Самые значимые события воскресенья

фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео

Глава Карелии посетил "красную зону" инфекционной больницы (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети ролик, снятый в стенах инфекционной больницы в Петрозаводске. Глава региона, облачившись в защитный костюм, посетил "красную зону" клиники, где находятся больные COVID-19.

По данным на 21 ноября, в больнице находились 288 пациентов, из них 8 - тяжелых, написал он. Парфенчиков сообщил, что накануне медики установили рекорд, использовав 125 баллонов кислорода.

"Персонал справляется. Все необходимое для лечения и диагностики в больнице есть. Большим подспорьем стал и новый томограф", - пришел к выводу Артур Парфенчиков.

"Много беседовал с больными, среди которых встретил немало знакомых - из Олонца, Петрозаводска. Есть те, кто работал вместе с моими родителями. Многие из больных соблюдали режим в общественных местах, но заразились в результате одной роковой ошибки - сходили в гости на семейное торжество, приняли родственников погостить или просто пообщались за вечерним чаем. Ну и конечно, есть те, кто не соблюдал противоэпидемический режим", - добавил Парфенчиков.

Глава республики сообщил, что пациенты не заявляли ему о своих претензиях к медицинским работникам.

"Не услышал ни одного нарекания по лечению. Есть небольшие жалобы по бытовому обеспечению. Из самых важных - скорректировать питание больных диабетом, дал соответствующие поручения", - пояснил он.

18 ноября корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Выпущенный на следующий день текст о быте медиков и пациентов в эпицентре борьбы с пандемией можно прочесть здесь.

фото: пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Три заведения общепита в Петрозаводске нарушили распоряжение главы Карелии и работали после 23 часов, хотя это запрещено из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в минувшую пятницу сотрудники Минэкономразвития республики вместе с полицией посетили 15 заведений общепита в Петрозаводске и проверили, как там соблюдают требования эпидбезопасности.

Рейды проводились после 23 часов – в то время, когда кафе и ресторанам на территории Карелии работать запрещено.

"Отмечу, что данное требование соблюдают большинство заведений, в которых проводились проверки. Это кафе "Сказка", ресторан "Ели-Пели", кафе "Мансарда", клуб "Контакт", ресторан "Северный", кафе "Амрит", ресторан "Караван", кафе "Легенда", бар "Барин", клуб Hollywood, бар "От заката до рассвета", бар "Сомелье".

После 23 часов были открыты кафе "Солоха", ресторан "Каудаль" и кафе "Милан". Более того, в обоих кафе отсутствовали диспенсеры с антисептиком, в ресторане "Каудаль" сотрудники имели при себе защитные очки, но не носили их, а посетители были без масок", - рассказал Парфенчиков.

В отношении заведений составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях.

"Несоблюдение мер безопасности может привести к распространению коронавирусной инфекции среди наших жителей, поэтому проверки в общественных местах продолжатся, а нарушители будут привлечены к ответственности", - предупредил глава Карелии.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Водитель на полном ходу протаранил припаркованную на Комсомольском проспекте машину (ВИДЕО)

Авария произошла в Петрозаводске накануне вечером и попала под камеру видеонаблюдения.

ДТП произошло в субботу, 21 ноября, около 19 часов. Двигавшийся по Комсомольскому проспекту автомобиль на полном ходу врезался в припаркованную машину. Сообщение об аварии появилось в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

"Стоял, никому не мешал", - прокомментировал аварию автор сообщения.

Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения компании Сампо.ру.

фото: © Столица на Онего

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Прионежском районе Карелии

Мужчину, двигавшегося по проезжей части дороги, задавил попутный автомобиль, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 21 ноября около 21 часа на трассе "Кола" в Прионежском районе – на 9 км. станции Шуйская 55-летий водитель автомобиля "Chevrolet Lanos" совершил наезд на пешехода.

Выяснилось, что 40-летний мужчина шел в попутном направлении по проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия "скорой помощи".

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Днем ранее, 20 ноября автомобиль сбил мужчину в деревне Вилга Прионежского района.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 333 человек

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 333 человек, сообщили в Оперативном штабе правительства.

