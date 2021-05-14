Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска

Сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Торжественная церемония вступления в должность нового сити-менеджера карельской столицы Владимира Любарского состоялась в администрации Петрозаводска в пятницу, 14 мая.

Церемония инаугурации началась с прослушивания гимна Российской Федерации. Затем исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич озвучил решение горсовета, в соответствии с которым Владимир Любарский был назначен главой карельской столицы.

После этого в зал вошел Владимир Любарский. Он озвучил текст присяги, согласно которому он обязан, в частности, соблюдать Конституцию Карелии и городской устав.

После этого Александр Ханцевич вручил Владимиру Любарскому церемониальный нагрудный знак и удостоверение.

Выступивший следом глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал успеха новому сити-менеджеру. Он заявил, что знает Любарского как честного и достойного человека много лет. Губернатор пояснил, что правительство республики готово помогать новому управленцу.

Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник не была замечена на процедуре инаугурации Владимира Любарского.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

фото: паблик «Экологическая справедливость»

Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии

В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.

Накануне Дня Победы, 8 мая, жители поселка Калевала обнаружили ещё одну свалка тухлой форели, сообщается в паблике «Экологическая справедливость».

Ранее, 6 мая, в двух километрах от поселка Кепа на обочине дороги была обнаружена первая свалка тухлой рыбы.

Про информации паблика, расстояние между свалками дохлой форели 13,3 км по прямой.

«Примерно в 100 м от дороги и в 30 м от реки Кужатоя обнаружен лабаз, а возле него - 100-120-килограммовая куча тухлой рыбы. В бачке рядом с выброшенной тухлой рыбой - мертвый тюлень», - написано в паблике «Экологическая справедливость».

По данному факту калевальцы обратились в полицию, а также на горячую линию Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Экоактивисты и местные жители подозревают, что дохлая форель - это отходы деятельности форелевых садковых хозяйств, которые должны утилизироваться в скотомогильниках или крематорах.

Но председатель ассоциации форелеводов Карелии Виталий Артамонов опровергает версию экоактивистов, сообщая, что они так не утилизируют отходы – «это все наговоры».

Местные борцы за экологию отступать не намерены и надеются с помощью правоохранительных органов найти и наказать виновников.

фото: © Столица на Онего

Любарский: Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.

На своей странице в соцсетях глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что провел рабочую встречу с руководством транспортных компаний, не так давно повысивших плату за проезд.

"Переговоры были не самые простые. Тем не менее, по результатам переговоров принято решение о снижении стоимости проезда на два рубля – с 37 до 35 рублей – на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29. Произойти это должно с понедельника, 17 мая. Не могу сказать, что на 100% доволен результатом. Но есть первый сдвиг в правильном направлении. Будем продолжать работу над решением транспортной проблемы", - написал Любарский.

Напомним, 10 апреля до 37 рублей выросла стоимость проезда в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3".

фото: источник - официальная страница главы Петрозаводска Владимра Любарского/https://vk.com/id654259984

Глава Петрозаводска ищет хозяина ключей, которые нашел на улице

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в «Вконтакте» и начал активно общаться с горожанами.

В минувший четверг, 13 мая, назначенный накануне на пост главы Петрозаводска Владимир Любарский завел себе официальную страницу в соцсети «Вконтакте» и одной из первых его публикаций стало объявление о найденных ключах.

«Друзья, только что во время вечерней пробежки по ул. Варкауса на обочине нашёл связку ключей. В районе глазной клиники, но со стороны озёра. Если не можете попасть домой и узнали свои ключи - наберите дежурному в мэрию - они меня найдут, и мы решим вопрос с возвратом пропажи. Телефон дежурного 713400», - говорится в сообщении новоиспеченного сити-менеджера.

В комментариях подписчики восхищаются поступком Владимира Любарского.

В ответ в конце дня Любарский, у которого ранее не было страницы в соцсетях, всех поблагодарил за теплые слова.

