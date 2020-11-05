Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Согласно распоряжению руководителя региона Артура Парфенчикова, для жителей Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет определены дни недели и конкретное время для посещений магазинов, объектов общественного питания и оказания услуг: понедельник, среда, пятница с 12.00 до 16.00. Исключение оставляют аптеки и медучреждения.

Остальным жителям Петрозаводска и Кондопоги следует воздержаться в эти дни и в это время от посещения общественных мест. Такая мера необходима, чтобы защитить пожилых людей от COVID-19, именно люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения и тяжелее других переносят заболевание, считает глава Карелии.

При этом в выходные дни – субботу, воскресенье – лицам старше 65 лет разрешается ходить на ярмарки по продаже товаров, которые проводятся на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что ученики с 5 по 8 класс и десятиклассники переводятся с 9 ноября на дистанционное обучение.

фото: Ольга Чайка/https://vk.com/olga.chayka

Беспрецедентный случай: Врачам скорой помощи Петрозаводска пришла подмога

Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка написала о беспрецедентном случае в истории скорой помощи.

"Петрозаводск "накрыло"! В общем ситуация такая же, как и во многих городах России: COVID-19 царствует, пациенты ждут скорую помощь часами, а где-то и сутками, "скоропомощники" на последнем издыхании, огромное количество жалоб от населения на всех, кто по мнению населения виновен в происходящем. Но благодаря согласованным оперативным действиям министерства здравоохранения РК и главного врача ГБУЗ РК БСМП Н.Н. Алонцевой сегодня в ночную смену Петрозаводской станции скорой помощи была тоже выслана помощь. Вызовы помогали обслуживать работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи г. Кондопога. Такого прецедента в истории скорой помощи Петрозаводска ещё не было.

В очередной раз глава Карельского Минздрава Михаил Егорович Охлопков принимает всевозможные меры для урегулирования сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Коллектив Станции скорой помощи Петрозаводска выражает благодарность всем нашим помощникам.

Спасибо вам, друзья, за то, что вы нам протянули руку помощи".

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут в Карелии

За сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

Житель поселка Мелиоративный Прионежского района 1957 года рождения и петрозаводчанин 1931 года рождения скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 217 человек. Из этого числа заболевших – 196 человек, из них 42 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и еще один в крайне тяжелом состоянии, сообщают в оперштабе.

Таким образом, по данным на пятое ноября побит абсолютный рекорд по числу зараженных. Прежний пиковый показатель составлял 149 выявленных больных за сутки.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 149 человек, в Медвежьегорском районе – 2 человека (поселки Повенец и Пиндуши), в Костомукше – 6 человек, в Муезерском – 1 человек, в Олонецком районе – 9 человек (Олонец – 6, деревня Кутейжа – 1, деревня Рыпушкалицы – 2), в Питкярантском районе – 5 человек (Питкяранта – 4, поселок Салми – 1), в Калевальском районе – 2 человека (поселок Новое Юшкозеро и деревня Юшкозеро), в Пудожском районе – 8 человек (Пудож – 6, деревня Каршево – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухском районе – 8 человек (Лоухи – 6, поселок Чупа – 2), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 7, поселок Надвоицы – 2, поселок Валдай – 2), в Беломорском районе – 5 человек (Беломорск – 2, поселок Пушной – 2, поселок Сосновец – 1), в Кеми – 7 человек, в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 3, поселок Вялимяки – 1).



Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 15, в Пряжинском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 4.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что жалобы жителей Карелии на затягивание процесса тестирования на COVID-19 учтены: процедура будет проходить в утвержденные сроки.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение установить нормативные сроки тестирования на коронавирус и уведомления граждан о результатах, соответствующий приказ издал карельский Минздрав. Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети.

На доставку биологических проб в лаборатории отводится 24 часа. На само исследование - не более 48 часов. Положительные результаты тестов предполагается сообщать гражданам незамедлительно через уведомление на мобильный телефон. Отрицательные - в течение суток.

"Таким образом, если результат теста положительный, человек должен получить ответ не позднее, чем через три дня, если отрицательный - не позднее, чем через четыре дня", - заявил Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что решение о введении жестких сроков по тестированию принято после жалоб горожан.

