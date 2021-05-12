Все, что случилось сегодня

фото: Депутат Петросовета Дмитрий Кузнецов/ фото "Столица на Онего"

Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.

Информация опубликована на официальном сайте Петросовета.

Согласно этим данным, больше всего из народных избранников заработал депутат-единорос Дмитрий Кузнецов. Его доход в 2020 году превысил 33 млн рублей с учетом продажи имущества. У него в собственности также два земельных участка (доли) и десять нежилых помещений. Две квартиры. Автомобили Toyota Camry и Porsche Cayenne.

На втором месте по доходам также депутат от «Единой России» Оксана Политова. Ее доход в 2020 году – 9,2 млн рублей. В собственности: два земельных участка, две дачи и две квартиры. Автомобиля не имеет.

Замыкает тройку самых "доходных" депутатов Александр Чехович. Его доход составил 6 млн рублей. В собственности квартиры (совместная собственность) и нежилое помещение. Автомобиль Chevrolet Cruze.

Меньше всех в 2020 году заработала депутат Анна Васильева – 250 тысяч рублей. В собственности квартира (доля), а также автомобиль Toyota Avensis.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Депутаты Петрозаводского городского совета назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа.

Соответствующее решение приняли депутаты Петрозаводского городского совета сегодня, 12 мая, после процедуры голосования. За кандидатуру Владимира Любарского отдали голоса 20 городских парламентариев из присутствующих, пятеро проголосовали против всех и ноль голосов получил Игорь Корсаков.

Владимир Любарский занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике.

Трудовую деятельность Владимир Любарский начинал в Карелии, работая в правоохранительной системе. Он служил в органах внутренних дел Петрозаводска и МВД по Республике Карелия, в карельском Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 2009 года до февраля 2017 года Любарский работал в Москве в Федеральной службе судебных приставов. С 5 апреля 2017 года он был назначен заместителем врио главы Карелии.

Напомним, полномочия главы Петрозаводска Ирины Мирошник истекли 20 апреля. Спустя десять дней, члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков. Оба кандидата фактически представляют губернаторскую команду.

Согласно процедуре назначения, кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона.

фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии

МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

В Кондопожском районе Карелии произошло ЧП на железной дороге.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном участке станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.

В МЧС показали фото и видео ЧП на железной дороге.

фото: © Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК

Жителю Карелии, 16 лет назад пострадавшему на производстве, вручили третий автомобиль

В Петрозаводске отделение Фонда социального страхования вручило автомобиль LADA Granta, жителю Карелии, пострадавшему в 2005 году от несчастного случая на производстве, сообщили в правительстве Карелии.

«Это уже третий автомобиль нашего получателя. В 2006 году отделение Фонда обеспечило его автомобилем «Ока», в 2013 году «ВАЗ-2109», теперь это LADA Granta, более современный и комфортный автомобиль 2021 года выпуска. Машина переоборудована с учетом индивидуальных особенностей владельца, снабжена тормозной антиблокировочной системой и системой ручного управления, в салоне имеется кондиционер», − пояснил заместитель управляющего отделением Фонда.

Фондом социального страхования осуществляется обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по нескольким направлениям: выплата пособий по временной нетрудоспособности; единовременные и ежемесячные страховые выплаты; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, а также оплата лечения непосредственно после тяжелых несчастных случаев.

Одним из видов страхового обеспечения является предоставление гражданам, пострадавшим на производстве, транспортных средств при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению транспортных средств. Нуждаемость в специальном автомобиле определяется на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы, оформленного в виде программы реабилитации пострадавшего.

В соответствии с действующим законодательством стать владельцем нового автомобиля можно не чаще одного раза в семь лет. Кроме того, отделение Фонда ежегодно компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а капитальный ремонт машины оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины.

Конечно, автомобиль не может вернуть утраченное здоровье, но отделение Фонда надеется, что он станет хорошим помощником и облегчит жизнь своего владельца.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Синоптики рассказали, как долго в Карелии продержится солнечная и теплая погода

Центр ФОБОС дал прогноз погоды на Северо-Западе.

«На Северо-Западе в начале недели солнечно и аномально тепло. Но во второй половине периода дождевые тучи сгустятся, а дневная температура понизится», - сообщил ФОБОС.

Так, по данным карельского Гидрометцентра, 13 мая в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +17, +19°С.

В районах Карелии 13 мая также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью +6, +11°С, днем +18, +23°С, у водоемов местами +10, +15°С.

А вот в пятницу, 14 мая, в Петрозаводске пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.

В районах Карелии также ожидаются небольшие дожди. Температура ночью +5, +10°С, днем +14, +19°С.

