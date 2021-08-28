Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 773 человек

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции в республике, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 августа за сутки подтвердили три смерти от COVID-19. Таким образом общее число смертей от коронавируса возросло до 773. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 169 жителей Карелии, из них все 169 не были привиты. Заболели 166 человек, в состоянии средней тяжести находятся 34 пациента, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 573 человека, из них 6 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60784 человека.

За сутки выздоровели еще 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 57378 человек.

фото: Сергей Юдин / ИА Республика

Скончался известный врач, почетный гражданин города в Карелии

Не стало почетного гражданина Сортавалы, известного врача-хирурга Николая Пыринова.

Администрация Сортавальского городского поселения сообщила о смерти почетного гражданина города, врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением Сортавальской Центральной районной больницы Николая Сергеевича Пыринова (1944-2021). Власти Сортавалы принесли свои соболезнования родным и близким врача.

фото: ГИБДД Карелии

Водители на федеральной трассе в Карелии создали угрозу для жизни пешеходов

Серьезное нарушение ПДД двумя водителями зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Карелии на 447 км федеральной автодороги «Кола».

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение на 447 км федеральной автодороги Р-21 «Кола». По информации ГИБДД Карелии, 32-летний водитель из Москвы и 47-летний – из Мурманска совершили опасный обгон на участке автодороги, где расположен пешеходный переход.

За выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Любарский заявил, что большинство в новом составе Петросовета будет у «Единой России»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что тем, кто планирует эффективно работать с городским советом, нужно ориентироваться именно на такие реалии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский разместил пост на своей странице во ВКонтакте, в котором пояснил подписчикам, почему не будет аполитичен.

"Друзья, мой пост про выступление Владимира Владимировича Путина на съезде «Единой России» собрал более 21 тысячи просмотров и более 500 комментариев. Не всегда комплиментарных. Повторяется мысль о том, что мэр должен быть аполитичен, дистанцироваться от партийной принадлежности, заниматься хозяйством и тому подобное.

Люди, понимающие в политтехнологиях, спрашивают: «а зачем вы «раскрылись», подставили себя под удар, ведь так удобно было и дальше подчёркивать свою беспартийность». Может быть, и удобно. Но не честно. А это важная составляющая, ключевая. Не надо за кем-то прятаться и чем-то прикрываться. Это трусость. Если ты лидер списка «Единой России» на выборах в Петросовет - то и веди себя как лидер.

Правда жизни такова: большинство в Петрозаводском городском совете будет у «Единой России». И даже если быть чистым прагматиком, на эти реалии нужно ориентироваться тому, кто планирует эффективно работать с городским советом. Особенно, если он глава города.

Но не в одном прагматизме дело. Три месяца назад фракция «Единой России» в Петросовете единогласно поддержала мое избрание мэром. Теперь моя очередь поддержать тех, кто намерен, будучи депутатом, менять жизнь в столице Карелии к лучшему. Так думаю".

фото: страница К. Савандера в ВК

Священник из Карелии нашел способ пополнить кредитную карту, собирая металлолом в лесу (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер рассказал о способе заработать в карельском лесу, когда не хватает денег.

Священник Константин Савандер, известный своими эпатажными заявлениями и оригинальными советами, как прожить в непростое время, открыл подписчикам истину, что «карельский лес не даст тебе пропасть».

Находясь в лесу и собирая там металлолом (молотком выбивая арматуру из бетона), Савандер сопроводил свою работу такими фразами:

«Карельский лес не даст тебе пропасть. Всегда возможность есть пополнить баланс кредитной карты. В наше время денег ни за что не хватает. Приходится заниматься физическим трудом на свежем воздухе. Некоторые ходят в фитнес-клуб, в принципе - хорошее дело, но у нас свой фитнес-клуб на свежем воздухе, а не в душном подвале».

Выколачивая арматуру из бетона, Савандер сказал, что бетон в лесу «не очень хороший».

Судя по фото, священник собрал достаточно много металлолома.

фото: страница Михаила Шафоростова в ВК ttps://vk.com/m.shfrstv

Юноша из Карелии отправился в Крым на велосипеде (ФОТО)

В первый день велопутешествия 19-летний Михаил Шафоростов из Кондопоги добрался до Лодейного поля, впереди у него 3 000 километров дорог.

