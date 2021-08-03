Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: читатель «Столицы на Онего»

«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

Местные жители из деревни Ватнаволок Кондопожского района Карелии сообщили «Столице на Онего», что на территории базы отдыха «Карелия», где в декабре 2020 был открыт музей-концлагерь, сейчас тишина и никого нет.

«Сегодня (4 августа) ходили в сторону базы отдыха, где концлагерь построили, хотели посмотреть музей, — рассказали местные. — Проход был закрыт, но мы зашли на территорию, чтобы узнать у сторожа, что вообще происходит на этой территории, ведь у нас здесь очень красивые места, точно не для этих ужасов. Сторож порадовал: сказал, что никакого концлагеря-музея тут уже нет, скоро бараки разберут — и снова откроется база отдыха. Все будет, как прежде».

Напомним, еще в феврале руководитель благотворительного фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова в соцсети сообщала, что проект под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

«До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы», — написала Абрамова.

Напомним, презентация проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд «Открытые возможности», который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить «уроки мужества», которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория».

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о смягчении противоэпидемические ограничения на территории республики.

• Количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено (ранее допускалась рассадка не более пяти человек за стол).

• Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На туробъекты, которые паспорт имммунизации не получили, это правило не распространяется.

• Работодателям рекомендовано установить дистанционный формат работы и гибкий график начала и окончания трудового дня сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не болели или перенесли коронавирус более 6 месяцев назад. Прежде всего это касается работников старше 60 лет.

• Жители республики старше 65 лет, привитые или переболевшие коронавирусом, теперь могут заниматься в кружках и клубах по интересам в очном формате.

• Для ПЦР-тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия – 3 дня.

фото: © РИА Новости / Кадр из видео

Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

По сообщению Следкома РФ, 4 августа представители поискового отряда «Олонецкая оперативная группа» обнаружили в поселке Ильинском место массового захоронения советских граждан, предположительно, ставших жертвами пособников фашистов во время Великой Отечественной войны. Обнаружить его удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев, уточняют в ведомстве.

«Следователи прибыли в поселок Ильинский для проведения осмотра обнаруженного захоронения. В настоящее время на месте раскопа проводятся следственные действия. Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении Следкома.

Обнаруженные останки будут исследованы, чтобы установить точное количество людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

Кроме того, следователи СК России изучат полученные от Управления ФСБ по Карелии рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря для мирных жителей.

Как сообщил РИА Новости руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов, в поселке Ильинский нашли останки тел, предположительно, двух женщин.

«Одной около 16 лет, она с простреленной головой», — сказал Левашов.

Согласно архивным документам, обнаруженное место захоронения располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.

В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии, пишет РИА Новости.

Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.

В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.

фото: © «Столица на Онего»

Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

По сообщению администрации столицы республики, планируется дополнительно отремонтировать более 28 тыс. кв.м отдельных участков автомобильных дорог в разных районах города. В перечень работ войдёт более 20 объектов: на Ключевой, Древлянке, Перевалке, в Центре, Соломенном и др. В данный момент список улиц корректируется, а муниципальный контракт находится на стадии заключения. Среди первоочередных объектов ремонта — участки улиц Антонова, Учительской, Труда, Шуйской, Красной и др.

На ремонт выделено 30 млн рублей из Дорожного фонда республики. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В перечень также войдут некоторые общегородские территории, нуждающиеся в восстановлении. Работы планируется завершить до конца октября.

В мэрии напомнили, что в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Пограничной, Правды, Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе.

Напомним, в мае нынешнего года власти Петрозаводска попросили у правительства республики 60 млн рублей на дорожные ямы.

фото: © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

В Карелии временно перекроют две федеральные трассы

Упрдор «Кола» предупреждает водителей о временном затруднении движения по двум федеральным автодорогам на территории Карелии.

