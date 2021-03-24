Что случилось в Петрозаводске и Карелии 24 марта

фото: © "Столица на Онего"

Стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска

Депутаты Петросовета перенесли дату сессии, на которой будет избран новый глава Петрозаводского городского округа.

Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Такое решение приняли депутаты горсовета сегодня.

Плановая сессия Петросовета изначально должна была состояться 21 апреля. Однако конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска потребовали больше времени. В этой связи заседание было перенесено на новую дату.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

фото: Валерий Поташов

Последний отсчет: названы даты отбора кандидатов на пост нового главы Петрозаводска

Претенденты на должность нового главы Петрозаводска, как ожидается, начнут подавать документы для конкурсного отбора с 29 марта.

Это следует из проекта решения, внесенного в повестку сегодняшнего заседания Петросовета.

"Документы, предоставляемые лицами, желающими принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, принимаются с 29 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно...", - говорится в документе.

Также определена планируемая дата и время проведения конкурса.

"Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы

Петрозаводского городского округа 30 апреля 2021 года в 12 час. в

помещении, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2", - сказано в документе.

Если сегодня Петросовет примет это решение, то 30 апреля будет объявлено, кто станет новым главой города.

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Депутаты Петрозаводского городского совета в среду, 24 марта, большинством голосов признали удовлетворительной деятельность Ирины Мирошник и городской мэрии в минувшем году. За проголосовали 24 депутата из 25-ти.

"Признать деятельность Главы Петрозаводского городского округа и деятельность Администрации Петрозаводского городского округа за 2020 год удовлетворительной", - говорится в тексте депутатского решения.

В представленном докладе Ирины Мирошник сообщалось, что уникальность бюджета Петрозаводского городского округа в прошлом году была обусловлена увеличением денежных поступлений из казны республики, предоставленных на реализацию нацпроектов и подготовку к празднованию юбилея Карелии.

"По итогам исполнения бюджета 2020 года сложился профицит бюджета в сумме 87,7 млн рублей", - говорится в отчете, текст котрого опубликован на сайте горсовета.

Мирошник сообщила, что в прошлом году ключевой задачей было улучшение внешнего облика города.

Мэр Петрозаводска также пояснила, что ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер в экономике оказала существенное влияние на исполнение бюджета.

"Тем не менее, бюджет городского округа удалось полностью сбалансировать и обеспечить все социальные направления расходов", - говорится в тексте доклада.

"В целом, при поддержке главы Республики Карелия, правительства Республики Карелия, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, руководителей федеральных и республиканских органов исполнительной власти администрации Петрозаводского городского округа в 2020 году в особенных условиях развития пандемии коронавируса удалось осуществить большинство намеченных планов, реализовать мероприятия приоритетных национальных проектов, мероприятия по подготовке к 100-летию Республики Карелия, наметить направления дальнейшего развития города", - гласит доклад Ирины Мирошник.

Согласно Уставу города, глава Петрозаводска ежегодно представляет горсовету отчет о своей деятельности и деятельности мэрии.

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля. После этого в карельской столице будет назначен очередной сити-менеджер.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

фото: © Столица на Онего

Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

"Столица на Онего" ранее сообщала, что учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Информация, изложенная в публикации нашего издания, была изучена компетентными органами Республики Беларусь. В результате Постоянная комиссия по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Беларусь сообщила, что в ходе предварительного следствия установлена сделка по приобретению 10.09.2020 года ООО "Карельский агропромышленный комплекс" в лице директора Сечко С.В. свинокомплекса в Республике Карелия Российской Федерации.

"С целью установления обстоятельств совершения указанной сделки, в том числе источника происхождения денежных средств, за которые приобретен данный свинокомплекс, в адрес компетентного учреждения юстиции Российской Федерации направлены поручения об оказании правовой помощи. Кроме того, с санкции заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь на указанный свинокомплекс наложен арест, постановление направлено для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи", - написал председатель Постоянной комиссии совета Беларуси С.А.Рачков.





Напомним, что свинокомплекс "Кондопожский" расположен в поселке Березовка Кондопожского района Карелии. 2 сентября прошлого года имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. И приобрело его общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", учредителем и директором которого выступает Сергей Васильевич Сечко. Через несколько месяцев ООО "Карельский агропромышленный комплекс" стал новой компанией, которую внесли в реестр территории опережающего развития "Кондопога" в качестве резидента.