Михаил Шафоростов из Кондопоги решил в одиночку доехать до Севастополя на велосипеде, преодолев 3 000 километров. В его маршруте Кондопога - Петрозаводск - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва - Тула - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Симферополь – Севастополь.





«Ночевать буду в палатке, впрочем как и всегда! Пищу готовить на костре и на портативной газовой плите. Всем, что увижу, буду делиться с вами через фотографии, истории и видеозаписи! По приезду собираюсь впервые опубликовать фильм на Ютуб-канале! Соберу весь накопленный опыт, силу воли и целеустремлённость», - написал Михаил, отправляясь в путешествие.

Велосипедист выехал из Кондопоги 28 августа, и в первый день добрался до Лодейного поля. На велосипеде он разместил флаг Карелии.

«Я покинул Карелию! Положено сильное начало, потому что изначально за дневную норму я считал 150 км. Но, я уже в Лодейном Поле! И это неимоверно круто, потому что было целых три попытки добраться от Кондопоги до сюда за сутки и эта - единственная успешная!



Это было тяжело! Больше не физически, а эмоционально - ремонт дорог, а это значит бесконечные ограждения и препятствия, мешающие обгону велосипедистов... Сколько я психовал уже и не вспомню. Дважды меня чуть не задели (это было максимально близко) и один раз я сам свалился, не сумев перепрыгнуть через поребрик.

Очень здорово повезло с погодой! Без дождя с попутно-боковым ветерком, что гнал меня по карельским лесам! С утра было пасмурно и угрюмо, а в темных очках еще сумрачней, но к обеду погода разгулялась и выглянуло солнце! И резко потеплело!



Встретил множество спортсменов в дороге - от велосипедистов до лыжников. Каждый радостно приветствовал! «Физкульт-привет!».



Люди обращают внимание на флаг и пытаются разобрать, что написано на нем! "Куда едешь?" - вопрос сегодняшнего дня. Я думаю, и всего путешествия!».

фото: © Егор Титов

Кто на самом деле пустил форелеводов в Ватнаволок: всплыли факты 12-летней давности

Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован в бытность главы Минсельхоза Карелии Ванды Патенко.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

При министре Патенко появились карты акваторий водоемов с нанесенными границами участков с географическими координатами местности. В результате был сформирован перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства. Под № 5 в него вошел участок площадью 14,2 га в Лижемской губе.

Итоговое заседание комиссии Минсельхоза по определению границ рыбопромысловых участков 11 декабря 2008 года проводила уже не Ванда Патенко. За несколько дней до этого решением Петрозаводского городского суда Ванда Феликсовна была отстранена от должности. Она обвинялась в превышении должностных полномочий по «форелевому делу». Вместо Патенко исполнять обязанности министра был назначен Григорий Мануйлов. Ему достался по сути уже готовый документ, который после согласования в Росрыболовстве, был утвержден 26 января 2009 года. Данным перечнем рыбопромысловых участков Минсельхоз руководствуется и по сей день. А создан он Вандой Патенко, которая в настоящее время идет на выборы вместе с партией «Справедливая Россия».

Эссерам справедливо было бы спросить с экс-министра, как распределялись участки для форелеводов и почему никто не интересовался мнением местных жителей.

Подробнее читайте в нашем материале.

фото: Прионежская сетевая компания

Стало известно, в каких районах Карелии возможны отключения электроэнергии из-за ремонтных работ

С 30 августа по 5 сентября Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей.

В АО «ПСК» идет активная подготовка энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 30 августа по 5 сентября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- С 30 августа по 3 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

- С 30 августа по 3 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Педасельга.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- 31 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное: бывший пионерский лагерь «Искорка».

- 1 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Березка».

- 31 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, СОТы «Садовод Севера», «Бесовец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун».

Пряжинский национальный район:

- 30 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Виллагора.

- 30 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая, Вокзальная, Привокзальная, Шоссейная, Гусева.

- 31 августа с 9.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Октябрьская, Луговая, Таежная, Шевченко, Шоссейная.

Кондопожский муниципальный район:

- 30 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас: улицы Комсомольская, Кондопожская, Красная, Западная, Воточная, Чапаева, Слуцкого; деревня Койкары.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

- 31 августа с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Водник».

- 3 сентября с 9.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СОТ «Онежские зори».

- 3 сентября с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СОТ «Кончезеро-2».

Лоухский муниципальный район:

- 30 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Сосновый: СОТ «Сампо».

