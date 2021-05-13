Самое важное за сегодня

фото: Ирина Мирошник / ВК

Мирошник обратилась к горожанам после ухода с поста мэра Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы.

Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска и заявила, что ее работа в качестве сити-менеджера завершена. Соответствующий пост появился в соцсети на странице экс-мэра карельской столицы.

«Сегодня завершается моя деятельность в качестве Главы Петрозаводского городского округа. Эти более чем пять лет были насыщены событиями и изменениями в Петрозаводске при вашем самом непосредственном участии. Мы вместе неустанно воплощали проекты и программы по развитию нашего любимого города», — обратилась Мирошник к петрозаводчанам.

Ирина Мирошник также поблагодарила горожан за обратную связь.

«Я очень ценю вашу поддержку: конкретные дела, добрые или острые слова, советы и подсказки. Ведь всё это было продиктовано вашим неравнодушным отношением к родному городу, желанием сделать его красивее и комфортнее!С благодарностью и признанием ко всем вам, Ирина Мирошник», — говорится в тексте поста.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

фото: © сайт Государственной Думы ФС РФ

Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме

Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.

Валентина Пивненко заявила свою кандидатуру на праймериз «Единой России» перед выборами в Государственную Думу страны. Информация об этом содержится на сайте правящей партии.

Пивненко намерена избираться в Госдуму по Карельскому одномандатному округу. Она пойдет в Госдуму в шестой раз.

Валентина Пивненко — 74-летняя уроженка Петрозаводска, являющаяся в настоящее время депутатом Государственной Думы России. В Думе Пивненко занимает должность первого заместителя председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ранее Валентина Пивненко заявляла о «хорошем отношении» к ней федеральных властей и партии. По ее словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что намерен оставить думское кресло за ней.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия РК

Старинное здание - памятник архитектуры – выставлено на продажу в Карелии

Объект культурного наследия Карелии – памятник архитектуры начала ХХ века – выставлен на продажу в Сортавале.

Сообщение об этом опубликовано на сайте частных объявлений.

Согласно данным Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия Карелии, здание было построено в 1905 году по проекту архитектурного бюро «Гезеллиус, Линдгрен и Сааринен» в стиле национального романтизма. На первом этаже здания размещался Национальный акционерный банк и Финляндский банк, на втором — квартиры руководства банка. Чем уникальна эта постройка и за сколько ее собираются продавать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

«Почему у нас второй год умирают от COVID-19 по три человека в сутки?»

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов удивлен цифрами карельской официальной статистики, которые регулярно фиксируют примерно одинаковое число жертв коронавируса.

«Кто может назвать, например, каковы особенности карельской региональной эпидемии? Кто сможет ответить на вопрос, почему у нас уже второй год изо дня в день умирают от COVID-19 по три человека в сутки? Не четыре, пять, а только три! Как можно объяснить значительный рост регистрации внебольничной пневмонии, изменение ее сезонности, повышение летальности? На каком научном основании лицам старшего возраста было запрещено свободно посещать общественные объекты, в то время как другие возрастные группы могли это делать? При этом наукой установлено: вирус распространяется среди всех возрастных групп равномерно», — заявил Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с заслуженным врачом республики Александром Гавриловым читайте далее.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии превысило 500 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в республике скончались еще три человека.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 13 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Питкярантской ЦРБ умер 69-летний житель деревни Ряймяля, в Республиканской инфекционной больнице скончались 74-летняя женщина и 72-летний мужчина– жители Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 502 человека.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 46 человек. Из этого числа заболевших — 43 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46297.

За сутки выздоровели еще 42 человека. Всего выписан по выздоровлению 44458 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7539,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3342,5 случая, по Северо-Западу — 5843,7.

фото: поисковый отряд Доброспас https://vk.com/dobrospas

В Петрозаводске бесследно исчез юноша, севший у ж/д вокзала в темный автомобиль

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего 21-летнего Юрия Тихоновского.

Отделом полиции Петрозаводска разыскивается пропавший без вести Юрий Тихоновский 2000 года рождения, который 07 мая в районе 01:20 вышел из здания железнодорожного вокзала, сел на парковке гостиницы «Парк-инн» в темный седан (водитель – мужчина 40-50 лет) и с того момента его местонахождение неизвестно. Как сообщается в группе поискового отряда «Доброспас», автомобиль проследовал вниз по пр. Ленина, свернул на ул. Куйбышева налево и далее (ориентировочно) направо к набережной, в сторону ротонды (ЗАГСа).

