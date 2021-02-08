Главные новости сегодняшнего дня

фото: © ОНФ в Карелии

Власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу

Администрацией Петрозаводска рассчитывает передать детский спортивно-оздоровительный лагерь "Старт" в федеральную собственность.

Как сообщили "Столице на Онего" в министерстве образования Карелии, этим летом лагерь "Старт", располагающийся в Кондопожском районе, скорее всего вновь не откроется для детей. В бюджете Петрозаводска, в ведении которого находится загородная стационарная база, не предусмотрены средства на поддержку в 2021 году материально-технической базы лагеря, а также на выполнение предписаний надзорных органов.

"Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд с иском о понуждении администрации города и Центральной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва № 2, в оперативном управлении которого находится лагерь "Старт", совершить определенные действия в интересах несовершеннолетних лиц, поскольку нарушаются их права на охрану жизни и здоровья", - отметили в министерстве.

При этом в настоящее время рассматривается вопрос передачи детского спортивно-оздоровительного лагеря "Старт" в федеральную собственность. Власти Петрозаводска пытаются согласовать передачу "Старта" в оперативное управление училища олимпийского резерва в Кондопоге. Училище, заинтересованное в создании условий для круглогодичной непрерывной подготовки спортсменов высокого класса, передаст это предложение в адрес Минспорта России.

Ранее сообщалось, что в целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

"Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 254.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. В Сортавальской ЦРБ скончались 60-летний житель Сортавалы и 96-летняя жительница Лахденпохьи, в Республиканской инфекционной больнице умер скончался 71-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии умерли 254 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 175 человек. Из этого числа заболевших – 169 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии зарегистрировано 37850 случаев коронавируса.

За сутки выздоровел еще 221 человек. Всего выписано по выздоровлению 32950 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6106 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2703,5 случая, по Северо-Западу – 4757,1.

Сутками ранее три человека в Карелии умерли от коронавируса.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / http://dtpptz.ru/dtp/popul/9612-dtp-na-ulitse-pravdy-0721

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске и едва не снесли ограждение (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись накануне вечером на пересечении улиц "Правды" и Варламова.

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц "Правды" и Варламова в воскресенье, 7 февраля в 18-05, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Транспортные средства двигались по улице "Правды" вниз. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников совершал левый поворот на улицу Варламова, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка. Обе машины оказались на обочине в снегу и едва не снесли ограждение.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк", компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор очевидца Сергея Ополько запечатлели момент ДТП и последствия.

фото: © shutterstock.com/Peefay

Пьяный житель Карелии устроил резню, в которой погибла его жена и тяжело пострадала еще одна женщина

В Сегеже 34-летних мужчина убил своею жену и воткнул нож в грудь ее подруге, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 21 апреля 2020 года 34-летний сегежанин, находясь дома в Сегеже в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры напал на свою жену, которая с двумя подругами пришла домой. Он ударил ее ножом и убил.

Затем мужчина воткнули нож в грудь ее подруге. В какой-то момент напуганным женщинам удалось выбежать из квартиры, но одурманенный алкоголем сегежанин выбежал за ними и продолжил преследовать их с ножом в руках, угрожая убить.

Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего, а потерпевшей женщине была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: http://eparhia.karelia.ru/

Карельский митрополит Константин назвал 22 июня "профессиональным праздником войск СС"

Иерарх Русской православной церкви считает, что духовную победу в Великой Отечественной войне одержало небесное воинство с государем-императором.

Выступая 7 февраля с проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин назвал 22 июня "профессиональным праздником войск СС". Иерарх Русской православной церкви решил напомнить прихожанам о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечалось в России в прошлом году и поделился своим взглядом на исторические события.

