Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 70 заболели

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в региональном оперштабе.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: 68-летний петрозаводчанин, имевший сопутствующие заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

За минувшие сутки 70 человек инфицированы коронавирусом в Карелии. Из этого числа заболели 55 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало. Вместе с тем подключение к ИВЛ потребовалось одному из ранее госпитализированных пациентов.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 46 человек, в Лоухи – 3 человека, в Пряже – 3 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Кеми – 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (поселок Надвоицы – 2, поселок Идель – 1), в Костомукше – 2 человека, в Беломорском районе – 1 человек (поселок Летнереченский), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Эстерло и Хийтола), в Прионежском районе – 4 человека (СНТ "Строитель" в м. Чогозеро, поселки Чална-1, Кварцитный и Шуя).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 23, в Прионежском районе – 2, в Лоухском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Беломорском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Пряжинском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 704,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 835,4 случая, по Северо-Западу – 858,6.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске оштрафованы 13 водителей, проехавших по "встречке"

Тринадцать водителей проигнорировали дорожный знак "Въезд запрещен" и получили штраф, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 6 октября, утром в районе гимназии №17 проводилось профилактическое мероприятие "Безопасность пешехода".

Автоинспекторы контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов на перекрестке улиц Вольная и Дзержинского, обеспечивали безопасность детей при переходе проезжей части.

В период мероприятия инспекторами ДПС пресечено 13 нарушений правил дорожного движения - по улице Вольная (от ТРЦ "Лента") водители двигались во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей, что по улице Вольная на участке от ул. Дзержинского в сторону гипермаркета "Лента" организовано одностороннее движение.

Проезд от парковки гипермаркета по ул. Вольной в сторону ул. Дзержинского теперь запрещён!

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Двухэтажный поезд "Мурманск – Санкт-Петербург" начнет курсировать через Петрозаводск с октября

С 12 октября из столицы Карелии можно будет уехать еще на одном двухэтажном поезде, сообщает "Петрозаводск транспортный".

Скорый поезд N 021Ч/022Ч "Мурманск - Санкт-Петербург" станет двухэтажным. 11 октября двухэтажный состав поезда впервые отправится из северной столицы и проследует через Петрозаводск 12 октября. Из Мурманска новый поезд выезжает 12 октября и будет в столице Карелии на следующий день.

"Петрозаводск транспортный" напомнил, что в двухэтажных составах отсутствуют плацкартные вагоны. С учетом того, что скорый поезд N 091А/092А "Мурманск - Москва" стал сезонным (ходит только летом и в праздники), у жителей станций, расположенных севернее Петрозаводска, в зимнее время остается возможность проехать в плацкарте только в составе фирменного поезда N 015А/016А "Мурманск - Москва с заходом в Санкт-Петербург".

Напомним, новый двухэтажный фирменный поезд был запущен по маршруту "Петрозаводск – Москва" 5 декабря 2019 года.

фото: © страница Вконтакте "Живой Петрозавод

Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки

В администрации столицы Карелии прокомментировали ситуацию с жалобами горожан на качество ремонта дорог и тротуаров.

Напомним, в минувший понедельник, 5 октября, после дождя затопило отремонтированные тротуары в центре города. На улице Свердлова дорожки превратились в реки и стали недоступны для пешеходов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в данный момент работы не приняты ни по одному из отремонтированных объектов: ни по дорогам, ни по тротуарам. Ранее до подрядчика, ООО "Кондопожское ДРСУ", были доведены все замечания, в том числе, связанные со скоплением воды, как на проезжих частях, так и на тротуарах.

- Работы в конечном итоге будут приняты и оплачены только в том случае, если специалисты администрации и представители строительного надзора будут убеждены в их качественном выполнении, – сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев. – О проблемах известно. Все замечания доведены до подрядной организации.

По информации мэрии, к ООО "Кондопожское ДРСУ" уже применены штрафные санкции. За нарушение условий контракта с подрядчика взыскали полмиллиона рублей.

- Помимо этого, выставлен штраф на 1,8 млн рублей за нарушение технологии, необеспечение безопасности дорожного движения, несвоевременную уборку на месте проведения работ и прочие замечания, – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

В администрации уверяют, что контроль всех этапов производства осуществляется в ежедневном режиме.

Ранее жители деревень в Карелии остались без дорог из-за строительства газопровода.