А еще позже со "Столицей на Онего" связались жители Минска и сообщили, что Сергей Васильевич Сечко в Беларуси является фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве.

Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси.

Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. Позже в отношении учредителей ООО "Светлана" были возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

Пострадавшие в уголовном деле рассказали, как оказались без денег и без квартир.

фото: правительство Карелии

Недавно отремонтированная трасса в Карелии треснула в морозы: объясняют нехваткой денег

Асфальтобетонное покрытие автодороги "Шуйская-Гирвас", капитально отремонтированное в прошлом году, пошло трещинами из-за промерзания дорожного полотна.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минтранса республики "Дороги Карелии" Вконтакте.

Повреждения обнаружены с нулевого по сорок седьмой километр дороги.

"Из-за низких температур в асфальтобетонном покрытии возникли осевые (проходящие по центру дороги), продольные и поперечные трещины, причиной появления которых стало глубокое промерзание земляного полотна", - говорится в сообщении.

Большая часть повреждений будет устранена в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.

В мае специалисты выполнят дополнительный анализ состояния наиболее поврежденных отрезков автодороги, проходящих по сложным грунтам, из-за промерзания которых произошло смещение асфальтобетонного покрытия, произведут оценку объема необходимых работ и примут решение о времени ремонта.

"Дороги Карелии" объяснили, почему капитальный ремонт не защитил трассу от таких повреждений.

"Для предотвращения появления подобных дефектов необходима замена основания дорожного полотна и устройство морозозащитного слоя из специально подобранных грунтов, однако объем средств, выделенных ранее на ремонт этой дороги в рамках нацпроекта, предусматривал только замену асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

фото: Столица на Онего

Депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева заявила, что мэр Петрозаводска Ирина Мирошник не уделяла должного внимания контакту с горожанами, что могло подстёгивать протестную активность людей.

Депутат от КПРФ Галина Васильева подвергла критике слова Ирины Мирошник, заявившей в ходе своего отчета перед депутатами Петросовета о необходимости более тесного взаимодействия власти и горожан. По оценке депутата Васильевой, у мэра Мирошник было несколько лет на то, чтобы наладить такой процесс, однако этого не было сделано.

"Когда вы объявили о том, что требуется взаимодействие с населением, у меня лично сразу возник вопрос: а что вам мешало взаимодействовать с населением до этого?", - обратилась Галина Васильева к мэру Петрозаводска, срок полномочий которой истекает через месяц.

Галина Васильева указала на то, что стремление власти улучшить связь с жителями города поспособствовало бы снижению протестной активности горожан.

"Вы поэтапно уходили от взаимодействия с населением. Если бы была упреждающая информация с вашей стороны, со стороны администрации с целью профилактики протестного движения населения, то не было бы таких скандальных фактов, как с "Каменным бором", с большим количеством сноса зеленых насаждений. Не было упреждающих действий. Далее, на Кукковке, например, - парк Защитников города", - привела примеры Галина Васильева.

Она пояснила, что способы работы с населением были "слабым звеном" мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Ранее Мирошник заявила о необходимости наладить связь власти и горожан. Об этом она сообщила в финале своего доклада в Петросовете в среду, 24 марта.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые могут и хотят участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину реализовать себя как урбаниста, принять участие в решении нашей общей задачи создания лучшего будущего для города Петрозаводска", - сказала Ирина Мирошник.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска

В Карелии от коронавируса скончались 369 человек, три смерти было зарегистрировано в минувшие сутки, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице №1 скончалась 67-летняя жительница поселка Муезерский, в Республиканской инфекционной больнице ушел из жизни 84-летний петрозаводчанин, в роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавируса в Карелии скончались 369 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 83 человек. Из этого числа заболевших – 68 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 43334 человека.

Выздоровели 40220 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 153 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7029,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3049,2 случая, по Северо-Западу – 5396.

фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Порывистый ветер идет в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о надвигающейся непогоде.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня с 17.00-21.00 и в течение ночи местами по южной половине Карелии, с 5.00-8.00 в четверг, 25 марта, по северной половине ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/c.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся Карелия.