В субботу, 15 мая, вновь синоптики обещают в Карелии небольшой дождь, ночью +7...+9, днём +17...+19.

фото: © Столица на Онего

Отопительный сезон в Петрозаводске завершается

С 13 мая начнется отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города, рассказали в администрации Петрозаводска.

Отопительный период завершится в Петрозаводске 13 мая. В соответствии с Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города начнется с 9.00.

Ранее в связи с установившейся теплой погодой администрация города направила в профильное региональное ведомство ходатайство за подписью главы Петрозаводска о завершении отопительного сезона.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Любарский заявил о готовности навести порядок в Петрозаводске

Новый глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поделился планами работы на новом посту.

Владимир Любарский выступил перед депутатами Петросовета незадолго до процедуры голосования по вопросу назначения нового петрозаводского сити-менеджера. В своем выступлении он заявил о желании навести порядок в городе и пообещал работать открыто и прозрачно.

"Я понимаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи, если вы примете соответствующее решение. Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь учатся мои дети. Что касается платформы, то, на мой взгляд, есть три основополагающих вещи. Первое - это открытость в общении с горожанами. Второе - это прозрачность в принятии решений. Третье - это здравый смысл. Я думаю, что на этой триединой платформе должна базироваться вся городская власть, а не только глава администрации Петрозаводского городского округа. Мы должны быть единой командой", - заявил Владимир Любарский в своей речи.

Любарский также сделал акцент на необходимости наведения порядка в хозяйственной деятельности города.

"Наверное, ключевой задачей на сегодняшний день является наведение порядка с тем, что мы имеем, - с тем городским хозяйством, которое у нас есть. Поэтому если моя работа на этом посту будет способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, красивым и безопасным", - резюмировал он.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначили Владимира Любарского новым сити-менеджером столицы Карелии.

фото: © Пресс-служба МЧС России/ТАСС

В Карелии сошли с рельсов 19 пустых вагонов поезда

ЧП произошло на станции Заделия в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщил в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

За кандидата на пост главы Петрозаводска Игоря Корсакова никто из депутатов не проголосовал

Никто из депутатов Петросовета не проголосовал за заместителя премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игоря Корсакова, участвовавшего, как и Владимир Любарский, в конкурсе на пост главы Петрозаводска

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначили заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского главой Петрозаводского городского округа, отдав за него 20 голосов.

Заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, чья кандидатура также была определена конкурсной комиссией на пост сити-менеджера Петрозаводска, получил ноль голосов.

Пятеро народных избранников проголосовали против всех, то есть не выбрали ни Любарского, ни Корсакова.

Всего в Петросовете 28 депутатов, на сессии, где проходило голосование за кандидата на пост главы Петрозаводска, присутствовали 25 народных избранников. Отсутствовали трое: Геннадий Боднарчук, арестованный по обвинению в коррупции, и Валерий Матвеев, осужденный за взятку, также не было депутата Александра Чеховича, который, кстати, вошел в тройку самых богатых депутатов Петросовета по итогам 2020 года.

фото: © скриншот видео очевидца

Полиция обещает полмиллиона тем, кто найдет поджигателей лесозавода «Финтек» в Карелии

МВД по Республике Карелия ведет розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы.

По информации правоохранителей, преступление было совершено в ночь на 23 ноября 2019 года. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения имущества путем поджога.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7911-427-22-11, +7981-405-54-36 или 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Лоухском районе создавалось новое предприятие "Финтек", и практически, когда нужно было его уже принимать, оно сгорело.

В результате пожара, который произошел в конце ноября, на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей. По факту пожара возбуждено уголовное дело, а в качестве версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог.

Отметим также, что ООО "НПО "Финтек" пользовалось особым расположением республиканских и федеральных властей. Проект компании по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.

В то же время на протяжении нескольких лет ООО "НПО "Финтек" являлось одним из крупнейших должников по оплате пользования лесным фондом республики. По данным карельского Минприроды, к началу ноября задолженность компании по лесным платежам достигла почти 15 миллионов рублей.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии разбился 45-летний мотоциклист

Смертельное ДТП произошло в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в минувший вторник, 11 мая, в 20.50 в Суоярвском районе, на 31 км региональной автодороги «Леппясюрья - Майсула», 45-летний мужчина, управляя мотоциклом с коляской «Иж», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мотоцикл не был зарегистрирован, прав на управление мотоциклом мужчина не имел, а в момент ДТП находился без мотошлема.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Управление мотоциклом без мотошлема является нарушением ПДД, также влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 тысячи рублей, и представляет смертельную опасность для мотоциклиста в момент падения.