фото: avito

Карельские депутаты поддержали отмену "особых условий" соцподдержки пенсионеров - бывших силовиков

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал законопроект о лишении преференций бывших сотрудников правоохранительных органов при получении звания "Ветеран труда".

Соответствующий законопроект был представлен на сегодняшнем заседании комитета.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова сообщила, что документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда Карелии от 22 июня 2020 года. Суд признал неконституционным положение регионального законодательства, которое регламентирует социальную поддержку ветеранов труда – бывших сотрудников правоохранительных органов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Столица на Онего

Раскоп на площади Кирова в Петрозаводске засыпали щебнем (ФОТО)

Обнаруженный во время раскопок исторический фундамент сгоревшего Воскресенского забора заключен в деревянный короб.

Место раскопок на площади Кирова в карельской столице, где планировалось построить часовню Фаддея Петрозаводского, засыпали щебнем. При этом, как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" один из инициаторов возведения часовни, священник Константин Савандер, обнаруженный во время раскопок исторический фундамент Воскресенского собора XIX века был заключен в деревянный короб.



©Столица на Онего

Напомним, природно-рекреационная зона на площади Кирова была отдана властями Петрозаводска под строительство православной часовни три года назад. По словам священника Константина Савандера, эта часовня могла бы стать подарком городу к 100-летию образования Республики Карелия. Однако за три года культовое сооружение на месте сгоревшего в советские времена Воскресенского храма так и не появилось, а раскоп на главной площади вызывает возмущение многих горожан.

"Разрыли центральную площадь, изуродовали вид забором. Сколько лет любуемся на эту "красоту". Чего ради?" – написала на странице Константина Савандера одна из пользователей соцсети "ВКонтакте" Анна Иванова.

Заметим, что известные карельские архитекторы не раз предупреждали городских чиновников, что строительство часовни Фаддея Петрозаводского разрушит сложившийся на площади ансамбль.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Рекордное число заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за прошедшие сутки

За сутки в России 11 615 человек заразились COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Росии за сутки выросло на 11 615 человек и составило 1 237 504.

Выздоровели за время пандемии 988 576 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 252 пациента.

Летальных случаев за все время: 21 663, за прошедшие сутки –зарегистрировано 188 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 295 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 октября остаются 234 360 человек.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция ищет грабителя, силой забравшего товар в магазине Карелии (ВИДЕО)

Полицией Олонецкого района устанавливается личность подозреваемого в грабеже, сообщается на сайте МВД Карелии.

Так, 21 сентября неустановленное лицо в продуктовом магазине в Олонце совершило открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину, запечатлённого на видеозаписи, незамедлительно сообщить об этом по телефонам:

+7-921-011-86-96, +7(81436) 4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали

В столице Карелии подрядные организации сорвали сроки сдачи работ по благоустройству общественных территорий.

В администрации города признают, что благоустройство общественных территорий и пешеходной инфраструктуры в Петрозаводске сегодня идет с нарушением сроков и технологий. Всем подрядчикам были начислены штрафы за несоблюдение графиков производства работ, за технологические ошибки, за непредставление исполнительной документации. Суммы штрафов варьируются от 600 тысяч рублей до миллиона в зависимости от стоимости муниципального контракта, соощили в мэрии города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на ряде общественных территорий и лестничных спусков. Некачественно выполненные работы не будут приняты и оплачены.

По итогам объезда подрядчикам будут выставлены новые штрафы за несоблюдение технологии работ. Кроме того, после завершения благоустройства всем строительным организациям будут предъявлены пени за просрочку. Наибольшее количество претензий вызывают объекты, благоустраиваемые компаниями ООО "СМС", ООО "Свой дом", ООО "Онего-Строй" и ООО "ЕвроМодуль".

Напомним, власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки.

фото: © "Столица на Онего"

Расписание самолетов из Петрозаводска в Москву, Калининград и Мурманск изменится с 25 октября

Жителей Карелии предупредили об изменении авиарасписания по аэропорту "Петрозаводск".

Как сообщает "Петрозаводск транспортный", авиарасписание по аэропорту "Петрозаводск" наконец-то стабилизировалось. Обещают, что больше не будет проблем с рейсами в Москву. Кроме того, в конце сентября завершилось выполнение авиарейсов из столицы Карелии на Анапу и Сочи. Последний в этом году рейс на Симферополь запланирован на 14 октября.

С 25 октября в аэропорту действует новое расписание. Так рейсы на Москву по-прежнему будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, но вылетать самолеты в столицу будут не в 18:15 (как сейчас), а в 15:05. Из Москвы вылет будет не в 15:25 , а в 10:00.

Рейсы на Калининград будут выполняться не по средам и субботам, как сейчас, а по средам и воскресеньям. Самолеты будут отправляться в Калининград не в 18:15, а в 15:05. Из Калининграда вылет будет осущевляться не в 11:10, а в 08:00.

Рейсы на Мурманск запланированы не по средам и субботам, а по средам и воскресеньям. Вылет в Мурманск из Петрозаводска по новому расписанию не в 13:45, а в 10:35. Из Мурманска вылет будет не в 16:10, а в 13:00.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Новые условия господдержки привели к закрытию ряда с/х предприятий в Карелии

Изменения законодательства о правилах выдачи субсидий производителям молока привели к тому, что несколько предприятий в Карелии закрылось, а их работники лишились средств к существованию.

Об этом сообщил депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук, комментируя результаты заседания постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. На заседании обсуждались, в том числе, изменения в правилах субсидирования производителей молока.

Лиминчук пояснил, что с начала 2020 года была изменена система субсидирования таких предприятий. Хозяйства получают "стимулирующие" выплаты при условии, что они берут на себя обязательства по достижению определенных производственных показателей. Это оказалось под силу не всем предприятиям, в результате, они лишились части субсидий и прекратили работу. "Мы знаем, что в нашей Карелии несколько хозяйств прекратили производство молока, прекратили свою финансово-хозяйственную деятельность. Это означает, что эти проблемы перешли от хозяйства уже к жителям, для которых зачастую единственным субъектом, которым давал им работу, был этот молочный комплекс", - сказал Лиминчук. Чего будут добиваться депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Доказывать, что не верблюды": главврачам могут предложить ответить за долги медучреждений в Карелии

Долги медицинских учреждений Карелии перед поставщиками товаров и услуг выросли в 2020 году несмотря на дополнительное финансирование из республиканского бюджета – это может стать поводом для аудиторской проверки.

Такое предложение обсуждалось сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

По мнению депутата Леонида Лиминчука, необходимо провести аудиторские проверки с целью выяснить, на какие цели были потрачены деньги. Депутат считает, что этот вопрос может быть связан с квалификацией персонала медучреждений. "Я не нашел в открытых источниках, как готовятся главные врачи, как они управляют финансами, как управляют финансами их подчиненные. То есть в целом вся система управления финансовой деятельностью подведомственных учреждений министерства здравоохранения", - сказал Лиминчук. "Вы хотите в этой уродливой системе…найти виноватого – этих бедных главврачей, которые сейчас или с ковидом должны бороться, или с вашими проверяльщиками - перед ними доказывать, что они не верблюды", - возразила депутат Эмилия Слабунова. Какие причины роста долгов называют в Минздраве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Парфенчиков рассказал, сколько детей в Карелии сидят на карантине

Школьников Карелии продолжают отправлять на дистанционное обучение, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По информации главы Карелии, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- одна группа в детском саду №20 в Кондопоге,

- один класс в Кондопожской школе №1,

- один класс в Кондопожской школе №2,

- четыре класса в Чалнинской школе,

- одна группа в Техникуме городского хозяйства.

На карантин из-за ОРВИ выведены:

- 3 класса в школе поселка Деревянка Прионежского района.

"Таким образом, сейчас на карантине из-за случаев коронавируса находятся 3 группы в детсадах, 75 классов в школах , 7 групп в техникумах и колледжах. 51 класс и 2 группы дошкольников находятся на карантине по ОРВИ", - написал Парфенчиков.

На сегодняшний день в Карелии число инфицированных коронавирусом достигло 4326 человек, выздоровели - 3559, умерли 39 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Участник международного проекта по развитию гастрономического туризма из Карелии попросил прекратить распространение в России буклета с рецептами

Буклет издан без выходных данных и с недостоверными сведениями.

Вот уже несколько лет Карелия пытается привлечь туристов не только своими природными и культурными достопримечательностями, но и своей самобытной кухней. В республике проходили и гастрономические фестивали, и съемки сюжетов для популярных кулинарных телепрограмм, а в 2018-2019 годах карельские рестораторы стали участниками международного проекта "Вкусные" аспекты провинции", который получил финансирование Совета министров Северных стран.

