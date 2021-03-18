Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Живой Петрозаводск / ВК / запись камеры наблюдения / скриншот

Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии снег и ледяные глыбы продолжают угрожать пешеходам.

В центре карельской столицы снежная масса с крыши музея изобразительных искусств республики сорвалась и обрушилась на голову пешехода. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП. Ролик размещен в паблике "Живой Петрозаводск".

"Снег с крыш опять прицельно бьет по прохожим. Пару дней назад снег упал с крыши музея ИЗО на голову женщине. В этот раз обошлось без трагедии", - говорится в тексте поста.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.

фото: страница Игоря Корсакова Вконтакте

Вице-премьер Карелии подвел итоги первого года "битвы с инфекцией" и поблагодарил жителей "за терпение"

Вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков оценил результаты первого года работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который он возглавляет.

Об этом Корсаков написал на своей странице Вконтакте.

"Отмечу, что летальность от COVID-19 в Карелии была и остается в 2,6 раза ниже, чем в среднем по России (0,8% и 2,1% соответственно). Благодаря своевременно принятым ограничительным мерам весной прошлого года нам удалось выиграть время в борьбе с новой опасной инфекцией. В кратчайшие сроки были развернуты оборудованные всем необходимым ковид-центры и отделения. В столь же короткие сроки мы создали сеть обсерваторов. Это было особенно важно в самом начале пандемии, когда, напомню, десятки тысяч наших земляков возвращались домой из-за рубежа… Под пристальным вниманием была и ситуация на крупных предприятиях республики, которые не приостанавливали свою работу в период пандемии. Мы старались минимизировать риски, и на это была направлена совместная работа всех органов и структур власти, которые обеспечивали соблюдение требований режима повышенной готовности", - рассказал вице-премьер.

Он поблагодарил коллег по оперативному штабу, врачей, волонтеров и журналистов.

"Красная зона" ковид-отделений стала в полном смысле слова линией фронта в битве с опасной инфекцией. Наши врачи ежедневно ведут этот бой и побеждают. Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд! Самой глубокой признательности заслуживают волонтеры, которые по зову сердца приходят на помощь тем, кто нуждается в поддержке, проявляя душевную щедрость и сострадание. Хотел бы также выразить слова благодарности журналистам и всем сотрудникам СМИ, которые оперативно, объективно информируют общество о ситуации с коронавирусной инфекцией", - написал Корсаков.

По его мнению, благодарности заслуживает все население Карелии.



"Хотел бы поблагодарить всех жителей Карелии – за терпение, за ответственность, которую вы проявляете, за заботу не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Убежден, что такое отношение, а также продолжающаяся вакцинация обязательно поможет нам остановить коронавирус и окончательно вернуться к привычной жизни", - добавил Корсаков.

фото: © паблик Вконтакте "Наш город Суоярви"

В Карелии горит Суоярвский лесозавод (ФОТО)

К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии, сегодня, 18 марта, в 14.55 поступило сообщение о возгорании на Суоярвском лесозаводе. Загорелся металлический ангар. Первое подразделение пожарно-спасательной службы, прибывшее на место, обнаружило возгорание внутри ангара на площади 500 кв.м.

Всего к тушению пожара привлечено 17 человек, 6 единиц техники. На завод прибыл пожарный поезд.

В 15.10 пожар был локализован, но пожарные продолжают работать.

Причины и ущерб происшествия устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Фото пожара опубликовали в паблике "Наш город Суоярви", где появилась предварительная версия случившегося.

"В цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более 70 метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. О пострадавших информации пока нет", - пишут в паблике.

В группе "Наш город Суоярви" утверждают, что работа пожарных сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.

Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, а если предприятие не справится с последствиями пожара, то они станут потенциальными безработными.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".

фото: © кадры из видео

Невероятно: три ДТП на одном участке дороги произошло в Петрозаводске с разницей в полчаса (ВИДЕО)

На Древлянке в час пик произошло сразу три аварии, одна из них с участием троллейбуса.

Сегодня около 9 утра на Древлянском кольце произошло сразу три ДТП, которые попали в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Судя по видео, сначала автомобиль, двигавшийся по внешней стороне кольца с Лососинского шоссе на Лесной проспект в сторону Кукковки, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной, двигавшейся перед ним.





