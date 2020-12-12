Что случилось в Петрозаводске и Карелии 12 декабря

фото: © Администрация Петрозаводска

"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников

Глава Карелии рассказал, как в республике будет праздноваться Новый год в условиях сложной обстановки с коронавирусом.

"Друзья, этот год был непростым, и мы понимаем, что новый, 2021 год, мы тоже будем встречать не так, как обычно. Пандемия и здесь диктует свои правила. Поэтому мы приняли решение скорректировать противоэпидемические меры на этот период", - пояснил Артур Парфенчиков.



Важные изменения касаются сферы торговли и услуг:



- Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца.



- Понимаем, что 31 декабря – это день, когда в магазинах наблюдается наибольшее скопление покупателей. Соответственно и риск заражения коронавирусом увеличивается в разы. Поэтому жителям районных центров республики старше 65 лет 31 декабря стоит воздержаться от посещения магазинов и предприятий сферы услуг. При этом к объектам уличной торговли на открытом воздухе эта рекомендация не относится.



Многофункциональный центр может установить для лиц старшего возраста время посещения по своему усмотрению, при этом необходимо исключить их контакты с посетителями другого возраста.



- Кафе, рестораны и бары, по прежнему не должны работать с 23:00 до 06:00, исключение - придорожные объекты общепита, вокзалы, гостиницы хостелы, мотели и турбазы. Однако 31 декабря рестораны и кафе в средствах массового размещения должны закрыться в 00.00, а 1 января - в 23 00. При этом в часы работы там можно организовать развлекательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метров. В эти дни они могут обслуживать только своих постояльцев.



- Особые требования вводим для ресторанных двориков и фуд-кортов в торговых центрах: они должны обеспечить отдельные посадочные места, при этом на каждого посетителя должно отводиться не менее 4 кв м. площади.



Для всех объектов общественного питания обязательна санитарная обработка столов после каждого посетителя, а за одним столиком могут находиться не более 5 человек.



- Кроме того, с 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры. Все мероприятия на открытом воздухе по-прежнему можно проводить.



- Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество. Поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста.



"Подчеркну, что мы не вводим жестких ограничений. Соблюдая их, а также элементарные меры безопасности, мы сможем встретить наш любимый праздник и провести выходные в спокойном режиме, не добавив при этом работы врачам, которые сейчас и так трудятся с колоссальной нагрузкой".

Напомним, что ранее Артур Парфенчиков распорядился сделать 31 в Карелии выходным днем.

фото: Илья Тимин

Ситуация с COVID-19 в Карелии остается сложной – 417 заражений за сутки

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 417 человек, сообщили в Оперативном штабе.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 417 человек. Из этого числа заболевших – 395 человек, из них 73 имеют симптомы средней тяжести, 22 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.



Выздоровели 409 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3268,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1770,2 случая, по Северо-Западу – 2554,9.

фото: Столица на Онего

У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии

В Карелии на средства президентского гранта открылся бутафорский концлагерь, которому декорации и экспонаты достались бесплатно.

В деревне Ватнаволок, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов".

На сайте Фонда президентских грантов сообщается, что благотворительному фонду "Открытые возможности" уже перечислено 2,8 млн рублей. При этом фонд безвозмездно получил территорию под "концлагерь" на время реализации проекта. Декорации - те самые вышки и бараки - также достались фонду бесплатно. Экспонаты авторами проекта опять-таки не были приобретены: их подарили горожане и предоставили поисковики.

У прессы возник закономерный вопрос, а на что, собственно, ушли грантовские деньги.

Руководитель фонда Наталья Абрамова пояснила, что основной объем полученных средств должен быть направлен на доставку и обслуживание детей, которые будут посещать бесплатные экскурсии по бутафорскому концлагерю. Оплата автобуса, питания и проживания школьников заложена в грант, указала она. Проект предполагает также софинансирование в объеме 4,1 млн рублей. В эту сумму, по словам руководителя благотворительного фонда, формально включена стоимость декораций и различных экспонатов.

Подробнее читайте в репортаже с открытия проекта.

фото: Илья Тимин

Медики в Карелии борются за жизнь 4 больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных COVID -19, находящихся на лечении в стационарах.

По данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 729 больных коронавирусом. Из них 558 находятся в состоянии средней тяжести, 167 – в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных – 4, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободными остаются 21,3 процента свободных коек.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 417 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За время эпидемии в Карелии COVID -19 зарегистрирован у 20 913 человек.

