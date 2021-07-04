Чем запомнился этот день

фото: © Столица на Онего

Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой

Роспотребнадзор назвал Карелию в числе трех регионов России с некачественной питьевой водой.

В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году». Об этом пишет РИА Новости.

Так, в Республике Дагестан 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина несоответствия — отсутствие зон санитарной охраны.

Напомним, 240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки.

Как ранее отмечал сенатор Игорь Зубарев, для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры — КОСам — муниципалитетам были выделены субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации.

«Это очень своевременное решение. Но Карелии, где требуется как глобальная реконструкция канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озера, так и строительство новых КОСов, нужно активнее пользоваться возможностями, о которых рассказал президент во время последней прямой линии. Государство готово финансировать модернизацию инфраструктуры. Как отметил президент в ходе прямой линии для этого властям регионов необходимо своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством», — сказал Игорь Зубарев.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще трое жителей Карелии стали жертвами коронавируса

В больницах Карелии на сегодняшний день находятся 829 пациентов с COVID-19, из них семеро в крайне тяжелом состоянии, сообщили глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 644 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 197 жителей республики, из них 190 непривитых. Заболели также 193 человека, средней тяжести — 56, и 12 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 829 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51176 человек.

За сутки выздоровели еще 139 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48076 человек.

фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стало известно, кому в Карелии будут давать выходной в день прививки от коронавируса

Законопроект о стимулировании вакцинации от коронавируса поступил в парламент Карелии.

«Проектом закона предлагается…в качестве стимулирующей вакцинацию (ревакцинацию) населения меры, установить день отдыха в день вакцинации (ревакцинации) с сохранением работнику средней заработной платы (денежного содержания)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Дополнительный выходной будут давать работникам республиканских органов власти и учреждений республиканского подчинения. Кто инициировал законопроект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО)

Сегодня днем на улице Антикайнена прошло задержание мужчины – ему устроили автоловушку.

Камера наружного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела, как сегодня днем, 5 июля в 11.39, на улице Антикайнена перед пешеходным переходом остановилась иномарка, а за ней встала Lada Priora с номерами 47-го региона, через секунды «гостя из соседнего региона» заблокировал белый автомобиль Lada Vesta.

На кадрах видно, как из белой Lada Vesta выбегают «люди в черном» и устремляются к заблокированной Lada Priora, после из ВАЗа достали мужчину, надели на него наручники и посадили в белую Lada Vesta.

Когда Vesta уехала, к Priora подошли люди в штатском и припарковали автомобиль у тротуара.

В МВД Карелии редакции «Столица на Онего» не смогли на данный момент прокомментировать ситуацию.

фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"

Молодой человек, пропавший месяц назад в Карелии, найден мертвым

В Беломорске в июне пропал 25-летний местный житель, а спустя полмесяца стало известно, что он мертв.

Ранее в паблике «Доброспас» сообщалось, что 11 июня в Беломорске пропал молодой человек 1996 года рождения, рост 156 см.

Его искали до 28 июня, позже поисковики сообщил, что розыск прекращен, и выразили соболезнования родным.

Обстоятельства происшествия не раскрываются.

фото: © pixabay.com

На набережной в Петрозаводске мужчина на электросамокате сбил 6-летнего ребенка – работают следователи

Следственный комитет по сообщению СМИ инициировал проверку по факту инцидента на набережной, где маленький ребенок получил травмы после наезда на него мужчины на электросамокате, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в воскресенье, 4 июля, на набережной Онежского озера в Петрозаводске 6-летний ребенок получил травму в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» петрозаводчанка опубликовала пост, в котором сообщила, что ее 6-летний сын пострадал после наезда на не него электросамоката под управлением взрослым мужчиной, который не выразил сожаления по поводу случившегося и сбежал.

По словам горожанки, 4 июля вечером они семьей гуляли по набережной, и неожиданно мимо пролетела компания на электросамокатах.

