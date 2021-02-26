Главные новости сегодняшнего дня

фото: пресс-служба правительства Карелии

Фермер в Карелии вырастила 100 тысяч тюльпанов (ФОТО)

Фермер Юлия Шелемех из Пряжинского района рассказала Артуру Парфенчикову о проблемах, с которыми сталкивается, продавая цветы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне посетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех в деревне Виданы Пряжинского района, сообщили в правительстве Кроме сортовых тюльпанов в хозяйстве выращивают клубнику. Всего для ведения деятельности используется более 20 гектаров земли.

Предприятие пользуется поддержкой министерства сельского хозяйства Карелии. В минувшем году общая сумма поддержки составила около 1 миллиона рублей. На эти средства фермер закупила сельхозтехнику, повысила плодородие почв, высадила многолетние ягодные кустарники.

Юлия Шелемех рассказала Артуру Парфенчикову, что вырастила 100 тысяч тюльпанов – около 30 сортов. Причём 76 тысяч удалось реализовать по оптовым договорам. Ещё 20 тысяч фермер планирует продать в преддверии 8 марта.

- Проблем со сбытом цветов нет, – рассказала предприниматель. - Вопрос в том, что для организации торговли на Древлянке, где мы много лет продаем тюльпаны, и нас хорошо знают, местным производителям необходимо участие в аукционе на общих основаниях.

Глава Карелии поручил министерству экономики разобраться в вопросе в кратчайший срок.

- Ситуация, когда местный производитель пытается в сложных аукционах получить желаемое место торговли, – неправильная. Необходимо найти нормативные решения, которые максимально упростят возможность карельским фермерам выходить на торговлю. В связи с вопросами сбыта сельхозпродукции перед нами стоят две задачи. Первая: любой производитель должен получить возможность создания инфраструктуры торговли прямо на месте производства. Второе – организация мобильных мест нестационарной торговли, к примеру, это может быть ярмарочный формат, – сказал Парфенчиков.

Кроме того, глава Карелии дал поручение подготовить обращение в правительство России по изменению законодательства в части предоставления права фермерам регистрировать бизнес по месту непосредственного ведения деятельности, а не по месту проживания предпринимателя. Это нововведение направлено на развитие сельских территорий, так как налоги будут оставаться на селе.

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра транспорта Карелии о взятках

Уголовное дело о взятках в отношении бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Прокурор республики Карен Габриелян утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта "Петрозаводск" Игорем Волчеком (приговором суда он уже признан виновным в указанных преступлениях) получили взятку в 800 тысяч рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллионов рублей). А также взятку в 1 миллион рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 миллионов рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Уголовное дело после вручения Кайдалову копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд, сообщили в прокуратуре.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима.



фото: © "Столица на Онего"

Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег

Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги, дело направлено в суд, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2018 годы руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны назначал подчиненным премии и, пользуясь своим должностным положением, деньги поощренных сотрудников присваивал себе.

Сумма ущерба, причиненная 14 работникам отряда ведомственной охраны в результате противоправных действий указанного должностного лица, составила более 125 тысяч рублей.

Для возмещения ущерба следователями приняты исчерпывающие меры к наложению ареста судом на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Распродажа арестованных за долги автомобилей в Карелии набирает обороты: новый список

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

В список включены 6 легковых автомобилей и один грузовик.

Самый дорогой лот - Renault Kaptur 2019 года выпуска стоимостью 957,5 тыс. рублей. Самый дешевый из списка – Suzuki Grand Vitara 2011 года выпуска за 252 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ будут судить за встречу с избирателями (ФОТО)

Депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.

В четверг, 25 февраля, Евгений Ульянов получил уведомление о том, что в связи с выявленным административным правонарушением, а именно нарушением Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении мероприятия 23 февраля на пл. Ленина в Петрозаводске ему необходимо явиться 26 февраля в пункт полиции на ул. Калинина, 69 для дачи объяснения и составления протоколов об административных правонарушениях.





Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов сегодня явился по указанному адресу в отделение полиции, где сразу вызвали ППС и под охраной сопроводили в суд.

По имеющейся у нас информации, на данный момент Евгений Ульянов доставлен в Петрозаводский городской суд.





Как пояснил сам лидер КПРФ в Карелии, прошедшая 23 февраля встреча с избирателями состоялась на законных основаниях.

"О проведении встречи с избирателями власти были официально уведомлены, мы отказа не получали", – сказал Ульянов.