фото: Илья Тимин

Пожилая женщина скончалась от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии за сутки подтвержден еще один летальный случай от COVID-19.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

По состоянию на 12 декабря в республике от коронавируса умерло 124 человека.

Две смерти были зарегистрированы 11 декабря: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1942 и 1962 годов рождения.

фото: Администрация Петрозаводска

"Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда"

В Управлении МЧС по Карелии напомнили правила зимней рыбалки.

В МЧС напомнили, что безопасный ледовый покров должен составлять не менее 10 сантиметров.



«Специалисты утверждают, даже если в одном месте лёд прочный, то совсем рядом ситуация может быть иная. Неизвестность - самая главная опасность водоёмов в любое время года. Никогда не знаешь, что скрывается под толщей льда, снега или воды.



Даже опытным рыбакам необходимо быть осторожными и не пренебрегать советами специалистов по безопасности.



При выходе на лёд нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды (в ненастную погоду или при плохой видимости от рыбалки лучше воздержаться). Необходимо обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон.



Определите маршрут движения. Необходимо осторожно спускаться с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.



При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-7 метров. Не делайте около себя много лунок, не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмёрзшие коряги, водоросли и воздушные пузыри.



Имейте при себе специальные когти (спасалки) - две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или же обычные большие гвозди, соединённые шнуром, ими хорошо цепляться за лёд. Не забывайте брать с собой еще одно элементарное средство спасения: это верёвка или шнур длинной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплён груз 400-500 граммов, а на другом изготовлена петля.



Исключите употребление спиртных напитков: алкоголь притупляет внимание и реакцию, в состоянии опьянения невозможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности.



Основное внимание нужно уделять профилактике охлаждения и переохлаждения организма, особенно надёжно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею и кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надёжное и тёплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.



Совершать переходы по льду после наступления темноты не стоит ни при каких обстоятельствах. Возвращаться с рыбалки нужно тем же маршрутом.



Выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен! Переезд возможен только по официально разрешённым переправам.

фото: полиция Сегежи

Полицейские устроили погоню за водителем на севере Карелии

Лишенный прав водитель пытался скрыться от сотрудников полиции в Сегеже, но был задержан.

В Сегеже водитель не выполнил требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и пытался скрыться. Как сообщили в полиции Сегежи, в итоге он был задержан и отстранён от управления.

Поскольку ранее он уже был лишён права управления транспортным средством, теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

"Мы сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей с Днем Конституции и напомнил, как она менялась.

"Сегодня отмечается один из наших главных государственных праздников – День Конституции, - написал Парфенчиков в соцсети. - Она была принята 27 лет назад и с тех пор является главным ориентиром в развитии страны и общества, фундаментом, на котором строится будущее.

Однако, Конституция – это живой механизм, который, как и вся наша жизнь, может меняться. Ее нормы должны соответствовать требованиям времени, новым вызовам, с которыми сталкивается страна и общество. Поэтому очень важно было внести в основной закон поправки, что и было сделано в этом году в ходе общероссийского голосования. Изменения в Конституцию поддержали почти 78 процентов граждан России – участников голосования".

Артур Парфенчиков напомнил, что свой голос за поправки отдало большинство жителей Карелии, принявших участие в голосовании по изменению Конституции.

"Мы с вами сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций. При этом принципы равенства и справедливости, заложенные в Конституции 1993 года, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, остались неизменными. Мы должны стремиться к тому, чтобы эти принципы стали нормой жизни. Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, благополучия, успехов и достижений на благо нашей республики и всей страны!".

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Более 1300 школьников Карелии отправили на карантин по коронавирусу

За минувшую неделю в школах Карелии на карантин по коронавирусу выведены 72 класса и 1332 детей, сообщили в Оперативном штабе.

За минувшую неделю в школах на карантин по коронавирусу выведены 72 класса и 1332 детей, по ОРВИ - 15 классов и 254 ребенка, сообщили в Оперативном штабе.

Пуйккольская средняя школа и школа №7 поселка Хелюля полностью закрыты на карантин по коронавирусу.

Также вышли на карантин и детские сады: 6 групп и 117 детей - по коронавирусу, 9 групп и 223 малыша - по ОРВИ.

Напомним, что по распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, школьники отправлены на каникулы или переведены на дистанционное обучение. При благоприятной эпидобстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек сохраняется возможность очного обучения.

фото: фото жителей Нюхчи

Новый подрядчик сорвал сроки ремонта аварийного моста в поморском селе Карелии, как и предыдущий

Аварийный мост в селе Нюхча новый подрядчик должен был отремонтировать к 10 декабря, однако, как и предыдущий, не справился к сроку.