фото: © пресс-служба карельской таможни

Водитель грузовика спрятал сыр в чайнике, чтобы перевезти его из Финляндии в Карелию (ФОТО)

Водители прячут финский сыр по всему салону автомобиля, чтобы перевезти его через границу, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

Три случая сокрытия товара животного происхождения были зафиксированы в пункте пропуска Вяртсиля с начала недели.

В первом случае водитель грузовика, следовавший из Финляндии в Россию, попытался ввезти восемь килограммов сыра, предварительно укрыв часть товара от таможенного контроля.

Сотрудникам таможни гражданин России предъявил пакет, в котором находилось пять килограммовых головок сыра. Остальные три килограмма были размещены в разных частях водительской кабины: в шкафчике под каской, в электрочайнике и на полке над пассажирским сидением.

Как объяснил таможенникам водитель, данный товар он приобрел для личного употребления.

Во втором и третьем случаях товар был обнаружен в технологических нишах над лобовым стеклом в кабине водителя. В одном грузовике было спрятано двенадцать килограммов сыра, в другом продукта оказалось более восьми килограммов.

По всем фактам в отношении физических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Карельская таможня напоминает, что в соответствии с действующим законодательством норма ввоза физическими лицами продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, молочные продукты и т.д.) для личного пользования составляет не более 5 килограммов на одного человека и только в фабричной упаковке.

фото: пресс-служба Администрации Петрозаводска

Мирошник перечислила территории Петрозаводска, где пройдет благоустройство

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как власти и горожане реализуют проект "Комфортная городская среда".

Она назвала несколько территорий, по поводу которых уже принято решение о благоустройстве.

"Мы провели большую работу по определению территорий 2021 года еще в прошлом году. Петрозаводчане достаточно активно голосовали за выбор мест благоустройства на платформе "Активный горожанин". Определены семь территорий. Это подходы к городской поликлинике №1, к детской городской поликлинике №1, это Машезерский сквер и Сортавальский бульвар, это любимый горожанами каток "Луми", дорожка в сквере Каменный бор, пляж Пески", - сказала глава города.

Подробнее о том, что думает мэр о планах по благоустройству города, читайте в статье "Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан".

фото: © Столица на Онего

Конкурс кандидатов на должность сити-менеджера объявлен в Петрозаводске

Петросовет объявил отбор кандидатов на должность сити-менеджера столицы Карелии.

Депутаты Петросовета проголосовали за проведении конкурса по отбору кандидатур на должность нового главы Петрозаводска. Это решение было принято членами городского парламента в среду, 24 марта, на сессии Петрозаводского городского совета.

Конкурс состоится 30 апреля в здании городской мэрии. В тексте проекта решения говорится, что документы от кандидатов будут принимать с 29 марта по 20 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска.

Сегодня горсовет одобрил кандидатуры четырех членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера. Ими стали депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко.

Напомним, половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

фото: Столица на Онего

Кандидаты на кресло сити-менеджера в Петрозаводске расскажут о своих доходах губернатору

Депутаты Петросовета утвердили стандарты отчетности претендентов на пост нового сити-менеджера карельской столицы.

Городские парламентарии в среду, 24 марта, внесли изменения в решение горсовета "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа".

Изменения регламентирует необходимость основных претендентов на должность сити-менеджера составить отчет о финансах и имуществе в соответствии с актуальным антикоррупционным законодательством России.

Как пояснили "Столице на Онего" в Петросовете, кандидаты обязаны предоставить информацию о своих доходах, расходах, имуществе, а также аналогичные сведения о членах своих семей. Отчет должен быть составлен по форме, установленной указом президента страны. Кандидаты должны предоставить такой документ губернатору и по желанию направить его в адрес комиссии, которая рассматривает претендентов на пост главы города.

В горсовете отметили, что претенденты на кресло сити-менеджера и раньше отчитывались о своих финансах и имуществе, но сейчас эти требования приведены в соответствие с федеральным антикоррпуционным законодательством.

Также проектом предусмотрено, что кандидаты на пост мэра должны представить в конкурсную комиссию сведения о своих цифровых финансовых активах, а также о цифровых активах супругов и несовершеннолетних детей.

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

фото: Ситилинк

"Умные светофоры" планируется установить на нескольких перекрестках Петрозаводска

В Петрозаводске увеличится количество перекрестков, оборудованных "умными светофорами", которые автоматически переключают сигналы в зависимости от количества автотранспорта и пешеходов.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим. По его словам, Сбербанк участвует в программе установки таких светофоров.