Затем менее чем через 10 минут столкновение произошло почти там же между троллейбусом и легковым автомобилем с соседней полосы.

И еще буквально через 20 минут на том же самом месте, где произошло второе ДТП, два легковых автомобиля разыграли сценарий первой аварии.

Между двумя первыми ДТП на одном участке дороги прошло 9 минут 20 секунд, а всего на три аварии на одном и том же месте потребовалось чуть более получаса! Как замечают в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", это новый рекорд в Петрозаводске.

фото: © Архив EPA/DANIEL KARMANN

Буйного пациента наркодиспансера Карелии успокоили выстрелом в ногу

Потасовка со стрельбой произошла в Петрозаводске в наркодиспансере на улице 8 марта.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, 16 марта в 4 утра в республиканском наркодиспансере на улице 8 марта бригада скорой помощи привезла пациента в алкогольном опьянении.

Прибывший клиент вел себя агрессивно и в приемном покое неожиданно схватил канцелярский нож и нанес удар в шею больному, проходившему стационарное лечение.

Медики вызвали Росгвардию. Один из сотрудников вневедомственной охраны выстрелил в воздух, но агрессивный пациент не успокаивался и начал наносить удары ножом уже себе.

Росгвардейцу пришлось выстрелить мужчине в ногу, чтобы обезоружить его и спасти ему жизнь.

В результате обе жертвы – один с ножевым ранением, другой с огнестрельным – были госпитализированы.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, по данному факту проводится проверка. Табельное оружие применено сотрудником Росгвардии в целях защиты жизни и здоровья персонала и пациентов наркологического диспансера в полном соответствии с законодательством.

фото: администрация Петрозаводска

Власти решили, как спасти Петрозаводск от потопа во время таяния снега

Администрация Петрозаводска объявила об активизации работы по очистке ливневой канализации в расчете, на то, что это поможет избежать потопа на улицах города при таянии снега.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работники МКУ "Служба заказчика" очищают крышки дождеприемных колодцев от снега и мусора, размораживают и промывают участки трубопроводов, расположенных под автодорогами.



В минувшие два дня работы проводились на проспектах Александра Невского и Лесном проспекте, улицах Анохина, Литейной, Правды, Фрунзе, Шотмана, Береговой, Сулажгорской, на Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, в районе 2-го Внутриквартального проезда, на Березовой аллее, на перекрестке улиц Лежнева и Суворова.

Администрация города разъяснила, как население может пожаловаться на состояние ливневой канализации. Можно обращаться к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: из проектной документации

Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву

Реконструкция автомобильного моста на ул. Мерецкова в Петрозаводске сорвана из-за ошибок в проектной документации - Минтранс Карелии был вынужден вернуть федеральные деньги.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету министр транспорта Сергей Щебекин.

По его словам, в прошлом году администрация Петрозаводска 4 раза проводила аукцион для выбора подрядной организации. В итоге антимонопольная служба признала результаты торгов незаконными из-за нарушений градостроительного законодательства при разработке проектно-сметной документации. "Мы деньги федеральные вернули – 370 млн - из-за того, что проектно-сметная документация была ненадлежащим образом оформлена… Деньги мы были вынуждены вернуть и вынуждены были забрать себе проектно-сметную документацию. Сейчас ее будем дорабатывать", - сказал Щебекин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Бензин и дизтопливо продолжают дорожать в Петрозаводске

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива снова увеличилась в Петрозаводске за неделю.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 10 по 15 марта.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% - до 45 рублей 29 копеек. Цена на дизельное топливо повысились на 0,1% - до 51 рубля 03 копейки. Ранее Минэнерго объяснило причины подорожания автомобильного топлива - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Заксобрание Карелии/karelia-zs.ru

Депутат парламента Карелии выразил протест "оскорблениям американской стороны"

Карельский парламентарий предложил коллегам поддержать верховного главнокомандующего России.