«На всей скорости один из них сбивает моего ребёнка, 6 лет. Этот субъект хотел сразу скрыться с места происшествия, но общими силами неравнодушных граждан его задержали. Никакого сочувствия или раскаяния с его стороны и близко не было, в итоге он все же сбежал… Вызвали милицию, скорую, все зафиксировали. Главное у ребёнка нет сотрясения, отделались ушибами, ссадинами на голове и по телу. Ситуация ужасная, не описать словами, ездили с ребёнком в больницу и ещё новорождённый ребёнок на руках», — описала ситуацию родительница пострадавшего мальчика, желая привлечь внимание общественности к существующей проблеме.

В полиции сообщили, что звонок с информацией о пострадавшем ребенке поступил в дежурную часть МВД в 19.00 из службы «112».

Как рассказали журналисту в правоохранительных органах, самокат не является транспортным средством, поэтому данный инцидент не может считаться ДТП, поэтому наказание виновнику случившегося будет рассматриваться после получения медицинского заключения: все будет зависеть от тяжести нанесения вреда здоровью ребенка.

«Если врачи дадут заключение, что ребенок получил травмы и нанесен вред здоровью средней тяжести, то здесь ЧП будет рассматриваться в рамках уголовной статьи — причинение вреда по неосторожности».

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Скончался кинорежиссер Владимир Меньшов

Прославленный кинорежиссер Владимир Меньшов скончался сегодня от последствий коронавируса.

На сайте киноконцерна «Мосфильм» появилась информация о том, что выдающийся советский и российский кинорежиссер Владимир Валентинович Меньшов скончался сегодня от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни.

«Коллектив „Мосфильма“ выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), а также премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке») за фильм «Москва слезам не верит».

фото: © кадр из видео

В Карелии водитель на внедорожнике нагло заехал в озеро, где купались дети (ВИДЕО)

В прицел камеры попал водитель на Сямозере, катающийся по воде среди отдыхающих.

Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT, разъезжающий по мелководью озера Сямозера среди отдыхающих, в том числе с детьми, запечатлела одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Выходные. Сямозеро. Красивейшее место. Отдыхающих море. Оно и понятно погода способствует. Много семей с детьми. И вот такое чудо разъезжает на своей машине по воде, где купаются дети», — прокомментировала свое видео женщина.

Подписчица добавила, что горе-водитель повел себя агрессивно и на замечания не среагировал, покинув место нарушения тем же способом.

«Когда увидел, что снимают, то полетели в наш адрес угрозы, извините не стала снимать далее. Даже после замечаний, делая вид что прав, уехал по воде таким же образом через всё побережье. Ужасно, что люди так относятся к своему краю. Я уже молчу об отношении к другим людям», — подытожила свой пост неравнодушная гражданка.

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петрозаводске

Несчастный случай произошел на улице Коммунистов.

Как сообщили сегодня на планерном совещании в администрации Петрозаводска, 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов произошел несчастный случай. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Волна тепла идет в Карелию, а на юг – дожди и град

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России и в других регионах.

Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, «волна тепла» придет в начале недели в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Крыму прогнозируются ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливневый дождь.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс… Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов», — добавил ученый.

Он добавил, что в Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата Калмыкии.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — сказал Вильфанд.

Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град ожидают Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.

Кроме того, с понедельника начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.

«Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы», — уточнил собеседник агентства.

Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.

фото: © ГИБДД Карелии

Под колесами легковушки в Петрозаводске погиб 80-летний мужчина

Стали известны подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе на Ругозерском переулке.

Напомним, 4 июля, в 20:03 на Ругозерском переулке, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Зеленая, произошло трагическое ДТП. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, насмерть сбил пешехода.

По данным Госавтоиспекции Карелии, за рулем иномарки находился 30-летний водитель. Он сбил 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

Под Петрозаводском сгорел мужчина

На станции Деревянка Прионежского района произошел смертельный пожар, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 3 июля, в 15.15 на пульт пожарной службы поступило сообщение, что произошел пожар в жилом многоквартирном доме на станции Деревянка Прионежского района.