"На проблему с затягиванием сроков часто обращали внимание жители Карелии в комментариях на моей странице, в личных сообщениях и во время прямых линий. Рассказывали, что ответов тестов приходится ждать очень долго, дозвониться в поликлиники сложно, а если тест отрицательный, то об этом зачастую вообще никто не сообщает", - написал Парфенчиков.

Сегодня из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Школьников в Карелии переведут на дистанционное обучение с 9 ноября

Глава Карелии распорядился отправить учеников с 5 по 8 классы, а также 10-классников после каникул на дистанционное обучение.

В связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией глава Карелии подписал сегодня новое распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер в республике. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсетях.

Так, 9 по 30 ноября часть школьников в Карелии переводится на дистанционное обучение. Это ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники. К коррекционным школам это не относится – они работают в обычном режиме, уточняет глава Карелии.

Ученики младших классов, 9-х и 11-х продолжат учиться очно. Учителя в школах должны находиться в средствах индивидуальной защиты, в том числе при проведении уроков. Также учителям и персоналу необходимо ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских.

Кроме того, до конца ноября приостанавливается очная форма дополнительного образования. В тех случаях, когда образовательную программу реализовать дистанционно невозможно, то при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (нанесение разметки, социальная дистанция, рассадка по одному человеку за партой и т.д.), ее можно провести в штатном режиме. На входе в помещения обязательны санитарные дозаторы, а педагогические работники и персонал должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и очки или лицевые защитные экраны.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявлен у 217 человек в Карелии.

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Глава Карелии пообещал ввести новые ограничения из-за рекорда по заражению COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что ситуация с экстремальным ростом числа зараженных новой коронавирусной инфекцией является уникальной.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что планирует введение новых ограничтельных мер, поскольку в Карелии зафиксирован очередной рекорд по числу зараженных коронавирусом.

"Друзья, у нас снова существенно увеличилось число инфицированных коронавирусом – 217 за минувшие сутки! Это антирекорд – такого еще не было. Конечно, и тестов мы стали делать намного больше: понятно, что чем больше охват тестированием, тем больше выявляемость инфекции. Однако, складывающаяся ситуация заставляет нас принимать дополнительные ограничительные меры – соответствующее распоряжение опубликую чуть позже", - заявил Парфенчиков.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению COVID-19: за сутки в республике коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

фото: Столица на Онего

Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился"

Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

О том, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции уволен главный врач республиканской инфекционной больницы Иван Белкин, сообщил в соцсети на своей Instagram-странице Кукурекин Эльдан – младший медбрат лечебного учреждения.

"Я являюсь младшим медицинском братом по уходу за пациентами в Республиканской инфекционной больницы города Петрозаводск. У меня есть вопрос к Минздраву РК, почему в разгар данной эпидемиологической обстановки происходит резкая смена руководства РИБ в лице главного врача Белкина И.В, человека, который компетентен в вопросах работы РИБ, в том числе в условиях COVID-19. В связи с его отстранением, я не уверен, что кто-то другой сможет так же оперативно решить проблему, с которой я и сотрудники нашего отделения столкнулись в апреле 2020 года, когда именно его решения обеспечили должную защиту наших близких, в связи с тем, что мы были в контакте с одним из первых COVID-19 положительным пациентом. На данный момент, с моей точки зрения есть несколько основных проблем, например, как количество койко-мест в самом учреждение или количество дежурных врачей, необходимого для сортировки ковидных пациентов. Я не думаю, что выше перечисленные проблемы можно решить путём отстранения нынешнего руководства ГБУЗ РК РИБ", - написал медбрат.

Редакция обратилась за комментарием по данному вопросу к главе Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову, и он пообещал объяснить ситуацию.

Напомним, ранее республиканскую инфекционную больницу возглавлял Сергей Белов. Он уволился 19 апреля 2018 года после скандала, когда в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.

фото: © ИА "Республика"

Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска

Бывший главный архитектор столицы Карелии, главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер сегодня в больнице.

Об этом "Столице на Онего" сообщила директор музея "Кижи" Елена Богданова. Владислав Куспак скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Он проходил лечение в больнице.

