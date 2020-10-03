Что случилось в Петрозаводске и Карелии 3 октября

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

За сутки в Карелии зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе.

Как сообщили в Оперштабе, 72 человека за минувшие сутки инфицированы коронавирусом в Карелии.

Из этого числа заболели - 50 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.



Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 46 человек, в Кондопоге – 6 человек, в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Беломорске – 1 человек, в Лахденпохском районе - 5 человек (Лахденпохья – 1, поселок Эстерло – 1, поселок Элисенваара – 3), в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Надвоицы), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Пиндуши), в Прионежском районе – 4 человека (поселок Чална-1 – 2, поселок Шуя – 2), в Костомукше – 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Пряжа).



Выздоровели 48 человек: в Петрозаводске – 29, в Кондопожском районе – 10, в Суоярвском районе – 1, в Сортавальском районе – 2, в Питкярантском районе – 6.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 684,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 814,1 случая, по Северо-Западу – 833,6.

Напомним, за минувшие сутки также зарегистрирован 38-ой смертельный случай от коронавируса в республике.

фото: Первый канал

Замдиректора музея "Кижи" уступила в шоу "Голос" 91-летней петербурженке

Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу "Голос 60+", но победа досталась другой участнице.

"Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу "Голос 60+" на Первом канале! И пусть СМС-голосование остановило ее в шаге от победы, но мы знаем твердо: Ирина Викторовна, Вы - лучшая! Браво!", - написали накануне вечером в группе музея "Кижи".

"Спасибо всем огромное! Мы ещё споём!", - ответила в комментариях Ирина Аникина, выступавшая в команде Елены Ваенги.

Музыкальный проект "Голос 60+" завершился на Первом канале в пятницу, 2 октября. Победу в нем завоевала жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Победительнице 91 год.

"Победил возраст, а не голос", - написали комментаторы в группе музея "Кижи".

"Это было лучшее исполнение "Старинных часов" Раймонда Паулса, честное пионерское! Я даже прослезилась", - написала в группе бывший начальник Управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен.

фото: ДТП ПТЗ, кадр с камеры наружного наблюдения

Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в центре Петрозаводска и скрылся (ВИДЕО)

На улице Гоголя в Петрозаводске неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей и покинул места ДТП.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в пятницу, 2 октября около 17:30 в центре карельской столицы произошло сразу несколько аварий с участием легкового автомобиля Chrysler Neon.

Как удалось проследить по камерам видеонаблюдения, иномарка двигалась по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста. В районе пересечения с улицей Коммунальная водитель Chrysler Neon протаранил несколько легковых автомобилей.

После инцидента водитель покинул место ДТП и продолжил движение по Лососинскому шоссе и улице Черняховского.

У дома №29 по улице Черняховского водитель закончил движение, припарковав автомобиль. Причина неадекватного поведения пока не понятна.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели моменты ДТП.

фото: Ирина Славина. Источник: Facebook

Депутат из Карелии требует возбудить дело после самоубийства журналистки Ирины Славиной

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова будет добиваться возбуждения уголовного дела по "доведению до самоубийства" после гибели журналистки Ирины Славиной.

Как стало известно накануне, главный редактор сетевого издания Koza.press Ирина Славина покончила жизнь самоубийством у здания ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее у журналистки Славиной и нижегородских оппозиционеров прошли обыски по уголовному делу об участии в нежелательной организации "Открытая Россия". Незадолго до гибели на своей странице в Facebook журналистка попросила винить в случившемся Российскую Федерацию.

После этого депутат Заксобрания Карелии, бывший лидер "Яблока" Эмилия Слабунова потребовала правоохранительные органы возбудить уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

"Ирина, Ваша жизнь - слишком роскошный подарок для людоедского режима, - написала Слабунова на своей странице в соцсети. - Требую незамедлительного возбуждения уголовного дела по статье "доведение до самоубийства" и наказания виновных!".



Между тем, в Следственном комитете РФ (СКР) попросили не связывать трагедию с уголовным делом и обысками, сообщает "КоммерсантЪ".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Пожилая женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Оперштабе по коронавирусу, в Карелии за минувшие сутки подтвержден еще один летальный исход от COVID-19.