В результате пожара выгорела квартира.

На месте пожарища было обнаружено тело хозяина квартиры – пенсионера.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

фото: Михаил Абрамов/"ЛаденпохьЯ-Навсегда!"

Двухэтажный дом полностью сгорел в райцентре Карелии (ВИДЕО)

В Лахденпохье пожарные в течение нескольких часов пытались потушить заброшенное деревянное здание.

Пожар вспыхнул в двухэтажной деревяшке на улице Пионерской, 14 вечером в воскресенье, 4 июля. Несмотря работу лахденпохских пожарных, к которым на подмогу приехал расчет из Сортавалы, брошенный дом полностью сгорел.

Местные жители считают, что «заброшку» подожгли.



Галина Миннуллина

«Понятно, что специально подожгли. У нас теперь так решаются проблемы с заброшенными домами», - пишут комментаторы в паблике «ЛахденпохьЯ-Навсегда!».



Галина Миннуллина

«Думали бы головой, когда поджигают, рядом многоквартирный дом, где живут люди», - возмущаются подписчики.

Видео пожара разместили в паблике районной газеты «Вести Приладожья».

Депутат Госдумы от Карелии предлагает вернуть «северные» пенсии

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко обсудила с профсоюзами острые темы, в том числе – «пенсионный закон».

«В 2018 году при обсуждении сложного, неоднозначного пенсионного законопроекта мы с моим коллегой Михаилом Васильевичем Тарасенко внесли на рассмотрение профильного комитета поправку о том, чтобы данный закон не затронул северные и приравненные к ним территории. Тогда эта поправка не прошла, но «вода камень точит». Если в программу развития Арктики удастся включить пенсионные изменения, то следующий шаг — возврат к тем нашим поправкам. Здесь, конечно, ничего нельзя обещать, но мониторинг работы этого закона за эти два года показывает то, что возможность изменить ситуацию для северных территорий существует. В новом созыве Госдумы депутаты, представляющие северные регионы, обязательно продолжат эту работу», — рассказала на встрече с профсоюзами парламентарий Валентина Пивненко.

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фото: © Отделение МВД России по Муезерскому району

Появились фото с места смертельного ДТП на трассе в Карелии, где загорелись автомобили

Грузовик и «Газель» столкнулись на трассе в Муезерском районе, два человека погибли на месте.

Напомним, в минувшую субботу, 3 июля, около 17:00 на 130 км федеральной дороги «Кола» в Муезерском районе 29-летний водитель грузового автомобиля Scania допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». Машины съехали в кювет и загорелись. В результате ДТП погибли водитель грузовика и 48-летний пассажир автомобиля «ГАЗ»

По информации отделения МВД России по Муезерскому району, водитель грузовика с полуприцепом врезался во впереди идущий (попутно) автомобиль «ГАЗ А21R32», осуществляющий дорожные работы. Водитель «Газели» был доставлен в Межрайонную больницу № 1 Костомукши.

В Карелии пьяные водители устроили в воскресенье три ДТП с пострадавшими

Четыре человека получили травмы в авариях, которые произошли по вине пьяных водителей в Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 июля, в 09:00 на 460 км федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе 23-летний водитель автомобиля Audi A4, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с прицепом. В результате ДТП водитель Audi получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В этот же день в 19:50 в Суоярви, в районе дома № 9 по улице Гагарина, 36-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде нерегулируемого перекрестка допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva. Водитель Hyundai не имел права управления машиной и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП нарушитель и его 38-летняя пассажирка травмированы, им оказана медицинская помощь.

В воскресенье в 22:10 на 2км + 540м автодороги «Костомукша - Лувозеро» в Костомукше 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Его машина перевернулась. В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По фактам пьяных ДТП проводятся проверки.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе на Ругозерском переулке в Петрозаводске.

фото: Рixabay

Исследование показало уровень крайней нищеты населения Карелии

В Карелии высока доля бедного населения, но нет такой нищеты, которая наблюдается во многих регионах России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по доходам населения.

