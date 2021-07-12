Чем запомнился этот день

фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Появились официальные разъяснения о наказании работников предприятий Карелии за отказ от вакцинации

Работодатели не имеют права применять к работниками меры дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

«Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение) в отношении работников, отказавшихся от вакцинации», — говорится в сообщении Управления. Вместе с тем, работодатели имеют право отстранить от работы сотрудников до тех пор, пока не пройдут вакцинацию. Управление ссылается на статью 76 Трудового кодекса РФ. Будут ли они получать зарплату за период отсутствия на работе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели

В большинстве районов Карелии и в Петрозаводске сохранится жаркая погода до 16 июля.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, в период с 13 по 16 июля ожидается сохранение аномально жаркой погоды со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра Карелии, температура воздуха составит +31 градус.

Напомним, за минувшие выходные с 9 июля по 11 июля в лесах республики зарегистрирован 21 новый лесной пожар на площади 37 га.

фото: © паблик Вконтакте «Государственный природный заповедник «Кивач»

Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии

В воскресенье, 11 июля, трагически оборвалась жизнь Дмитрия Александровича Живетьева.

Дмитрий Живетьев работал заместителем директора по правовым вопросам в заповеднике «Кивач», был юрисконсультом ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник», также являлся сотрудником прокуратуры в отставке.

«Дмитрий был добрым и чутким отцом, преданным и надежным другом, товарищем, уважаемым коллегой, справедливым и честным человеком. 23 мая 2021 года ему исполнилось 43 года, — сообщается в паблике заповедника. — Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой».

Прощание состоится во вторник, 13 июля, с 8.00 до 9.00 в траурном зале по адресу: г. Петрозаводск, ул. Вольная, д. 4, второй зал.



Если кто-то то желает оказать материальную помощь родным погибшего, то можно сделать перевод на банковскую карту. Данные можно найти в паблике заповедника.

Как стало известно «Столице на Онего», Дмитрий Живетьев утонул, когда пошел купаться в жаркий день.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске

Четырех мужчин, испортивших памятник «Птица счастья», ищут с прошлого года.

На планерном совещании в администрации Петрозаводска заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Владимир Одинцов сегодня, 12 июля, обратился к руководству Петрозаводска с просьбой установить видеонаблюдение сразу на нескольких объектах. Первой в списке стражей порядка стояла площадь Жукова, где располагается памятник «Птица счастья».

«Там был зафиксирован факт вандализма в прошлом году. Четверо мужчин залезли на шар, отломали кое-какие детали. Возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение, которое там присутствует, находится на достаточном удалении», — сообщил Владимир Одинцов.

Так же, по мнению заместителя начальника городской полиции, видеонаблюдение необходимо установить у стелы воинской славы, чтобы четко реагировать на правонарушения.

«На Карла Маркса строится памятник инженеру Гаскойну. Так же хотелось бы, чтобы при приеме данного объекта учитывалось четкое видеонаблюдение», — отметил Владимир Одинцов.

По словам заместителя начальника городской полиции по охране общественного порядка, в Петрозаводске растет число случаев вандализма. Нарушители, включая несовершеннолетних, крушат малые архитектурные формы, остановочные комплексы, детское игровое и спортивное оборудование на площадках.

Так, в 2021 году в Петрозаводске возбуждено уже 15 уголовных дел по фактам вандализма. Пострадали дома №№ 6 и 21 на проспекте Ленина, 50 на улице Гоголя, 49 на Антикайнена, 26, а на Калинина, 49 на Чапаева и др. Вандалы нанесли на стены зданий свастику. По двум уголовным делам личности установлены. Нарушителями оказались совершеннолетние граждане. По 13 уголовным делам еще проводятся расследования.

«По повреждению имущества составлено шесть материалов, три из них в отношении несовершеннолетних, которые наносили на домах различные рисунки. Один уже привлечен к административной ответственности. Пять материалов находятся в производстве. Всего по умышленному уничтожению имущества возбуждено 99 дел, 30-ть уже направлено в суд», — сообщил Владимир Одинцов.

Ранее сообщалось, отломанный вандалами штык не вернули на барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске – место слома просто закрасили.

фото: © страница Вконтакте Екатерины Яршиной

«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно»

Известная модельер Карелии Екатерина Яршина рассказала, как выжила, заболев коронавирусом.

На своей странице в соцсети Екатерина Яршина написала:

Дорогие мои друзья! Я дома, и я жива! Это просто чудо какое-то... Вашими молитвами, вашими переживаниями, вашими заботами вы совершили чудо! Каждому из вас хочу низко в ноги поклониться и выразить огромную признательность и благодарность.