Депутат Законодательного собрания Карелии Валерий Шоттуев выступил 18 марта на заседании республиканского парламента с предложением коллегам выразить протест "оскорблениям американской стороны" в адрес президента России Владимира Путина. По мнению Шоттуева, таким образом карельские парламентарии выразят поддержку верховному главнокомандующему РФ.

Поводом для выступления депутата Законодательного собрания Карелии послужило интервью президента США Джо Байдена американской телекомпании ABC News 17 марта. В этом интервью американский президент позволил себе довольно жесткие высказывания о своем российском коллеге Владимире Путине.

"Я не хочу политизировать наше сегодняшнее заседание, но предлагаю выразить протест оскорблениям американской стороны в адрес нашей страны в лице ее руководителя и поддержать президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", – сказал депутат Шоттуев.

"Поддерживаю", – ответил на это выступление спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

В свою очередь, члены депутатской фракции "Единой России" поддержали спикера аплодисментами.

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Жертвами коронавируса стали еще три пожилых жителя Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республики достигло 353.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 18 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 73-летний житель поселка Пиндуши, в Госпитале для ветеранов войн – 74-летняя жительница Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице – 69-летняя жительница поселка Ладва. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 353 человека.

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 101 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести.

С начала пандемии число инфицированных составляет уже 42800.

За минувшие сутки выздоровели еще 169 человек. Всего выписано по выздоровлению 39258 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6936,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3010,9 случая, по Северо-Западу – 5326,8.

Ранее сообщалось, 30-летний молодой человек умер от коронавируса в Карелии.

фото: © shutterstock.com/stefanolunardi

Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи

В офисе Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге требуется уборщица на неполный рабочий день.

Петрозаводское отделение Генконсульства Финляндии приглашает на работу уборщицу на неполный рабочий день по трудовому договору сроком на два года с 1 июня 2021 года или по договоренности. Об этом сообщается на сайте посольства Финляндии.

В должностные обязанности уборщицы входит приготовление обеда для сотрудников представительства, обслуживание встреч, уборка офисных помещений и стирка в прачечной.

У кандидатов на должность уборщицы должен быть опыт в приготовлении пищи и поддержании в помещениях надлежащего санитарного порядка. Кроме того, кандидат должен соблюдать профессиональную этику и быть готовым к гибкому рабочему графику.

С дополнительными вопросами обращаться к вице-консулу Терхи Хакала (terhij.hakala@formin.fi).

Заявление о приеме на работу с резюме должно быть отправлено на адрес электронной почты sanomat.pet@formin.fi не позднее 26 марта 2021 года.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Политолог о председателе горсовета Петрозаводска: "Он выстроил городскую политическую машину"

Олег Реут считает, что глава Петросовета контролирует политическую ситуацию, даже находясь под арестом.

Арестованный председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук по-прежнему является одним из игроков на местном политическом поле. Такое мнение высказал политолог Олег Реут в интервью "Столице на Онего".

"Он выстроил городскую политическую машину и продолжает ее контролировать, даже несмотря на то, что пребывает под арестом. Последние восемь месяцев подтвердили очень важный тезис – политическая машина не наследуется. Никто не смог принудить Боднарчука сложить свои депутатские полномочия или отказаться от руководства городским отделением партии "Единая Россия".

О том, кто еще является игроком в борьбе за кресло мэра Петрозаводска читайте в статье "Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой".

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Жители района Петрозаводска устроили помойку-крысятник (ФОТО)

За три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Петрозаводчанин рассказал, что между домами №№20 и 22 по улице Древлянка установлена крытая контейнерная площадка, в которой находятся мусорные баки, но люди туда не доходят, а кидают пакеты с отходами рядом. В результате площадка у будки с контейнерами превратилась в настоящую помойку.





"Снаружи перед будкой громоздятся мусорные кучи объёмом ещё в пару-тройку контейнеров, - написал горожанин. - Позвонил в "051". Те куда-то перевели звонок, там записали мои данные и адрес, поблагодарили. Сутки спустя, вечером в понедельник, картина была та же самая. В среду днём — опять двадцать пять".

По словам петрозаводчанина, территория у его дома "погрязла в сугробах, мусоре и превратилась в крысятник".





На фото запечатлена помойка 14, 15, 17 марта.