Согласно официальной статистике, в целом по России в 2020 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимум) находилось 12,1% россиян. В Карелии этот показатель составляет 15,5%. Кроме того, составители рейтинга выяснили долю населения, положение которых можно назвать нищетой. «Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8%, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой», — говорится в комментарии к рейтингу. В Карелии доля такого населения составляет 1,6%, а во многих регионах — от 2,5% до 6%. Но основным показателем уровня доходов при составлении рейтинга стало соотношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг и медианных среднедушевых месячных доходов населения. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: aviales.ru

В Авиалесоохране Карелии вновь меняется руководитель

Пятый за последние три года начальник Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Олег Бутьянов с 1 июля уволился по собственному желанию.

Так, 30 июня начальник Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, 50-летний Олег Бутьянов отработал в этой должности последний день, уволившись по собственному желанию.

Напомним, что возглавивший Авиалесоохрану 8 февраля 2020 года Бутьянов ранее более двадцати лет прослужил в уголовно-исполнительной системе Карелии и Новгородской области. В июне 2019 года полковник внутренней службы Бутьянов вышел в отставку с должности первого замначальника УФСИН Новгородской области, после чего вернулся в родной Петрозаводск. При назначении руководителем Авиалесоохраны Карелии Олег Бутьянов в интервью нашему изданию заверил, что справится с ранее совершенно незнакомой ему работой по авиационной и наземной охране лесов.

«Иначе не согласился бы занять должность начальника Центра, — сказал тогда Олег Анатольевич. — Мы — сотрудники уголовно-исполнительной системы, пусть даже бывшие, считаем себя универсальными солдатами, которые не боятся заняться новым делом».

В этой связи непонятно решение Бутьянова спустя год и четыре месяца уволиться. Тем более что в прошлом году Авиалесоохрана сработала хорошо, и даже получила прибыль от предпринимательской деятельности, в частности, выполнения лесохозяйственных работ. В коллективе Бутьянова уважали и в разговоре с журналистом его, теперь уже бывшие подчиненные, выразили сожаление в связи с его уходом.

Мы попросили Олега Бутьянова объяснить причину его ухода.

«Я не собираюсь участвовать в дальнейшем развале авиалесоохраны Карелии, — ответил Олег Бутьянов. — Ситуация в ней становится все хуже. До конца года на зарплату работникам предприятия не хватает 16 миллионов рублей. Москва сократила финансирование, при этом Центру, в отличие от прошлого года, не предоставили фронт работ, на выполнение которых он смог бы получить какие-то средства».

Этот факт нам подтвердили и сами работники предприятия, сообщившие, что намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой на продолжающее ухудшаться экономическое положение Центра. По информации наших собеседников, сегодня зарплата рядовых сотрудников составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21-26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д.

Как рассказали в Авиалесоохране, обо всех этих проблемах 17 апреля этого года начальник ее Калевальского отделения Александр Юнгин на личном приеме сообщил главе республики Артуру Парфенчикову. После этого с коллективом встретились нынешний ВРИО главы Минприроды Карелии Алексей Павлов и заместители министра Сергей Шарлаев и Ольга Багаева.

Однако, по словам сотрудников предприятия, все трое руководителей Минприроды их не обрадовали, сообщив только, что деньги на зарплату работникам Центра выделены лишь на 7 месяцев, и им нужно зарабатывать самим. Но каким образом? В итоге получается замкнутый круг.

Поэтому, отметил Олег Бутьянов, он не желает быть привлеченным прокуратурой к ответственности за невыплату зарплаты и в нынешней ситуации не считает для себя возможным оставаться начальником Центра, смотреть в глаза подчиненным.

ВРИО главы Минприроды Алексей Павлов, которого мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию в подведомственном учреждении, заверил, что «деньги на зарплату работникам Центра будут, а вопрос с его новым руководителем решится в ближайшее время».