Бугрим оценил работу первого "умного светофора", заработавшего на пересечении улиц Красноармейская и Гоголя (на фото). "Я лично опрашивал наших клиентов. Это, наверное, был один из самых проблемных перекрестков в центре города, и на сегодняшний день наши клиенты, наши партнеры говорят о том, что заметна разница", - сказал управляющий. Подробнее о планах установки таких светофоров, читайте в интернет-газете "вести Карелии".

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Тяжелые пациенты с коронавирусом продолжают поступать в ковид-центры Карелии

В больницах республики от COVID-19 проходят лечение 539 человек, 55 из них – тяжелые.

По данным на 24 марта, в стационарах находятся 539 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 479 - в состоянии средней тяжести, 55 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 83 человек, умерли 3 пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 43334 человека, скончались 369.

фото: Лилия Кончакова/Республика

"В нашу жизнь пришли протесты": глава Петрозаводска призвала чиновников прислушиваться к горожанам

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что власти должны решать ключевые вопросы города в диалоге с населением.

Ирина Мирошник заявила о необходимости наладить связь власти и горожан. Об этом она сообщила в финале своего доклада в Петросовете в среду, 24 марта.

Мирошник привела в качестве примера конфликт, возникший в парке "Каменный бор", где власти ведут строительство детского сада вопреки требованиям защитников зеленой территории.

"Все вы помните те горячие дискуссии, которые возникли вокруг темы строительства здания детского сада в Каменном бору. Казалось бы, город приступил к реализации проекта, которого ждал много лет. Мы наконец-то получили федеральное финансирование и вместе с ним – шанс сократить еще больше очередь (ред. – детей); построить учреждение, которое ждали горожане. Но на практике вместе со стройкой в нашу жизнь пришли петиции пикеты и протесты. Совместными усилиями, главным образом, благодаря поддержке жителей Ключевой необходимость возведения садика удалось доказать. Но сама проблема никуда не ушла", - сказала Ирина Мирошник.

Мирошник пояснила, что Петрозаводск нуждается в строительстве новых школ и садиков из-за роста численности населения. При этом глава города заявила, что строительные проекты чиновникам следует согласовывать с населением для предотвращения скандалов.

"Нас ждет масштабное строительство новых школ и детских садов. Чтобы избежать потенциальных конфликтов, целесообразно заранее обсуждать с горожанами, где и в какие сроки это будет происходить", - заявила она.

Мэр Петрозаводска предложила пригласить к обсуждению этих вопросов представителей родительских комитетов, педагогических коллективов, экологов, активистов и специалистов, отвечающих за реализацию проектов.

Она также добавила, что с горожанами предстоит обсуждать и проект комплексной застройки города. В частности, Мирошник привела в пример работы, которые предстоит проводить в районе Зарека, где имеются исторические постройки.

"В ходе реконструкции перед нами неизбежно встанет вопрос о сохранении исторического наследия. Подобные вопросы уже возникали, когда мы обсуждали судьбу каменных сараев на Зареке. Понятно, что при комплексной реконструкции микрорайона горожане потребуют от нас сохранить дух и лицо района. Без учета мнения людей нам этой проблемы не решить", - сказала Мирошник.

Она добавила, что мнение горожан также стоит выслушать при обсуждении проблем общественного транспорта и решении задач уборки города.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые могут и хотят участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину реализовать себя как урбаниста, принять участие в решении нашей общей задачи создания лучшего будущего для города Петрозаводска", - заключила Ирина Мирошник.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.

фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

В Карелии будут судить троих мужчин, похитивших предпримателя из-за 3,5 млн рублей

В Муезерском районе трое мужчин обвиняются в похищении человека, вымогательстве и разбое, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Ругозеро Муезерского района, ворвались в квартиру к предпринимателю. Они потребовали от мужчины 3,5 миллиона рублей. После отказа потерпевшего передать деньги, мужчины жесткого избили предпринимателя. Они обчистили его квартиру на 30 тысяч рублей, украли печать предприятия, трудовые книжки работников и другие документы.

Трое мужчин вывезли предпринимателя на своей машине за пределы поселка, где применяя насилие и угрожая, вымогали у него деньги. В результате обвиняемые получили от потерпевшего 100 тысяч рублей в счет ранее требуемой суммы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Мужчинам грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Следком проверит обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто.

фото: Коллаж Юрия Белкина

Выставка работ авторов с ментальными расстройствами пройдет в Петрозаводске

"Agriculture_club" организует проведение в столице Карелии выставки, на которой будут представлены творческие работы авторов с ментальными расстройствами.

Выставка работ людей с ментальными расстройствами "HEAVY MENTAL ROCK" состоится в Петрозаводске четвертого апреля в рамках фестиваля "Психгорфест PTZ". Об этом информирует паблик Agriculture_club.

Организаторы выставки принимают разные виды арта: рисунок, скетч, фото, комикс, аниме, видео-арт, инсталляция. Техническое требование к работам одно: конкурсное произведение не должно быть больше 70 см. Сейчас клуб открыл прием заявок.

"Для того, чтобы принять участие в выставке, не требуется предъявлять справку о ментальных расстройствах. Вам достаточно визуальным языком искусства показать расстройство изнутри. То есть, в выставке могут принять участие буквально все художники (в широком смысле этого слова, а не по диплому), которые смогли передать состояние депрессии, паники, фрустрации в любом из доступных видов творчества. Возрастных ограничений тоже нет", - говорится в сообщении организаторов проекта.

Ранее сообщалось, что "Рассадник культуры" "Agriculture_club" открылся после карантина в Петрозаводске.

фото: Мэрия Петрозаводска

Подсчитано число "маршруток" в Петрозаводске, оборудованных терминалами для оплаты картами

Терминалы для оплаты проезда банковскими картами к концу 2020 года появились в большинстве троллейбусов и маршрутных автобусов Петрозаводска.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, терминалами уже оборудовано более 180 единиц общественного автотранспорта, и эта работа будет продолжена. "В этом году мы планируем завершить этот проект, и все наши автобусы и троллейбусы будут оборудованы таким средствами", - сказал управляющий. Ранее глава Карелии заявил, что терминалы зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты. Как будут наказывать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Рост налогов и арендной платы за недвижимость в Карелии объяснили неверной кадастровой оценкой

Комиссия по рассмотрению споров о кадастровой стоимости недвижимости в Карелии на последнем заседании приняла положительные решения по большинству заявлений владельцев земельных участков – они были не согласны с кадастровой оценкой.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.

Она пояснила, что кадастровая стоимость объектов недвижимости влияет на размер платежей по налогу на недвижимость. "Предприниматели, граждане сталкиваются с увеличением суммы налога и арендной платы, которая также исчисляется от кадастровой стоимости. Возможность оспаривать кадастровую стоимость предоставлена государством и многие этой возможностью уже воспользовались", - пояснила бизнес-омбудсмен. На сколько кадастровая стоимость может быть выше рыночной, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Власти Карелии ждут переселенцев со всей России на "арктические гектары"

Программа "Арктический гектар", которая позволяет всем желающим бесплатно получить земельные участки в северных районах Карелии, заинтересовала жителей других регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Об этом сообщила в интервью "Россия 24. Карелия" министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

"Я полагаю, что программа будет способствовать не только переселению на северную территорию непосредственно жителей Республики Карелия, но к нам приедут из других регионов развивать какие-то направления деятельности, в том число сельское хозяйство", - сказала Свидская. По ее словам, аналогичная программа "Дальневосточный гектар" с 2016 года действует на Дальнем Востоке, но оттуда поступают заявки на участки в Карелии. "Удивительно, что несмотря на то, что на Дальнем Востоке эта программа существует, некоторые заявители с Дальнего Востока присылают нам заявки, чтобы получить соответствующие участки в Карелии…Это в основном, на развитие сельского хозяйства", - рассказала глава Минимущества. По ее словам, программа заработает в Карелии с августа 2021 года, уже подано более 80 заявок. Для каких целей заявителям нужна карельская земля, и на каких условиях они ее получат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Прокурор Муезерского района объявил предостережение жителю поселка Карелии за экстремистские материалы

В поселке Лендеры Муезерского района мужчина получил предостережение за размещение экстремистских материалов на своей странице в соцсети, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии выявили 38-летнего жителя приграничного района республики, который размещал в интернете материалы экстремистского характера.

Житель поселка Лендеры Муезерского района, ныне проживающий в Петрозаводске, размещал в открытом доступе на своей странице в соцсети аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе, а также изображения, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику.

Рассмотрев переданные сотрудниками ФСБ материалы, прокурор Муезерского района объявил экстремисту предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности, участии в ее осуществлении. После чего селянин самостоятельно удалил экстремистский контент из социальной сети.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Лобария легочная осталась в Красной книге Карелии

В ее новое издание включены почти сто ценных лишайников, произрастающих в республике.

В нынешнем году в Карелии вышло новое издание Красной книги, в которую включены почти 800 охраняемых видов животного и растительного мира. В их числе – 98 видов лишайников, и в частности – лобария легочная, которая известна многим жителям республики. Этот краснокнижный лишайник даже называют кошмаром лесозаготовителей, потому что он не раз останавливал в Карелии рубки леса. Не удивительно, что в последние годы некоторые специалисты, связанные с лесопромышленным комплексом, поднимали вопрос об исключении лобарии легочной из Красной книги Карелии, мотивируя это тем, что она довольно широко распространена на территории республики.

Однако, как считает доктор биологических наук Виктория Тарасова, лобария легочная неслучайно осталась в числе краснокнижных видов.

"Дело в том, что ситуация с состоянием популяций лобарии в Карелии, к сожалению, меняется очень быстро, – пояснила профессор Петрозаводского университета в интервью "Столице на Онего". – Недавние исследования показали, что состояние и распространение вида в республике неравномерное. Так, например, еще в середине XIX и до 30-х гг. XX вв. в Приладожье вид был известен примерно из 20 пунктов, но за последние 30 лет обнаружен там только трижды, что связано с длительным периодом интенсивного лесопользования – сплошными рубками, рубками ухода и лесомелиорацией. В юго-восточной и центральной Карелии этот вид нередок, что можно объяснить высоким процентом участия осины – а это основной форофит для лобарии – в преобладающих по площади лесах на средних стадиях восстановления после рубок, и оставленными недорубами, которые до недавнего времени занимали до трети территории на участках послевоенных лесозаготовок. Недорубы часто являются переувлажненными участками леса, благоприятными для произрастания лобарии. Сегодня их интенсивная вырубка резко сокращает численность популяции вида для последующего его расселения в регионе. К северу республики вид значительно редеет, что объясняется уменьшением потенциально пригодного субстрата, т.е. осины".

Читайте полностью интервью здесь.

фото: Антон Вергун/ТАСС

Рост зарплат в Карелии почти целиком "съела" инфляция

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за январь увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Об этом говорят данные официальной статистики, опубликованные Карелиястатом.

Увеличение зарплат почти целиком оказалось уничтожено ростом цен. Её реальный размер, характеризующий покупательную способность, вырос всего на 0,4%. Сколько это в рублях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни

С осужденными исправительного центра при ИК-7 в Сегеже проведено психокорреционное занятие деструктивного поведения, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках ведомственной программы социально-психологической работы с осуждёнными к принудительным работам, старший психолог отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Виктория Карякина провела групповое психокоррекционное занятие.

Групповое занятие на тему "профилактика деструктивного поведения" проводилось с осуждёнными к принудительным работам, отбывающими наказание в исправительном центре при ИК-7 в Сегеже.

Особенный интерес вызвало упражнение "Стакан жизни", в котором осужденные при помощи раздаточных материалов делали свой "стаканчик жизни", ориентируясь при этом на ощущения личностных ресурсов. По итогам занятия участникам было очевидно какие ресурсы развиты хорошо, а какие недостаточно, с чем требуется поработать дальше для того чтобы жизненные силы были на высоком уровне и "стаканчик жизни " был полноценным. Подобные мероприятия помогают осужденным переосмыслить свои ценности и учат навыкам социально-положительного поведения.

Напомним, что в исправительном центре при сегежской колонии отбывает наказание бывший глава Госкомимущества Карелии Косарев, осужденный за взятки на 5 лет колонии строгого режима. В сегежу Косарев приехал из Мордовии, где ему заменили не отбытую часть наказания на принудительные работы.

В январе 2019 года петрозаводский суд признал Дениса Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получение взяток, и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа.