Как сообщили в Оперативном штабе, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 333 человек. Из этого числа заболевших – 303 человека, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции: жительница поселка Кедрозеро 1934 года рождения скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, петрозаводчанка 1929 года рождения и житель Петрозаводска 1952 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 185 человек, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2), в Костомукше – 37 человек, в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Матросы), в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 3, поселок Надвоицы – 1, деревня Каменный Бор - 1), в Олонецком районе – 12 человек (Олонец – 4, село Видлица -1, деревня Тукса – 4, поселок Ковера – 2, деревня Гавриловка – 1), в Беломорском районе – 13 человек (Беломорск – 11, село Нюхча – 1, поселок Летнереченский – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья, поселок Ихала), в Пудожском районе – 13 человека (Пудож – 9, поселок Подпорожье – 2, деревня Каршево – 1, деревня Ножево – 1), в поселке Лоухи – 1 человек, в Кондопожском районе – 18 человек (Кондопога – 17, поселок Нелгомозеро – 1), в Сортавальском районе – 10 человек (Сортавала – 7, поселок Пуйккола – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Вяртсиля – 1), в Питкярантском районе – 9 человек (Питкяранта – 6, деревня Хийденсельга – 1, поселок Ляскеля – 2), в Муезерском районе – 15 человек (Муезерский – 7, поселок Ледмозеро – 7, село Ругозеро – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой).



Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске - 27, в Пудожском районе –1, в Муезерском районе – 1, в Сегежском районе – 6.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1916,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1407 случаев, по Северо-Западу – 1762,3.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером среди российских регионов по суточному приросту зараженных коронавирусом.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Три человека умерли от коронавируса в Карелии за минувшие сутки

В ковид-центрах Карелии за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в Оперативном штабе правительства.

По информации Оперштаба, в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции: жительница поселка Кедрозеро 1934 года рождения скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, петрозаводчанка 1929 года рождения и житель Петрозаводска 1952 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 22 ноября в Карелии коронавирус унес жизни 86 человек.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером среди российских регионов по суточному приросту заражения коронавирусной инфекцией.

фото: администрация Петрозаводска

Вандалы снова разрисовали отремонтированный тоннель в центре Петрозаводска

Подрядчику пришлось очищать от граффити тоннель под железной дорогой в центре Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, злоумышленники регулярно наносят надписи на стены отремонтированного летом тоннеля под железной дорогой.



На днях сотрудники Городского комбината благоустройства вновь удаляли граффити.

Напомним, минувшим летом в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Администрация города призвала петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу и напомнила, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.

Материал о том, как поступать горожанам, если они стали свидетелями действий злоумышленников, можно найти на сайте мэрии: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/pre..

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Портрет пациента с COVID-19: "Это мужчины, обычно с повышенной массой тела, имеют хронические заболевания"

Врачи из монопрофильного ковид-центра Карелии нарисовали портрет среднестатистического пациента с коронавирусной инфекцией.

"Это мужчины, обычно с повышенной массой тела, имеют в анамнезе какие-то хронические заболевания легочные. Неблагоприятным фоном являются сахарный диабет и онкологические заболевания. И все-таки люди именно пожилого возраста чаще", - так описывает среднестатистических пациентов ковид-центра заведующая терапевтическим отделением Маргарита Шеверталова.

Поступающие в монопрофильный центр коронавирусные больные по мере развития пандемии помолодели, а состояние их при поступлении зачастую стало более тяжелым. Идет омоложение ковид-инфекции, считает врач приемного отделения Ирина Щетинина.

"Если летом мы имели больше дела с пациентами старшего возраста, у которых тяжелая сопутствующая патология плюс возраст серьезный, и прогноз у них этим определялся. Сейчас мы видим тенденцию к омоложению заболевания. У нас поступают пациенты 30-40-50-60 лет. Но тоже, как правило, это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. Многие с сахарным диабетом. Инфаркты, инсульты в анамнезе. Многие нуждаются в постоянном постороннем уходе. Маломобильные пациенты. Я бы сказала, что они стали тяжелее", - заявляет Ирина Щетинина.