«Друзья, спасибо всем за поздравления - столько тёплых слов давно не слышал, честное слово», - написал глава Петрозаводска и извинился, что еще не совсем освоил технологию общения в «Вконтакте», поэтому не может добавлять в друзья всех желающих.

Напомним, в среду, 12 мая, депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске ищут водителя, не пропустившего пожарную машину (ВИДЕО)

Инспекторы ГИБДД просят свидетелей помочь найти нарушителя, не пропустившего служебный автомобиль, сообщили в петрозаводской Госавтоинспекции.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала, как 10 мая в 19.47 на перекрестке улиц Лыжная — Калинина — Правды-Ключевое шоссе водитель микроавтобуса Mersedes в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества в движении пожарному автомобилю с включенными световыми и звуковыми сигналами.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помочь свидетелей установить номер автомобиля нарушителя.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Напомним, накануне этого случая, 9 мая, страшная авария в центре Петрозаводска унесла жизнь человека. Спешившие на вызов пожарные протаранили автомобиль такси, который не пропустил служебную машину.

фото: Минприроды Карелии

Нарушителю в Петрозаводске придется заплатить штраф за выброшенные на помойку шины – его поймали с поличым

Жители Сулажгоры зафиксировали, как люди выбрасывают шины и строительный мусор на помойку – нарушителей ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды Карелии, ГКУ РК «Карелприрода», ООО «Автоспецтранс» неоднократно просило жителей Петрозаводска выбрасывать отходы правильно - в соответствии с законом. Строительные отходы вывозятся по отдельному договору с операторами, автопокрышки можно сдать в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.

Однако, несмотря на просьбы и разъяснения ведомств, некоторые контейнерные площадки столицы Карелии продолжают зарастать строительными отходами, ветками и автопокрышками.

Площадки приводятся в порядок за счет бюджетных средств, однако, спустя какое-то время ситуация повторяется.

Минприроды Карелии не только понуждает собственников площадок и виновных лиц убирать отходы на площадке и вокруг нее, но и работает на предупреждение нарушений.

В этом ведомству помогают бдительные граждане и система видеонаблюдения.

Так, жители Сулажгоры сняли фото и видео, на котором видно, как на контейнерную площадку выгружают мешки со строительным мусором. Эта контейнерная площадка – одна из самых проблемных в городе. Нередко проезжающие мимо машины останавливаются, чтобы выбросить там свой мусор, а некоторые даже привозят туда целый прицеп строительных отходов.

Минприроды Карелии получило ответ от правоохранительных органов, собственник автотранспортного средства установлен. Теперь ему грозит административный штраф до две тысячи рублей.

Если вы стали свидетелем незаконного размещения отходов, постарайтесь снять фото или видео, где видно номера машин. Материалы необходимо направить по электронной почте в Министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия ecopetr@karelia.ru или в социальной сети «Вконтакте» Министерства.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Завершены поиски молодого человека, который сел у вокзала в Петрозаводске в темный автомобиль и пропал

Полиция Петрозаводска нашла 21-летнего петрозаводчанина, который пропал 7 мая.

Найденный молодой человек жив и здоров, криминальной составляющей в его исчезновении нет.

Напомним, 21-летний петрозаводчанин 7 мая в районе 1.20 вышел из здания железнодорожного вокзала, сел на парковке гостиницы «Парк-инн» в темный седан и с того момента его местонахождение было неизвестно.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Житель Петрозаводска совершил попытку суицида

Спасатели МЧС Карелии отвезли в больницу жителя Петрозаводска, совершившего попытку суицида.

Сегодня днем, 14 мая в 12.42, на пульт спасательной службы МЧС Карелии поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было вскрыть дверь квартиры в доме №6 по улице Зеленая в Петрозаводске, где предположительно находился человек, желающий совершить суицид.

Спасатели выехали на место вызова, но помощь по вскрытию двери уже не потребовалась. Вход в жилище был свободен.