Даже врачи удивлялись, что я так быстро иду на поправку, хотя моё состояние (как говорили они) было очень и очень тяжёлым. Я не понимала, что со мной происходит, но понимала, что сознание мне терять нельзя, что я должна думать о том, как побыстрее выйти из этого ада. Я прикладывала все свои усилия (которых оставалось все меньше), руки и ноги не слушались, тело всё болело и ныло. Поворачиваться в кровати не могла, да и нельзя было. Спать, лежать только на животе с поднятыми вверх руками. От этого положения немело всё. Пластмассовая маска на резиновых присосках со множеством больших и маленьких трубочек не давала спать. Аппарат ИВЛ постоянно пищал и говорил о моём состоянии, измеряя автоматически каждый час давление, пульс и сатурацию. И так 8 дней. Я не ныла и даже не плакала от бессилия, я только твердила сама себе, что я должна жить. А потом, когда врачи пришли и сказали, что сегодня мы попробуем снять маску ИВЛ и дать более щадящую, мягкую, я просто закричала от счастья.

За месяц нахождения в разных больницах (реанимации, восстановительные палаты) на моих глазах ушло из жизни 7 человек. Это страшно, когда видишь, что вот человек днём был нормальным, сам ел, разговаривал, мало-мальски двигался. А вечером его не стало. Причем всё происходит очень быстро и не понятно, по каким причинам.

Врачи не успевают даже что-то сделать, хотя прикладывают все свои знания и силы.

Поверьте, ковид - это очень страшная, опасная и непредсказуемая болячка, которая быстро мутирует. Я не пожелаю переболеть ею даже в самой лёгкой форме самому злейшему врагу. Берегите себя, сделайте прививку. Это не агитация. Просто сейчас понимаю, как люди безответственно относятся к своему здоровью. Не выполняют меры предосторожности.

Я дома, но процесс восстановления и выздоровления будет очень долгим. Атрофировались все мышцы, потеря белка очень существенная. Слабость и одышка - это семечки. От гормональных препаратов, которые ещё принимать 2 месяца отекает всё тело, особенно ноги. Это мешает ходить и что-то делать самостоятельно.

Но как вы все меня подбадривали и говорили, что я сильная, что я не смогу сдаться, что я люблю жизнь - это правда. Я никогда не сдамся. Я сделаю всё, чтобы быстрее вернуться в нормальное русло жизни.

Ещё раз всем, всем, всем низкий поклон и благодарность за поддержку, за внимание, за заботу, за доброту, за молитвы. В жизни ничего так просто не происходит. И то, что вы все сделали для меня, вернётся к вам сторицей. Благодарю!

Берегите себя и своих близких!

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив

Ночные выстрелы разбудили жителей микрорайона Петрозаводска

На Кукковке у ночного бара стреляли – проснувшиеся от выстрелов дети плакали.

Как сообщается в паблике «События/ Петрозаводск Карелия Россия», в ночь на 12 июля в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске у бара на Карельском проспекте, 20 неизвестные отькрыли стрельбу.

«Кто-то открыл стрельбу на Кукковке, у бара на Карельском проспекте в районе 2 часов ночи, стреляли много раз и очень громко! Сигналки на машинах заорали со всех сторон. Дети проснулись, испугались. Да и вообще, постоянно у этого заведения какие-то разборки, орут матом на весь район до самого утра, дерутся — и мужики, и женщины. Вот теперь стрелять начали! Что дальше?! Спать невозможно, да и страшно! 21-й год на дворе, а такое ощущение, что 90-е».

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную службу полиции в 2.30 ночи поступил звонок из БСМП. Врачи расскзали, что к ним за помощью обратился 36-летний мужчина с побоями, которые получил в баре.

Наряд полиции выезжал на место происшествия и выяснил, что в увеселительном заведении нап Карельском проспекте произошел конфликт между двумя посетителями — 38-летним и 36-летним мужчинами.

В результате 36-летний участник драки был избит.

По словам очевидцев, поверженный мужчина решил отомстить обидчику с помощью оружия и начал стрелять.

В полиции сообщили, что оба участника конфликта установлены и задержаны. До вытрезвления они помещены в камеру предварительного содержания. Оружия при стрелке не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ситуации разбираются следователи, виновные будут привлечены к ответу.

фото: © pixabay.com

Беременная женщина в районе Карелии питается на помойке

Пользователи социальной сети бьют тревогу, сообщая, что в Медвежьегорском районе беременная женщина живет на улице и ест из мусорных контейнеров.

В паблике «Медвежьегорск Online» в понедельник, 12 июля, появилось сообщение, что городе, в Медвежьегорске, на улице Труда сегодня люди проснулись в 3.40 от грохота, который доносился из мусорных контейнеров.

«Грохот из мусорных контейнеров, ежедневная картина… Обращаюсь к местной власти и различным ведомствам… На ул. Труда обитает асоциальная женщина, она беременная, питается из мусорных контейнеров, ночует на крыльце, т. к. сожитель ее не пускает домой. В каких условиях родится этот ребёнок? Не окажется ли он в мусорном контейнере? Примите меры, срок уже приличный», — написал участник паблика.

