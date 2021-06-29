Самые читаемые новости за 29 июня

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Последний шанс: глава Минздрава Карелии назвал прививочные пункты, где можно пройти вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывает всех жителей Карелии пройти вакцинацию в ближайшее время.

На своей странице в соцсети Охлопков написал: для того чтобы привиться, достаточно позвонить либо на горячую линию «122», либо в регистратуру, можно подойти в любую поликлинику без записи: все медицинские организации, которые осуществляют вакцинацию, работают в режиме «зелёного окна».

Также прививочные мобильные пункты есть в Петрозаводске: в торговых центрах «Лотос Плаза» и «Тетрис», в медицинском колледже, в Центре медико-биологических исследований КарНЦ РАН (ул. Пушкинская, 3), в здравпункте ПетрГУ в фитнес-центре «Здравсоюз» на Кукковке.

Центральные районные больницы также осуществляют выезды для вакцинации в населённые пункты.

Вакцинация проводится в объёмах поступившей вакцины, которая распределяется Минздравом России.

«Призываю тех, кто ещё не вакцинировался, сделать это в ближайшее время. Третья волна COVID-19 сильнее второй. Конечно, лучше было бы для формирования иммунной прослойки вакцинироваться в феврале-марте. Сейчас есть последний шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда», - сказал Михаил Охлопков.

фото: © Столица на Онего

Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ

В ходе прямой линии главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации в коронавирусом, сложившейся в республике.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой специалисты ответили на актуальные вопросы о коронавирусе и вакцинации.

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович отметила, что тревожные цифры с заболеваемостью ОРВИ и внебольничной пневмонией в республике, словно лакмусовая бумажка, отражают ситуацию с коронавирусом, которая на сегодняшний день является неблагополучной.

«Среди совокупного населения мы превышаем уровень заболеваемости по ОРВИ на 21% - и по Карелии, и по Петрозаводску, несмотря на лето. Превышение отмечается у детей в возрасте 7-14 лет на 4% и 15 лет и старше - на 48%», - сказала Котович.

Также главный санитарный врач Карелии отметила, что ее настораживает и заболеваемость внебольничной пневмонией.

«За предыдущую неделю по результатам мониторинга превышаем средний многонедельный уровень заболеваемости в 4,1 раза. Это значительное превышение. У нас зарегистрировано 326 случаев за неделю», - отметила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии.

Ситуация по коронавирусу в Карелии, по словам главного санитарного врача, остается неблагополучной.

«Ежесуточный показатель заболеваемости у нас превышает в два раза. Это если брать в целом все регионы, если от общего количества заболевших вычесть Москву и Санкт-Петербург, которые дают самую большую долю заболевших в стране, то тогда в Карелии будут показатели заболеваемости превышены в три раза. Рост отмечается во всех возрастных группах», - сказала Людмила Котович.

В ходе прямой линии были названы районы, где ситуация с коронавирусом особенно тревожна: это Медвежьегорский район – заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в 4 раза, а также Петрозаводск, Прионежский, Кондопожский, Пудожский и Питкярантский районы.

При обследовании вирусов выделено 16 положительных штаммов, которые ранее не фиксировались в Карелии: 5 британских, один южно-африканский и 10 индийских. Среди 10 человек, у которых выявили индийский штамм, – один взрослый и 9 детей. Заболевшие дети разного возраста, один ребенок меньше года.

фото: © Столица на Онего

Молодая женщина, выпавшая из окна пятого этажа в Петрозаводске, выжила

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа.

Как стало известно "Столице на Онего", 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

"Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, в сознании", - сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, полиция и следователи.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Микулина

Парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море (ФОТОФАКТ)

После сильного дождя дорога и парковка у торогвого центра на Лесном проспекте, 47 ушла под воду.

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как 29 июня у торгового центра на Лесном проспекте после сильного дождя образовалось море на парковке. Машины преодолевают водную стихию, рискуя залить салон водой.