Мужчина совершил попытку суицида, потерял много крови, но медикам вовремя удалось прийти на помощь. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи МЧС в БСМП Петрозаводска.

На месте происшествия работают сотрудники МВД Карелии.

фото: © freeimages.com

В Петрозаводске мужчина решил убить своего кредитора и заказал полицейским его похищение

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в организации похищения человека и приготовлении к убийству, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале 2020 года житель Петрозаводска в городе организовал похищение знакомого мужчины, которому не хотел возвращать взятые в долг деньги.

Для этого он обратился к исполнителям, с которыми обговорил все детали преступления, в ходе которого кредитор должен был быть похищен и доставлен к нему в гаражный бокс, где обвиняемый планировал добиться от потерпевшего передачи ему денежных средств и различного имущества, после чего совершить его убийство.

Однако исполнители действовали в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в результате чего в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске мужчина не может выбраться из реки – спасатели выехали на помощь

В Петрозаводске на набережной Ла-Рошель мужчина упал в реку и не может выбраться из-за сильного течения, сообщили в МЧС Карелии.

Как расскзали в МЧС Карелии "Столице на Онего" сегодня днем, в районе 11.00 на пульт пожарной спасательной службы поступило сообщение, что на набережной Ла-Рошель в реке Лососинка находится мужчина и не может выбраться на берег из-за сильного течения.

Спасатели и "скорая" МЧС выехали на место происшествия.

Подробности происшествия устанавливаются.

фото: © Столица на Онего

Спасатели рассказали, чем закончилась история с мужчиной, который в Петрозаводске не мог выбраться из реки

Сегодня днем мужчина не мог выбраться из сильного потока реки Лососинки на набережной Ла-Рошель – спасатели выезжали на помощь.

Ранее в пресс-службе МЧС Карелии сообщили, что сегодня около 11.00 на пульт пожарной спасательной службы поступило сообщение, что на набережной Ла-Рошель в реке Лососинка находится мужчина и не может выбраться на берег из-за сильного течения.

Спасатели выехали на место вызова, а по прибытии узнали, что в районе моста на Мерецкова мужчине удалось справиться с течением и самостоятельно доплыть до берега.

По словам очевидцем, мужчина вышел на берег и ушел в неизвестном направлении. Медицинской помощи ему не оказывалось.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Любарский сообщил о первых шагах на посту мэра Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поделился планами первоочередных действий после вступления в должность.

Владимир Любарский намерен в первую очередь решить проблемы с ремонтом дорожной сети, городским освещением, обилием уличного мусора. Он также планирует разобраться с недостатками петрозаводского общественного транспорта. Об этом Любарский заявил во время общения с прессой после процедуры инаугурации.

«Надо познакомиться с людьми, с которыми я буду работать, и посмотреть их глазами на ту проблематику, которую мы сегодня видим. А проблемы мы знаем. Это мусор, это ремонт и содержание дорог. Это освещение. И это муниципальный транспорт», — сказал Любарский, отвечая на вопрос представителей прессы о его первых управленческих планах.

Новый глава Петрозаводска заявил, что у него есть список из 12 пунктов по развитию города.

«Всего в моем ежедневнике 12 пунктов. Вот, наверно, те четыре, которые я сказал, — они являются основными. Это подтверждается запросами горожан», — сказал Любарский.

Владимир Любарский родился 1 апреля 1968 года в Петрозаводске. Окончил среднюю школу № 17, затем, в 1996 году — Санкт-Петербургскую школу милиции. В 2008 году окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова в Москве. Отслужил в воздушно-десантных войсках с 1986 по 1988 год.

С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Республике Карелия. Имеет звание майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в Управлении Госнаркоконтроля по Республике Карелия. С 2009 по 2017 год трудился в Федеральной службе судебных приставов Республики Карелия. Закончил службу в должности советника директора ФССП.