Бутьянов — далеко не первый за последние годы начальник Центра. Назначенный на этот пост в начале 2018 года бывший производитель мороженого Александр Мазур проработал только испытательный срок — полгода с небольшим. В октябре 2018 года Центр возглавил профессиональный лесничий из Костомукши Андрей Бычко. Но уже 1 ноября 2019 года после получения выговора от министра Алексея Щепина, Бычко уволился и вернулся в Костомукшу. После этого и. о. начальника Центра около двух месяцев был руководитель Олонецкого лесничества Михаил Кабанов. Однако и он не задержался на этом посту, и 23 декабря 2019 года предприятие возглавил майор милиции в отставке Олег Лутфуллин, спустя месяц аналогично уволившийся из Центра по собственному желанию.

фото: © Столица на Онего

Свободные места для первоклассников остались в девяти школах Петрозаводска

Власти Петрозаводска просят родителей, подавших заявления сразу в два образовательных учреждения, определиться с выбором школы.

С 6 июля в Петрозаводске стартует «вторая волна» комплектования первых классов. В связи с этим администрация рекомендует родителям будущих первоклассников как можно скорее определиться с выбором школы. В случае, если семья подала заявление сразу в два образовательных учреждения, один из документов следует отозвать, сообщили в администрации города.

С 6 июля по 5 сентября заявления о зачислении детей в первые классы будут приниматься только на свободные места. В настоящее время они есть в петрозаводских школах № 6, 7, 9, 12, 19, 25, 26, 29 и 32.

В мэрии напомнили, в сентябре петрозаводские школы откроют двери для 3300 первоклассников. В карельской столице появятся 120 общеобразовательных классов и 10 – с адаптированными программами.

В этом году приемная кампания проходит по новым правилам. Новшество заключается в закреплении школ за определенными территориями. «Первая волна» комплектования завершилась 30 июня.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков: Запреты экологов и археологов на выделение земельных участков «доходят до абсурда»

Выделение земельных участков для бизнес-проектов или ИЖС в Карелии тормозят избыточные требования экологов и археологов, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Эту проблему он поднял на заседании правительства республики при обсуждении вопросов формировании земельных участков для нужд юридических лиц и населения.

«Есть у нас археологи, которые чуть ли не всю Карелию объявили территорией жизни древнего человека. Или экологи, которые когда-то видели какую-то белку или какое-то растение. Это, наверное, правильно — экология, история, но иногда все это, знаете, доходит уже до абсурда. То мы дорогу не можем построить из-за того, что там кто-то когда-то видел какую-то летящую белку, то еще что-то… И бешеные деньги. Газопровод хотите провести, заплатите нам деньги, чтобы мы вам дали заключение, что здесь не ходил древний человек и не жег костры, а здесь дайте нам деньги, чтобы мы вам рассказали, какая бабочка здесь летает или еще что-то. Все хорошо в меру», — сказал Парфенчиков. Особенно его возмутила история сельской воспитательницы детского сада, которая по закону получила бесплатно земельный участок под ИЖС, начала строительство, а потом попала под санкции надзорных органов из-за того, что на этом участке находится памятник археологии. Как это прокомментировал глава республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: «Подслушано в ПТЗ» /vk.com/podslushanovptz

«Это уже невозможно!»: жители Петрозаводска жалуются на убитую дорогу на Перевалке (ФОТО)

Петрозаводчане возмущены состоянием дороги в районе улицы Муезерской.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото дороги в микрорайоне Перевалка. Состояние Кузнечного переулка в районе улицы Муезерская оставляет желать лучшего.

«Выезжать и заезжать невозможно!!! Таксисты жалуются, заезжать не хотят в такой переулок. За какие дороги мы платим вообще? За вот это? На ремонт машины уходит больше. Уже не первый раз жалуемся», - пишут жители Перевалки в паблике.

Ранее дожди размыли дорогу на Перевалке.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Парфенчиков назначил Игоря Корсакова заместителем главы Карелии по внутренней политике

Соответствующий указ глава Карелии подписал сегодня, 5 июля.

