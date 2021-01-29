Что случилось в Петрозаводске и Карелии 29 января

фото: Другой Беляков / telegram-канал / скриншот видео

Самолет Мишустина сел в Петрозаводске (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин прибыл в карельскую столицу.

Борт, на котором находится премьер Михаил Мишустин, приземлился в аэропорту Петрозаводска. Видео прибытия Мишустина опубликовано в telegram-канале "Другой Беляков".

"Самолёт премьер-министра приземлился в аэропорту Петрозаводска. Михаила Мишустина встретил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня в Карелию приезжает премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в карельском правительстве, он планирует посетить Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре «Мой бизнес». Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.



Вместе с премьером в Петрозаводске будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. У министров – отдельные графики встреч.

Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по нашей информации, планирует посетить одно из предприятий камнеобработки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко побывает в Республиканской больнице и одной из поликлиник Петрозаводска.

Напомним, что некоторые высокопоставленные чиновники начали собираться в Петрозаводске накануне.

фото: Столица на Онего

Премьер Мишустин не испугался пандемии COVID-19 в Карелии (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время визита в Карелию не носил медицинскую маску и не использовал перчатки.

Михаил Мишустин не стал использовать средства защиты от коронавируса во время посещения Петрозаводска. Об этом говорят кадры, снятые во время визита премьера, опубликованные в Сети. На фото и видео федеральный гость не носит медицинскую маску и перчатки.

В частности, telegram-канал "RIA_Kremlinpool" разместил фрагмент видео, на котром Мишустин приветствует одного из рабочих и предлагает ему рукопожатие без перчаток.

"Да давайте без перчаток", - говорит премьер, который, как сообщали ранее, уже переболел коронавирусом.

Напомним, все контактирующие с премьер-министром сотрудники СМИ, освещающие его визит в Карелию, сдали срочные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

фото: © правительство Карелии

Парфенчиков попросил у Мишустина 6,4 млрд рублей на завершение ФЦП к 100-летию Карелии

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым судьбу федеральной целевой программы развития республики.

На двусторонней встрече глава правительства России Мишутин попросил руководителя республики Артура Парфенчикова рассказать о ходе реализации индивидуальной программы развития Карелии и ФЦП.

"По индивидуальной программе по миллиарду мы ежегодно выделяем на эти цели. Что происходит хорошего?" – спросил в начале встречи премьер-министр.

Глава Карелии поблагодарил Мишустина за "само решение утверждения индивидуального плана развития Карелии на ближайшие пять лет".

"Там есть 28 мероприятий, которые связаны с развитием наших основных предприятий, инфраструктуры… Индивидуальный план уже позитивно влияет на развитие республики. Безусловно мы его увязываем и с ФЦП. Огромное спасибо, что благодаря вашему решению программу продлили на 2023 год. Это позволит нам сейчас завершить строительство тех объектов, которые мы начали строить в 2018 году. 20-ть мы уже достроили. Сейчас остается еще 29-ть. В принципе значительная часть находится в стадии сдачи в эксплуатацию, ведутся пуско-наладочные работы. Безусловно, этот год нам необходим для того, чтобы эту часть программы завершить", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что для республике было важным то, что и Минфин, и Минэк поддержали решение по дофинансированию ФЦП до первоначальных 15 млрд рублей. Ранее, в 2018 году, она была сокращена до 9 млрд.

"Мы включили в эту часть программы важные объекты. Самый главный – это новый хирургической корпус в больнице скорой медицинской помощи, которую вы сегодня посетили. И я, конечно, попросил бы вас поддержать это решение и обеспечить дополнительное финансирование этой программы на 6,4 млрд и продление программы включительно до 2023 года", - попросил Мишустина Парфенчиков.

Глава правительства РФ обнадежил руководителя республики.

"Мы поговорили о продлении финансирования значимых социальных объектов. В частности, по хирургическому корпусу это 3,6 млрд рублей. Поможем также по приобретению соответствующего оборудования для детей. Это то, что касается 200 млн рублей, которые просили сегодня для детской республиканской больницы", - сказал Михаил Мишустин.