В комментариях под сообщением написали, что данная женщина ранее проживала в поселке Падун с матерью, родила ребёнка, которого органы опеки забрали. И вот теперь эта молодая женщина должна родить второго.

Редакция обратилась к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву за комментарием по данной ситуации, который заверил, что разберется в ситуации.

«Если понадобится, выедем сейчас в район и заберем женщину до родов», — сказал Геннадий Сараев.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Петрозаводске мужчина упал с балкона 4 этажа

Стало известно состояние петрозаводчанина, который упал с 4 этажа во время проведения работ.

Сегодня в ходе очередного планерного заседания в администрации Петрозаводска сотрудник ЕДДС в отчете сообщил, что 7 июля в городе мужчина, выполняя домашние работы, упал с балкона 4 этажа. Пострадавший был госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии, на сегодняшний день мужчина получил медицинскую помощь и выписан из больницы.

фото: пресс-служба Петросовета

Сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине

В Петрозаводске женщина обратилась в полицию и сообщила, что на лодочной станции, где она ранее работала, ей дали в глаз, рассказали в МВД Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 2 июля в 14.30 в дежурную часть поступило сообщение от горожанки, которая рассказала, что ранее являлась сотрудницей лодочная станция «Ковчег мира», а теперь уволилась и пришла забирать вещи. Во время посещения прежнего места работы у экс-сотрудницы возник конфликт с нынешним работником проката. Спор завершился нанесением побоев.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что «факт нанесения телесных повреждений есть», но работник утверждает, что в глаз не бил, а ударил по телефону, на который снимала бывшая работница.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято после получения результатов медицинской экспертизы.

В паблике «События/Петрозаводск, Карелия, Россия» опубликована история пострадавшей, которая сообщила, что она является учителем математики, у нее сейчас каникулы, поэтому решила подработать. Ее взяли на лодочную станцию, чтобы билеты выдавать и документацию вести.

Судя по событиям, через непродолжительное время она уволилась, а когда пришла забирать вещи, то увидела несправедливость: ранее за прокат лодки за час, по ее словам, брали 400 рублей, а теперь те же деньги берут за полчаса. Объявление об изменении цены было написано от руки. Этот факт и пыталась запечатлеть на телефон бывшая сотрудница и встретила сопротивление со стороны нынешних работников проката.

«Работников подвинули, сторожу и мне зарплату за неделю работы не дали. Да ещё и мои личные вещи выкинули на улицу и дали в глаз. Пришлось вызывать полицию и „скорую“ помощь», — написала возмущенная женщина.

Напомним, лодочная станция «Ковчег мира» была открыта на набережной Петрозаводска 26 июня.

фото: © Столица на Онего

Минздрав рассказал о состоянии жительницы Петрозаводска, которая выпала из окна 5 этажа

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа и выжила.

Как стало известно «Столице на Онего», 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

«Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и не исключают версии, что молодая женщина могла принять решение самостоятельно уйти из жизни.

Также родственник пострадавшей рассказал подробности происшествия и сообщил, что упавшая была не голая, как утверждали очевидцы.

фото: со страницы Дмитрие Каприелова/https://vk.com/id6944381

Появилось предложение установить арт-объект в память о тетушке Эмме, которая 50 лет «починяла» обувь в центре Петрозаводска

Легендарная тетушка Эмма ремонтировала обувь в будочке на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена, у Пединститута.

На сайте интернет-журнала «Лицей» опубликовано предложение установить в Петрозаводске арт-объект на месте ларька, где тетя Эмма ремонтировала обувь. Многие помнят эту чудесную женщину.

«Это моя тетушка Эмма Амалия Князевна Бархо, ассирийка. Пятьдесят с лишком лет просидела в будочке, починяла обувь», - написал шоумен Петрозаводска Дмитрий Каприелов.

Напомним, в советские времена на углу проспекта Ленина и улицы Антикайнена стояла маленькая стеклянная будочка, в которой сидела легендарная тетушка Эмма. Она ремонтировала обувь, буквально спасая всех от внезапно настигшей катастрофы. Каблуки ломались – и только тетушка Эмма могла вернуть туфельки бедных студенток к жизни за копейки и в считанные минуты. Казалось, что ее будочка открыта всегда. Улыбчивая, добрая тетя Эмма, мастер – золотые руки, легенда Петрозаводска.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Гость кафе в центре Петрозаводска прострелил охраннику ногу

В Петрозаводске охранник кафе госпитализирован с ранениями, полученными во время стрельбы, устроенной посетителем заведения, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня, 12 июля, в 8.30 в МВД поступило сообщение со службы "112" о том, что в кафе на улице Анохина, 41 в воскресенье, 11 июля, посетитель вступил в конфликт с охранником заведения и в качестве аргумента своей правоты применил оружие, выстрелив в ногу сотруднику охраны.

В результате охранник с ранением был госпитализирован, виновник происшествия задержан.

По информации МВД, предположительно посетитель против охранника применил пневматическое оружие.