Обратившиеся в редакцию "Столицы на Онего" жители Нюхчи рассказали, что "10 декабря прошло, а ремонтные работы так и не закончены".

Кроме этого, жители села возмущены тем, что строители жгут останки старого моста прямо на берегу реки.

Напомним, у аварийного моста в поморском селе Нюхча в середине октября появился новый подрядчик. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, победителем муниципального аукциона на проведение ремонтных работ стало ООО "Союз", а новым сроком сдачи объекта определено 10 декабря.

©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, в нынешнем году в селе Нюхча Беломорского района планировалось отремонтировать 124-метровый деревянно-металлический мост, который связывает это старинное поморское поселение с железнодорожной станцией. На эти цели республиканские власти выделили 34 миллиона рублей, по итогам конкурса контракт был заключен с фирмой "Микарт", а завершить работы планировалось к концу сентября.

Однако фирма к ним так и не приступила, и местным властям пришлось расторгнуть этот контракт по причине неисполнения ни одного из его пунктов.

Теперь жители Нюхчи сообщают о проблемах, которые возникли уже с новым подрядчиком.

О ситуации вокруг ремонта моста в старинном поморском селе читайте в статье "Нюхотская рулетка".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКРЫТИЕ БУТАФОРСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ, 31 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН ВЫХОДНЫМ И ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Парфенчиков объявил выходным днем 31 декабря в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.



В Карелии на 11 декабря коронавирусной инфекцией инфицированы 20496 человек, из которых 2099 – это дети, выздоровели за время пандемии 12654 пациента, умерло 123 ковидных больных. С каждым днем процент свободных коек для лечения коронавирусных больных сокращается, и на сегодняшний день достиг критической отметки в 20,6%.

Что касается пневмонии, то начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли.

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На Старой Кукковке в Петрозаводске снова горит частный сектор (ВИДЕО)

Частная баня сгорела на Старой Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Магазины и общепит в Петрозаводске накажут за отсутствие защитных экранов в зоне обслуживания

Контролеры администрации Петрозаводска обнаружили нарушения в работе магазинов и предприятий общественного питания.

Специалисты администрации Петрозаводска проверили соблюдение антиковидных требований в магазинах карельской столицы и на предприятиях сферы услуг, сообщили в мэрии.



В ходе совместного рейда с сотрудниками полиции Петрозаводска специалисты посетили магазины и предприятия общественного питания на улицах Ровио, Судостроительная и Ключевая. Также на основании обращений горожан было проверено одно из учреждений, оказывающих ритуальные услуги населению. В центре внимания инспектирующих были вопросы организации противоэпидемиологических мероприятий со стороны администрации и персонала, ограничение посетителей по возрасту, соблюдение масочного режима.

На двух объектах были выявлены нарушения – в зоне непосредственного обслуживания посетителей отсутствовали защитные экраны. Юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

Рейды, направленные на профилактику распространения коронавируса, проводятся ежедневно по поручению городского оперативного штаба, возглавляемого Ириной Мирошник.



фото: © Виталий Тимкив/РИА

Власти Карелии заверяют, что дистант для школьников – это временно

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о проблемах и перспективах дистанционки в школах республики.

На прошлой неделе школьникам и их родителям пришлось поволноваться. В четверг, 3 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

Несколько тысяч мам и пап в Карелии подписали в начале ноября петицию "За дневное очное обучение в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях". Когда школьники часами сидят у компьютера, а вся ответственность за объяснение и понимание материала детьми ложится на родителей, поскольку учителя чаще выполняют только контролирующую функцию, то о полноценном образовании говорить не приходится.

Сказалась ли дистанционка на качестве знаний школьников после весеннего локдауна? С какими результатами придут учащиеся к концу этого учебного года, месяцами находясь на дистанте? С какими проблемами сегодня сталкиваются в школах? На эти и другие вопросы "Столице на Онего" ответил министр образования Карелии Роман Голубев.

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фото: ГИБДД Карелии

Подростка на велосипеде сбил автомобиль в городе Карелии

В Сортавале 12-летний велосипедист получил травмы после наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавале накануне совершен наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, ребенок получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД, в 15:23 68-летний водитель автомобиля "Рено Дастер" на 258 км + 539 автодороги "Сортавала" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу, управляя велосипедом (не спешиваясь).