"Гитлер напал на нашу Родину в воскресенье, 22 июня, – сказал митрополит Константин. –22 июня – это день летнего солнцестояния, это – профессиональный праздник войск СС. Они себя считали солнечными, светлыми, сияющими, всепобеждающими. А в Русской православной церкви тогда, 22 июня, это был День памяти всех святых в земле русской просиявших, в том числе и наших святых новомучеников и страстотерпцев во главе с государем-императором, главнокомандующим русской армии, который возглавлял борьбу очень успешно с Германией до 1917 года. И вот это воинство небесное, несмотря на то, что в 1917 году государя-императора отстранили от главнокомандования, и Россия потерпела поражение в 1918 году в войне с немцами из-за предательства царя, воинство небесное во главе с непобедимым царем, во главе со всеми святыми в земля русской просиявшими, во главе с мужественными мучениками-страстотерпцами одержало вот эту духовную победу над оккультным, колдовским, черно-магическим фашистским рейхом. Это мы тоже должны помнить и ценить".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчиков

В Петрозаводске врачи пятый месяц борются за жизнь ребенка, избитого отцом до полусмерти

Мальчик, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, до сих пор подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Ребенок по-прежнему тяжелый, находится на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Малыш находится в Детской республиканской больнице уже пятый месяц. Все это время врачи пытаются спасти ему жизнь.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии сделал прививку от коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.

Артур Парфенчиков рассказал, что привился от коронавируса и пребывает в нормальном самочувствии. Он пояснил, что раньше не мог сделать привику из-за подозрений на COVID-19 и по причине участия в донорстве.

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально", - написал губернатор в соцсети.



По словам Парфенчикова, в Карелии первую прививку сделали почти 11 тысяч человек.

Ранее врач рассказывала, как пациенты в Карелии переносят прививку от COVID-19.

фото: Столица на Онего

Автомобиль загорелся во дворе визового центра в Петрозаводске (ФОТО)

Пожарные работают на месте возгорания иномарки во дворе визового центра Финляндии в карельской столице.

В Петрозаводске в 9-36 во дворе визового центра Финляндии в центре Петрозаводска загорелся автомобиль. Как сообщили "Столице на Онего в МЧС, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте происшествия на улице Гоголя работают спасатели.

Снимки горящего "Renault Espace" прислал в редакцию читатель "Столицы на Онего".

По словам очевидцев, возгорание возникло под капотом автомобиля; водитель не смог его открыть. Сначала люди пытались потушить пожар самостоятельно, но не смогли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, как в Карелии за сутки сгорели два автомобиля.

фото: © "Столица на Онего"

"Нет расхождения слов с делом": Родионов рассказал о пользе приезда Мишустина в Карелию

Приезд в Карелию премьер-министра России Михаила Мишустина уже дал первые результаты, заявил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

Свою оценку визита Мишустина и сопровождавших его федеральных министров Родионов дал в эфире телеканала "Сампо ТВ 360".

"Мы сегодня видим, что все поручения, которые были даны председателем правительства в ходе поездки, уже выполняются. То есть нет, как говорят, расхождения слов с делом. Мы буквально вчера получили от федерального центра запрос на проведение отдельных совещаний по всем тем предложениям, которые высказывали наши предприниматели…", - сказал Родионов. Какие еще результаты отметил вице-премьер, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: страница Влада Арбатова https://vk.com/ultravladis?w=wall47223711_3769

Спортсмен из Петрозаводска собирается пробежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера и собирает команду

Петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предлагает всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон в 70 км. до острова Кижи по льду Онего.

Ультрамарафонцы стартуют от набережной Петрозаводска. Протяженность дистанции будет зависеть от ледовой обстановки и составит около 70 км.



"А не пора ли воплотить в жизнь ещё одну сумасшедшую авантюру?, - написал Влад Арбатов на своей странице в соцсети. - Идея вынашивалась несколько лет. И до сих пор не отпускает. Давно хотел побывать на острове Кижи но, то времени нет, то другие отговорки и причины. Просто хватит искать оправдания! Надо это сделать!".

Вот как описывает спортсмен свою идею:

- Сам забег планируется осуществить по льду Онежского озера! Точное расстояние до сих пор неизвестно. Примерно 70км +/-. Будет зависеть от ледовой обстановки. Возможно, придётся попетлять.