Обстоятельств выясняются. Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 12 июля в баре на Кукковке также прогремели выстрелы.

фото: © shutterstock.com/mediavic

Добрый человек в Карелии принес деньги 78-летнему дедушке, у которого мошенники выманили все сбережения

В Петрозаводске мужчина прочитал в СМИ о пенсионере, у которого мошенники выманили все деньги, собранные на лечение, и оказал ему финансовую помощь.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала новость с сайта МВД о том, что 78-летний пенсионер из-за мошенников лишился всех денег – 182 тысяч рублей, которые собирал на лечение.

Как рассказали в МВД, пожилому петрозаводчанину поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный, представившись сотрудником банка, стал задавать стандартные вопросы о состоянии счета. В ходе разговора пенсионер рассказал о своих жизненных обстоятельствах, сообщил о накоплениях. Вскоре ему заявили по телефону, что сбережения на лечение необходимо в кратчайшие сроки перевести на «безопасные» банковские счета. Он обналичил всю сумму, а затем выполнил две операции по переводу. Только спустя время пожилой человек осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Опубликованную новость прочитал петрозаводчанин, позвонил в редакцию, сказав, что хочет помочь пожилому человеку, и компенсировать часть украденной мошенниками суммы.

В МВД Карелии помогли найти пострадавшего от мошенников дедушку – и обратившийся в редакцию житель Карелии перевел треть потерянной суммы. Просто так, ничего не требуя взамен.

В МВД Карелии отметили, что, несмотря на чудо, которое произошло с пожилым мужчиной, нельзя терять бдительности, так как не на каждого пострадавшего найдется такой добрый человек.

Новый заммэра Петрозаводска призвал жителей обсудить продление Онежской набережной до Соломенного

Власти Петрозаводска предлагают вернуться к обсуждению международного проекта «Город у воды», предусматривающего общественную и жилую застройку вдоль всего побережья Онежского озера на территории города.

Об этом написал на своей странице Вконтакте новый заместитель главы Петрозаводска, председатель комитет градостроительства и землепользования Андрей Кузьмин.

«Еще в 2013 году была разработана концепция развития Петрозаводска „Город у воды“. По ней благоустроенная прибрежная зона продолжается от Онежской набережной прямиком до Соломенного. Здравая идея — вернуться к рассмотрению проекта», — написал Кузьмин. Он разместил у себя на странице полную презентацию проекта и призвал жителей Петрозаводска участвовать в обсуждении. Подробнее о том, что представляет собой это проект, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев

В Карелии за сутки от коронавируса скончались еще три человека

За прошедшие сутки коронавирус стал причиной смерти трех жителей Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 12 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 663 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 193 жителей республики, из них 192 непривитых. Заболели также 187 человек, средней тяжести — 24 и 10 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 797 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52568 человек.

За сутки выздоровели еще 148 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49060 человек.

фото: © ГИБДД Карелии

Взрыв колеса привел к серьезной аварии в Карелии, 2-летний ребенок госпитализирован

Маленькая девочка пострадала в аварии в Прионежском районе, спровоцированной взрывом колеса у одного из автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе в районе села Шелтозеро произошло серьезное ДТП. В 17.18 вечера 11 июля на 73 километре автодороги «Петрозаводск — Ошта» у автомобиля Renault Duster во время движения взорвалось переднее колесо, в результате чего 55-летняя водитель выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Venza.

В результате аварии пострадала 2-летняя девочка, ехавшая в Renault Duster. С травмами ребенок был доставлен в больницу. В момент ДТП она находилась в детском кресле, пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске трех человек, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает нескольких человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Подозреваемая в совершении кражи Инна Геннадьевна А. 1963 года рождения скрылась от полиции.

Скрылся от органов следствия и 56-летний Степан Олегович К., подозреваемый в мошенничестве.

Также полицией разыскивается Ле Минь Таун. Мужчина подозревается в даче взятки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых или видевших их в этом году, полиция просит сообщить об этом по телефонам: +7-981-405-85-21 или 02 (с мобильного — 102).

Конфиденциальность гарантируется.

фото: «Республика» / Сергей Юдин

Парфенчиков рассказал, какой была бы Карелия с населением в 3 млн человек

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает некорректным сравнение социально-экономического положения Карелии и Финляндии, которые имеют схожие климатические условия.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства.

«У нас есть деятели, которые сравнивают даже Финляндию, но в Финляндии живет 5,5 млн населения. Это экономическая составляющая, главный фактор развития… Территория Финляндии примерно в 1,5 раза больше карельской… Если бы в Карелии сегодня жили 3 млн населения, это была бы совсем другая территория. Если бы у нас были населенные пункты с населением 200-300 тыс., а в Петрозаводске было под миллион, мы же понимаем, что это была бы экономически и социально совсем другая территория. Не лучше, не хуже, но она была бы другая. Я уже про Германию не говорю. Если сравнивать с Германией, то на территории Карелии должно проживать 45 млн человек, а не 600 тыс. Это объективная реальность», — сказал глава Карелии. Как влияет численность населения на социально-экономическую ситуацию, он объяснил на примере строительства дорог — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Наш ВУЗ. Продолжение»

Перестало биться сердце ректора бывшего Карельского пединститута Валерия Брязгина

Валерий Федорович Брязгин ушел из жизни 7 июля.