- 31 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Гористая, Пионерская, Ручьевая, Прибрежная, Набережная, переулок Гористый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 30, 31 августа и 2 сентября с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Лумбуши: улицы Центральная, Новая (дом 5), Верховье (частично), Брюхово, Красильниково (дома 1,4); поселок Пиндуши: улицы Нефтебазы (дома 1, 2, 2-А, 4, 7, 6, 8, 10, Горького (дома 11. 16).

- 30 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Повенец: местечки Морская Масельга, Хижозеро, ББК (поселения при шлюзах №№ 3-9).

- 30 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Повенец: улицы 9-го Мая (дом 3), Ленина (дом 26).

Сегежский муниципальный район:

- 30 августа с 8.30 до 12.30. Город Сегежа: улицы Советская (дома 12-16), Пионерская (дома 4-8), Мира (дома 19-24), Лесная (1-3).

Калевальский национальный район:

- 1 и 2 сентября с 13.00 до 18.00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

Лоухский муниципальный район:

- 30 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Советская (дома 20, 22), Лесная (дома 4, 5, 6-А, 9).

Сортавальский муниципальный район:

- 30 августа с 9.00 до 13.00. Город Сортавала: улицы Маяковского, Зеленая, Куйбышева, Локомотивная, Пушкина, Осипенко, переулок Зеленый.

- 31 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Маяковского (частично).

- 1 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Маяковского (дом 22).

Кемский муниципальный район:

- 31 августа с 9.30 до 17.00. Поселок Авнепорог: здание ЧП Масоян.

- 1 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Белопорожская, Угольная, здание пожарного депо, вышка «Мегафон».

- 2 сентября с 10.30 до 12.00. Поселок Поньгома.

- 2 сентября с 12.30 до 14.30. Поселок Кузема: улицы Титова, Советской армии, Лесная, Гагарина, Дачная, Приморская, здание пожарной охраны, вышки «МТС» и «Мегафон».

- 2 сентября с 8.30 до 13.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки, здания гостиницы «Причал», метеостанции, подворья Соловецкого монастыря, вышки «Мегафон», «МТС», «Теле-2».

фото: Диплом о высшем образовании. Петрозаводский университет, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова.

Земля и небо: сравнили стипендию советского студента с тем, что получают учащиеся вузов сейчас

Автор нашей постоянной рубрики "Как это было" Армас Машин сравнил стипендию советского студента с зарплатой в СССР и стипендией нынешних учащихся вузов.

И вот, что получилось:

- Студенческая стипендия составляла 40, повышенная - 50 рублей. Для сравнения: в начале 1980-х годов средняя зарплата по стране приближалась к 200 рублям, а минимальная, на неквалифицированных работах составляла 70 рублей. Согласно статистике, средняя зарплата в Карелии сейчас порядка 50 000 рублей. По советским меркам стипендия студента-отличника должна составлять 12 500 рублей. Про такие стипендии сейчас слышать не доводилось.

На стипендию в СССР можно было прожить, пусть и скромно. Кому-то деньгами помогали родители, кто-то находил работу и зарабатывал в свое свободное время.

Подробнее читайте в нашей постоянной рубрике "Как это было".

фото: Онежское озеро, Петрозаводск, отсыпка берега отходами камнеобработки © Сергей Пластинин

Какое озеро в Карелии больше загрязнено: Ладожское или Онежское?

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии.

В интервью "Столице на Онего" эксперт поделился мнением о том, какое озеро в Карелии более загрязнено: Ладожское или Онежкое.

- В Онежском озере есть локальные места загрязнения. Это Петрозаводская губа – за счет ливневых вод: 37 выпусков. Это Кондопожская губа: за счет деятельности целлюлозно-бумажного комбината. Это большой Повенецкий залив за счет деятельности жилищно-коммунального хозяйства: Повенец, Пиндуши и Медвежьегорск. Вот три наиболее загрязненных места, которые мы на Онежском озере видим.

Ладога загрязнена все-таки больше. За счет целлюлозно-бумажной промышленности Ленинградской области и Карелии. Это Сясьский ЦБК и Питкярантский ЦЗ. Были заводы еще в Ляскеля и в Харлу, но они на протяжении более чем 15 лет не работают. Но крупные Питкярантский и Сясьский целлюлозные заводы дают достаточно большое количество сточных вод - в совокупности более 25 млн кубических метров в год.

Подробнее читайте здесь.

