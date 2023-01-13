Новые условия. Ипотека 2023 года

Что изменилось в условиях льготных программ?

Новый год — новые условия по льготной ипотеке. Какие нововведения вступили в силу с 1 января 2023 года? За ответом мы обратились к сотрудникам строительной компании «СФК».

Руководитель отдела продаж «СФК» Ирина Николаевна: «Во-первых, льготную ипотеку продлили на новых условиях до 1 июля 2024 года. Ставка льготной ипотеки увеличена с 7% до 8% годовых. При этом банки сохранили дисконт в размере 0,3% при использовании цифровых сервисов. Остальные условия остались прежними: максимальная сумма кредита — 6 млн. руб., первоначальный взнос — от 15%.

Что касается „Семейной ипотеки“. Ранее под условия программы попадали семьи, в которых первый или последующий ребёнок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. С 1 января 2023 года оформить семейную ипотеку могут граждане РФ, имеющие двух и более детей, не достигших 18 лет на дату заключения договора. Семейная ипотека выдается по ставке от 5,7%, первоначальный взнос от 15%, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб.»

Напомним, что «СФК» предлагает выгодные условия приобретения недвижимости в январе:

• ЖК «Райский уголок» в пос. «Марциальные воды». Последняя готовая 2-комнатная квартира с отделкой «под ключ» за 1 850 000 руб.



• Дом у озера на ул. Логмозерской 2. Готовые 2-комнатные квартиры 53 кв. м. от 4 104 000 руб.



• ЖК «Новая жизнь» на ул. Фурманова — цены этапа строительства. Удобная локация. Закрытый двор. Большая благоустроенная территория. Выгода до 700 000 руб.



• ЖК «Riverside», пер. Студенческий 9. Готовая 3-комнатная квартира в центре в доме бизнес-класса за 12 500 000 руб.

Подробную информацию о вариантах приобретения недвижимости и условиях по ипотеке вы можете узнать в офисе продаж «СФК» и по тел. 44-55-55.

* Кредит предоставляет публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015 г. Первоначальный взнос от 15%, процентная ставка от 5,7%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб.

Основные условия кредитования

Период действия программы: До 1 июля 2024 года. Цель кредита: Приобретение готового или строящегося жилья от юрлица или ИП; Приобретение дома от юрлица или ИП; Строительство дома самостоятельно или с помощью юрлица или ИП. Срок завершения строительства не ограничен условиями программы.Валюта кредита: Рубли РФ. Минимальная сумма кредита: 300 000 ₽. Максимальная сумма кредита: 12 000 000 ₽ – для объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 000 000 ₽ – для объектов в других регионах. Срок кредита:От 12 месяцев до 30 лет. Первоначальный взнос: От 15%. Обеспечение по кредиту. Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта. Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящееся жильё. Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: На период строительства — залог другой вашей недвижимости (в случае строительства с подрядчиком) или поручительство физлица. После строительства — залог жилого дома. Страхование: Залоговое имущество

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