При этом премьер-министр российского правительства попросил главу республики о том, чтобы он наладил четкую систему отслеживания того, как расходуются выделяемые средства.

"Понимаю, что все не просто, но попросил бы вас лично быть здесь повнимательнее, чтобы могли справиться со всеми задачами. Мы в основном поддержим, те вопросы, о которых говорили", - заявил глава правительства России.

Ранее Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего".

фото: Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" / скриншот видео

"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)

Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Сегодня Михаил Мишустин в ходе визита в Петрозаводск посетил больницу скорой медицинской помощи. Состояние ремонта внутри медучреждения не удовлетворило российского премьера. Мишустину не понравились "обшарпанные стены" городской клиники.

Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" опубликовал фрагмент видео, на котром запечатлена реакция федерального чиновника.

На кадрах записи видно, как сотрудница учреждения заявила Мишустину, что медикам не хватает площадей.

"Да не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто я имею в виду, грустно, что стены обшарпанные, прости Господи", - заявил Михаил Мишустин.

Премьер предложил изменить цвет стен или развесить в клинике плакаты, чтобы помещения не вызывали столь тяжелого впечатления.

"Мне кажется, даже цвет (поменять - ред.) для того, чтобы люди приходили, немножко настроение было получше. Цвет или какие-то плакаты...", - подсказал Мишустин.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин работает в карельской столице. Ранее сообщалось, что премьер планировал посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита была рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

фото: © "Столица на Онего"

Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего"

Премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину, прибывшему сегодня с рабочим визитом в Петрозаводск, показали перспективные предприятия Карелии.

Глава правительства России Михаил Мишустин вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым побывали на Соломенском лесозаводе. Там их ждала выставка техники, которую производит ООО "Амкодор-Онего" - харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого класса.

За 2019-2020 годы предприятием создано более 50 рабочих мест, изготовлено 67 лесозаготовительных машин. Осуществлено инвестиций на сумму свыше 150 млн рублей.





"Запланированные продажи на этот год в два раза превышают прошлогодние. Планируем произвести 100 машин. Мы видим, что они под клиента производятся. Наша техника востребована. Она окупается в течение трех лет", - рассказал генеральный директор предприятия Александр Шакутин.

В декабре 2020 года "Амкодор-Онего" подало заявку на участие в конкурсном отборе предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас заявка на 6 млрд рублей находится на рассмотрении в его ведомстве.

Как отметил премьер-министр правительства Михаил Мишустин, "Амкодор - Онего" - яркий пример совместных проектов с Белоруссией.

"Во вторник, 26 января, с председателем правительства Белоруссии обсуждали необходимость создания, развития инвестиционного климата, чтобы наши совместные проекты, как в России, так и в Белоруссии, множились. Смотрели, как можно актуализировать процесс с выделением льгот. Ваш пример замечательный. Хочу вас поблагодарить. Предприятие современное, новое. Это огромный вклад в импортозамещение. Рассматриваются различные инструменты, чтобы вам помочь. Есть различные льготы для корпоративных проектов, которые повышают конкурентоспособность. Денис Валентинович, надо помогать", - сказал Михаил Мишустин.

Помочь глава правительства России пообещал Соломенскому лесозаводу, основной продукцией которого являются пиломатериалы экспортного качества и технологическая щепа.

Генеральный директор лесозавода Андрей Пладов рассказал о планах по реализации еще одного инвестпроекта – дальнейшая модернизация лесопильных мощностей предприятия и строительство завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиционных вложений составит более 2 млрд руб. На заводе будет создано не менее 38 новых высокопроизводительных рабочих мест. Лесозавод отправил заявку на включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Она сейчас находится на рассмотрении в правительстве Карелии.

По мнению Михаила Мишустина, на развитие таких "точек роста", как Соломенский лесозавод, правительство будет обращать самое пристальное внимание и, конечно, оказывать необходимую помощь.

После посещения лесозавода премьер-министр посетил БСМП Петрозаводска. В настоящее время он проводит встречу с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.