По данным ГИБДД Карелии, ребенок находился без сопровождения взрослых, а также не имел защитной экипировки (шлем, наколенники, налокотники). Пострадавший в ДТП госпитализирован.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер актер Валентин Гафт

О смерти 85-летнего Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова.

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. "Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она. Гафт был ведущим артистом "Современника" с 1969 года, напоминают РИА Новости. В театре он исполнил множество ролей, среди которых Петр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" (1971) Михаила Рощина, Генрих IV в одноименном спектакле Луиджи Пиранделло (1978), Людовик XIV в "Кабале святош" (1981) Михаила Булгакова, Вершинин в "Трех сестрах" (1982) Антона Чехова и многие другие. На его счету много ролей в кино. Он был любимцем миллионов кинозрителей. Одними из лучших стали работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "Гараж", в 1980 году снялся в трагикомедии Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово…", в 1987 году – в фильме "Забытая мелодия для флейты", в 1991 году – в фильме "Небеса обетованные", в 2000 году – в фильме "Старые клячи", в 2006 году – в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".

фото: Управление МЧС по Карелии

Машина улетела в кювет и перевернулась на федеральной трассе в Карелии

Для ликвидации последствий ДТП в Пряжинском районе Карелии понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу 11 декабря в 11:10 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (в составе 3 человек и 1 единицы техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

В Пряжинском районе Карелии на 390 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" произошло опрокидывание автомобиля в кювет.

Автомобиль получил механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -2 ° 2 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 94% день Пасмурно, -4 ° …-1 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 89% вечер Малооблачно, -7 ° …-5 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 90% ночь Ясно, -8 ° …-7 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 89%

фото: Pixabay

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Результаты опубликованы в British Dental Journal.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта, сообщают РИА Новости.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту", - говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Пьяного водителя на федеральной трассе в Карелии поймали после звонка бдительного гражданина

Полиция Прионежского района Карелии по звонку бдительного гражданина вычислила и отстранила от управления автомобилем пьяного водителя.

В дежурную часть полиции Прионежского района накануне поступило сообщение о том, что по автодороге "Кола " движется автомобиль "Опель Вектра", предположительно, управляемый пьяным водителем.

Наряд ДПС Прионежского района выехал для проверки сообщения. В 13:25 на 423 км федеральной автодороги "Кола " автоинспекторы остановили указанный автомобиль. Водитель "Опеля" был с признаками алкогольного опьянения, которое зафиксировал алкотестер.

Как сообщили в районном отделении полиции, 44-летний водитель из Петрозаводска был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Автомобиль пьяного водителя поместили на штрафстоянку.

Решение о наказании за управление транспортным средством в состоянии опьянения - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком до 2-х лет, принимает суд.

фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Иностранный гражданин обокрал семью в Питкяранте

Войдя в доверие и напросившись в дом, иностранец похитил из квартиры жителей Питкяранты крупную сумму денег, сообщили в МВД Карелии.

О краже крупной суммы денег полиции Питкярантского района рассказал 40-летний местный житель. По его словам, в сентябре он познакомился на улице с мужчиной, который приехал в Карелию на заработки, и пригласил его к себе домой на чай. Ничего не подозревая, он ненадолго оставил его одного в квартире.

Как считают в полиции, в это время гость отыскал место, где семья хранила сбережения, похитил 40 тысяч рублей, после чего ушёл, не попрощавшись. Ни имени, ни фамилии нового знакомого семья не знала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Питкяранты установили личность подозреваемого - 52-летнего ранее не судимого гражданина иного государства. Он был задержан в Ленинградской области. Подозреваемый пояснил оперативникам, что его уволили и поэтому, нуждаясь в деньгах, он преступил закон.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

фото: Музыкальный театр Карелии

Звезды мировой оперы выступят на фестивале в Петрозаводске

В Музыкальном театре Карелии 13 декабря состоится гала-концерт фестиваля "ОпераVita", в программу которого вошли шедевры мировой оперы, знаменитые арии и дуэты.

На творческой карте этих молодых артистов – Москва и Нью-Йорк, Милан и Париж, лучшие оперные театры мира предлагают им ведущие партии в спектаклях. И всего лишь один раз в году, в декабре их можно услышать в Петрозаводске - на проводимом Музыкальным театром фестивале "ОпераVita". 13 декабря состоится центральное событие фестиваля – большой гала-концерт, в программу которого вошли шедевры мировой оперы, знаменитые арии и дуэты.





