Самое важное за сегодня

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Петрозаводске

Верховный суд России отказал защите Кайдалова в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу бывшего министра правительства Республики Карелия Алексея Кайдалова, обвиняемого в получение особо крупной взятки. Экс-чиновник настаивал на изменении территориальной подсудности, ссылаясь на предвзятость республиканских правоохранительных органов и широкий общественный резонанс, сообщило сайт legal.repor.

Кайдалов был задержан в феврале прошлого года в Петрозаводске вместе с бывшим замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек. По версии следствия, сообщники получили две взятки от подрядчиков за беспрепятственное финансирование госконтрактов и приемку работ по строительству объектов на территории аэропорта. Речь идет об общих суммах взяток на 4,5 млн рублей. Волчек пошел на сделку со следствием. В феврале этого года Петрозаводским городским судом он был признан виновным в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ и осужден на 4 годам колонии со штрафом в 7 млн рублей штрафа. Кайдалов свою вину не признает.

В Карелии дело получило широкий общественный резонанс.

Защита экс-министра выступила с ходатайством об изменении территориальной подсудности. В мае этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отказал в удовлетворении ходатайства. Это решение защита обжаловала в ВС РФ.

Кайдалов, участвовавший в слушаниях в ВС по видеосвязи, объяснил, что, по его мнению, предвзятость карельских правоохранительных органов и созданное общественное мнение не оставляет ему шансов на объективное правосудие.

«Высокий суд! Я везде в Карелии уже назначен и объявлен преступником, даже называют срок — 15 лет. Ко мне соответственно и относятся. Во всех моих ходатайствах отказывают. Если я не могу здесь получить достаточную медицинскую помощь, то каком правосудии можно говорить? » — хорошо поставленным голосом рассказал экс-министр.

Адвокат чиновника Светлана Радзевичус в обоснование ходатайства об изменении территориальной подсудности опиралась на иные доводы.

«Мы ходатайствуем, во-первых, потому, что много свидетелей живут вне пределов юрисдикции Петрозаводского суда, а во-вторых, почти все они — карельская номенклатура. Многие из них — коллеги Алексея Анатольевича, некоторые были его прямыми подчиненными. Еще часть свидетелей — сотрудники правоохранительных органов Карелии. Мы не утверждаем, что все они предвзяты, мы говорим, что они могут быть. В таких условиях уместнее было провести суд где-то в другом месте. Ну и общественный резонанс, конечно…»

Представитель Генеральной прокуратуры РФ Полина Копалина попросила отказать в удовлетворении ходатайства защиты.

«Уважаемый суд, из 22 свидетелей 15 живут в Республике Карелия. Кроме того, все доводы защиты уже исследовались судом первой инстанции, и оснований для пересмотра его решения я не вижу».

Представитель генпрокуратуры также попросила продлить срок содержания Кайдалова под стражей еще на три месяца. Защита, в свою очередь, заявила ходатайство об изменении меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья экс-министра.

Судебная коллегия под председательством судьи ВС Татьяны Романовой совещалась недолго. В удовлетворении ходатайств защите было отказано. Судить бывшего министра будут в Петрозаводске. ВС также продлил на три месяца срок содержания обвиняемого под стражей.

Кайдалов в 2018–2020 годах занимал пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии устроил «разбор полетов» в Пудоже

Артур Парфенчиков встретился с коллективом отделения карельской авиалесоохраны в Пудоже.

Как пишет руководитель республики на своей странице в соцсети, в райцентре состоялся «разбор полетов» в буквальном смысле. Артур Парфенчиков поблагодарил коллектив отделения карельской авиалесоохраны за мужество при тушении лесных пожаров нынешним летом и обсудил конкретные проблемы.

«Главное, конечно, низкие зарплаты. Моя позиция, и об этом я говорил неоднократно, зарплату сотрудникам „Авиалесоохраны“ повышать надо, профессия опасная. Если будем платить достойно — молодежь охотно пойдёт работать в службу. Важно также обновить и материально-техническую базу», — пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что эти проблемы он поднял на совещании с президентом России.