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. Ходит медленно, сутулится.

Был одет: белая короткая куртка-пуховик женского покроя, серые спортивные штаны, кроссовки рыжего цвета, с собой был серый рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом или видели его после указанного времени, полиция просит срочно сообщать значимые сведения по телефону: +7-953-549-69-78.

Ведущие розыск просят откликнуться водителя, который подвозил юношу, а также водителей такси, работавших 7 мая на привокзальной части площади Гагарина ночью в районе 01:20.

фото: Владимир Любарский / ВК

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте»

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».

В социальной сети «Вконтакте» зарегистрирована страница Владимира Любарского. Представители нового сити-менеджера пояснили, что прежде у него страницы в соцсети не было.

«Уважаемые подписчики, дорогие петрозаводчане! Приветствую Вас на моей странице! Здесь я буду оперативно от первого лица рассказывать все самое важное и актуальное о жизни города Петрозаводска и работе Администрации. Жду ваших конструктивных предложений и комментариев», — гласит первый пост нового сити-менеджера.

Владимир Любарский подчеркнул, что на странице будут действовать правила модерации.

«Под постами будут оставаться только те комментарии, которые имеют к нему непосредственное отношение. Будут удаляться комментарии, нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, переход на личности, грубые и нецензурные выражения, а также откровенный спам», — говорится в сообщении.

Во втором посте Владимир Любарский заявил, что завел страницу в соцсети в «знаменательный для истории нашего города день». 13 мая 1925 года родился бывший руководитель карельской столицы Павел Сепсяков.

«Память о Павле Васильевиче жива: горожане с большой теплотой вспоминают его как человека и руководителя. В период его работы на посту Главы Петрозаводска город рос и развивался: были построены новые коммунальные сети, дороги, мосты, путепроводы, пять жилых микрорайонов, десятки школ и детских садов, новые предприятия, объекты здравоохранения, культуры, спорта. Павел Васильевич Сепсяков внес огромный вклад в социально-экономическое развитие, задал очень высокую планку для всех последующих руководителей города. В годы его работы в Петрозаводске был порядок. И даже это, казалось бы, случайное совпадение дат поневоле ко многому обязывает», — резюмировал Любарский.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

фото: © кадр из видео

Территория Пряжинской зверофермы в Карелии, где от голода погибли норки, выгорела вместе с вольерами (ВИДЕО)

В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшую среду, 12 мая, в 15.07 произошел пожар на 2 км федеральной автодороги «Кола» — А-121 — горела территория бывшей Пряжинской зверофермы, где в 2017 году от голода погибли более 2,5 тысяч норок.

Пожару был присвоен ранг «1БИС». В ликвидации огня участвовали 28 пожарных и 7 единиц техники. Пожар удалось локализовать через 45 минут.

В результате огонь уничтожил неэксплуатируемые постройки, а также выгорело 10 гектаров земли.

Сегодня участок бывшей Пряжинской зверофермы находится в аренде у акционерного общества «Совхоз «Ведлозерский».

Заместитель гендиректора совхоза «Ведлозерский» Вячеслав Савельев прокомментировал «Столице на Онего» случившееся.

«Сегодня АО «Пряжинское» находится в стадии банкротства, мы у них выкупили коровник, а этот участок земли, где раньше находилась звероферма и выращивали зверьков, нам предоставило в аренду Минимущества. Вчера произошел пожар на арендуемой территории — на участке бывшей Пряжинской зверофермы. Никакого урона это нам не нанесло, так как капитальных строений там нет, сгорели старые шеды — вольеры, где держали норок. Строения были деревянные, покосившиеся, некоторые уже упавшие. Нам эту территорию предстоит очистить от мусора и подготовить для строительства комплекса для нужд нашего совхоза».

Напомним, в сентябре 2017 года на ферме в Пряже от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз «Ильинский». Позже стало известно, что здесь также погибли около 2,5 тысяч норок и лисиц.