Старт назначен на 23 февраля от набережной Петрозаводска.

С какими трудностями предстоит столкнуться:

Возможности сойти с дистанции не будет из-за больших расстояний. Там просто негде и некуда сходить. Либо поворачивать обратно, либо двигаться вперед.

Погода на Онежском озере очень переменчива и в любой момент может налететь сильный ветер и видимость станет нулевой. Темнеет рано! Видимых ориентиров нет! Трещины и промоины, которых может быть не видно из-за снега. Если туда провалиться, шанс на выживание начинает резко стремиться к нулю! Помощи ждать неоткуда.

Тут без преувеличения можно сказать, что это будет игра с судьбой! И это будет непросто!

Спортсмен надеется собрать полную команду из 6-ти человек, готовых «присоединиться к этой авантюре и оставить свой след в истории».

Планируется, что из Кижей участников ультрамарафона будет забирать 6-местный Хивус. Есть 3 места в команде.

"Но, прежде чем согласиться, хорошенько подумайте и трезво оцените свои силы", - пишет спортсмен.

Напомним, что ранее Влад Арбатов стал участником 100-мильной гонки Valhalla Race в 2019 году. Почти 159 км он пробежал за 21 час и 53 минуты.

фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила, от каких обязанностей перед покупателями освобождены торговцы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения к постановлению правительства РФ об изменениях в правилах торговли.

Согласно документу, исключен целый ряд обязанностей продавцов и организаций торговли.

Продавцы больше не обязаны: — бесплатно погрузить крупногабаритный товар на транспортное средства потребителя, если доставка осуществляется силами последнего; — вести книгу отзывов и предложений. Ранее ее нужно было предоставить по требованию потребителя; — ознакомить потребителя по его требованию с товарно-сопроводительной документацией. От каких еще обязанностей теперь освобождены торговые организации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

Жительница Петрозаводска рассказала о доброй встрече с сотрудниками ГИБДД у кладбища

Петрозаводчанка рассказала, как сотрудники ГИБДД помогли накачать ей колесо в автомобиле.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована история петрозаводчанки, которой помогли сотрудники ГИБДД.

"Вчера ехала по дороге вдоль Соломенского кладбища, за мной машина ДПС. Почти доехала до конца, как включили маячки. Я остановилась, открыла окно, начала доставать документы, подошел сотрудник и сказал: "Не доставайте документы, у Вас колесо заднее спущено. Качать будем?" Номер его авто не запомнила. Спасибо еще раз хорошему человеку", - написала автомобилистка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД помогли потушить горящую квартиру в Сортавале.

Более 5 тысяч жителей Карелии поддержали позицию КПРФ против дистанционного обучения

Карельское отделение КПРФ провело сбор подписей против дистанционного обучения, которое было установлено в республике распоряжением главы региона Артура Парфенчикова.

Как пояснил нашему изданию лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, акция началась по просьбе родителей, которые считают, что дистант лишает детей права на получение всестороннего качественного образования.

В итоге было собрано более 5 тысяч подписей. Информацию об этом коммунисты довели до главы Карелии Артура Парфенчикова.

- Хотя сейчас школьники и вернулись за парты, и власти республики говорят, что дистант будет использоваться только как временная мера, все мы понимаем – делается очередной шаг к тому, чтобы укрепить и распространить эту форму обучения навсегда, - говорит Евгений Ульянов. - В Госдуму уже внесли законопроект, чтобы оставить нашим детям дистант даже тогда, когда закончится эпидемия коронавируса. Похоже, что очное обучение хотят оставить только для детей привилегированных родителей. Наша задача – не допустить, чтобы дистант стал нормой.

Родители справедливо отмечают, что дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Получается, что дети лишены образования как такого, а значит – лишены будущего. Это прямой вред их здоровью, так как ребята вынуждены проводить за компьютером целый день вместо того, чтобы вести активный образ жизни и заниматься спортом. Дистант лишает школьников детства, потому что изолирует детей друг от друга. Ничто не заменит живого общения со сверстниками и педагогами.