Должность главного архитектора музея-заповедника "Кижи" он занимал с 2014 года. До этого, в течение двух лет, был главным архитектором столицы Карелии. А трудовая деятельность Владислава Куспака, выпускника Московского архитектурного института, начиналась в "Карелпроекте". Он разрабатывал проект вокзала в Сегеже, занимался реставрацией Губернаторского сада, зала Дворянского собрания в Петрозаводске, реконструировал здание Арбитражного суда, создавал интерьеры в новом здании Верховного суда Карелии, в Доме Кантеле, благоустраивал с коллегами территорию храма св. Великомученика Пантелеймона на Древлянке. Вместе со своим отцом, заслуженным архитектором России Николаем Куспаком, реставрировал Сретенскую церковь в Соломенном.

фото: Александр Орлов (фото и видео)

Крупный пожар произошел в деревянном доме в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На Перевалке горит деревянная постройка, сообщают очевидцы.

На Перевалке горит деревянный дом. По информации, которую "Столице на Онего" сообщили очевидцы, возгорание произошло на объекте, расположенном на улице Крылова.

В МЧС по Карелии заявили, что на данный момент спасатели работают на месте пожара. По данным очевидцев, рядом с загорешейся постройкой находится и полиция.

Сейчас здание охвачено огнем.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии: "Сегодняшняя сводка явно показывает одну из "пиковых волн" заболеваемости коронавирусом"

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о ситуации с COVID-19 и работе скорой помощи за последние сутки.

"Сегодняшняя сводка явно показывает одну из «пиковых волн» заболеваемости коронавирусом. Если граждане не будут соблюдать правила профилактики: правильно носить маски, мыть чаще руки, пользоваться антисептиками, ограничить контакты, беречь пожилых родственников и не ходить к ним в гости, отказаться от поездок по другим территориям - эта ситуация будет только продромом нынешней эпидемии", - пишет глава Минздрава республики на своей странице в "ВКонтакте".

По информации Михаила Охлопкова, на петрозаводскую станцию скорой помощи в ночь с 3 на 4 ноября поступило около 500 вызовов. Это почти на 200 вызовов больше, чем ежедневно в период нынешней эпидемии. Большая часть вызовов поступила в вечернее время. В течение 10-15 минут приняты оперативные решения.

Министр перечислил то, что было сделано за эти сутки для организации помощи петрозаводчанам, вызывающим скорую. Так, Пряжинская скорая была переключена на Петрозаводск. Кроме того, вызовы были переданы в Бригаду территориального центра медицины катастроф при Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Для обслуживания вызовов в Петрозаводске также привлечена бригада скорой помощи Кондопожской ЦРБ. В Кондопоге остались две бригады.

Глава Минздрава обратился за помощью в МЧС. Часть вызовов передали им.

Бригада паллиативной помощи тоже работала ночью, в обычные дни она работает только до вечера.

"Уважаемые коллеги, спасибо всем за оперативность, ответственность и поддержку", - пишет Михаил Охлопков.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек.

фото: Александр Орлов

МЧС сообщило подробности крупного пожара в Петрозаводске

В МЧС по Карелии раскрыли детали возгорания в деревянном здании на Перевалке.

По информации МЧС, возгорание в постройке на улице Крылова возникло на чердаке.

Загоревшийся жилой дом является частным. В момент пожара внутри него никого не было. Погибших и пострадавших нет, пояснили в МЧС.

Напомним, днем пятого ноября произошел пожар в деревянном здании на улице Крылова. Огонь охватил постройку. Очевидцы запечатлели момент ЧП на камеру.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В Петрозаводске таксист устроил ДТП на "встречке" с тремя пострадавшими (ВИДЕО)

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло на Карельском проспекте.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео с видеорегистратора одного из участников ДТП, которое произошло сегодня, 5 ноября, в 8:30 в микрорайоне Кукковка, на пересечении Карельского проспекта и улицы Сортавальской.

Водитель Volkswagen Tiguan, женщина, направлялась по Карельскому проспекту в сторону кукковского кольца, как на "встречку" вылетела "Волга". Виновник ДТП на большой скорости пытался повернуть на Сортавальскую.

"Моя мама за рулем Тигуана была, таксист на "Волге" вылетел на встречку", - написал подписчик паблика, выложивший видео.

Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Карелии, в ДТП пострадали трое. Водитель Volkswagen Tiguan, женщина 65-ти лет, водитель "Волги" 1968 года рождения и его пассажир 1999 года рождения.