фото: © ГИБДД Карелии

Двух маленьких детей госпитализировали после аварии на трассе в Карелии

В Пряжинском районе молодой водитель на отечественном авто перевернулся в кювет – пострадали дети – 5-летняя девочка и 2-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 12 мая в 7.30 в Пряжинском районе, на 406 км федеральной автодороги А-121 «Сортавала», 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил выезд на обочину, потерял управление, после чего выехал на полосу встречного движения с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних пассажира – девочка 5 лет и мальчик 2 лет. Пострадавшие дети госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: © ЯндексКарта

В микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта из-за строительства дороги

В связи со строительством автомобильной дороги 15 мая изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводcка.

Так, 15 мая с 8.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта на пересечении Оборонной улицы и Скандинавского проезда. Ограничения связаны со строительством новой автодороги. Объезд будет временно организован через улицу Новосёлов и Шведскую аллею.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, что на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новосёлов, а также на участке улицы Новосёлов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена появится двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой.

Строительство направлено на улучшение доступности новых районов. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия. Объект предусмотрен генеральным планом Петрозаводска.

фото: Дмитрий Ивасько

Жители Ключевой провели субботник возле школы, а через несколько дней обнаружили там новые горы мусора (ФОТО)

Активные жители в Петрозаводске провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.

Как рассказал организатор субботника Дмитрий Ивасько, территорию, прилегающую к школе № 3 на Ключевой, неравнодушные жители убирали 4 мая. Они привели в порядок участок между старыми гаражами и планировали закончить к концу мая.

«Я с женщинами и детьми разбирал сотни килограммов мусора (бутылки, протухшая еда, шприцы, одежда из гуманитарки). Мы планировали к концу мая закончить. Убирали при +3 градуса и мокром снеге…», - рассказал Дмитрий Ивасько.

И когда общественник через несколько дней пришел посмотреть, в каком состоянии находится очищенный участок, оказалось, что там появились новые горы мусора.

«Как же ужасно это было увидеть сегодня, - написал Дмитрий Ивасько на своей странице в соцсети».

Дмитрий официально обратился в администрацию Петрозаводска с просьбой провести обследование этой территории на предмет соответствия нормам по содержанию и уборке.

Он заявил, что готов за свой счет организовать снос гаражей, возле которых собираются асоциальные элементы, потребляют алкоголь, разбирают мусорные пакеты и гуманитарную помощь, и попросил поддержки от городских властей.

«Если владельцы не ухаживают за гаражами и прилегающей территорией - их быть не должно», - считает Дмитрий.

фото: © "Столица на Онего"

Пьяные супруги из Москвы перевернулись на лодке в Ладожском озере

Туристов в Карелии спасли сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда.

В заливе Оравансельга на Ладожском озере 11 мая потерялись супруги из Москвы, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Как рассказали спасатели, в нетрезвом состоянии муж и жена на базе отдыха самовольно взяли лодку с мотором, вышли в озеро и перевернулись. Туристы смогли забраться на лодку, но мотор сломался. Через диспетчера «112» они стали просить о помощи.

Сортавальским поисково-спасательным отрядом туристам была оказана помощь, пострадавшие спасены.

фото: © Fotolia/ Anna Baburkina

Цены на квартиры на вторичном рынке в Карелии почти догнали стоимость новостроек

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии в первом квартале 2021 года достигла 56966 рублей за кв. метр и почти сравнялась с ценами на новые квартиры.

Жилье в новостройках продается, в среднем, по 57565 рублей за кв. метр.

Об этом говорят данные Карелиястата. Цены на жилье на вторичном рынке в первом квартале выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новостройках — лишь на 7,1%. Квартиры улучшенного качества и элитное жилье на вторичном рынке стоит дороже, чем в новостройках. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Немолодого мужчину будут судить за педофилию в Петрозаводске

Перед судом предстанет 58-летний петрозаводчанин, жертвами которого, как считает следствие, стали девочки-подростки.

Как рассказали в Следкоме Карелии, по версии следствия, в 2020 году в Петрозаводске обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней девочки.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: Олеся Кашмакова / ВК

Жители города в Карелии сфотографировали визит медведя (ФОТО)

В Костомукше местные жители сообщают, что в городе появился медведь.

Жители Костомукши заметили медведя на местной лыжной базе, позже зверь ушел в сторону церкви. Об этом информирует издание «64-я параллель онлайн». Сообщается, что ранее животное видели в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей.

Костомукшское издание в своей новости ссылается на слова очевидцев.

