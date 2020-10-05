Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Depositphotos / ia__64

В Карелии пьяный отец жестоко избил 4-месячного младенца

В Петрозаводске мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

По версии следствия, в конце сентября 4-месячный мальчик находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мальчику несколько ударов рукой по голове, причинив ребенку черепно-мозговую травму. С телесными повреждениями потерпевший доставлен в лечебное учреждение, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Следователями будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии женщина зарезала сына.

фото: © паблик Вконтакте "Музей "Кижи"

Звезда шоу "Голос" из Карелии поделилась впечатлениями от проекта

Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина поблагодарила поклонников и заявила, что проект "Голос" вызвал у нее восторг.

Ирина Аникина на своей странице в соцсети обратилась к поклонникам, которые болели за нее во время выступлений на проекте "Голос". Участница шоу поблагодарила поклонников и сообщила, что достигла нового этапа в жизни.

"Дорогие мои, любимые друзья!!!! Как я счастлива, что вы у меня есть. Какие тёплые слова поддержки!!! Сколько любви и пожеланий успеха!!! Спасибо всем вам. Проект Голос - восторг!!! Новые впечатления, новый этап в жизни!!! Было непросто, волнительно... Но я чувствовала большую ответственность перед всеми вами!!!! Все намеченные цели достигнуты!!! Всем нам мира и добра!!!", - написала в соцсети Ирина Аникина.

Напомним, музыкальный проект "Голос 60+" завершился на Первом канале в пятницу, 2 октября. Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу. Победителем проекта стала жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Победительнице 91 год.

фото: © starsity.ru

Пальто писателя Сергея Довлатова нашли в доме карельской журналистки (ВИДЕО)

Дочь тележурналиста из Петрозаводска Татьяны Мешко нашла дома пальто Довлатова.

На своей странице в соцсети дочь журналистки Вера Мешко опубликовала историю под названием "Пальто Довлатова", в которой рассказала, как вещь известного писателя Сергея Довалтова оказалась у них дома в Петрозаводске.

"Так получилось, что в нашей семье много лет хранилось чёрное кожаное пальто. В 1990е годы мама отправилась в командировку в Тюбинген в Германии, чтобы подготовить телепрограмму о наших соотечественниках. Там познакомилась со вдовой поэта-диссидента Льва Друскина. Все мы помним 90е годы... Вдова решила отдать кое-что из их одежды. В том числе огромное кожаное пальто. По её словам, оно осталось у них от Довлатова, после того, как тот гостил проездом. Имя Довлатова в первые годы после его смерти ещё не вызывало священного трепета. Поэтому мама пальто взяла исключительно с мыслью - а вдруг папа будет носить? Но по приезду мы все поняли, что папа был слишком худой для довлатовского пальто. Так оно и провисело в шкафу все эти годы.

Но теперь настал его час. После папиного ухода, разбирая вещи, я наткнулась на пальто и предложила его Музею Довлатова в Пушкинских горах. Они с благодарностью его приняли, и теперь это пальто - единственная в России вещь, принадлежавшая Довлатову".

По словам Веры Мешко, музей очень атмосферный.

"Они выкупили избушку-развалюху, где Довлатов жил во время работы экскурсоводом. И так все там и оставили. Он вспоминал, как по ночам, через дыру в стене, к нему в избу приходила бродячая собака...", - написала Вера в комментарии к видео.

фото: © страница Вконтакте "Живой Петрозаводск"

Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

После дождя тротуары в центре столицы Карелии затопило.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовали фото улицы Свердлова. После дождя тротуары стали недоступны для пешеходов.

"Были лужи - стали реки! Жаль, что не отразить глубину воды, если только лежа фотографировать. Раньше были большие лужи, их хоть можно было обойти, а теперь - сплошная вода. Может, сделать отверстия в поребриках, чтобы вода уходила в газон в тех местах, где нет деревьев? Когда будет замерзать, это будет сплошной каток! И так по всему городу! На многих перекрестках - только вброд", – пишет автор фото.

Ранее у жителей карельской столицы появились претензии к подрядчикам, выполняющим ремонт тротуаров, поскольку они перекопали все дороги, перекрыв пути пешеходам.

фото: © "Столица на Онего"

"Есть надежда, что выкарабкается": Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии избитого младенца

Геннадий Сараев рассказал, в каком состоянии сейчас находится 4-месячный малыш, которого до полусмерти избил пьяный отец.