фото: © Столица на Онего

Руководитель диспансера назначена главным врачом Республиканской инфекционной больницы Карелии

Возглавлявшая Республиканский противотуберкулезный диспансер Юлия Кононенко стала главным врачом инфекционной больницы Карелии.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Главным врачом назначена Кононенко Юлия Сергеевна, которая возглавляла Республиканский противотуберкулезный диспансер. Она более чем знакома с инфекционной службой. Участвовала во всех аудитах по инфекционной безопасности при ковидной инфекции", - рассказал глава Минздрава республики.

Увольнение заступившего на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Ивана Белкина Михаил Охлопков комментировать не стал.

"Не в моих правилах вслед бросать камни своим коллегам. Все познаётся в сравнении. В течение месяца должны меняться подходы к организации работы Республиканской инфекционной больницы. Тогда и посмотрим", - отметил министр.

Напомним, о том, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции уволен главный врач республиканской инфекционной больницы Иван Белкин, сообщил в соцсети на своей Instagram-странице Кукурекин Эльдан – младший медбрат лечебного учреждения.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии завтра объяснит введение новых ограничительных мер из-за коронавируса

Артур Парфенчиков проведет 6 ноября очередную прямую линию, посвященную эпидситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

"Друзья, новые меры, которые мы вводим в Карелии в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, вызывают у вас много вопросов. А значит, требуют дополнительных пояснений. Поэтому завтра, 6 ноября, проведу прямую линию и обо всем расскажу подробно вместе с руководителем Роспотребназдора Карелии Людмилой Котович и министром здравоохранения Михаилом Охлопковым", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте" .

Начало прямой линии в соцсетях - 17.30.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

фото: ©кадр из видео

В Петрозаводске жесткое ДТП перепугало пешеходов с маленькими детьми (ВИДЕО)

Автомобили столкнулись на пешеходном переходе на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, где стояли мамы с малышами.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду в 16:38 на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой. 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при повороте налево на разрешающий (зеленый) сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, который двигался в прямом встречном направлении.

В момент аварии на пешеходном переходе стояло несколько женщин с маленькими детьми. Пешеходы успели отскочить в сторону.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника. С полученными травмами он был доставлен в лечебное учреждение.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

фото: администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вылечилась от коронавируса

Ирину Мирошник выписали, 3 ноября она вышла на работу, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ирина Мирошник переболела коронавирусом, вылечилась и уже в строю.

Во вторник, 3 ноября, Ирина Мирошник уже выезжала инспектировать ход благоустройства сквера имени Сенькина.

Напомним, о том, что мэр Петрозаводска заразилась COVID-19, стало известно 21 октября. Она сама сообщила об этом в соцсети.

Во время болезни Ирина Мирошник сообщила: "Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!"

фото: © Илья Тимин

Кондопожская больница готова к приему коронавирусных больных из Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков побывал в Кондопожской центральной районной больнице и оценил готовность инфекционного отделения к приему ковидных больных с легкой формой заболевания.

"Несмотря на праздничный день сейчас не до отдыха, написал на свой странице Михаил Охлопков. - Побывал сегодня в Кондопожской центральной районной больнице. Оценил готовность инфекционного отделения к приему ковидных больных с легкой формой заболевания. В ЦРБ развернуто 20 ковидных коек. Лечиться здесь будут преимущественно кондопожане, но при необходимости возможен прием жителей Петрозаводска и близлежащих районов".

Также Охлопков сообщил, что провел совещание с главными врачами петрозаводских поликлиник по вопросам маршрутизации пациентов для проведения компьютерной томографической диагностики и улучшения амбулаторной помощи больным с COVID-19.

"Сегодня КТ-диагностика у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом проводится в Республиканской инфекционной больнице, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Городской поликлинике №1. С завтрашнего дня в круглосуточном режиме КТ-исследования будут делать и в Госпитале для ветеранов войн. Здесь завершен ремонт КТ-кабинета. Новый томограф установлен и протестирован. Специалисты прошли обучение. Введение в эксплуатацию новых КТ в поликлинике и госпитале позволило ликвидировать очереди на исследования", - заверил глава Минздрава Карелии.

фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

В Карелии мужчина арестован по обвинению в педофилии

В Кондопоге мужчина обвиняется в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних, информирует Следком республики.

Кондопожские следователи расследуют уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в октябре этого года обвиняемый, находясь в Кондопоге, совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней и 11-летней девочек.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка.