Ранее сообщалось, что на парковке у гипермаркета на Лесном проспекте иномарка оказалась в водяной ловушке после весеннего ливня.

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор нашел в Карелии чистое озеро для купания

Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило качество воды и почвы в местах пляжного отдыха в Костомукше.

В июне в местах отдыха у воды на территории Костомукши в районе нижнего кольца по ул. Мира были отобраны пробы воды и почвы.

Согласно полученным результатам пробы воды озера Контокки и почвы по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствовали установленным требованиям гигиенических нормативов.

Ранее сообщалось, что число бактерий в реке Лососинка, где любят отдыхать жители Петрозаводска, превышает норму в 140 раз.

фото: © Столица на Онего

Алексей Гаврилов: «Не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России»

Бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов вышел из «Справедливой России», вместе с ним ушли еще несколько членов партии.

Известный в Карелии тележурналист, бывший депутат Заксобрания Карелии Алексей Гаврилов, который еще недавно находился в руководстве регионального отделения «Справедливой России» и при Ирине Петеляевой был вторым человеком в партии, сообщил о своем выходе из рядов справедливороссов.

По словам Гаврилова, он принял это сложное для себя решение, так как не хочет «участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство «Справедливой России».

«Написал и подал заявление о выходе из карельской «Справедливой России». Партии, которой посвятил 10 лет своей жизни, с которой делили победы и поражения, радости и горе. Партии, в которой состоялся как политик. Партии, которой на сегодняшний день оказался не нужен ни большой опыт, ни знания, ни наши с жителями Карелии наработки по улучшению качества жизни в различных сферах. Да и не хочу участвовать в клоунаде, которую закатило местное руководство СР!», — написал Гаврилов на своей странице в соцсети.

Одной из причин своего выхода из партии Гаврилов называет то, что новому руководству «Справедливой России» в Карелии не по нраву пришлась его позиция за скорейшее объединение с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду!», которое произошло на федеральном уровне, но так и не состоялось в нашем регионе.

«Не приветствуется здесь особое мнение, здравые мысли, иные взгляды на некоторые вещи и процессы. В общем, никого в новую объединённую партию так и не взяли. Хотя это абсолютно шаг нелогичный. Накануне выборов важно усиливать позиции. Однако причина ясна как божий день — местное руководство включило режим самосохранения. Понятно — у несостоявшихся пришлых много опытных и амбициозных политиков, конкуренции с которыми, по моему мнению, региональное руководство СР просто испугалось — за неимением опыта, веса, авторитета, неумением находить компромисс».

По этой же причине руководству партии в Карелии, как пишет Гаврилов, «указали на место, опасаясь грандиозного провала на выборах в одномандатном округе в Госдуму».

«В самый последний момент наверху решили, что Виктор Степанов пойдёт на выборы в ГД. Удовлетворения политических сверхамбиций новоиспеченного недополитика не случилось. Да ещё одна мутная история, как нельзя некстати для руководства всплыла…. И ещё найдёт своё продолжение…. По пути ли другим справедливоросам с таким руководством? — дело лично каждого. Я решение принял», — пишет Гаврилов.



При этом известный политик обращает внимание, что в региональном отделении «зеленый свет дан перебежчикам, которые сменили несколько партий, а одну даже дважды»:

«В такой компании не хочу быть».



По словам Гаврилова, он жестко критиковал кампанию справедливороссов за пост сити-менеджера в Петрозаводске, когда «партия выдвигает не пойми кого".

Как считает Гаврилов, кампания велась "явно не в интересах жителей города».

«Уж слишком много популизма и желания с кондачка залезть на политический Олимп Карелии, засветившись в авантюре».



Как сообщает Гаврилов, вместе с ним ряды «Справедливой России» решили покинуть другие члены партии. Например, руководитель фонда «Благотворительность. От сердца к сердцу» Оксана Димитрова и ещё несколько человек.