Фестиваль "ОпераVita" Музыкальный театр проводит второй год подряд. Центральной фигурой фестиваля выступает хорошо знакомая нашей публике звезда российской оперной сцены Надежда Павлова. Некоторое время назад Надежда работала в Музыкальном театре Карелии, именно здесь она начала свою карьеру, спела много спектаклей, публика ее знает и любит. На фестивале публика увидит Надежду и ее партнеров по сцене, тех, кто близок ей по духу, по стилю исполнения.



В гала - концерте "Надежда Павлова приглашает" принимают участие ведущие солисты Мариинского театра Роман Бурденко (баритон) и Евгений Акимов (тенор), а также молодая солистка Пермской оперы Наталья Ляскова (меццо-сопрано). Солисты выйдут на сцену в сопровождении оркестра Музыкального театра, а за дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Синькевич – музыкальный руководитель фестиваля и главный дирижер театра.



В программу гала-концерта включены лучшие номера из таких опер как "Риголетто", "Князь Игорь", "Кармен", "Руслан и Людмила", "Мадам Баттерфляй" и других.

фото: Столица на Онего

Находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил возможность оформления электронного больничного листа лицам старше 65 лет с 12 по 25 декабря.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р, сообщается на официальном сайте правительства Карелии.

Распоряжением главы Карелии уточняется, что с 12 по 25 декабря право оформить электронный больничный во время самоизоляции имеют жители республики в возрасте 65 лет и старше. Это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу со дня подписания – 11 декабря.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Бытовка загорелась на пилораме в карельской деревне

Пожарные потушили огонь, охвативший бытовку на пилораме в Олонецком районе Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу 11 декабря в 23:55 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (в составе 7 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в бытовом помещении на пилораме в деревне Верховье.

Пожар удалось ликвидировать в 00:06. О пострадавших не сообщается.

фото: Столица на Онего

В воскресенье в Карелии подморозит до -13 градусов

Синоптики обещают морозную погоду в воскресенье, 13 декабря в Карелии.

По сообщению регионального Управления МЧС, синоптики прогнозируют на территории республики облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха -2…-7, местами до -13 градусов в течение суток.

фото: Столица на Онего

Более 30 человек за сутки попали в больницы Карелии с пневмонией

За минувшие сутки 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в Оперштабе.

По данным Оперативного штаба по коронавирусу, за минувшие сутки в больницы с пневмонией госпитализирован 31 житель республики.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3030 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 28 137 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 182 (18,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 625 848 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 085 958. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 118 человек.

За минувшие сутки подтверждено 560 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 46 453.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 82,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 532 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.12.2020 остаются 555 896 человек.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Стало известно, что изменится в оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января

В 2021 году россиянам начнут начислять пени за долги по квартплате и обяжут проводить поверки счетчиков.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году для российских граждан были введены различные послабления, в том числе установлен запрет на начисление неустойки за долги по коммуналке и мораторий на поверку приборов учета. В 2021 году все эти ограничения будут сняты, сообщает РБК. Кроме того, в новом году россиянам придется платить за ЖКХ по повышенным тарифам и получать субсидии на оплату услуг по новом правилам.

Запрет на начисление пеней и штрафов на долги по жилищно-коммунальным услугам был введен с 6 апреля до 31 декабря. С 2021 года гражданам снова будут начислять неустойку. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля уходящего года. Если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки платежа.

С января 2021 года поменяются правила взыскания долгов за ЖКУ. Управляющие компании и ресурсоснабжающии организации при подаче в суд иска на должника обязаны будут указать один из идентификаторов гражданина - паспортные данные, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Эти данные они смогут запрашивать через суд у органов власти. Такой порядок позволит получить необходимые сведения и защитит персональную информацию граждан.

В 2021 году россиянам необходимо провести поверку счетчиков. С 6 апреля до 31 декабря этого года из-за ограничений, связанных с пандемией, был установлен мораторий на поверку. Первые три месяца после отмены запрета - до апреля 2021 года - плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода. Но если не провести поверку, с 6 апреля плату начислят по нормативу, с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Ежегодно в России плата за коммуналку индексируется, но повышение не может быть выше уровня годовой инфляции. В 2021 году тарифы на услуги вырастут с 1 июля. В каждом регионе установлены свои индексы их повышения.

С января 2021 года россияне, имеющие право на льготы или компенсации по оплате коммуналки, освобождены от предоставления органам соцзащиты документов об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Учреждения соцзащиты обязаны будут самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате через информационную систему ГИС ЖКХ. При наличии задолженности право на субсидию отменяется.