По сообщению Управления, в ночь с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа (в период с 02.00 до 07.00) будут проводить крупногабаритный тяжеловесный груз по маршруту от границы Ленинградской области и Карелия до Костомукши. В связи с этим движение по участкам федеральных трасс Р-21 «Кола» и А-137 «Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Республикой Финляндия» временно полностью перекроют. Перекрытие будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.

В Упрдор «Кола» просят водителей быть особо внимательными и рассчитывать время в пути с учетом этих обстоятельств.

Ранее сообщалось, дорогу на севере Карелии, размытую проливными дождями, открыли для движения.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Набережная в Петрозаводске пошла волнами и стала проваливаться (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска заметили новые провалы и деформацию плитки на Онежской набережной.

Читатели прислали в редакцию «Столицы на Онего» новые фотографии Онежской набережной, на которых видно, что она продолжает разрушаться и в некоторых местах требует срочного ремонта.

Деформация плитки, разломы и провалы возле скамеек заметны в районе второй очереди набережной, возле Онежского замка и арт-объекта «Кошелек».

фото: Александр Ганин / vk.com/ptzlive

Крупную змею заметили в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Змея ползла по пешеходной дорожке под мостом на улице Антикайнена, сообщил очевидец.

«Сегодня видел такую змею на пешеходной дорожке под мостом через Лососинку на ул. Антикайнена, между 14 и 15 часами», сообщил житель в популярной группе «Живой Петрозаводск».

Судя по фото, змея была довольной крупной.

фото: Камера наблюдения «Ситилинк» / скриншот видео

Лобовое столкновение автомобилей произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке в центре карельской столицы лоб в лоб столкнулись автомобили.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева четвертого августа, в 23-17. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник аварии двигался прямо.

От лобового столкновения машины развернуло на проезжей части. Судя по видео, авария произошла в момент смены сигналов светофора, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

фото: Камера наблюдения «Ситилинк» / скриншот видео

Госавтоинспекция сообщила подробности лобового столкновения в центре Петрозаводска (ФОТО)

По данным ГИБДД, после лобового столкновения на проспекте Ленина получил травмы молодой водитель.

Поздним вечером в среду, четвертого августа, на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина произошло столкновение автомобилей «Mercedes-Benz» и «LADA Kalina».

По информации ГИБДД, в результате аварии пострадал 18-летний водитель «Mercedes».

Ранее было опубликовано видео с места лобового столкновения в центре Петрозаводска.

фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Интернет: пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах в лесах Карелии

В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». Сообщается, что под подозрением находятся Андрей Т. и Ольга Б.

«Обоих задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме. И вряд ли это всё», — утверждает Telegram-канал.

Обе их жертвы якобы увлекались эзотерикой, доверяли подозреваемым и отправились с ними в лес. Сообщается, что жертвы злоумышленников считались пропавшими без вести с 2016 года.

«Столица на Онего» обратилась в Следком Карелии за комментарием по поводу появившейся в Сети информации о сатанистах-убийцах, которые могли действовать в том числе на территории Карелии. В следственном комитете сообщили, что у них в работе нет такого уголовного дела. Иных подробностей в Следкоме не дали.

фото: Дмитрий Самсонов / ВК

В поселке на севере Карелии открыли плавающий фонтан за полтора миллиона рублей

В поселке Чупа Лоухского района Карелии заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.

Житель Чупы рассказал об открытии в северном поселке разноцветного плавающего фонтана и поделился фотографиями.





Как мы сообщали ранее, контракт на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком выступила администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана потрачены средства бюджета поселения.





Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой. Центральная струя фонтана бьет на высоту до 12 метров.

Колея образовалась на Гоголевском мосту в Петрозаводске – водители бьют тревогу (ФОТО)

Водители опасаются, что из-за образовавшейся колеи на Гоголевском мосту в период дождей участятся аварии.

Читатели «Столицы на Онего» обращают внимание на колейность, образовавшуюся на Гоголевском мосту в Петрозаводске.

«Колея на Гоголевском – полоса в сторону Древлянки. Жесть. Будет в дождь выбрасывать на встречку. Аквапланирование никто не отменял. Надо выравнивать асфальт до периода дождей», - такими комментариями сопроводили читатели фотографии, присланные в редакцию.

фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

Чепик предложил организовать авиарейс между Карелией и Германией

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик заявил, что прямой авиарейс из столицы Карелии в Германию помог бы укрепить сотрудничество стран.

Об этом Александр Чепик заявил четвертого августа на встрече с генеральным консулом Германии в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергером, которая состоялась в рамках визита немецкого дипломата в Карелию. Об этом информирует Минэк республики.

«Приглашаем представителей немецкого бизнеса, представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты в Карелию для знакомства и установления тесного взаимодействия для реализации совместных проектов», — заявил Александр Чепик.

Чепик отметил, что организация прямого авиарейса между Петрозаводском и Германией придала бы хороший импульс для развития сотрудничества, позволила бы представителям немецкого бизнеса и туристам быстро и беспрепятственно приезжать в республику после снятия эпидемиологических ограничений.

Минэк сообщает, что Стефано Вайнбергер высказал предложение рассмотреть возможность увеличения количества немецких предприятий и компаний с немецким участием на территории республики по примеру Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Генконсул также упомянул значимость развития взаимодействия в сфере экологии, решения задач по адаптации к климатическим изменениям и защите окружающей среды.

Чепик заявил, что Германия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Карелии, входя в пятерку основных стран-контрагентов. По итогам первого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли Карелии с Германией увеличился на 30% и составил 10,41 млн долларов США. При этом объем карельского экспорта в Германию составил 7,41 млн долларов США, увеличившись на 60%.

Торговцы перекрыли палатками пешеходную дорожку в микрорайоне Петрозаводска – горожане возмущены

На Лососинском шоссе, 26 прямо на тротуаре раскинулся палаточный городок, где бойко идет торговля мясом.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился петрозаводчанин и сказал, что возмущен действиями продавцов, которые устроили целый супермаркет из цветных палаток на Лососинском шоссе, 26, прямо на тротуаре.

«Мясные бароны перекрыли пешеходную зону, людям теперь приходится искать другие пути прохода к месту жительства и работы. У себя дома, наверное, все по правилам делают, а тут на все плевать».

Горожанин также сообщил, что обращался по данной проблеме и в ЕДДС, и в полицию: «Мне сказали, что уже неделю поступают многочисленные жалобы от горожан и что работает участковый».

В МВД пока не прокомментировали ситуацию. Информация о том, начал ли участковый проверку о законности уличной торговли, развернувшейся на Лососинском шоссе, выясняется.

фото: © Администрация Петрозаводска

Палатки, перекрывшие пешеходную дорожку в микрорайоне Петрозаводска, убрали

Стихийный рынок на Древлянке ликвидирован, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводске состоялся межведомственный рейд по пресечению незаконного предпринимательства. В нём приняли участие специалисты комитета экономического развития администрации, сотрудники ГИБДД и отдела исполнения административного законодательства.

Была проведена проверка по факту обращений горожан о ведении несанкционированной торговли на Лососинском шоссе, в районе дома № 26. Напротив торгового центра на Древлянке расположился стихийный рынок. Палатки разместили на тротуаре, полностью перегородив проход по нему. Таким образом, нелегальные предприниматели не только вели незаконную деятельность, но создавали опасность возникновения дорожно-транспортных нарушений.

По итогам рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях. Разрешение на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось: они находятся за пределами схемы размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. Незаконная торговля на Лососинском шоссе приостановлена, нестационарные объекты убраны с городской территории.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в редакцию обратился горожанин, рассказавший о стихийном рынке, продавцы которого палатками перекрыли пешеходную дорожку.

фото: © Кадр из видео / Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

После жесткой аварии в Петрозаводске автомобиль оказался на тротуаре (ВИДЕО)

Неудачный маневр стал причиной ДТП на улице Зайцева.

На перекрестке улицы Зайцева и Берегового переулка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Видео аварии было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей, внезапно стартовав от правого края проезжей части, попытался повернуть с улицы Зайцева налево, на Береговой переулок. В этот момент в него врезался автомобиль, двигавшийся по улице Зайцева прямо в попутном направлении.

От удара обе машины отбросило к пешеходному переходу, одна из них выехала на тротуар.

Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Ранее госавтоинспекция сообщила подробности лобового столкновения в центре Петрозаводска.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

За сутки коронавирус унес жизни четырех жителей Карелии

Общее число жертв пандемии в республике составило 736 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 5 августа зарегистрированы еще четыре смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 736 человек.

COVID-19 был выявлен у 168 жителей Карелии, из них 164 не были привиты. Заболели 167 человек, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента, трое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 692 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 800 человек.

За сутки выздоровели еще 151 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 53193 человека.

фото: © Igor Bukhlin / Shutterstock

Сбежавший из дома подросток погиб под поездом в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области. Под колёса поезда попал школьник, который ушёл из дома и пропал.

Устанавливаются обстоятельства несчастного случая на железной дороге в Кировском районе Ленинградской области. Под колёса поезда попал школьник, который ушёл из дома и пропал, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, в ночь с 3 на 4 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что на 59 километре перегона «Мга — Назия» поезд «Мурманск — Москва» сбил подростка. От полученных травм мальчик погиб. Выяснилось, что школьнику было 14 лет, жил в Петербурге. Известно также, что накануне он ушёл из дома в садоводстве неподалёку.

Обстоятельства произошедшего выясняет СК на транспорте.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Назначена дата начала суда над экс-спикером Горсовета Петрозаводска Геннадием Боднарчуком, обвиняемом во взятках

Ранее суд продлил арест не признающему вину Геннадию Боднарчуку до 18 февраля 2022 года.

Начало судебного процесса по резонансному уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука запланировано на 8 сентября. Об этом «Столице на Онего» сообщили в петрозаводском суде, уточнив, что в настоящее время судья Елена Голяева, которая будет рассматривать это дело, находится в отпуске.

Напомним, что 29 июля Елена Голяева приняла решение продлить арест Боднарчука еще на 6 месяцев, то есть оставить его за решеткой до 18 февраля 2022 года.

По имеющейся информации, гособвинителем на этом судебном процессе будет прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Карелии Ольга Кузнецова.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: © ОО «Гражданский патруль»

В Карелии разваливается мост, где снималась комедия «Любовь и голуби»

Жители Медвежьегорска, где проходили съемки одной из самых любимых отечественных комедий «Любовь и голуби», пожаловались на аварийный мост.

В общественную организацию «Гражданский патруль» пришло сообщение от жителей Медвежьегорска, которые всерьез опасаются оказаться на дне реки. Аварийное состояние пешеходного моста через реку Кумса на улице Санаторной у местных жителей давно вызывает беспокойство. Люди регулярно жаловались на его состояние в администрацию, но безрезультатно, сообщили в «Гражданском патруле».

«Там ведь и дети ходят каждый день, сейчас занятия начнутся через месяц, а мост еле держится. Далеко ли до беды? Уже не первый год обещают мост отремонтировать, но воз и ныне там», — сообщила общественникам местная жительница Галина Исподина.

Представители общественной организации обратились в администрацию с жалобой на состояние моста и просьбой привести его в норму.

«Медвежьегорск подарил нам огромное количество картин благодаря своим натурам, вспомним хотя бы легендарную комедию Владимира Меньшова „Любовь и голуби“. Поэтому нам бы хотелось бережного отношения к городскому имуществу, не только потому, что городские власти обязаны содержать его в должном виде, но и потому, что в будущем на этом мосту вполне могут встретиться двое влюбленных из новой картины, которую мы посмотрим с удовольствием», — отметил руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

фото: © Петрозаводский городской Совет

Конькобежную дорожку и поле для мини-футбола построят в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается развитие спорткомплекса «Луми», сообщили в Петросовете.

Этим летом в рамках программы «Комфортная городская среда» выполнен комплекс работ по благоустройству и повышению безопасности спорткомплекса «Луми», а к 2023 году запланировано строительство второй очереди спортивного объекта.

О перспективах развития «Луми» шла речь на выездном рабочем совещании председателя постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергея Воробьева, главы города Владимира Любарского, председателя Комитета социального развития Петрозаводска Натальи Кармазиной и руководителя МУ «Дирекция спорта» Василия Филина.

Депутат Петросовета Сергей Воробьев вместе с участниками встречи ознакомился с результатами реализации проекта благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), а также обсудил планы по возведению открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом.

«Программа „Комфортная городская среда“ предоставляет уникальную возможность не только ремонтировать дворы или приводить в порядок парки или скверы, но и обустраивать территорию вокруг важных социальных городских объектов. Так, спорткомплекс „Луми“ в рамках одного из проектов благоустройства этого года установил ограждение, шлагбаум и ворота, полностью обустроил входную группу, произвел монтаж систем наружного освещения и видеонаблюдения. Работы выполнила подрядная организация „Люмен-плюс“, общая стоимость благоустройства составила порядка 2 млн рублей. Средства субсидии дали возможность серьезно повысить уровень безопасности спортивного комплекса, привести его в соответствие с самыми современными требованиями», — отметил председатель постоянной комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Сергей Воробьев.

Как сообщил на совещании МУ «Дирекция спорта» Василий Филин, уже в ближайшее время начнется строительство второй очереди СК «Луми». На сегодняшний день проект ориентировочной стоимостью более 440 млн рублей уже прошел госэкспертизу. Согласно проектной документации, будущий спортобъект на берегу реки Неглинка предусматривает конькобежные дорожки, поле для мини-футбола, площадку для стрит-баскетбола, спортивно-хозяйственный корпус, гараж, парковку, трансформаторную подстанцию, здание судейской с трибунами, компрессорную, электронное табло, мачты освещения и флагштоки. Возведение комплекса планируется с привлечением средств регионального и федерального бюджетов. Срок окончания строительства — 2023 год.

«Петрозаводск имеет богатые конькобежные традиции, которые необходимо восстанавливать и укреплять. Уверен, что строительство современной открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом даст дополнительный стимул для развития данного вида спорта, сделает его более массовым и доступным, а также позволит проводить в карельской столице всероссийские и международные соревнования на самом высоком уровне», — подчеркнул депутат Сергей Воробьев.

фото: © Кадр из видео / Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Легковушка в Петрозаводске протаранила лесовоз (ВИДЕО)

Авария на перекрестке неравнозначных дорог произошла в одном из районов города.

В микрорайоне Ключевая на перекрестке улиц Ключевая и Гвардейская 4 августа в 10.26 произошла авария с участием лесовоза и легкового автомобиля. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» Об аварии рассказал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Ранее в паблике появилось видео непосредственно с места события.

Лесовоз двигался по улице Гвардейская, в то время как легковушка поворачивала с улицы Ключевая, имея, таким образом, преимущество перед грузовиком.

От столкновения автомобили получили механические повреждения. Как сообщается, жертв удалось избежать.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Карелии мошенники оставили без денег доверчивую пенсионерку-миллионерку

Пенсионерка перевела более миллиона рублей на «безопасный счет» мошенников и больше их не видела.

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя пенсионерка.

Она сообщила, что лишилась более 1 млн 100 тыс. рублей после телефонного общения. Об этом сообщает МВД.

По словам женщины, накануне она ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о проблемах со счетом заявительницы. Он пояснил, что проблемы возникли якобы в результате мошеннических действий. После этого он переключил пенсионерку на другого человека — тот представился сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил версию первого звонившего и призвал к сотрудничеству. Затем женщину еще несколько раз переключали от одного псевдосотрудника банка к другому, чтобы убедить в значимости ее проблемы для банка. Петрозаводчанку заверили, что единственным способом сохранить средства будет перевод на «безопасный» счет. После этого, не прекращая разговор, под тщательным руководством мошенника женщина перевела деньги на продиктованный ей счет. Всего она перечислила злоумышленникам более 1 млн 100 тыс. рублей.

Узнав, что у пенсионерки есть вклад, мошенники предприняли попытку заполучить и его. Однако женщина начала сомневаться в правильности своих действий и попросила время для обдумывания ситуации. Когда на следующий день аферисты вновь позвонили пенсионерке, трубку подняла ее родственница, которая завершила общение.

78-летняя петрозаводчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Ранее сообщалось, что доверчивая пенсионерка из Карелии перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио

В субботу, 7 августа, в борьбу за олимпийские медали в Токио вступит команда России по художественной гимнастике, в составе которой уроженка Петрозаводска – Анастасия Максимова.

Сборную России в групповом многоборье представят Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, собщается в паблике «Спорт — норма жизни».

«Все мы болеем за нашу землячку, воспитанницу карельской школы гимнастики Анастасию Максимову! На Олимпийских Играх 2016 года в Рио Анастасия уже завоевала титул олимпийской чемпионки», — сообщмется в паблике.

Расписание групповых соревнований по художественной гимнастике:

7 августа 04:00 — 06:40

Квалификация (трансляция на телеканале Матч! Арена)

8 августа 05:00 — 06:55

Финал (трансляция на телеканале Матч ТВ).

Команда Олимпийского комитета России выступит под стартовым номером 8.

Валентина Пивненко: Мы вместе влияем на государственную политику в части развития северных территорий

В Норильске начал свою работу юбилейный 40–й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В масштабном форуме российского Севера принимает участие депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко.

В Норильске собрались представители десятков городов и муниципалитетов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий.

В приветственном слове советский и российский полярник, океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров отметил, что участники Союза городов Заполярья и Крайнего Севера ведут большую и важную работу для экономического и социального развития северных территорий.

Повестка съезда весьма обширна. В течение двух дней делегаты обсудят социально–экономическое положение муниципальных образований Крайнего Севера и ход реализации национальных проектов. Законодательное обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды северных территорий, вопросы жизнеобеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов, проблемы состояния и обслуживания жилого фонда северных городов и посёлков.

Вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, депутат ГосДумы РФ Валентина Пивненко обратилась к участникам с приветственным словом.

- Мы вместе влияем на государственную политику в части развития северных территорий. Нам предстоит доработать закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне.

В Стратегии развития Арктики до 2035 года, подписанной президентом России, очень четко обозначен большой социальный пласт вопросов, Развитие социальных направлений поможет людям жить и работать на Севере в более комфортных условиях.

Одно из важнейших направлений — создание условий для подрастающего поколения. Сейчас готовится программа «Дети Арктики». Предлагаю участникам съезда в рамках нашего форума подумать и обсудить идею по созданию межрегиональных центров оздоровления и отдыха для детей северных территорий.

фото: © Правительство Карелии

До конца августа в БСМП Петрозаводска заработает новый приемный покой

Готовность объекта к открытию оценил Артур Парфенчиков.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сегодня побывал в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Вместе с депутатом Заксобрания Карелии Алексеем Хейфецем он проверил степень готовности к вводу в эксплуатацию пристройки приемного отделения. Пристройка — один из объектов федеральной целевой программы развития Республики Карелия, на ее возведение и оснащение направлено более 187 млн рублей.

Глава Карелии осмотрел помещения, где будут расположены службы приемного покоя, противошоковая палата и противошоковая операционная, оценил изменения в маршрутизации пациентов — весь путь от машины скорой помощи до операционной.

«Маршрутизация серьезно оптимизирует работу больницы в плане скорости оказания медицинской помощи, ее эффективности, установления правильного диагноза. Это то, чего мы ждали! Впервые у нас в городе появился приемный покой, нацеленный на вопросы, связанные с экстренной медицинской помощью», — отметил глава республики.

Как рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева, процесс сортировки пациентов, зависящий от тяжести их состояния и экстренности оказания медицинской помощи, с введением в строй пристройки приемного отделения значительно улучшится. В разы сокращается время приема пациентов так называемого «красного» потока — реанимационных больных, которым медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии (противошоковой палаты, палаты реанимации, противошоковой операционной) примерно 20 м, ранее это была транспортировка пациента на лифте на 3 этаж больницы.

В непосредственной близости от противошоковой палаты находится современная противошоковая операционная, полностью соответствующая действующим СаНПинам. Имеется возможность для одновременной работы двух хирургических бригад в случае необходимости. Операционная оснащена ламинарным потолком, подающим очищенный воздух непосредственно в зону операции.

Улучшается и организация медицинской помощи пациентам, находящимся в удовлетворительном состоянии, которым экстренная помощь не требуется − пациентам «зеленого» потока, ходячим больным. При входе в приемное отделение − пост медицинских сестер, которые встречают больных, проводят «первичную сортировку» и осмотр. Имеется удобная комната ожидания приема врача и четыре помещения для осмотра пациентов врачами. Помещения оснащены современной медицинской мебелью и всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи на месте, исключив излишние передвижения больных.

Появилась возможность разделить потоки поступающих экстренных и плановых пациентов.

Машины скорой помощи теперь въезжают в крытое, теплое помещение, что позволяет более комфортно для больного и медицинских работников проводить эвакуацию больного.

«Мы видим, что степень готовности нового приемного покоя очень высокая, объект практически готов, нужно только расставить оборудование, отработать с персоналом организационные вопросы. Все нововведения направлены на повышение комфортности и доступности медицины, удобство для жителей, для людей. То есть старались разделить потоки, старались максимально ускорить медицинскую помощь, старались создать максимально комфортные условия ожидания, ведь человек, попадающий в больницу, волнуется, переживает, ему трудно», — сказал Алексей Хейфец.

В новом приемном отделении пациентов начнут принимать уже в конце августа.

Напомним, что пристройка приемного отделения — первый этап реализации плана развития учреждения. Второй этап — строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации, третий этап — реконструкция здания стационара с надстройкой пятого этажа.

фото: © pixabay

В Карелии победили черного усача

В Беломорском районе ликвидирован карантинный режим по черному сосновому усачу, сообщили на сайте Россельхознадзора.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило об отмене карантинного фитосанитарного режима по усачу черному сосновому.

Карантин отменен на территории двух кварталов Ноттоваракского участкового лесничества, относящемуся к Беломорскому центральному лесничеству.

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора расставят в карельских лесах феромонные ловушки с целью проанализировать численность черных усачей на территории республики.

фото: © МВД по Республике Карелия

В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в краже (ВИДЕО)

Молодых людей, подозреваемых в причастности к краже из торгового центра, разыскивает полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают молодых людей, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, сообщать по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Трое пассажиров и водитель пострадали в ДТП с маршруткой

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Петрозаводске пострадали четверо человек.

Авария произошла четвертого августа в Петрозаводске на Суоярвской улице.

В 10:22 водитель автомобиля «Škoda Octavia», двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

По данным ГИБДД Карелии, в результате аварии пострадали 68-летний водитель «Škoda», а также три пассажира автобуса (39-летний мужчина, две женщины 63 и 66 лет).

Ранее были опубликованы фото и видео с места аварии.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Прокуратура проведет проверку по сообщению о массовой гибели рыб в Медвежьегорском районе Карелии

Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро на территории Медвежьегорского района, сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин гибели рыбы и размера причинённого окружающей среде ущерба.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии начали проверку по факту массовой гибели ряпушки на Елмозере в Медвежьегорском районе.

Информация том, что огромное количество мертвой рыбы выбросило на берег Елмозера в Медвежьегорском районе появилась в местном паблике. Тревогу забили местные жители.