фото: МЧС Карелии

Пассажиров поездов, задержанных из-за схода грузовых вагонов в Кондопожском районе Карелии, автобусами отвезут в Петрозаводск

Об этом сообщила карельская транспортная прокуратура, организовавшая проверку прав пассажиров в связи с задержкой поездов, возникшей из-за схода грузовых вагонов в Кондопожском районе республики.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой поездов из-за схода 12 мая 2021 года в 13:28 на станции Заделье 19 порожних вагонов грузового поезда.

Как сообщили в карельской транспортной прокуратуре, ОАО «РЖД» направлены автобусы для перевозки пассажиров в Петрозаводск, при необходимости им предоставят напитки, питание и выделят дополнительный поезд.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и примет меры реагирования.

На месте работает и.о. карельского транспортного прокурора Николай Вихров.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 12 мая, в 14.15 от диспетчера Петрозаводского отделения ОЖД в центр управления кризисными ситуациями МЧС Карелии поступило сообщение о сходе 19 порожних вагонов на станции Заделия Янишпольского поселения.

«Железная дорога на данном участке станции однопутная. Есть задержка движения 15-го пассажирского поезда „Мурманск — Москва“. Данный поезд находится на станции Кондопога», — сообщили в МЧС.



фото: © unsplash.com

В Карелии 18-летний юноша выпил и зарезал знакомого

В Лоухском районе 18-летний юноша обвиняется в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кемском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 18-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к своему знакомому в поселке Чупа Лоухского района. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес знакомому несколько ударов ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: Алексей Трунов

Блогер из Петрозаводска нарисовал портрет Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион

Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.

На своей странице в соцсети Алексей Трунов сообщил, что не рисовал уже 20 лет, но для дела хорошего решил попробовать. Блогер-художник Трунов просит не судить его строго за творчество.

«Портрет Юрия Дмитриева. Объявляю аукцион. Начальная цена 100 рублей», - написал Трунов.

Вырученные средства, по словам блогера, пойдут в фонд Юрия Дмитриева.

Аукцион Трунов планирует проводить в течение месяца.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая была отклонена 16 февраля нынешнего года.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека

Всего в Карелии от коронавируса скончались 499 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница Костомукши 1955 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умер петрозаводчанин 1945 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница Кеми 1934 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 499 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболевших – 28 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии на 12 мая составляет 46251 человек.

Выздоровели 44416 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 50 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7532 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3336,9 случая, по Северо-Западу – 5835.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Новый дом с грибком и плесенью в райцентре Карелии будут ремонтировать по суду

Арбитражный суд Карелии вынес решение по делу, связанному со строительством дома для расселения аварийного жилья в Сортавале – его квартиры покрылись плесенью, а конструкции начали разрушаться вскоре после сдачи.

Управление капитального строительства предъявило иск к ООО «Проектно-строительная компания «Строительная механика». Это не первая компания, которая занималась строительством 43-квартирного дома на улице Пушкина. Первый подрядчик сорвал контракт, но к пришедшей ему на смену «Строительной механике» тоже возникли претензии.

В ходе судебного разбирательства было представлено заключение экспертизы, согласно которой из-за сырости в квартирах появились грибок и плесень, линолеум деформировался, отделочная плитка пошла трещинами. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Вице-премьер Карелии: «Госимущество приобретается новым эффективным собственником»

Приватизация государственного имущества в Карелии проводится не только для пополнения бюджета, но и для возвращения неиспользуемых объектов в экономику.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

«У нас на территории региона есть много примеров, когда государственное имущество приобретается новым эффективным собственником и появляется очень достойный объект экономики. Поэтому работа по приватизации направлена и на вовлечение в оборот того имущества, которое не используется государством», — сказал Родионов. Почему вырос интерес бизнеса к аукционам по продаже госимущества, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Депутатское голосование по назначению сити-менеджера Петрозаводска началось (ФОТО)

Депутаты Петрозаводского городского совета приступили к тайному голосованию, в рамках которого будет выбран и назначен новый сити-менеджер Петрозаводска.

Тайное голосование будет проходить с использованием бюллетеней, в которых будут прописаны кандидатуры Владимира Любарского и Игоря Корсакова, а также графа "Против всех".

Голосовать депутаты будут в зале. На месте будет работать счетная комиссия.

Депутаты опустят бюллетени в специальные ящики. Решение будет приниматься большинством голосов. Всего депутатов 28 в горсовете.

На период голосования объявлен перерыв.

Отметим, что сегодня сессия началась с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. И.о председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал здоровья пострадавшим.