фото: vk.com/dynamospb_mhl

Минута молчания в память о трагически погибшем хоккеисте открыла матч в Карелии

В Кондопоге состоялся хоккейный матч между командами "СКА-ГУОР Карелия" и "Динамо-Юниор", начавшийся с минуты молчания в память о погибшем спортсмене Тимуре Файзутдинове.

"Как и во всех матчах НМХЛ и других лиг, игра в Кондопоге началась с минуты молчания в память о капитане молодежной команды "Динамо" г. Санкт-Петербург Тимуре Файзутдинове", - сообщается в паблике училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Капитан клуба Молодёжной хоккейной лиги Тимур Файзутдинов скончался в реанимации. Спортсмен был госпитализирован после попадания шайбы в голову во время матча.

В хоккейном матче в Кондопоге карельские спортсмены одержали победу.

фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Цены на автомобили в Петрозаводске выросли второй раз за месяц

Стоимость новых автомобилей отечественных и иностранных брендов снова выросла за неделю - это уже второе повышение цен с начала марта.

Такой вывод следует из проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

За первую неделю марта автомобили отечественных марок в Карелии подорожали, в среднем, на 3,5 тыс. рублей, а к середине месяца – еще на 11,2 тыс. В итоге по состоянию на 15 марта их средняя стоимость составила 662,6 тыс. рублей. На сколько подорожали иномарки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Политолог Олег Реут о выборах мэра: "В Петрозаводске осталась политика"

Карельский политолог Олег Реут считает, что судьба кресла мэра Петрозаводска непредсказуема, даже, несмотря на то, что в городе больше нет прямых выборов главы местного самоуправления.

До окончания полномочий главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник остался месяц, а в карельской столице до сих пор не объявлен конкурс на эту должность, не названы его условия и даже не обсуждаются возможные кандидаты. Почему это происходит, "Столица на Онего" попросила объяснить политолога Олега Реута.

"Потому что в городе осталась политика, и у нас есть большое количество политических игроков, которые ведут свою игру. Это и депутаты городского совета, это и те, кто претендует войти в новый состав городского совета, который будет избран в сентябре, это и губернаторская администрация, это и городская администрация. Эти игроки следуют своим эгоистичным политическим целям и в зависимости от них реализуют собственные тактики", – считает карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске встретили Крымскую весну танцем с саблями (ФОТО и ВИДЕО)

Несколько десятков петрозаводчан послушали днем на Студенческом бульваре концерт в честь присоединения Крыма к России.

В Петрозаводске сегодня дали концерт, посвященный Крымской весне. Для гостей праздника музыкальные номера подготовили карельские творческие коллективы: ансамбль "Зоряйне", ансамбль казачьей песни "Карусель", вокальная студия "Соло" и заслуженная артистка Карелии - Валентина Каменская. Все желающие могли выпить горячего чаю с выпечкой, пишут в официальном паблике правительства Карелии.











На концерте подвели итоги конкурса "Хочу в Крым!". Победителей, выбранной случайным образом, стала молодая мама. Александра Федорова получила сертификат на поездку в Крым. На полуострове петрозаводчанка была лишь однажды, отдыхала в Ялте. Куда отправится в этот раз, пока не решила, но точно поедет к морю вместе со своей дочкой, которой сейчас 9 месяцев.

фото: pixabay

Минфин готовит санкции против районных администраций Карелии за превышение расходов на чиновников

Министерство финансов Карелии предъявит претензии к администрациям трех районов республики за превышение нормативных расходов на содержание чиновников в 2020 году.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента республики глава Минфина Елена Антошина.

Она ответила на вопросы депутатов, вызванные конфликтом Минфина с властями Сортавалы из-за превышения бюджетных расходов на содержание аппарата местной администрации. По мнению депутата Александра Федичева, претензии в адрес сортавальских властей необоснованны, а Минфину следует обратить внимание на другие муниципальные образования. "Там будут обращения в прокуратуру, будут обращения в КСП, будут проверки, будут наказания?", - спросил Федичев. Что ответила глава Минфина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Полицейские Петрозаводска закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков – бизнесмен арестован

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Петрозаводска установили причастность шести жителей Карелии к наркобизнесу, сообщили в МВД республики.