Сегодня в Петрозаводске состоялась процедура инаугурации главы Петрозаводска Владимира Любарского. В церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска пенсионерка на иномарке сбила 19-летнего велосипедиста, пострадавший с травмами доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД города.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня днем, 14 мая в 15.06, на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина 66-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, совершила наезд на 19-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части.

Несмотря на то, что велосипедист был в шлеме и другой защитной экипировке, он получил травмы и был доставлен в больницу.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

«Я ничей. Я самостоятельный»: Любарский обозначил свою позицию на посту главы Петрозаводска

Назначенный сити-менеджером Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что намерен действовать самостоятельно при взаимодействии с бизнес-группами.

Об этом Владимир Любарский заявил журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он предоставлять преференции представителям бизнеса, в частности, строительной отрасли. Речь в вопросе шла о предпринимателях, ищущих выхода на личный контакт с высокопоставленными чиновниками для решения собственных вопросов.

«Я могу смело и ответственно, и честно всех заверить: я ничей. Я самостоятельный. Я в команде главы. И поэтому никаких „кривых“ историй вы не услышите и не увидите», — заявил Владимир Любарский.

Руководитель города отметил, что бизнес нуждается в поддержке и одновременно контроле со стороны органов власти.

«Пусть подходят все, но преференций не будет никому. Я абсолютно поддерживаю Артура Олеговича: с бизнесом нужно нянчиться тогда, когда он этого заслуживает, когда это необходимо в интересах дела. Другая сторона — его необходимо контролировать», — пояснил он.

Напомним, сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

фото: © ГИБДД Карелии

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности наезда на ребенка у школы

На Древлянке 12-летняя девочка на велосипеде попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший четверг, 13 мая, в 19.48 на пересечении улиц Сыктвкарская и Березовая Аллея девочка 2009 года рождения ехала на велосипеде по проезжей части вдоль тротуара, в это время 66-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершила на ребенка наезд.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Ребенку была оказана разовая медицинская помощь.

Ранее МЧС Карелии сообщали, что спасатели привлекались для оказания помощи при ДТП у лицея №1 на Древлянке - сбит ребенок-велосипедист.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

В администрации Петрозаводска прошла инаугурация Владимира Любарского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска.

Сегодня в администрации города состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Торжественная церемония вступления в должность нового сити-менеджера карельской столицы Владимира Любарского состоялась в администрации Петрозаводска в пятницу, 14 мая.

Церемония инаугурации началась с прослушивания гимна Российской Федерации. Затем исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич озвучил решение горсовета, в соответствии с которым Владимир Любарский был назначен главой карельской столицы.

После этого в зал вошел Владимир Любарский. Он произнес текст присяги, согласно которому он обязан, в частности, соблюдать Конституцию Карелии и городской устав.

После этого Александр Ханцевич вручил Владимиру Любарскому церемониальный нагрудный знак и удостоверение.

Выступивший следом глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал успеха новому сити-менеджеру. Он заявил, что знает Любарского как честного и достойного человека много лет. Губернатор пояснил, что правительство республики готово помогать новому управленцу.

Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник не была замечена на процедуре инаугурации Владимира Любарского.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

Фоторепортаж смотрите здесь.

фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)

Специалисты Октябрьской железной дороги продолжают восстановительные работы на станции Заделье в Кондопожском районе, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Так, 13 мая в 18.28 был поднят последний поврежденный вагон. В ходе ликвидации последствий схода были проведены мероприятия по подъему подвижного состава, продолжается работа по восстановлению целостности верхнего строения пути, стрелочных переводов и контактной сети, после чего пропуск грузовых и пассажирских поездов через станцию будет организован в штатном режиме.

В восстановительных работах задействовано порядка 250 человек с привлечением специализированной техники, в числе которой краны восстановительных поездов, бульдозер, гидравлическое оборудование.