фото: © www.instagram.com/buslya

Звезда российской эстрады Татьяна Буланова наловила рыбы в Карелии

Звезда 90-х Татьяна Буланова и бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров рассказали в Инстаграме, как они рыбачили в Карелии.

В аккаунтах Булановой и Быстрова появились фото с зимней рыбалки в Карелии.

На странице певицы Татьяны Булановой появилась совместная фотография с футболистом Владимир Быстровым, на которой они лежат на снегу, рядом с кучей рыбы. В комментарии к фото Буланова подписала "Наш улов!"

На странице Быстрова опубликована его фотография с зимней рыбалки с подписью "Рыбаки" и геолокацией: Медвежьегорск, Карелия, Россия.

фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умер народный артист СССР Василий Лановой

На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", - написал Собянин в Instagram.

Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

"Колесит вот такое чудо": агитационный автомобиль выехал на дороги Карелии (ВИДЕО)

Автомобиль сотрудников правоохранительных органов покрыт надписями, предупреждающими жителей республики о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах.

В паблике карельской полиции опубликовано видео, на котором запечатлен агитационный автомобиль ГИБДД.

Агитмобиль - иномарка, на кузове которой написаны различные слоганы, касающиеся вопросов безопасности на дорогах.

"По Республике Карелия колесит вот такое чудо - агитмобиль ГИБДД. Оригинальным способом полицейские напоминают очень простые правила, порой способные изменить судьбу пешеходов и водителей: Пристегнись! Пешеход! На переход! И вопрос: есть повод для обгона?", - сообщает текст поста в паблике МВД.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.

фото: © Столица на Онего

Вместо Парка Культуры и Отдыха в Петрозаводске появится Государев сад

На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры.

Названия присвоены на основании ходатайств Карельского научного центра Российской академии наук, государственного издательства "Периодика" и гостелерадиокомпании "Карелия", обращений жителей города.

В частности, новая площадь, сформированная в микрорайоне Древлянка-9, получила имя карельского поэта и писателя Владимира Брендоева. Объект озеленения, расположенный рядом с улицей Анохина, будет именоваться сквером Карельских Рун. Соседнему скверу, находящемуся около Петрозаводского университета, присвоено имя одного из создателей отечественного финно-угроведения Дмитрия Бубриха. Одна из будущих улиц Древлянки получит имя легендарного карельского крестьянина Ивана Рокаччу, противостоявшего шведским захватчикам на рубеже XVI - XVII веков. Данные имена присвоены по предложению журналистов ГТРК "Карелия".

Учёные института языка и литературы КарНЦ РАН предложили включить в реестр наименований города исторические названия территорий Савковщина, Сарафановка, Балбекова и Татти. Указанные географические объекты не используются в адресации, однако имеют историческую ценность, являясь нематериальным культурным наследием, так как отражают историю населённых пунктов, вошедших в черту города в XX веке.

Новые адресные объекты, сформированные в районах индивидуальной застройки на Кукковке и Сулажгорском Кирпичном Заводе, получили имена карельских деревень и рек - Ивинский, Кудамский, Метчелицкий, Ладва-Веткинский переулки и Другорецкая улица. На Древлянке новая улица дополнит ряд сложившихся названий, посвящённых близлежащим водоëмам - Семивёрстная улица, которая наименована по расположенному в окрестностях Семивёрстному озеру.

Несколько проулков образовано в промышленных зонах. По традиции, названия на таких территориях отражают специфику местности, отныне на карте города значатся проулки Промысловый, Отраслевой, Онегзаводская Ветка.

Одному из старейших парков России, в недавнем прошлом известном как Парк Культуры и Отдыха, возвращено историческое наименование XVIII века Государев сад. Этот ценный топоним в форме притяжательного прилагательного найден в документах фонда Петрозаводского городового магистрата, хранящегося в Национальном архиве Республики Карелия. Возвращение старинного названия парковой территории не влечёт за собой каких-либо расходов, а также необходимости внесения изменений в документы.

Утверждённые наименования предварительно рассматривались и были одобрены на заседаниях Комиссии по культурно-историческому наследию и Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры.

фото: Столица на Онего

Бывший глава инспекции Гостехнадзора в Карелии получил 5 лет колонии за взятку в 53 тысячи рублей

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу о взятке в отношении экс-руководителя инспекции Гостехнадзора, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор). Он признан виновным в получении взятки.

Суд в Петрозаводске установил, что бывший главный инспектор Гостехнадзора получил от директора ООО "Учебный центр "Профспецресурс" взятку в 53,5 тысячи рублей. По договоренности со взяткодателем он организовал выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами (самоходные краны, погрузчики, экскаваторы, внедорожные мототранспортные средства, трелевочные машины) без фактического прохождения обучения и без сдачи экзаменов. Удостоверения подобным образом получили 9 человек.

В прокуратуре республики отметили, что вину подсудимый не признал.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 107 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: © кадр из видео

Мишустин рассказал, как ходил в поход в Карелии на 17 дней (ВИДЕО)

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как студентом сплавлялся на байдарках в Карелии и видел флору и фауну.

На встрече с предпринимателями в Карелии премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как в студенческие годы ходил в поход на байдарках в Карелии.

"Сплавлялись на байдарках по рекам, видели флору и фауну богатую и животных. Это, наверное, одни из ярких воспоминаний туризма моей молодости, студенческой скамьи, потому что это было замечательно", - сказал Мишустин.

Напомним, сегодня в столице Карелии с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В программе посещения - Соломенский лесозавод, БСМП и встреча с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

Коронавирус унес жизни еще трех жительниц Карелии

За сутки зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались две петрозаводчанки – 87 и 78 лет, в Сегежской ЦРБ умерла 66-летняя местная жительница. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии скончались 225 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 251 человека. Из этого числа заболевших – 235 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составляет 35668 человек.

Выздоровели за время пандемии 30218 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 312 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5728,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2585,2 случая, по Северо-Западу – 4500,9.

фото: © "Столица на Онего"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен (ФОТО)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил, как организована вакцинация против коронавируса в Карелии, посетив в Петрозаводске поликлинику №2.

В поликлинике №2 федерального министра интересовала организация вакцинации граждан против коронавируса и диспансерного наблюдения больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенесших ковид.

И.о. главного врача Лариса Горелова рассказала Михаилу Мурашко, что поликлиника начала вакцинацию первой - в ноябре прошлого года здесь привили 42 медика.

Министру показали пункт вакцинации - два терапевтических кабинета для осмотра перед вакцинацией, прививочный кабинет и комнату краткосрочного наблюдения после вакцинации.

Во время посещения министра в терапевтическом кабинете 31-летнему петрозаводчанину проверяли сатурацию перед прививкой. Молодой человек рассказал Михаилу Мурашко, что записался на вакцинацию через сайт Госуслуг.





В это время в соседнем кабинете прививку от коронавируса делали 64-летнему пенсионеру.





А в очереди сидела пожилая пара. Пенсионеры признались, что решили сделать прививку по совету детей.

Михаил Мурашко спросил у медработниц, были ли у кого-то из привитых осложнения, и они ответили, что не было.

В поликлинике №2 первым компонентом вакцины "Спутник V" привили уже 617 человек. Среди них более 40 процентов – это люди старше 60 лет.

Предварительная запись осуществляется несколькими способами: через портал Госуслуг, по специально выделенному номеру телефона, представленному на сайте поликлиники, в информационном центре 122, при личном визите в специально выделенный кабинет на первом этаже.





Министру рассказали, что на территории Карелия работают 24 пункта вакцинации: на базе всех центральных районных больниц, городских поликлиник Петрозаводска, поликлиник "РЖД" и Кондопожского ЦБК. В районах организуется работа мобильных пунктов вакцинации для людей, проживающих в труднодоступных, малонаселенных пунктах.

Для хранения вакцины предприятие "Карелфарм" дополнительно закупило холодильное оборудование, имеется рефрижератор для ее перевозки.

В республику по линии федерального Минздрава централизованно поступило 6142 дозы вакцины "Спутник V".

Михаил Мурашко подтвердил, что на этой неделе ожидается поставка еще около 10 тысяч доз, затем - очередные партии. Всего планируется вакцинировать более половины взрослых жителей Карелии – примерно 300 тысяч человек.

