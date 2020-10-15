Самые значимые события четверга

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

За сутки в Карелии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом и один человек скончался

В Карелии за сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина и 121 человек заразился опасным вирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 77-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 121 человека. Из этого числа заболевших - 95 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 74 человека, в Кондопожском районе - 8 человек (поселок Марциальные воды - 1, Кондопога -7), в Сегежском районе – 4 человека (Сегежа – 2, поселок Надвоицы – 1, поселок Верхний – 1), в Прионежском районе – 11 человек (поселок Чална-1 – 2, село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 1, село Деревянное – 2, поселок Мелиоративный – 2, СНТ «Мозаика» – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, жилой массив Речное-2 – 1), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа, поселок Чална, деревня Виданы, село Святозеро), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 3, Суоярви – 1), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорском районе – 6 человек (поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2, Медвежьегорск – 3), в Лахденпохье – 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Олонце – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Сортавальском районе – 2 человека (поселок Хелюля).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 17, в Сегежском районе – 5, в Кондопожском районе – 4, в Беломорском районе – 4, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 811,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 913,4 случая, по Северо-Западу – 1108,5.

фото: паблик "ТОС Соломенное"/https://vk.com/tos_solomennoe

Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

"Уважаемый Артур Олегович, хотим поинтересоваться вашим мнением по ситуации с благоустройством парков в рамках программы "Комфортная городская среда" в городе Петрозаводске. Ни для кого не секрет, что программа провалена и парки останутся недоделанными", - написали авторы письма, опубликованного в паблике "ТОС Соломенное".

Также активисты рассказали ситуацию, в которую они попали из-за безответственного подрядчика.

"К голосованию за Соломенский парк мы привлекли практически каждого жителя района, убеждая их в том, что проект реален и не является фантазией или обманом. И мы победили. Подрядчик из Санкт-Петербурга ООО "Евромодуль" с самого начала нас насторожил, когда только с третьего раза приехал на знакомство с объектом. С горем пополам началась работа по парку. Наша инициативная группа, как могла, помогала подрядчику, находилась в постоянном взаимодействии с городской администрацией и отчитывалась перед жителями за каждый шаг реализации проекта.

Взяв четыре парка - Соломенский, парк в СКЗ, Приозерный и Зарецкий, подрядчик явно не справлялся, так как сроки срывались. Затем работы встали. Уже середина октября, а работы не ведутся в парке с начала сентября. Подрядчиком была осуществлена только подготовка территории к обустройству и недоделанными являются дорожки из брусчатки, освещение, урны, скамейки, спортивная площадка, а также благоустройство современной контейнерной площадки закрытого типа. Работу, по сути, бросили на 20%, а нас оставили с полностью нарушенной инфраструктурой ещё советского наследия парка.

Фактически подрядчик своей безалаберностью и свинским отношением к гражданам подорвал доверие жителей района к органам власти всех уровней, а своими действиями нанёс моральный вред каждому проголосовавшему за парк жителю, ведь голосовали мы за благоустройство парка, а не за его уничтожение".

В связи со сложившейся ситуацией жители Соломенного считают, что при реализации программы "Комфортная городская среда" вред, нанесённый подрядными организациями каждому петрозаводчанину, неоценимым.

В письме горожане попросили Парфенчикова привлечь недобросовестных подрядчиков к ответственности, закрыв им в дальнейшем доступ ко всем карельским строительным проектам (нам таких строителей не надо); а также обязать подрядчиков возместить ущерб, нанесенный имуществу и максимально возможный вред, причиненный гражданам города; и предусмотреть дальнейшее благоустройство парковых территорий города, пострадавших в ходе вредительской деятельности подрядных организаций.

фото: © "Столица на Онего"

Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа

В Петрозаводске погибла 14-летняя школьница.

Как стало известно "Столице на Онего", в среду, 14 октября, с девятого этажа дома на улице Островского упала 14-летняя девочка.

Школьница погибла на месте до приезда скорой помощи.