Кроме этого, скоро детям сдавать экзамены, а они, по сути, ничего не усвоили за первое полугодие. Какое поколение мы вырастим, если перестанем давать молодежи нормальное образование?

К тому же, многие эксперты говорят, что дистант не является эффективной мерой борьбы с коронавирусом. Школы при соблюдении в них санитарных норм – более безопасное место, чем, например, торговые центры, куда по вечерам ходят гулять дети, насидевшись дома за компьютером.

Карельское отделение КПРФ поддерживает родителей и педагогов и требует от Артура Парфенчикова вернуть всех детей в школы и в дальнейшем не использовать это ограничение.

фото: "Автоспецтранс"

В Петрозаводске застрявший в сугробе мусоровоз доставали экскаватором (ФОТО)

Из-за нечищеных проездов мусоровоз увяз в снежных завалах микрорайона ТИЗ-Усадьба.

Чтобы вытащить застрявший в снегу мусоровоз, экскаватору понадобилось 2 часа. В итоге сегодняшний график транспортирования ТКО был серьезно смещен, сообщили в "Автоспецтрансе".

В связи со снегопадами и несвоевременной уборкой от снега у придомовых территорий подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам и местам накопления ТКО становится затруднительным, а иногда невозможным.

"Автоспецтранс" обращает внимание администраций поселений, управляющих компаний и ТСЖ на проблему подъезда к местам накопления мусора и просит обеспечить подъездные пути к ним в ежедневном режиме.

О смещении графиков вывоза в связи с погодными условиями и неудовлетворительными подъездными путями регионального оператора проинформировали мусоровывозящие компании Кемского и Питкярантского районов.

А в Сортавальском районе, в поселке Рускеала, на повороте между детским садом и школой дорогу почистили так, что образовавшийся снежно-ледяной бруствер закрыл проход к контейнерам для жителей, и проезд для мусоровозов.

ты сегмента электронной коммерции в 2020 году.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 84 тяжелобольных коронавирусом

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 8 февраля, в стационарах находятся 588 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 493 - в состоянии средней тяжести, 84 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии на 8 февраля свободно 23,1% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 175 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37850 человек. Выздоровели – 32950. Умерли 254 пациента.

фото: pixabay

Готовится продажа имущества обанкроченного хлебокомбината в Карелии: цена объявлена

Арбитражный суд Карелии установил начальную цену продажи имущества признанного банкротом ООО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" (ККХП).

Это следует из решения суда по заявлению конкурсного управляющего предприятием.

Согласно представленным документам, в собственности комбината находится здание пожарного депо и автопавильон. ООО "ККХП" было признано банкротом в 2016 году. Согласно данным бухгалтерского баланса на момент банкротства кредиторская задолженность предприятия составляла 551,2 млн рублей. Сколько стоит его имущество, указанное в решении суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Республика" / Лилия Кончакова

Форелеводам могут разрешить размещение хозпостроек в водоохранной зоне, заявил вице-премьер Карелии

Власти Карелии поддерживают инициативу форелеводов о внесении изменений в законодательство, согласно которым они должны получить право размещать инфраструктурные объекты в водоохранной зоне.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Сампо ТВ 360" вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"Карельские форелеводы не могут добиться изменений в Лесном кодексе, которые разрешили бы строить объекты инфраструктуры форелеводческого хозяйства на берегу того озера, где хозяйство располагается. Вопрос очень важный, потому что, во-первых, это удобно, когда у тебя на берегу есть вся необходимая инфраструктура – склады для садков, склады для хранения кормов, а не где-то в соседней деревне…", - сказал Родионов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Переход от сборки техники к производству на белорусском заводе в Петрозаводске ожидается в 2021 году