"Ребенок из комы вышел, - сообщил "Столице на Онего" детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. - Несмотря на серьезность травм, показывает хорошую динамику. Мальчик сильный. Есть надежда, что выкарабкается".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

фото: Александр Рюмин/ТАСС

Жителям Карелии 65+ предложили выплатить "коронавирусные" компенсации по 10 тыс. рублей

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

В пояснительной записке к документу говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели.

Сколько жителей республики должны получить такие выплаты и другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 октября, в 11:21 в районе дома № 21 по улице Кирова 71-летний водитель автомобиля Suzuki сбил 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска. Мальчике и девочка выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.

фото: кадр из фильма "Оккупированное детство"

Фильм про финские концлагеря в Петрозаводске опубликован в Сети (ВИДЕО)

В республике ко Дню освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков подготовлен видеопроект "Оккупированное детство", рассказывающий о финских концентрационных лагерях.

Централизованная библиотечная система выпустила видеопроект "Оккупированное детство", приуроченный к 79-й годовщине начала оккупации Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр карельской столицы.

Сообщается, что "Оккупированное детство" - короткометражный документальный фильм о финских концентрационных лагерях, которые были организованы в Петрозаводске в период с 1941 по 1944 годы.

"В создании видеопроекта приняли участие бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Алексей Варухин, Антонина Натарьева и Елена Яскеляйнен, артисты Негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" Владимир Елымчев и Елена Сапегина. Часть съёмок проходила в Центре воинской славы Петрозаводска. При подготовке сценария использовались книги из фондов муниципальных библиотек: "Пленённое детство", "Петрозаводск: Хроника трёх столетий, 1703-2003", "Петрозаводск и петрозаводчане в годы Великой Отечественной войны" и другие", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Видеопроект размещен на сайте Youtube, на канале "Муниципальные библиотеки Петрозаводска".

Ранее сообщалось, как бутафорский финский концлагерь в Карелии оказался в центре скандала

фото: © pixabay.com

"Слов нет… Верим и надеемся": Глава Карелии прокомментировал ситуацию с избитым младенцем в Петрозаводске

Артур Парфенчиков получил большое количество сообщений от жителей Карелии, обеспокоенных судьбой 4-месячного ребенка, находящегося в Детской республиканской больнице с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша. Однако состояние мальчика остается стабильно тяжелым – у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, – написал Парфенчиков. – Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – ребенок обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь. Слов нет… Верим и надеемся".

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Песков обнаружил в деле Дмитриева "весьма и весьма серьезные обвинения"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с историей осужденного за педофилию Юрия Дмитриева подробнее и обнаружил в деле серьезные обвинения.

Дмитрий Песков не стал комментировать ужесточение приговора Юрию Дмитриеву. Но отметил, что речь в деле идет о серьезных обвинениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы репортеров, пресс-секретарь главы государства сообщил, что ознакомился подробнее с этой историей.

"Но мне по-прежнему нечего сказать", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в деле фигурируют "весьма и весьма серьезные обвинения, связанные с педофилией".

"Доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях", - заключил представитель Кремля.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Затем Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву на 13 лет колонии строгого режима. В оправдательной части по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия дело Дмитриева отправлено на пересмотр в Петрозаводский суд.

фото: © "Столица на Онего"

Рыбак утонул на озере в Карелии

Трагедией закончилась рыбалка на небольшой ламбе в селе Спасская Губа Кондопожского района.

Как сообщается в паблике "Инспекторское отделение (г. Кондопоги) центра ГИМС", несчастный случай произошел 3 октября. Двое мужчин на маломерном судне выехали на рыбалку на небольшом озере у села Спасская Губа.

"Одно неверное движение и судно опрокинулось. Оба оказались в холодной октябрьской воде. До берега рукой подать, судно находится рядом, погода благоприятствует. Один выплыл, второго рядом не оказалось. Итог печальный и уже не до рыбы. Как же так? Казалось бы – надень спасательный жилет и шанс добраться до берега возрастает в разы. Но эти предметы отсутствовали на маломерном судне", – пишут в паблике.

Напомним, рыбак, у которого случился инсульт, четыре часа дрейфовал в Онежском озере.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске сбитый ребенок и врезавшаяся в микроавтобус мотоциклистка находятся в реанимации

Жертвы двух жестких автомобильных происшествий, произошедших в минувшее воскресенье, находятся в реанимации.

В Петрозаводске в воскресенье, четвертого октября, произошло два ДТП, в которых серьезно пострадали люди.

