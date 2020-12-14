Самое важное за сегодня

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Первую группу школьников уже завезли в бутафорский концлагерь в Карелии

Первые группы школьников уже стали участниками проекта "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 гг.", сообщила автор проекта, руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова.

Как сообщила Натлья Абрамова, проект реализует Благотворительный фонд "Открытые возможности" при поддержке Фонд президентских грантов.

Ребята посетили уникальную историко-образовательную площадку в Кондопожском районе, деревня Ватнаволок.

В программе для школьников были представлены лекции и занятия от экскурсоводов Петрозаводска, руководителей поисковых отрядов и специалистов по работе с молодёжью в области патриотического воспитания.

Историк Денис Попов провёл для ребят экскурсию по реконструкции и экспозиции, представленной Карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковые отряды "Эстафета поколений" и прочитал лекцию о Российско-Финляндских отношениях, зимней войне и оккупационном режиме на территории Карелии 1941-1944 гг.

Экскурсовод музея жертв фашизма им. М.Кольбе Екатерина Яковлева провела виртуальную экскурсию по музею и познакомила ребят с материалами о фашистских концентрационных лагерях, действовавших на территории Европы, в том числе и о финских концлагерях.

Школьники получили уникальную возможность побеседовать с руководителем общественной организации "Союз поисковых отрядов Карелии" Александром Николаевичем Осиевым. Александр Николаевич рассказал о работе своей организации и многочисленных проектах, которые реализуются организацией и ее единомышленниками на территории Карелии и за не пределами.

К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки к ребятам не смогли приехать представители Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, но ребята смогли посмотреть интервью с бывшим малолетним узником Алексеем Варухиным, записанное накануне экскурсии и услышать его трагическую историю детства за колючей проволокой.

Познавательную историко-патриотическую программу для школьников представил руководитель городского казачьего общества "Петрозаводское" Гокинаев Наур со своими помощниками. Для ребят провели уроки мужества, рассказали о героизме в истории Отечества, провели викторину на знание истории Великой Отечественной войны, а также занятия на командообразование.

По результатам опроса и анкетирования, более 50 процентов школьников не знали о существовании на территории Карелии концентрационных лагерей.

Историко-образовательная программа проекта получила высокую оценку школьников и педагогов.

О создании бутафорского концлагеря подробнее читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков расскажет, как в Карелии будут встречать Новый год во время пандемии

Глава Карелии проведет в соцсети очередную прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусом в республике.

"Друзья, накануне Нового года для многих главный вопрос – как мы будем его встречать, учитывая, что коронавирус пока не сдает позиции. Расскажу об этом на Прямой линии, которую проведу во вторник, 15 декабря", – пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Участниками прямой линии станут также руководитель регионального оперштаба, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, руководитель Роспотребназдора Карелии Людмила Котович, заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов и главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

В ходе прямой линии обсудят эпидситуацию и связанные с ней ограничительные меры.

"Также отвечу на вопросы о вакцинации и условиях пребывания туристов в республике во время новогодних каникул", – отметил Парфенчиков.

Трансляция начнется 15 декабря в 18.30.

Ранее Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей

Артур Парфенчиков ввел новое ограничение в связи с эпидситуацией по коронавирусу в республике.

Дети до 16 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики.

"Новое распоряжение главы Карелии призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января. Документ вступает в силу со дня подписания – 14 декабря", - сообщается на сайте правительства.

Ранее Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Многомиллионные нецелевые расходы выявлены на госпредприятии, отвечающем за ЖКХ половины Карелии

Контрольно-счетная палата Карелии выявила нецелевое расходование бюджетных средства на 48 млн рублей государственным предприятием "КарелКоммунЭнерго", которое отвечает за теплоснабжение половины Карелии.

Об этом сообщил руководитель КСП Алексей Дорохов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" занялось теплоснабжением районов Карелии в середине 2019 года. Эти функции были переданы ему от другого государственного предприятия – ГУП РК "Карелэнергоресурс", которое суд признал банкротом. Для выполнения новых функций "КарелКоммунЭнерго" получило многомиллионные субсидии из бюджета в 2019-2020 годах. Контрольно-счетная палата проверила эффективность расходования этих средств и выявила многочисленные нарушения. "ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" при расходовании субсидий были допущены недостатки, которые привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 млн рублей и к нецелевому в размере 48 млн рублей. Предприятием помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства", - сообщил Дорохов. В ходе проверки не было выявлено признаков уголовного преступления. "Обычно ложка дегтя, а у меня наоборот – ложка меда в негативную оценку деятельности предприятия. Фактов хищения мы не установили", - подытожил руководитель КСП. Почему ревизоры не стали расценивать эти нарушения как хищение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Мужчина в Петрозаводске бегал по дороге и кидался под колеса машин (ШОК-ВИДЕО)

Очевидцы сняли видео, как на Первомайском проспекте в Петрозаводске мужчина кидался под колеса.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как в воскресенье, 13 декабря, в 19.50 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская человек, по словам очевидцев, с признаками алкогольного опьянения, кидался под колёса проезжающих машин.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Рыбак погиб на озере в Карелии, провалившись под лед

В Кондопожском районе спасатели подняли на берег тело 53-летнего рыбака, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В Кондопожском районе 10 декабря на озере Габозеро 53-летний рыбак провалился под лед.

На поиски рыбака выехали сотрудники поисково-спасательного отряда из Петрозаводска.

В результате тело было найдено, поднято на берег, передано в полиции.

фото: © Национальная библиотека Республики Карелия/library.karelia.ru

Ушел из жизни писатель Григорий Фукс

Писатель, педагог, воспитатель, тренер Григорий Фукс, покинувший Петрозаводск в 1995 году, умер после тяжелой болезни.

Григорию Ефимовичу, отцу известного карельского журналиста и писателя Александра Фукса, было 84 года. Он родился в Одессе. Окончил школу в Ленинграде. Работал в петрозаводских школах-интернатах №1 и 21, преподавал историю и литературу. Педагог, воспитатель, тренер по настольному теннису. С 1995 года живёт в Лос-Анджелесе (США), пишет "Лицей".

Григорий Фукс известен любителям карельской литературы как автор книг "Последняя прогулка генералиссимуса", "КГБ в семейном интерьере", "Двое в барабане", "Мелодия механического топора", "Синдром Катеньки", "Кремлевский роман Михаила Шолохова", "Всё не так" и других. Всего он издал 22 книги.

Его пьеса "Карамболь после полуночи" была поставлена в Национальном театре Карелии в 2017 году.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в краже мужчина и женщина (ВИДЕО)

По подозрению в совершении кражи из магазина разыскиваются мужчина и женщина, заявили в МВД Карелии.

Камера наблюдения запечатлела мужчину и женщину, которые подозреваются в краже в одном из гипермаркетов Петрозаводска.

Полиция объявила их в розуск.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: +7 911 426 81 77 и +7 911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 300 жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число инфицированных COVID-19 В Карелии увеличилось до 21606.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 324 человек. Из этого числа заболевших – 292 человека, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки выздоровели 170 человек.

За минувшие сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3405,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1808,5 случая, по Северо-Западу – 2649.

Всего с начала пандемии выявлено 21606 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 13535 человек, умерли 127 человек.

Накануне за сутки в Карелии заразились коронавирусом 369 человек, а выздоровели 302.

фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Суд освободил от наказания мужчину, перебежавшего без документов из Финляндии в Карелию

Нарушитель Госграницы освобожден от штрафа и отпущен из-под стражи в зале суда, сообщается на сайте Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, не имеющего гражданства, места жительства и регистрации на территории России, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы.

В суде установлено, что гражданин летом выдвинулся из Финляндии в сторону госграницы с Россией и умышленно, осознавая общественную опасность своего незаконного пересечения границы без документов, удостоверяющих личность, и надлежащего разрешения, пересек границу России и Финляндии на территории Карелии, после чего продолжил движение вглубь территории Российской Федерации.

В суде подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором Лоухского районного суда нарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа. Однако, учитывая срок содержания его под стражей, он полностью освобожден от отбывания назначенного наказания и освобожден из-под стражи немедленно в зале суда.

фото: Михаил Мельников/https://www.youtube.com/watch?v=FEeHIoD2z8I

Спасатели в Карелии сутки ищут пропавших на аэролодке рыбаков

В Медвежьегорском районе двое мужчин вышли на аэролодке на рыбалку и не вернулись, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 13 декабря, на пульт пожарно-спасательной службы медвежьегорского района поступило сообщение от полиции о том, что на озере Вилозеро двое мужчина на аэролодке выехали на рыбалку и не берег не вернулись.

По сообщению МЧС, на месте вызова работают спасатели Медвежьегорского района, на озере уже образовался тонкий лед, но еще есть и открытая вода.

Поисковые работы проводились в течение дня, но результата не дали.

Дальнейшие поиски будут проводиться с применением судна на воздушной подушке, сообщили в МЧС.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив

Транспортная прокуратура Карелии рассказала, почему грузовой поезд сошел с рельсов в Суоярви

По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка в связи со сходом колесной пары грузового вагона в Карелии.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в 20.00 на запасных путях станции Суоярви произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте в связи со сходом колесной пары тележки грузового порожнего вагона на железнодорожных путях станции Суоярви.

По предварительным данным ведомства, сход колесной пары произошел из-за находящегося на пути железнодорожного башмака. В результате происшествия опрокидывания вагонов, задержек поездов и повреждения путей нет. Пострадавшие отсутствуют.

В настоящее время восстановительные работы завершены.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Рабочие устанавливают очередной забор в центре Петрозаводска (ФОТО)

На улице Калинина вдоль дороги рабочие устанавливают ограждение.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как подрядчик на улице Калинина устанавливает ограждение вдоль дороги.

"Много ли еще таких заборов планируется установить в Петрозаводске", – поинтересовался горожанин и отметил, что они все разные, не имеют одного стиля, поэтому, на его взгляд, уродуют город.

Напомним, что в Петрозаводске уже более 50 улиц оградили заборами. Согласно заключённому в апреле муниципальному контракту, цена которого составляет 4,7 млн рублей, предусмотрено заменить 4,2 км ограждений.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане считают некоторые ограждения опасными.

фото: © кадр из видео

Водитель легковушки в Петрозаводске устроил дрифт рядом со зданием ГИБДД (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля в Петрозаводске только со второго раза смог уйти на разворот.

В минувшую пятницу, 11 декабря, в 23.49 камера компании "Ситилинк" запечатлела момент, как на пересечении ул.Ленинградской и Октябрьского проспекта водитель легкового автомобиля устроил дрифт при развороте.

Опасное катание водитель устроил недалеко от управления ГИБДД Карелии на улице Ленинградской.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Врачи в Карелии борются за жизни 143 ковидных больных, которые находятся в тяжелом состоянии

Всего в республике госпитализировано 725 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 14 декабря госпитализированы 725 человек, заболевших COVID-19, 578 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 143 – в тяжелом и 4 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 14 декабря составляет 22,0 процента, что является критической отметкой.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Дмитриев, осужденный за педофилию в Карелии, получил франко-германскую правозащитную премию

Исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев удостоен премии "За права человека и верховенство права".

Поисковик стал лауреатом премии, учрежденной Министерствами иностранных дел Франции и Германии. 65-летнего Юрия Дмитриева называют летописцем ГУЛАГа. В 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий в Сандармохе — самом большом расстрельном полигоне Карелии в 1937–1938 годах.

Премия "За права человека и верховенство права" вручается с 2016 года, в этот раз лауреатами также стали юристы, правозащитники, общественные деятели и активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая, Словакии и других стран, пишет "Коммерсант".

Ранее конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии. В Конгрессе считают Юрия Дмитриева жертвой "несправедливых разбирательств, связанных с политическими мотивами властей РФ", и призывают правительство США принять санкционные меры в отношении людей, причастных к этому нарушению прав человека

В ноябре этого года Дмитриев после трехлетнего следствия и судебного разбирательства по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) рассчитывал освободиться, но 29 сентября суд увеличил срок строгого режима с 3,5 до 13 лет. Также Петрозаводский городской суд в третий раз за четыре года начал пересмотр дела историка по другим статьям.

фото: © пресс-служба правительства

Власти Карелии и главы администраций вепсских поселений смогли договориться

В Шелтозерском сельском поселении прошла встреча представителей правительства Карелии, арендатора лесных участков, депутатов и глав поселений по вопросу вырубки лесных насаждений на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов, сообщили в пресс-службе правительства.

Открывая совещание, премьер-министр правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов сказал о необходимости установления диалога между жителями Шелтозерского, Рыборецкого и Шокшинского сельских поселений, Минприроды Карелии и арендатором ООО "ДОК Калевала" и дал возможность высказать свою позицию каждому участнику совещания.

Глав администраций сельских вепсских поселений волнует вопрос выделения местным жителям участков для заготовки древесины для собственных нужд. Также главы попросили рассмотреть возможность создания территории традиционного природопользования для заготовки ягод, грибов.

Ответы на вопросы местных жителей и глав администраций дал министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин. Он пояснил, что в рамках приоритетного инвестиционного проект "ДОК "Калевала" получил участки земель лесного фонда для заготовки древесины без организации аукциона. Компанией был сделан подбор лесных участков на землях Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского участковых лесничеств. Лесные участки на основании заявления ООО "ДОК "Калевала" были предоставлены в пользование по договору аренды в августе 2018 года сроком на 49 лет. Общая площадь аренды на территории Прионежья – 48 тысяч гектар.

Согласование участков, заключение договора аренды прошло без нарушений, в соответствии с действующим законодательством.

- Карта участков, переданных в аренду, которая была опубликована в Интернете, истрактована не совсем корректно. Фонд для проведения сплошных рубок составляет на арендованной территории на весь период аренды, то есть 49 лет - 14,7 тыс. га. Запроектировано в ежегодную рубку только 656 га, это всего лишь 4,5 %, - пояснил Алексей Щепин.

Алексей Щепин также пояснил, что арендатор обязан провести весь комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, что он уже и делает.

Исполнительный директор ООО "Док Калевала" Валерий Пучков рассказал о деятельности предприятия в Карелии.

- Мы реализуем приоритетный инвестиционный проект с миллионными вложениями. Уже инвестировано 8,5 млрд. руб. в строительство завода по производству плит OSB в Петрозаводске. Комбинат начал свою работу в 2013 году. На нем работает 349 человек. Предприятие отчисляет в бюджеты всех уровней порядка 360 млн руб., - пояснил Валерий Пучков.

- Мы здесь надолго. Мы ответственные лесопользователи, соблюдающие все условия договоров аренды, в основе которого лежат неистощительное, непрерывное, рациональное лесопользование. Обязательство, работа, в том числе по проведению искусственного лесовосстановления также будет выполнена на территории этих трех поселений, - добавил Валерий Пучков.

Он выразил готовность оказывать адресную помощь поселениям, помочь при заготовке дров и заверил, что это обычная практика для предприятия.

На совещании также обсудили вопрос заготовки древесины гражданам для собственных нужд.

Алексей Щепин пояснил, что участки, которые уже переданы предприятию в аренду, не могут быть отчуждены для заготовки древесины местным населением.

- Мы сегодня услышали все вместе, что все вопросы, которые задавали местные жители, касающиеся заготовки древесины для собственных нужд, вопросы социального партнерства – все они могут быть решены, – сообщил Дмитрий Родионов.

В итоге, было принято решение главам поселений подготовить информацию для Минприроды Карелии о потребности в древесине для собственных нужд.

Уже со следующей недели представители Минприроды Карелии, арендатора встретятся отдельно с главой каждого поселения, чтобы наглядно показать места и типы рубок ООО "ДОК Калевала", решить вопрос по обеспечению древесиной местных жителей и окончательно заполнить информационный "пробел", возникший в последние месяцы.

фото: © gov.karelia.ru

Дорожники Карелии объявили аукцион на ремонт убитой трассы к Лососинному

Автодороги Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро и Машезеро – Шапшезеро отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Управление атомомобильных дорог Карелии объявило электронный аукцион на ремонт трасс к дачным поселкам, имя подрядчика станет известно 18 декабря. Ремонтные работы на автодорогах Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – Машезеро и Машезеро – Шапшезеро должны начаться с 1 марта 2021 года и закончиться к 25 августа 2022 года, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Подрядчик должен убрать лишнюю растительность, отремонтировать водопропускные трубы и выполнить другие работы. Замене подлежат десятки километров покрытия на нескольких участках.

Ранее петрозаводчанин снял на видео разбитую дорогу в Лососинное: "Съездил в Лососинное – остался без колес".

фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Количество вакансий для трудоустройства в Карелии резко выросло к концу года

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада проанализировало более 1,8 тысяч вакансий, открытых в Карелии с 1 по 30 ноября 2020 года – их общее количество выросло на 54% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Согласно результатам исследования, число вакансий за год увеличилось в подавляющем большинстве профессиональных сфер. Сократилось количество предложений только для специалистов в сфере бухгалтерии (на 5%).

Конкуренция за рабочие места за год снизилась. В ноябре 2020 года на одну вакансию в Карелии приходилось 4,4 резюме. Год назад этот показатель составлял 6,7.

В каких сферах легче всего найти работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

В России резко снизилась смертность от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 328 случаев COVID-19, а также подтверждено 450 летальных исходов, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 328 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 124 797 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 562 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 450 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 47 391 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 463 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 декабря остаются 568 749 человек.

Иномарка пробила бампер микроавтобуса на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте легковой автомобиль протаранил микроавтобус, остановившийся на светофоре.

В субботу, 12 декабря, в 11.10 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Железнодорожная водитель автомобиля Skoda Fabia протаранил микроавтобус.

Как сообщил очевидец происшествия Дмитрий Таллер сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновения произошло перед регулируемым перекрёстком, когда микроавтобус остановился на запрещающий сигнал светофора. Двигавшийся следом легковой автомобиль наехал на него сзади.

Момент ДТП ДТП попал на видеорегистратор Дмитрия Таллера и в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: pixabay

Работодатели в Карелии готовы платить претендентам на вакансии больше, чем им надо

Средний уровень зарплаты, на которую претендуют ищущие работу жители Карелии, в ноябре составил 38,5 тыс рублей – это меньше, чем предлагали сами работодатели.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Эксперты проанализировали вакансии и резюме, размещенные на сайте hh.ru с 1 по 30 ноября 2020 года.

"Средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Карелии в ноябре составила 40 212 рублей. Это ниже, чем в октябре этого года на тысячу рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже предложения и составили 38 472 рубля, что соответствует предыдущему периоду", - говорится в комментарии агентства. В исследовании указаны вакансии с самыми высокими зарплатами. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Суд перенес вынесение приговора чиновнику мэрии Петрозаводска, обвиняемого во взяточничестве

Оглашение приговора Виталию Рохманюку – экс-начальнику Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации перенесено на 16 декабря.

На 14 декабря судьей петрозаводского городского суда Екатериной Хомяковой было намечено оглашение приговора бывшему начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталию Рохманюку. Однако по неизвестной причине она перенесла оглашение на 16 декабря.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. На получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам подсудимый вину не признает и в последнем слове 4 декабря сказал, что старался работать хорошо.

Как мы ранее сообщали, 1 декабря гособвинитель, старший помощник прокурора города Юлия Железова попросила суд приговорить Виталия Рохманюка к 12 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа.

Виталия Рохманюка защищают три адвоката. Это петрозаводчане Наталья Союнен, Дмитрий Кушнир и их коллега Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Отметим, сам Виталий Рохманюк свою вину не признает.

Подробнее о деле Рохманюка читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Скандально закрытая свалка мусора в Карелии снова откроется - пришел новый арендатор

Мусорная свалка в окрестностях поселка Пряжа, закрытая после массовых протестов местных жителей, скоро снова заработает, но уже с новым арендатором.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике руководитель ГКУ РК "Карелприрода" руководитель Иван Новиков.

По его словам, договор с прежним арендатором – ООО "Полигон" - расторгнут из-за нарушений природоохранного законодательства. Свалка передана в аренду другой компании. "Земельный участок передан в долгосрочную аренду компании "Экопарк". Это компания, которая пыталась, если помните, открыть сортировочную линию в Пиндушах. На сегодняшний день компания… оформляет разрешительную документацию, будет получать лицензию. Очень надеемся, что получится возобновить работу полигона с одновременным открытием там объекта обработки и сортировки", - сообщил Новиков. Впрочем, скандальная свалка под Пряжей скоро снова будет закрыта. По какой причине, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Проект жилого комплекса на месте бывшей промзоны Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях

Большинство участников публичных слушаний, прошедших сегодня в мэрии Петрозаводска, поддержали концепцию жилищной и социально-культурной застройки на месте бывшей промышленной зоны.

На обсуждение был вынесен проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска, необходимых для такого строительства.

По словам одного из разработчиков концепции Дмитрия Ивасько, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской.

По словам Ивасько, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы из каждой квартиры открывался вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Согласно идеологии проекта "Город у воды", планируется не просто благоустройство этой территории, а создание новой среды обитания - культурной, общественной, с социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера, пояснил Ивасько.

Инвестировать в строительство собирается компания "Баренц групп", которая сейчас завершает реализацию первого этапа проекта "Город у воды" - строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса.

На публичных слушаниях за поддержку концепции проголосовали 180 человек, против – 25.

фото: © Михаил Солунин/ТАСС

Более 2 тысяч детей заразились в Карелии коронавирусом

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2193 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 13 декабря по статистике в Карелии было 21282 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2175 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 14 декабря, – уже 21606 ковидных больных, из которых 2193 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 18 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 324 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21606 человек. Выздоровели – 13535. Умерли 127 пациентов.

фото: pixabay

Инфляция в Карелии ускоряется: республика в числе антилидеров Северо-Запада

Инфляция в Карелии за 11 месяцев 2020 года составила 4,9% - это выше чем в августе, когда уровень инфляции не превышал 4%.

Такие данные опубликованы в составленном Карелиястатом рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по уровню потребительских цен.

В ноябре Карелия заняла в этом рейтинге второе место. Выше уровень инфляции только в Республике Коми. Вместе с тем, стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии выросла меньше, чем в большинстве соседних регионов. На сколько подорожала продуктовая корзина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Алексей Майшев/РИА Новости

В Карелии один больной с пневмонией умер и 29 госпитализированы

Общее число заболевших внебольничной пневмонией на 14 декабря в Карелии достигло 3085 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, один пациент умер: скончался 67-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3085 пациентов, 97 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: © Татьяна Каньшиева/паблик Вконтакте "Беломорск"

Подсвеченный Музей Карельского фронта откроется 15 декабря

Музей Карельского фронта, на здании которого установили художественную подсветку, откроют завтра в Беломорске для посетителей.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минкультуры Карелии, с 15 декабря музей начинает работу в постоянном режиме.

В паблике "Беломорск" в минувшее воскресенье выложили фото здания, в котором разместился Музей Карельского фронта. Оно засветилось художественной подсветкой.

Напомним, торжественно открытый 30 сентября Музей Карельского фронта в здании на Банковской, 26 в Беломорске проработал всего два дня и был закрыт.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 после реконструкции не было сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена вовремя. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.

фото: © pixabay.com

Финское консульство в Петрозаводске проводит конкурс на лучшее рождественское фото

Участникам конкурса предлагается сделать лучшую фотографию на тему "Рождественские традиции моей семьи", сообщается в паблике "Консульство Финляндии в Петрозаводске.

Рождество – особое время года, наполненное теплом и радостью, ожиданием чуда, традициями и приятными воспоминаниями, связанными с ними.

"Предлагаем вам принять участие в конкурсе на лучшую фотографию на тему Рождественские традиции моей семьи. Фотографии можно присылать как новые, так и из семейного архива", - сообщается в паблике консульства.

Снимки рождественского праздника будут опубликованы в альбоме на странице консульства. Победителей ожидают приятные рождественские призы.

Свои фотографии и комментарии отправляйте на эл. почту консульства visa.pet@formin.fi до 4.1.2021 года. При отправке сообщения, пожалуйста, не забывайте указывать имя и фамилию.

Итоги конкурса будут подведены 5 января 2021 года, также в этот день организаторы объявят имена 3 победителей.