Напомним, 23 февраля на центральной площади Петрозаводска состоялась встреча депутат Заксобрания Карелии Евгения Ульянова с избирателями, на которой жители высказали все, что думают о власти.

фото: © Администрация Петрозаводска

Стало известно, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о планах изменения городских троллейбусных маршрутов.

- Два троллейбусных маршрута до закрытия – четвертый и второй – проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования, - пояснил Бекелев. - На данный момент маршрут №4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта. Но с 24 февраля видоизменен путь следования маршрута №5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса – на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут.

Что касается маршрута №2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса №2 и возвращения "пятерки" к привычному маршруту.

Подробнее об этом читайте здесь.

фото: © pixabay.com

Строительство объектов промышленного парка в Петрозаводске досталось фирме Белуги

Стоимость заключенного контракта оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Строительством производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске займется компания "Девелопмент Групп". Она оказалась единственным участником конкурса, который проводило в конце прошлого года республиканское управление капитального строительства, и с ней был заключен государственный контракт стоимостью более 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, компания "Девелопмент Групп" зарегистрирована в Петрозаводске, а ее главой и владельцем является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. В конце прошлого года компания также была признана победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра с гостиницей и рестораном в районе беломорских петроглифов.

Средства на оба проекта выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Эта программа была утверждена федеральным правительством весной 2020 года.

Читайте подробнее в статьях "Миллиарды на помощь отстающему" и Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги".

фото: © паблик Вконтакте "Ладва: объявления, новости, прочее"

На трассе в Карелии фура протаранила автобус с пассажирами

ДТП произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 25 февраля в 14.05 у станции "Ладва–Ветка" 34-летний водитель грузового автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пассажирскому автобусу под управлением 60-летнего водителя и совершил столкновение.





По информации ГИБДД Карелии, транспортные средства при столкновении получили повреждения, в ДТП никто не пострадал.

В соцсетях пассажиры автобуса, попавшие в аварию, сообщают, что есть травмированые.





фото: pixabay

Производство табака и кальянных смесей впервые запустят в Карелии

Первое в Карелии производство кальянных смесей и других табачных изделий заработает в марте 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном перспективам Лахденпохского района.

Производство табачных изделий будет запущено в этом районе. "Уже в марте будет выпуск продукции до 30 тонн в месяц. Заключены предварительные контракты на поставку этой продукции в Индию... Инвестором планируется реализовать еще 360 млн рублей инвестиций и довести выпуск до 300 тонн табачной продукции в месяц", - сказал Ермолаев. По слова вице-премьера правительства Дмитрия Родионова, компания будет производить, в основном, кальянные смеси на экспорт. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Камера наблюдения компании "Сампо.ру" / скриншот видео

Отказ соблюдать дистанцию стал причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре карельской столицы водитель протаранил двигавшийся впереди автомобиль, когда тот решил остановиться.

Днем 26 февраля на проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.

Один из автомобилистов проезжал перекресток и остановился в центральной его части, второй ехал следом, не успел затормозить и допустил столкновение.

Видео инцидента зафиксировала камера наблюдения компании "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо.

фото: © "Столица на Онего"

Медвежьегорский суд может не освободить из колонии условно-досрочно экс-губернатора Карелии Андрея Нелидова

На 12 марта в Медвежьегорском районном суде запланировано рассмотрение ходатайства бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Но, как стало известно "Столице на Онего", Медвежьегорский суд может и не освободить из колонии условно-досрочно экс-губернатора Карелии Андрея Нелидова. Препятствием для УДО Нелидова может стать невыплата им 23 миллионов рублей из назначенного ему петрозаводским судом 27-миллионного штрафа.

Напомним, что 2 марта 2018 года петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от местной предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По информации из республиканской прокуратуры, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов оплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в ЛИУ № 2 (лечебно-исправительное учреждение) в Медвежьегорске, так называемую тюремную больницу.

По полученной нами в УФСИН Карелии информации, в настоящее время Андрей Нелидов трудится в больнице санитаром. Убирает помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищая ее от снега.

В УФСИН нам также сообщили, что в зоне действительно больной человек Нелидов ведет себя хорошо, нарушений режима отбывания наказания не допускает, от работы не отлынивает.

С учетом этих обстоятельств можем предположить, что ЛИУ № 2 может поддержать в суде ходатайство Нелидова освободить его условно-досрочно по причине плохого состояния здоровья.

Поддержит ли это ходатайство районная прокуратура, пока тоже неизвестно. Поскольку, по полученной нами в суде информации, сотрудники прокуратуры еще не ознакомились с приложенными к ходатайству Андрея Нелидова об УДО различными материалами.