Петрозаводчанка 1939 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Это 38 смерть от коронавируса в регионе.

фото: Галина Луговская, группа "Живой Петрозаводск"

В сквере на Древлянке массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ)

Жительница Петрозаводска не смогла добиться у "лесорубов" вразумительного ответа, кто разрешил снос.

Жительница Древлянки Галина Луговская рассказала о массовой вырубке деревьев в сквере на Лесном проспекте и сделала фото. Ее историю накануне опубликовала популярная группа "Живой Петрозаводск".

- Я в шоке, люди. Сегодня пришла после работы и обнаружила, что теперь в окно я не любуюсь осенним лесом, а смотрю на 2-полосную дорогу с непрерывным потоком машин, - поделилась Галина Луговская. - Много уже лет стоит лесок на Лесном проспекте на углу с улицей Сыктывкарской, с соснами, берёзами, рябинами и настоящими папоротниками и поющими птицами по утрам. Никому не мешал и спасал большинство пятиэтажек на проспекте от шума и пыли. Но кому-то он помешал. Сегодня вырубили половину деревьев, кустарников, одни пни повсюду, провода там есть у дороги, но рубили не там.



Как рассказала петрозаводчанка, она подошла к "лесорубам", но ничего вразумительного не услышала.

- Якобы это какой -то сквер, и они его облагораживают. Во дворе обрубили ветки с деревьев, оставили одни голые стволы.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Еще четыре класса переведены в Карелии на "дистант" из-за случаев COVID -19

В Карелии четыре класса в районных школах переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены:

- 1 класс в школе № 8 в Кондопоге,

- 1 класс в школе поселка Чална Пряжинского района,

- 2 класса в селе Шокша Прионежского района.

Также на "дистант" переведена группа учащихся Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждено 72 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе у 5 детей.

фото: ДТП ПТЗ, Александр Рогаткин

Водитель снес светофор на железнодорожном переезде в Петрозаводске (ФОТО)

На железнодорожном переезде в Сулажгоре легковой автомобиль сбил светофор.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легкового автомобиля произошла накануне около 16 часов на улице Новосулажгорская, у дома №1, на Сулажгорском железнодорожном переезде.

Легковой автомобиль двигался по улице Новосулажгорская в сторону центра.

По одной из версий, водитель отвлекся от управления, после чего автомобиль выехал за пределы дорожного полотна и наехал на железнодорожный светофор, сбив его. К счастью, обошлось без жертв.

Транспортное средство и светофор получили механические повреждения.

Как сообщалось ранее, плановые ремонтные работы проведены на железнодорожных переездах в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Жители Карелии не хотят оказаться в эпицентре "свинской" деятельности

ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Напомним, жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция, которую подписали порядка 200 местных жителей. Они выступают категорически против, считая, что предприятие будет наносить вред экологии и нести угрозу жизни и здоровья населения.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. То есть, от планов возродить свинокомплекс никто не отказывается. Между тем, к инвестору возникает немало вопросов, но даже найти эту компанию, как оказалось, - большая проблема.

Общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года - всего за полтора месяца до торгов - и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Руководителем значится Сергей Сечко. Юридический адрес, указанный в документах, дословно записан так: город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 14.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал в Москве и выяснил, что по данному адресу действительно имеется строение: это историческое здание, расположенное в центре столицы. По словам охранника, в здании зарегистрировано множество фирм, но ООО "Карельский агропромышленный комплекс" здесь нет. Да и самой комнаты 14 не существует.

Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 13 ЛЕТ ДМИТРИЕВУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА СТЕЛЕ И ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ МУЗЕЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

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В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России"

В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

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Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

фото: пресс-служба правительства Карелии

С 10 октября открывается запись на прием школьных групп в Музей Карельского фронта

До этого времени здание Музея будут оснащать художественной подсветкой.

Как сообщили в министерстве культуры Карелии, здание Музея Карельского фронта в Беломорске будут оснащать художественной подсветкой. На период ее монтажа в Национальный музей переданы 28 единиц хранения: когда будет происходить отключение сигнализации, необходимое для производства указанных работ, по регламенту оружие должно храниться в оружейной комнате.