Как сообщил источник "Столицы на Онего", в реанимации на данный момент находятся мотоциклистка, врезавшаяся в микроавтобус, и ребенок, попавший под колеса автомобиля на перекрестке рядом с площадью Кирова.

Напомним, воскресным утром на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля. Девочке было назначено амбулаторное лечение. Мальчик пострадал серьезнее, он находится в реанимации.

Затем в полдень 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гинеколог из Петрозаводска рассказал о деликатных женских проблемах

Врач Республиканской больницы имени Баранова, акушер-гинеколог высшей категории Алексей Иванов заинтересован, чтобы женщины с деликатными проблемами оперировались в Карелии.

По словам члена Российской ассоциации эндометриоза Алексея Иванова, стрессовое недержание мочи и опущение тазовых органов - это патологии, которые кардинально снижают качество жизни женщин. Они нередко приводят к полной социальной дезадаптации пациенток.

"На сегодняшний день распространенность симптомов недержания мочи и опущение тазовых органов у женщин средних лет достигает 40 %, а в период менопаузы и постменопаузы возрастает до 80 %. Справедливости ради, стоит отметить, что это лишь примерная статистика, так как многие женщины предпочитают скрывать наличие этой деликатной проблемы. И дело здесь не только в банальном стеснении озвучить доктору свои жалобы, но и в незнании, что этот недуг эффективно лечится", - рассказал доктор.

В 2017 году Алексей Иванов провел свою первую слинговую операцию. А в течение последних нескольких лет он на базе гинекологического отделения Республиканской больницы активно внедряет технологии с применением сетчатых имплантов.

"Ежегодно нами проводятся более сотни успешных операций по методике, используемой в высокотехнологичных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня с гордостью могу сказать, что в Карелии мы стали делать такие операции первыми", - отметил гинеколог.

Подробнее читайте в нашей рубрике – "Здравствуйте, доктор".

фото: страница Артура Парфенчиков Вконтакте

Скрытый десятилетиями декор ж/д вокзала в Петрозаводске открылся в ходе реконструкции

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске в ходе реконструкции превратился в современное здание, оборудованное по последнему слову техники, но сохранил исторический облик.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"После ремонта он не только радует своим преображением, но и стал более комфортным и функциональным. При этом сохранил исторический архитектурный облик, что очень важно. И сегодня пассажиры снова могут увидеть элементы декора, которые долгие годы были скрыты под слоями штукатурки", - написал глава Карелии. Видео, которое позволяет судить о результатах реконструкции, смотрите на сайте интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Карелии за сутки 25 человек коронавирусом заболели, 22 выздоровели

О ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Так, 25 человек за минувшие сутки инфицированы коронавирусом в Карелии. Из этого числа заболели 20 человек, из них 2 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 15 человек, в Лоухи – 4 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 3 человека (поселок Пряжа – 1, деревня Виданы – 2).

Выздоровели еще 22 человека: в Петрозаводске – 17, в Кемском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сортавальском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 693,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 828 случаев, по Северо-Западу – 850,1.

фото: Республика/Сергей Юдин

Суд по "новому аварийному жилью" в Карелии наказал застройщика и подписавшего акты чиновника

Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать 25 млн рублей с ООО "Шеф-монтаж", которое по программе расселения аварийного жилья построило два дома с многочисленными недоделками и отступлениями от проекта.

Согласно материалам дела, "Шеф-монтаж" должен был построить в 2016 году многоквартирные дома в Сортавале, поселке Рускеала и поселке Поросозеро.

Суд пришел к выводу, что работы на двух объектах были выполнены с нарушениями проектной документации – при строительстве использовались газобетонные блоки более низкого качества, вместо двухкамерных окон были поставлены однокамерные, смонтированы радиаторы отопления не той марки, которая предусматривалась проектом. Кроме того, подрядчик не установил на кровлях желобы, водосточные трубы и другое необходимое оборудование. Тем не менее, акты выполненных работ были подписаны, и застройщик получил бюджетные деньги. Разбирательства по этому поводу в различных инстанциях продолжались несколько лет. Как наказали чиновника, подписавшего акты, и другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

"Уполномоченный обратился в Следком Карелии с просьбой отвести от законного представительства несовершеннолетнего в уголовном деле мать, до выяснения всех обстоятельств произошедшего защищать интересы ребёнка в уголовном процессе будет орган опеки и попечительства Петрозаводска", - сообщается на странице детского омбудсмена Сараева в соцсети.