Организаторы противоправной деятельности задержаны при силовой поддержке спецподразделения "Гром" с поличным на месте выращивания конопли и хранения приготовленной к сбыту марихуаны.

Установлено, что двое местных жителей 32 и 34 лет создали в интернете магазин по продаже наркотика растительного происхождения. Предварительно они изучили рынок и технологию изготовления, а также приобрели в Петрозаводске и Прионежье два частных дома, где выращивали наркосодержащие растения. Мужчины привлекли к незаконному бизнесу четверых подельников. Им поставлялись оптовые партии марихуаны через тайники-закладки для дальнейшего бесконтактного сбыта розничным клиентам.

В результате оперативной разработки созданный фигурантами магазин закрыт. Полицейскими задокументировано 10 фактов преступной деятельности, из незаконного оборота изъято свыше 8 килограммов приготовленного к сбыту зелья. Кроме того, при обысках изъяты гаджеты и банковские карты, на которые осуществлялись переводы денежных средств за поставленный "товар". По версии следствия, сумма незаконно заработанных денежных средств может исчисляться десятками миллионов рублей.

В настоящее время один из организаторов находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

фото: © паблик Вконтакте "Автоспецтранс"

В Петрозаводске ликвидировали помойку-крысятник после жалобы горожан

Регоператор расчистил завалы, образовавшиеся у контейнерной площадки на Древлянке.

Напомним, за три дня во дворе на Древлянке будку с контейнерами завалили мусором. В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел, как между домами №№20 и 22 по улице Древлянка "громоздятся кучи мусора".

Как сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс", мусор, складируемый у данной контейнерной площадки, был убран еще вчера, 17 марта.

Кроме того, для поддержания порядка на контейнерной площадке, расположенной у дома №20 по улице Древлянка, 20, завтра, 19 марта, будут дополнительно установлены еще 2 контейнера.

"Во избежание повторения подобных инцидентов по захламлению места накопления ТКО, регоператор просит жителей близлежащих домов выбрасывать ТКО в контейнеры, а не оставлять их на территории контейнерной площадки", - пишут в паблике "Автоспецтранса".





По сообщению регоператора, сейчас прорабатывается вопрос о возможном создании на территории дома №20 по улице Древлянка еще одной контейнерной площадки. Об этом шла речь на сегодняшнем выездном совещании представителей регоператора, ПМУП "Автоспецтранс", "Карелприрода", управляющих организаций - ТСЖ "Дружба-2" (Древлянка, 22, корпус 2) и Карельской лифтовой компании.

фото: © страница Вконтакте Лариса-Дмитриевна Бойченко

Респонденты "Столицы на Онего" ничего не слышали про деятельность уполномоченного по правам человека в Карелии

Участники опроса "Столицы на Онего" оценили деятельность Ларисы Бойченко на посту уполномоченного по правам человека в Карелии.

В преддверии отчета о деятельности уполномоченного по правам человека в Карелии, который Лариса Бойченко зачитает сегодня перед депутатами, "Столица на Онего" провела опрос, попросив читателей оценить работу омбудсмена республики.

В результате в опросе приняли участие 714 человек, большинство из которых – 309 (43%) ответили, что ничего не слышали про деятельность уполномоченного, чуть меньшее количество респондентов – 203 (28%) считают, что Лариса Бойченко не защищает права жителей Карелии, на третьей месте находится ответ: в нынешней политической ситуации должность уполномоченного совершенно бесполезна – такой ответ дали 162 участника опроса (22%).

И 39 (5%) респондентов выбрали вариант, что Лариса Бойченко – настоящий защитник прав человека.

фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко

Парламент Карелии принял отчет омбудсмена к сведению

Представители парламентской оппозиции проголосовали против.

Уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 18 марта в Законодательном собрании республики с отчетом о своей деятельности за прошлый год. Подавляющее большинство депутатов проголосовало за то, чтобы принять этот отчет к сведению. Против высказались только пять депутатов, и среди них оказался председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Федичев.