В темный осенне-зимний период подсветка украсит здание, обеспечит комфорт посетителям. Правительством Карелии Национальному музею были выделены дополнительные средства в размере 4 млн рублей на указанные работы. 25 сентября были подведены итоги конкурса. Подрядчик уже приступает к работе.

Музей оборудован системой видеонаблюдения, датчиками движения и разбития стекла, экспозицию охраняет вневедомственная охрана, уточнили в Минкультуры Карелии.

В ходе работ будет проходить регламентное отключение электричества. Временно будет отключаться и сигнализация. Поэтому работа экспозиции должна быть синхронизирована с работами по монтажу. В связи с этим, для соблюдения всех мер безопасности при проведении монтажных работ, посещение музея Карельского фронта сформировано в соответствии с их расписанием.

Из более тысячи единиц хранения на время монтажа вернулось в Национальный музей 28 единиц настоящего боевого оружия, так как на время отключения сигнализации оно должно по регламенту храниться в оружейной комнате, в то время как в Музее Карельского фронта оно хранится и выставлено в экспозиции. Подрядчик планирует завершить работы на фасадах к 15 октября. К этому же сроку вернется и оружие: пистолеты-пулеметы и винтовки.

- Экспозиция музея полностью готова. По признанию многих специалистов получилась одной из лучшей по тематике Великой Отечественной Войны. 30 сентября, в День освобождения Карелии, а также в день открытых дверей 1 октября нам удалось показать беломорчанам и гостям города каким замечательным музеем они теперь обладают. Хочется сделать музей еще лучше, и с новой подсветкой он станет заметнее и красивее, - отметил министр культуры Алексей Лесонен.

С 10 октября открывается запись на прием школьных групп в Музей Карельского Фронта.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков предложил установить бюст поэта Клюева возле здания медколледжа в Петрозаводске

Глава Карелии напомнил, что в Петрозаводском медколледже учился поэт Николай Клюев, друг Сергея Есенина.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении медицинского колледжа в Петрозаводске.

"Побывал в Петрозаводском медицинском колледже. Отмечу, что за год он заметно преобразился. Во-первых, и в учебном корпусе, и в общежитии стало гораздо теплее. В общей сложности в обоих зданиях заменили 365 окон. Сейчас в общежитии идет модернизация теплоузла, аналогичные работы в учебном корпусе мы провели еще в прошлом году. Также там заменили все светильники, в результате экономия электроэнергии уже сейчас составляет 20-25%. Кроме того, здесь привели в порядок и прилегающую территорию".

Сейчас здесь учатся 1199 студентов со всей республики, отметил Парфенчиков. Кроме того, в очно-заочном формате повышает квалификацию младший медперсонал центральных районных больниц. В этом году набрали дополнительно пять групп для Кемской, Лоухской, Суорявской и Сортавальской ЦРБ.

"Конечно, еще многое предстоит сделать. Будем дальше приводить в порядок общежитие. Дал поручение провести ремонт кровли над пристройкой. И обязательно продолжить ремонт спортивного зала. Новые окна там установили, теперь необходимо заменить покрытие пола и закупить спортинвентарь".

Глава Карелии после посещения медколледжа предложил установить возле здания бюст поэта Николая Клюева.

"Считаю, что студенты, которые учатся в одном из старейших учебных заведений республики, должны знать его историю. Например, тот факт, что здесь учился Николай Клюев, друг Есенина. Предложил установить у центрального входа бюст поэта".

фото: https://vk.com/wall-38639100_10423 Помощь бездомных животным г. Медвежьегорска

В Медвежьегорске до полусмерти избили собаку, зоозащитники ищут свидетелей

Наряд полиции по заявлению жителей поселка Вичка привез на ветстанцию Медвежьегорска еле живую собаку с выбитым глазом, местные активисты разыскивают свидетелей жестокого обращения с животным.

"Собака в ужасном состоянии, пробита голова, избита вся так, что до нее нельзя дотронуться, выбит глаз, - сообщается в группе помощи бездомным животным Медвежьегорска. - При каждом прикосновении, бедняга, начинает скулить, и даже когда спит под действием снотворного он скулит, и дергается. Видно, в подсознании этого несчастного пса проносится весь ужас, который ему пришлось вынести. Даже мужчины, увидев пса в таком состоянии, не могли сдержать слов негодования. Что происходит с людьми? На что же способен человек? И за что вот так?".