фото: АО «АЭМ-технологии» © Минэкономразвития Карелии

Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказал уверенность, что по итогам года экономические показатели в регионе улучшатся.

Текущая ситуация в экономике и прогноз на ближайшие три года обсуждался на заседании правительства республики.

«Экономика Карелия функционирует устойчиво, без сбоев. С хорошим запасом прочности… В первой полугодии у нас индекс производства на уровне прошлого года… Да, мы не снижаемся, но хотелось бы роста несмотря на наличие ряда объективных причин», — сказал Парфенчиков.

В числе таких причин он назвал модернизацию ряда крупных предприятий, которые на период технического перевооружения приостановили производство. Эффект от модернизации отразится на показателях в следующем году.

Подробнее читайте в авторской рубрике Алексея Укконе "Ничего лищнего - только деньги".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер



фото: © Кадр из видео «Самогонщики»

В Пудожском районе 22 августа отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Беларуси. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

Супруга одного из отравившихся белорусов рассказала, что Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать



фото: © freepik

Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ



фото: © «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ

Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)



фото: © Павел Шумейкин, Вячеслав Лиманский / ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

ШОК-НОВОСТИ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)



фото: Кадр из видео

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии



фото: © ПетрГУ

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки



фото: Кадр из видео: 7х7

Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 29 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +8 …+16 2 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 83% день Ясно, +16 …+17 2 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 62% вечер Ясно, +10 …+16 1 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 79% ночь Облачно с прояснениями, +11 2 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 93%

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Петрозаводске подросток нашел две банковских карты, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

В столице Карелии подростка подозревают в кражах, совершенных с банковской карты, сообщили в Следкоме республики.

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по обвинению в кражах, совершенных с банковского счета.

По версии следствия, юноша нашел на улице две банковские карты и одной из них начал расплачиваться в магазинах, приобретая товары без ввода «пин-кода». Последнюю покупку он не смог совершить, поскольку расчетный счет владельцем карты уже был заблокирован. Приобретенными товарами подросток распорядился по своему усмотрению.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

В Карелии за сутки коронавирусом заразились 24 ребенка

Поправились от коронавирусной инфекции за это же время 35 детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 24 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6121 ребенка в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 35 детей.

Всего за время пандемии излечились 5738 детей в Карелии.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 169 новых случаев заражения COVID-19, подтверждено три летальных исхода.

фото: @Столица на Онего

Стала известна тема очередной открытой планерки в мэрии Петрозаводска

На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска обсудят обеспечение безопасности дорожного движения на территории города.

В понедельник, 30 августа в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание, сообщили в мэрии Петрозаводска. Его посвятят вопросам обеспечения в Петрозаводске безопасности дорожного движения.

Встреча традиционно начнется в 10.00. Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/v-GPNMIXI4I.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

А вы пойдете на выборы, которые состоятся в сентябре? (ОПРОС)

«Столица на Онего» решила узнать, собираются ли жители Карелии принять участие в голосовании на выборах в сентябре.

Меньше месяца осталось до больших выборов. 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.

А вы собираетесь идти на выборы?

Проголосовать в нашем опросе можно здесь.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Пьяных водителей будут массово ловить в Петрозаводске в воскресенье вечером

"Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске вечером в воскресенье, 29 августа, сообщили в ГИБДД города.

Воскресным вечером 29 августа автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей не преступать закон и не допускать управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Карелии за страсть к пьянству за рулем без машины останется 73-летний водитель.

Пьяного водителя поймали на федеральной трассе в Карелии

На федеральной трассе в Кондопожском районе Карелии инспекторы отстранили от управления автомобилем 43-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

В воскресенье, 29 августа в Кондопожском районе на 479 км. федеральной автодороги "Кола" инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Лада Приора» 43-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,77 мг/л. В отношении нарушителя составлены административные материалы, мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, сегодня вечером в Петрозаводске пройдет рейд ГИБДД "Контроль трезвости" - будут организованы массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

фото: © pixabay.com

Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

Рейд "Юный пассажир" пройдет в Петрозаводске в воскресенье, 29 августа, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут сегодня массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров и разъяснят необходимость обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.



В ГИБДД напоминают, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

фото: Столица на Онего

В районах Карелии 30 августа ожидается морозная ночь и теплый день

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 августа будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +4,+9°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем воздух прогреется до +14, +19°С.