Информацию о смерти девочки-подростка нашему изданию подтвердили в Следкоме Карелии.

По факту гибели подростка проводится проверка.

Автомобилист в Петрозаводске остановил машину с пьяным водителем (ВИДЕО)

Мужчина отобрал у пьяного водителя ключи и вызвал ГИБДД.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как на пересечении ул.Красной и ул.Вольной 13 октября в 16.48 автомобилист выбежал из машины и отобрал ключи у водителя впереди остановившейся иномарки.

В паблике отмечается, что в объектив камеры попал момент остановки очевидцем нетрезвого видителя.

Позже в комментариях водитель, остановивший нарушителя, объяснил, как он понял, что за рулем нетрезвый человек.

"Водитель ехал впереди меня по ул. Мелентьевой в сторону Октябрьского. Перестроение, движение зигзагами, резкие остановки, непропуск пешеходов, создание аварийной ситуации. На Октябрьском я поравнялся с ним и увидел, что он лежит на руле. Не мог его остановить раньше, но и не мог пустить его в центр города. На его автомашине с правой стороны имелись следы ДТП, вмятины и царапины, сломано зеркало", - так описал ситуацию мужчина, возможно, спасший чьи-то жизни.

фото: © кадр из видео

Водитель легковушки чуть не сбил семь человек на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина вылетела на тротуар на улице Анохина, где шесть пешеходов успели отскочить, а ребенок оказался на капоте.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла сегодня в 12:43 на регулируемом перекрестке на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина.

Легковушка двигалась по улице Анохина в сторону Первомайского проспекта. По всей видимости, уходя от столкновения с выехавшим на перекресток для осуществления левого поворота авто, водитель предпринял небезопасный маневр вправо, после чего выехал на угол перекрестка на тротуар. Автомобилист сбил стойку дорожного знака и прокатил на капоте ребенка. Шесть пешеходов успели отскочить в сторону.

Момент ДТП запечатлели камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее автомобиль вылетел на тротуар и едва не врезался в здание Паспортной службы в Петрозаводске.

фото: © Николай Смирнов

Министр культуры Карелии: У меня положительный результат на коронавирус

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен и еще шестеро сотрудников министерства заразились COVID-19.

Как стало известно "Столице на Онего", в Минкультуры Карелии зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.

"Да, у меня положительный результат на коронавирус, - подтвердил "Столице на Онего" Алексей Лесонен. - Самочувствие хорошее. Болею без симптомов. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции".

По словам Лесонена, кроме него коронавирусная инфекция поразила еще шестерых сотрудников министерства культуры. Все они так же, по его словам, болеют бессимптомно.

"В минувшую пятницу, 9 октября, одна из наших сотрудниц почувствовала недомогание и ушла домой, - объяснил Алексей Лесонен. – Уже в воскресенье стало известно, что она заболела коронавирусом. После мы, всем коллективом, приняли решение провериться".

Также министр культуры уточнил, что заражение COVID-19 сотрудниками министерства никак не связано с приездом замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

"На момент проведения мероприятия с Аллой Юрьевной у нас у всех был отрицательный тест, - объяснил Алексей Лесонен. - Я был с отрицательным результатом, мои замы были с отрицательным результатом. 8 октября, когда проходило это большое меропритие, мы все были здоровы".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заболел 121 человек, общее число инфицированных составило 4981, выздоровели 3860 пациентов, всего умерло за время пандемии 43 человека.

фото: © кадр из видео/"Сампо.ру"

В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО)

Авария с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti произошла на пересечении Ровио, Торнева, Парфенова, сообщает ДТП ПТЗ.

На регулируемом перекрестке сегодня днем автомобиль Chevrolet Lacetti совершал левый поворот, выезжая с улицы Ровио на улицу Торнева. Машина не писалась в поворот, выехала вправо за пределы проезжей части на тротуар в районе пешеходного перехода и врезалась в торговый павильон.

