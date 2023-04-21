«Лето – это маленькая жизнь». Гид по приключениям, чтобы прожить ее максимально насыщенно

Tele2 составил список приключений «для тех, кто видел все»: портал с приключениями в разных городах России, подборка скидок и бонусов на путешествия.

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Вместе с Tele2 составили список приключений «для тех, кто видел все». Это не только портал с приключениями в разных городах России, но и подборка скидок и бонусов на путешествия для абонентов Tele2.

Приключения в Карелии:

Нырнуть в Мраморный каньон. Заглянув в глубину бирюзовой воды, вы увидите и почувствуете самое захватывающее и недоступное: уходящие вглубь отвесные скалы, ощущение полета и невесомости. Конечно, ваше погружение будет проходить вместе с инструктором и под его чутким руководством. Это в первый раз. А дальше, кто знает, может, в копилку ваших хобби прибавится еще одно? В любом случае, попробовать стоит. Тем более, что это можно сделать со скидкой 10%.

Познакомиться с древними викингами. Наверняка вы читали легенды или смотрели фильмы про викингов? В Сортавале есть возможность познакомиться с их бытом поближе. Здесь расположен комплекс «Бастiонъ», в котором полностью воссоздано поселение мореходов. Вы увидите, как выглядели жилые дома викингов, кузницы, гончарные мастерские, монетный двор. Более того, сами сможете попробовать себя в роли ремесленника – кстати, мастер-класс можно получить в подарок – и пострелять из лука или арбалета.

Приключения за пределами Карелии:

Отправиться на конную прогулку. Только представьте: цветущие луга, тишина и легкая поступь лошади под вами. Отправиться на такую прогулку можно недалеко от Архангельска, в живописном уголке Приморского района — Заостровье. Между двух рек — Заостровка и Исакогорка — расположено множество деревень, в которых до сих пор сохранились древние русские избы и особая северная атмосфера. Здесь же находится Сретинский храм постройки 1808 года, действующий памятник истории. Он один из двухсот ни разу не закрывавшихся храмов в стране. Эту прогулку вы получите в подарок от Tele2, и не забудьте поделиться в сети фотографиями и впечатлениями.

Отправиться в сап-тур. Сап-тур по реке Оредеж представляет собой неспешный лесной маршрут длиной в шесть километров. Слабое течение несет сап-серферов по живописным местам Гатчинского района Ленинградской области: мимо песчаных скал, зарослей кувшинок, уютных пляжей. На маршруте предусмотрены остановки, во время которых можно запечатлеть виды и даже устроить небольшой пикник. Вариант абсолютно непохожий не предыдущий, а скидка от Tele2 сохраняется – 15% на прогулку и аренду SUP досок.

Полетать на воздушном шаре в Великом Новгороде. Путешествие над городом и окрестностями, которое позволит насладиться видами, замедлиться и провести время «на высоте». Если вы – абонент Tele2, у нас для вас сразу две хороших новости: во-первых, вы сможете совершить полет со скидкой, во-вторых, приземлившись, ваши фотографии и видео тут же улетят друзьям с помощью надежного мобильного интернета от Tele2.

Приключений еще больше, чем кажется! Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом по приключениям. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

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