фото: © Илья Тимин

Мест для лечения больных COVID-19 в Карелии остается все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось 34% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 5 ноября до 34%. На 4 ноября этот показатель равнялся 37,1%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По данным на 5 ноября в стационарах находятся 462 человека, заболевших COVID-19. Из них 451 - в состоянии средней тяжести, 6 тяжелобольных и 5 пациентов, крайне тяжелые, подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек. Это абсолютный рекорд по заражению COVID-19 в республике.

фото: Столица на Онего

Эксперт ООН по правам коренных народов напомнил депутатам парламента Карелии о Конституции

Карельский активист прокомментировал законопроект республиканских властей о предоставлении казакам земли без торгов.

Законодательная инициатива властей Карелии по предоставлению казакам земельных участков в республике без торгов вызвала удивление у независимого эксперта ООН по правам коренных народов Алексея Цыкарева. Комментируя эту инициативу, он напомнил депутатам карельского парламента, что по Конституции Карелии ее исторические особенности определяются проживанием на территории республики карелов.

"Съезд карелов каждые четыре года направляет главе и Законодательному Собранию Республики Карелия множество законодательных предложений, большинство из которых не получают должного внимания. Например, законопроект о статусе национальных муниципальных образований, который мог бы улучшить поддержку традиционного образа жизни, языка и культуры карелов и вепсов в местах их традиционного проживания. При этом государство в инициативном порядке и очень быстро решает помочь казакам с земельным вопросом", – отметил Алексей Цыкарев.

Читайте подробнее в материале "Землю – казакам, а что карелам?"

фото: © Администрация Петрозаводска

Новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске

Первый троллейбус, прибывший в этом году в Петрозаводск из Москвы, отработал сегодня смену в "Городском транспорте", сообщили в администрации города.

Московский троллейбус курсировал по машруту № 5. Ещё один троллейбус выйдет в рейс уже завтра. Московский подарки будут развозить пассажиров на маршрутах № 5 и № 8.

Перед выходом в рейс транспортные средства проходят полную диагностику, ремонт оборудования (электроборудования, подвесной части и т.д.), салоны чистят, моют и осуществляют в них обязательную санитарную обработку. Специалисты дополнительно перепрограммируют электронное табло. Машинам оформлены все необходимые страховки.

Столичные троллейбусы будут выходить на линии постепенно и работать на разных маршрутах.

В мэрии напомнили, что в рамках соглашения с правительством Москвы Петрозаводск безвозмездно получил десять машин. Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута в прошлом году. Они заменят часть парка муниципального предприятия "Городской транспорт", исчерпавшего свой ресурс.

Ранее сообщалось, что три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске. Подаренный Москвой троллейбус устроил жесткую аварию на территории троллейбусного управления.

фото: Кадр из видео/ДТП ПТЗ

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского.

По сообщению ДТП ПТЗ, 4 ноября в 18:34 на Комсомольском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников аварии выезжал с проспекта Александра Невского, совершая левый поворот на Комсомольский проспект. Маневр он совершал на запрещающий сигнал светофора.

В это же время второй участник ДТП двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении в сторону центра. От столкновения машину отбросило на полосу встречного движения и тротуар.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Оптимизм главы Карелии по поводу закрытого завода пока не оправдывается – его хотят банкротить

Управление ФНС по Карелии подало иск о банкротстве остановленного градообразующего предприятия АО "Карелия ДСП" - через 1,5 месяца после заявления главы Карелии о возможности возрождения завода.

Иск от налоговой службы поступил 2 ноября в Арбитражный суд Карелии.

Размер финансовых требований ФНС к "Карелия ДСП" составляет 33,4 млн рублей. Ранее о намерении добиваться банкротства завода заявило ООО "Лес Трейд-Экспорт". Размер его финансовых требований к должнику составляет 1,1 млн. А до этого на процедуре банкротства предприятия настаивало само руководство ОАО "Карелия ДСП". В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "первым шаге" к восстановлению работы завода. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ММОЦ

Международный онкоцентр в Москве стал бесплатно лечить жителей Карелии

Московский международный онкологический центр (ММОЦ) начал оказывать бесплатные услуги по диагностике и лечению больных из регионов России, в том числе, из Карелии.

Об этом сообщили в администрации ММОЦ.

Центр оказывает услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). ММОЦ занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила "революционность" нового закона о требованиях к бизнесу

Бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова назвала революционными некоторые нормы нового федерального закона об обязательных требованиях к предпринимательской и иной экономической деятельности.

Об этом она заявила, комментируя федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", который вступил в силу с 1 ноября 2020 года.

Например, согласно закону, устанавливаются сроки вступления и сроки действия нормативных актов. "Считаю эту норму революционной: нормативный акт с обязательными требованиями может вступать в силу только два раза в год: с 1 марта или 1 сентября. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования к предпринимателям, могут не более 6 лет, после истечения этого срока осуществляется их переоценка", - пояснила Гнетова. Кроме того, теперь должностные лица органов контроля не смогут на просьбу пояснить исполнение требований, отправить предпринимателя читать закон. "Официальное разъяснение" даёт предпринимателям своеобразный иммунитет: если субъект бизнеса действовал на основании официальных разъяснений, он не может быть привлечен к административной ответственности", - отметила бизнес-омбудсмен. О других особенностях нового закона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска готовы продолжить наводить порядок с вывесками, несмотря на конфликт с предпринимателями

Администрация Петрозаводска и Петросовет намерены продолжить работу над заменой вывесок на фасадах зданий не только в центральной части города, но в отдаленных микрорайонах.

"Мы должны распространять полученный нами опыт на все районы столицы Карелии для того, чтобы продолжить преображение нашего города. Самое главное это то, что депутаты городского совета не одиноки в данном желании. Как показали последние события, горожане нас поддерживают. Мы слышим наказ своих избирателей и намерены его выполнять", – сказал исполняющий обязанности главы Петросовета Александр Ханцевич.

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фото: © Минздрав Карелии

Томограф, на который рухнул потолок в ковид-центре Карелии, ввели в эксплуатацию

В Госпитале для ветеранов войн сегодня начал работать новый спиральный компьютерный томограф, сообщили в правительстве республики.

В кабинете томографической диагностики Госпиталя для ветеранов войн завершен ремонт потолка. Томограф протестирован, специалисты прошли обучение. КТ-исследования у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом будут проводиться в круглосуточном режиме, отметили в правительстве Карелии.

Напомним, 24-25 октября в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок. Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф.



© скриншот с видео читателя

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подтвердил информацию о произошедшем, он рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил Охлопков.

Московские инженеры, осмотревшие томограф, сообщили, что дорогостящий аппарат, не пострадал.

фото: © Столица на Онего

Жители города Сортавала в Карелии второй раз за год избирают городской совет

Новые выборы назначены после объединения двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского.

Уходящий год жителям приладожского города Сортавала запомнится не только эпидемией коронавируса и небывалым наплывом российских туристов, но и выборами депутатов представительного органа местного самоуправления. Не прошло и девяти месяцев с того момента, как в Сортавале был избран нынешний городской совет, а его депутатам приходится, образно говоря, сдавать свои мандаты. Территориальная избирательная комиссия назначила на 8 ноября новые выборы в Сортавальский горсовет. Правда, теперь это будет совет объединенного городского поселения, в которое вошел соседний поселок Хелюля.

Читайте подробнее в материале "Дежавю".

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

За сутки в России от COVID-19 умерли 292 человека

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 5 ноября составило 1 712 858 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 404 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.



Всего инфицированных коронавирусом 1 712 858.



Выздоровели за время пандемии 1 279 169 человек, за сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек.



Летальных случаев за все время: 29 509, за последние 24 часа скончались 292 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63 млн тестов на коронавирус, за сутки - 570 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 ноября остается 405 318 человек.

Напомним, абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут сегодня в Карелии.

фото: strana.ru

Почти полмиллиарда рублей будет стоить туркомплекс рядом с "Беломорскими петроглифами"

Управление капстроительства Карелии объявило о проведении аукциона на проектирование и строительство туристского центра с гостиницей и рестораном рядом с археологическим комплексом "Беломорские петроглифы".

Согласно техническому заданию, центр будет включать зал с экспозицией музея, гостиницу на 40 номеров, ресторан на 150 мест и зону сувенирной продукцией.

Начальная цена контракта - 437,4 млн рублей. Деньги на строительство выделены из федерального и республиканского бюджетов. Когда его откроют и как он будет выглядеть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".