фото: © кадр из видео

Толпа озверевших молодчиков жестоко избила мужчину в Карелии (ВИДЕО 18+)

В Сегеже местный житель снял на видеокамеру жестокое избиение молодого человека группой озверевших мужчин.

В паблике «Сегежа online…» местный житель опубликовал видео жестокого избиения мужчины толпой неизвестных людей.

На видео запечатлено, как несколько мужчин выбегают из подъезда дома, догоняют убегавшую жертву и избивают до полусмерти. Один из участников избиения роняет мужчину в грязь, бьет его ногами, прыгает на нем, после бесчувственное тело оттаскивают в сторону и наносят еще несколько ударов по голове.

Автор видео возмущен беспределом и жестокостью.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 23 июня в 1.30 в дежурную службу полиции поступил звонок о произошедшей на улице драке. Правоохранители выехали на место происшествия.

Позже в отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мужчина 1988 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения и множественными травмами, сотрясением головного мозга.

По информации МВД, на сегодняшний день проводится проверка по факту произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

фото: © Минприроды Карелии

Суд вынес обвинительный приговор главе Минприроды Карелии Алексею Щепину, осужденному за превышение должностных полномочий

Бурятский суд приговорил карельского министра к 4 годам лишения свободы условно.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил главу Минприроды Карелии Алексея Щепина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности. За истечением срока давности министр был освобожден прямо в зале суда, пишет «МК в Карелии».

Дело было возбуждено бурятским Управлением Следственного комитета весной этого года. По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Алексей Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В правительстве Карелии знают о решении суда, но, по словам пресс-секретаря главы республики, пока не планируют предпринимать каких-либо кадровых решений по Алексею Щепину, так как есть вероятность того, что приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, в 2010 году Алексей Щепин поспособствовал выделению земли коммерческой фирме в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал, а также утвердил проект освоения данного участка, включающий работы, запрещенные действующим законодательством. После отставки в 2015 году с поста руководителя лесного агентства Бурятии Алексей Щепин работал в Управлении охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства, а в 2017 году возглавил министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

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фото: © shutterstock.com

Трупный запах из квартиры встревожил жильцов дома в Петрозаводске

Два мертвых человека были найдены в воскресенье, 27 июня, в разных городах Карелии, сообщили в МЧС республики.

Как сообщили в МЧС Карелии, 27 июня в 10.46 на пункт дежурно-спасательной службы поступил звонок из полиции с просьбой об оказании помощи при вскрытии квартиры. В одном из домов Петрозаводска жильцы пожаловались на трупный запах из квартиры.

Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента открыли дверь в квартире и обнаружили умершую одинокую пенсионерку.

В этот же день в Беломорске в 15.04 полиция также обратилась за помощью к спасателям с просьбой открыть дверь квартиры, хозяин которой долго не выходил на связь.

В результате за закрытыми дверями квартиры был обнаружен труп мужчины.

фото: © karelia.sledcom.ru

Лауреат премии «Рот на замке» покинул пост руководителя пресс-службы Следкома Карелии

Старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Карелии, полковник юстиции Виталий Коновалов ушел на пенсию.

Как стало известно «Столице на Онего», 28 июня руководитель пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов отработал в своей должности последний день и вышел на пенсию.

По информации ведомства, на его место назначена подполковник юстиции Инна Борисовна Таратунина, ранее работавшая старшим инспектором отдела кадров Следственного комитета Карелии.

Напомним, в 2019 году Союз журналистов Карелии наградил руководителя пресс-службы Следкома Карелии, полковника Виталия Коновалова специальной премией «Рот на замке». Представители прессы вспомнили Коновалову молчание в дни, когда в Петрозаводске орудовал маньяк-убийца, и множество других дел, где Коновалов попросту не давал комментарии.

Количество тяжелых случаев коронавируса увеличилось в Карелии в среднем на 18%

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал о начале пика третьей волны пандемии коронавируса в регионе.

По словам министра здравоохранения Карелии, третья волна коронавируса намного сильнее, чем вторая.