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионер на внедорожнике устроил аварию с пострадавшими на трассе в Карелии

Под Петрозаводском в ДТП пострадали два человека, потому что пенсионер допустил занос и выехал на "встречку", сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 25 февраля, в 13.45 на подъезде к Петрозаводску 66-летний водитель автомобиля Great Wall допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.





В ДТП травмы получили 2 человека – 27-летний водитель автомобиля Skoda и его 68-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, как жители Петрозаводска отпразднуют Масленицу в пандемию

Власти столицы Карелии сообщили, как город отметит Масленицу в этом году.

Праздник "Широкая Масленица" пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 14 марта. Об этом сообщают в мэрии карельской столицы.

"Гостей ожидают театрализованное представление, игры, забавы, угощение блинами и чаем, ярмарка, обряд сжигания чучела и многое другое", - информируют власти Петрозаводска.

Сообщается, что мероприятия будут проходить с учетом действующих ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Все мероприятия будут рассредоточены для избежания массового скопления людей. Кулинары Петрозаводска смогут продемонстрировать свое мастерство в выпекании блинов. А на гигантской сковороде шеф-повар приготовит "Ладушки-оладушки", которыми угостят всех гостей. На площади с соблюдением дистанции будут установлены торговые домики, где можно будет приобрести блины, горячие напитки, товары местных производителей, а также изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества. Гостям праздника напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима", - говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, что россияне мечтают погулять на Масленицу в Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Триста человек умерли от коронавируса в Карелии с начала пандемии

Сегодня число жертв COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло трехсот человек.

За сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения и женщина 1952 года рождения. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сегодня общее официальное число жертв пандемии COVID-19 в Карелии достигло 300 человек. Информация об этом содержится в таблице, приведенной на странице в соцсети главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 132 человек. Из этого числа заболевших – 125 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 156 человек. Общее число выздоровевших пациентов в Карелии с начала пандемии достигло 36445 человек.

Всего за период пандемии выявлен 40741 человек в Карелии, заразившийся COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6590,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2870,3 случая, по Северо-Западу – 5068,4, сообщает оперштаб.

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель ЦК КПРФ Зюганов: Мы не допустим судилища над лидером коммунистов Карелии Евгением Ульяновым

В Карелии задержан первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов.

Поводом для этого стало проведение им 23 февраля встречи со своими избирателями в центре Петрозаводска у памятника Ленину. Такие встречи в ознаменование славной даты, дня рождения Красной Армии, прошли по всей стране. Это официальный государственный праздник, который коммунисты отмечали всегда, даже в самых суровых условиях.

На сайте Коммунистической партии России отмечается, что власть снова преследует депутата-коммуниста за исполнение им своих обязанностей.

"За последнее время подобные действия ретивых бюрократов и правоохранителей стали системой. Расцениваю это как провокационную акцию, проявление политического невежества и попытку устрашения,- сказал Геннадий Зюганов. - Понимаю, что для чиновников и депутатов из "Единой России" открытый разговор с народом не просто непривычен — он их пугает. Это прямое следствие проводимого в стране социально-экономического курса, который привёл к обнищанию граждан и невиданному обогащению олигархии. КПРФ никогда не боялась говорить со своим избирателем напрямую. Намерены это делать мы и впредь. Законная деятельность депутата не может являться основанием для преследования".

Зюганов заявил, что "решительно осуждает действия властей Республики Карелия".

Председатель КПРФ России отметил, что партия не потерпит над собой диктата.

"Мы будем добиваться восстановления справедливости. Виновные в попрании законов страны, конституционных прав и свобод граждан понесут заслуженное наказание. Мы не допустим судилища над нашими товарищами!" – заявил Зюганов.

Напомним, сегодня депутата парламента Карелии от КПРФ Евгения Ульянова в МВД республики задержали за нарушение Закона о митингах и отвезли в суд.

фото: Яндекс. Панорама

Поезда будут делать 3-часовую остановку у резиденции карельского Деда Мороза ради туристов

РЖД планируют открыть новые рейсы поездов из Москвы и Санкт-Петербурга через станцию Чална, чтобы туристы могли посетить резиденцию карельского Деда Мороза – Талви Укко.

Об этом рассказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Высокопоставленная делегация РЖД уже посетила объект "Талви Укко"… На 3-4 часа поезд будет останавливаться в Чалне", - сказал Парфенчиков. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Анастасия Залазаева/"Республика"

Республика Карелия забирает улицу у города Беломорска

Портовое шоссе переходит в региональную собственность.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о приеме в региональную собственность одной из улиц города Беломорска. Речь идет о Портовом шоссе, которое проходит по побережью Сорокской губы Белого моря.