фото: коллаж: pixabay.com / Столица на Онего

Мотоциклист из Карелии сбил в Санкт-Петербурге двух маленьких школьниц

В Выборгском районе Петербурга мотоциклист на пешеходном переходе сбил двух девочек – 11-ти и 13-ти лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил 78.ru, что в минувший вторник, 11 мая, в 18.40 у дома по проспекту Энгельса житель Карелии на своём мотоцикле Kawasaki сбил двух 4-классниц 11 и 13 лет. Девочки переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате ДТП школьниц с травмами средней степени тяжести госпитализировали.

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске столкнулись женщина на иномарке и пенсионер на велосипеде – есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 11 мая, в 12.07 в Петрозаводске, в районе дома № 1а по пр. Карла Маркса, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo под управлением 45-летней женщины и велосипедиста - 61-летнего мужчины, двигавшихся в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Власти Карелии освободили от аварийного жилья 115 гектаров земли

В дальнейшем планируется использовать освободившиеся земли для строительства, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике продолжается масштабная работа по освобождению населённых пунктов от ветхих и аварийных зданий, проводится инвентаризация, чтобы в дальнейшем использовать освободившиеся земли для строительства.

"На сегодня уже выявлено и внесено в реестр 806 таких объектов – они занимают в общей сложности около 115 гектаров земли. Это огромный резерв! И важно грамотно им распорядиться", - отметил Артур Парфенчиков.

Так, за 2020 и 2021 год в Карелии снесли 61 аварийный объект.

Парфенчиков посоветовал руководителям районов активизировать работу по сносу аварийного жилья, в том числе с собственниками, которые должны либо привести здания в надлежащее состояние, либо снести.

"Кроме того, местные власти уже сейчас должны проанализировать потребности каждого населённого пункта, где освобождается земля, и определить, под какие цели ее важнее всего предоставить. Это могут быть многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, инвестиционные проекты или социальные объекты", - сказал глава Карелии.

фото: © Столица на Онего

В районе Карелии суд наказал чиновников за плохие дорогие

Районный суд с помощью свидетелей выяснил, что на дорогах Пудожа имеются выбоины, колейность и местами отсутствуют тротуары, сообщили на сайте судебной инстанции.

Суд привлек администрацию Пудожского района к ответственности за ненадлежащее содержание дорог в Пудоже.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что на проезжих частях автомобильных дорог на 7 городских улицах имеются выбоины, колейность, в некоторых местах отсутствуют тротуары.

Свидетели указали, что дороги давно не ремонтировались. Кроме того, выбоины не обозначены знаками и не ограждены.

Содержание данных дорог относится к компетенции местной районной администрации. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу безопасности дорожного движения, жизни, здоровья и имуществу населения.

Суд признал администрацию Пудожского района виновной в совершении нарушения и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

фото: © Администрация Петрозаводска

На остановку в центре Петрозаводска вернули скамейки после возмущения горожан

На Студенческом бульваре в карельской столице установлены скамейки и урны, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с обращениями горожан администрация Петрозаводска обратилась к подрядчику с ходатайством о необходимости оборудования остановочного комплекса в центре города.



ООО «ТехРент» завершил установку скамеек и урн на Студенческом бульваре. Работы проведены в рамках спонсорской помощи.

Малые архитектурные формы были закуплены администрацией Петрозаводска еще в прошлом году. Решение об их использовании принято в связи с обращениями горожан, опубликовавших в соцсетях просьбу сделать остановочный комплекс на Студенческом бульваре более комфортным.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что горожане возмущены тем, что на Студенческом бульваре не осталось ни одной скамейки.

фото: © pixabay.com

В начале 2021 года в Карелии резко увеличилась смертность населения

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности в Карелии вырос почти наполовину.

По данным Карпелиястата, за первые три месяца 2021 года в Карелии серьезно ускорился процесс естественной убыли населения. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти в два раза. С января по март население республики уменьшилось на 2070 человек.

Особенно заметно увеличилась смертность населения. С января по март включительно число умерших в республике превысило число родившихся в 2,7 раза. Всего за этот период в Карелии зарегистрировано 1218 родившихся, уровень рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился примерно на 10 процентов.

Уровень же смертности в январе–марте 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 40 процентов. Всего в Карелии за первую декаду 2021 года умерли 3288 человек.

фото: © Петросовет

Депутат горсовета от КПРФ предложил изменить процедуру назначения сити-менеджера Петрозаводска

Депутат Петросовета от КПРФ Игорь Мленик сказал, что процесс назначения сити-менеджера в столице Карелии следует сделать более открытым и демократичным.

Об этом Игорь Мленик заявил на сессии Петросовета, на которой городской парламент назначал нового главу столицы Карелии.