Репортаж корреспондента "Столицы на Онего" из "красной зоны" ковид-центра на базе Госпиталя для ветеранов читайте здесь.

фото: Столица на Онего

В Карелии 12 больных COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

Находящиеся в ковид-центрах Карелии 12 пациентов подключены к ИВЛ, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным Михаила Охлопкова, в стационарах для лечения больных с коронавирусной инфекцией в настоящее время находятся 633 человека.

Из них 590 – в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 61 человек. В крайне тяжелом состоянии – 12 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 333 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Пока власти думают, как решить проблемы с качеством питания в больницах Карелии, пациентов начнут кормить баландой

Власти Карелии озаботились качеством питания в учреждениях здравоохранения республики.

Обсуждение проблемы на заседании профильного комитета в Заксобрании Карелии пока ни к чему не привело, но заставило многих задуматься о необходимости изменений в системе организации питания в больницах. Иначе пациенты вновь увидят эмалированные ведра с баландой, которую не то что есть – нюхать невозможно.

Поиск компаний, занимающихся организацией питания, а затем контроль за качеством "больничного стола" – головная боль главных врачей. В учреждениях здравоохранения проводят конкурсные процедуры, бракераж, отбор суточных проб и при необходимости экспертизу в независимой лаборатории, за что больнице приходится платить из своих средств около 20 тысяч рублей.

Но когда учреждение выявляет нарушения в работе кормящей организации, привлечь ее к ответственности, расторгнуть договор у медиков не всегда получается.

Подробнее читайте в нашем материале.

фото: МВД Карелии

Полиция разыскивает предполагаемого похитителя велосипеда (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение предполагаемого похитителя велосипеда из подъезда на Кукковке.

Как сообщили в МВД Карелии, 16 ноября примерно с 9 до 10 утра из подъезда дома №11 по улице Балтийской был похищен велосипед.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение гражданина, изображенного на видеозаписи.



Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

фото: пожарная охрана Олонецкого района

Сильный ветер повалил деревья возле детского сада в поселке Карелии (ФОТО)

Пожарным пришлось расчищать завал после шторма в селе Видлица Олонецкого района.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, 22 ноября силами личного состава пожарной частим №37 по охране села Видлица устранялись последствия шторма, который прошел накануне.

В центре села Видлица на улице Сосновой в результате шторма был частично блокирован подъезд к детскому саду. Руководством отряда было принято решения устранить завал.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии

В поселке Челмужи Медвежьегорского района Карелии пьяный водитель въехал в забор и покинул место ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД Карелии, 21 ноября около половины пятого вечера в поселке Челмужи Медвежьегорского района 43-летний водитель автомобиля НИВА-2121 наехал на забор, после чего покинул место аварии.

Автоинспекторы задержали нарушителя, состояние опьянения водителя подтвердилось в ходе освидетельствования.

Вместе с тем, нарушитель не имел права управлять автотранспортом, так как ранее был лишен такого права за нетрезвое вождение.

Мужчина ожидает решения суда по уголовному делу за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения. Также водителю предстоит понести наказание за то, что покинул место ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

фото: Илья Тимин

Число жителей России, заразившихся коронавирусом, превысило 2 млн человек

Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявлено в российских регионах за последние сутки, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Обстановка с заражением жителей России коронавирусной инфекцией остается напряженной.

За последние сутки в России выявлен 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 5 764 (23,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 595 443.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 008 человек.



За последние сутки подтвержден 401 летальный исход с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 36 179.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 590 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.11.2020 остаются 478 806 человек.



Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.



фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами

В районе популярного у горожан Приозерного парка в Петрозаводске собираются установить фильтры для очистки ливневых стоков.

В конце прошлого года в карельской столице и финском городе Каяни началась реализация совместного российско-финляндского проекта PeatStop, направленного на очистку городских ливневых стоков.