С мая этого же года Денис Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. И сейчас, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации из УФИЦ, Денис Косарев трудоустроен дворником в исправительном центре при сегежской колонии.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Названы отрасли экономики, из-за которых упала промышленность Карелии

Спад в промышленности Карелии за первые два месяца 2020 года произошел из-за сокращения добычи полезных ископаемых и выпуска продукции в целом ряде обрабатывающих производств.

Об этом говорится в аналитическом отчете Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-февраль 2021 года".

Добыча полезных ископаемых сократилась на 4%, снижение в сфере обрабатывающих производств составило 10,6%.

Сократились объёмы производства лесоматериалов, щепы технологической, концентрата и окатышей железорудных, бетона, бумаги и картона, древесностружечных плит.

В каких еще отраслях начались проблемы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии утвердит дополнительные соглашения между федеральным и республиканским министерствами финансов

Соглашения о реструктуризации региональной задолженности по бюджетным кредитам были заключены в Москве накануне Нового года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект закона об утверждении двух дополнительных соглашений между федеральным и региональным министерствами финансов, которые были заключены 31 декабря 2020 года. Оба соглашения касаются реструктуризации долговых обязательств Карелии по бюджетным кредитам, полученным республикой от федерального центра.

Напомним, к 1 марта нынешнего года общая сумма государственного долга Карелии составила 23,9 миллиарда рублей. Из этой суммы около 11 миллиардов приходятся на задолженность республики по бюджетным кредитам.

фото: © АО "ПСК"

В труднодоступных поселках Карелии создают дополнительный запас топлива для дизельэлектростанций

В АО "Прионежская сетевая компания" готовятся к работе в условиях весеннего половодья.

Как отмечают в АО "ПСК", "нынешняя зима в республике была отмечена обильными снегопадами, что создало предпосылки для возможных ЧП на энергообъектах из-за половодья. Поэтому к прохождению периода весенней распутицы мы готовимся особенно серьезно".

По всей зоне ответственности компании организовано обследование зон возможного подтопления энергообъектов, обеспечено наблюдение за развитием паводковой и ледовой обстановки и намечены мероприятия по обеспечению безопасности энергообъектов и охранных зон ЛЭП во время сезона половодья. Особое внимание уделено объектам, представляющим экологическую опасность.

В АО "ПСК" проходит проверка готовности сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС, связанных с паводком.

На период прохождения сезона половодья обеспечено постоянное оперативное взаимодействие с подразделениями МЧС, другими соответствующими ведомствами и службами для совместных действий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

На период весенней распутицы организован завоз топлива для дизельэлектростанций в труднодоступные поселки и деревни: Валдай, Полга, Вожмоозеро (Сегежский район), Войница (Калевальский район), Реболы и Кимоваара (Муезерский район).

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания предприятия находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Лесные платежи в Карелии сократились в 2021 году на 1%

Расходы на лесное хозяйство выросли в республике на 62%.

За два первых месяца 2021 года в бюджет Карелии поступило свыше 170 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в республике снизился более чем на 2 миллиона, или на 1%.

При этом, по данным карельского министерства финансов, расходы республиканского бюджета на лесное хозяйство составили в январе-феврале 2021 года почти 179 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти ассигнования выросли в Карелии на 62%.

фото: пресс-службы МВД и МЧС

Появилось объяснение причин скопления техники МЧС и полиции в центре Петрозаводска (ФОТО)

МЧС и МВД Карелии во вторник провели в Петрозаводске смотр аварийно-спасательной техники.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, технику пригнали на площадь Кирова в рамках разработанных МЧС организационно-практических мероприятий по подготовке к паводкам и пожароопасному сезону. На площади прошел смотр техники не только регионального управления МЧС, но и других служб, принимающих участие в ликвидации ЧС. Среди них были патрульные автомобили карельской полиции. В том числе вездеход "ТРЭКОЛ", на котором работают сотрудники спецподразделения "Гром". Проверку прошли и личные составы спецслужб.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В поселке на севере Карелии нашли мертвую женщину

Труп женщины обнаружили спасатели в поселке Летнереченский Беломорского района, сообщили в МЧС Карелии.

Так, 22 марта в 20.09 на пульт дежурной спасательной службы МЧС поступил звонок от полиции с просьбой об оказании помощи по вскрытию двери.

Прибывшие на вызов спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли двери квартиры и обнаружили в помещении труп женщины.

Проводится проверка, следователи устанавливают причины смерти.