«Всю мощность коек нам пришлось развернуть в течение трех дней. Во время второй волны мы их разворачивали постепенно, в течение двух месяцев. Сейчас в ковидные стационары поступает в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар. Для установления диагноза им нужно сделать компьютерную томографию, а это дает дополнительную нагрузку на аппараты СКТ», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Глава Минздрава напомнил, что до пандемии в Петрозаводске был всего один аппарат спиральной компьютерной томографии. Сегодня их пять. Все они работают в круглосуточном режиме и пока справляются с нагрузкой.

«При выполнении томографии у пациентов молодого возраста часто обнаруживается значительное поражение легких — кт 3-4 при давности заболевания 3-5 дней. Болезнь развивается стремительно. Это отражается и на количестве летальных исходов. Палаты ИТАР в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн работают с максимальной нагрузкой, койки постоянно находятся в обороте. Так, в РИБ до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом», — уточнил Михаил Охлопков.

Как отметил министр, в подавляющем большинстве тяжело заболевшие — это непривитые граждане.

Ранее сообщалось, по данным на 29 июня, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 626. Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 173 жителей республики, из них 169 непривитых. Общее число инфицированных составляет 49980 человек.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус забрал жизни еще четырех жителей Карелии

Всего за время пандемии в нашей республике скончались от коронавирусной инфекции 626 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 июня, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 626.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 173 жителей республики, из них 169 непривитых. Заболел — 161, средней тяжести — 48 и 20 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находятся 785 пациентов, из них шестеро крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49980 человек.

За сутки выздоровели еще 87 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47408 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дмитрий Фабрикантов рассказал о «карельской нефти», которая дает экономике республики огромные преимущества

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал Дмитрий Фабрикантов — первопроходец камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известный предприниматель, лидер регионального отделения Партии РОСТА.

Дмитрий Фабрикантов прошел путь от рабочего-забойщика до собственника и директора крупнейшей в Карелии камнеобрабатывающей компании. Сейчас он владеет предприятием «Петрагранит», которое ведет добычу в том самом карьере в местечке Другая Река, где когда-то начинал Дмитрий — бурил, колол и пассировал камень.

Вместе с его бизнесом в Карелии росла и развивалась отрасль, которая по объему продукции и задействованной в ней рабочей силе скоро обгонит лесную. Добыча и обработка камня, — одно из самых перспективных направлений экономики Карелии.

В этом смысле недавно построенный компанией Дмитрия Фабрикантова технопарк с инвестициями более 700 миллионов рублей стал прорывом не только для камнеобработки, но и для всего производства в регионе.

«Есть нефть, а есть карельская нефть. Так называют наш гранит, габбро-диабаз. И то, что в нашей республике располагается львиная доля всех российских месторождений этого замечательного по своим свойствам камня, дает экономике Карелии огромные преимущества», — считает Дмитрий Фабрикантов.

Карельский гранит знаменит на весь мир. Например, плитами из камня, который добыли и произвели в компании Дмитрия Фабрикантова, в Москве вымощены тротуары Нового Арбата. Ну, а для самого предпринимателя — это дело, которому он посвятил всю жизнь.

Интервью с Дмитрием Фабрикантовым читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России умерло максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Об этом пишет РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус забрал жизни четырех жителей Карелии.

фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» один из подписчиков выложил видео потопа, захлестнувшего улицу в микрорайоне Зарека.

По словам автора видео, коллектор ливневой канализации на пересечении улиц Чернышевского и Коммунистов оказался забит мусором. В результате вода выбила люк ливневки и потекла по улицам.

Но и это еще не самое страшное. Как пишет автор: «как назло, на улице Чернышевского на прошлой неделе меняли асфальт, и тяжелая дорожная техника проломила плиту, закрывающую теплотрассу, проходящую под улицей в районе дома № 20. Более недели дыру на теплотрассе никто не заделывал. Потоки воды хлынули в том числе и в теплотрассу, а оттуда в подвалы близлежащих домов. Затопило подвал школы № 8 имени Н. Г. Варламова, подвалы домов, в частности подвал дома № 19 по ул. Чернышевского, затопило и магазин „Онего“ который находится в этом доме».

В Петрозаводске, по словам подписчика паблика, не хватает людей на обслуживание ливневой канализации.

«Только когда дождь прекратился, работникам Службы заказчика удалось пробить затор в ливневой канализации и частично вытащить мусор. Руководству города стоит пересмотреть свой подход к сфере ЖКХ» — подытожил автор свой пост.

Напомним, ранее из-за ливня парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море.

фото: источник - администрация Петрозаводска

Одну из улиц Петрозаводска временно закроют для проезда

В июле перекроют движение транспорта на улице Луначарского, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами – проезд на перекрёстках будет обеспечен. Об изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщено позднее.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В этом году, как и в прошлом, строительно-монтажные работы на существующих коммунальных сетях синхронизированы с обновлением проезжих частей и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева) по окончанию реконструкции водопровода.

В мэрии напомнили, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. Синхронизация мероприятий с работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях запланирована на улицах Луначарского, Октябрьском проспекте и других объектах.

фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Парфенчиков: «Если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы жили сейчас там»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал членов правительства не идеализировать Советский Союз, оценивая достижения тех лет.

Об этом глава республики заявил на онлайн-заседании правительства.

«Я очень люблю Советский Союз, я там вырос, но если бы в Советском Союзе все было сделано по уму, мы бы сейчас жили в Советском Союзе. К сожалению большому, этого не случилось… Мы конечно помним все эту великую страну, которая закончила свое существование в 1991 году, в том числе и потому, что не все по уму. Это совершенно очевидно. Причем, наверное, достаточно долгий период. Поэтому тоже в розовых красках все не надо красить», — сказал губернатор. Что стало поводом для этой реплики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось до 4705

За сутки еще 12 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 июня, в Карелии зарегистрировано 4705 детей, заразившихся коронавирусом. В минувший понедельник, 28 июня, общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19 за время пандемии, составляло 4693 человека. За сутки коронавирус выявлен у 12 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Напомним, всего за время пандемии в Карелии зарегистрировано 49980 случаев коронавируса, выздоровели 47408 человек, умерли 626 пациентов.

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 28 июня в 02:37 на 324 км федеральной трассы «Кола» в Олонецком районе 31-летний водитель автомобиля Infiniti сбил пешехода, который двигался посередине проезжей части в попутном направлении.

Пешеход получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее водитель на грузовике насмерть задавил дорожного рабочего.

Глава Карелии проведет прямую линию по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса

Артур Парфенчиков сегодня в ходе прямой линии ответит на вопросы о вакцинации и противопоказаниях к ней.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что, несмотря на большой объем информации о вакцинации против коронавируса, по-прежнему получает очень много вопросов: Когда можно делать прививку тем, кто уже переболел? Защищают ли наши вакцины от новых штаммов? Какие есть противопоказания к вакцинации? Почему пока не прививают детей и беременных женщин?

На эти вопросы можно будет получить ответы 29 июня в 18.00 во время прямой линии, которая пройдет совместно с врачами.

«Также обсудим постановление главного санитарного врача республики о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан», - сказал Парфенчиков.

Онлайн-трансляции состоится на странице главы Карелии.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Пожилая пассажирка маршрутки в Петрозаводске пострадала от маневра водителя BMW

Автоинспекция карельской столицы разыскивает водителя иномарки, спровоцировавшего ДТП, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске 28 июня в районе дома № 28 по Первомайскому проспекту водитель BMW белого цвета, перестраиваясь справа налево, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу «ПАЗ», спровоцировав ДТП. Инцидент произошел в 15.00.

Автобус вынужден был резко затормозить, и один из пассажиров в салоне упал. Пострадавшая, 59-летняя женщина, получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении госномеров автомобиля BMW.

Нет управы: лесовозы продолжают ломать аварийный мост в деревне Карелии (ВИДЕО)

Жители села Видлица Олонецкого района просят помочь им спасти мост от разрушения лесовозами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители села Видлица прислали видео, на котором запечатлели, как лесовозы мчатся по аварийному деревянному мосту, не обращая внимания на ограничения и запреты.

«Жители села Видлица Олонецкого района очень устали от ситуации с аварийным мостом. Каждый день по несколько раз происходят административные правонарушения, но злостные нарушители не привлекаются к ответственности. А пострадают в конечном итоге местные жители и жители деревень, находящихся по ту сторону моста, например, Большие Горы. Мост уже частично разрушен», - сообщили жители села Видлица.

Местные активисты записывают видео нарушений, рассказывают в интернете о своей проблеме, но никто не обращает на них внимания: ни власти, ни надзорные органы, ни ГИБДД.

Ранее жители села Видлица уже жаловались в соцсетях на ситуацию с аварийным мостом через реку Новзема. И Сообщали, что движение груженых лесовозов по деревянному мосту может привести к его обрушению.

И в Минтрансе Карелии их услышали и даже сообщили, что Управтодор республики разрабатывает проектную документацию на строительство нового моста через реку Новзема у села Видлица взамен деревянного.

Но пока ситуация никак не изменилась, по словам местных жителей.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Завод по производству строительных конструкций строят под Петрозаводском

Новый завод по выпуску стропильных систем для строительства зданий откроется в конце года в поселке Шуя в Карелии.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Заработает новый завод, где будут выпускать стропильные системы на металлозубчатых пластинах. Сегодня такая технология становится все популярнее. Ее главное преимущество в том, что она позволяет перекрывать стропилами помещения с большими, до 30 метров, пролетами без дополнительных внутренних опор… Она востребована в малоэтажном, индивидуальном жилищном строительстве, может быть использована промышленными, сельскохозяйственными предприятиями как на российском рынке, так и за рубежом», — написал Парфенчиков. По его словам, на заводе установлено чешское оборудование, которое собственник смог приобрести благодаря льготному кредиту в размере 20 млн рублей, предоставленному Фондом развития промышленности Карелии. Вместе с тем, у предприятия есть проблемы из-за дефицита пиломатериалов — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Из-за отсутствия бревна в яме на дороге в Карелии перевернулась легковушка (ФОТО)

Легковой автомобиль перевернулся на крышу в Пряжинском районе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии перевернувшегося на крышу автомобиля.

Как пишет автор фотографий, инцидент произошел недалеко от деревни Сяргилахта в Пряжинском районе. Предположительно, причиной ДТП стала большая яма на грунтовой дороге.

Комментаторы пишут, что эта яма хорошо знакома местным жителям и последнее время была помечена воткнутым в нее бревном, но незадолго до аварии бревно куда-то исчезло.

Подробности аварии выясняются. В ГИБДД Карелии о пострадавших не сообщают.

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Коммунальщики предупредили жителей райцентра Карелии, что воды из колонки бесплатной не бывает

Организация, снабжающая водой жителей Сегежи, настаивает на заключении договоров с теми, кто пользуется уличными колонками.

В официальном паблике администрации Сегежского района ООО «ПКХ «Водоснабжение» разметило для местных жителей информацию о необходимости заключать договора водоснабжения.

«Люди не приходят заключать договор, считая, что такая услуга предоставляется им бесплатно, подключая к колонкам поливочные шланги, забивая в них палки, чтобы воды текло побольше. За 8 лет работы предприятия никто не пришел для заключения договора водоснабжения», — сетуют коммунальщики.

Тем не менее, за этот год в районе ДОКав Сегеже заменено 5 водоразборных колонок, устранено три аварии на системе холодного водоснабжения. Организация несет затраты на приготовление и транспортировку воды, на арендную плату, электроэнергию, заработную плату работников, однако квитанции за холодную воду, подаваемую из колонок выставлять некому, уточняют в «Водоснабжении».

