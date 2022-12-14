Господдержка помогла оборудовать комнату сенсомоторной интеграции в одном из детских садов Карелии

Петрозаводская предпринимательница Елена Ларионова открыла два частных детских сада и организовала группу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помещение, где когда-то находилось популярное у петрозаводчан кафе-мороженое, долгое время пустовало. Теперь его окна горят теплым светом, а к входу спешат маленькие посетители. Помещение арендовала предпринимательница Елена Ларионова, вложившая много сил в его ремонт и обустройство. Сейчас здесь разместились два детских сада — «Британика» и «Лукоморье», организован театральный кружок, работает студия мультипликации, а также проводятся развивающие занятия для детей от восьми месяцев до девяти лет.

Детский сад «Британика» впервые открыл свои двери почти десять лет назад. По утрам занятий проводятся на английском языке, после обеда — на русском. Такой подход позволяет ребёнку хорошо освоить азы иностранного языка, а также успешно подготовиться к учёбе в школе.

Второй детский сад — «Лукоморье» — делает упор на речевое развитие подопечных. Недавно здесь дополнительно организовали группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Совершенствоваться помогает господдержка.

Предпринимательница получила грант от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. Финансирование помогло оформить комнату сенсомоторной интеграции — она учит мозг объединять и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. В комнате есть красочные маты, бассейн с шарами, стол для рисования на песке. Благодаря средствам гранта удалось приобрести обучающий набор игр Фребеля, который активно используют педагоги.

— В нашей работе большую важность имеют современное оборудование, передовые методики обучения и продуманные образовательные программы. Кроме этого, я всегда делаю ставку на людей — профессионалов высокого класса, — считает Елена Ларионова.

Узнать о возможностях получения государственной поддержки предпринимательства можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11.

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