"Я не вижу никакой работы уполномоченного, – заявил депутат Федичев на заседании Законодательного собрания. – Я вообще не вижу никакой позиции. У нас было очень много проблем в республике в прошлом году, в том числе и с ковидом, и с обеспечением лекарствами, но, к сожалению, мы не услышали внятной позиции, хоть какой-то позиции уполномоченного по правам человека. Честно говоря, Лариса Дмитриевна, не на своем Вы месте".

"Спасибо Вам, – ответила госпожа Бойченко. – Кто на каком месте, это, наверное, надо решать необязательно здесь и сейчас, а то, чем я занимаюсь, и какая позиция у меня, моя позиция – защищать права человека, в том числе – Вас, чтобы у Вас была возможность высказать мне то, что Вы сегодня сказали".

О том, как что происходило в стенах республиканского парламента, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии

"Мы снова стали одним народом, одной страной"

Спикер парламента Карелии напомнил депутатам о вхождении Крыма в Россию.

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович открыл 18 марта очередную сессию республиканского парламента с напоминания о том, что шесть лет назад Крым вошел в состав России. По словам Шандаловича, "таким образом была восстановлена историческая справедливость".

"Мы снова стали одним народом, одной страной", - заявил спикер карельского парламента. Депутаты поддержали Шандаловича аплодисментами.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске две легковушки не поделили кольцо (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела аварию на Чапаевском кольце, где столкнулись два автомобиля.

На верхнем Чапаевском кольце 18 марта в 11:46 произошло ДТП. Судя по видео, два автомобиля не поделили проезжую часть – один с внутреннего ряда кольца рассчитывал повернуть на Лесной проспект в сторону выезда из города, а другой по внешнему ряду планировал продолжать движение по кольцу. В итоге обоим водителям на какое-то время пришлось остаться на кольце.

Дорожное происшествие попало в объектив камеры компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

На первом российском курорте в Карелии отреставрировали дом смотрителя (ФОТО)

Дом смотрителя курорта в Марциальных Водах после реконструкции планируется открыть для посетителей в этом году, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Реставрацией исторического здания 1830 года постройки занимались опытные специалисты из Вологды: осенью 2019-го сруб здания был перевезен в село Семенково, поскольку проводить работы на месте нельзя было из-за санитарной зоны месторождения минеральных вод.

В конце 2020-го историческое здание вернулось в Карелию и было установлено на обновленный фундамент. По информации Управления по охране объектов культурного наследия, при реставрации сруба использовано только 20 процентов нового материала, основной объем древесины подлинный. Кроме того, полностью восстановлено декоративное убранство дома, включая оконные наличники, ограждение крыльца. Отреставрированы и внутренние дубовые двери.





Реконструкция проводились в рамках целевой программы развития республики до 2020 года и плана подготовки празднования 300-летия образования первого русского курорта "Марциальные воды". Финансирование осуществлялось за счет средств федерального и республиканского бюджетов, общая стоимость составила около 22,5 млн рублей.

Реставрация позволила не только сохранить объект культурного наследия, но и увеличить площадь здания для музейных выставок. Это удалось благодаря тому, что приподняли цокольный этаж. Помещения в нём будут задействованы для размещения экспозиции. Над разработкой ее концепции сейчас работают специалисты. Экспонаты музея расскажут об истории первого российского курорта "Марциальные Воды", открытого в 1719 году по указанию Петра I, Северной войне, появится здесь и небольшое мультимедийное пространство.





В цокольном этаже разместится выставка, посетив которую можно будет узнать все об образовании наших лечебных воде и грязи, их свойствах. Одно из помещений отдадут под временные экспозиции.

"Конечно, еще необходимо привести в порядок окружающую территорию. Дал поручение приступить к работам по благоустройству, как только позволят погодные условия", - отметил Парфенчиков, а также напомнил, что реставрация Дома смотрителя стала завершающим этапом восстановления исторических построек курорта "Марциальные воды": в 2016 году были отреставрированы павильоны над источниками минеральных вод, а в 2019-м проведена выборочная реставрация Церкви Святого Апостола Петра.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Чиновники мэрии Петрозаводска дали горожанам ровно сутки, чтобы сформулировать вопросы к властям

Администрация Петрозаводска предлагает горожанам использовать для общения с чиновниками Интернет: на вопросы у представителей общественности есть всего один день.