«Владимир Владимирович наши предложения услышал и поддержал. Затраты на борьбу с пожарами предложено увеличить более чем вдвое — с 6 до 14 млрд рублей. Кроме того, субъектам на компенсацию затрат на борьбу с лесными пожарами будут направляться средства резервного фонда правительства РФ», — отметил руководитель региона.

По словам главы Карелии, сейчас обсуждается вопрос передачи полномочий на федеральный уровень. По мнению Парфенчикова, это позволит решить многие проблемы. Тем более если учесть, что за последние годы существенно выросли отчисления республики в федеральный бюджет от аренды лесных участков. В 2018 году это было 740 млн рублей, в 2021 году планируется перечислить уже 1 млрд 544 млн рублей.

«Сами сотрудники, кстати, поддерживают решение о федеральном статусе службы. На встрече они об этом говорили открыто», — отметил руководитель республики.

Ранее сообщалось, профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц.

фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

В Карелию идет сильный дождь

О приближении ливня сообщили в карельском Гидрометцентре.

Как сообщили синоптики карельского Гидрометцентра "Столице на Онего", 13 августа в Карелию придут сильные дожди.

"Серьезного похолодания в Карелии в ближайшее время не ожидается: днем +17…+22 градуса, ночью +9…+14, - сказали в Гидрометцентре. – В среду, 12 августа, к вечеру пройдут кратковременные дожди, а 13-го в Карелии пройдут ливни".

В субботу, по прогнозам синоптиков, циклон уйдет из Карелии.

Найдены жители Карелии, пропавшие на рыбалке

Команда «Доброспас» сообщила, что выехавшие 7 августа на рыбалку четверо жителей Медвежьегорска найдены.

Найдены четверо жителей Медвежьегорска, пропавших после того, как 7 августа выехали на рыбалку. Об этом сообщили в «Доброспасе».

«Отбой! Все найдены! Всем спасибо за участие!» — написал в паблике Алексей Глушков, руководитель команды.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Два тягача не поделили трассу в Карелии (ФОТО)

На дороге в Карелии произошло столкновение большегрузов, в результате которого одному из водителей потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло во вторник, десятого августа, в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция.

В 17:30 на 448 км. + 350 м. федеральной автодороги «Кола» 36-летний водитель тягача «Volvo» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ещё одним тягачом «Volvo».

В результате ДТП водителю первого тягача потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы фото с места аварии. Там же описаны подробности ДТП.

«После встречного касательного столкновения (передним левым крылом — задней стороной самосвального прицепа слева) двигающаяся в сторону Санкт-Петербурга фура выехала в левый по ходу движения кювет и лесополосу», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что в Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе.

фото: © кадр из видео

Жесткое ДТП произошло на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Легковушка протаранила кроссовер на улице Правды, автомобили раскидало по проезжей части.

На перекрестке улицы Правды и Зарецкого проезда 10 августа в 17.51 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото аварии в редакцию «Столицы на Онего» прислал читатель.

Nissan Qashqai остановился на одной из полос дороги, пытался повернуть с улицы Правды налево, на Зарецкий проезд. В этот момент в него сзади врезался универсал, ехавший по улице Правды в сторону Кукковки.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Водители обошлись без медицинской помощи. Nissan смог своим ходом покинуть место ДТП, автомобиль второго участника аварии был увезен на эвакуаторе.

Авария попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Еще одну трассу в Карелии хотят передать в федеральную собственность

Власти Карелии планируют передать трассу Медвежьегорск—Толвуя—Великая Губа в федеральную собственность после того, как здесь закончится ремонт.

Полностью привести в порядок трассу, ведущую к музею-заповедники «Кижи», рассчитывают до конца 2023 года. В дальнейшем начнется работа по передаче дороги в федеральную собственность. Об этом сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, находясь с рабочей поездкой в Медвежьегорском районе, сообщается на сайте правительства региона.

За этот и следующий год в нормативное состояние будут приведены 76 километров автомобильной дороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа». Работы, стоимость которых составляет 1,93 млрд рублей, выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, в этом году должны быть отремонтированы 40 километров автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа. На участке с нулевого по 40-й километр проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и заменены 19 труб. 13 километров трассы полностью заасфальтированы. Параллельно ремонтируют тротуары в Медвежьегорске.

фото: © Владимир Любарский

Памятник Гаскойну установят в центре Петрозаводска в августе, пообещал глава города

Глава петрозаводска Владимир Любарский проинспектировал ход работ по благоустройству территории, где появится памятник Чарльзу Гаскойну.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что 10 августа вместе с вице-премьером Ларисой Подсадник, министром культуры Карелии Алексеем Лесоненом, представителями литейного завода «Петрозаводскмаш» и подрядной организации «Свой дом» проинспектировали ход подготовки площадки для установки памятника великому инженеру-металлургу Чарльзу Гаскойну.

«Постамент под него уже готов, идет благоустройство прилегающей территории. Саму фигуру Гаскойна и сопутствующие элементы отливают на заводе. Установить ее должны до конца августа», — написал Любарский.

Глава города отметил, что на выездной встрече обсудили вопросы озеленения прилегающей территории. Уже в сентябре жители и гости Петрозаводска смогут увидеть завершенную композицию.

«Чарльз Гаскойн — крайне важная для истории карельской столицы фигура. Радует, что она нашла своё скульптурное воплощение. Это важно не только для туристов — это важно, в первую очередь, для петрозаводчан. Ведь это наш город, наш Петрозаводск, и Гаскойн тоже наш. Хоть и шотландец», — чуть-чуть пошутил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане недоумевают, зачем в центре города поставили такой страшный забор.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Автомобили столкнулись на трассе в Карелии: в салоне находились дети

Две иномарки столкнулись на трассе в Лахденпохском районе, в автомобилях находились дети и подростки.

Сегодня около 14 часов в Лахденпохском районе на 165 км. +155 м. федеральной автодороги «Сортавала» произошло столкновение автомобилей «Datsun» и «Škoda». Об этом сообщает ГИБДД.

Среди участников ДТП есть дети и подростки — 10, 16 и 17 лет. Сведения о пострадавших и характере травм уточняются.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

Новый автобусный маршрут в село Деревянное организован в Карелии

В будни в Карелии начал действовать новый маршрут «Петрозаводск – Уя 29 км.», сообщает Минтранс республики.

С 8 августа организованы перевозки пассажиров по новому маршруту № 107 «Петрозаводск — Уя 29 км.». Рейсы совершаются с понедельника по пятницу. Об этом сообщает Минтранс Карелии.

Перевозки по маршруту № 107 осуществляет «Карелавтотранс — Сервис» с использованием новых автобусов малого класса.

Время отправления автобуса от железнодорожного вокзала Петрозаводска — 6:00, прибытия в село Деревянное (Уя 29 км.) — 6:40. Отправление из села Деревянное (Уя 29 км.) — 6:45, прибытие на железнодорожный вокзал карельской столицы — 7:40.

«Рейс позволит жителям Ужесельги и Деревянного с комфортом совершать поездки в Петрозаводск в утренние часы — на работу, в школу, детские сады, в госучреждения и другие организации», — сообщает Минтранс.

На территории Петрозаводска предусмотрены промежуточные остановки автобусов маршрута № 107. В прямом направлении: Речное училище, Ключевское шоссе, ул. Антонова, ул. Гвардейская, Нефтебаза. В обратном направлении: Нефтебаза, ул. Гвардейская, ул. Антонова, Ключевское шоссе, Речное училище, пр. А. Невского, Детская художественная школа.

Ранее сообщалось, что для жителей Эссойлы и Крошнозеро организован новый автобусный маршрут до Пряжи.

Валентина Пивненко: «Нарушаются конституционные права граждан, которые получают медпомощь не в полном объеме»

Завершилась двухдневная рабочая поездка главы Республики Артура Парфенчикова и депутата Госдумы Валентины Пивненко в Пудожский район.

Одна из актуальных тем для Пудожского района, как и многих других — обеспечение медицинскими кадрами.

«Пудожская ЦРБ обеспечивается современным оборудованием — мы увидели все то новое, что есть и в федеральном центре, и в республике. Здесь есть почти все. Но большая проблема с медицинскими кадрами. Когда мы вспоминаем об обязательном распределении после окончания обучения, которое было в советское время, выпускники говорят, что нарушаются их конституционные права. Сегодня они вправе сами выбирать, куда идти работать. Но, в тоже время, нарушаются и конституционные права людей, которые не могут получить качественную, своевременную медицинскую помощь», — отметила при посещении ФАПа в Куганаволоке Валентина Пивненко.

Возможность для привлечения медицинских специалистов — это создание жилищно-бытовых условий, выделение квартир для врачей. Такая работа в Пудожском районе ведется. Готова трехкомнатная квартира к приезду специалистов из Вологодской области. Есть планы по дальнейшему приобретению жилья и приглашению в район врачей.

«То, что на окраине Карелии, в Куганаволоке, открыт новый ФАП, есть опытный фельдшер, который здесь работает — это как раз пример того, что изменения в медицинском обслуживании наших граждан есть. Сейчас на федеральном уровне при формировании бюджета на три года огромное внимание уделяется именно медицине и качественному медобслуживанию людей», — рассказала в Куганаволоке Валентина Пивненко.

фото: Администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассказала, какие дороги в городе теперь будут без ям

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы, сообщили в мэрии.

Подрядчик приступил к восстановлению Олонецкой улицы на Перевалке. В минувшие выходные в этом месте фрезеровали старое покрытие.

На Октябрьском проспекте продолжается демонтаж бортового камня. На улице Попова укладывают верхний слой покрытия проезжей части и ремонтируют тротуары. На Краснофлотской улице подрядчик восстанавливает лестничные спуски на тротуарах, все остальные работы здесь завершены. На Берёзовой аллее дорожники демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. На улице Маршала Мерецкова подрядчик укладывает верхний слой покрытия на участке от проспекта Александра Невского до Загородной улицы.

После завершения этих работ организация приступит к фрезерованию старого асфальта на участке от набережной Ла-Рошель до проспекта Александра Невского. На Ключевой и Судостроительной улицах продолжается ремонт отдельных участков тротуаров. Такие же работы на улицах Ригачина и Онежской Флотилии близятся к завершению.

В администрации отметили, что на сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Сыктывкарской, Пограничной, «Правды», Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте и Пряжинском шоссе. За всеми этапами следят специалисты комитета ЖКХ администрации города.

Всего в рамках нацпроекта в 2021-2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.

фото: Владимир Любарский / ВК

Парковка, шлагбаумы и бетонные блоки появятся на Ключевском карьере в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как будет проходить благоустройство карьера на Ключевой.

Владимир Любарский заявил, что благоустройство карьера на Ключевой подразумевает снос ряда деревьев, установку шлагбаумов и бетонных блоков на территории объекта. Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети. Он пояснил, что проектировщики уже выполнили первый этап работ, реализация которого планируется в ближайшее время.

«Со стороны Утюга, как и договорились на выездной встрече с жителями района, будем оборудовать парковочное пространство. Причем площадок сделаем сразу две. Это потребует сноса поросли и незначительного количества берез, но тогда на парковке сможет разместиться больше машин», — сказал он.

На территории карьера также будут установлены шлагбаумы и бетонные конструкции.

«Въезд на сам Утюг перекроем шлагбаумом. Эта зона на берегу станет безопасна для отдыхающих. Еще один шлагбаум поставим выше — он перекроет проезд для тех, кто повадился скидывать отходы камнеобработки в парке, а не утилизировать их по правилам. Обрыв укрепим бетонными блоками», — заявил Любарский.

Ключевской карьер предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Проектирование дальнейшего благоустройства территории продолжается. В частности, в рамках второго этапа будет продумано решение для лестницы.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял решение сформировать рабочую группу для создания стратегии развития Ключевского карьера.

фото: ©РЖД

Первый рейс ретро-поезда из финской Карелии в российскую планируется запустить весной следующего года

Железнодорожный туристический маршрут свяжет приладожский город Сортавалу с финским Йоэнсуу.

Намерения властей Карелии и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретро-поезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в Финляндии. Как пишет издание Karjalan Heili, проект получил поддержку не только железнодорожных компаний двух стран, но и финского туристического бизнеса и регионального совета приграничной провинции Северная Карелия.

Предполагается, что в первую поездку по новому маршруту карельский ретро-поезд отправитcя весной следующего года.

Читайте подробнее в статье «В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы».

фото: © freepik

Госуправление вошло в ТОП-3 самых высокооплачиваемых сфер деятельности в Карелии

Наибольший уровень оплаты труда в республике отмечен у финансистов и страховщиков.

По данным официальной статистики, за первые пять месяцев 2021 года самый высокий уровень оплаты труда в Карелии отмечен в финансовой и страховой деятельности. Среднемесячная начисленная заработная плата в этой сфере составила 71 191,6 рубля и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 5,7%.

Ненамного ниже уровень оплаты труда в добыче полезных ископаемых. Согласно данным Карелиястата, работникам этой отрасли в среднем начисляют 70 373, 9 рубля в месяц. А замыкают ТОП-3 самых высокооплачиваемых сфер деятельности республики госуправленцы и те, кто занят обеспечением военной безопасности. Их среднемесячное начисленное жалованье составило в январе-мае 64 484, 2 рубля и по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем увеличилось на 8,3%.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе

Женщина-водитель и двухмесячный ребенок получили травмы после ДТП на трассе в Карелии.

Авария произошла во вторник, 10 августа, в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает ГИБДД.

В 11:00 на 605 км. + 140 м. федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 36-летняя жительница Санкт-Петербурга за рулем «Hyundai Getz» съехала с трассы и перевернулась. В ее салоне находилась двухмесячная девочка.

Травмы получили водитель и ребенок. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии пенсионерка за рулем протаранила 74-летнюю велосипедистку.

фото: © freepik

Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал коммунальщиков на 80 тысяч за грязную питьевую воду

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии провел мониторинг качества питьевой воды.

По данным ведомства, за первое полугодие 2021 года в республике специалисты Роспотребнадзора провели 26 проверок компаний, эксплуатирующих водоочистные сооружения. За выявленные нарушения требований законодательства РФ организации были оштрафованы на 81 тысячу рублей.

По итогам же 2020 года в адрес администраций муниципальных районов республики и ресурсоснабжающих организаций было направлено 51 уведомление о неудовлетворительном качестве питьевой воды.

В Управлении напомнили, вода поверхностных источников в Карелии имеет высокую природную цветность и перманганатную окисляемость (из-за наличия гуминовых веществ). При этом технологические процессы по снижению цветности в схеме водоснабжения отсутствуют на большинстве очистных сооружений водопроводов. В связи с этим доля неудовлетворительных проб воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям составила за 6 месяцев 2020 года – 44,96% (в 2020 году – 41,8%), по микробиологическим – 3,1% (в 2020 году – 6,1%).

К основным проблемам, не позволяющим обеспечить качественное водоснабжение в республике, Роспотребнадзор относит отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников и проектов зон санитарной охраны, изношенное и морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений. Кроме того, более 70% составляет изношенность водопроводных труб. Проблемой остается и частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Напомним, Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Жизни 744 жителей Карелии унес коронавирус с начала пандемии

За минувшие сутки в республике была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 10 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 744 человека.

COVID-19 был выявлен у 162 жителей Карелии, из них 161 не был привит. Заболели 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, трое больных находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 587 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57812 человек.

За сутки выздоровели еще 172 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 54218 человек.

фото: Столица на Онего

Неудачный маневр стал причиной аварии на трассе в Карелии

Авария с участием двух иномарок произошла в Прионежском районе из-за неудачного действия одного из водителей.

Десятого августа, во вторник, в 14:10 на 146 км. + 900 м. федеральной автодороги А-215 «Лодейное поле — Брин Наволок (подъезд к г. Петрозаводску)» столкнулись две иномарки.

Как сообщают в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» при совершении разворота не убедился в безопасности и допустил столкновение с встречным автомобилем «Toyota Land Cruiser».

В результате ДТП водитель «Nexia» получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии жительница Петербурга с младенцем в салоне попала в аварию на трассе.

фото: © «Столица на Онего»

Отдых в Карелии осенью на выходных обойдется дороже, чем в Анапе

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать на выходные в сентябре.

Самые популярные направления на выходные в начале осени — Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябрьские выходные и тратят на проживание от 2 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Карелии.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

Десять направлений отдыха в выходные в сентябре:

1. Севастополь – 2967

2. Анапа - 1962,5

3. Москва – 3304

4. Санкт-Петербург – 2550

5. Калининград – 3000

6. Пряжинский район, Карелия - 5000

7. Гагра – 3500

8. Краснодар – 2875

9. Бахчисарай – 2750

10. Красная Поляна – 4990

фото: © Петр Ковалев / ТАСС

Власти Петрозаводска назвали участок улицы, где запрещена остановка фур

На участке дороги от Курганского проезда до Карельского проспекта теперь запрещена остановка большегрузного транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С сегодняшнего дня, 11 августа, на Комсомольском проспекте изменилась схема движения транспорта. На участке от Курганского проезда до Карельского проспекта запрещена остановка большегрузов. Соответствующие знаки установлены по правой стороне дороги по направлению движения к Карельскому проспекту.

Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

фото: ©Antti Kuronen / Yle

Пограничники Карелии задержали распространителя наркотиков, который пытался сбежать от суда в Финляндию

В Сортавале на границе задержали закладчика из Москвы, который пытался сбежать от суда в Финляндию, чтобы попросить политического убежища, сообщили в Пограничном управлении Карелии.

В Сортавале сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии выявили жителя Московской области, планировавшего незаконно пересечь госграницу в районе поселка Маткаселькя.

В феврале он был задержан сотрудниками ППС, когда делал закладки наркотических средств, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 29 июля он не явился на судебное заседание по уголовному делу, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Также ему изменили меру пресечения на заключение под стражу.

С целью избежать уголовного наказания наркозакладчик планировал незаконно пересечь российско-финляндскую границу для получения политического убежища в Финляндии, но был задержан пограничниками.

За пребывание в пограничной зоне без разрешающих документов житель Московской области был оштрафован на 900 рублей. После чего нарушитель передан сотрудникам полиции по Сортавальскому району для дальнейшего заключения под стражу и этапирования по месту совершения преступления в город Ногинск Московской области.

фото: © Алексей Шошин

Жители и гости карельской столицы увидели «Сказку о влюбленных и скрипаче»

Московские артисты выступили в Петрозаводске с кукольным спектаклем для детей и взрослых.

В минувший вторник, 10 августа, на Онежской набережной возле скульптуры «Рыбаки» состоялось бесплатное представление. Перед зрителями выступил уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» из Москвы. Для маленьких петрозаводчан и их родителей артисты показали спектакль «Сказка о влюбленных и скрипаче». Его сценарий написан по мотивам ирландской народной сказки «Воскресение Рафтери». Всё представление сопровождала живая музыка.

Среди зрителей можно было увидеть и главу города Владимира Любарского. Уже несколько лет он организует походы на различные культурные мероприятия для маленьких петрозаводчан, оставшихся без попечения родителей. На уличный спектакль вместе с Владимиром Любарским пришли воспитанницы Центра помощи детям «Надежда» – Аня и Илона.

Отметим, что молодежная театральная труппа «Балаганчика сказок» на добровольных началах даёт представления на открытых уличных площадках столицы и в других городах по всей европейской части России. С 2016 года каждое лето актёры отправляются на гастроли в регионы. На сегодняшний день театр выступил более чем в 30 городах. Среди них – Нижний Новгород, Казань, Кострома, Вологда, Владимир, Псков, Новгород Великий, Смоленск, Рязань, Вытегра и многие другие.

По словам актёров, главную задачу своих выступлений они видят в том, чтобы средствами театрального искусства говорить с маленькими зрителями о вечных ценностях: о дружбе и любви, верности и милосердии, патриотизме. Петрозаводск в этом году стал самой северной точкой путешествия театральной труппы. Далее артисты отправились в город Сортавала.

фото: © ПКФ

Mitsubishi — 30 лет успеха и надежности в России

Официальный дилер «Mitsubishi ПКФ Слово» в Петрозаводске присоединяется к празднованию 30-го юбилея!

За это время более 1 миллиона россиян стали владельцами автомобилей Mitsubishi

В честь юбилея бренда «ПКФ Слово» до 31 августа предоставляет уникальную возможность пройти бесплатную диагностику подвески автомобилей Mitsubishi (количество заездов ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8142) 44-44-03 или на сайте: mitsubishi-pkfslovo.ru)

Также в официальном дилерском центре «Mitsubishi ПКФ Слово» действуют специальные юбилейные программы сервиса:

«Программа 3+2» — для владельцев автомобилей старше 3 лет — с выгодой до 30% на оригинальные запасные части и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене.

«Mitsubishi. Добро пожаловать домой!» — покупателям автомобилей с пробегом полный бак моторного масла Mitsuoil предоставляется в подарок.

В юбилейном 2021 году состоялись премьеры сразу нескольких обновлённых моделей: яркого городского кроссовера Eclipse Cross, мощного внедорожника Pajero Sport, а также флагмана — кроссовера Outlander. Познакомиться с обновленным модельным рядом и записаться на тест-драйв можно в дилерском центре.

В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России, под Калугой. На сегодняшний момент на мощностях завода ежедневно производятся две самые популярные в России модели Mitsubishi — Outlander и Pajero Sport.

Официальный дилерский центр «Mitsubishi ПКФ Слово» расположен по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2.

Телефон для записи: 8(8142) 44-44-03

Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

фото: © Скульптор Лео Фомич Ланкинен. С 1986 года действительный член Академии художеств СССР © Фотоархив Бориса Семенова

Как дети рабочих, крестьян, ремесленников становились артистами, художниками и писателями

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал о талантах, которыми славилась Карелия.

В новом выпуске своей авторской рубрики Армас Машин пишет о том, что сейчас часто говорят о социальных «лифтах».

«Не припомню, чтобы в СССР было понятие „социальный лифт“, а сами лифты работали, открывая возможности талантливым, трудолюбивым людям. Образование было бесплатным, поддержка талантов — государственной политикой. Дети рабочих, крестьян, ремесленников становились профессорами и артистами, художниками и писателями», — отметил Машин

Талантливые жители Карелии стояли вровень со звездами. Они были удостоены самых высоких наград и званий во времена СССР. Среди них народная артистка СССР, актриса Финского театра Елизавета Степановна Томберг, народный художник СССР, живописец Суло Хейккиевич Юнтунен, действительный член Академии художеств СССР, скульптор Лео Фомич Ланкинен. Произведения С. Юнтунена, Л. Ланкинена, многих других художников Карелии хранятся в коллекциях крупнейших художественных музеев России.

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фото: © ГИБДД Карелии

Пьяные водители в Карелии за 7 месяцев отправили на тот свет трех человек и 47 покалечили

Госавтоинспекция Карелии рассказала об авариях, пострадавших и погибших на дорогах республики за прошедшие 7 месяцев.

За 7 месяцев в Карелии зарегистрировано 289 дорожных происшествий, в которых погибли 42 участника движения и 370 получили травмы различной степени тяжести. Более трети от всего числа #ДТП произошли в июле – в 79 авариях погибли 9 человек и 96 получили ранения.

Наибольшее число происшествий, а также пострадавших и погибших в них людей, зафиксировано в Петрозаводске (в 80 ДТП 88 человек пострадали и 7 погибли).

Максимальное число погибших людей на количество ДТП зафиксировано в Муезерском районе, где произошли 4 дорожные аварии, в результате которых погибли 3 человека и 3 пострадали.

В Кондопожском районе каждое четвертое ДТП произошло со смертельным исходом – в 20 ДТП погибли 5 человек и 28 пострадали.

Нетрезвые водители совершили 37 ДТП (погибли 3 человека и 47 пострадали). Наибольшее число пострадавших по вине пьяных водителей зафиксировано в Пряжинском районе (в 5 ДТП пострадали 8 человек). ДТП с трагическими последствиями нетрезвые водители совершили в Пудожском, Кондопожском и Суоярвском районах.

В результате опасного обгона с выездом на встречную полосу в каждом третьем ДТП участники получили смертельные травмы. Так, на «встречке» в 18 ДТП погибли 6 человек и 30 были травмированы. В Костомукше в 2 ДТП на встречной полосе погибли 2 человека, 3 пострадали. Каждое второе ДТП со смертельным исходом произошло в Сегежском районе (в 2 авариях пострадали 4 человека, 1 погиб), Пряжинском районе (в 2 авариях пострадали 5 человек и 1 погиб), в Лоухском районе (в 4 авариях пострадали 5 человек и 2 погибли).

Дети стали участниками 49 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 48 были травмированы. Большинство детей получили травмы, находясь пассажирами автотранспорта (26 юных пассажиров). Наибольшее число ДТП с детьми-пассажирами произошло в Пряжинском районе (в 7 ДТП пострадали 7 детей). В числе трагических происшествий – столкновение транспортных средств в Медвежьегорском районе (погибли 2 ребенка-пассажира), а также наезд на ребенка-пешехода в Питкярантском районе (погиб 1 ребенок).

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Более 167 тысяч человек умерло от коронавируса в России за время пандемии

За минувшие сутки в стране зафиксировано 799 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 21 571 случай C COVID-19 в 85 регионах, из них 1 740 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 808 777.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 067 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 167 241. За прошедшие сутки скончались 799 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 170,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 388 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 августа остаются 1 256 373 человека.

фото: © Zave Smith/Getty Images

Молодой житель Карелии вышел раньше срока из колонии и убил человека

В Кондопоге перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае 34-летниий мужчина, находясь в квартире жилого дома по ул. М.Горького в Кондопоге, во время внезапно возникшего конфликта со своим знакомым напал на него с ножом и нанес несколько ударов. В результате полученных ножевых ранений потерпевший скончался.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, преступление совершил в период условно досрочного освобождения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Валентина Пивненко: «Медицинский центр на Лесном проспекте даст все возможности для лечения наших жителей»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко и заместитель председателя Комитета по здравоохранению Законодательного собрания Марина Гуменникова посетили стройплощадку на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В середине 90-х годов здесь планировали открыть Межрайонную больницу и поликлинику. Однако объект был заморожен. В 2018 году долгострой пообещали превратить в два новых медучреждения. Сегодня там начинается реконструкция здания — корпусов «А» и «Б».

В рамках ФЦП к началу 2023 года здесь откроют поликлинику для жителей Перевалки и Древлянки, а также стационарные отделения Республиканской больницы. Здесь будут функционировать отделения челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, ревматологии, операционные и палаты интенсивной терапии.



«Этот долгострой много лет вызывает возмущение у людей. Дело наконец-то сдвинулось. Что уже увидели на начальной стадии, пока без ПСД и экспертизы. Подготовительные работы уже начались для того, чтобы быстро взять старт, как только будет проект», — отметила Валентина Пивненко.

Как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, объект очень сложный — проще было построить новый, чем реконструировать этот. Но ключевые решения удалось найти и согласовать.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко резюмировала: «Теперь рассчитываем, что здесь будут все возможности для лечения наших жителей. Сегодня здравоохранение — это приоритет. Вы видите, сколько сейчас строится и реконструируется объектов не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии. Строители заверяют, что к началу 2023 года объект будет сдан под ключ. Стоимость работ — 2,2 млрд рублей. Полтора из них уже заложены в бюджете, по остальной сумме будем работать на федеральном уровне».

Прогноз погоды на среду



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