Согласно указу Артура Парфенчикова Игорь Корсаков назначен заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике. Напомним, ранее он занимал должность заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Игорь Корсаков имеет три высших образования по направлениям медицины, юриспруденции и государственной службы, а также большой опыт работы в органах системы государственного управления, сообщает официальный портал карельского правительства.

Напомним, должность заместителя главы Карелии по внутренней политике была вакантной с мая, когда ее покинул Владимир Любарский, назначенный главой Петрозаводска.

фото: © AP Photo/William Fernando Martinez

Зарезанного жителя Карелии нашли в подмосковном лесу

Убийство было совершено в лесу вблизи деревни Морево.

Тело зарезанного мужчины нашли в лесу в Московской области, сообщает «Росбалт».

Убийство было совершено в лесу вблизи деревни Морево. Труп обнаружил пенсионер и обратился в полицию.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 32-летний житель Карелии. На теле погибшего были зафиксированы колото-резаные раны живота, головы и шеи.

По факту обнаружения трупа в полиции возбудили уголовное дело.

фото: © ИТАР-ТАСС/Даниил Колодин

Бывший руководитель лесничества в Карелии был сурово наказан за взятки

Экс-руководитель лесничества в Калевальском районе, за взятки закрывавший глаза на незаконные рубки, отправится в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бывший руководитель Калевальского лесничества был признан виновным в получении взятки

Суд установил, что с 2015 года по 2020 год подсудимый вместе с двумя лесничими своей организации выявлял на вверенной ему территории лиц, занимающихся незаконной рубкой, после чего систематически получал от них взятки за молчание.

Было установлено 8 фактов получения взяток в крупном и значительном размерах, а также один факт злоупотребления должностными полномочиями, связанный с внесением в акт осмотра одного из лесных участков заведомо ложных сведений.

Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее была осуждена за взятки одна из работниц этого лесничества.

фото: © «РКС-Петрозаводск»

Глава Петрозаводска распорядился проверить все люки после падения инвалида по зрению

В столице Карелии проверят все люки на безопасность, сообщил Владимир Любарский.

Напомним, в минувшую пятницу, 2 июля, на улице Казарменской из-за сломанного люка повредил руку незрячий прохожий. Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, произошло из ряда вон выходящее событие.

«Обошлось без серьезных травм. Но ситуация заслуживает особого внимания. Ко мне уже обратилась депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Поставлена задача провести массовую проверку всех люков на предмет безопасности. Дал соответствующее распоряжение», — пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска также обратился к тем, кто воруют крышки люков.

«Вы ставите под угрозу безопасность людей, в том числе детей и инвалидов! Такие случаи вандализма на особом контроле и наказание последует максимально жесткое», — отметил мэр города.

фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава Карелии раскритиковал чиновников за «три круга ада» для фермеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал муниципальные власти за бюрократизм в отношении фермеров, которые просят предоставить им места для торговли продукцией.

Эта тема обсуждалась на заседании правительства республики.

Согласно действующему законодательству, установить нестационарный торговый объект (НТО) можно только на том участке, который поставлен на кадастровый учет и включен в территориальную схему НТО, утвержденную муниципальными властями. Если фермер хочет торговать на участке, не включенном в схему, власти требуют, чтобы он самостоятельно собирал документы для его постановки на кадастровый учет. Такая практика возмутила главу Карелии. «Фермерам когда заниматься этим? 21 час в сутки они на поле! А если мы сейчас заставим их ходить по трем кругам ада, какую-то схему рисовать, кадастрировать! Да вы что, ребята? Они сельские жители. Зачем им заниматься этой ерундой?.. Его надо на руках принести на этот участок и сказать: спасибо, что ты есть и торгуешь своей сельхозпродукцией», — сказал Парфенчиков. Как, по его мнению, должны действовать муниципальные власти, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Карелия вдохновила российского дизайнера Ульяну Сергеенко на создание коллекции для Недели моды в Париже

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко вдохновилась самобытностью Карелии и создала кутюрную коллекцию, которые показали на Неделе высокой моды в Париже.