Напомним, 12 мая в 13.28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. В результате произошедшего движение на участке "Петрозаводск – Медвежья Гора" временно приостановлено.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

В ОАО «РЖД» организован штаб по ликвидации последствий схода, на месте работают восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)

В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

в минувшую среду, 12 мая, в 15.07 произошел пожар на 2 км федеральной автодороги «Кола» — А-121 — горела территория бывшей Пряжинской зверофермы, где в 2017 году от голода погибли более 2,5 тысяч норок.

Пожару был присвоен ранг «1БИС». В ликвидации огня участвовали 28 пожарных и 7 единиц техники. Пожар удалось локализовать через 45 минут.

В результате огонь уничтожил неэксплуатируемые постройки, а также выгорело 10 гектаров земли.

Сегодня участок бывшей Пряжинской зверофермы находится в аренде у акционерного общества «Совхоз «Ведлозерский».

Заместитель гендиректора совхоза «Ведлозерский» Вячеслав Савельев прокомментировал «Столице на Онего» случившееся.

«Сегодня АО «Пряжинское» находится в стадии банкротства, мы у них выкупили коровник, а этот участок земли, где раньше находилась звероферма и выращивали зверьков, нам предоставило в аренду Минимущества. Вчера произошел пожар на арендуемой территории — на участке бывшей Пряжинской зверофермы. Никакого урона это нам не нанесло, так как капитальных строений там нет, сгорели старые шеды — вольеры, где держали норок. Строения были деревянные, покосившиеся, некоторые уже упавшие. Нам эту территорию предстоит очистить от мусора и подготовить для строительства комплекса для нужд нашего совхоза».

Напомним, в сентябре 2017 года на ферме в Пряже от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз «Ильинский». Позже стало известно, что здесь также погибли около 2,5 тысяч норок и лисиц.

фото: © Елена Афонина/ТАСС

Мужчина с женщиной умерли от коронавируса в Карелии

Всего в Карелии за время пандемии скончались 504 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ умер 74-летний житель Сортавалы, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 66-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии скончались 504 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 48 человек. Из этого числа заболевших – 46 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии на 14 мая составляет 46345 человек.

Выздоровели 44503 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7547,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3348,2 случая, по Северо-Западу – 5851,4.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, как будет строить работу с новым мэром Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, как правительство республики будет выстраивать отношения с новым главой Петрозаводского городского округа Владимиром Любарским.

Артур Парфенчиков заявил о намерении оказывать поддержку со стороны республиканской власти администрации Петрозаводска под управлением Владимира Любарского. Об этом губернатор сообщил журналистам после процедуры инаугурации нового главы города.

«Мы всегда нацелены на поддержку муниципалитетов. Это касается не только Петрозаводска. Но, безусловно, Петрозаводск — это самый крупный центр, столица. Важно для всей республики его экономическое, социальное развитие. Здесь живет практически половина населения. И, по большому счету, он генерирует, как локомотив, развитие всей республики», — пояснил он.

По словам Парфенчикова, город и республика также должны взаимодействовать в управлении финансовыми потоками.

«Многие вопросы мы просто обречены решать вместе. Мы также понимаем, что нам придется вместе и зарабатывать средства, и где-то их искать. И привлекать дополнительные федеральные средства для решения глобальных задач города Петрозаводска», — заявил Артур Парфенчиков.

В частности, глава республики заявил, что совместно город и республика должны решить проблему с общественным транспортом в Петрозаводске.

«У нас нет общественного транспорта сегодня в современном комфортном понимании этого слова», — пояснил он.

Инаугурация главы Петрозаводска Владимира Любарского состоялась сегодня, 14 мая, в мэрии карельской столицы.

фото: со страницы юриста погорельцев/https://vk.com/porco_negro

В Карелии при странных обстоятельствах загорелся дом с инвалидом (ФОТО)

В деревне Лососинное Прионежского района пенсионер-инвалид чуть не сгорел на пожаре в собственном доме - из огня его вытащила дочь через окно.

Как рассказал «Столице на Онего» юрист девушки Анны, чей отец-инвалид чуть не сгорел в доме, поджог произошел утром 13 мая.

«Утром 13 мая Анна ненадолго вышла из дома. А вскоре ей позвонил отец и сообщил, что начался пожар. Горит крыльцо, - рассказал юрист. - То есть пожар начался там, где без посторонней помощи этого произойти не могло».

По словам нашего собеседника, Анна успела прибежать к дому и вытащила отца через окно. Самостоятельно выбраться из огня он бы не смог, так как из-за болезни и в силу возраста плохо ходит, да и выход был перекрыт огнем.

Огонь за полчаса полностью уничтожил дом. Без крыши над головой остались пенсионер-инвалид и его дочь Анна с маленьким сыном.

«Сейчас погорельцев приютили соседи на летней кухне, - рассказал юрист, - но семья осталась без документов, вещей и средств к существованию».

Если у вас есть возможность помочь погорельцам, то деньги можно перевести на карту Анне – это единственное, что у нее осталось, так как она вышла из дома с кошельком. Номер карты указан на странице ее юриста. По его словам, он готов ответить на все вопросы, если они у кого-то возникнут.

Юрист погорелицы настаивает на версии поджога, предполагая, что его могли совершить из-за имущественного спора, который возник после смерти мужа Анны.

фото: © Росгвардия Карелии

На газоне в Петрозаводске нашли гранату

Ручную гранату времен Великой Отечественной войны обезвредили сотрудники ОМОН в столице Карелии, сообщили на сайте Росгвардии.

Днем 13 мая в дежурную часть Росгвардии поступило сообщении о том, что на улице Советской на газоне обнаружен подозрительный предмет.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

Прибыв по указанному адресу, специалисты ведомства осмотрели подозрительный предмет и установили, что это ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас со всеми мерами предосторожности был доставлен на безопасное удаление от мест возможного появления людей и впоследствии уничтожен.

фото: © источник ИА «СеверПост»

Сегодня обвиняемому в покушении на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову вынесут приговор

Прокуратура попросила для обвиняемого в покушении на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Александра Фролова 3,5 года условно и полмиллиона рублей штрафа

Аналогичное наказание обвинение попросило и для подельника Александра Фролова – руководителя частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда» Бориса Александрова.

Судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов завершает рассмотрение скандального уголовного дела теперь уже бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Фролова и его подельника Бориса Александрова, возглавляющего частное региональное учреждение «Добровольная пожарная команда». Оба они УФСБ республики обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Оба подсудимых написали явку с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. С учетом этого, гособвинение попросило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Так, 13 мая выступивший в суде с последним словом Александр Фролов сказал, что произошедшее повлияло не только на него самого, но и на его близких, а также раскаялся в содеянном. Борис Александров, которому последнее слово было предоставлено ранее, аналогично признал свою вину.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

Что же противозаконное, по версии следствия, совершили приехавший в Карелию из Мурманска Фролов и прибывший из Санкт-Петербурга Александров? Как считает следствие, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 миллионов рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.

Ранее издание «СеверПост.ru» сообщило , что в 2016 году прокуратурой было установлено, что в Главном управлении МЧС России по Мурманской области при замещении Александром Фроловым должности первого заместителя начальника, на должность начальника юридической группы Главного управления принята его супруга. При этом должность начальника федерального казенного учреждения «Центр управления МЧС России по Мурманской области» замещает брат Фролова – Фролов Евгений Владимирович.

Однако эти нарушения Александром Фроловым федерального законодательства о противодействии коррупции и о государственной службе почему-то не стали препятствием для его назначения первым заместителем начальника МЧС Карелии.

Гособвинитель на этом уголовном процессе – старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова. Ожидается, что уже сегодня во второй половине дня судья Эдуард Новоселов огласит приговор Александру Фролову и Борису Александрову.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Чего вы ждете от нового главы Петрозаводска Владимира Любарского?

Сегодня Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска.

В администрации города сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Церемония инаугурации началась с прослушивания гимна Российской Федерации. Затем исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич озвучил решение горсовета, в соответствии с которым Владимир Любарский был назначен главой карельской столицы.

После этого в зал вошел Владимир Любарский. Он произнес текст присяги, согласно которому он обязан, в частности, соблюдать Конституцию Карелии и городской устав.

После этого Александр Ханцевич вручил Владимиру Любарскому церемониальный нагрудный знак и удостоверение.

Выступивший следом глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал успеха новому сити-менеджеру. Он заявил, что знает Любарского как честного и достойного человека много лет. Губернатор пояснил, что правительство республики готово помогать новому управленцу.

Сегодня у Владимира Любарского первый рабочий день в должности главы Петрозаводска.

Чего вы ждете от нового руководителя города?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии от внебольничной пневмонии скончался мужчина зрелого возраста

Всего жертвами инфекции с апреля прошлого года стали 140 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За мминувшие сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 15 человек, 58-летний мужчина с сопутствующей соматической паталогией скончался. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, говорится в сообщении штаба.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5982 пациента, 140 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Одиночные пикеты пациентов с диабетом прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Участники акции в центре столицы Карелии потребовали от государства обеспечения пациентов с диабетом качественной медицинской помощью.

Одиночные пикеты состоялись на проспекте Ленина в Петрозаводске, напротив правительства Карелии.

Участники акции требуют выдачи им бесплатных приборов определения уровня сахара в крови и обеспечения их оригинальным инсулином.

Наталья Черемисина заявила, что воспитывает дочь, которой был поставлен диагноз «сахарный диабет». Она рассказала, что ребенок не получает от государства бесплатных сенсоров для мониторинга глюкозы. Данные приборы частично вводятся под кожу и обеспечивают мониторинг уровня сахара в крови. По словам Черемисиной, семья юной пациентки за свои деньги приобретает все необходимое. В месяц они тратят 18 тыс. рублей на сенсоры, еще 8 тыс. рублей — на расходные материалы к инсулиновой помпе.

Также Наталья Черемисина поясняет, что не находит понимания с врачами, которые отказываются давать ей рекомендации для обеспечения необходимыми медуслугами больного ребенка. Медики, по ее словам, устраняются от решения проблемы, хотя их рекомендации могли бы поспособствовать разрешению ситуации с чиновниками.

Вторая участница одиночного пикета Татьяна Михайлова заявила, что давно живет с сахарным диабетом. Она вынуждена за свои деньги приобретать импортный инсулин, который успешно стабилизирует ее состояние и подходит ей. Она пояснила, что Минздрав готов предоставлять ей отечественный аналог, от которого пациентка отказывается. Михайлова также покупает за свой счет расходные материалы к инсулиновой помпе, дополнительные тест-полоски и сенсоры для мониторирования глюкозы. В общей сложности в месяц пациентка тратит порядка 20 тыс. рублей.

Участница пикета добивается выписки импортного инсулина вместо отечественного аналога, требует выдачи подходящих ей расходных материалов к инсулиновой помпе и сенсоров для контроля уровня сахара в крови.

Пациенты с диабетом ссылаются на приказы министерства здравоохранения Российской Федерации. Один из них регламентирует предоставление медуслуг детям-диабетикам, другой документ посвящен поддержке взрослых больных с тем же диагнозом. В документах содержатся требования о предоставлении пациентам медуслуги «Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования»: речь идет об обеспечении больных сенсорами.

Также в этом году депутаты Законодательного собрания Карелии приняли законопроект, согласно которому некоторым гражданам предусматривается полное возмещение затрат на покупку сенсоров за счет бюджета Карелии. На бесплатное обеспечение сенсорами могут рассчитывать только определенные группы лиц, которые используют инсулиновую помпу. Речь идет о детях до 18 лет, студентах-очниках до 23 лет, женщинах в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Карельский Минздрав выпустил разъяснение по вопросу обеспечения граждан с сахарным диабетом медицинскими изделиями, включая датчики системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы.