фото: Александр Гнетнев / Столица на онего

Общее число жителей России, заразившихся COVID-19, приближается к 7 млн человек

За последние сутки в России выявлено 19 286 случаев COVID-19, всего зарегистрировано 6 882 827 случаев коронавирусной инфекции, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 324 (6,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 148 250. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 804 человека.



За последние сутки подтверждено 797 летальных исходов с коронавирусом, всего за время эпидемии в России от коронавируса умерло 181 637 человек.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 459 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 августа остаются 1 260 336 человек.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Российские туристы назвали, что их больше всего раздражает в регионах

В опросе приняли участие люди старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места России в течение последних 3 лет.

Респондентов просили назвать три вещи, которые раздражают их в том или ином регионе. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также Камчатке и Ставропольском крае (по 42%), сообщает РБК.

При этом основными раздражителями в Калининградской области стали отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%) и климат/насекомые (10%).

Отдыхавшие в Дагестане также жаловались на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%) и отношение местных жителей (6%).

Посещавшие Камчатку среди раздражителей указывают цены (23%), инфраструктуру (19%) и отношение местных жителей (13%), а гости Ставропольского края помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) сетуют на большое количество туристов (16%).

Основными проблемами Крыма респонденты считают плохую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%), а те, кто ездил в Краснодарский край, среди главных раздражителей назвали завышенные цены (36%), инфраструктуру (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай (6%), там среди главных проблем туристы называют цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).

фото: Pixabay

Эксперты по безопасности назвали признаки взлома смартфона

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как определить, что ваш телефон взломали, и что теперь делать, чтобы удалить проблему.

Быстрая разрядка смартфона, появление странных уведомлений или спама при заблокированном экране, блокировка антивирусных программ - все это может говорить о том, что на устройстве установлено зловредное программное обеспечение (ПО), сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности.

Одним из основных признаков взлома устройства директор по информационной безопасности "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Александр Голубев назвал "неестественно быстрый разряд батареи аккумулятора". "Как правило, незадекларированное ПО "работает на вашем телефоне" в фоновом режиме, значительно подъедая заряд батареи", - отметил он.

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов указал, что когда речь идет о "банковских троянцах, майнерах, шпионском и сталкерском ПО, задача которых как можно дольше оставаться незамеченными", можно назвать лишь некоторые косвенные признаки заражения.

"В числе таких признаков: быстрая разрядка батареи, несмотря на то, что телефон может быть новым, перегрев устройства, расход большого объема интернет-трафика, появление странных уведомлений или незнакомых программ, которые вы не устанавливали. И это далеко не полный список", - сообщил собеседник агентства.

Однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство, по словам Галова, можно только с помощью "защитного решения". Однако, как отметил Голубев, в случае взлома устройства антивирусное ПО по неизвестным причинам может быть заблокировано, не поможет даже перезагрузка телефона.

Самостоятельная перезагрузка телефона "без видимых причин" - еще один из признаков взлома, уточнил специалист "Билайна". По его словам, также стоит насторожиться, если при разговоре по телефону присутствует непонятный шум и если устройство начинает "генерить рассылки по списку ваших контактов" и "странно себя вести": при заблокированном экране появляется спам, экран "прыгает" и прочее.

Что делать

Если пользователь обнаружил у смартфона признаки "заражения" "майнером или банковским троянцем", то нужно проверить устройство при помощи антивируса и удалить зловредное ПО, пояснил эксперт "Лаборатории Касперского" Галов. "Не лишним будет сменить пароль от важных сервисов: мобильного онлайн-банкинга, аккаунтов в социальных сетях, почты", - добавил он.

Если речь идет о так называемых сталкерских программах, то прежде чем удалять такое ПО, эксперт рекомендует подумать, не создаст ли этот шаг еще большую опасность: "инициатор слежки об этом вскоре, вероятнее всего, узнает и неизвестно, какими будут следующие шаги злоумышленника". Для того, чтобы уберечь устройство от взлома, специалист советует использовать "защитные решения".

"Иногда даже на официальные площадки (магазины приложений - ред.) могут проникать троянцы, поэтому стоит периодически проверять, какие приложения установлены на вашем устройстве и следить за тем, какие разрешения просят у вас только что скаченные программы. Если условное приложение "Фонарик" запрашивает разрешение на доступ к камере или микрофону, это повод насторожиться", - заключил собеседник агентства.