По словам руководителя Ассоциации "Карельский ресурсный Центр общественных организаций" Николая Оськина, одним из практических результатов реализации этого проекта должен был стать выпуск книги с рецептами карельской, финской, русской и скандинавской кухни, подготовленными его участниками. Однако вместо этого на свет появился глянцевый буклет без каких бы то ни было выходных данных под названием "9 вкусов жизни. Гастрономическое наследие Северных стран и России". Как отметил Николай Оськин, этот буклет не был согласован с другими участниками проекта, кроме того, статус общественной организации из Карелии указан в издании с серьезной ошибкой.



Николай Оськин. Фото: Валерий Поташов

Руководитель Ассоциации "Карельский ресурсный Центр общественных организаций" был вынужден обратиться в представительство Норвежско-российской торговой палаты в Москве с просьбой остановить распространение буклета в России.

Читайте подробнее в материале "Калитки Северо-Запада пришлись в Карелии не по вкусу".

фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Как сократить количество баров-"наливаек" в жилых домах, объяснили в МВД Карелии

Министерство внутренних дел по Республике Карелия поддерживает инициативу внести в законодательство изменения, нацеленные на сокращение количества точек общепита, торгующих алкоголем в жилых домах.

Об этом представитель МВД сообщил сегодня на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

По его словам, министерство считает необходимым ужесточить требования к площади так называемых "наливаек" - торговых точек, которые под видом баров продают алкоголь в ночное время. С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности. МВД поддерживает инициативу о повышении этой планки. Большинство действующих "наливаек" укладывается в эти рамки и продолжает работать. Увеличение минимальной площади приведет к тому, что им придется закрыться или перевести торговлю в более крупные помещения, расположенные вне многоквартирных домов. Почему не все депутаты верят в эффектиность такой меры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Транспортная прокуратура Карелии проверит станцию, где сгорели пассажирские вагоны

Проверка коснется соблюдения требований пожарной безопасности на производственной базе Путевой машинной станции в Лоухи, где произошел крупный пожар, сообщили в Карельской транспортной прокуратуре.

Напомним, 4 октября в 22.20 произошел пожар на территории путевой машинной станции в поселке Лоухи. Чтобы потушить возгорание приехал 21 спасатель из поселков Лоухи, Чупа и Амбарный.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. По предварительным данным, произошло возгорание двух бывших пассажирских вагонов, списанных с баланса предприятия, и старых железнодорожных шпал, складированных для их дальнейшей утилизации. Возгорание локализовано в 23:50 этого же дня. Пострадавших нет. Ущерб ПМС-283 отсутствует, так как имущество, используемое в производственной деятельности, не пострадало.

фото: © Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Хоккеисты в Карелии сделали нашивки в благодарность врачам, вылечившим их от коронавируса (ФОТО)

Хоккеисты училища олимпийского резерва в Карелии сделали на форме нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь".

"Мы бесконечно благодарны медикам, чей труд всегда был важен для всех нас! Именно вы помогли нашей команде справиться с болезнью и вновь выйти на лед. В вашу честь на форме "СКА-ГУОР Карелия" сделаны нашивки с надписью "Спасибо врачам. Ваш труд – наша жизнь", – сообщается в паблике олимпийского училища Карелии.

Также хоккеисты сказали, что в этом сезоне вход на домашние матчи в Ледовом дворце Кондопоги для всех медицинских работников будет бесплатным при предъявлении справки с места работы.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в училище олимпийского резерва в Карелии 24 августа. Из очага ковидной инфекции в Республиканскую инфекционную больницу было доставлено 23 человека – воспитанники, тренеры и врач.

фото: pixabay

МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года по новой методике его расчета будет расти быстрее прожиточного минимума.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум", - сказал министр, чьи слова цитирует RNS. Ранее Минтруд объявил о пересмотре методики расчета прожиточного минимума и МРОТ. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Марина Лысцева/ТАСC

Жителям Карелии в сентябре стало проще найти новую работу

Число ищущих работу жителей Карелии сокращается, а количество вакансий остается на прежнем уровне, что приводит к снижению напряженности на рынке труда.

Такой вывод следует из анализа вакансий и резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада с 1 по 30 сентября 2020 года.