На сессии Петросовета 24 марта глава карельской столицы Ирина Мирошник представит отчет о деятельности мэрии в 2020 году.

Власти Петрозаводска заявляют, что жители города могут заранее задать вопросы о деятельности администрации на сайте "Активный горожанин".

При этом у горожан есть ровно сутки на то, чтобы вопросы сформулировать.

"Обращения принимаются с 12 часов 18 марта до 12 часов 19 марта 2021 года. Для получения ответа на частные вопросы необходимо указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты", - говорится на сайте "Активного горожанина".

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска планирует рассказать депутатам, чем занималась в 2020 году.

фото: Галина Васильева / ВК

Власти Петрозаводска требуют усилить борьбу с сосульками после гибели мужчины под ледяной глыбой

Администрация Петрозаводска обратилась к коммунальщикам и горожанам с требованием активизировать работу по очистке крыш и козырьков.

Обращение чиновников опубликовано пресс-центром администрации Петрозаводска.

"Организациям всех форм собственности необходимо в кратчайшие сроки обеспечить очистку кровель, козырьков подъездов, навесов и непрерывно контролировать их состояние. Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и безопасности горожан", - гласит текст заявления.

В мэрии заявляют, что принять незамедлительные меры по очистке кровель, козырьков и балконов от снега, наледи и сосулек должны управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома.

Власти напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности.

"Сообщить о ненадлежащим состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.

фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Карелия лидирует на Северо-Западе по вакцинации пенсионеров от коронавируса

Карелия находится в числе лидеров среди регионов по вакцинации от COVID-19, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ход иммунизации от COVID-19 обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провел глава Карелии Артур Парфенчиков.

По данным Минздрава Карелии, к настоящему моменту первым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") привились уже более 30 тысяч жителей Карелии. Вторым компонентом вакцинирована почти 21 тысяча человек. По охвату вакцинацией населения республика занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме того, Карелия занимает первое место в СЗФО по числу вакцинированных лиц старше 60 лет. Также жители республики активно используют для записи на иммунизацию единый портал государственных услуг. По количеству записавшихся на вакцинацию с помощью электронного сервиса Карелия в числе 12 лучших регионов России.

Артур Парфенчиков отметил, что в связи с предстоящим туристическим сезоном необходимо обратить особое внимание на вакцинацию работников туристической отрасли. Этот вопрос надо проработать с руководителями туристических организаций, владельцами гостиничных предприятий и турбаз, чтобы все сотрудники, которые желают привиться и не имеют противопоказаний, могли это сделать. Соответствующее поручение руководитель региона дал Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и промышленности республики.

В свою очередь председатель оперштаба, вице-премьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков сообщил, что центральные районные больницы в муниципалитетах готовы организовать вакцинацию сотрудников туристической отрасли, в том числе обеспечить и выезд мобильных прививочных бригад, если это будет необходимо.

Всего на территории республики организовано 27 стационарных пунктов вакцинации, а также 21 мобильный пункт. Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в течение двух недель будут развернуты дополнительные мобильные пункты.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 58 тяжелобольных пациентов, 7 человек не могут сами дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 марта, в стационарах находятся 509 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 444 - в состоянии средней тяжести, 58 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 105. Всего в республике за время пандемии инфицирован 42 800 человек. Выздоровели – 39 258. Умерли 353 пациента.

фото: © Валентина Певцова / ТАСС

На сколько вырос размер прибавки к пенсии за стаж работы на селе: разъяснения ОПФР по Карелии

С 1 января 2021 года прибавка к пенсии сельским труженикам составляет 1511,12 рублей.

Это следует из расчетов, сделанных карельским отделением Пенсионного фонда.

С января на 25% выросла фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам. "В 2021 году базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии установлена в размере 6044 рублей 48 копеек, таким образом, повышение на 25 % составляет 1511 руб. 12 копеек", - пояснили в ОПФР. Подробнее об условиях выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".