До сих пор шоссе протяженностью около 3,5 километра находилось в муниципальной собственности. Теперь за его содержание будут отвечать республиканские власти.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями

Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

В четверг, 25 февраля, Евгений Ульянов получил уведомление о том, что в связи с выявленным административным правонарушением, а именно нарушением Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении мероприятия 23 февраля на площади Ленина в Петрозаводске ему необходимо явиться 26 февраля в полицию для дачи объяснения и составления протоколов об административных правонарушениях.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов сегодня явился в отделение полиции, где его задержали и доставили в суд. Дежурный судья Петрозаводского городского суда рассмотрел дело Ульянова об административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Евгений Ульянов заявил, что не считает себя виновным и намерен обжаловать решение суда. Он пояснил "Столице на Онего", что его задержание привлекло внимание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который осудил действия карельских силовиков.

"Очень оперативно сработал центральный комитет. Еще до суда вышло заявление Геннадия Андреевича Зюганова о том, что он не допустит незаконных действий в отношении первого секретаря республиканского комитета КПРФ и будет всячески способствовать наказанию тех лиц, которые, по его мнению, незаконно привлекли меня к административной ответственности.

Сами сотрудники полиции при личной встрече заявляли, что они всего лишь инструменты в руках более серьезных людей. Наверно, "более серьезные люди" не ожидали такого поворота, что сам Геннадий Зюганов решил взяться за эту историю. Я думаю, что после этого и рейтинг Парфенчикова, и рейтинг замглавы по региональной политике Карелии существенно просядут. Они думали, что решат тихо это все, но это вышло уже на федеральный уровень. Я думаю, что, скорее всего, придется отвечать всем тем заинтересованным, которые хотели по-тихому наказать и КПРФ, и меня как депутата Законодательного собрания", - заявил Евгений Ульянов.

Судья, вынося решение, акцентировал внимание, что назначил наказание ниже низшего предела - 10 тысяч штрафа, хотя по этой статье штраф физическому лицу может составлять от 20 до 30 тысяч рублей, рассказал Ульянов.

Напомним, 23 февраля на центральной площади Петрозаводска состоялась встреча депутата Заксобрания Карелии Евгения Ульянова с избирателями, на которой жители высказали все, что думают о власти.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Поселение старообрядцев появится в деревне Карелии

СМИ сообщают, что старообрядческое поселение будет образовано в деревне Кривцы в Пудожском районе Карелии.

В рамках программы возвращения из-за рубежа старообрядцев-соотечественников организуется старообрядческое поселение в деревне Кривцы республики Карелия. Об этом информирует сайт "Русская вера".

Сообщается, что проект переселения готовился около трех лет. В деревне Кривцы проживают около 25 человек. В населенном пункте принимает сотовая связь и работает Интернет. В 2017 году при подготовке деревни для переселения проложена новая линия электропередач. Есть уличное освещение. Рядом располагается одноименный поселок с численностью жителей 800 человек, где имеются пожарная часть, магазины, школа, детский сад, фельдшерский пункт, администрация. Общая площадь всех участков более 30 га — это участки под ЛПХ и ИЖС, а также участки сельскохозяйственного использования. Имеется участок под АЗС.

Помимо земельных наделов переселенцам предлагаются три жилых дома (четвертый двухэтажный бревенчатый дом находится в аварийном состоянии), кирпичные здания магазина 130 кв. метров и скотного двора 1500 кв. метров (подлежат капитальному ремонту), шиномонтаж, баня, хозпостройки и прочее. Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества 30, из них 24 в собственности и 6 участков в долгосрочной аренде.

Ранее сообщалось, что боливийские старообрядцы переехали жить в Карелию.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске водитель автобуса чуть не потерял колесо (ВИДЕО)

Водитель автобуса был вынужден остановиться на трассе из-за возникшей неисправности.

Дорожное происшествие произошло ранним утром 26 февраля на Древлянском кольце в Петрозаводске.

"Автобус, по всей видимости, едва не потерял заднее левое колесо. Простоял на проезжей части более 7 часов. После "реанимации" своим ходом поехал дальше. Так что, уважаемые пассажиры, держитесь за поручни", - сообщает паблик "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

Инцидент на дороге зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Два пенсионера сгорели в огне в Карелии

В поселке Поросозеро Суоярвского района при тушении пожара в частном доме обнаружены тела двух пенсионеров, сообщили в Следкоме Карелии.