По словам руководителя проекта Оути Лаатикайнен из Университета прикладных наук Каяни, в течение двух с половиной лет на проведение наблюдений за нагрузкой на окружающую среду, разработку оптимальных очистных систем и строительство фильтров в двух городах планируется потратить более 400 тысяч евро. Эти средства выделены в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC, которую финансируют Европейский Союз, Финляндия и Россия.

Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БЕЛУГИ, МОРДОБОЙ И ПЛЕВКИ В АВТОБУСЕ И ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки

Предпринимателя Леонида Белугу задержали на 48 часов, его подозревают в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Через 48 часов Белугу отпустили.

В правоохранительных органах не объяснили причин задержания, а также не рассказали, в каком статусе – подозреваемого или свидетеля – находится предприниматель.

В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

После введения ограничительных мер главой Карелии в маршрутках Петрозаводска в часы пик горожане устраивают потасовки.

После ряда скандалов и бунта в соцсетях Парфенчиков отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска

РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске

Что происходит в стенах монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии, где лежат самые тяжелые пациенты с коронавирусом.

Вирус атакует

Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета

Петрозаводский государственный университет предоставил официальные данные по заражению студентов и сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров

В связи с ограничениями по наполняемости автобусов вводятся приоритеты посадки пассажиров, сообщается на сайте автовокзала.

Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

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Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, грозит до 5 лет лишения свободы

Дело обвиняемого в смертельном ДТП Сортланда рассмотрит зампредседателя Петрозаводского суда Мерков.

Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили водителя, нарушившего ПДД на улице Чапаева, и отправили его автомобиль на штрафстоянку.

В минувшую пятницу, 20 ноября в районе д. 102 по ул. Чапаева автоинспектор остановил водителя за нарушение требований дорожного знака на перекрестке Чапаева-Пархоменко.

При проверке документов оказалось, что срок действия водительского удостоверения истёк два дня назад. В машине находился шестилетний пассажир, который перевозился с нарушением требований Правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -1 ° …0 ° 7 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 88% день Небольшой снег, 0 ° …+1 ° 6 м/с ЮЗ 739 мм.рт.ст. 89% вечер Небольшой снег, +1 ° …+2 ° 4 м/с Ю 739 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, +2 ° 4 м/с Ю 739 мм.рт.ст. 94%

фото: Константин Цеханович, Вера Ларионова / Столица на Онего

Отделению ультразвуковой диагностики железнодорожной больницы исполнилось 30 лет

Отделению ультразвуковой диагностики клинической больницы "РЖД-медицина города Петрозаводска", в просторечии именуемой железнодорожной, 22 ноября исполнилось 30 лет.

С самого первого дня отделение возглавляет заслуженный врач Карелии, кандидат медицинских наук Константин Цеханович – выпускник медицинского факультета ПетрГУ.

- Метод ультразвукового исследования в те годы в нашей стране только внедрялся, - рассказал "Столице на Онего" Константин Борисович. – И до 1990 года отделение УЗИ было только в республиканской больнице, поэтому наше отделение стало вторым. Сегодня же ультразвуковая диагностика проводится во всех районах Карелии. И если 30 лет назад мы работали на маленьком переносном аппарате американского производства "РТ-50", то сейчас у нас имеются четыре современных аппарата для УЗИ немецкой марки Сименс и голландской Филлипс. А о такой, в отличие от "РТ-50", высококачественной диагностической аппаратуре, в 90-е годы мы даже не могли мечтать.

По информации Цехановича, в развитии и становлении отделения активно участвовал ранее заведовавший кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии медфака ПетрГУ Александр Тимофеевич Балашов, которого Константин Борисович считает своим учителем. Сегодня доктор медицинских наук, профессор Балашов – директор медицинского института ПетрГУ, но продолжает интересоваться работой отделения, база которого используется кафедрой лучевой диагностики мединститута для обучения по этой специализации врачей и медсестер.

Сегодня в отделении трудятся шесть врачей и столько же медсестер. В их числе – врач высшей категории Вера Ларионова, работающая здесь уже 22 года, врач Ирина Солянникова с 20-летним стажем и старшая медсестра Екатерина Солодкова, пришедшая в отделение вскоре после его открытия.