Как сообщается в паблике «Наш ВУЗ. Продолжение», 7 июля перестало биться сердце Валерия Федоровича Брязгина, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Карелия, действительного члена Российских географического и гидробиологического обществ, видного авторитетного советского и российского ученого-гидробиолога. В. Ф. Брязгин являлся одним из крупнейших отечественных специалистов-исследователей в области систематики и аутоэкологии высших ракообразных арктической фауны.

Для родных и близких, коллег, друзей и учеников Валерия Федоровича это тяжелая, невосполнимая утрата. Все, кто знал его, кто работал и общался с ним, глубоко скорбят в эти дни.

Валерий Федорович Брязгин родился 25 мая 1940 г. в селе Возрицы Медвежьегорского района Карело-Финской ССР. После окончания средней школы в 1958 г. начал свою трудовую деятельность на Петрозаводском авторемонтном заводе.

В 1960 году В. Ф. Брязгин успешно поступает на биологический факультет Петрозаводского государственного университета, совмещая учебу с работой в должности лаборанта Карельского филиала Академии наук СССР. После окончания университета В. Ф. Брязгин успешно продолжает обучение в аспирантуре ПетрГУ.

Большую роль в становлении В. Ф. Брязгина как исследователя гидробиологического разнообразия и ресурсов Баренцева моря сыграла многолетняя работа в Заполярье. Почти два десятка лет (1966–1983 гг.) отдано работе в должности научного сотрудника Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Академии наук СССР, а также в Мурманском морском биологическом институте АН СССР. Под непосредственным научным руководством В. Ф. Брязгина были успешно разведаны и биологически обоснованы большие запасы промысловых креветок в открытых водах Баренцева моря, а в 1974 г. был организован их отечественный промысел, что являлось существенным вкладом в развитие советской экономики.

С 1983 года В. Ф. Брязгин работал в Карельском государственном педагогическом университете: профессором, заведующим кафедрой зоологии и экологии естественно-географического факультета, являлся неизменным руководителем полевых практик и экспедиций студентов и аспирантов.

Широкая научная эрудиция, богатейший профессиональный опыт, пытливость исследователя, целеустремленность и безграничная влюбленность в свою профессию гидробиолога позволили В. Ф. Брязгину защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук в 1994 г.

Результатом научного поиска и творчества стали свыше 130 научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, монографий и учебных пособий.

В мае 1999 г. профессор В. Ф. Брязгин был избран трудовым коллективом ректором Карельского государственного педагогического университета. На этом посту он проработал до 2007 года.

Период руководства В. Ф. Брязгиным одним из крупных педагогических вузов Севера-Запада России был связан с трансформацией высшего образования в Российской Федерации, его либерализацией, связанной с усилением конкурентных преимуществ и позиционирования вузов на стремительно развивавшемся рынке образовательных услуг. В связи с присоединением России к Болонскому процессу, начиная с 2003 г., системные изменения коснулись и коллектива КГПУ, которым руководил В. Ф. Брязгин. Это было непростое время серьезных и ответственных радикальных перемен, и университет достойно встретил новые вызовы. В кратчайшие сроки был осуществлен переход на многоуровневую систему высшего педагогического образования, создавались условия для интеграции образовательной, исследовательской и социальной функций университета, существенно укрепился его научный и инновационный потенциал. Активно расширялось международное сотрудничество с вузами-побратимами в США, Франции, странах Баренцева региона.

Светлая память о Валерии Федоровиче Брязгине сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Прощание с Брязгиным Валерием Федоровичем пройдет 15 июля с 10.00 до 11.00 на ул. Вольной.

фото: © Depositphotos / Surabky

За минувшие сутки 32 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

В Карелии число детей, заразившихся COVID-19, выросло до 4986, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

По данным на 12 июля, в Карелии зарегистрированы 4986 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 32 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 16 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4572.

Глава Карелии раскритиковал жителей, которые жалуются на шум строек по ночам

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей домов поблизости от строящихся объектов проявить терпение ради общественных интересов.

Эту тему губернатор поднял сегодня на совещании правительства.

По его словам, ему не понятны жалобы людей на шум строек по ночам, особенно, когда речь идет о строительстве домов для расселения аварийного жилья. «Начинаем получать жалобы, почему там ночью кто-то работает. Ну, слушайте, они поработают там два-три дня, неделю, но зато быстрее построят дом, куда переедут наконец-то люди, которые живут в нечеловеческих условиях…», — сказал Парфенчиков. По его мнению, таково, в целом, состояние общества. Что губернатор думает на этот счет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © "Столица на Онего"

«Хочу везу – хочу не везу»: дачники в поселке Порожки час прождали автобус, но он так и не приехал

Дачники в поселке Порожки Прионежского района Карелии час прождали рейсовый автобус в Петрозаводск, но он так и не приехал.