Пожар в частном жилом доме в поселке Поросозеро Суоярвского района произошел 24 февраля. Как сообщили в Следкоме Карелии, при тушении пожара были обнаружены тела 62-летнего хозяина дома и его 66-летнего знакомого.

По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

Как мы сообщали накануне, поселке Сосновка Медвежьегорского района на пожаре погибли 16-летняя девочка и ее 68-летняя бабушка.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки

По факту гибели людей при пожаре в Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 25 февраля в деревянном двухквартирном доме в поселке Сосновка Медвежьегорского района произошел пожар, в результате которого в одной из квартир погибли 68-летняя хозяйка и ее 17-летняя внучка. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на том страшном пожаре в Медвежьегорском районе 16-летняя девочка звала на помощь из окна, но когда ее достали пожарные и передали врачам, спасти ее не удалось.

Тело бабушки нашли на месте пожарища. Из огня смог спстись только хозяин квартиры.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Опубликованы кадры с места пожара в Карелии, в котором погибли бабушка и внучка (ФОТО)

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовал снимки с места пожара, в котором погибли два человека

В поселке Сосновка Медвежьегорского района 25 февраля на пожаре в двухквартирном жилом доме погибли 17-летняя девушка и ее 68-летняя бабушка. Супруг погибшей женщины, который сумел выбраться из горящего дома еще до приезда пожарных подразделений, получил травмы.

Госкомитет Карелии по ОЖ и БН сообщил обстоятельства происшествия и опубликовал фото с места трагедии.

"По данным очевидцев, в доме находились люди: пожилая женщина и подросток. Было принято решение создать звено ГДЗС для спасения на пожаре. В 13:46 звено ГДЗС в составе командира отделения Марфутова И.П. и пожарного Ушакова В.В. с использованием ствола "б", разбив окно, проникло в здание. Извлекли на свежий воздух девушку, находившуюся возле окна. Признаки дыхания и пульса у пострадавшей отсутствовали, пожарные передали пострадавшую для реанимационных действий фельдшеру Сосновской амбулатории, находившейся на месте пожара", - так описаны обстоятельства трагедии в сообщении Госкомитета.

Реанимационные действия оказались безуспешны, девушка скончалась. Также в доме было обнаружено тело женщины.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки.

фото: Виктория Виатрис/Российская газета

Парфенчиков объяснил, когда нельзя наказывать чиновников за неисполнение судебных решений

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против привлечения к ответственности чиновников, которые не исполняют судебные решения из-за нехватки средств в бюджете.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства республики.

По словам Парфенчикова, такой позиции он придерживался еще в те годы, когда возглавлял Федеральную службу судебных приставов. "Я всегда это говорил своим подчиненным – привлекать к ответственности можно только за виновное поведение. Если неисполнение судебного решения связано с отсутствием средств в бюджете на его исполнение, здесь не может быть административной ответственности. Это жизнь. К сожалению, иногда и мои бывшие подчиненные от жизни как бы отстранялись, приходилось их поправлять...Наказывать человека нужно тогда, когда он виноват. Когда действительно средства пошли на ненормативные расходы на содержание государственного аппарата, муниципального, когда купили дорогую машину – это другая ситуация…То же самое касается и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения", - сказал губернатор. Какие советы он дал чиновникам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Незаконным турбазам в Карелии помогают выйти из "тени" и разрешают работать дальше

Власти Карелии отказались сносить турбазы, отели и другие туристические объекты, незаконно возведенные в республике – их легализуют, и эта программа начала давать положительные результаты.

Первые итоги работы по выводу из "тени" нелегального турбизнеса дал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства.

По его словам, в течение нескольких лет велась работа по инвентаризации всех нелегальных туристических объектов и выведению их деятельности в легальную плоскость. Для этого власти изменяли статус земельных участков и помогали предпринимателям получить право вести турбизнес на законных основаниях. В итоге они начали платить налоги и легальную зарплату своим работникам. По словам Парфенчикова, эта работа будет продолжена. "У нас два варианта – либо все это сносить, либо легализовывать. Мне представляется, что сносить – мы во-первых не настолько богаты, а во-вторых это все-таки несколько цинично по отношению к тем людям, которые туда вложили и силы и душу", - сказал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: сайт администрации Петрозаводска

Готовится повышение тарифов на вывоз мусора для населения

Минприроды хочет увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится.