Как сообщил "Столице на Онего" Геннадий Сараев, Следком поддержал инициативу о том, чтобы именно опека, а не мать на время следствия взяла избитого младенца под защиту.

"Сейчас ребенок находится в больнице, сказал Сараев. – Его мать, по словам свидетелей, то приходит, то уходит. Есть сомнения, что мать выполняет в полном объеме свои родительские обязательства".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

На данный момент ребенок вышел из комы. По словам Сараева, должен "выкарабкаться".

фото: Яндекс. Карты

Власти хотят получить 11,5 млн рублей за место сборища бомжей в Петрозаводске

Здание бывшего противотуберкулезного диспансера в Петрозаводске, которое уже 10 лет пытаются продать власти Карелии, вновь выставлено на торги.

Это следует из документации к новому аукциону, объявленному министерством имущественных и земельных отношений Карелии.

В 2016 году его пытались приватизировать за 22,9 млн рублей, а теперь цена упала в 2 раза - до 11,5 млн рублей. В 2019 году активисты Общероссийского народного фронта в Карелии обратились к республиканским властям с призывом снести здание. Они ссылались на жалобы местных жителей, по словам которых уже несколько лет в этом здании собираются подростки и бездомные, а весной там нашли свалку медицинских отходов с использованными шприцами. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Масштабное возгорание железнодорожных вагонов произошло в Карелии (ФОТО)

На станции Лоухи 21 спасатель четыре часа тушил загоревшиеся неэксплуатируемые вагоны.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей по Лоухскому району, 4 октября в 22.20 произошел пожар на территории путевой машинной станции в поселке Лоухи.

Чтобы потушить возгорание приехал 21 спасатель из поселков Лоухи, Чупа и Амбарный.

Горело три неэксплуатируемых железнодорожных вагона и деревянные шпалы.

Площадь пожара составила 450 кв. метров. Для его тушения понадобилось шесть пожарных стволов, установлены две мотопомпы на ближайший источник водоснабжения.

Спасатели сами подвозили воду пожарными автоцистернами от ближайшего пожарного пирса.

Сложность тушения была в том, что отсутствовал подъезд пожарных машин к месту возгорания, а также была большая скорость распространения огня по деревянным шпалам, пропитанным горючим веществом.

Пожар ликвидирован в 02.30.

фото: pixabay

Кальянный бизнес в Петрозаводске предупредил о последствиях запрета на курение кальянов в барах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила предложения, как сохранить кальянные после запрета на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Этот запрет вступает в силу с 31 октября.

Инициатива бизнес-омбудсмена появилась в ответ на обращения предпринимателей Петрозаводска, занятых в кальянном бизнесе. Они согласны с тем, что воздействие табачного дыма на окружающих недопустимо, но в то же время считают запрет недостаточно проработанным и предполагают, что с 31 октября этот бизнес перейдёт в теневое поле. Гнетова предлагает предусмотреть в федеральном законодательстве возможность создания специальных "кальянных клубов". Какими должны быть эти клубы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Парфенчиков поздравил Кадырова с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".

Парфенчиков опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление адрес главы Чечни с днем рождения.

"Он именно тот руководитель, за которым идут люди, которому доверяют, - пишет глава Карелии. - Он искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше. Мне самому не раз доводилось в этом убедиться. Рамзан Кадыров одним из первых пришел на помощь, когда в Карелии случилась беда – пожар унес Успенскую церковь в Кондопоге. Человек с большим сердцем, чуткий и умный собеседник, таким я знаю Главу Чеченской Республики, с которым мы не только коллеги, но и друзья".

Глава республики пожелал Кадырову сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы.

Напомним, в прошлом году Рамзан Кадыров поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова с 55-летним юбилеем.

фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Петрозаводск, несмотря на "северные" зарплаты, имеет низкий рейтинг среди российских городов

Уровень жизни жителей Петрозаводска, несмотря на "северные" зарплаты, не превышает среднероссийский показатель из-за высоких цен.

Это следует из результатов рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 самых крупных городах России. В среднем жители такого города ежемесячно зарабатывают сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы. Как обстоит ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Чингаев Ярослав

Снижение ипотечных ставок будет продолжено, заверили в Минфине

Правительство будет добиваться дальнейшего снижения ипотечных ставок для возможности улучшения жилищных условий граждан.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях.

"В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательно снижения ставок по ипотеке", - сказал министр, чьи слова цитирует агентство "Прайм". По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, по сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. Почему это произошло, читайте в интернет-газете " Вести Карелии".