Известная в Карелии журналистка Ольга Миммиева рассказала, как дачники из поселка Порожки не смогли добраться до Петрозаводска, так как рейсовый автобус не приехал.

«Вчера (в пятницу, 10 июля – прим. ред.) целый час прождали рейсовый автобус в дачном кооперативе Порожки, - рассказала Ольга Миммиева. - Спустя час, проведенный в обществе комаров и слепней поняли, что ждать бесполезно. А всем ведь в город надо, у кого какие "пароли и явки"!

Позвонили диспетчеру автовокзала. "Автобуса не будет", - услышали в ответ. Дальше диспетчер назвала рейсы из... Чалны, почему-то пропустив ближайшие. Кто-то, чертыхаясь, вернулся на дачу, кто-то нанял попутку до Чалны (9 км), и там ждал теперь уже другого рейсового автобуса. Это еще час. Возмущены!!! В позапрошлый сезон причиной срывов рейсов была нехватка автобусов. Автобусы, наконец, закупили. Теперь, как стало известно, не хватает водителей».

От имени других дачников журналистка попросила руководство Петрозаводского автовокзала решить кадровую проблему и «прекратить работать по принципу: хочу везу – хочу не вузу».

«Кстати, это уже не первый срыв рейса на Порожки в этом сезоне. Контролирующие органы, где вы? Или, как всегда, все в курсе проблемы, а страдать приходится пассажирам?! И почему решением кадровой проблемы предприятие занимается в разгар дачного сезона? Или, как всегда - народ у нас терпеливый, проглотит и это?!».

Ольга разместила информацию в соцсети в надежде, что ее рассказ прочитают руководители Петрозаводского автовокзала и те, кто контролирует работу предприятия.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Минприроды Карелии сообщило местным жителям, что скоро можно будет собирать ягоды

Минприроды Карелии издало приказ, что с 25 июля начинается сбор ягод, сообщили в Минприроды республики.

Каждый год региональное Минприроды Карелии устанавливает сроки заготовки черники, брусники, клюквы. Это обязанность ведомства по Лесному Кодексу Российской Федерации.

Минприроды устанавливает оптимальные сроки на основании данных Института леса и Института биологии КарНЦ РАН.

Таким образом, в 2021 году по Карельскому северо-таежному району (муниципальные районы Республики Карелия – Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский, Костомукшский городской округ) – черника заготавливается с 5 августа, брусника с 25 августа, клюква с 20 сентября.

По Карельскому таежному району (муниципальные районы Республики Карелия – Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский) – сбор черники установлен с 25 июля, брусники с 20 августа, клюквы с 15 сентября.

Минприроды Карелии напоминает, что по действующему законодательству без документов разрешается сбор ягод для собственных нужд.

При посещении лесов не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

фото: pixabay

Парфенчиков хочет превратить древний Поморский тракт вдоль Белого моря в федеральную трассу

Власти Карелии рассчитывают на передачу в федеральную собственность и реконструкцию автодороги между Беломорском и Архангельском, в том числе участка древнего Поморского тракта вдоль берега Белого моря.

Об этом рассказал сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Сегодня самая важная задача — это передача в федеральное ведение трансрегиональной магистрали, которая ведет из Архангельска: Онега-Нюхча-Сумский посад-Беломорск и дальше через „Колу“ на Мурманск… Она в планах есть, но они пока несколько отсрочены…», — сказал Парфенчиков. Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до деревни Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена. Как это выглядит на карте и зачем нужна такая дорога, читайте в интернет-гаете «Вести Карелии».

фото: Егор Алеев / ТАСС

Цены на новые машины российских марок в Карелии резко выросли в начале июля

Стоимость новых автомобилей отечественных брендов в Карелии в начале июля выросла на 2,6%.

Это следует из результатов проведенного Карелистатом мониторинга потребительских цен за период с 29 июня по 5 июля.

Средняя цена на автомобили отечественных марок в Карелии составила 697,1 тыс. рублей. Два месяца назад эта сумма была на 17,4 тыс. рублей меньше. Ранее «АвтоВАЗ» объявил, что в июле повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%. О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © АО «ПСК»

АО «ПСК» предупреждает: в связи с ремонтными работами на энергообъектах возможны временные отключения электроэнергии

В рамках ремонтной программы Прионежская сетевая компания продолжает подготовку электрических сетей к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.

Неотложные ремонты в электрических сетях, расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению новых потребителей невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 12 по 18 июля временные отключения возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

— 12 июля с 10.00 до 12.00. Деревня Федотово.

— 12 июля с 11.00 до 17.00 и 13 июля с 8.30 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы; деревни Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— 14 и 15 июля с 8.30 до 17.00. Деревни Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Шалговаара, деревня Шалговаара.