К счастью, на пути автомобиля не оказалось пешеходов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компьютерной сети "Сампо.ру".

фото: © ГИБДД Карелии

Молодой водитель сбил 79-летнюю женщину на перекрестке в Петрозаводске

После ДТП на Кукковке пешеход с травмами была доставлена в больницу.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 14 октября, в 19:50 на пересечении улицы Питкярантской и Варницкого проезда 23-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, не убедившись в безопасности перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Петрозаводске был найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.

фото: © Заксобрание Карелии

Бывший руководитель Карелии недоволен нарушением масочного режима в республике

Депутат карельского парламента высказался за проведение проверок в общественных местах.

Октябрьское заседание парламента Карелии началось с выступления бывшего руководителя республики, депутата Виктора Степанова, который выразил возмущение тем, что в регионе не соблюдаются меры по предотвращению распространению коронавирусной инфекции. В частности, Степанов обратил внимание коллег на несоблюдение масочного режима в торговых центрах и других общественных местах.

Депутат предложил провести внеочередное заседание парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Виктор Степанов высказался также за проведение проверок соблюдения масочного режима в общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусной инфекцией - 121 человек, один заболевший скончался.

фото: ОГИБДД Сызранское

Иномарка с карельскими номерами совершила смертельное ДТП в Самарской области

Женщина погибла под колесами внедорожника из Карелии на трассе в Самарской области.

Как сообщает citytraffic.ru со ссылкой на МВД по Самарской области, 44-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода в 7 утра 13 октября, когда попала под колеса автомобиля Audi Q7 с номерами Республики Карелии, которым управлял 44-летний мужчина.

Автомобиль двигался по дороге “Урал – Усинское – Пионерский” со стороны трассы М 5 в направлении села Шигоны. ДТП произошло на 4 км указанной автодороги.

Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.



фото ОГИБДД Сызранское

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минтранс Карелии планирует завершить ремонт брошенного подрядчиком моста в Петрозаводске в декабре

Работы по реконструкции моста через реку Неглинка на улице Кирова выполнит новая подрядная организация, сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Напомним, из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Как сообщили в ведомстве, 13 октября был заключен прямой договор на сумму 100 тыс. рублей с ООО "Технострой" на выполнение демонтажа водопровода на объекте.

В настоящее время сотрудниками "Управтодора" прорабатывается вопрос о заключении нового государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ для ввода моста в эксплуатацию. Согласно его условиям, наведение переправы должно быть завершено в декабре этого года.

В отношении "ПроектКомСтрой" начата претензионная работа.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей. Летом этого года была также разработана проектно-сметная документация (ПСД) для капительного ремонта моста через Лососинку на улице Мерецкова в Петрозаводске, в ближайшие дни будет определена подрядная организация на его выполнение.

Напомним, мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию 14 июня.

фото: © Илья Тимин

В ковидных стационарах в Карелии развернуты дополнительные койки

Свободных коек для больных коронавирусом в учреждениях здравоохранения республики осталось 42 процента.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте" прокомментировал резкий рост заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки.

"Сегодня мы сообщаем о 121 инфицированном коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки. Еще вчера эта цифра была на 41 меньше. Такие пики и колебания в статистике подтверждают ее достоверность. Мы не усредняем данных", – пишет Охлопков.

По его словам, в ковидных стационарах развернуты дополнительные койки. Процент свободных коек – 42,8.

"Рост количества ковид-положительных за сутки призывает: соблюдайте меры профилактики! Простое мытье рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции – способ не только себя защитить, но и остановить распространение инфекции. Настоятельно рекомендую ограничить контакты", – пишет глава Минздрава Карелии.

Ранее Минздрав Карелии назвал число медиков, заболевших коронавирусом на работе.

фото: ©Столица на Онего

"Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить"

Парламентская оппозиция в Карелии раскритиковала новый закон о выборах в Законодательное собрание республики.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента.

Напомним, этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, предложенный "единороссами" документ серьезно огранивает возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии больше не смогут участвовать жители других регионов страны.