"Все знают, что КПРФ всегда выступала за прямые выборы. Но, учитывая сегодняшние реалии, мы считаем, что необходимо все-таки доработать порядок проведения конкурса. Сделать эту процедуру более открытой и демократичной. Например, увеличить количество членов конкурсной комиссии, чтобы она была представлена всеми партиями. И чтобы до финала конкурса доходило больше кандидатов, не два человека, а больше", - сказал Мленик.

Напомним, сегодня депутаты горсовета назначили Владимира Любарского новым главой Петрозаводска. На обсуждение парламента помимо Любарского конкурсная комиссия предоставила кандидатуру Игоря Корсакова. Оба кандидата являлись представителями губернаторской команды.

В итоге за Владимира Любарского отдали голоса 20 депутатов. Против всех проголосовали пять парламентариев. Игорь Корсаков получил ноль голосов.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На камень скорби в Петрозаводске принесли цветы в память о погибших в Казани (ФОТО)

В одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек.

Сегодня в Петрозаводске на набережной к камню скорби неизвестные принесли цветы в память о погибших в Казани.

Ранее сообщалось, что 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба, погибли 9 человек. 21 человек ранен, 18 из них дети. Согласно последним данным, напавший на школу в Казани - 19-летний молодой человек - действовал в одиночку. Его задержали.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, произошедшей в Казани.

А также Артур Парфенчиков предложил петрозаводчанам сегоня, 12 мая, в 18.30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, почтить память погибших и выразить общую поддержку жителям Татарстана.

фото: © Администрация Петрозаводска

Асфальт с отремонтированной улицы в Петрозаводске взяли на исследование

В Петрозаводске продолжается ремонт городских автомагистралей, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается ремонт магистралей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе выездного совещания глава города обсудила дальнейший план работы с представителем компании-подрядчика.

В настоящее время на Лесном проспекте фрезеруют старое покрытие. Сегодня там начнут укладывать выравнивающий слой.

На Пряжинском шоссе укладывают верхний слой асфальтового покрытия.

Движение в районе железнодорожного переезда вблизи Шуйского шоссе затруднено. Автомобилистов призывают по возможности искать пути объезда.

Работы на улице Правды уже завершены, проводятся исследования уложенного асфальтобетонного покрытия.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021–2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Лесовод Александр Марковский: «У нас есть возможность превратить Петрозаводск в город комфортной среды»

Рослесхоз передает столице Карелии около 1,5 тысячи гектаров лесфонда.

Федеральное агентство лесного хозяйства передает Петрозаводскому городскому округу в рамках его новых границ около 1,5 тысячи гектаров лесного фонда. Как отметил в интервью «Столице на Онего» эколог и лесовод Александр Марковский, это происходит в тот самый момент, когда в Петрозаводске завершается разработка нового генерального плана города.



В городском лесу. Фото: Александр Марковский для Столицы на Онего

«У нас есть возможность превратить столицу Карелии в город комфортной среды – распределить новые жилые районы так, как они планировались в лучшие советские годы, когда был городской центр с многочисленными зелеными зонами, а потом через лесные массивы строились микрорайоны «Ключевая», «Кукковка» и «Древлянка», и сегодня житель каждого этого микрорайона может довольно быстро добраться до ближайшей к нему лесной территории», – сказал Марковский.

Читайте интервью полностью в рубрике «Капитал».

фото: pixabay

Судьбу миллиардного госконтракта на строительство школы в Карелии решит ФАС

Аукцион на строительство школы в Медвежьегорске на 1,1 тыс. учеников отложен по решению антимонопольной службы.

Это следует из уведомления, размещенного на официальном сайте госзакупок.

С жалобой на организатора госзакупки — Управление капитального строительства — обратилась одна из строительных компаний, претендовавших на заключение контракта, стоимостью 1,6 млрд. рублей. Согласно материалам тендера, проект контракта предусматривает строительство здания в 3-4 этажа общей площадью 29,5 тыс. кв. метров. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Николай Смирнов / Столица на онего

Депутаты горсовета Петрозаводска без обсуждения проголосовали за награждение Ирины Мирошник почетной грамотой

Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник получит почетную грамоту от депутатов за добросовестный труд.

Соответствующее решение городские парламентарии приняли сегодня на сессии Петросовета.

Почетную грамоту горсовета Ирина Мирошник получит «за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа».

Самой Ирины Мирошник на заседании горсовета не было.

Ранее депутаты сообщали, что намерены наградить почетной грамотой Ирину Мирошник за добросовестный труд.

Напомним, на сегодняшней сессии депутаты Петросовета назначили нового сити-менеджера карельской столицы. Им стал Владимир Любарский.