Отделением проводится до 15 000 исследований в год нуждающимся в них больным, как находящимся в стационаре железнодорожной больницы, так и на амбулаторном лечении, другим пациентам. Такое обследование, в беседе с журналистом отметил главный врач больницы Сергей Касьянов, "позволяет ставить точный диагноз и, следовательно, более качественно выполнять операции, лечить людей".

фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда Белгородская и Старооскольская епархия

Появились первые фотографии Михаила Ефремова из СИЗО (ФОТО)

Опубликованы первые фотографии актера Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода, где он в настоящее время находится на карантине.

Снимки опубликованы на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии, сообщают СМИ.

Митрополит Иоанн посетил СИЗО-3, пишет издание lenta.ru. Во время визита владыка отслужил молебен о болеющих в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. После чего архиерей исповедал и причастил осужденных отряда хозяйственного обслуживания.

Ефремов в пресс-релизе не упоминается, но его сфотографировали с митрополитом. Он в пиджаке и джинсах, а остальные заключенные в черных робах с обритыми головами.

Артист должен провести 20 дней на карантине в белгородском СИЗО, прежде чем его отправят для отбытия наказания в ИК-4 для впервые осужденных, где сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Глава областного управления ФСИН Игорь Видашев рассказал, что Ефремов находится один в двухместной камере. Он сам попросил об этом, объяснив, что хочет выспаться и отдохнуть в тишине. Артист ни на что не жалуется, много читает, смотрит телевизор, у него также есть возможность звонить родным.

В ИК-4 он может стать заведующим клубом, нагружать неподъемной работой на «промке» (промышленная зона в колонии) его не будут с учетом возраста и состояния здоровья.

Напомним, Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

фото: администрация Петрозаводска

Ремонт дворов закончили в Петрозаводске

В Петрозаводске завершен ремонт 71 дворовой территории в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии.

В карельской столице завершен ремонт всех дворов, включенных в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2020 год, сообщили в администрации Петрозаводска.

По данным мэрии, все территории заасфальтированы, во дворах установлены скамейки и урны. Кроме того, в большинстве дворов, в зависимости от решения жителей, появилось освещение, детские и спортивные площадки, устроены новые автомобильные парковки. Также выполнялось озеленение, удаление старых деревьев, формовка, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений.

На сегодняшний день приемка завершена на 56 объектах. В настоящее время оценивается качество выполненных работ еще в 15 дворах.

В этом году в Петрозаводске благоустроена 71 дворовая территория на общую сумму 125,1 млн руб. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда в порядок были приведены 35 дворов. Всего же с начала реализации программы при активном участии жителей благоустройство проведено на 228 объектах.

Вместе с тем Администрация ведет активную работу по подготовке к следующему строительному сезону. Еще летом петрозаводчане приняли участие в заявочной кампании. До 31 декабря будут заключены договоры с управляющими организациями, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов. Благоустройство начнется весной-летом 2021 года, как только позволят погодные условия.

фото: Столица на Онего

Еще 22 человека попали в больницы Карелии с пневмонией

С внебольничной пневмонией в стационары Карелии за сутки госпитализированы 22 человека, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

По данным Оперативного штаба правительства Карелии, 22 человека за сутки госпитализированы в стационары с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2356 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



В Оперштабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Потепление ожидается в понедельник в Карелии

Синоптики ожидают на территории Карелии в понедельник, 23 ноября плюсовую температуру воздуха.

Как сообщили в региональном Управлении МВС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-западный, южный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+3, днём 0…+5 градусов.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Почему во время эпидемии в новогоднюю ночь лучше не пить шампанское, рассказала диетолог

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь и связала это с эпидемией коронавируса.

Диетолог Ольга Григорьян сказала об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 22 ноября.

По мнению специалиста, алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к «нежелательным реакциям организма». Она посоветовала поужинать около семи-восьми часов вечера, а не откладывать прием пищи на позднюю ночь.

"В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами. Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?" - цитируют Григорьян "Известия".