуется минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах, максимально используя дистанционный формат работы, особенно для работников старше 65 лет.

Кроме того, руководителям организаций необходимо провести дополнительную санитарную обработку своих зданий, вентиляционных систем, помещений, общественного транспорта.

В списке рекомендаций - сокращение числа совещаний с участием приглашенных лиц, использование в приоритетном порядке электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения взаимодействия.

Напомним, жителям Карелии старше 65 лет рекомендовано не покидать свои дома без острой необходимости.

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Власти Финляндии облегчили въезд в страну для части россиян

Смягчение карантинных мер затронет владельцев недвижимости и тех, у кого возникли неотложные личные обстоятельства.

Власти Финляндии облегчили въезд в страну для части россиян, который по-прежнему закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила финская телекомпания Yle, смягчение карантинных мер затронет, в частности, тех, у кого возникли неотложные личные обстоятельства. К ним относятся рождение ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба и даже устойчивые партнерские отношения. Правда, необходимость поездки потребует документального подтверждения на границе.

Кроме того, на въезд в Финляндию могут рассчитывать и владельцы недвижимости, если она нуждается в ремонте или других срочных работах. О возобновлении туристических поездок между двумя странами речь пока не идет.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +5 ° …+11 ° 0 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 90% день Малооблачно, +13 ° …+15 ° 1 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 70% вечер Малооблачно, +7 ° …+11 ° 1 м/с В 756 мм.рт.ст. 88% ночь Облачно с прояснениями, +5 ° …+7 ° 0 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 92%

фото: администрация Петрозаводска

Два новых светофора за 3 млн рублей установят в Петрозаводске

Новые светофоры появятся вблизи образовательных учреждений на Древлянке и в центре города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжается создание безопасных условий для пешеходов. Особое внимание уделяется участкам вблизи образовательных организаций. В данный момент в Центре и на Древлянке монтируют два новых светофорных объекта.

Первый установят на пересечении проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами. От петрозаводчан в Администрацию неоднократно поступали обращения о необходимости оборудовать переход светофором. Рядом находится детский сад, центр города является местом прогулок жителей и гостей карельской столицы, а также разнообразных торжественных мероприятий. Установка светофорного объекта взамен нерегулируемого пешеходного перехода призвана повысить уровень безопасности на участке. Большую часть оборудования уже смонтировали.

Второй объект появится на пересечении улицы Древлянка и Берёзовой аллеи. Переход оборудуют светофором с пешеходным вызывным устройством. Вблизи находится большое количество дошкольных учреждений (детские сады №№ 108, 112, 116, 117), а также лицеи – Академический и № 1.



Светофоры по муниципальному контракту устанавливает ООО "Онего-Дорзнак". Работы в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения госпрограммы "Развитие транспортной системы" планируют завершить в октябре. Средства в размере 3,1 млн рублей выделены из регионального бюджета.