Там сообщается, что бесплатное обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарствами и медицинскими изделиями производится за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета Карелии.

«Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года № 3053-р. Системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в данный перечень не включены, в связи с чем правовых оснований для обеспечения данными медицинскими изделиями по федеральной программе не имеется», — таким образом в министерстве разъяснили отказ обеспечивать больных сенсорами за федеральный счет. При этом в Минздраве подтвердили, что благодаря изменениям в карельское законодательство некоторые группы диабетиков получили право на бесплатное обеспечение подкожными сенсорами глюкозы.

При этом карельские семьи диабетиков утверждают, что на данный момент не получают бесплатных систем проверки уровня сахара.

В марте прошлого года в Петрозаводске родители детей-диабетиков устроили пикет против замены иностранного инсулина аналогом.

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии

Минфин Карелии объяснил, куда пойдут 7 млрд рублей, поступившие из федерального бюджета

Сумма субсидий, субвенций и трансфертов из федерального бюджета, полученных Карелией за первые 4 месяца 2021 года значительно превысила объемы финансирования аналогичного периода прошлого года.

Это следует из данных Минфина Карелии о поступлениях в региональный бюджет.

Целевые межбюджетные трансферты, в том числе на национальные проекты, выросли на 47,6% и достигли 3,5 млрд рублей. В эту сумму входят субсидии на социальную поддержку граждан, здравоохранение, образование, культуру, поддержку развития отраслей экономики. Их общий объем составил 1,5 млрд рублей (рост на 32,6%). Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии хочет построить в Лахденпохье больницу, вертолетную площадку и пару ФАПов

Глава Карелии Артур Парфенчиков с рабочим визитом посетил Лахденпохью и рассказал о планах развития этого города на юге республики.

«В Лахденпохье планируем построить новый больничный комплекс. В том, что он необходим городу и району, нет никаких сомнений, — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. — Участок под него подобрала администрация района совместно с Минздравом — это пустующая пока территория в центре города. Наша задача — „вписать“ современные здания медучреждения в имеющийся ландшафт».

Больничный комплекс, по словам Парфенчикова, будет включать не только поликлиническое отделение для взрослых и для детей, но и дневной стационар с операционными и с возможностью круглосуточного пребывания.

«Конечно, строительство потребует серьезных ресурсов. При этом мы должны поддерживать в надлежащем состоянии действующие сейчас в районе медучреждения. В капитальном ремонте нуждается главный корпус районной больницы Лахденпохья, приступим к нему уже в этом году. Также продолжим закупку необходимого медоборудования и транспорта», -отметил глава Карелии.

Кроме того, в течение нескольких ближайших лет в Лахденпохском районе планируется построить две амбулатории — в поселках Хийтола и Куркиеки, и три ФАПа: в поселках Тиурула, Эстерло и Мийнала.

«Учитывая развитие в регионе санавиации, в Лахденпохье надо бы иметь и вертолетную площадку. Но этот вопрос пока в стадии обсуждения», — заключил Артур Парфенчиков.

фото: © shutterstock.com/Rainer Fuhrmann

Ребенок на велосипеде попал под машину у школы в Петрозаводске

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на Древлянке у Лицея №1, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 13 мая, в 20.12 на пресечении улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи автомобиль сбил ребенка на велосипеде.

Для оказания помощи на место ДТП прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Подробности произошедшего уточняются.

фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Гостиницы в Карелии четвертый раз с начала года переписали ценники

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии в конце апреля снова повысили цены за проживание – это произошло уже четвертый раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 5 по 11 мая.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостиницах 4*-5*. По сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на 6,6%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 2125 рублей на человека в сутки. На сколько выросли цены в отелях 1*-3* и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».