«Холодная вода не может поставляться бесплатно! У общества отсутствует информация о потребителях данной услуги. В целях снабжения жителей Сегежи водой ООО ‚ПКХ ‚Водоснабжение‘ предлагает заключить договоры холодного водоснабжения», — говорится в сообщении коммунальщиков.

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Власти не знают, кто владеет многими объектами недвижимости в Карелии

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Карелии приступили к работе по выявлению правообладателей многочисленных объектов недвижимости, о владельцах которых нет сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра по Республике Карелия.

Работа проводится согласно Дорожной карте по наполнению ЕГРН недостающими сведениями об объектах недвижимости. «Одним из самых масштабных мероприятий Дорожной является выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, связанных со вступления в силу Закона № 518-ФЗ. Основная работа по выявлению правообладателей ляжет на плечи органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», — говорится в сообщении. Кроме того, сформированы перечни объектов недвижимости, в которых отсутствуют характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: правительство РК

Власти Карелии готовы продать аэродром частному инвестору для строительства нового аэропорта

Правительство Карелии включило в план приватизации заброшенный аэродром в Сегеже — его хочет купить владелец Сегежского ЦБК для строительства частного аэропорта.

Этот вопрос обсуждался на онлайн-заседании правительства.

В прогнозном плане приватизации указан такой объект, как «взлетная полоса» в Сегеже.

«Взлетная полоса — это важный шаг в рамках государственно-частного партнерства по возрождению аэропорта в Сегеже… Реализация этого проекта позволит достаточно серьезные самолеты принимать. Конечно для Сегежи, населения Карелии, это очень важно… Насколько я понимаю, наши инвесторы хотят сделать аэропорт доступным даже для среднемагистральных самолетов», — сказал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Полиция забрала пятерых детей из неблагополучных семей в Карелии

В ходе оперативно-профилактической операции «Группа» полиция проверила более 270 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

В целях предупреждения совершения подростками повторных и групповых преступлений в Карелии проведена операция «Группа».

В ходе мероприятий по месту жительства проверено более 270 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По социальным показаниям из семей изъято пятеро детей. Установлено местонахождение 14 несовершеннолетних, находившихся в розыске, выявлено 8 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и один - совершивший преступление. Четверо детей помещены в учреждения социальной защиты, столько же - в учреждения здравоохранения, один ребенок помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. На территории Лоухского района выявлено 2 группы антиобщественной направленности, 1 – на территории Прионежского района. На профилактический учет поставлено 17 несовершеннолетних.

Одной из причин совершения подростками правонарушений является отсутствие надлежащего контроля родителей за их поведением. В связи с этим сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено 37 взрослых граждан.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Залетный гастролер орудовал в Петрозаводске

Житель Мурманской области стал фигурантом уголовного дела после нечестных заработков в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 42-летний житель Мурманской области причастен к нескольким кражам. Одну из них он совершил в Петрозаводске в магазине крупной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники, украв два игровых джойстика общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что специально приехал в соседний регион, чтобы заиметь незаконный доход. Чужое имущество похитил с целью сбыта. Задуманное ему удалось осуществить. Вырученные незаконным путём денежные средства он потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Установлена причастность жителя Мурманской области к другим аналогичным имущественным преступлениям, совершённым на территории республики. В настоящее время фигурант заключён под арест по месту жительства.

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Производство напитков и резиновых изделий стали лидерами роста промышленности Карелии

Организации Карелии в январе-мае 2021 года увеличили оборот на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Среди видов экономической деятельности наиболее высокие темпы роста в производстве резиновых и пластмассовых изделий — в 4,3 раза.

Так же в тройке лидеров производство напитков — рост в 3,6 раза, производство машин и оборудования — в 3,4 раза. О других отраслях, улучшивших показатели, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».