— С 15 по 18 июля с 9.00 до 9.30 и с 16.00 до 17.00. Поселок Шалговаара.

— С 15 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара.

Муезерский муниципальный район:

— 12 июля с 8.00 до 11.00 и 16 июля с 14.00 до 18.00. Поселки Гимолы, Тумба, Суккозеро, Мотко, Лендеры.

— 12 июля с 7.00 до 8.00. Поселки Муезерский, Волома.

— 14 июля с 7.00 до 8.00. Поселок Муезерский.

— 15 июля с 16.00 до 17.00. Поселок Волома.

Кемский муниципальный район:

— 12 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 6-А), Ленина (дом 3), Пролетарский проспект (дома 6, 8, 13), здания Управления социальной защиты, районного Управления образования, ЗАГСа.

— 13 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Малышева, Вицупа, Советская, Комсомольская, Морозова, Морская, Ломоносова, Чапаева, Речная, Северная, Пионерская, здания районного музея, Успенский собор.

— 14 июля с 9.30 до 10.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дом 3-А).

— 14 июля с 13.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2-А, 4-А).

— С 14 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

— 15 июля с 9.30 до 17.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная, здания котельной, «Почты России», школы, ФНС, водозабор, не будет работать цифровое телевидение.

— 15 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гористая.

— 16 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

Сортавальский муниципальный район:

— 12 июля с 12.00 до 12.30. МГЭС «Рюнякоски».

Сегежский муниципальный район:

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

— С 12 по 14 июля с 9.00 до 20.00. Поселок Табой Порог.

— 12 июля с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 22-26).

— 13 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.

— 14 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Карельская, Каменистая, Водников, Набережная, Зеленая, Полевая, Новая.

— 15 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская, Комсомольская, Набережная.

— 16 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.

Прионежский муниципальный район:

— 12 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор.

— С 12 по 14 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

— 13 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская, переулок Полевой.

— 14 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: СОТы.

— 15 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сенная, Укшозерская, Березовая, Верховье, Тупик.

— 16 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Дачная, Олимпийский переулок.

Пряжинский национальный район:

— 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Зеречная.

— 16 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева.

Кондопожский муниципальный район:

— 12 июля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Советов (частично), Красноармейская, переулок Каменистый.

— 12 июля с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

— 13 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (частично).

— 14 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Приканальная, Ветлечебная.

— 15 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Солнечная.

Питкярантский муниципальный район:

— С 12 по 16 июля с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Пушкина (частично), Ленина (дома 37, 39).

Калевальский национальный район:

— С 13 июля с 23.00 по 14 июля до 6.00, с 14 июля с 23.00 по 15 июля до 6.00, 15 июля с 23.00 по 16 июля до 6.00, 16 июля с 23.00 по 17 июля до 6.00, 17 июля с 23.00 по 18 июля до 6.00 и 18 июля с 23.00 по 19 июля до 6.00. Поселок Луусалми.

— 14 и 15 июля с 9.30 до 11.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Набережная, Центральная.

Олонецкий национальный район:

— 12 июля с 13.30 до 16.00. Деревня Ковера: улицы Гагарина, Олонецкая, Болотная.

— 13 и 14 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

— 15 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Комсомольская (дома 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 39-Б, 41), здание ДРСУ.

— 15 июля с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Ладожская, Строительная, Красноармейская, Свободы, Ленина, Карла Маркса, Свирских Дивизий, Пушкина, Розы Люксембург, Привокзальная, Октябрьская, Пролетарская, Урицкого, Титова, Майская, Коммунальная, Железнодорожная, Студитова, Полевая, Луговая, Сказочный Тупик, переулки Красногвардейский, Больничный, Кирпичный, здание насосной станции; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 16 с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улицы Лесная, Садовая.

— 16 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы (дома 16-43), Чкалова, Егорова, Володарского (дома 14-19), переулки Чкалова, Егорова (дома 1-16), светофоры.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 12 по 16 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

«Былинный камень» установили в Заонежье Карелии

Необычный памятник появился по инициативе главы Карелии в деревне Пургино Медвежьегорского района.

О новом арт-объекте, появившемся в деревне на возвышенности, с которой открывается живописный панорамный вид на Заонежье, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Эти места хранят в себе не только памятники деревянного зодчества, но и историю великих русских былин. Поэтому камень будет напоминать местным жителям и туристам об уникальном наследии Карелии: «В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны былины, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю», — гласит надпись на памятнике», — пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, инициатива по установке «Былинного камня» принадлежит ему. Губернатор рад, что его предложение получило поддержку и воплотилась в жизнь благодаря совместной работе Минкультуры республики, администрации Медвежьегорского района, «Литейного завода «Петрозаводскмаш» и других партнеров.

Ранее сообщалось, вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске.

фото: © kazanpress.ru

Жители Петрозаводска отдали мошенникам 28 млн рублей за полгода

На территории столицы Карелии зарегистрировано 848 краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом.

