Реклама

При бронировании квартиры в новом ЖК «Флотилия» кладовку дают в подарок
Новое
Сегодня 16:06
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

«Лето – это маленькая жизнь». Гид по приключениям, чтобы прожить ее максимально насыщенно

Новости. Общество
14:56, 28 Июня 2023
фото: © Tele2

Новости партнеров

Tele2 составил список приключений «для тех, кто видел все»: портал с приключениями в разных городах России, подборка скидок и бонусов на путешествия.

Летний период – время отпусков, отдыха и перезагрузки. Вместе с Tele2 составили список приключений «для тех, кто видел все». Это не только портал с приключениями в разных городах России, но и подборка скидок и бонусов на путешествия для абонентов Tele2.

Приключения в Карелии:

Нырнуть в Мраморный каньон. Заглянув в глубину бирюзовой воды, вы увидите и почувствуете самое захватывающее и недоступное: уходящие вглубь отвесные скалы, ощущение полета и невесомости. Конечно, ваше погружение будет проходить вместе с инструктором и под его чутким руководством. Это в первый раз. А дальше, кто знает, может, в копилку ваших хобби прибавится еще одно? В любом случае, попробовать стоит. Тем более, что это можно сделать со скидкой 10%.

Познакомиться с древними викингами. Наверняка вы читали легенды или смотрели фильмы про викингов? В Сортавале есть возможность познакомиться с их бытом поближе. Здесь расположен комплекс «Бастiонъ», в котором полностью воссоздано поселение мореходов. Вы увидите, как выглядели жилые дома викингов, кузницы, гончарные мастерские, монетный двор. Более того, сами сможете попробовать себя в роли ремесленника – кстати, мастер-класс можно получить в подарок – и пострелять из лука или арбалета.

Приключения за пределами Карелии:

Отправиться на конную прогулку. Только представьте: цветущие луга, тишина и легкая поступь лошади под вами. Отправиться на такую прогулку можно недалеко от Архангельска, в живописном уголке Приморского района — Заостровье. Между двух рек — Заостровка и Исакогорка — расположено множество деревень, в которых до сих пор сохранились древние русские избы и особая северная атмосфера. Здесь же находится Сретинский храм постройки 1808 года, действующий памятник истории. Он один из двухсот ни разу не закрывавшихся храмов в стране.  Эту прогулку вы получите в подарок от Tele2, и не забудьте поделиться в сети фотографиями и впечатлениями.

Отправиться в сап-тур. Сап-тур по реке Оредеж представляет собой неспешный лесной маршрут длиной в шесть километров. Слабое течение несет сап-серферов по живописным местам Гатчинского района Ленинградской области: мимо песчаных скал, зарослей кувшинок, уютных пляжей. На маршруте предусмотрены остановки, во время которых можно запечатлеть виды и даже устроить небольшой пикник. Вариант абсолютно непохожий не предыдущий, а скидка от Tele2 сохраняется – 15% на прогулку и аренду SUP досок.

Полетать на воздушном шаре в Великом Новгороде. Путешествие над городом и окрестностями, которое позволит насладиться видами, замедлиться и провести время «на высоте». Если вы – абонент Tele2, у нас для вас сразу две хороших новости: во-первых, вы сможете совершить полет со скидкой, во-вторых, приземлившись, ваши фотографии и видео тут же улетят друзьям с помощью надежного мобильного интернета от Tele2.

Приключений еще больше, чем кажется! Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом по приключениям. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

-----------------------------------------------------

Реклама / ООО «Т2 Мобайл» / ИНН: 7743895280

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
23.06.2023, 08:00
Рядовой Любарский

Аналитика

27.06.2023 07:40
Обществоведение
Господдержка - не частное дело
Правительство Карелии более трех лет в ФАС России и арбитражных судах трех инстанций доказывало частным совхозам, что имеет право поддерживать государственных сельхозпроизводителей. Все суды выиграны.
Рядовой Любарский
23.06.2023 08:00
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
25.05.2023 17:03
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.