Законопроект был подвергнут жесткой критике со стороны карельской оппозиции на октябрьской сессии Законодательного собрания. Однако мнение оппозиции в нем ничего не решает, и в итоге против предложенных поправок проголосовали всего четыре депутата. 24 высказались за.

Читайте подробнее в статье "Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке".

фото: © Игорь Подгорный

Сова спряталась от ворон в парке у школы Петрозаводска (ВИДЕО)

В парке у Специализированной школы искусств поселилась бородатая неясыть.

Петрозаводский фотограф Игорь Подгорный выложил на своей странице в "ВКонтакте" видео с совой, которая поселилась на дереве у школы искусств на Ленинградской. Лесная гостья пряталась от стаи ворон.

"Выглядела бодрой и здоровой. Надеюсь, дождется темноты и благополучно улетит в лес", - прокомментировал автор свое видео.

Ранее бородатая неясыть позировала фотографам в центре Петрозаводска.

фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Объявлен размер надбавок учителям за классное руководство вместе с "северными" в Карелии

Федеральная надбавка учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, которая выплачивается с 1 сентября, в Карелии увеличена на "северный" и районный коэффициенты.

Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Понятно, что если в Костомукше "северные" 120%, а в Петрозаводске – 65%, то в каждой школе разная ситуация… Получается минимально чистыми на руки 7 тыс. рублей – то что педагог получит в районах южной Карелии до Петрозаводска...", - сказал министр. Как это сочетается с прежними региональными доплатами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Две легковушки не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 15 октября, в 11:36. Легковые автомобили двигались по улице Зайцева во встречных направлениях.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда в момент смены сигналов светофора один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, а второй двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили разбросало в стороны.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее молодой водитель сбил 79-летнюю женщину на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Виталий Тимкив

Три школы в районе Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса

В Пудожском районе сразу три школы переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили в официальной группе правительства республики в "ВКонтакте", за минувшие сутки все классы в пудожских школах № 3 и № 2, а также в Центре психо-медико-социального сопровождения Пудожского района переведены на дистант из-за COVID-19.

Кроме того, на карантин закрылись один класс в школе посёлка Лоухи, один класс в петрозаводской школе № 33, по одному классу в школе № 48, лицее № 40, школе № 19 в Петрозаводске и один класс в школе посёлка Чална-1.

На дистанционное обучение перевели студентов группы Петрозаводского музыкального колледжа.

Закрылась на карантин и одна группа в детском саду № 4 в Кеми.

Напомним, накануне на дистанционное обучение перешли пять классов в учреждениях образования республики.

фото: © паблик Вконтакте "Тропа Ивана Царевича"

Программа "Комфортная городская среда" находится на грани срыва еще в одном микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка обеспокоены, подрядчик прекратил работы на тропе Ивана Царевича, оставив объект недоделанным.

В паблике "Тропа Ивана Царевича" активисты сообщают, что подрядчик обещал сдать объект до конца октября.

"Времени осталось совсем немного, - беспокоятся активисты. – С подрядчиком до текущего момента мы всегда находились в рабочем диалоге, по всем вопросам мы вместе с мастером находили компромиссное решение. Единственная большая претензия к подрядчику - сроки выполнения работ. Надеемся, что подрядчик выполнит свою работу качественно и не уйдет с проекта на половине пути, как это случилось в Соломенном, СКЗ и других парках".

По информации паблика, администрация объединила в один аукцион две территории - Тропу Ивана-Царевича и Новодревлянковский сквер.

"На этой неделе мы заметили усиление работ по Новодревлянковскому скверу, в то время как работы на тропе с конца сентября практически не ведутся. Подготовили официальное обращение, чтобы напомнить о нашем проекте и повторить нашу позицию - нам нужен законченный проект. Мы приложим все усилия, чтобы работы принимались в полном объеме", - сообщили жители Древлянки.