Как сообщают зоозащитники, полицией Медвежьегорска будут проведены мероприятия по заявлению жителей поселка Вичка, где нашли избитую собаку.

"Просим людей, кто видел или слышал, стал свидетелем всего этого ужаса, не молчите, помогите полиции разобраться. Просто необходимо, чтобы эти нелюди, которые такое сотворили с животным, понесли наказание! Не может быть, чтобы никто не слышал, как выл от боли этот бедняга, когда его избивали и пинали!".

На данный момент пес находится на кураторстве местной организации помощи бездомным животным.

"Будем делать все возможное, чтобы пес остался в живых, но...все мы не боги!".

фото: администрация Петрозаводска

Благоустройство Ярмарочной площади проводится в Петрозаводске

В Петрозаводске заасфальтировали территорию Ярмарочной площади на улице Инженерной, сообщили в городской администрации.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, на Ярмарочной площади на улице Инженерной заасфальтировали территорию, где будут устанавливаться торговые ряды. В процессе выполнения - монтаж дополнительного освещения, видеонаблюдения, разметка торговых мест для установки палаток, лотков, машин, автолавок и тонаров.

- Следующая ярмарка пройдёт в более комфортных условиях и для покупателей, и для продавцов, - отметили специалисты комитета экономического развития мэрии Петрозаводска, которые осуществляют контроль за ходом работ.

Напомним, в прошлом году в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия традиционное место проведения городских ярмарок было ограждено, проводилась отсыпка территории. Созданы бесплатные торговые ряды для пенсионеров, которые предлагают продукцию со своих дачных участков. Ранее, в 2018 году, в рамках региональной программы поддержки местных инициатив была благоустроена парковочная площадка со стороны улицы Инженерной.

Как сообщалось ранее, в этом году сельхозярмарка переедет с улицы Инженерной к торговому центру "Лотос Плаза" на Лесном проспекте, 47.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +6 ° …+11 ° 2 м/с В 760 мм.рт.ст. 92% день Пасмурно, +11 ° …+13 ° 2 м/с В 760 мм.рт.ст. 79% вечер Облачно с прояснениями, +8 ° …+10 ° 2 м/с В 760 мм.рт.ст. 90% ночь Ясно, +6 ° …+8 ° 2 м/с ЮВ 760 мм.рт.ст. 94%

фото: © pixabay.com

Пенсионер из Карелии потерял более 150 тысяч рублей, решив продать колесные диски

Интернет-мошенники обманули жителей Медвежьегорского района и Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, 50-летний житель Медвежьегорского района нашел интернет-магазин, который предлагал различные товары по ценам на 20-40% ниже рыночных. Примечательно, что никаких реквизитов о том, кому он принадлежит, не было, зато отзывы содержались только положительные.

Решив приобрести через интернет-магазин морозильные камеры, житель Карелии перевел более 31 000 рублей и стал ждать. Но далее ничего не произошло – товар не был доставлен в срок, а связь с сайтом оказалась потеряна.

Другой житель Медвежьегорска, 30-летний любитель профессиональной аудиотехники, нашел на популярной виртуальной доске объявление о продаже музыкальной колонки. Безоговорочно поверив продавцу, он до получения товара перевел ему более 32 000 рублей. Автор объявления исчез. Попытки обратиться в банк и заблокировать перевод результата не дали.



Впрочем, как сообщили в карельской полиции, от интернет-мошенников страдают не только покупатели, но и продавцы. Так, 68-летний житель Кондопоги, разместив на той же виртуальной доске объявление о продаже колесных дисков, не ожидал подвоха. И, когда ему позвонил покупатель с номера, зарегистрированного в Московской области, не заподозрил неладное. А звонивший под предлогом покупки дисков узнал данные банковской карты пенсионера, якобы эти сведения были нужны для перевода оплаты. В итоге продавца из Карелии лишили более 158 000 рублей.



По фактам обращений обманутых жителей Карелии проводятся проверки.