«Внимание!!! Вчера в 21.50 на лыжной базе ходил медведь, ушел в сторону церкви! Тренеры и учащиеся, будьте на трассах осторожны и внимательны!», — написала сегодня в соцсети местная жительница. В комментариях к этому посту был опубликован снимок медведя. Автор комментария сообщила, что зверь попадался на глаза людям и ранее.

«А в 21.30 он был замечен у дома по улице Звёздной, 53. Видимо, потом побежал на лыжную базу», — гласит текст комментария.

В обсуждении поста горожане сообщили, что позже животное заметили в районе стрельбища.

Ранее сообщалось, как медведь бродил у вокзала на севере Карелии.

фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

Микроавтобус протаранил «легковушку» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В карельской столице столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

ДТП произошло в четверг, 13 мая, в 9-50 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. На перекрестке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Момент аварии зафиксировали камеры компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Ролик опубликован в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске столкнулись женщина на иномарке и пенсионер на велосипеде.

фото: © Столица на Онего

На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов

Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

Ранним утром в минувшую среду, 12 мая в 6.15, произошел пожар в гараже на Лесном проспекте, напротив дома №55.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынуждены были бензорезами вскрывать дверь гаражного бокса, чтобы ликвидировать огонь.

В результате пожара погибли 150 перепелов, находившиеся внутри гаража, повреждено имущество на площади 6 кв.м, а также пострадали стенки двух прилегающих гаражных боксов на площади 18 кв.м.

Причины возгорания утсанавливаются.

На месте схода 14 вагонов в Карелии открыто движение по одному пути

На Октябрьской железной дороге продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Задельев Кондопожском районе Карелии.

Как сообщается на сайте ОЖД, 12 мая в 23.30 открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим.

Задержка пассажирского поезда №15 "Мурманск – Москва" составила более 9 часов, поезда №91 "Мурманск – Москва" – более 6 часов, поезда №16 "Москва – Мурманск" – более 6 часов.

Для пассажиров задержанных поездов организовано питание.

Напомним, что 12 мая в 13.28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. В результате произошедшего движение на участке "Петрозаводск – Медвежья Гора" временно приостановлено.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

В ОАО «РЖД» организован штаб по ликвидации последствий схода, на месте работают восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Женщина в Петрозаводске на первом свидании пошла ради возлюбленного на преступление

В Петрозаводске 45-летняя женщина украла духи для благополучного свидания, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился работник одного из сетевых магазинов косметики и товаров для дома. Он сообщил, что неизвестная похитила с витрины два флакона женской и мужской туалетной воды общей стоимостью 3 360 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастна 45-летняя местная жительница. Петрозаводчанка дала признательные показания.

Она рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной. Сначала они переписывались, затем договорились о встрече. Женщина решила сделать избраннику приятный сюрприз. Вместе с ним она пришла в магазин, сказав, что здесь якобы работает её тётя. Подобрав ароматические средства возлюбленному и себе, она положила флаконы в сумку и направилась к выходу. Кавалеру горожанка пояснила, что ей за это ничего не будет: близкая родственница поставлена в известность. Главное – незаметно покинуть торговую точку. Что пара и сделала. Похищенную мужскую туалетную воду она подарила. Женскую – оставила для личного пользования. Её подозреваемая выдала стражам порядка добровольно.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

фото: администрация Петрозаводска

«Это очень низкие темпы вакцинации!»

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов опасается, что к новому эпидемическому сезону в регионе не удастся создать необходимый иммунный заслон от коронавируса.

«Смотрю статистику вакцинации от COVID-19 в Карелии. За полгода вакцинировано около 40 тысяч человек. Это очень низкие темпы вакцинации! Получается, что к ноябрю 2021 года мы не вакцинируем и 100 тысяч человек и не создадим нужную иммунную прослойку? Французы, например, ставят задачу привить к ноябрю не менее 85% лиц старше 65 и не менее 70% лиц в возрасте 18-64 года. Считаю, что надо кратно увеличить число бригад вакцинации и начать вакцинировать людей, особенно старшие возрастные группы, непосредственно по месту жительства. Нужны и новые идеи, как повысить доверие людей к вакцинации и ее значению», — заявил Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с заслуженным врачом республики Александром Гавриловым читайте далее.

фото: правительство Карелии

Победившие в конкурсе грантов фермеры в Карелии объяснили, куда потратят бюджетные миллионы

Министерство сельского хозяйства Карелии завершило отбор заявок на предоставление грантов «Агростартап» для начинающих фермеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на конкурс поступило 47 заявок, 17 из них признаны победителями.