На сегодняшний день активисты в паблике обратились с просьбой ко всем горожанам, которые гуляют по тропе Ивана Царевича, фотографировать недочеты и огрехи, которые особенно ярко стали видны после дождей.

Напомним, жители Соломенного написали открытое письмо главе Карелии, заявив, что программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В Карелии подростку грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотики

Семнадцатилетний петрозаводчанин подозревается в покушении на сбыт психотропных веществ, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре этого года подросток незаконно приискал и разместил в тайнике для последующего незаконного сбыта психотропное вещество массой около 1,285 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятии вещество было изъято из незаконного оборота.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, уточнили в Следкоме республики.

Ранее сообщалось, что 17-летнего жителя Сегежского района будут судить за торговлю наркотиками.

фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Цены на бензин и дизтопливо снова выросли в Петрозаводске

В Петрозаводске за последнюю неделю выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-98.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 6 по 12 октября.

Бензин АИ-98 подорожал на 0,5% - до 53 рублей 98 копеек за литр. Цена на АИ-92 выросла на 0,1% - до 43 рублей 06 копеек. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Чиновники Минприроды Карелии попробуют поймать рыбку в мутных водах Ведлозера

После публикаций СМИ о зеленой воде Ведлозера экологические инспекторы Минприроды Карелии решили провести проверку, сообщили в ведомстве.

По результатам заседания комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Карелии, состоявшего 12 октября, Минприроды Карелии направило запрос в адрес администрации Пряжинского района, Минстроя республики о проверке эффективности работы канализационных очистных сооружений Ведлозера.

Специалисты Минприроды до конца текущей недели выйдут на место и проверят попадают ли сточные воды с прилегающей территории в акваторию озера, при установлении фактов, возбудят административное производство.

В настоящее время формируется рабочая группа с привлечением заинтересованных органов для решения вопроса по нормализации экологической обстановки акватории озера.

О результатах проверки Министерство сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что жители ближайших к Ведлозеру населенных пунктов обеспокоены обмелением озера, нарушением циркуляции воды, заиливанием дна, изменением качества рыбы, увеличением количества водорослей и тины, сообщается на сайте Законодательного собрания.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Администрация города расторгает в одностороннем порядке контракт с петербургской компанией "ЕвроМодуль", которая сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка.

Напомним, жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда". Подрядчик бросил Соломенский парк, оставив горожан с полностью нарушенной инфраструктурой еще советского наследия парка.

Как сообщили в администрации города, подрядная организация "ЕвроМодуль" нарушила свои обязательства и сорвала работы по благоустройству Соломенского парка, парка в районе СКЗ и Приозерного парка. Несмотря на неоднократные обращения в адрес подрядчика, в настоящее время на объектах выполнены лишь подготовительные работы. Завершить благоустройство по условиям муниципального контракта необходимо было до 1 сентября 2020 года.

В мэрии отметили, что в общей сложности ООО "ЕвроМодуль" будут предъявлены штрафы на сумму порядка 2 млн рублей. Кроме того, администрация обратится в Управление федеральной антимонопольной службы Карелии для внесения предприятия в список недобросовестных поставщиков. Власти города готовят обращение в прокуратуру для проведения проверки по факту срыва работ в рамках реализации нацпроекта.

Как заверили в мэрии, администрация города ищет возможность для проведения на общественных территориях отдельных видов ранее запланированных работ в рамках иных заключенных в настоящее время контрактов. О сроках окончания благоустройства брошенных подрядчиком парков в мэрии не сообщают.

Ранее Минтранс Карелии расторг контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост через реку Неглинка на улице Кирова в Петрозаводске.

фото: © Минспорта Карелии

Музей славы карельского "Динамо" откроется в Петрозаводске

Музей появится в новом физкультурно-оздоровительном комплексе всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", который построят в районе Сулажгоры.

В Петрозаводске 14 октября заложили капсулу на месте строительства нового ФОКа всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина. Там ранее располагался динамовский стадион.

Спорткомплекс будет строить известная в Петрозаводске компания-застройщик "Баренц Групп", которая также выступает соинвестором проекта. Соглашение о намерениях строительства было подписано в правительстве Карелии председателем всероссийского общества "Динамо" Анатолием Гулевским и гендиректором компании "Баренц Групп" Ильей Гаврюшевым.

Согласно утвержденному проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, в котором можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гандболом и другими видами спорта, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения и кафе. Таким образом, это будет один из крупнейших в Петрозаводске объектов спортивной инфраструктуры.

В новом ФОКе также планируется открыть Музей славы карельского "Динамо" – экспозицию, рассказывающую о великих спортсменах-"динамовцах", которые прославили нашу республику.

Как рассказал председатель Олимпийского совета Карелии Евгений Шорохов, среди них были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители всесоюзных и всероссийских соревнований – звезды отечественного футбола, лыжного спорта, легкой атлетики и др. Они защищали Родину в Великой Отечественной войне, восстанавливали страну в послевоенные годы, обеспечивали безопасность в мирное время.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске готовят "рабочих лошадок косметологии"

Гостями рубрики "Кофе со сливками" стали первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы Людмила Власова и Игорь Сидоренко.

Людмила Власова и ее супруг Игорь Сидоренко стояли у истоков создания в Карелии новой отрасли медицинских услуг. Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте.

Северо-Западной косметологической школе, которую основала Людмила Власова и которой руководит Игорь Сидоренко, в феврале исполнится 20 лет. За эти годы дипломы о профессиональном образовании в ней получили более 500 выпускников, которые сегодня работают косметологами среднего звена, специалистами по маникюру и педикюру в ведущих салонах красоты.

"Мы учим не конкурентов. Мы учим хороших специалистов... Хотя конкуренция в нашей сфере, это хорошо. Она заставляет держать планку, постоянно повышать свой уровень, а людям дает возможность сравнивать. В конце 90-х специалистов нашей профессии в Петрозаводске не хватало, и на первом этапе учебный центр мы создавали, в том числе, для себя – чтобы выучить нужных специалистов, в которых был страшный дефицит.

Наши выпускники получают профессиональное образование косметиков 3 и 4 разряда. Это рабочие лошадки косметологии! Но берем мы только тех, у кого есть база – образование не ниже среднего медицинского. Как правило, к нам приходят медсёстры и студенты медицинского и даже врачи", – рассказал Игорь Сидоренко.

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

фото: pixabay

Эпидемия провоцирует продажу бизнеса: названы сферы, где это происходит чаще всего

После самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса, число объявлений о продаже готового бизнеса в России выросло в среднем на 28%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "ЦИАН.Коммерческая".

Эксперты сравнили данные на начало октября с началом марта этого года. Чаще всего бизнесмены спешат избавиться от гостиниц – количество таких предложений в среднем выросло на 49%. На 2-м месте находятся офисы (рост на 36%). В каких еще сферах чаще всего стремяться избавиться от бизнеса на фоне коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Ирина Ларионова/ паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"

В Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм

В Карелии активизирована работа по пресечению и профилактике фактов вандализма, умышленного повреждения и порчи имущества, в том числе объектов реконструкции и ремонта в период подготовки к 100-летию региона, сообщили в правительстве республики.

По информации МВД по Республике Карелия, с мая текущего года на территории республики возбуждено 15 уголовных дел из-за повреждений культурно-исторических памятников, реконструированных зон отдыха и созданных объектов благоустройства.

Из них 13 совершены на территории Петрозаводска. По восьми уголовным делам лицо, совершившее преступление, установлено. По одному делу судом принято решение о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, остальные уголовные дела находятся в производстве.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Законодательное собрание Карелии поддержало введение трехдневного голосования на выборах депутатов республиканского парламента

В наблюдении за карельскими выборами не смогут участвовать жители других регионов.

Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало 15 октября в первом чтении проект поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента, предложенных членами фракции "Единая Россия" Анной Лопаткиной, Вадимом Андроновым, Ириной Кузичевой, Ольгой Шмаеник и Леонидом Лиминчуком, а также членом фракции КПРФ Валерием Шоттуевым, который, напомним, ранее был исключен из партии. Законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, поддержанный документ серьезно ограничил возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии не смогут участвовать жители других регионов страны.

фото: Валерий Поташов

Стало известно, как будет выглядеть визит-центр с рестораном и отелем у Беломорских петроглифов

Власти Карелии запланировали строительство объектов туристической инфраструктуры у памятника археологии Беломорские петроглифы в 2021-2023 годах.

Об этом рассказала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"С 2021 по 2023 год буду у нас построены объекты - в частности дорога к петроглифам Залавруги, мост через протоку Кислый Пудас, визит-центр, который будет включать гостиницу и ресторан, конференц-зал на 150 человек, строительство линии электропередачи к визит-центру. Также предполагается электоосвещение и благоустройство археологического комплекса непосредственно в месте размещения самих скал с рисунками", - сообщила Алипова. Как будут выглядеть эти постройки, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Людмила Корвякова / АиФ

В Карелии Росреестр рассказал о преимуществах получения электронных услуг в пандемию коронавируса

Представители карельского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сообщили о том, как получить услуги учреждения без контакта с сотрудниками офисов и бумажной волокиты.

К 2024 году доля государственных услуг, которые оказывает Россреестр в электронном виде, должна составить не менее 20,5% от общего числа. За девять месяцев текущего года в ведомство было подано около 25 тысяч заявлений о получении услуг в электронном виде: в Росреестре отмечают рост популярности электронных сервисов.

Об этом сообщила заместитель руководителя карельского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Полякова на пресс-конфренции "Электронные услуги и сервисы Росреестра". Мероприятие состоялось в среду, 14 октября, при поддержке издания "АиФ-Карелия".



© Людмила Корвякова / АиФ

В данный момент, не выходя из дома, можно получить следующие услуги ведомства: госрегистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; постановка объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет; получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости

"На сегодня любую операцию с недвижимым имуществом можно провести в электронном виде. И наиболее актуально это стало в период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время на сайте Росреестра в разделе "Государственные услуги" доступны все базовые услуги ведомства. Это и кадастровый учет, и регистрация прав, и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Используя эти электронные сервисы, заявители имеют возможность полностью избавиться от посещения офисов приема документов как многофункциональных центров, так и кадастровой палаты. При этом они и подают документы на получение государственных услуг, и получают результат без посещения этих офисов", - пояснила Татьяна Полякова.



© Людмила Корвякова / АиФ

Как сообщается в материалах пресс-конференции, Росреестр считается одним из лидеров по предоставлению госуслуг, в том числе в электронном виде, в связи с тем, что электронный документооборот позволяет существенно сократить сроки взаимодействия.

На сегодняшний день, ключевой задачей Росреестра является сокращение бумажного документооборота и перевод услуг в электронный вид.

По официальной информации ведомства, популярность электронных сервисов Росреестра из года в год растет: так, в 2018 году в электронной форме в управление поступило 14933 заявления, в 2019 – 28176, а за 9 месяцев 2020 – уже 24998. В процентном соотношении это 26,6% в 2019 году и уже 36,28% в 2020 году.

Каким образом можно воспользоваться услугами Росреестра в режиме онлайн, сообщается на сайте издания "АиФ-Карелия".

фото: pixabay

Инфляция в Карелии ускорилась, несмотря на замедление роста цен на продукты

Инфляция в Карелии в сентябре составила 4,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это выше, чем в августе, когда показатель равнялся 4,4%.

Такие расчеты провело региональное Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национальный банк по Республике Карелия. Годовая инфляция выросла за счет ускорения роста цен на непродовольственные товары и услуги. Вместе с тем рост цен на продукты питания в сентябре замедлился. Как это объясняют в карельском Отделении Центробанка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".