Число предложений о работе в Карелии в сентябре не изменилось по сравнению с августом. Самый высокий спрос сохраняется на представителей сферы продаж – 33% от всех возможных вариантов занятости, рабочий персонал – 14%, медиков – 12%, соискателей в сфере транспорта и логистики, начинающих специалистов и студентов – по 10%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: РИА Новости/Илья Питалев

Минфин отказался от "упаднических настроений" в прогнозе по доходам бюджета Карелии

Снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета Карелии в январе-августе сменится ростом по итогам года.

Такой прогноз содержится в материалах министерства финансов республики к семинару для министерств и ведомств, посвященному программе оздоровления государственных финансов Карелии.

Согласно прогнозу, собственные доходы бюджета Карелии к 1 января 2021 года увеличатся на 5% по сравнению с аналогичной датой 2020 года. По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы бюджета за январь-август 2020 года составили 16,4 млрд рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее министр финансов Карелии Елена Антошина высказала опасения, что к концу года ситуация станет еще хуже. Такая оценка не понравилась главе республики Артуру Парфенчикову. Он призвал не поддаваться "упадническим настроениям". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Клиентам "Почта банка" предложат получать финансовые услуги не выходя из дома

Во всех представительствах "Почта банка", включая небольшие города и поселки, стал доступен сервис доставки финансовых услуг на дом.

В пресс-службе банка пояснили, что клиенту достаточно оставить заявку на сайте кредитной организации - сотрудник банка приедет к нему домой или позвонит и договорится о встрече в удобном месте.

При встрече специалист проконсультирует клиента, сделает биометрическое фото для подтверждения личности и оформит выбранный продукт – откроет счет и доставит карту, выдаст кредит, переведет в банк пенсию или зарплату. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Сокращение бюджета Карелии из-за коронавируса не помешало снижению госдолга республики

По состоянию на 1 октября 2020 года государственный долг Карелии составил 18,5 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 384 млн рублей или на 2%.

Это следует из материалов Минфина об итогах управления государственным долгом за 9 месяцев 2020 года. Объем госдолга составил 59% от суммы собственных доходов бюджета. Сокращение госдолга произошло, несмотря на снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета в январе-августе на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти Карелии ранее объясняли это последствиями коронавируса. Как удалось добиться сокращения госдолга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря

Школьная учительница из английского города Гастингс увидела своего будущего мужа незадолго до торжественной церемонии.

25-летняя Мишель приняла участие в реалити-шоу "Женаты с первого взгляда". Британка расплакалась, когда шла к алтарю, где ее ждал 31-летний жених и ее отец, пишет Лента.ру со издание на Daily Mail.

Последние отношения Мишель завершились три года назад. "Я определенно человек, который предпочитает быть в отношениях, но не любит ходить на свидания, — объяснила она свое участие в телешоу. — Я даже не знаю, как нужно флиртовать. Обычно я чувствую себя очень неловко; я либо смущаюсь и молчу, либо меня прорывает, и я не могу умолкнуть".

Мишель отметила, что всегда мечтала встретить заботливого, доброго и веселого партнера, который также готов к честному и открытому разговору.

Приглашенные на реалити-шоу специалисты изучили анкеты потенциальных кандидатов, а также отправили участников на интервью с психологом. В результате отбора эксперты подобрали для Мишель, по их мнению, идеальную пару для брака — менеджера по продажам Оуэна.

"Я чувствую себя уверенно почти в любой ситуации, кроме свиданий. Я впадаю в ступор перед привлекательной женщиной", — признался жених. Он решил выйти на пенсию к 40 годам, поэтому последние годы посвящал себя карьере. В свободное время он работает волонтером в детском хосписе. "Друзья иногда говорят мне, что я слишком милый, но сам я не считаю себя таковым", — скромно заметил он.

Несмотря на обоюдное волнение и тревоги, жених и невеста понравились друг другу. "Мишель очень привлекательная. Меня очень к ней тянет", — говорит Оуэн. Мишель также призналась, что почувствовала приятные эмоции при встрече с женихом. Молодожены уже некоторые время живут вместе. Неизвестно, удалось ли им найти общий язык и что они планируют делать дальше.

Прогноз погоды на вторник



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фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Предприниматель из Карелии обокрал банкомат на железнодорожной станции

Бизнесмен, находясь в соседнем с Карелией регионе в командировке, воспользовался некорректной работой банкомата на вокзале станции Апатиты, сообщили в пресс-службе Мурманского линейного отдела МВД.