Максимальный размер гранта составил 5 млн рублей, минимальный — 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на проекты по выращиванию ягод, крупного рогатого скота и овец. Более 15 сортов клубники и три сорта малины планирует вырастить в деревне Большое Вороново Кондопожского района фермер Ксения Садукова. «Средства гранта планируем направить на покупку рассады малины, новых сортов клубники и дополнительного оборудования – дисковой бороны. Уже арендовали торговые места в Петрозаводске, рядом с торговым центром «Главный» в конце пр.Октябрьского, и в Кондопоге, где можно будет купить наши свежие ягоды», - рассказала Садукова. Что говорят другие фермеры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в Карелии 11 детей заразились коронавирусом

В Карелии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19 у несовершеннолетних.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 13 мая, в Карелии зарегистрировано 4302 ребенка, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 12 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4291, 11 мая количество заболевших было таким же, как и 12, – 4291.

За сутки коронавирус выявлен у 11 несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 46 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 46297 человек. Выздоровели – 44458. Умерли 502 пациента.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Общероссийский народный фронт проверит качество медицинской помощи в первичном звене

ОНФ проводит в регионах Российской Федерации исследование отношения населения к первичной медицинской помощи.

В рамках исследования запланированы два мониторинга общественного мнения: среди пациентов и среди медицинских работников.

Пациентам в ходе анкетирования предлагают ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах. Отдельная группа вопросов посвящена отношению к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В анкету для медицинских работников вошли вопросы качества труда, перегрузок на работе, обеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием, работы медицинских информационных систем. Также в анкете содержится блок вопросов о выплатах за работу с больными COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге принимает участие Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации и Всероссийский союз пациентов.

Итоги мониторингов будут направлены для использования в работе в Минздрав России, правительство Российской Федерации и администрацию президента.

Пройти опросы можно по ссылкам:

Опрос граждан об удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в первичном звене здравоохранения.

Опрос медицинских работников о проблемах в первичном звене здравоохранения.

фото: © Олег Семененко/kizhi.karelia.ru

Оторвитесь от реальности: в Петрозаводске пройдет «Ночь музеев»

Гостей и жителей Петрозаводска приглашают в субботу, 15 мая, на «Ночь музеев».

Вас ждут необычные мероприятия и представления! Оторвитесь от реальности и погрузитесь в мир карельской культуры, творчества и быта, и, конечно же, в жизнь музея – заповедника острова Кижи.

Знакомьтесь с мероприятиями и выбирайте события по душе!

Презентационно-выставочный центр (пл. Кирова, 10а, 79-98-66)

16.00-22.00 - старт «Музейного марафона». Посвящен Году карельских рун. (партнёры: БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия», БУ «Национальный музей Республики Карелия»). Бесплатно.

16.00 – Будет интересно не только специалистам. Презентация книги Ларса Петтерссона «Церкви и часовни Заонежья», финского учёного-историка архитектуры, собравшего уникальные материалы об утерянных памятниках церковного зодчества Заонежья. Бесплатно.

16.00-22.00 - выставка «Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья». Посвящена одному из главных брендов Карелии. Бесплатно.

18.00, 19.00 - авторские экскурсии по выставке «Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья». Экскурсию проведет Е.А. Рычкова - искусствовед, научный сотрудник музея-заповедника «Кижи». Стоимость - 70 руб.

17.00-18.00 – «Больше, чем встреча». Выступление ансамбля народной музыки "Тойве". Вас ждут песни и танцы Заонежья, карел, финнов-ингерманландцев, ижор, марийцев, удмуртов, мордвы, Дании, Норвегии, Швеции и многое другое! Бесплатно.

20.00 - «Народный подиум». Показ моделей традиционного заонежского костюма конца XIX - конца XX мастериц музея-заповедника «Кижи». Бесплатно.

20.20 – программа студентов Карельского колледжа культуры и искусств, с коллекцией «Древне-карельского национального костюма». Бесплатно.

18.00, 19.00, 20.00 - мастер-классы по вышивке и изготовлению традиционной игрушки «Кижский сувенир». Изготовление традиционных кукол, деревянных брелоков в тематике выставки. Стоимость - 100 руб.

21.00 - «Музыкальные узоры». Концерт ансамбля народных инструментов Петрозаводской Государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Бесплатно.