Власти Карелии рассчитывают, что белорусский завод "Амкодор-Онего", выпускающий лесозаготовительную технику в Петрозаводске, перейдет от крупноузловой сборки к полноценному производству в 2021 году.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Сампо ТВ 360" вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

По его словам, с 2018 года "Амкодор-Онего" выпустил на заводе в Петрозаводске 75 единиц техники - харвестеры и форвардеры. Их собирают из комплектующих, которые производят на других предприятиях холдинга "Амкодор". Но власти республики ждут от предприятия большего. Что сказал Родионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

В Петрозаводске мужчину в красной шапке с бубенчиком заподозрили в краже (ВИДЕО)

Уголовный розыск разыскивает мужчину, подозреваемого в хищении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению товара из магазина на Древлянке на сумму более 8 тыс. рублей.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8 (986) 707-86-10. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © "Столица на Онего"

Колонии Карелии продали мебель, белье и светильники на 284 млн рублей

Исправительные учреждения республики в 2020 году получили объем доходов, который превысил показатели предыдущего года на 64 млн рублей.

Объем полученных доходов от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг учреждениями УФСИН России по Карелии за 2020 год превысил 284 млн рублей. Этот показатель больше результата 2019 года на 64 млн рублей, информирует УФСИН по республике.

"Данный результат стал возможен за счет увеличения численности привлеченных к оплачиваемому труду осужденных, а также благодаря продвижению доступных по цене качественных товаров на рынок, потребителями которых стали государственные и коммерческие заказчики. Так, объем выполненного государственного и муниципального заказа в 2020 году составил 100 млн руб. Востребованными были все виды выпускаемой продукции (мебель, мягкий инвентарь, светодиодные светильники, металлоизделия, услуги автосервиса)", - говорится в сообщении УФСИН.

По оценке руководства УФСИН, деловые связи с органами власти региона дают возможность для создания дополнительных рабочих мест и трудоустройства в 2021 году дополнительного количества осужденных. Это позволит им получать рабочие специальности; иметь заработную плату, из которой оплачивать расходы на свое содержание, имеющиеся исковые требования в адрес потерпевших и государства, а также помогать своим семьям, заявляют в УФСИН.

Ранее сообщалось, что более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.

фото: Segezha Group

"Карелиан Вуд Компани" обновляет рубительное оборудование

Лесопильный актив Segezha Group (входит в АФК "Система") в Республике Карелия ООО "Карелиан Вуд Компани" продолжает системную модернизацию.

В ближайшие дни в Сегежу прибудет новая рубительная машина производства немецкого концерна Brucks Klöckner GmbH. Brucks – один из крупнейших в мире изготовителей барабанных рубительных машин.

По заказу российской лесопромышленной компании изготовлено оборудование производительностью до 20 плотных кубов в час. Оно заменит старое, изношенное. Новая рубительная машина предназначена для измельчения кусковых отходов от торцовки пиломатериалов. Оборудование поможет рационально использовать побочные продукты и отходы лесопиления: машина превращает их в топливную щепу, которой топят котельную предприятия. Таким образом повышается общая энергоэффективность производства, его экологичность.

"Есть договоренности с производителем по замене рубильной машины на сухой сортировке, в феврале ожидаем поступление двух новых фронтальных погрузчиков, а в течение года – дополнительного инвестирования для замены ряда других важных узлов и агрегатов", - комментирует Генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Компани" Антон Цхай.

Объемы производства КВК тоже постепенно растут. Так, в 2020 году было выпущено 112 085 м3 пиломатериалов, что почти на 5% больше аналогичного показателя предыдущего года.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Из-за ОРВИ и гриппа в Карелии закрыто на карантин 5 школьных классов и 16 детсадовских групп

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Карелии превышает эпидпорог, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5322 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения выше эпидемического порога на 1,4%. В группе взрослого населения 15 лет и старше отмечается превышение эпидпорога на 19,1%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 778 человек.