Как сообщает РБК, надбавка к тарифу должна составить около 32 руб. в год с человека, сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета министерства.

При расчете показателя использовался средний норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека — 2,53 куб. м в год. Земцов отметил, что такое увеличение тарифа не будет критичным для населения.

ФАС выступила против роста тарифов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

"Котельная в Деревянке работает в штатном режиме, запас топлива сделан на месяц"

В Минстрое Карелии посоветовали жителям Деревянки, которые пожаловались в администрацию президента на холод в квартирах, обратиться в управляющую компанию.

Как мы сообщили накануне, жители поселка Деревянка в Карелии направили в администрацию президента РФ открытое письмо с жалобами на то, что они мерзнут в своих квартирах.

Как пояснили в Минстрое Карелии, котельная в поселке Деревянка находится в эксплуатации у ГУП "КарелКоммунЭнерго", а организацией-поставщиком тепла является ТГК-1, которой принадлежат тепловые сети. Эта же организация выставляет квитанции потребителям.

"Котельная работает в штатном режиме. Технологических отказов оборудования нет, - сообщили в Минстрое. - Теплоноситель отпускается в сеть в строгом соответствии с температурным графиком. В качестве топлива на этой котельной используется щепа. Запасы топлива: 260 кубических метров щепы и 1000 кубических метров дров. При суточном расходе порядка 35 кубометров, имеющийся объем топлива превышает месячный запас.

Если в квартирах холодно, жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением об оказании услуги ненадлежащего качества. Представителями этих организаций будет составлен совместный акт, в котором будут указаны причины холода в квартире, даны рекомендации по их устранению".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводск вошел в десятку популярных городов для командировок

Карельская столица включена в список городов, которые чаще всего выбирают для командировок в 2021 году.

Сервис бронирования жилья "Tvil.ru" включил Петрозаводск в десятку городов, куда люди чаще всего ездят в командировки в 2021 году.

Петрозаводск оказался на седьмом месте в рейтинге, который был составлен на основании данных бронирований жилья туристами в текущем году.

"Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Жизнь в городах начала восстанавливаться после продолжительного локдауна. Люди стали чаще бронировать жильё для командировок в городах России. Самыми популярными городами для командировок в 2021 году стали: Симферополь (17%), Санкт-Петербург (16%), Красноярск (7%), Краснодар (6%), Воронеж (6%), Челябинск (5%), Петрозаводск (5%), Омск (4%), Саратов (4%) и Сургут (3%). Туристы в основном ездят в командировки в составе 1-2 человека. Они бронируют чаще отели - 70,90% и квартиры - 23,84%, реже дома - 4,64%. По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё для командировок от 1 до 6 ночей и тратят от 950 рублей до 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в командировке в Челябинске, дороже – в Симферополе", - говорится в сообщении составителей рейтинга.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск попал в десятку популярных городов для женского туризма.

фото: © ОПС по Кемскому району

За два месяца на пожарах в Карелии погибли 15 человек, в том числе двое детей

В 2021 году на территории Республики Карелия зарегистрировано резкое увеличение количества пожаров и погибших людей, сообщили в МЧС республики.

За январь - февраль произошел 191 техногенный пожар, где погибли 15 человек, в том числе 2 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число возгораний выросло на 7,9%. К сожалению, избежать гибели людей удаётся не всегда.

Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В холода, когда жители Карелии активно пользуются печами и обогревателями, происшествия по этим причинам случаются чаще.

Увеличилось и количество пострадавших в огне. В 2021 году 7 человек получили травмы, а за аналогичный период прошлого года 5 человек.

На территории республики для предотвращения пожаров и гибели на них людей организована и проводится профилактическая работа. На территориях муниципальных образований и городских округов созданы и работают межведомственные профилактические группы. Специалисты обходят жилые дома, чтобы проверить соблюдение пожарной безопасности и провести беседы с населением о правилах пожарной безопасности. В первую очередь внимание уделяется деревянным домам с печным отоплением.

МЧС напоминает: при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и так далее) необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112 (при этом нужно назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" / ВК

В Карелии спасатели потушили вспыхнувший автомобиль (ФОТО)

В Олонце пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

26 февраля в 06 час 22 минут на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Олонце. Горел автомобиль "Chevrolet Niva".

"Для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-60 (УРАЛ) и 1 АЦ-40(131) ПЧ-35 по охране г. Олонец 7 человек личного состава. Руководитель тушения - пожара начальник отряда", - говорится в сообщении паблика "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Ранее сообщалось, что два пенсионера сгорели в огне в Карелии