Фондохранилище (пл. Кирова, 10, 79-98-66)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - Экскурсия-квест по экспозициям фондохранилища. Стоимость - 70 руб.

20.00 - «Отражение». Знакомство с экспозициями фондохранилища под аккомпанемент музыкантов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. Бесплатно.

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 - мастер-класс по стрельбе из лука. Стоимость - 70 руб.

фото: © Столица на Онего

Жительница Карелии по пьяни украла пять живых кроликов

Беломорчанка выпила и пошла воровать кроликов, но не успела вынести всех, сообщили на сайте местного районного суда.

В Беломорске была осуждена местная жительница за преступление, совершенное летом 2020 года.

Тогда женщина в пьяном виде проникла в хозяйственную постройку и вынесла оттуда пять живых кроликов. Не остановившись на достигнутом, она отправилась туда же за новой партией кроликов, но на выходе из постройки её перехватил хозяин живности.

Учитывая все обстоятельства происшествия и тот факт, что осужденная не работает, суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Число безработных в Карелии в 1,6 раза превысило количество вакансий

Количество зарегистрированных в службах занятости безработных в Карелии по состоянию на 12 мая составило 3,1% от общей численности экономически активного населения республики.

Это следует из проводимого Управлением труда и занятости Карелии еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда.

Самый высокий уровень официальной безработицы в Беломорском районе — 5,04%, а самый низкий в Костомукше — 0,7%. В Петрозаводске показатель безработицы составляет 3,23%. Количество стоящих на учете безработных по данным за 12 мая составило 9472 человек - это в 1,6 раза больше количества вакансий, сведения о которых имеются в службах занятости. Работодатели заявили о наличии 5828 свободных рабочих мест. На какие вакансии требуется больше всего специалистов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Карелия опустилась в нижнюю часть рейтинга по показателям развития промышленности

Темпы спада промышленного производства в Карелии в первом квартале 2021 года оказались выше, чем в большинстве регионов Северо-Запада.

Это следует из «Мониторинга основных экономических и социальных показателей развития Республики Карелия за январь–март 2021 года», подготовленного Карелиястатом.

Карелия заняла в рейтинге третье место с конца. Промышленное производство в республике за три месяца упало на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже ситуация только в Республике Коми и Архангельской области, а в большинстве регионов Северо-Запада промышленность выросла за отчетный период. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Уровень жизни населения Карелии стал больше зависеть от социальных выплат

Доля социальных выплат в доходах населения Карелии выросла в 2020 году на фоне сокращения роли других источников.

Это следует из данных Карелиястата о структуре доходов жителей республики.

В 2019 году уровень жизни населения Карелии зависел от социальных выплат на 30%, а в 2020 году эта доля выросла до 31%. Роль заработной платы осталась почти на прежнем уровне — ее доля составила более 59%, доходы от собственности - 3%, но сократились другие источники доходов. Какие именно — читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay.com / fernandozhiminaicela

В Карелии заключенные спели в караоке военные песни

Арестанты, находящиеся в больнице при УФСИН, приняли участие в конкурсе по исполнению песен в караоке.

Конкурс караоке среди осужденных прошел в лечебном профилактическом учреждении Республиканская больница № 2 УФСИН России по Карелии. Мероприятие было посвящено празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в УФСИН.

«11 участников соревновались за звание лучшего певца караоке. В этот день в репертуаре были песни военных лет. В ходе конкурса участники исполнили всеми любимые известные композиции: „В землянке“, „Враги сожгли родную хату“, „Синий платочек“, „Темная ночь“, „Жди меня“, „Последний бой“, „Смуглянка“, и др.», — говорится в сообщении.

Победителем стал исполнитель песни «Журавли».

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.

фото: © shutterstock.com/B-D-S Piotr Marcinski

В Петрозаводске произошло двойное убийство

Ранее судимая за убийство петрозаводчанка зарезала своего сожителя и знакомую, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске расследуется дело в отношении 43-летней горожанки, обвиняемой в двойном убийстве.

По версии следствия, вечером 10 мая обвиняемая у себя дома в пьяном состоянии напала с ножом на своего сожителя и находившуюся в гостях знакомую женщину. От полученных ранений знакомая погибла на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где также скончался.

Ранее женщина уже была судима за убийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, обвиняемая заключена под стражу. Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.