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ из-за эпидемиологической ситуации будет проведен в формате высокохудожественного клипа, который сняла режиссер Рената Литвинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе модного дома Ulyana Sergeenko.

«5 июля Ulyana Sergeenko представит кутюрную коллекцию в новом статусе. В мае этого года Дому присвоили статус члена-корреспондента Федерации высокой моды, тем самым Ульяна стала первой женщиной-дизайнером из России, удостоенной такого звания. До этого момента Дом показывал коллекции в рамках официального расписания, но в качестве приглашенного участника», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации провести показ в Париже в привычном очном формате сейчас нет возможности, поэтому коллекция будет представлена в формате художественного фильма, который сняла режиссер Рената Литвинова.

«Рената — друг Ульяны и модного Дома, идея создать что-то совместное обсуждалась давно. Подходящий момент настал: в юбилейный для бренда год Ульяна предложила Ренате снять фильм к кутюрному показу — первому, в котором мы принимаем участие в новом статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды. Этот фильм — посвящение красоте, хрупкости и одновременно силе женщины. Кому, как не волшебной Ренате, удалось бы воплотить наш замысел лучше всего», — рассказали в пресс-службе.

Вдохновением для создания новой коллекции для дизайнера стала Карелия с ее живописной природой, богатой самобытной культурой и историей.

«В орнаментах изделий присутствует много геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона. В узорах встречаются силуэты птиц и животных — главных персонажей языческих мифов севера», — добавили в пресс-службе.

Главную роль в фильме исполнила Наталья Водянова.

Участие в Неделе высокой моды в новом статусе — это большая честь для модного дома, а также возможность рассказать миру об уникальных русских традиционных ремеслах, заключили в пресс-службе.

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко является основательницей модного одноименного дома. Первый показ ее коллекции состоялся в 2011 году, после чего она приобрела большую популярность, стала официальным участником недели Высокой моды, которая каждый сезон проходит в Париже. В мае 2021 года модному дому был присвоен статус члена-корреспондента Федерации высокой моды.

фото: © "Столица на Онего"

Парфенчиков о слухах о мусорных полигонах: «Нельзя врать людям»

Слухи о планах правительства Карелии разрешить создание мусорных полигонов, не предусмотренных территориальной схемой, намеренно распространяются, чтобы взбудоражить общество.

Об этом на заседании правительства республики заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Он отреагировал на информацию в СМИ о якобы возможном размещении мусорного полигона в местечке Майгуба Сегежского района. «Кто-то это делает специально, как и многое другое, для того, чтобы ситуацию в обществе как-то взбудоражить… Нельзя врать людям», — сказал Парфенчиков. По его мнению, надо наказывать источники «фейков» — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Юрий Красовский/паблик Вконтакте «Заповедник «Костомукшский»

Фотограф в Карелии запечатлел линьку северного оленя и узнал, куда пропадает шерсть

Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, заснял северных лесных оленей в линьке.

Как сообщает паблик заповедника «Костомукшский», старший научный сотрудник Юрий Красовский сфотографировал, как линяет северный олень.

Юрий Красовский рассказал, что в момент сьёмки в лесу было много шерсти, целые клоки. Но прошло немного времени, и эта шерсть исчезла. Ее разобрали птицы на гнёзда в качестве утеплителя.

Например, Юрий Анатольевич обнаружил гнездо дрозда, проложенное шерстинками.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Минприроды России предложило легализовать уничтожение краснокнижных растений

Федеральное министерство намерено выдавать для этого специальные разрешения.

Министерство природных ресурсов и экологии России выступило с инициативой внесения поправки в федеральный закон об охране окружающей среды, которая фактически разрешает уничтожение краснокнижных растений по согласованию с министерскими чиновниками. Напомню, сейчас в статье 60 этого закона закреплено, что «растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования». Однако подготовленная российским Минприроды поправка предусматривает, что в «исключительных случаях» использование краснокнижных объектов растительного мира «допускается по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном правительством РФ».

Читайте подробнее в статье «В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений».