Самое важное за сегодня

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Безлюдно и уныло: ярмарка в Петрозаводске не впечатляет разнообразием продукции (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.

Об этом рассказали "Столице на Онего" посетители ярмарки.

На ярмарочной площади в районе на ул. Инженерной установлены редкие павильоны, ассортимент которых не отличается разнообразием.

Продается только карельская продукция - мясо, рыба, картофель, овощи, мед, хлебобулочные изделия и молочные продукты.

Перед входом торгуют ягодами.

Цены, по мнению покупателей, не слишком привлекательные.

Не все продавцы и покупатели выполняют требования профилактики коронавируса – некоторые носят маски на подбродках, а в очередях люди не соблюдают никакой дистанции.

Положительные отзывы вызвало отсутствие луж и грязи, а также внешний вид павильонов, которые отличаются в лучшую сторону от прежних палаток.

В администрации Петрозаводска перед открытием ярмарки сообщили, что в ней примет участие более 40 сельхозпроизводителей.

Ярмарка будет работать до 1 ноября каждый день с 9.00 до 17.00.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Выявлено еще 112 человек, инфицированных коронавирусом в Карелии

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 112 человек – это меньше, чем было зарегистрировано днем ранее.

По данным Минздрава, из общего числа инфицированных за минувшие сутки 86 человек заболели. Из них 24 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске – 79 человек, в Прионежском районе – 2 человека (деревни Бесовец и Вилга), в Суоярви – 1 человек, в Сегеже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 8 человек (Медвежьегорск – 6, поселок Пиндуши – 2), в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, деревня Пялозеро – 1), в Олонецком районе – 5 человек (Олонец – 3, поселок Ильинский – 1, поселок Верхнеолонецкий – 1), в Костомукше – 6 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Калевале – 1 человек, в Сортавале – 2 человека, в Беломорске – 1 человек.



Выздоровели еще 32 человека. В Петрозаводске – 20, в Кондопожском районе – 5, в Муезерском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 3, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 1.



На 100 тыс. населения в Карелии выявлено 949,8 случая коронавирусной инфекции. По России этот показатель составляет 1009 случаев, по Северо-Западу – 1249,1.

фото: pixabay

Потепление ожидается в Петрозаводске на следующей неделе

Повышение температуры воздуха ожидается в ближайшие дни в столице Карелии.

Это следует из прогноза, опубликованного в паблике Погода Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

В воскресенье и понедельник столбик термометра будет держаться около нулевой отметки

25 октября ожидается ночью 0…-2, днём +1...+3, переменная облачность, без осадков. 26 октября - облачно, без осадков, ночью 0...-2, днём 0...+2.



27 октября пройдет небольшой дождь, ночью будет -1...-3, а днем потеплеет до +6...+8.

Все три дня почти не будет ветра.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска заверили, что на сельхозярмарке соблюдается масочный режим

Сотрудники администрации Петрозаводска посетили открывшуюся в пятницу сельскохозяйственную ярмарку, и убедились, что покупатели и продавцы соблюдают меры профилактики коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и другие действующие правила покупателями и продавцами соблюдаются. Также организаторы обеспечили контроль за потоком посетителей, оборудовали у входа санитайзер, торговые павильоны расположили на расстоянии более 6 метров друг от друга. При посещении ярмарки жителям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Сельскохозяйственная ярмарка на улице Инженерной будет работать до 1 ноября (включительно) с 9.00 до 17.00.

Ранее за нарушения правил профилактики коронавируса приостанавливалась работа ярмарки, организованной у ТРК "Лотос Плаза".

фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте

Новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии

В межрайонной больнице № 1 в Костомукше в тестовом режиме начала работу лаборатория для ПЦР-диагностики, где будут делать тесты на коронавирус.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Теперь время ожидания результатов анализов на коронавирусную инфекцию в Костомукшском городском округе и Муезерском районе существенно сократится", - написал министр.

По его словам, для размещения лаборатории была проведена реконструкция и ремонт помещений больницы, закуплены оборудование и расходные материалы с запасом на полгода, обучен персонал.

ПЦР-диагностика - высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и другие заболевания.

фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков рассказал, как он сходил на ярмарку, и ему не досталось зефира

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился впечатлениями от сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Приобрёл знаменитые монастырские сыр и мёд. Не прошёл и мимо кондитерских изделий нашего комбината "Сампо". А вот купить зефир из Суоярви не успел - разобрали, со слов продавцов, очень быстро", - написал губернатор.

Он отметил, что в ярмарке впервые участвовало сельхозподворье Валаамского монастыря.

"Ждём в перспективе и другие наши монастыри с их качественной продукцией", - добавил глава Карелии.

В целом он отметил чистоту и порядок на ярмарке.

"Ярмарка понравилась чистотой и порядком, в том числе и соблюдением противоэпидемических мер. Все указания выполнены… На ярмарке много разнообразной продукции наших сельхозпредприятий и фермеров, но уверен, это только начало. Призываю всех наших тружеников села к активному участию. Для вас созданы все условия, включая бесплатное предоставление торговых мест. В перспективе будем активно развивать ярмарочную торговлю. В планах и создание постоянной инфраструктуры с помещениями, хранилищами, местами отдыха", - написал глава Карелии.

фото: Ситилинк

В ДТП в Петрозаводске пострадал 81-летний водитель – виновник аварии (видео)

В ГИБДД из медицинского учреждения поступило сообщение о водителе, получившем травмы в ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции, дорожная авария произошла 17 октября в Петрозаводске на Комсомольском проспекте в районе дома 8.

В 18:25 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю "Фольксваген Поло" под управлением 19-летнего водителя.

В результате "Фольксваген" врезался в "Жигули" сзади.

Происшествие зафиксировала видеокамера "Ситилинк".

Впоследствии пенсионер обратился за медицинской помощью, ему назначено лечение.

фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Еще один человек умер от внебольничной пневмонии в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

По данным Минздрава, это женщина 1944 г.р. с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией 13 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 1655 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



"Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19", - добавили в Минздраве.

фото: "САМПО ТВ 360º"

Еще два пешеходных перехода в Петрозаводске оборудованы светофорами

Администрация Петрозаводска установила светофорные объекты еще на двух пешеходных переходах.

Один из них появился на улице Пушкинская рядом с гостиницей "Маски", второй – на улице Древлянка недалеко от магазина "Магнит".

Светофоры в этих местах установлены, "чтобы разгрузить дороги и обеспечить безопасность", сообщил телеканалу "САМПО ТВ 360º" начальник управления дорожного хозяйства мэрии города Андрей Масляков.

По его словам, светофоры заработают в течение месяца. Первое время – в тестовом режиме, чтобы откорректировать режим их работы.

фото: © Илья Тимин

Свободных коек для больных коронавирусом в медучреждениях Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 22,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Число свободных коек сокращается - накануне этот показатель равнялся 23,5%. Нормой считается 20%.

По данным на 24 октября в стационарах находятся 332 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 12 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось ранее, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 112 жителей Карелии.

фото: Юлия Свинцова

Жительница Петрозаводска предложила "туристический маршрут" по замусоренным улицам (ФОТО)

Власти Петрозаводска, которые много говорят о привлечении туристов, могут показывать гостям города, заваленные строительным мусором улицы.

Такое предложение высказала жительница Петрозаводска на своей странице Вконтакте, сопроводив пост красноречивыми фотографиями. На них запечатлены последствия ремонта дорог и тротуаров – подрядная организация оставила на газонах старый асфальт, обломки бордюрного камня и другой мусор.

"Так много говорится о туристах в Карелии! Предприятий раз-два обчёлся, будем выживать на туризме. Предлагаю новый маршрут - ПЛОХОЙ КОНТРОЛЬ за ПЛОХИМ ПОДРЯДЧИКОМ", - написала автор фотографий.

По ее словам, они сделаны сегодня утром на нескольких улицах, распложенных в квартале между проспектом Ленина и проспектом Карла Маркса.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска объяснила запреты на размещение уличной рекламы защитой облика города

Администрация Петрозаводска считает необоснованными претензии компании "Трой", которая недовольна тем, что власти не разрешают ей размещать рекламные конструкции на улицах города.

Это следует из официального ответа администрации на запрос "Столицы на Онего".

"При рассмотрении заявлений о возможности размещения рекламных конструкций решения комиссии принимаются с учетом архитектурных и градостроительных особенностей конкретных зданий и территорий... Ранее комиссией при рассмотрении заявлений ООО "ТРОЙ" был вынесен ряд отказов в связи с нарушением архитектурного облика», - говорится в ответе мэрии.

Кроме того, в администрации города утверждают, что ООО "ТРОЙ" не предоставило необходимые документы.

Директор и учредитель ООО "Трой" Артем Косяченко связывает проблемы своего бизнеса с происками конкурентов. Руководство компании обратилось к прокурору Петрозаводска и в Арбитражный суд Карелии с просьбой признать незаконными действия администрации.

Подробнее об этом читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Глава Минстроя Карелии объяснил причины срыва открытия одного из главных объектов ФЦП

Один из главных объектов федеральной целевой программы подготовки к 100-летию Карелии - Музей Карельского фронта до сих пор не сдан в эксплуатацию из-за незаконченной работы по оформлению документов.

Об этом сообщил "Столице на Онего" министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"По физике ничего делать не осталось. На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – сказал министр.

Как сообщалось ранее, музей был торжественно открыт 30 сентября в присутствии высоких федеральных чиновников, но после их отъезда он проработал всего два дня. Дата возобновления работы музея несколько раз откладывалась.

Поробнее об этом читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, БОЛЕЗНЬ МИРОШНИК И ВЫВЕСКИ ВНЕ ЗАКОНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Главные новости по-прежнему вертятся вокруг темы коронавируса, борьбы с инфекцией и ограничительных мер, которые вводятся властями Карелии из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки.



Рекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в Карелии

В Карелии 23 октября поставлен рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – инфекция выявлена у 128 человек. В этот же день в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 70-летний житель Кондопоги, имевший сопутствующие хронические заболевания.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.



Новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 введены в Карелии



Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Карелии за последние дни Артур Парфенчиков ввел дополнительные ограничения. В ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе спортивные, мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия. В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.



Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник 21 октября сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", – написала Ирина Мирошник.

Как рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник, температура у нее держалась в течение трех дней.

"Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!" – сказала глава Петрозаводска.

Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", – пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.



Китайцы "сорвали" сроки установки подсветки на Музее Карельского фронта

Подсветка, которую подрядчик обещал установить до 15 октября на здании Музея Карельского фронта, до сих пор не сделана. Как сообщили "Столице на Онего" в Министерстве культуры, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, сдвинули сроки ее установки.

"Ждем поставку через неделю. Названная дата 15 октября – повышенные обязательства, который взял на себя подрядчик. В контракте с ним обозначена дата не позднее 30 октября", – отметил министр культуры Алексей Лесонен.



Новая сельхозярмарка открылась в Петрозаводске

Ярмарка местных сельхозпроизводителей открылась 23 октября и будет работать до 1 ноября в Петрозаводске на ул. Инженерной. Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований. При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году сельхозярмарка проводилась у ТРК "Лотос Плаза", но из-за нарушения санитарных требований глава Карелии ее закрыл и лишь спустя несколько дней, после устранения всех нарушений, торговлю разрешили возобновить.



Территория у мэрии Петрозаводска напоминает линию обороны из траншей и каменных баррикад

В ночь на 19 октября в Петрозаводске выпал первый снег. Однако масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения. По иронии судьбы самая плачевная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводского округа. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще в конце августа. Но у мэрии вовсю идут земляные работы. Горожане и туристы вынуждены обходить развороченные тротуары, а подходы к самому зданию администрации напоминают линию обороны из траншей и каменных баррикад.

фото: pixabay

Пешеход попал под машину в Петрозаводске

Автомобиль сегодня сбил пешехода на одной из улиц Петрозаводска, пострадавший был доставлен в больницу.

По данным МЧС, авария произошла около 15.00 на ул. Муезерская. На место выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП он получил легкие травмы, но, тем не менее, его доставили в больницу.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

фото: BottomGames

Пешеходу, переходившему улицу на зеленый в Петрозаводске, пришлось спасаться от автомобиля (ВИДЕО)

Очередной трагедией мог закончиться дорожный инцидент, произошедший в пятницу в центре Петрозаводска.

Автомобиль, совершавший левый поворот, едва не сбил пешехода, переходившего улицу на зеленый сигнал светофора.

В последний момент мужчина успел отпрыгнуть от движущегося автомобиля. Водитель затормозил уже после того, как угроза миновала.

Происшествие зафиксировала видеокамера sampo.ru. Видо опубликовал канал BottomGames.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, 0 ° …+1 ° 4 м/с З 741 мм.рт.ст. 83% день Пасмурно, +1 ° …+3 ° 4 м/с З 742 мм.рт.ст. 74% вечер Пасмурно, +2 ° 3 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 80% ночь Облачно с прояснениями, 0 ° …+1 ° 2 м/с З 745 мм.рт.ст. 85%

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Автомобиль сбил пешехода на обочине дороги в Карелии, ГИБДД ищет водителя

ГИБДД устанавливает личность водителя, скрывшегося после ДТП, в котором пострадал пешеход.

По сообщению Госавтоинспекции, 23 октября неустановленный автомобиль в поселке Салми сбил пешехода - 30-летнего мужчину, двигавшегося по правой обочине дороги в попутном направлении.

"Водитель скрылся с места ДТП, помощи пострадавшему не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя", - сообщили в ГИБДД.



Виновнику ДТП грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

фото: pixabay

Отдых на берегу реки закончился поножовщиной и попыткой убийства: дело ушло в суд в Карелии

Следственные органы Кемского района Карелии завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое было совершено во время жестокой драки между местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Драка произошла 22 июля ночью на берегу реки в лесном массиве в районе станции Мягрека.

По версии следствия, 18-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим знакомым напал на него и сначала ударил горлышком стеклянной бутылки по ноге, а затем нанес тяжелое ножевое ранение груди. Несмотря на это потерпевший оказал активное сопротивление. По мнению следствия, только поэтому он остался жив - нападавший не смог довести дело до конца.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется еще одно преступление - угон автомобиля.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: vk.com/omsk24online

Каждый четвертый инфицированный коронавирусом в России переносит это без симптомов

Более 25% жителей России, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, не чувствуют никаких симптомов.

Это следует из сводки оперативного штаба на странице СтопКоронавирус.РФ Вконтакте.

"За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 16521 в 85 регионах, из них 4255 случаев (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 11567 человек, подтверждено 296 летальных исходов.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели 1,1 млн человек, умерли 25,8 тыс.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 октября остаются 344,5 тыс. человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Лже-полицейский убедил жительницу Карелии оформить кредит и перевести ему деньги

Жертва телефонного мошенника в Карелии под влиянием преступника оформила кредит и перевела ему часть денег: он звонил ей даже тогда, когда она пришла в отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, первый звонок поступил 64-летней жительнице Пряжи с мобильного телефона. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что ее сбережения находятся под угрозой. Женщина знала о таких способах мошенничества и прекратила разговор.

Однако спустя некоторое время ей позвонили уже с городского номера телефона. На этот раз звонивший представился сотрудником полиции. По его словам, счет пенсионерки подвергся атаке аферистов, и их необходимо вычислить. Для этого требовалось назвать реквизиты карты и продиктовать трехзначный код.

Такие требования не вызвали сомнений у жертвы мошенника. Она выполнила указания абонента, после чего на ее имя был оформлен кредит в размере 240 тыс. рублей. Собеседник заверил, что все идет по плану, и попросил обналичить часть средств. Женщина успела перевести 50 тыс. рублей на незнакомый счет, но об этом стало известно ее сыну. Он заподозрил неладное и посоветовал обратиться в местное подразделение органов внутренних дел.

"Даже в отделении полиции, когда потерпевшая писала заявление, мошенники продолжали ей звонить и требовать перевода оставшихся средств", - рассказали в пресс-службе МВД

Полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Гололедица и снег ожидаются в воскресенье в Карелии

Гидрометцентр Карелии дал прогноз погоды на воскресенье 25 октября.

В Петрозаводске в этот день будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти.

Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем слабый.

В районах Карелии тоже ожидается гололедица, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха ночью -1, -6°С, у водоемов до +2°С, днем 0, +5°С, на севере до -2°С.

Погода будет облачной с прояснениями..

Ветер западный, ветер северо-западный умеренный.

фото: pixabay

Житель Карелии, убивший приятеля неосторожным ударом, пойдет под суд

Следственные органы Беломорска завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в случайном убийстве – его знакомый умер от удара в грудь.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла в конце августа 2020 года комнате общежития в Беломорске. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым ударил его рукой в область грудной клетки. Тот скончался на месте происшествия.

Позже выяснилось, что у жертвы были различные заболевания.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дело направлено в суд.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска заверили, что проверяют чистоту в салонах "маршруток"

Администрация столицы Карелии рассказала, что делают ее сотрудники в ходе проверок общественного транспорта.

Результаты последнего рейда опубликованы на официальном сайте мэрии.

"В ходе очередного рейда специалисты проверили на конечных остановочных пунктах (Кемская улица и улица Корабелов) периодичность санитарной обработки салонов транспортных средств, осмотрели автобусы, следующие маршрутами № 2, 3, 9, 12, 17, 26, а также троллейбусы (маршруты № 1 и 6)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации проверяли соблюдение масочного режима и наличие заполненных санитайзеров.

"В одном из автобусов средство для обработки рук отсутствовало. По факту нарушения составлен соответствующий акт", - пояснили в мэрии и пообещали, что "рейды будут продолжены".

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Роспотребназор арестовал 13 партий плодоовощной продукции в Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев 2020 года наложило арест на 13 партий плодоовощной продукции в количестве 17,6 килограмм.

Как пояснили в Управлении, основные нарушения были связаны с тем, что в продажу поступала обезличенная продукция без документов, подтверждающих её происхождение. Кроме того, отсутствовал контроль за условиями хранения.

Вместе с тем, в исследованных пробах не было выявлено превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов.

По выявленным фактам нарушений вынесено 8 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности: 4 в виде штрафов на общую сумму 137 тыс. рублей, 4 в виде предупреждения.

фото: страница Госавтоинспекции Карелии Вконтакте

Автоинспекторы в Карелии отстранили от управления автомобилем водителя, лишенного прав

Сотрудники ГИБДД в Пряжинском районе задержали автомобиль ВАЗ-2104, которым управлял 30-летний водитель, лишенный ранее водительского удостоверения.

Сообщение об этом размешено на странице Госавтоинспекции Карелии Вконтакте.

Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор и отправили автомобиль на специализированную стоянку.

Водитель привлечен к административной ответственности.

фото: pixabay

В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

Принимать антибиотики для профилактики коронавируса не стоит, так это может вызвать бактериальные осложнения.

Об этом предупредил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

По его словам, антибиотики в принципе не действуют на вирусы, включая COVID-19. При этом, Козлов отметил, что если использовать антибиотики не по назначению, можно столкнуться с развитием других болезней.

Микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут устойчивыми к антибиотикам, пояснил эксперт.

Он также напомнил, что антибиотики может назначить только врач.

"Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты", - приводит слова Козлова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Названы продукты, которые подорожают к Новому году

К Новому году ожидается увлечение стоимости продовольствия, например, макаронных изделий, мяса и молока.

Об этом рассказал "Вечерней Москве" директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его мнению, цена на макароны увеличится, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

А рост цен на культуры, идущие на корм скоту - пшеницу, ячмень и фуражную кукурузу - приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

По словам основателя сети рыбных магазинов Алексея Рудько, следует ожидать повышение цен на рыбу и рыбные продукты.

По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.

Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.