Всего в республике на 29 января первым компонентом вакцины "Спутник V" привито 5526 человек, в том числе лица старше 60-ти лет – 1875 человек, полностью вакцинировано (введено оба компонента вакцины) – 454 человека.

фото: Виталий Никулин / ВК

Житель Карелии рассказал о растерзании волками местной собаки

Житель деревни Вокнаволок сообщил, что хищники растерзали собаку рядом с его домом.

Волки напали на собаку в ночное время, сообщил житель деревни Вокнаволок Виталий Никулин. Его слова приводит издание "64-я параллель онлайн".

"Сегодня ночью с 28 на 29 января около моего дома в Вокнаволоке волки растерзали собаку!", - заявил местный житель и прикрепил фото, на котором изображено место происшествия.

По информации "64-я параллель онлайн", собаки в этом населенном пункте в очередной раз становятся жертвами хищников.

"Это уже не первое нападение хищных животных на собак в Вокнаволоке. Читатели сообщили нашему изданию, что в ночь на 19 января в деревне волки загрызли несколько собак. В администрации Костомукшского городского округа информацию тогда не подтвердили", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что на трассе в Карелии автобус с пассажирами насмерть сбил лося, убегавшего от волков.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину"

Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.

"Никогда такого не было, и вот опять!". Это бессмертное выражение покойного российского премьера и, не побоюсь этого слова, философа Виктора Черномырдина я вспоминаю всякий раз, когда слышу рассказы высокопоставленных чиновников об инвестиционных мега-проектах или элитных курортах в карельской глубинке. Кажется, республике уже хватило и "Пудожской Ривьеры", и "Карелфорнии", но каждый новый руководитель почему-то погружается в Карелии в маниловщину".

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов поделился своим мнением о планах строительства спа-отеля на Белом море. Читайте полностью в статье "Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии".

фото: © shutterstock.com

Лыжницу со сломанной ногой спасли на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске

Спасатели эвакуировали с трассы "Фонтаны" 32-летнюю лыжницу со сломанной ногой, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В Петрозаводске 6 января на трассе "Фонтаны" 32-летняя женщина, катаясь на лыжах, сломала ногу.

На месте происшествия приехали спасатели и эвакуировали пострадавшую.

Женщину передали врачам скорой помощи.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Прокуратура вновь предостерегает жителей Карелии от участия в акциях в поддержку Навального

Предупреждение о негативных последствиях участия в несогласованном массовом мероприятии прокуратура Карелии разместила на официальном сайте.

В Интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 31 января в публичных мероприятиях на территории республики, пояснили в прокуратуре Карелии.

Между тем, в соответствии с федеральным законодательством, организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

Уведомление о проведении 31 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало, сообщили в надзорном ведомстве.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В прокуратуре напомнили, что неоднократное нарушение влечет уголовную ответственность, преследование осуществляется в отношении лица, которое ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, а именно более двух раз в течение 180 дней.

Напомним, что ранее житель Карелии был оштрафован на 20 тысяч рублей за агитацию выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

фото: © ОПС Медгора / ВК

Власти Медвежьегорского района Карелии заменили выданную погорельцам страшную комнату на благоустроенное жилье

Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Медвежьегорске, выделили благоустроенную трехкомнатную квартиру вместо предоставленной ранее страшной комнаты в общежитии.

Как сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, в Медвежьегорске женщине с тремя детьми и больной матерью, у которых сгорел дом, предоставили благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре города.

"Жилье предоставлено на безвозмездной основе на полгода, - сообщил Сараев. – В квартире есть вся необходимая бытовая техника и мебель".

Уполномоченный выразил благодарность администрации района и лично Максиму Леонидовичу Антипову за оперативное решение вопроса.

Напомним, что 25 января ночью на улице Подгорная в Медвежьегорске сгорел частный дом. Жильцы успели спастись, пожарные вывели из огня корову.

В этот же день был объявлен сбор помощи. Неравнодушные люди принесли погорельцам одежду и все необходимые предметы быта. Власти Медвежьегорска, в свою очередь, выделили пострадавшим при пожаре жилье.

Позже выяснилось, что в предоставленной комнате невозможно жить, и вновь был брошен клич о помощи. Сегодня вопрос удалось решить благодаря местным властям и спонсорской помощи.

фото: © кадр из видео

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска спасли бабушку, упавшую на пешеходном переходе (ВИДЕО)

На пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина пожилая женщина упала на дороге, сотрудники ГИБДД достали пенсионерку из-под колес.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована благодарность сотрудникам Госавтоинспекции города, которые оказали помощь упавшей на дороге пожилой женщине.

"Хочется сказать слова большой человеческой благодарности инспекторам дорожного движения, которые сегодня не остались равнодушными и помогли пожилой женщине, поскользнувшейся на пешеходном переходе! Они помогли подняться, вызвали машину скорой помощи и отправили ее в больницу. Спасибо вам!", - написано в паблике.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © страница Вконтакте Светланы Либшток/vk.com/id38482607

Утки устроили сходку у мясного магазина в Карелии (ФОТОФАКТ)

В Медвежьегорске местная жительница сфотографировала огромное количество уток, собравшихся у мясного магазина.

В соцсетях жительница Медвежьегорска опубликовала фото, на которых запечатлела огромное количество уток, которые собрались у мясного магазина в городе.

"У нас уточки на юг не летают, им в Карелии около магазина хорошо", - написала автор фото в комментарии.

Ранее сообщалось, что "птицы покрылись сосульками": жители Петрозаводска собираются спасать уток от смерти на морозе.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

В Карелии полиция ищет мужчину в камуфляжных брюках и меховой шапке

МВД по Карелии просит оказать помощь в розыске пропавшего мужчины.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшего Николая Алексеевича Савина 1979 года рождения. Он уроженец Пудожа, проживающий в Петрозаводске.

Местонахождение мужчины неизвестно с 23 января.

На вид пропавшему 40-45 лет, рост 170 см., среднего телосложения, волосы темные. Был одет в камуфляжные брюки, черную куртку, шерстяной свитер. Имел меховую шапку, был обут в черные зимние кроссовки.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона:+7-981-402-06-14", - говорится в заявлении МВД.

фото: Яндекс. Карты

"Башня с часами", от которой отказался Кондопожский ЦБК, упала в цене

Администрация Кондопожского района снова выставила на торги знаменитую многоэтажку - "башню с часами" - которую она приняла в муниципальную собственность от Кондопожского ЦБК.

Это следует из документации к аукциону по продаже здания.

Высотка с кровлей из голубого стекла и часами-курантами было возведено, когда комбинатом руководил Виталий Федермессер. Планировалось, что в башне разместится ресторан, а наверху – летний сад. После смерти Федермессера строительство остановилось. Недостроенное здание много лет находилось на балансе комбината, который тоже пытался его продать, но безуспешно. В 2018 году ЦБК безвозмездно передал здание муниципалитету. За какую сумму власти пытались продать здание и сколько просят теперь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Сильный снег обрушится на Карелию

МЧС предупредило о сильном снеге сегодня в южных и центральных районам республики.

По данным ведомства, в течение дня 29 января местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, и ночью 30 января по северным районам ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить выход в акватории водоёмов; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: KARJALA / ВК

"Уметь танцевать не надо": в Карелии ищут танцоров в известный ансамбль

Фольклорно-этнографический ансамбль "Karjala" ведет набор танцоров, которых готовы обучить на месте.

Центр народного творчества Республики Карелия сообщил о поиске танцоров, которым предстоит выступать в ансамбле "Karjala". Организаторы обещают всему научить на месте, поэтому танцевальные навыки претендентов не сыграют роли, утверждают они. Занятия бесплатны.

"В тебе нуждается KARJALA! Мы набираем в коллектив новых людей. Девушек берем со своими парами, для парней вход свободный! Будем обучать, раскрывать и заряжать. Как говорил известный философ, движение - это жизнь. Понять это в полной мере можно, попав на занятия в ансамбль Karjala". Занятия бесплатны, уметь танцевать не надо, главное - желание двигаться", - говорится в объявлении.

Сообщается, что обучение проводит ученик Виолы Мальми, балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Карелия Андрей Анисимов.

Ранее сообщалось, что пол в районном доме культуры в Карелии отремонтировали за 1,4 млн рублей.

фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Объявлены первые результаты льготной сельской ипотеки в Карелии

Льготные ипотечные кредиты по программе сельской ипотеки, стартовавшей в 2020 году, получили 133 жителя Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Больше всего получателей сельской ипотеки в Костомукшском городском округе – там такие кредиты получили 43 человека. В Кондопожском районе выдано 27 кредитов, в Медвежьегорском и Сортавальском – по 20 займов, в Прионежье – 9, в Сегежском районе – 5, в Пряжинском – 4, в Олонецком – 3, в Питкяранском – 2. Подробнее об условиях сельской ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Троллейбус №4 в Петрозаводске возвращается на старый маршрут

Следующие между Октябрьским районом и Кукковкой троллейбусы продолжат выходить на линию в часы пик по будням, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 февраля в связи с открытием движения через Кировский мост ПМУП "Городской транспорт" возобновляет работу по старому маршруту №4 "ул. Лыжная – ул. Ленинградская", который действовал в Петрозаводске до декабря 2017 года. Тогда его изменили из-за установки ограничений по грузоподъёмности и необходимости ремонта путепровода.

Со следующего месяца троллейбусы продолжат выходить на линию по будням в часы пик согласно расписанию. Утром первый борт с Лыжной улицы отправляется в 6.25, с Ленинградской улицы в 7.04, вечером последние машины выезжают в 18.44 и 19.19, соответственно. В выходные дни движение троллейбусов № 4 не осуществляется.

Путь следования электротранспорта по маршруту: к/ст. Лыжная – Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. "Правды" – пл. Кирова – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Кирова – наб. Варкауса – Ленинградская ул. – к/ст. Петрозаводский машиностроительный колледж.

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии стало меньше

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 25,6%.

На 29 января в ковид-центрах Карелии осталось 25,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 26,1%.

По данным на 29 января, в стационарах находятся 681 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 103 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусной инфекцией в Карелии, три человека умерли. Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составляет 35668 человек. Всего в республике скончались 225 пациентов с коронавирусной инфекцией.

фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В Петрозаводске потерявшийся пенсионер с провалами в памяти сам нашел дорогу домой

Карельская полиция сообщила, что объявленный в розыск пожилой мужчина вернулся домой самостоятельно.

"Полиция Петрозаводска сообщает об окончании розыска пожилого мужчины, вчера утром ушедшего из дома. Ориентировка публиковалась сегодня. Петрозаводчанин самостоятельно нашёл дорогу домой и находится с родственниками", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, ранее полиция объявляла о розыске пожилого горожанина, который ушел из дома и пропал. Сообщалось, что он страдает провалами в памяти и не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска вручат диплом приходу римско-католической церкви за вертеп (ФОТО)

Подведены итоги городского конкурса новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск-2021", определены семь победителей, сообщили мэрии города.

Завершился городской конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск – 2021". В ежегодном творческом состязании приняли участие 72 конкурсанта: детские сады и школы, жители домов, коллективы организаций украшали окна, фасады и придомовые территории.

По итогам работы жюри победителями творческого проекта признаны:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Приход Божией Матери Неустанной Помощи римско-католической церкви в г. Петрозаводск;

- в номинации "Рождественское окно" - новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - жители дома по адресу: улица Сортавальская, 10;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 116;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 12.





Творческие работы также оценивали горожане в ходе народного голосования, проходившего в течение первых двух недель нового года. Конкурсантов поддержали 2463 участника. лидерами онлайн-голосования стали:

- в номинации "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд" - Петрозаводское президентское кадетское училище;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - детский сад № 113;





- в номинации "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна" - средняя школа № 3.





Администрация Петрозаводска благодарит всех участников за творчество, вдохновение и активную поддержку конкурса. Специалисты свяжутся с победителями и сообщат о порядке получения дипломов.