В Петрозаводске за неделю - с 1 по 7 февраля зарегистрировано 2347 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 34,9%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 234 человека.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 5-ти классов в 4-х СОШ г. Петрозаводска (СОШ №3, №12, лицей №1, Академический лицей); 16 групп в 12 МДОУ г. Петрозаводска (МДОУ №20, №22, №49, №56, №64, №88, №90, №102, №103, №114, №115 при СОШ №32).

В период с 1 по 7 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 3,6 раза, зарегистрировано 339 случаев.

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано на 16-ти административных территориях республики и в Петрозаводске.

Количество заболевших внебольничной пневмонией меньше, чем на предыдущей неделе на 84 случаев (-19,9%).

фото: © АО "Прионежская сетевая компания"

В районах Карелии в ближайшие дни пройдут неотложные ремонты в электрических сетях

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей в зоне своей ответственности.

Как отмечают в компании, "несмотря на то, что 16 восстановительных бригад со всей республики в минувшие дни было задействовано на расчистке трассы ЛЭП, питающих электроэнергией поселок Чална Прионежского района, где в результате погодных условий, возникла сложная ситуация с подачей электроэнергии, плановые ремонтные работы идут по графику".

В ближайшие дни в восьми районах Карелии пройдут запланированные ремонты энергообъектов. Ремонтные работы, к сожалению, не могут проходить без временных отключений электроэнергии. АО "ПСК" приносит извинения за доставленные потребителям неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 8 по 14 февраля возможны в следующих районах.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 8 по 14 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница. Потребителей переведут на снабжение электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции.

- С 8 по 12 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, переулок Сегежский (все частично).

- 9 февраля с 10.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улица Первомайская (частично), магазин "Алку".

Сегежский муниципальный район:

- С 8 по 14 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; Садово-огородное товарищество "Чайка" (окрестности г.Сегежа).

Лоухский муниципальный район:

- 9, 11 и 16 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 10 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Тэдино: улица Родионова.

Сортавальский муниципальный район:

- 8 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Хелюля: улицы Вокзальная, Комсомольская (обе частично).

- 8 февраля с 13.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Ленина и Гагарина (обе частично).

- 10 февраля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Холмистая, плодопитомник.

- С 11 по 12 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Куйбышева, Маяковского, Пушкина (последние две частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 8 по 12 февраля с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насосные станции, детский сад № 3, гостиничный комплекс "Щучье озеро".

Кемский муниципальный район:

- 8 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ломоносова, Речная (обе частично), Северная, Мосорина (частично), Каменева (частично), переулок Совхозный (частично).

- 9 февраля с 9.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (частично), переулок Юбилейный.

- 9 февраля с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Ленина (частично), Слободская, Подужемская, Дорожная, Труда, Кирпичная, Свободы, переулок Рыбацкий.

- 10 и 12 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог (частично), насосная станция, здание школы, ЧП Масоян, резерв поселковой котельной.

Кондопожский муниципальный район:

- с 9 по 11 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

- 12 февраля с 10 до 13.00 Поселок Гирвас: улица Кондопожская (дома 1-9А).

Прионежский муниципальный район:

- С 8 по 12 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Савкины Поля, Яблочная, Онежская (частично).

- 8 февраля с 10.00 до 16.00 поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 9 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Кутижма.

- 12 февраля с 10.00 до 15.00. СНТ "Северные просторы" (район Бесовца).

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Более ста самосвалов снега вывезено за ночь с улиц Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщает, что занятый уборкой города подрядчик вывез с улиц карельской столицы более ста самосвалов снега за ночь.

Представители компании "ТехРент" вывозили минувшей ночью снег с Красной улицы, с Березовой аллеи и Лососинского шоссе (с кольца), с улиц Гоголя, Казарменской и Красноармейской (в районе моста). Всего за ночь силами подрядчика было вывезено более 100 самосвалов снега. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что сегодня уборка перечисленных магистралей будет продолжена. Помимо этого, автогрейдер будет работать в районе Октябрьского проспекта.

После снегопадов работы по содержанию улиц Петрозаводска ведутся круглосуточно. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника, утверждают в мэрии.

Ранее сообщалось, что снег в Петрозаводске убирают в "усиленном режиме".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Предприятия Карелии потратили миллионы, чтобы не допустить заражения сотрудников коронавирусом

Работодатели Карелии в 2020 году направили на профилактику распространения COVID-19 более 7 млн рублей за счет средства Фонда социального страхования РФ.

Такие данные опубликовало региональное отделение Фонда.

"Отличительной особенностью прошедшего года стало то, что более 7 млн рублей предприятия Карелии направили на реализацию мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Работодатели, в рамках программы финансирования предупредительных мер, приобрели для своих сотрудников маски, перчатки, антисептики, устройства для обеззараживания воздуха и бесконтактного контроля температуры тела, провели лабораторные обследования работников на COVID-19", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На поддержку социально-экономического развития вепсов Карелии выделено 3,6 миллиона рублей

Средства поступят в вепсские сельские поселения Прионежского района в виде субсидий.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении субсидий вепсским сельским поселениям Прионежского района на реализацию в 2021 году мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Общая сумма средств, направляемых на эти цели, составляет 3,6 миллиона рублей. Из них 3 миллиона 564 тысячи выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 36 тысяч – из регионального.

Самую большую сумму – свыше 1,3 миллиона рублей – получит Шелтозерское вепсское сельское поселение. Рыборецкому вепсскому сельскому поселению досталось около 1,2 миллиона, а Шокшинскому вепсскому сельскому поселению – около миллиона рублей.

фото: © pixabay.com

За минувшее воскресенье коронавирус был выявлен у 10 детей в Карелии

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 7 февраля по статистике в Карелии было 37675 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3540 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 8 февраля, – уже 37850 ковидных больных, из них 3550 – это дети, то есть за сутки в Карелии 10 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 175 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37850 человек. Выздоровели – 32950. Умерли 254 пациента.

фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Карелия опередила большинство регионов России по доступности бензина

Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения показал, что, несмотря на подорожание топлива, в Карелии ситуация лучше, чем в большинстве субъектов Федерации.

Для оценки доступности бензина эксперты РИА Новости рассчитали объем топлива марки АИ-92, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

В Карелии на среднюю зарплату можно купить 909 литров бензина – по этому показателю республика заняла в рейтинге 24 место из 85 субъектов Федерации. Вместе с тем, темпы роста цен на бензин в Карелии выше, чем в среднем по России. О прогнозе на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии!"

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска рассказали, куда жаловаться на опасные сосульки

Администрация Петрозаводска заявила, что ряд управляющих компаний не обеспечивают безопасность жителей города, ненадлежащим образом контролируя очистку крыш от сосулек.

Муниципальные инспекторы регулярно выявляют факты ненадлежащего содержания кровель многоквартирных домов и прилегающих территорий, информирует пресс-центр мэрии города.

Управляющим организациям направлено шесть предостережений о недопустимости нарушения требований по своевременной очистке кровель от сосулек и наледи, уборке снега и противогололёдной обработке территорий.

В мэрии поясняют, что очистка крыш домов от снежных навесов и сосулек – зона ответственности управляющих организаций.

"Горожане могут сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87. Регулярное обследование жилого фонда Петрозаводска осуществляет муниципальное учреждение "Служба заказчика". С начала года в адрес управляющих организаций было направлено более 100 уведомлений о необходимости очистки кровель многоквартирных домов от снега и сосулек, наибольшее количество – в адрес ООО "ЖХ Сервис" (18), ООО "Карелия" (16), ООО "УК 10 Регион" (18), ООО "Сфера управления" (7). Обращения жителей карельской столицы также принимают ЕДДС по телефону 051, управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города по телефону: (814-2) 70-61-21", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что большие сосульки угрожают прохожим в центре Петрозаводска.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За время пандемии коронавируса в Карелии от пневмонии умерли 114 человек

У всех умерших от пневмонии коронавируса врачи не выявили, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4720 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.