Ранее судимый 33-летний карельский предприниматель находился в Мурманской области в командировке. Мужчина воспользовался некорректной работой банкомата, расположенного в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Апатиты. Выполнив 10 незаконных банковских операций при помощи своей банковской карты, он украл 101 тысячу рублей. Банкомат выдавал любителю легкой наживы купюры по 5 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит наказание сроком до двух лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска. Добыча военного составила 7 тысяч рублей.

фото: © pixabay.com

Насильник без зубов напал на жительницу Карелии в Санкт-Петербурге

На пляже в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка чуть было не стала жертвой изнасилования.

В шестом часу вечера в пятницу, 2 октября, уроженка Карелии позвонила в полицию и рассказала, что полчаса назад над ней пытался надругаться малознакомый "Артем" с которым она находилась на пляже Финского залива на Канонерском острове, сообщает "КП-Петербург".



Со слов девушки, она выпивала с малознакомым мужчиной на пляже. В какой-то момент собутыльник набросился на нее, повалил на землю и начал стягивать колготки и трусы, чтобы изнасиловать.

Однако девушка смогла дать достойное сопротивление мужчине и сбежать.



Жительница Карелии запомнила своего обидчика. Это мужчина лет 36, у него большой шрам над верхней губой и два шрама на лбу. Также у него нет трех передних зубов, темные волосы средней длины. Мужчина был одет в рабочий комбинезон и куртку сине-оранжевых цветов, а также сапоги до колен.



Девушка отметила, что при знакомстве он оставил ей свой номер телефона. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

фото: © ГИБДД Карелии

Сотрудники ГИБДД Карелии помогли водителю вовремя забрать ребенка из садика

Автоинспекторы Прионежского района помогли водителю на трассе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На минувшей неделе в Госавтоинспекцию Карелии пришло сообщение от автолюбителя. Мужчина благодарил наряд ДПС, оказавший ему помощь в заправке автомобиля.

Так получилось, что у водителя, ехавшего за ребенком в садик, закончился бензин. Он остановился на дороге, не доезжая Вилги.

По словам водителя, он стоял минут 40, пытался остановить машину, чтобы кто-нибудь довез его с канистрой на ближайшую заправку и обратно. Но никто не останавливался.

Проезжавший мимо наряд ДПС - Иван Власенко и Павел Снетков остановились и поинтересовались, что случилось. Полицейские отвезли водителя до ближайшей заправки. Мужчина заправил канистру, и автоинспекторы доставили его обратно к своему автомобилю. Убедившись, что транспортное средство завелось, полицейские продолжили службу. А водитель поторопился за сыном в детский сад, где уже ждали только его.

фото: © ГИБДД Карелии

Петрозаводчанину грозит лишение прав за превышение скорости

Водитель Audi A7 превысил скорость на 64 км/ч, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня на автодороге "Кола" автоинспекторы зафиксировали нарушение скоростного режима водителем автомобиля Audi A7.

Петрозаводчанин разогнал свой автомобиль до 154 км/ч. Превышение скорости составило 64 км/ч. За данное нарушение водителю грозит штраф до 2,5 тыс. рублей или лишение прав до шести месяцев.

Соблюдайте правила дорожного движения.

фото: © Администрация Петрозаводска

Безопасная дорожка до остановки появилась у жителей микрорайона в Петрозаводске

Завершено обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе на Древлянке, сообщили в администрации города.

По новой асфальтовой дорожке от Ярославской улицы жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.

Проект на Древлянке реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель. Сейчас работы на объекте завершены, ведется их приемка.

Напомним, власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать территории для благоустройства в 2021 году. Администрация города начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на следующий год.

фото: © Центр народного творчества

Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых

В Центре народного творчества начался набор на занятия на новый учебный год. Они проводятся для людей старше 18 лет бесплатно.

Как сообщили в Центре, петрозаводчанам предлагается несколько направлений:

- пение в хоре (семь коллективов на выбор)

- обучение языкам (карельскому и вепсскому)

- игра на кантеле

- танцы с Karjala

- выступления с карельским народным театром "Чичилиушку"

Занятия проводятся очно в "Центре народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" на площади Ленина, 2.

Детей принимают только в театр казачьей песни "Карусель". Коллектив состоит из 2-х групп: младшая от 3 до 7 лет, старшая от 7 до 15 лет. Дети занимаются в центре "Антошка" (Ровио, 15)

С информацией о коллективах можно ознакомиться на сайте Центра.