Об этом сообщил заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Владимир Одинцов в ходе планерного совещании в администрации Петрозаводска.

За полгода на территории города зарегистрировано 848 краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Раскрыто 89 преступлений.

Основными видами хищений являются звонки под видом служб безопасности банков, взломы страниц в социальной сети « ВКонтакте», объявление на сайте «Авито» и др.

«По итогам шести месяцев было похищено 28 млн 176 тысяч 691 рубль. Сумма, конечно, колоссальная. Вся оперативная ежедневная сводка, которая поступает в дежурную часть, состоит из мошенничеств и краж и магазинов. Нами все делается, чтобы проинформировать граждан: и листовки, и через интернет, и посредством телевидения. Но, к сожалению, люди у нас добродушные. Верят и переводят», — сказал Владимир Одинцов.

По словам заместителя начальника городской полиции, деньги уходят не только на территорию России, но в Восточную Европу, в Украину.

«Много установлено преступников, которые проживают на территории Приволжского федерального округа. Сложности в раскрытии данным преступлений колоссальные», — отметил Владимир Одинцов.

Всего же за первые шесть месяцев 2021 года на территории Петрозаводска зарегистрировано 3665 преступлений, что на 3,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данным момент зафиксировано 12 убийств, 23 тяжких телесных повреждений, 3 изнасилования, 12 разбоев, 125 грабежей, 1736 краж, 21 угон транспортных средств, 6 поджогов, 245 случаев незаконного оборота наркотических средств¸14 случаев незаконного оборота оружия, 631 мошенничеств.

Общая раскрываемость преступлений возросла на 9, 5 процентов и составила 60,8 процентов. Нераскрытыми остались 1437 правонарушений.

Ранее сообщалось, добрый человек в Карелии принес деньги 78-летнему дедушке, у которого мошенники выманили все сбережения.

фото: © vokzal.karelia.ru

Междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска не возобновятся в назначенное время

Отмененные ранее междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска в Санкт-Петербург и Костомукшу возобновятся не раньше 19 июля.

Об этом сообщили на автовокзале Петрозаводска.

С 6 июля приостановлен рейс № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09:00, из Санкт-Петербурга — в 17:20.

То же самое касается рейса № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30, из Костомукши — в 12:00.

Ожидалось, что они возобновятся 12 июля, но этого не произошло по «техническим причинам», пояснили на автовокзале.

Кроме того, там предупредили, что «в расписании возможны оперативные изменения».

фото: © kremlin.ru

Президент России наградил работников образования Карелии

Наград от Владимира Путина удостоились руководители республиканских образовательных организаций, директор учреждения, обеспечивающего проведения госэкзаменов, педагог и два общественника.

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев сообщил на своей странице в соцсети, что за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу президент России объявил благодарность шести жителям Карелии.

Так, глава государства отметил ректора Карельского института развития образования Ольгу Дьячкову. По словам министра, под ее руководством институт успешно участвует в нацпроекте «Образование». Благодаря этому в школах в сельской местности и малых городах Карелии в прошлом году начали работу 30 «Точек роста», в учреждениях появилось новое, современное оборудование.

Благодарность получил директор Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Дмитрий Ефимов. Он активно работает над развитием спортивной и общественной жизни корпуса. Сегодня учреждение — организатор и постоянный участник многих республиканских, региональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Дмитрий Ефимович уделяет много внимания и состоянию самого корпуса: за последние годы сильно преобразились помещения организации, инженерные сети, мебель и техника. Но главный показатель работы учреждения — его выпускники. Практически все ребята поступают в престижные военные и гражданские вузы, отмечает глава Минобразования и спорта республики.

Наградили также директора Центра оценки качества образования Ольгу Костенко. По словам министра, благодаря работе Ольги Петровны госэкзамены в республике прошли без технологических сбоев и нарушений, которые привели бы к их срыву или отмене результатов выпускников.

В списке получивших награды — заместитель директора по учебно-воспитательной работе петрозаводского лицея № 1 Екатерина Либерцова. Роман Голубев отметил, что Екатерина Владимировна — выдающийся педагог-информатик. Её ученики становятся победителями и призерами интеллектуальных олимпиад и конференций муниципального, регионального, всероссийского уровней по информатике. Кроме того, в период пандемии Екатерина Либерцова оказывала качественную методическую помощь педагогам Петрозаводска и районов Карелии, чтобы организовать дистант в максимально комфортном и продуктивном режиме.

Кроме того, указом президента России награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместители председателя совета и исполнительного комитета Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Гореликов и Михаил Дийков.

«Эта организация выполняет крайне важную работу: представляет и защищает интересы и права ветеранов боевых действий, активно участвует в программах социальной и медицинской реабилитации инвалидов и участников боевых действий, оказывает адресную помощь ветеранам, особенно в удаленных и труднодоступных районах», — считает министр образования и спорта.