фото: © Fotolia / Syda Productions

В Карелии учителя получили выплаты за классное руководство

Средства, которые ранее президент России поручил выплачивать классным руководителям ежемесячно, уже перечислены всем педагогам.

Как сообщили в Министерстве образования Карелии, 3400 педагогов в регионе получили соответствующее денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Данная выплата производится за счет средств федерального бюджета, на эти цели 2020 году предусмотрено порядка 158 млн рублей. Важно отметить, что к тем средствам, которые получили педагоги, добавляются и северные, и районные надбавки.

Выплата за классное руководство установлена с 1 сентября и в дальнейшем будет производиться ежемесячно, уточнили в Минобразования республики.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Пожар в районе Карелии потушили за 12 минут (ФОТО)

Пожар произошел вечером 4 октября в деревне Рыпушкалица, сообщили в пожарной части Олонецкого района.

Пожарные Олонецкого района 4 октября в 18.13 получили сообщение о пожаре. В деревне Рыпушкалица у дома 73а горели сараи.

Восемь спасателей выехали на место происшествия для ликвидации огня.





В 18.25 пожар был потушен.



Информация о пострадавших не поступала.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 10 888 человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 10 888 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 5 октября составило 1 225 889 человек.

Выздоровели 982 324 пациента, за прошедшие сутки выписан по выздоровлению 3 181 человек.

Всего зарегистрировано 21 475 летальных исходов, за последние сутки скончались 117 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 5 октября проведено более 48 млн тестов на коронавирус, за сутки - 358 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 октября остаются 230 120 человек.

фото: © АО "ПСК"

"ПСК" продолжит неотложные ремонты на энергетических объектах

С 5 по 11 октября в Карелии продолжатся работы по подготовке электрических сетей к предстоящей зиме.

В Прионежской сетевой компании предупреждают, что ремонтные работы невозможно производить без временных отключений потребителей и приносят извинения за неудобства.

Кратковременные отключения с 5 по 11 октября возможны:

Костомукшский городской округ:

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: ЛТЦ-2, вышка "МТС".

- 7 октября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: туристический комплекс "Фрегат", ПАО "Мегафон", ИП Васильев, ИП Банников, ИП Налейкин, СНТ "Поляна-1", "Инфра-1".

- 7 и 8 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная, насосная станция.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 10.00. Поселок Челмужи: улицы Гагарина, Титова (обе – частично).

- 5 октября с 14.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Уница.

- 5 и 6 октября с 10.00 до 18.00. Остров Кижи: деревни Жарниково, Оятевщина.

6 октября с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса (частично), Советская (частично), здание Следственного комитета.

- 7 октября с 11.00 до 17.00. Деревня Сигово, дачные кооперативы.

- 9 октября с 12.00 до 14.00. Деревня Федотово.

Прионежский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 1-65); поселок Ладва-Ветка: здание АО "МТС".

- 5 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Молодежная, Советская, Некрасова, Кировская, Школьная, Лесная, Диспетчерская, Горная, Строителей.

- 5 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, Юбилейная, Зеленый Бор.

- 5 октября с 12.00 до 15.00. Поселок Чална: комплекс зданий ОАО "Шуялес".

- 6 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Цветочная. Сущевича, Новая, Кленовая, Светлая, Школьная, Железнодорожная, Комсомольская, Дружинина, Хвойная, Березовая, здание ОАО "Шуялес".

- 6 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Порожки, село Сургуба, местечки Намоево, Урозеро, близлежащие СНТ.

- 6 и 7 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Подгорная.

- С 7 по 9 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша, Железнодорожная, Приозерная, Переселенческая, Новая.

- 8 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева (частично).

- 9 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Квятковского, Горная, Молодежная, Заречная; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная.

Кемский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А, 17-А, 23), Энергетиков (дом 21), насосная станция.

- 5 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Кирова, Строителей, Калинина, Октябрьская, Железнодорожная, Полярная,

Каменева (дома 14-А,14-Б,14-В), Совхозный переулок, здания школы № 3, интерната, спортивной школы.

- 6 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44а, 46, 50), здание котельной № 7; поселок Поньгома.

- 6 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Солнечная, Лесная, Кольцевая, здание котельной.

- 7 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: территория промзоны; поселок Рабочеостровск: улицы Южная, Заводская, Октябрьская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Строителей, Пионерская, Северная, Лесная, Молодежная,

Комсомольская (дома 44-52), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33, здания школы, детского дома, "Почты России".