фото: Александр Артеменков / ТАСС

Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина написала генпрокурору о "деле против геев и суррогатных матерей"

Намерение отбирать детей у одиноких отцов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей, противоречит Конституции, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за появившейся накануне информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей. Об этом сообщает РБК.



Напомним, накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Источник агентства говорил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», и им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Официального подтверждения эта информация не получала.



Пушкина назвала подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами, противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.



Депутат попросила генпрокурора неравнодушно отнестись к этой истории и проверить сообщения о задержаниях и арестах. Как объяснила РБК Пушкина, она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты.

"Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг - защитить их от бесправия и мракобесия", - сообщила она.

Депутат отметила, что согласно действующему приказу Министерства здравоохранения № 107н донорами при оплодотворении могут быть только семейная пара и одинокая женщина, а мужчина - нет. Существующий правовой пробел, по ее словам, и приводит к угрозам отобрать детей и отправить их в детские дома на основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов, "которая не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема".



фото: Илья Тимин, Минздрав Карелии

Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России приблизился к 10 тысячам

За последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 9 859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 680 случаев (27,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 975 859.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 563 человека.



Летальных случаев за все время: 21 251.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 47,2 млн тестов на коронавирус.



За последние сутки проведено 423 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.10.2020 остаются 226 435 человек.

фото: Минздрав Карелии

Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

За сутки в республике 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе по коронавирусу, за сутки в Карелии 7 человек попали в больницы с пневмонией при отрицательном тесте на COVID-19.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1388 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" (ФПК)

Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны с 2021 года, показали в РЖД (ФОТО, ВИДЕО)

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов, который введут в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Фото предоставили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Как сообщает РБК, вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве, его разработал "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

Вагон выполнен в так называемом габарите Т: его ширина увеличена на 28 см, а длина - на 73 см, сообщили в пресс-службе ФПК. Спальные места увеличились на 10%, места для багажа - на 14%. В целом внутреннее пространство вагонов увеличилось на 11%.

Как рассказывал ранее председатель правления РЖД Олег Белозеров, в новых вагонах более длинные и широкие спальные места. В них также есть шкафы, душевые кабины, просторные проходы и возможность создавать личное пространство (шторки).

Холдинг рассчитывает начать эксплуатацию новых вагонов во второй половине 2021 года. Цены на билеты в плацкартный вагон повышать не планируется, пообещали в РЖД.

Внутри нового плацкартного вагона побывали корреспонденты РБК.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

В воскресенье в Карелии дождей не ожидается

Синоптики прогнозируют до +16 градусов и без осадков.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 4 октября на территории республики ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10, местами до +1, днём +11…+16 градусов.

фото: © РИА Новости / Александр Пирагис

Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке (ФОТО)

Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива, сообщает РИА Новости.

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Местные жители опубликовали фото и видео с побережья, которое усеяно мертвыми морскими звездами и морскими ежами, очевидцы заметили и погибшего осьминога. Кроме того, в соцсетях написали, что на берегу обнаружили ларгу и нескольких чаек без видимых травм или повреждений. Аналогичная ситуация наблюдается еще на двух пляжах неподалеку.

Фото: aleysk_news

При этом во вторник глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После купания у местных жителей опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды: содержание нефтепродуктов превышает норму в 3,6 раза, фенолов – вдвое. Власти сообщили о загрязнении морской воды, предположительно, техническим маслом. Местным жителям рекомендовали воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Кадр: видео @kristy_rozenberg

"Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник - надзорные органы выясняют", - сказал Кумарьков.

Он отметил, что, скорее всего, массовый выброс и гибель морских животных, раздражение на коже у людей, изменение цвета воды связаны между собой.

"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", - указал собеседник агентства.

Власти обратились в прокуратуру, терруправление Росрыболовства и управление Росприроднадзора, которые проводят проверку.

Врио министра добавил, что пока Камчатское УГМС подтверждает ранее полученные данные, что на Халактырском пляже есть превышение нормы нефтепродуктов в 4 раза и фенолов в 2,5 раза.

Следственный комитет по Камчатскому краю начал проверку после массовой гибели морских животных и масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива, сообщает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы в повышенной концентрации.