- 7 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: здание военного комиссариата; поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1-5).

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-27); поселок Авнепорог.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская, здания районного музея, собора.

- 9 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная.

Сортавальский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: здания АЗС и строительного магазина.

- 6 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Железнодорожная (частично).

- 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Спортивная (частично).

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Антикайнена, Кирова (обе – частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 5 по 9 октября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Трубачева.

Кондопожский муниципальный район:

- 5 октября с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 8 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Нелгомозеро.

Олонецкий национальный район:

- 5 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2, 5).

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Жедезнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студитова.

- 7 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Ковера.

- 7 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 36, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-В), Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), ул.Солнечная (дом 1).

- 8 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Верхний Олонец: улицы Школьная, Молодежная, здания школы и детского сада.

- 9 октября с 9.00 до 12.00. Деревня Тигвера.

Калевальский национальный район:

- 6 октября с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.30. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Советская, Набережная, Школьная, Карельская, Октябрьская, Комсомольская, переулок Лесной.

- 7 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: здания котельной, "Почты России", ФАПа, магазина.

- 8 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Сегежский муниципальный район:

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: автобаза Надвоицкого алюминиевого завода, 6 гаражных кооперативов по улице Спиридонова.

- 6 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Уросозеро: телевышка, базы сотовой связи "МТС", "Билайн", "МегаФон", "Теле2".

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика.

- 9 октября с 9.00 до 12.00. Садово-огородные товарищества в районе деревни Майгуба.

Питкярантский муниципальный район:

- 7 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе, Заводская, 1-я Речная, Полевая.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ляскеля (частично).

- 9 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Харлу: улицы Школьная, Березовая аллея.

фото: Геннадий Тимохов / Facebook

Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

У жителей карельской столицы появились претензии к подрядчикам, выполняющим ремонт тротуаров, поскольку они перекопали все дороги, перекрыв пути пешеходам.

Рабочие, производящие ремонт петрозаводских тротуаров, перекрывают целиком дорогу, вынуждая горожан ходить по газонам. Отсутствие организованных путей обхода участков, где идет ремонт покрытия, возмущает пешеходов.

Горожанин Геннадий Тимохов разместил на странице в фейсбуке фото проводимых ремонтных работ. Он считает, что масштабный городской ремонт обернулся проблемами для пешеходов.

"Неужели трехметровой ширины пешеходного тротуара на бульваре Победы оказалось недостаточно, чтобы на период производства ремонтных работ проход для сотен, а то и тысяч граждан организовать? Или это очень затратно 10-метровую обходную дорожку из деревянного настила сделать? Газон бы сохранили, грязь бы в дома не носилась, слова и фразы негативно-соответствующие в свой адрес бы не получали. Хотели-то как лучше, а получается... Плохо получается. Не по-людски получается...", - написал автор поста.

Геннадий Тимохов считает, что городские власти обязаны заботиться о комфорте пешеходов в период производства работ по благоустройству в Петрозаводске.

"Товарищи дорогие, граждане хорошие, подскажите, пожалуйста, как вразумить благоустроителей, а в особенности - муниципальных заказчиков администрации Петрозаводского городского округа? Как донести до них, что благо для горожан должно быть не только после, но и во время устройства (переустройства) пешеходных дорожек?", - заявил Геннадий Тимохов.

Ранее сообщалось, что затянувшийся ремонт тротуара в Петрозаводске вынуждает пешеходов подвергать свою жизнь опасности.

фото: © Столица на Онего

В Карелии женщина зарезала сына

В Сегеже 56-летняя женщина подозревается в убийстве сына, в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в конце сентября пьяная сегежанка во время ссоры со своим 39-летним сыном ударила его ножом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Женщину взяли под стражу. По делу ведется следствие.

Наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 15 лет.

фото: Сергей Коньков/ТАСС

Названы главные качества "идеальных" клиентов, которым банки готовы давать ипотеку

Основными признаками идеального клиента, которому банк будет готов выдать ипотечный кредит, являются способность оплатить 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и стабильная работа.

Об этом РИА Новости сообщил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин. Он указал на то, что заемщику для погашения ипотеки придется сделать около 300 взносов, в связи с чем он должен обладать высоким стабильным доходом.

"Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное — уверенность, что у заемщика будет работа в любых экономических условиях", — отметил эксперт. О других качествах ипотечного заемщика читайте в интернет-газете "Вести Карелии".